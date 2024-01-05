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Проблемы из-за подготовленных AI-инструментами отчётов об уязвимостях

05.01.2024 19:27

Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg), автор утилиты для получения и отправки данных по сети curl, выступил с критикой использования AI-инструментов при создании отчётов об уязвимостях. Подобные отчёты включают детальные сведения, написаны нормальным языком и выглядят качественными, но без вдумчивого анализа на деле могут лишь вводить в заблуждение, подменяя реальные проблемы качественно выглядящим мусорным содержимым.

Проект Curl выплачивает вознаграждения за выявление новых уязвимостей и уже получил 415 отчётов о потенциальных проблемах, из которых лишь 64 были подтверждены как уязвимости, а 77 как не связанные с безопасностью ошибки. Таким образом 66% всех отчётов не содержали каких-либо полезных сведений и только отняли у разработчиков время, которое можно было потратить на что-то полезное.

Разработчики вынуждены впустую тратить много времени на разбор бесполезных отчётов и перепроверять указанные там сведения по несколько раз, так как внешнее качество оформления вызывает дополнительное доверие к информации и возникает ощущение, что разработчик, что-то недопонял. С другой стороны формирование подобного отчёта требует минимальных усилий от заявителя, который не утруждает себя проверкой наличия реальной проблемы, а просто слепо копирует данные полученные от AI-помощников, надеясь на везение в борьбе за получение вознаграждения.

Приводится два примера таких мусорных отчётов. За день до планового раскрытия сведений об октябрьской опасной уязвимости (CVE-2023-38545) через Hackerone был отправлен отчёт о том, что патч с исправлением попал в открытый доступ. На деле отчёт содержал скомпонованную AI-помощником Google Bard смесь из фактов о похожих проблемах и отрывков детальных сведений о прошлых уязвимостях. В итоге информация выглядела новой и актуальной, не не имела вязи с реальностью.

Второй пример затрагивает полученное 28 декабря сообщение о переполнении буфера в обработчике WebSocket, отправленное пользователем, уже информировавшим об уязвимостях разные проекты через Hackerone. В качестве метода повторения проблемы в отчёте указывались общие слова о передаче изменённого запроса с размером значения, превышающего размер буфера, используемого при копировании при помощи strcpy. В отчёте также приводился пример исправления (пример замены strcpy на strncpy) и указывалась ссылка на строку кода "strcpy(keyval, randstr)", в которой по мнению заявителя была ошибка.

Разработчик три раза всё перепроверил и не нашёл каких-либо проблем, но так как отчёт написан уверенно и даже содержал исправление, возникло ощущение, что где-то что-то упускается. Попытка уточнить как исследователю удалось обойти присутствующую до вызова strcpy явную проверку размера и как размер буфера keyval оказался меньше размера прочитанных данных, привела к получению подробных, но не несущих дополнительной информации, пояснений, которые лишь разжёвывали очевидные общие причины возникновения переполнения буфера, не связанные с конкретным кодом Curl. Ответы напоминали общение с AI-помощником и потратив пол дня на бессмысленные попытки узнать как именно проявляется проблема, разработчик окончательно убедился, что никакой уязвимости на деле нет.

  1. Главная ссылка к новости (https://daniel.haxx.se/blog/20...)
  2. OpenNews: Переполнение буфера в curl и libcurl, проявляющееся при обращении через SOCKS5-прокси
  3. OpenNews: В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах
  4. OpenNews: Релиз утилиты cURL 8.0
  5. OpenNews: Исследование влияния AI-ассистентов, подобных GitHub Copilot, на безопасность кода
  6. OpenNews: Судебное разбирательство против Microsoft и OpenAI, связанное с генератором кода GitHub Copilot
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60394-curl
Ключевые слова: curl, ai, bug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:36, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    curl такая дыра!
    Есть что то по аналогам? Чтобы использовать как библиотеку в программе?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:40, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не придумали.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 21:54, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх :(
     

  • 1.2, Иисус (?), 21:38, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тёмное будущее с вездесущим злым AI наступило, но есть нюанс.
     
  • 1.4, Анонин (?), 21:40, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле ничего нового, это было и до AI.
    Уже давно в ящик Security Bug Bounty сыпались письма на корявом английском с пространственными описаниям кОтострофической проблемы и копипастами каких-то скриптов из инета.
    Ну и обязательной припиской "вы должны мне кучу денег!!111" в конце.
    Просто с "AI" это стало еще проще.
     
  • 1.8, Tron is Whistling (?), 22:00, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну это ещё мозгов разобраться хватило.

    А представляете, что сейчас в местной диссертационной среде и около творится, с учётом того, что там уже было?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:04, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если под местной подразумевается РФ-ийная, то она давно RIP, теперь это пастбище мракобесов
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:04, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ожидание: ИИ вместо человека решает научные проблемы и управляет звездолётами
    Реальность: ИИ кормит разраба курла голубцами с гогном
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:14, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Реальность: ИИ кормит разраба курла голубцами с гогном

    Кормит не ИИ, а вполне живой человек.

     

  • 1.11, Аноним (11), 22:12, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не совсем понимаю, что означает "77 как не связанные с безопасностью ошибки". Эти 77 отчётов (что составило 66% от общей массы) были вообще невалидными или они были про реальные ошибки, но эти ошибки были просто багами, а не уязвимостями?

    Если второе, то называть их "совершенно бесполезными" некорректно.

     
  • 1.12, Аноним (12), 22:14, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Таким образом 66% всех отчётов не содержали каких-либо полезных сведений и только отняли у разработчиков время, которое можно было потратить на что-то полезное.

    Неправильно мыслят. Правильный майндсет такой: какой процент из этих 34% был создан с помощью ИИ-инструментов?

     
     
  • 2.14, Аноним (13), 22:16, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так как ИИ генерируют отчёты только на основе уже известных данных, то польза от них в любом случае стремится к нулю.
    Это либо уже известные дыры, либо несуществующие.
     

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