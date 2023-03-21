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Релиз утилиты cURL 8.0

21.03.2023 10:05

Утилите для получения и отправки данных по сети curl исполнилось 25 лет. В честь данного события сформирована новая значительная ветка cURL 8.0. Первый выпуск прошлой ветки curl 7.x был сформирован в 2000 году и с тех пор кодовая база увеличилась с 17 до 155 тысяч строк кода, число опций командной строки доведено до 249, реализована поддержка 28 сетевых протоколов, 13 криптографических библиотек, 3 SSH-библиотек и 3 библиотек HTTP/3. Код проекта распространяется под лицензией Curl (вариант лицензии MIT).

Для HTTP/HTTPS утилита предоставляет возможность гибкого формирования сетевого запроса с заданием таких параметров, как Cookie, user_agent, referer и любых других заголовков. Помимо HTTPS, HTTP/1.x, HTTP/2.0 и HTTP/3, утилита поддерживает отправку запросов с использованием SMTP, IMAP, POP3, SSH, Telnet, FTP, SFTP, SMB, LDAP, RTSP, RTMP и других сетевых протоколов. Параллельно развивается библиотека libcurl, предоставляющая API для задействования всех функций curl в программах на таких языках, как Си, Perl, PHP, Python.

Новый выпуск cURL 8.0 не содержит кардинальных новшеств или нарушающих совместимость изменений API и ABI. Смена нумерации обусловлена желанием отметить 25-летие проекта и наконец-то сбросить вторую цифру версии, которая накапливается уже более 22 лет.

В новой версии устранено 6 уязвимостей в обработчиках протоков TELNET, FTP, SFTP, GSS, SSH, HSTS из которых 5 отмечены как незначительные, а одна имеющая умеренный уровень опасности (CVE-2023-27535, возможность повторного использования ранее созданного FTP-соединения с другими параметрами, в том числе при несовпадении учётных данных пользователя). Из изменений, не связанных с устранением уязвимостей и ошибок, отмечается только прекращение поддержки сборки на системах, для которых отсутствуют рабочие 64-разрядные типы данных (для сборки теперь требуется наличие типа "long long").

  1. Главная ссылка к новости (https://daniel.haxx.se/blog/20...)
  2. OpenNews: Выпуск утилиты curl 7.75.0 с экспериментальным HTTP-бэкендом на языке Rust
  3. OpenNews: Новая версия curl 7.66.0 с начальной поддержкой HTTP/3
  4. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
  5. OpenNews: Лидером загрузок Curl стало вредоносное ПО
  6. OpenNews: Утилита Curl празднует десятилетие
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58833-curl
Ключевые слова: curl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полезная тулза, с 25-летием!

    Сейчас налетят свидетели раста и прочие смузисосы, которые будут с пеной у рта доказывать, что это уже немодно, устарело и если бы на расте, то уязвимостей бы не было.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:17, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы удивитесь, но curl уже года как два поддерживает сборку с rustls и HTTP-бэкендом Hyper, написанных на Rust.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:26, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И?
     
     
  • 4.30, Аноним (-), 11:41, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что И? анон-2 написал ваське-1 что есть и на расте бекенд. а этот первый видимо за тупым троллингом сюда и ходит
     
     
  • 5.32, Аноним (25), 11:46, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там два мутных компонента добавили при новой сборке всё остальное то на C
     
     
  • 6.45, Толстый ХУЙ (?), 12:32, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в каком месте они мутные?
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:20, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучший браузе^W^W

    А если серьезно, то штука на каждый день, особенно когда с вебом работаешь.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:32, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Postman наше всё, намного удобнее.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:41, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ui-инженерам", конечно, виднее, что удобно, а что нет.
     
     
  • 4.13, Аноним (7), 10:56, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    не замучаетесь экран от желчи оттирать?) завидуйте молча, пожалуйста, моей полумиллионной белой ЗП
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 11:04, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > моей полумиллионной белой ЗП

    В ржублях или гривнах. Чтобы был лям в них же, можно и без поцмана обойтись. Обычного курла хватает.

     
     
  • 6.21, Аноним (7), 11:14, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только во влажных фантазиях местных портянщиков)
     
  • 5.26, Аноним (25), 11:26, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на вторые пол миллиона тебя на...обманули.
     
  • 5.40, жявамэн (ok), 12:25, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в тенге?
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:55, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Postman наше всё, намного удобнее

    curl -V
    Protocols: dict file ftp ftps gopher gophers http https imap imaps ldap ldaps mqtt pop3 pop3s rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp

    При помощи curl можно из cli либо через libcurl работать с любым из этих протоколов

    "Postman — это HTTP-клиент для тестирования API"

    Как можно сравнивать комбайн с садовой лопатой?

     
     
  • 4.14, Аноним (7), 11:00, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а CAN, например, есть? нет? смысл городить комбайн, если всё не могут охватить? лучше сделать что-то одно, но хорошо, и пример разработчиков Postman здесь показателен
     
     
  • 5.17, Аноним (12), 11:03, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >смысл городить комбайн

    Если ты не видишь суслика, это не значит что его нет. Ведь правда?

     
  • 4.27, Аноним (25), 11:27, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как ты работаешь с протоколом гофер? Где ты его нашел и зачем он тебе нужен?
     
     
  • 5.29, Аноним (12), 11:35, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >как ты работаешь с протоколом гофер?

    Мне не нужен. Похоже, тебе тоже не нужен.
    На этом основании мы постановили упразднить не нужный протокол.
    Нормальная логика?

     
     
  • 6.33, Аноним (25), 11:47, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его уже история упразднила и ей пофиг что мы сейчас решим.  
     
  • 3.38, Константин (??), 12:17, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да? А вы пробовали прикрутить Постман к, например, скрипту в контейнере или Дженкинс джобе.
    Ну, т.е. можно, конечно, но долго, дорого и без гарантий.
     
     
  • 4.41, Аноним (25), 12:25, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делаешь тесты и пускаешь их через Newman или ты документацию не смог осилить или в гугле забанили?
     

  • 1.4, ip1982 (ok), 10:28, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От 0 до 7 за два года. От 7 до 8 — за 23.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:02, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем ближе к совершенству тем тяжелее улучшать
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:04, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит хорошие сапоги, надо брать. Первая версия меняется при обратно-несовместимых изменениях. Именно этой логике следует хром: попробуй его обновить до новой мажорной версии, потом запусти, потом закрой, сделай даунгрейд и запусти снова. Наблюдай плашку "у вас профиль от слишком новой версии хрома, обратно несовместимо, ничего не гарантируем, в случае багов обращаться только в спортлото".
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:48, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    X11 так же появлялся. Сначала были релизы с некоторой периодичностью, а теперь X11 навсегда.
     
     
  • 3.39, Аноним (25), 12:24, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у иксов и разработка заморозилась.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:49, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Смена нумерации обусловлена желанием отметить 25-летие проекта и наконец-то сбросить вторую цифру версии, которая накапливается уже более 22 лет.

    И теперь первая цифра будет расти постоянно, как у браузеров?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:51, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Тут, скорее, как в Linux — хотелось просто показать, что достигнуто много прогресса
     

  • 1.16, Zenitur (ok), 11:03, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не ожидал... Всегда же седьмая версия была. Даже, блин, в Red Hat 7.2.

    > Новый выпуск cURL 8.0 не содержит кардинальных новшеств или нарушающих совместимость изменений API и ABI.

    Опа, а вот это хорошо. Переименование libcurl.so.4 и libcurl.so.5 могло оказаться фатальным для половины софта в системе

     
     
  • 2.46, Аноним (46), 12:37, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта половина софта вообще неясно зачем в сеть сливать данные лезет. И не половина, а пяток гтк-шлака с зондами.
     

  • 1.20, Аноним (12), 11:08, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Похоже, что ребята хорошо праздновали 25-ти летие :-)
    В тот-же день вышла версия 8.0.1
    Bugfixes: fix crash in curl_easy_cleanup
     
  • 1.24, Аноним (24), 11:23, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >кодовая база увеличилась с 17 до 155 тысяч строк кода

    Как там англичане говорят? Bloatware?

     
     
  • 2.31, fumanchez (ok), 11:44, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У vim'а их 800 (ну или 400 если не брать в расчет скриптовые портянки). Bloatware?
     
     
  • 3.36, Аноним (24), 12:02, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Bloatware?

    Ну да. Не зря ж neovim запилили.

     

  • 1.44, Аноним (44), 12:30, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что за сайт! отвратительный!
     

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