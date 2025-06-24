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Компания SUSE открыла AI-модель для анализа лицензионной чистоты кода

24.06.2025 21:52

Компания SUSE объявила об открытии под лицензией Apache 2.0 большой языковой модели Cavil-Qwen3-4B, применяемой в проектах SUSE и openSUSE в инструментарии Cavil для анализа лицензионной чистоты кода. Опубликованная модель охватывает 4 миллиардов параметров и основана на модели Qwen3-4B, дополнительно оптимизированной для классификации текста.

Основным назначением модели называется определение лицензий, используемых в исходном коде программ и документации. Для выполнения данной задачи модель дополнительно обучена на наборе данных, включающем 150 тысяч примеров заголовков и комментариев с упоминаниями лицензий в исходном коде. На практике модель позволяет автоматизировать проверку лицензионной чистоты кодовой базы для выявления лицензионных несовместимостей и потенциальных юридических проблем с кодом.

Размер модели подобран для достижения сочетания качественного понимания языковых конструкций и возможности выполнения на системах с типовыми потребительскими GPU. Помимо самой модели в свободном доступе размещён набор данных, используемый при обучении, и инструментарий для валидации. Также доступен обработчик для задействования модели в инструментарии Cavil, предназначенном для проверки исходного кода на предмет соблюдения юридических норм и требований (проверка лицензий, выявление нарушений лицензий, оценка рисков).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2025...)
  2. OpenNews: Утечка конфиденциальной информации DeepSeek из-за неограниченного доступа к БД с логами
  3. OpenNews: Google использовал большую языковую модель для выявления уязвимости в SQLite
  4. OpenNews: Опубликована AI-модель синтеза речи Zonos, поддерживающая клонирование голоса
  5. OpenNews: Mistral AI опубликовал Devstral, большую языковую модель для работы с кодом
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив Apertis 2025.0, позволяющий не использовать код под лицензией GPLv3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63454-suse
Ключевые слова: suse, ai, llm, cavil
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:12, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто и как тренировал эту модель?
     
     
  • 2.14, blkkid (?), 23:30, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    openSUSE же сами и файнтюнили. базовая модель (qwen3:4b) натренирована китайской Alibaba
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 23:35, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сразу вопрос: кто признает юрисдикцию OpenSUSE?
     
  • 3.17, Аноним (17), 00:05, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >китайской Alibaba

    значит обходим стороной

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 00:43, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странный вы. Как раз наоборот доверия больше.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 02:55, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с чего вдруг?
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:19, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Взяли и модифицировали китайскую модель от Alibaba.
     
     
  • 2.16, Аноним (17), 00:03, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что кстати весьма сомнительно, и тут ещё и всю информацию сами принесут:
    https://www.kommersant.ru/doc/6253769
     

  • 1.22, Аноним (-), 00:35, 25/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.23, Аноним (-), 00:36, 25/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.24, Аноним (-), 00:37, 25/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, Аноним (-), 00:38, 25/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.26, Аноним (-), 00:38, 25/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.27, Аноним (-), 00:39, 25/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.28, Аноним (-), 00:39, 25/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.29, Аноним (29), 00:41, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рушляки должны быть отрефакторены как низшие сорта в рамка следующего релиза.
     
  • 1.30, Аноним (29), 00:42, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рушляки должны быть отрефакторены как низшие сорта рода людского в рамках следующего релиза.
     

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