Оценка эффективности применения AI-инструментов выявила замедление, а не ускорение разработки

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|1.2, Аноним (2), 12:21, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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> при использовании AI-инструментов разработчики тратят меньше времени на... чтение документации
Вся суть. Тяп-ляп и наброс кода.
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|3.25, Аноним (2), 13:00, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> А если уже опытный, то всё же помощь от них есть
То есть вы буквально игнорируете новость? Ещё раз: опытным разработчикам нейросети _не_ помогают, а замедляют разработку.
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|5.31, Аноним (2), 13:07, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Опрос != исследование. Прочитайте:
> Вопреки ожиданиям, исследование показало, что AI-помощники не ускоряют, а замедляют решение поставленных задач, при том, что субъективно участники эксперимента считали, что AI ускорил их работу.
Субъективное мнение не является объективными данными.
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|6.38, Аноним (21), 13:13, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>В ходе эксперимента 16 разработчикам открытых проектов
>можно отметить опрос 609 разработчиков
Где будет более объективно ?
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|7.96, _ (??), 16:45, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интернет опрос показал что интернетом пользуется 100% опрошенных.(С)
Ну и "говорят" vs "взяли и измерили".
Про деда Макара анекдот помнишь? :) Вот и ты - ускорился :)
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|5.34, tty2 (?), 13:11, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В последнем абзаце опрос показывает, что у всех гаражи больше 20 см...
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|1.3, Аноним (3), 12:22, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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<s>Let's see Paul Allen's card[/strike</s>
Давайте теперь посмотрим на исследование OpenAI, Microsoft и Google.
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|2.51, Аноним (51), 13:31, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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нвидию забыл, они лучше всех знают насколько полезны и достоверны исследования OpenAI, Microsoft и Google
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|3.81, Про Тух (?), 15:11, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кстати, на самом деле знают. Своей капитализацией и долей в сфере ИИ клянутся.
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|1.4, Аноним (4), 12:23, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Полностью соответствует моему личному опыту, а я даже не программист писатель ямлов.
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|2.9, Аноним (9), 12:29, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие модели вы использовали для личного опыта? Я не обвиняю вас, но очень часто оказывается, что люди, которые "разочарованы" в LLM, на самом деле использовали только бесплатную версию ChatGPT где доступны только 4o (ограниченно) и 4o mini. И эти модели очень далеки от текущего "топа" 2.5 Pro/o3/Opus 4. Если не хочется тратить деньги на платные подписки, можно использовать Gemini 2.5 Pro без оплаты в https://aistudio.google.com/prompts/new_chat, правда тогда ваши чаты могут использоваться Google для разных задач (поэтому и бесплатно).
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|3.13, Аноним (13), 12:38, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Люди судят, в лучшем случае, по 4o-mini, и она часто тупит. При этом, o4-mini обладает тем же набором знаний, и промахивается не в пример реже. И всё это лучше "полных версий" конкурентов, гугловские вообще смешные с их то ресурсами.
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|4.14, Аноним (9), 12:40, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Gemini 2.5 Pro (от Google) и Sonnet/Opus 4 (Anthropic) напрямую конкурирует с o3, не знаю, о чём вы говорите.
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|3.95, name (??), 16:37, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опять куча всратых идиотских запутывающих названий, а под капотом одно и тоже.
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|1.5, Аноним (2), 12:25, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Давайте теперь посмотрим на исследование OpenAI, Microsoft и Google.
В исследовании исследователь и спонсор исследования не должен быть заинтересованным лицом. Иначе такое исследование в приличных и научных кругах не принимается.
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|2.101, Аноним (3), 17:09, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Максим не ценит и удаляет мои тонкие короткие остроты, придётся расписывать.
Серьёзные исследования всегда кем-то спонсируются, и результаты этих исследований всегда ангажированы в пользу спонсора, юридически это может быть проведено через тучу НКО, ООО, Gmbh, и прочей шушеры, но результат всегда будет нужным.
Опеннет это не следствие, я сомневаюсь, что хотя бы 10% многоуважемых анонов кликнуло на ссылку, не то что ознакомилось с пидифэкой.
Поэтому будут заказаны новые исследования, которые найдут ошибку в старых и окажется, что АИ бустит продуктивность. Спонсором будет ооо "рога и копыта". И опеннет это съест, поэтому повторю - делайте скидку на то, где вы находитесь и на то, кто и как выделяет деньги учёным.
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|1.6, Аноним (9), 12:26, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
Исследование интересное, но надеюсь что люди не будут принимать ранних выводов, ... большой текст свёрнут, показать
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|2.10, Аноним (2), 12:30, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> То есть возможно, что в кодовых базах, где человек сам хорошо не разбирается, модели будут лучше.
Не будут. Новость перечитайте – нейросети пишут фигню, человек должен тратить время и реально разбираться в коде чтобы эту фигню превратить в нормальный код.
В этой связи вопрос: стоит ли выбирать между "плохо" и "плохо"? Или может стоит дать человеку время разобраться?
> Или если сам человек не является опытным разработчиком.
То и отфильтровать нейросетевой бред он не сможет. А если будет тыкать в нейронку и не читать документацию, как специалист не вырастит никогда. Критичный взгляд и архитектурные навыки у такого "специалиста" отсутствуют.
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|2.11, Аноним (9), 12:33, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хочу добавить, из исследования насчёт опыта разработчиков:
> Developers average 5 years experience and 1,500 commits on repositories
> Repositories average 10 years old with >1,100,000 lines of code
Это далеко не "средние" и стандартные проекты.
И в качестве моделей они использовали в основном Claude 3.5/3.7:
> When AI tools are allowed, developers primarily use Cursor Pro, a popular code editor, and Claude 3.5/3.7 Sonnet.
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|2.22, Аноним (22), 12:56, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но надеюсь что люди не будут принимать ранних выводов
35 минут на одну лемму, делай выводы :)
//www.youtube.com/watch?v=cyyR7j2ChCI
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|2.45, Аноним (42), 13:24, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Исследование интересное, но надеюсь что люди не будут принимать ранних выводов
Знакомые речи оправдания )
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|2.85, Анон1110м (?), 15:32, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему разработчики а не программисты? Они что месторождение золота разрабатывают? опен-сорс разработчиков э отрытоисточниковых разработчиков? Выполняли issues и сделали тысячи коммитов это как сделали мой день?
> - Сами разработчики посчитали, что выполнили задачи быстрее. Мне кажется, это исходит из того, что они потратили меньше своих ментальных ресурсов на выполнение задач.
Если кажется, то крестится надо. Зачем выдумывать того чего не написано?
> И, пусть они потратили больше времени, если они меньше устали - это очень хорошо.
Странное заявление. Может в таком случае лучше перейти на четырёхдневную рабочую неделю или сократить рабочий день до 4 часов если не для всех, то хотя бы для тех у кого много стажа? Также капиталисты хотят опытных пролов в том числа из–за того что они как правило работают быстрее а тут как бы предлагается пролам меньше работать а больше заниматься какими–то косвенными вещами чтобы они меньше уставали, но в то же время выполняли меньше действительной работы.
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|1.8, Аноним (13), 12:27, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Чатгпт хорошо пишет код на awk, вообще можно не тратить время на эту чушь. Правда, приходится 5 раз указать на ошибки и несоответствие ТЗ, но экономия времени примерно половина в итоге и не надо забивать голову чтением бесполезных мануалов по авк. А так, надо просто понимать, что оно сделать может, и формулировать условия определённым образом.
Все остальные "помощники" никуда не годятся.
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|1.12, Аноним (-), 12:38, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Оценка эффективности применения AI-инструментов выявила замедление,
> а не ускорение разработки
Подтверждаю! Пробовал как-то кекс от рефакторить кус питона. Пилять, AI его всякими дебрями водил, водил, водил, водил. Результат скрипел, чихал, фыркал, глючил. После 100500 уточнений, он, конечно, родил, но за это время можно было 2 раза лапками переписать вот это все, на чем там кому хочется.
А еще от AI просто тупеют. Как вон тут вася в соседней новости, списывающий задания. Интересно в чем прикол - обучать нейросетку вместо себя? :)
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|3.19, Аноним (2), 12:52, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не трясись ты так. Если хочешь быть подстилкой корпораций и писать быстро чтобы извлечь им максимальную прибыль в ущерб качеству и в ущерб собственному развитию – пожалуйста, дело твоё. Только не тряслись потом когда окажется что без нейросети не сможешь кодить в принципе.
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|4.20, Аноним (9), 12:56, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Существует много отличных open-weight моделей, например Deepseek R1, Kimi K2, и так далее. Я задал простой вопрос, а вы сразу перешли на оскорбления вместо ответа? Это больше говорит о вам самом, чем о моделях.
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|5.24, Аноним (2), 12:58, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я другой аноним. Прошу прощения что влез в нить разговора и тем самым перепутал его.
Я пробовал Deepseek с рассуждениями. Порой и он код глотает и пропускает важные моменты.
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|2.26, Loki13 (ok), 13:01, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда ты специалист в этой области, то он нейросетей особо пользы нет, а если надо быстренько сделать "резиновые кнопки в 2 ряда на vue", а ты vue второй день видишь и вообще плюсовик, то вот тут оно очень даже помогает.
Ещё было полезно отдать сетке генерацию doxygen комментариев к методам. Приходилось чуть чуть всего поправить, а не писать это всё руками.
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|1.17, ptr (ok), 12:51, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Могу утверждать, что использование Codeium (Windsurf) ускоряет разработку, если ограничиваться только автодополнениями, даже не переключаясь в чат.
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|2.53, Аноним (53), 13:33, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ускоряет только там где и так понятно что писать и требутся только автожополнение чтобы меньше и быстрее печатать...
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|2.72, Анануил (?), 14:45, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тоже привык его использовать и без него как-то уже не так уютно, но иногда он такое предлагает, что "Ой, мама".
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|1.18, Аноним (22), 12:52, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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кек, амрику открыли, попробуй написать код, объясняя "любое животное" как его надо написать :) прям квантовая скорость разработки.
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|1.23, Аноним (23), 12:57, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да, даже лучшая кодерская модель OpenAI o3 работает хреново. Всё дело в супер-секретном системном промпте, в котором дословно написано 'Don’t generate extremely long answers; stay within the reply-token budget.' (и который модель таки слила не смотря на запрет), который с очень большим трудом и очень ненадёжно переопределяется, видимо OpenAI выделил специальный токен, защёлкивающий модель на восприятии того, что до него, как непреложной истины.
Из-за стремления влезть в "бюджет", которого на самом деле нет (если модель убедить проигнорировать 'Don’t generate extremely long answers', то она может перестать экономить и писать сообщения на порядки большие) модель режет смысл кодовых конструкций, из-за чего при реализации одного требования реализация другого просто исчезает.
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|2.28, Аноним (9), 13:02, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем вы используете её через чат интерфейс, а не через Cursor или Codex? Ну или хотя бы через API, где можно задавать свои системные инструкции.
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|3.43, Аноним (23), 13:21, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что LMArena оплаты не требует. А то что данные возьмёт - мне пофиг, код всё равно опенсорсный.
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|4.52, Аноним (9), 13:33, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В LMArena у моделей очень-очень мало контекста (они сами ограничивают), и они вставляют дополнительные инструкции. Как вы можете на основе этого оценивать работу модели в реальных инструментах?
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|2.30, Аноним (22), 13:06, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> из-за чего при реализации одного требования реализация другого просто исчезает.
ясно теперь почему при достижении вот вот щас сгенерит правильный полный ответ, он тупо ресетит весь контекст, а гемини вообще забывает на каком языке с ним говорили :) И какой толк от этого, если сначала надо все разжевать и объяснить этому "тупоголовому" построчно, а потом в итоге получить ресет контекста? Зря потраченное время? - ДА (ТРИЖДЫ)
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|3.32, Аноним (9), 13:08, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Используйте модели в нормальных инструментах (которые используют модели через API), тогда никаких проблем с контекстом у вас не будет.
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|4.33, Аноним (22), 13:11, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Используйте модели в нормальных инструментах
вот это не годится? ясно
//gemini.google.com/app?hl=ru
> (которые используют модели через API)
сколько там отвалить бабла?
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|6.46, Аноним (23), 13:25, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Весь смысл использования моделей в том, что ты халявщик. Нехалявщики нанимают живых кодеров. Или вообще в виде текста ничего не делают, токарем работают, например.
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|7.76, Аноним (76), 14:56, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, токаря то жепети не заменит... а джуна-пограммиста без работы оставит :)
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|5.37, Аноним (9), 13:13, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, веб-приложения ChatGPT/Gemini/Anthropic не годятся, так как в них вы не контролируете, когда они очищают старый контекст. Попробуйте использовать Cursor (нужна их подписка $20/месяц) или Claude Code (можно и на $20/месяц подписке Anthropic, но для больших лимитов на $100/месяц).
Или для гемини хотя бы https://aistudio.google.com/prompts/new_chat - тут вы сами контролируете контекст.
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|6.39, Аноним (22), 13:16, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Да, веб-приложения ChatGPT/Gemini/Anthropic не годятся, так как в них вы не контролируете, когда они очищают старый контекст. Попробуйте использовать
то есть это демо-стенд какой-то, верно? тогда если демо не удовлетворила мои потребности, с какого я должен платить за "кота в мешке"?
> Или для гемини хотя бы https://aistudio.google.com/prompts/new_chat - тут вы сами контролируете контекст.
а так там еще и аккаунт для входа нужен, короче - зря потрачу время.
На досуге: //www.youtube.com/watch?v=cyyR7j2ChCI
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|3.36, Аноним (36), 13:13, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет. Почитайте про эффект уточки. Если вы поперлись решать свою задачу в AI, то вам нужна помощь, так как устали, лень, скучно, а тут как игрушка которая помогает вам расслабиться. Да выходит на 20% медленнее, но если бы не AI вы бы и не стали эту задачу решать вообще. Так что тут двоякое...
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|4.49, Аноним (22), 13:31, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
я поперся к ЫЫ не решать свою задачу задача по определению имеет решение , я ре... большой текст свёрнут, показать
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|4.54, Аноним (23), 13:37, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Абсолютно верно, все кодеры на 100% выгоревшие ADHD-маньяки, у которых очень дофига задач, им жизнь постоянно подкидывает новые, а делать их все без помощи ИИ никакой жизни и brain capacity не хватит.
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|5.56, Аноним (2), 13:45, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> все кодеры
Если вы работаете на галере, не надо всех равнять по себе.
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|6.71, Аноним (70), 14:36, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вам не кажется, что у любого кодера вся жизнь - это галеры, просто продукты там - свои пет-проекты, ибо работы непочатый край, так как вокруг одни дураки на букву "М", которые свою работу не сделали, а из-за этого проблемы у тебя, потому что у тебя не хватает нужных базовых инструментов, и приходится за других делать их работу, чтобы просто иметь возможность сделать свою работу?
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|1.47, 12yoexpert (ok), 13:25, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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шок сенсация. но веб-синьор не мамонт, нужно просто его доить
а вот почему на техническом сайте "ai" не берут в кавычки - загадка
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|2.55, Аноним (2), 13:41, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я лучше бесплатно вложусь в саморазвитие чем буду тратить 30% зарплаты на эту ерунду и зависеть от интернета, ии и корпораций.
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|3.58, Аноним (9), 13:47, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Если для вас это слишком дорого и треть зарплаты, то у вас есть проблемы более насущные, чем использование моделей.
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|4.60, Аноним (2), 13:50, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне не дорого. Трачу столько на такси в месяц. Просто не вижу смысла тратить на "ии" столько средств. Развитие собственных навыков – вот вклад в своё будущее. Особенно когда нейросети станут повсеместны и разработчики деградируют в среднем.
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|2.57, Аноним (9), 13:46, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Cline очень плохой инструмент по качеству, т.к. постоянно кидает в модели слишком много контекста. Cursor работает намного лучше, и к тому же сильно дешевле. Причём у меня больше успеха было с o3 в нём чем с Sonnet 4, o3 работает дольше (в плане выполнения разных действий), но пишет код лучше.
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|2.73, Аноним (73), 14:49, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Признать, что я умею, что ничего не умею, и не могу уметь в принципе из-за биоло... большой текст свёрнут, показать
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|3.93, user90 (?), 16:27, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При этом ты должен отдавать себе отчёт - ты сам инструмент.
Сам себе инструмент, именно. А эти так не хотят.
Очевидно что функции ИИ могут быть полезны. В режиме [авто]дополнения кода — но не в режиме генерации, хах.
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|2.90, Аноним (22), 16:11, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так 99% людей не желают думать, а тем кто думает ваш ЫЫ не нужен.
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|1.63, Tron is Whistling (?), 14:09, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Бггг, этот пузырик хлопнет очень громко.
Нет, юристов и прочих гуманитариев / перекладывателей бумаг "ИИ" заменить частично сможет, но в остальном хаотично-рандомная сетка - пшик.
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|1.68, Аноним (68), 14:24, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Багфиксы - это нетривиальная задача. Она требует и понимания кода, и понимания того, как он должен работать (что из кода совсем не следует, нужен широкий контекст). Очевидно, что ИИ это не будет мочь какое-то время (пока его хотя бы не научат запрашивать недостающие ключевые вводные).
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|1.74, Bob (??), 14:50, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ИИ - надо было сделать на вчера, сейчас нужен результат, завтра с миллионами все сваливают в Аргентину в закат, как немцы в 1945.
Всё. Для большего оно не надо. Заменить джунов с галер на аутсорсе.
Только оные намного дешевле и их можно выжать досуха, иногда получая мидла.
Да, иногда, можно сгенерить годноту - вот тут и берите свою десятину с прибыли)
Но, зачастую, оно бесполезно.
p.s.: ибо это не ИИ. И даже не LLM. Просто убогий паттерновый алгоритм, выдающий подхалимский псевдоправдоподобный бред.
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|1.75, maxim (??), 14:52, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не удивляет. Но!
Не раскрыта тема ai и прокастинация.
Эксперимент предполагал бодрое решение задач на свежую голову...
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|1.77, Анануил (?), 14:58, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мой опыт - разработка идёт медленнее, потому что постоянно надо проверять, но результат в итоге лучше, потому что процесс получается как бы в постоянном диалоге и вы друг друга рецензируете и исправляете.
Обычно ИИ (пробовал много разных, но все бесплатные и с Gemini как-то не сложилось) предлагает очень средний результат (зависит от ЯП конечно, на bash конечно отлично пишет, а на каких-то нишевых жуть), но иногда предлагает варианты с такой точки зрения, с которой без ИИ (или другого взгляда со стороны) и не рассматривал никогда.
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|2.82, Аноним (82), 15:23, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Платные, говорят, офигенно пишут. На счет нишевых не знаю, но топовые ЯП прямо чистейший как слеза код. И это только начало. Дальше будет еще лучше.
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|1.78, Аноним (82), 15:04, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну не знаю. Мне, не знающему никакой ЯП от слова "вообще", чатжпт наваял прекрасные пару скриптов, чтобы парсить парочку сайтов для работы. Код оказался чист и офигенен (показал программерам). И заняло это все у меня минут десять от силы. Да, это, конечно, не суперсложное что-то, а простейшие действия, но тем не менее.
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|1.80, Аноним (80), 15:09, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну а вообще итог программирования, например, на производстве - увеличение производительных сил? Чтобы дать дешевую продукцию?
*снимаю розовые очки*
ИИ ускорило внедрение багов.
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|1.83, Аноним (83), 15:29, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А мне нравится как сопилот генерит тесты для покрытия кода. Всего несколько секунд и вся функция покрыта, очень помогает, если цикломатическая сложностб функции высокая. Я бы устал все условии покрывать. Иногда он отлично отвечает в чате редактора на вопросы, которые сам не смог решить. Ну и ошибки неплохо ищет в коде если попросить.
А вот для генерации кода с нуля они так себе подходят пока.
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|1.84, Аноним (84), 15:29, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По личному опыту разработка идет быстрее, если не доверять чего-то слишком сложного. Документация к коду: пишется за 1 секунду и в 99% корректно, тесты пишутся за минуту и в 90% делают то, что надо по описанию. Раньше я тратил на это по несколько часов в день. С написанием кода сложнее, но одноразовые задачи с "выбросил и забыл" типа баш скриптов или парсеров сайте решает тоже отлично. Недавно коллега прислал скрипт на фортран и попросил написать гуи, 15 минут на ai написание, 45 минут на тестирование и код готов, при условии, что я не знаю ни фортрана, ни qt.
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|2.86, Про Тух (?), 15:47, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти проценты тебе ведь тоже ИИ нагенерил? Вру. Нет у тебя никакого ИИ, ты просто пишешь каменты на опенете. Пишу это по личному опыту. Без ИИ.
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|2.89, Анануил (?), 16:05, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот тесты это верное замечание, тесты всегда скучно писать, а ИИ делает это быстро и хорошо.
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|4.98, Аноним (98), 16:50, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не умеешь пользоваться ИИ и не можешь нормально даже человеку объяснить что ты хочешь? Не бывает никаких универсальных промтов они должны зависеть от задачи. Конечно если целенаправленно не хочешь получить ерунду.
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|1.94, Аноним (94), 16:28, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я пользуюсь AI только для поиска информации, и то перепроверять приходится. В целом, быстрее работа не делается, примерно столько же времени уходит, чуток проще стало, это да.
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|2.97, Аноним (98), 16:48, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты хватаешься тем что не умеешь нормально пользоваться инструментом?
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|1.102, Пароль Пароль (?), 17:21, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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праздник хейторов АИ просто, решил копнуть откуда, и как то все просто
"METR (Model Evaluation & Threat Research) — некоммерческий исследовательский институт, который оценивает возможности пограничных моделей искусственного интеллекта (ИИ) для выполнения долгосрочных агентских задач, которые, по мнению некоторых исследователей, могут представлять катастрофические риски для общества."
хейтер АИ сделал исследование, специально чтобы хетеров порадовать!
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