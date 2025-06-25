Применение книг для обучения AI-моделей признано добросовестным использованием

2.3 , Аноним ( 3 ), 17:21, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Алгоритмы наделили правами как у кожаных мешков.

3.18 , Аноним ( 18 ), 17:57, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Примерно году в 20м, может годом позже, не суть - под каким-то роликом в ютубе прочитал коммент, где суть была в том, что вся это леворадикальная фем движуха, это на самом деле все затеяно ради того, чтобы в конечном итоге приравнять права нейронок к человеку. Вроде окно овертона - если людишки схавают движ с трансгендерами, значит можно и с нейронками такое провернуть.

4.26 , Аноним ( 9 ), 18:16, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну это уже из разряда прям концентрированного конспирологического бреда.

4.43 , Оно ним (-), 18:45, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что же вы так несмело. Делайте следующий шаг: леворадикальная движуха была затеяна абсолютно за всё плохое против всего хорошего. Плохое и хорошее, конечно, определяется кем надо.

5.62 , Аноним ( 62 ), 19:17, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Плохое и хорошее, конечно, определяется кем надо. А вот конкретно это точно подмечено.

2.4 , Аноним ( 4 ), 17:30, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вместо нейронки найми 1000 азиатов, которые будут составлять новые книги на основе уже существующих, как это делает Донцова например.

3.5 , Аноним ( 4 ), 17:33, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >как это делает Донцова например В смысле под ее именем и так пишет группа авторов. Разумеется эта макулатура никому не составляет конкуренцию, не говоря уже про ИИ-слоп.

4.14 , Аноним ( 14 ), 17:48, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Разумеется эта макулатура никому не составляет конкуренцию Разумеется составляет, таких Донцовых как собак не резаных, при этом написать, издать и продать покетбук сложнее чем ты думаешь, хоть с группой писателей, хоть без, а тут ещё инстаграм и тикток маржу поджирает.

5.27 , пох. ( ? ), 18:16, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > при этом написать, издать и продать покетбук сложнее чем ты думаешь ну так это про умение продавать, ии тут не поможет почти никак. Поэтому есть донцова, а есть собак нерезанных по рупь пучок. А ее кожанные бредогенераторы тоже нифига не пострадают, кто то ж будет должен промпты писать. Просто меньше нагрузка на клавиатуру. 5.51 , Аноним ( 51 ), 18:58, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Разумеется эта макулатура никому не составляет конкуренцию

> Разумеется составляет, таких Донцовых как собак не резаных, при этом написать, издать

> и продать покетбук сложнее чем ты думаешь, хоть с группой писателей,

> хоть без, а тут ещё инстаграм и тикток маржу поджирает. Вот кстати на месте Донцовой я б напрягся уже. Чатгоп не сильно хуже пишет уже :)

2.32 , Аноним ( 48 ), 18:25, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Со школьниками аргумент из пальца высосан, это люди, а то алгоритмы. А в чем конкретно разница?

