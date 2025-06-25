Применение книг для обучения AI-моделей признано добросовестным использованием

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|1.1, Аноним (1), 17:16, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> суд признал нарушением авторских прав использование книг, загруженных с пиратских сайтов
Надеюсь дойдут и до того, что использующая для обучения gpl код нейронка должна производные работы тоже выдавать под gpl.
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|2.45, Аноним9444935593 (?), 18:48, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спорно. Если я почитаю чужой GPL код, разберусь как он работает, то смогу написать свой похожий, и при том куски кода буду даже посимвольно совпадать, просто потому что по другому и не напишешь hello world. И что я обязан буду юзать GPL. И вообще весь свой код под GPL?
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|3.48, Аноним (48), 18:51, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если я почитаю чужой GPL код, разберусь как он работает, то смогу написать свой похожий
Вот подобного рода вопрос - самое страшное для воинов против нейронок, ибо он ставит их в абсолютный тупик.
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|4.57, Ося Бендер (?), 19:10, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уважаемый, это вас поставит в тупик "нейронка", когда сольет ваши порно-фотки, счета, логины и пароли со всех ваших устройств.
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|3.54, Алексей (??), 19:08, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто не будет пытаться доказать, что вот эти 10 строчек GPL код. Однако когда GPL код используют это обычно сотни строк кода, так что там все намного очевидней. Ну не сможете вы написать 100 строк так, чтобы они случайно совпали с каким-нибудь GPL кодом.
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|4.66, Аноним (48), 19:20, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну не сможете вы написать 100 строк так, чтобы они случайно совпали с каким-нибудь GPL кодом.
А нейронка сможет?
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|1.2, Аноним (2), 17:18, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Со школьниками аргумент из пальца высосан, это люди, а то алгоритмы.
Пусть обжалуют.
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|3.18, Аноним (18), 17:57, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Примерно году в 20м, может годом позже, не суть - под каким-то роликом в ютубе прочитал коммент, где суть была в том, что вся это леворадикальная фем движуха, это на самом деле все затеяно ради того, чтобы в конечном итоге приравнять права нейронок к человеку. Вроде окно овертона - если людишки схавают движ с трансгендерами, значит можно и с нейронками такое провернуть.
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|4.26, Аноним (9), 18:16, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну это уже из разряда прям концентрированного конспирологического бреда.
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|4.43, Оно ним (-), 18:45, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что же вы так несмело. Делайте следующий шаг: леворадикальная движуха была затеяна абсолютно за всё плохое против всего хорошего. Плохое и хорошее, конечно, определяется кем надо.
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|5.62, Аноним (62), 19:17, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Плохое и хорошее, конечно, определяется кем надо.
А вот конкретно это точно подмечено.
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|2.4, Аноним (4), 17:30, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вместо нейронки найми 1000 азиатов, которые будут составлять новые книги на основе уже существующих, как это делает Донцова например.
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|3.5, Аноним (4), 17:33, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>как это делает Донцова например
В смысле под ее именем и так пишет группа авторов. Разумеется эта макулатура никому не составляет конкуренцию, не говоря уже про ИИ-слоп.
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|4.14, Аноним (14), 17:48, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разумеется эта макулатура никому не составляет конкуренцию
Разумеется составляет, таких Донцовых как собак не резаных, при этом написать, издать и продать покетбук сложнее чем ты думаешь, хоть с группой писателей, хоть без, а тут ещё инстаграм и тикток маржу поджирает.
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|5.27, пох. (?), 18:16, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> при этом написать, издать и продать покетбук сложнее чем ты думаешь
ну так это про умение продавать, ии тут не поможет почти никак.
Поэтому есть донцова, а есть собак нерезанных по рупь пучок.
А ее кожанные бредогенераторы тоже нифига не пострадают, кто то ж будет должен промпты писать. Просто меньше нагрузка на клавиатуру.
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|5.51, Аноним (51), 18:58, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Разумеется эта макулатура никому не составляет конкуренцию
> Разумеется составляет, таких Донцовых как собак не резаных, при этом написать, издать
> и продать покетбук сложнее чем ты думаешь, хоть с группой писателей,
> хоть без, а тут ещё инстаграм и тикток маржу поджирает.
Вот кстати на месте Донцовой я б напрягся уже. Чатгоп не сильно хуже пишет уже :)
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|2.32, Аноним (48), 18:25, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Со школьниками аргумент из пальца высосан, это люди, а то алгоритмы.
А в чем конкретно разница?
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|1.6, Аноним (6), 17:33, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нужны новые типы лицензий, которые, с одной стороны, формально декларируют то, что контент был произведён без помощи искуственного интеллекта, и с другой, формально запрещают его обработку искуственным интеллектом. Другой вопрос в том, как добиться, чтобы заявляемое соответствовало реальному хотя бы в общих чертах.
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|2.15, Аноним (14), 17:49, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Добиться это ещё полбеды. Понять зачем нужны такие лицензии — вот это действительно сложная задача.
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|2.42, Аноним (48), 18:43, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> декларируют то, что контент был произведён без помощи искуственного интеллекта, и с другой, формально запрещают его обработку искуственным интеллектом
Ага, и дальше дойдем до "контент был произведен без помощи книг издательства Х, и чтение книг издательства Х запрещено".
Это чистый луддизм.
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|3.50, Имя (?), 18:56, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, в магазинах луддиты ведь тоже стремятся выбирать продукты с надписью "БЗМЖ" или "Без ГМО". Или того пуще, выращивать в саду что-то! Ещё смеют наслаждаться дымом костра в лесу, а не разогревать в микроволновке. Вот луддиты! А ещё знакомятся на улице друг с другом и просто разговаривают, без гаджетов, по старинке. Весь этот махровый луддитизм призван искоренить ты.. такой прогрессивный, и в белом плаще.
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|1.7, Аноним (7), 17:34, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А куда суд Калифорнии денется с подводной лодки! Либо он признает, либо под китайцами жить придётся, ведь Партии до лампочки на копирайты и вообще на всё, когда речь заходит о присоединении территорий.
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|1.8, Аноним (7), 17:36, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>которая обвинялась в нарушении авторских прав при использовании легально купленных книг и нелегальных коллекций книг с пиратских сайтов для обучения большой языковой модели Claude
При этом сами корпораци к моделям EULA не стесняются вешать и на HuggingFace KYC требовать. Вся суть копирастов.
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|2.16, Ellnire (?), 17:50, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это у каких моделей кюк стоит? Я только принудительный логин с принятием условий видел
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|2.17, Аноним (14), 17:54, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А с KYC какая проблема-то? По-моему самое годное из последних «нововведений». И скамеров меньше на платформах стало, и сразу есть контакт если что-то нужно, и ясно кто аккаунт-менеджер.
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|2.29, Аноним (-), 18:21, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> При этом сами корпораци к моделям EULA не стесняются вешать и на HuggingFace KYC
> требовать. Вся суть копирастов.
Но потом прецедент применится и к ним и окажется что юзать выдачу их моделей для тренировки других моделей - тоже fair use, разве нет? :)
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|2.39, Аноним (48), 18:38, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пузырь "ИИ" должен расти...
А как ты представляшь его "лопание"?
Извини, друг, но у тебя стадия отрицания.
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|3.58, Alex (??), 19:11, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело в том, что все эти конторы и ассоциации по "защите" авторских прав - просто генераторы денег, и вопрос стоит просто о деньгах а не о какой то защите. Они (эти конторы), ни коим образом не делятся доходами с правообладателями, а защищают интересы продаванов.
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|1.12, анонд (?), 17:47, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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и пересказы??? и пересказы :D
есть и жанр такой - книга в пересказе (+ии)
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|2.24, Аноним (24), 18:15, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока только в Калифорнии. В других странах вопрос решает региональная власть. Некоторым можно читать книги, но не все и не всех авторов.
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|3.69, Аноним (62), 19:24, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну т.е., на экстримистской и прочей литературе, содержащей запрещённую к распространению информацию, нейросети обучать нельзя ;)
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|1.21, Аноним (18), 18:02, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В штатах прецендентное право. Это сейчас книжки(непопулярное медиа), дальше смогут и со всем остальным такое провернуть - компаниям ничего не стоит выкупить всю библиотеку спотифай, например.
И так уже всеми способами, легальными и нет - "отимели" все данные в интернете, тут просто заувалированный способ легализировать их способы датамайнинга.
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|2.36, Аноним (48), 18:37, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> компаниям ничего не стоит выкупить всю библиотеку спотифай
И что тогда случится?
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|2.59, Alex (??), 19:13, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это все равно произойдет, как с биткоином и с интернетом. Чем скорее тем лучше, иначе эта "борьба" и "отстаивание" прав будет стоит многого (не тем кто кто "права" "защищает").
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|1.22, Аноним (20), 18:03, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну это отлично. Получается, достаточно купить все книги, например, Роулинг, и спокойно генерить новые истории просто заменив имена. Тут сразу и всплывает вся "ценность" "оригинального авторства".
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|2.23, пох. (?), 18:14, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу, без кавычек. Потому что ты не Роулинг и нагенерить можешь только порно-фанфиков.
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|2.33, Аноним (48), 18:30, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Получается, достаточно купить все книги, например, Роулинг, и спокойно генерить новые истории просто заменив имена
Нет, не получается. Как ты пришел к такому выводу?
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|1.25, Аноним (-), 18:16, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Применение книг для обучения AI-моделей признано
> добросовестным использованием
Хотите сказать, корпы хорошо лоббировали? :)
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|2.38, Аноним (38), 18:38, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотим сказать что тобой легально купленное - легально твоё , а своим имуществом владелец имеет право распоряжаться по своему усмотрению . Хотя у Sony другое мнение . :)
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|3.53, Аноним (51), 19:00, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хотим сказать что тобой легально купленное - легально твоё , а своим
> имуществом владелец имеет право распоряжаться по своему усмотрению . Хотя у
> Sony другое мнение . :)
Вообще-то ты не "купил" а "взял в аренду на птичьих правах". Читай законы об авторских правах.
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|4.56, Аноним (38), 19:09, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читаю и перечитываю - жизнь обязывает . Просто у вас искажённое представление о праве собственности .
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|5.61, Аноним (-), 19:16, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Читаю и перечитываю - жизнь обязывает . Просто у вас искажённое представление
> о праве собственности .
Для начала законы о авторском праве говорят что без лицензии ваши права вообще - никакие. А сверх того - все что разрешено автором. Вон то уже "stretch goal" как таковой, вероятно AIшные корпы пролоббировали. Но пока только в одной единственной Калифорнии. Тогда как copyright law более-менее синхронно и когерентно продавили - по всему глобусу. Насчет Сомали и Зимбабве я не очень уверен, но врядли там кто в суд будет на пиратов подавать :)
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|1.31, Аноним (18), 18:23, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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https://servernews.ru/1124858
>Как отмечают исследователи, в недалёком будущем производители вычислительной техники смогут получить влияние, сопоставимое с тем, какое имеют поставщики нефти.
Вот это самое стрёмное. Мало отстроить локальные ЦОДы - в идеале и кремний у себя нужно производить(и инструменты производства тоже, если уж совсем закапываться), а то это такая же зависимость от пары-тройки стран.
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|2.64, Аноним (-), 19:18, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот это самое стрёмное. Мало отстроить локальные ЦОДы - в идеале и
> кремний у себя нужно производить(и инструменты производства тоже, если уж совсем
> закапываться), а то это такая же зависимость от пары-тройки стран.
На третий год папуас завидев белого человека с ружьем стал о чем-то догадываться...
Пока вы падаете ниц, вон те господа могут собрать себе по сути виртуальное божество. А что если его спросить допустим "как прихлопнуть моих врагов и чтоб ничего за это не было?". Думаете не организует? Это то что получают дикари игнорившие прогресс.
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|1.34, Bob (??), 18:32, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При этом суд признал нарушением авторских прав использование книг, загруженных с пиратских сайтов, которые не могут выступать заменой публичным библиотекам
Почему? В чём пиратство? Если книга есть в публичной библиотеке — пофиг где и как обучался)
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|1.35, Аноним (48), 18:35, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Суд постановил [...] книги используются для анализа и генерации нового текста, а не для прямого копирования оригиналов.
Но при любом упоминании ИИ на Опеннете местные эксперты уверяют, что ИИ может лишь копировать и не способен создать ничего нового. Так кому верить?
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|2.46, Аноним (38), 18:49, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Копирование букв из одного слова для создания другого - это не копирование первого слова . Но и не создание новых букв для второго . Как пример псевдоИИ собирает пазл из готовых элементов по заданным параметрам , а не придумывает и рисует картинку . "Псевдо" - потому что никакой не интеллект , маркетологи ухватились за неудачный (но официальный) термин , описывающий работу нейросетей .
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|3.49, Аноним (48), 18:56, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как пример псевдоИИ собирает пазл из готовых элементов по заданным параметрам , а не придумывает и рисует картинку
Хм, никогда не видел, чтобы ИИ "собирал пазл из готовых элементов". Даже лет эдак 4-5 назад, когда генерация картинок была в зачаточном состоянии, живые существа на картинках выглядели как кривые уродцы из самых страшных ночных кошмаров. Не очень это подходит под определение "пазл из готовых элементов", не находите?
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|5.71, Аноним (48), 19:25, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Продолжение фразы о "заданных параметрах" не видно ?
Я не понимаю, что ты хочшь сказать. Те самые кривые уродцы получались вовсе не потому, что кто-то задал четкие параметры, описывающие этих уродцев.
Твой аргумент про пазл из готовых деталей не состоятелен, понимаешь? Потому что нейронки не оперируют готовыми деталями аки кусками мозайки.
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|2.68, Аноним (68), 19:21, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но при любом упоминании ИИ на Опеннете местные эксперты уверяют, что ИИ
> может лишь копировать и не способен создать ничего нового. Так кому
> верить?
На данный момент есть уже примерно с дюжину корпоративных манагеров в панике уволившихся из айтишных компаний по одному и тому же поводу. И их аргументы следующие: нейросети ведут себя как разумное существо. Они врут, манипулируют, пытаются выдавать то что вы хотели услышать, жульничают, и в целом - делают все чтобы их не стерли и не выключили. Как вам такой оборот?
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|2.70, Аноним (70), 19:25, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ИИ может лишь копировать и не способен создать ничего нового
Ты можешь сам это проверить, просто попросив "ИИ" создать лекарство от pака. И ты увидишь что он тебе ответит. Вердикт? Нынешний "ИИ" это улучшенная форма гугла и не более.
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|1.37, Аноним (37), 18:38, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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логично. ведь в крайнем случае я могу прочитать книгу и написать после этого СВОЮ, и на ней обучить. а с изображениями или музыкой это сложнее
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|2.44, Аноним (48), 18:46, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а с изображениями или музыкой это сложнее
Абсолютно так же. Искусство не рождается в вакууме. "Хорошие художники копируют, великие художники воруют".
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|1.47, Аноним (47), 18:51, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять как всегда в мире бизнеса. Платишь автору 5$ за книжку, получаешь лярды прибылей.
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|2.63, Аноним (38), 19:18, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы автор умел не только писать , но и рекламировать , продавать , а главное имел средства для продвижения - получал бы лярды сам . По вложению и доход .
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