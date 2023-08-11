Google создаёт прецедент, подрывающий нахождение в общественном достоянии контента, сгенерированного ИИ

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|1.3, Аноним (3), 07:07, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Гугл = интернет. Если они что-то захотят, то получат, тут ничего не поделаешь.
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|2.5, Аноним (5), 07:11, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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ты вообще понимаешь что есть интернет? ghj физические и логические уровни tcp/ip слышал?
гугл это просто шаражка которая держится на рекламе и drm
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|3.11, anonymous (??), 07:45, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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> гугл это просто шаражка которая держится на рекламе и drm
для тебя может и так
а для подавляющего числа людей (кроме китайцев с их интранетом), гугл есть интернет
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|4.15, Аноним (5), 07:58, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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если у тебя рабский менталитет - это твои проблемы
а я сильный и независимый аноним
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|5.30, Офицер ИБ (?), 08:19, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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"А что такое право? Да это и есть самая большая несвобода! Я могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем мы менее свободны", - заявила Мизулина на Форуме безопасного интернета
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|4.20, rvs2016 (ok), 08:05, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> а для подавляющего числа людей (кроме китайцев с их интранетом),
> гугл есть интернет
Большинство людей интернетом называют браузер.
Когда они запускают браузер, то они говорят:
Я запускаю интернет (не браузер, а именно интернет!) и открываю в нём нужные мне сайты.
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|6.86, Аноним (85), 11:11, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поспрашивай окружающих тебя людей
Есть еще типы, которые считают вифи интернетом
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|4.31, Офицер ИБ (?), 08:20, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому нам нужен изолированный суверенный интернет где гугл не дотянет свои руки
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|7.89, Аноним (73), 11:16, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и у того Ивана, что устроится работать в РКН и разделы по расследованию интернет-преступлений в структурах силовиков будет.
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|4.67, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 10:02, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>а для подавляющего числа людей (кроме китайцев с их интранетом), гугл есть интернет
>(кроме китайцев с их интранетом)
Но кетайцы не считают свою сеть интранетом. Тогда правь коммент: кукл = интранет.
И их инициатива юридически ничтожна в других странах, ну кроме отсталой сшашки. Пусть в суд идут.
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|3.91, anonymous (??), 11:22, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Спроси у китайцев что такое гугл ?
Крупный китайский работодатель, с офисами в Пекине, Шанхае, Сучжоу, Ханчжоу. Каким-то софтом занимается.
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|2.68, Аноним (68), 10:03, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интернет это просто глобальная сеть, построенная на протоколах TCP/IP. Причем тут знак равенства между гуглом и Интернетом?
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|3.90, Тот_ещё_аноним (ok), 11:19, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это образно и близко
Не считая браузера, тонны патентов, множества серверов, линий связи, сертификатов, контроля более мелких компаний?
Так что гугл это интернет us&eu по факту
Вот решили ещё ии приватизировать
И могут суметь)
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|1.7, svsd_val (ok), 07:31, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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О это круто, скоро сказал слова и копирайт нарушил )) пук-нул не так копирайт нарушил, какой нить жест рукой или писюном показал тоже нарушил, нарисовал картинку тоже .... и так пока не придётся платить за воздух и осадки )))))) %)
Только не понятно какой может быть копирайт и выплаты лицензии на выход ИИ и всевозможных генераций ... с тем же успехом можно заставить платить за генераторы шума ))))))
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|2.14, ryoken (ok), 07:57, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>платить за воздух и осадки )))))) %)
У Радари вроде такое было. Да и Арменфильм в известном мультике проехался по теме.
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|3.25, Аноним (25), 08:14, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Выделываешься писателями - попробуй хотя бы погуглить фамилию, которую видел только в мемасиках
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|4.51, 1 (??), 09:21, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там как раз гугловский (яндексовский) ИИ букаффки и исправит.
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|4.54, ryoken (ok), 09:27, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Выделываешься писателями - попробуй хотя бы погуглить фамилию, которую видел только в
> мемасиках
Родари. Простите, перепутал. В своё время его Чипполино несколько раз перечитывал. И "Джельсомино" тоже тру. Книжка ещё была в дремучие времена "Новогодний подарок", сборник произведений.
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|2.21, rvs2016 (ok), 08:06, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> и так пока не придётся платить за воздух и осадки
Когда мы ввели налог на воздух, тогда они перестали дышать! Это возмутительно! :о)
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|3.32, Аноним (32), 08:21, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> и так пока не придётся платить за воздух и осадки
> Когда мы ввели налог на воздух, тогда они перестали дышать! Это возмутительно!
> :о)
Ага, пер6стали дышать... и умерли xD.
Вы хотяб классику цитирова верно ;)
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|4.116, rvs2016 (ok), 13:12, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы хотяб классику цитирова верно ;)
Я ж не цитировал, а пересказывал то, что помню.
На дословное воспроизведение не претендую. :-)
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|2.39, Наним (?), 08:44, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интересная логика Гугла. По этой логике можно подавать в суд на соседского попугая, когда он произносит более-менее осмысленные фразы.
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|3.75, Юрист Гуглага (?), 10:27, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы возмём эту тактику на вооружение, когда технические отделы нашей юридической фирмы разработают решение для юридически значимого широкомасштабного сбора доказательств. В телефоны технология TEE уже внедрена, осталось в браузеры, и вы никуда не рыпнитесь.
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|4.100, Аноним (112), 12:09, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы это.. перейдите к более значимым событиям в юриспруденции
Вона там верховный суд взял и отказал в приеме в виде доказательства запись с регистратора
Десятилетие уж наверно как этот вопрос стоит на повестке, а судьи манипулируют правом как хотят
А хотят конечно с выгодой для себя
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|1.9, Аноним (9), 07:40, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да так уже и пишите что лавочка для обычных людей закрывается, хехе. Потому что самим натренировать денег не будет. А использование свободных моделей без отчислений -> отчисления.
И пойдут с своими стрельнувшими идеями, результатами по сеточкам человечки к корпорациям. Хорошая тема намывания золота чужими руками.
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|1.10, Аноним (10), 07:40, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пришел я домой, выключил рубильник и нет ни Гугла ни ИИ ни рекламы с DRMами, а только старый добрый чихуахуа... А вот когда они начнут вживлять импланты куда будет бежать?
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|2.19, Аноним (3), 08:04, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>А вот когда они начнут вживлять импланты куда будет бежать?
Очнись аноним, в тебя уже имплант вживили, а ты и не заметил. Смартфон называется.
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|2.22, Аноним (22), 08:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отцы-основатели Си, процессоров и прочего ещё оставили огромный простор для уязвимостей, а значит и эксплойтов с джейлбрейками.
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|2.24, Аноним (24), 08:09, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Будут обыватели с удивлёнными в мозг проприетарным чипами, ну а что, мне нечего вскрывать, да так только удобнее доставку из магазина заказывать. И только анонимы будут писать свои открытые прошивки для мозговых чипов и отвязывать мозг от проприетарным подписки очередной корпорации и качать информаци в мозг с торрентов и компилировать факты из исходников.
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|1.13, Аноним (22), 07:56, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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1. Тратишь вычислительные ресурсы своего компьютера используя работу умершего автора хранимую каким-то анонимом.
2. Приходят какие-то чужие люди не имеющие отношения ни к автору и его семье, ни к вычислительным ресурсам, ни к использованным моделям, ни к научным работам по этим моделям.
3. Требуют деньги.
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|1.18, rvs2016 (ok), 08:01, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> а также привести к распространению копирайта
> на сгенерированный ИИ контент, который
> в настоящее время находится в общественном
> достоянии (подобное распространение возможно,
> так как программы и устройства не являются
> субъектами права, включая такую отрасль
> права, как копирайт).
Тут намекают на то, что если автор наваял программу, которая нарисовала какое-то изображение (пейзаж там какой-ниббудь), то такое изображение не будет иметь автора и такое изображение объявят общественным достоянием? А почему? Автором же такого изображения является автор программы, которая изображение нарисовала.
Программа - это же инструмент, который сделан автором.
Это ж такой же вариант, как если бы какой-нибудь художник сделал бы себе кисть, с помощью которой нарисовал бы картину, а ему бы потом сказали - ты не автор картины, т.к. картину рисовала кисть, а ты - автор только кисти. :-)
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|2.28, Аноним (5), 08:15, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты сильно путаешь, кисть одно, программа комбайн другое, тем более в новости написано что претензии будут если на входе нейронки будут какие-то известные достояния, то есть она будет генерировать контент на чём-то известном, на что есть авторские права
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|2.38, beck (??), 08:39, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Автором же такого изображения является автор программы, которая изображение нарисовала.
Т.е. автором любого ПО является изобретатель языка, на котором это ПО написано.
Логично.
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|3.52, Аноним (52), 09:21, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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плохая аналогия подобна котенку с дверцей (с)
если я запрограммировал кодогенератор, то кто будет автором результата?
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|4.70, Аноним (70), 10:16, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кодогенератор, конечно же. И именно поэтому тебя в конце концов заменят на ChatGPT. Он зарплату до колен не требует, и курить не бегает.
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|4.82, Аноним (82), 10:51, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот кто выставил задание, начальное случайное число и нажал на старт.
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|5.94, Аноним (73), 11:32, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ниже порога креативности, и поэтому находится в public domain.
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|3.93, Наним (?), 11:32, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, плюс автором всего что мы видим с монитора\планшета\телефона является автор идеи создания компьютера.
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|1.23, Аноним (23), 08:08, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Правильно, за труд ИИ надо платить. Надеюсь, прижмут наконец всех юзеров-халявщиков и еще больше отчислений получат мои друзья-копирастов. Это будет справедливо.
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|1.26, Аноним (24), 08:15, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я возьму нейросеть и обучу её на песнях Элвиса Пресли.
Попрошу нейросеть спеть песню как Элвес Пресли.
Придется платить деньги обладателям прав на песни Элвиса Пресли, как будто это его песня?
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|2.40, Аноним (40), 08:46, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возьми нейросеть и обучи ее на своих песнях.
Попроси нейросеть спеть песню как ты.
Не плати.
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|1.27, Аноним (32), 08:15, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"подобное распространение возможно, так как программы и устройства не являются субъектами права, включая такую отрасль права, как копирайт"
Ну так и музыкальный инструмент, на котором играется музыка не является субъектом права, субъект права тот, кто воспользовался им и зафиксировал обладание правом. В случае с ИИ будет тоже самое, это инструмент, а субъект права тот, кто с помощью него создал новую, "имитирующую известные мелодии" композицию. Что касаемо "имитирующести",так это просто похожесть, нот-то "всего семь" и всегда можно доколебаться, что что-то очень похоже на что-то.
В общем, конкретно этот довод очень притянут за уши и логику его разбить довольно просто грамотным юристом, если в ответ кто-то подсуетится.
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|2.34, Аноним (34), 08:27, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>субъект права тот, кто воспользовался им и зафиксировал обладание правом
Один владелец фотоаппарата тоже решил, что фотка обезьяны - его авторства просто потому, что фотоаппарат его, а суду можно рассказать сказки о собственной креативности. Не получилось, не фартануло.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Селфи_обезьяны
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|3.45, Аноним (45), 09:10, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это потому что нужно было с обезьяной заключать договор на отчуждение результатов трудовой деятельности... капиталист недоделаный...
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|4.50, Аноним (52), 09:16, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Осознанность и интеллект бибизяны доказан и даже измерен.
А тут программа.
Там можно прийти к ̶м̶е̶ч̶т̶а̶ю̶т̶ ̶л̶и̶ ̶а̶н̶д̶р̶о̶и̶д̶ы̶ ̶о̶б̶ ̶э̶л̶е̶к̶т̶р̶о̶о̶в̶ц̶а̶х̶?̶ есть ли у компа сознание и личность.
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|1.33, soarin (ok), 08:22, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У purplesmart⚫ai 🦄 кстати есть форма для художников. Заполняешь типа «я не хочу, чтобы мои работы использовались для обучения ИИ».
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|1.35, Аноним (35), 08:28, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Всё должно быть и будет бесплатно. Институт «отчислений» имеет смысл только в случае добровольных пожертвований. Fuсk you Google!
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|2.55, Аноним (23), 09:27, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гугл и правообладатели - молодцы, борятся с халявщиками, которые не желают платить. Их надо обложить такими штрафами, чтобы даже мысли у них не возникало воровать. Все необходимо делать для того, чтобы защитить интересы авторов!
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|3.61, Товарищ майор (ok), 09:40, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Себя обложи, поперёк морды!
Смежные с авторским права не имеют ни какого отношения к защите прав авторов.
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|2.64, Аноним (64), 09:52, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Извини, имеют тут тех, у кого нет денег и власти. В сговоре с теми, у кого они есть.
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|2.80, Аноним (49), 10:46, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Бесплатно отдай мне все свое имущество. Подтверди свои слова практикой. Если ты не лицемер конечно.
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|1.43, Аноним (47), 09:07, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хентай орг завален AI-generated ню-картинками, плюнуть некуда, вот пусть теперь платят за свое "творчество" и каются :)
Аоним еще может предложить добавлять в лицензии на распространение контента запрет на использование в обучении нейросетей, а после денежку брать за нарушение лицензии - это будет забавно :D
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|1.44, Бульдох (?), 09:09, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Задолбало, нет никакого ИИ, а если люди хотят деньги за свои алгоритмы, то они имеют на это право.
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|1.46, Анонит (?), 09:11, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В Китае уже давно,на сколько читал, погоду зачитывает ИИ-дама.Кто-нибудь сгенерирует похожую и привет. Все придет к тому,что будут вроде водных знаков - сгенерировано вот таким ИИ.
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|2.88, Аноним (73), 11:12, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Некоторые утверждают, что водяные знаки для ИИ-контента - это необходимость И... большой текст свёрнут, показать
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|3.97, Анонит (?), 11:56, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По-моему речь не столько о качестве, сколько об правах на контент. Маркировка отражающая разнообразие нейронок позволит сгенерировать схожий продукт который можно распространять не опасаясь патентных претензий. В данный момент,можно наложить на картинку свой произвольный элемент и полученное при этом изображение становится уникальным.
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|4.108, Аноним (73), 12:42, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Копирасты захотят использовать вотермарки для копирастических целей, но они эти вотермарки давно для них используют, ничего нового в том нет. И если будут публично считываемые вотермарки, то будут и нейронки, их разрушающие.
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|4.109, Аноним (73), 12:46, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я ъто к чему? Вотермарки в защиту интересов копирастов в сфере рекета - это личная проблема копирастов. Обосновать обществу необходимость маркировки контента "сделано такой-то нейросетью" будет невозможно. А вот обоснование общественного интереса в маркировке "сделано каким-то из ИИ" - оно уже затрагивает интересы потребителей ИИ-контента в том, чтобы контент был качественным. Обоснование "давайте добровольно маркировать ИИ-контент, чтобы ИИ не загнулся и всем было хорошо" - может прокатить.
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|5.111, Аноним (73), 12:52, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но я считаю, что
1. маркировка "сделано каким-либо из ИИ" не принесёт пользы и наоборот замедлит развитие ИИ
2. не будет осуществляться на практике, потребители будут отдавать предпочтение ИИ без маркировки, чтобы узурпировать копирайты на контент в ОД путём скрытия факта того, что он сгенерирован ИИ. Указанные в статье соображения по поводу отжатия ОД в область копирайтов сводятся к тем случаям, когда контент заведомо сгенерирован ИИ и скрыть это невозможно, так как компания специализируется на услугах генерации ИИ контента.
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|5.113, Анонит (?), 12:54, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вероятно, вы правы. Сча пишут - ГМО,но потребителю плевать какое из ГМО. Может со знаком качества - отечественное ГМО и прокатит.
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|1.48, Аноним (52), 09:11, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересный вопрос
Если я написал программу, которая генерирует другой код.
Кто будет автором сгенерированного? Могу ли я поставить свой копирайт на результат?
Кодогенераторов сейчас дофига, думаю это вопрос уже обсмотрели со всех сторон.
А теперь заменим кодогенератор на нейронку. Которую я создал и настроил. Обученную на моих же кодах.
Не вижу причины почему результат должен быть public domain.
А теперь заменим на ту же, но обученную (как и я обучался) на кодах опенсорс проектов.
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|1.58, Аноним (23), 09:32, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Копирайт - это не только защита интересов авторов, но и одна из главных стимулирующих сил для творчества и инноваций. Выплата отчислений - наиболее справедливый механизм вознаграждения творцов за их усилия и инвестиции. Он позволяет сохранить и приумножить научные, художественные и технические достижения, а также поддерживает экономическую и культурную жизнь общества.
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|2.102, Аноньимъ (ok), 12:17, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чё за бред ты несёшь.
Каким образом копирайт авторов вознаграждать помогает?
Он авторское право вообще-то нарушает. Алё.
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|1.59, Аноним (23), 09:36, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Борьба продолжается, так как неправомерное использование и нарушение авторских прав составляет серьезную проблему в цифровой сфере. Гугл и правообладатели продолжают разрабатывать новые стратегии и сотрудничать, чтобы защитить интересы творцов и обеспечить справедливую монетизацию и распределение их работ.
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|4.107, Аноним (73), 12:40, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы все имеем нейросетки в наших черепушках. Не у всех правда эта нейросетка сходит за головной мозг...
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|1.60, Пряник (?), 09:39, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кого вообще волнуют юридические движухи лишь в одной стране? У нас опенсорс вообще нормально не закреплён юридически. Хочу лицуху потипа GNU для защиты своих трудов.
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|2.66, Аноним (66), 10:02, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С передачей прав какому-нибудь Михалкову и его РАО по примеру FSF: они тоже тебя защищать не возьмутся пока им имущественные права не задаришь. Ну а права задарил - значит весь профит с монетизации когда-то твоего кода больше не твой, а ихний.
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|3.71, Анонин (?), 10:19, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот! Что рао, что фсф - обе шараги приходят "защищать" везде где пахнет деньгами, даже если автор о них вообще не слышал и тем более не просил его защищать.
Но мигалков конечно круче, фсф не смогли (пока) придумать аналог налога на болванки, а он не только смог, но и воплотил в жизнь, пользуясь самыми прекрасными законодателями на планете Земля.
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|4.76, Аноним (73), 10:30, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то в пользу FSF не обязали всех платить оброк, как в пользу контор Мигалкова и Усманова.
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|5.96, Аноним (96), 11:49, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему же? Утянул к себе задаренный тобой код какой-нибудь проприетарщик - они на него в суд подадут. Если суд выиграют - отожмут денежку в свою пользу. Правда тебе с этого ни копейки не капнет, все бомжегуру отойдет чтобы и дальше пафосные лозунги за швaбодку писал.
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|6.106, Аноним (73), 12:38, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FSF не обладает копирайтом на произведения сторонних авторов под GPL. GPL без CLA с передачей копирайтов мейнтейнеру особо корпорациям не нужна.
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|1.69, Аноним (69), 10:15, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если вы композитор, и используете свою нейросеть, которая находится у вас в голове - то с любой вашей композиции тоже нужно платить Universal music отчисления... Ведь ваша нейросеть в мозгу тоже тренировалась прослушивая всякую лицензионную музыку!!!
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|1.99, Аноним (-), 12:04, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Данная инициатива может иметь последствия в виде учёта подобной практики судами и законодателями, а также привести к распространению копирайта на сгенерированный ИИ контент, который в настоящее время находится в общественном достоянии
Я очень надеюсь, что междусобойчик двух этих компаний не создаст заканодательной основы для окопирайчивания контента созданного ИИ.
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|1.101, Аноним (-), 12:12, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так-так-так! А как обстоят дела с отчислениями за Битлов, которых Рабинович напел?! Даже если битлы и гадость, особенно в исполнении Рабоновича, на отчисления это же не влияет?!
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|2.104, Алишер Брин (?), 12:33, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будет, нужно только подождать. Будет государственно-частное партнёрство по обеспечению соблюдения законности, в том числе в сфере копирайта. Всего-то делов - обязать каждого индивиза купить, иметь при себе и обеспечивать работоспособность устройства, отслеживающего воспроизведение произведений устройствами биологического происхождения, и собирающего "авторские взносы" автоматически.
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