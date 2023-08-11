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Google создаёт прецедент, подрывающий нахождение в общественном достоянии контента, сгенерированного ИИ

11.08.2023 06:38

Google и Universal Music ведут переговоры об отчислениях "правообладателям" за контент, сгенерированный системами машинного обучения. Переговоры ведутся на фоне всплеска публикации фиктивных музыкальных композиций, сгенерированных ИИ и имитирующих известные мелодии или голоса исполнителей. Предполагается, что авторы таких имитаций смогут распространять их легально, выплачивая отчисления, аналогично тому, как выплачиваются отчисления за использование оригинальных композиций.

Данная инициатива может иметь последствия в виде учёта подобной практики судами и законодателями, а также привести к распространению копирайта на сгенерированный ИИ контент, который в настоящее время находится в общественном достоянии (подобное распространение возможно, так как программы и устройства не являются субъектами права, включая такую отрасль права, как копирайт).

Выгоды от регуляторного подхода для крупных владельцев ИИ-систем могут перевесить издержки, связанные с заключением договоров с "правообладателями" и оплатой им лицензионных отчислений, так как такие производители контента получат монопольное положение единственных генераторов контента с определёнными характеристиками, чья деятельность легальна. Подход с выплатой отчислений ставит под угрозу не только системы машинного обучения для клонирования голоса, но и весь генеративный ИИ в общем, включая ChatGPT и свободные модели OpenLLama и Stable Diffusion.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ft.com/content/6f0...)
  2. OpenNews: Intel и Blockade Labs опубликовали модель для синтеза 3D-изображений
  3. OpenNews: Проект RedPajama развивает открытый набор данных для систем искусственного интеллекта
  4. OpenNews: Первый выпуск открытого AI-бота OpenAssistant, напоминающего ChatGPT
  5. OpenNews: Исследование влияния AI-ассистентов, подобных GitHub Copilot, на безопасность кода
  6. OpenNews: Судебное разбирательство против Microsoft и OpenAI, связанное с генератором кода GitHub Copilot
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59581-ai
Ключевые слова: ai, law, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (111) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 07:07, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Гугл = интернет. Если они что-то захотят, то получат, тут ничего не поделаешь.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 07:11, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ты вообще понимаешь что есть интернет? ghj физические и логические уровни tcp/ip слышал?

    гугл это просто шаражка которая держится на рекламе и drm

     
     
  • 3.11, anonymous (??), 07:45, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    > гугл это просто шаражка которая держится на рекламе и drm

    для тебя может и так

    а для подавляющего числа людей (кроме китайцев с их интранетом), гугл есть интернет

     
     
  • 4.15, Аноним (5), 07:58, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    если у тебя рабский менталитет - это твои проблемы
    а я сильный и независимый аноним
     
     
  • 5.30, Офицер ИБ (?), 08:19, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "А что такое право? Да это и есть самая большая несвобода! Я могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем мы менее свободны", - заявила Мизулина на Форуме безопасного интернета
     
     
  • 6.37, Аноним (5), 08:37, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    спасибо
     
  • 6.85, Аноним (85), 11:09, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказала Мизулина и пошла устанавливать DPI
     
  • 4.20, rvs2016 (ok), 08:05, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > а для подавляющего числа людей (кроме китайцев с их интранетом),
    > гугл есть интернет

    Большинство людей интернетом называют браузер.
    Когда они запускают браузер, то они говорят:
    Я запускаю интернет (не браузер, а именно интернет!) и открываю в нём нужные мне сайты.

     
     
  • 5.84, Аноним (84), 10:57, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пруфы будут?
     
     
  • 6.86, Аноним (85), 11:11, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поспрашивай окружающих тебя людей
    Есть еще типы, которые считают вифи интернетом
     
  • 4.31, Офицер ИБ (?), 08:20, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому нам нужен изолированный суверенный интернет где гугл не дотянет свои руки
     
     
  • 5.73, Аноним (73), 10:23, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чемодан, вокзал, Пхеньян.
     
     
  • 6.87, Аноним (85), 11:12, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них тоже есть выход в глобалку
     
     
  • 7.89, Аноним (73), 11:16, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и у того Ивана, что устроится работать в РКН и разделы по расследованию интернет-преступлений в структурах силовиков будет.
     
     
  • 8.112, Аноним (112), 12:52, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это так сказать использование служебного положения А вот белый список воспитанн... текст свёрнут, показать
     
  • 4.67, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 10:02, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а для подавляющего числа людей (кроме китайцев с их интранетом), гугл есть интернет
    >(кроме китайцев с их интранетом)

    Но кетайцы не считают свою сеть интранетом. Тогда правь коммент: кукл = интранет.

    И их инициатива юридически ничтожна в других странах, ну кроме отсталой сшашки. Пусть в суд идут.

     
  • 4.81, Аноним (81), 10:50, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для подавляющего числа людей

    Кого они подавляют?

     
  • 2.29, test (??), 08:18, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спроси у китайцев что такое гугл ?
     
     
  • 3.91, anonymous (??), 11:22, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Спроси у китайцев что такое гугл ?

    Крупный китайский работодатель, с офисами в Пекине, Шанхае, Сучжоу, Ханчжоу. Каким-то софтом занимается.

     
  • 2.68, Аноним (68), 10:03, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интернет это просто глобальная сеть, построенная на протоколах TCP/IP. Причем тут знак равенства между гуглом и Интернетом?
     
     
  • 3.90, Тот_ещё_аноним (ok), 11:19, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это образно и близко
    Не считая браузера, тонны патентов, множества серверов, линий связи, сертификатов, контроля более мелких компаний?
    Так что гугл это интернет us&eu по факту
    Вот решили ещё ии приватизировать
    И могут суметь)
     

  • 1.4, Аноним (4), 07:11, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Покупаю попкорн.
     
  • 1.6, Аноним (6), 07:29, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    надоели
     
  • 1.7, svsd_val (ok), 07:31, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    О это круто, скоро сказал слова и копирайт нарушил )) пук-нул не так копирайт нарушил, какой нить жест рукой или писюном показал тоже нарушил, нарисовал картинку тоже .... и так пока не придётся платить за воздух и осадки )))))) %)

    Только не понятно какой может быть копирайт и выплаты лицензии на выход ИИ и всевозможных генераций ... с тем же успехом можно заставить платить за генераторы шума ))))))

     
     
  • 2.14, ryoken (ok), 07:57, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>платить за воздух и осадки )))))) %)

    У Радари вроде такое было. Да и Арменфильм в известном мультике проехался по теме.

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 08:14, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Выделываешься писателями - попробуй хотя бы погуглить фамилию, которую видел только в мемасиках
     
     
  • 4.51, 1 (??), 09:21, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там как раз гугловский (яндексовский) ИИ букаффки и исправит.
     
  • 4.54, ryoken (ok), 09:27, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выделываешься писателями - попробуй хотя бы погуглить фамилию, которую видел только в
    > мемасиках

    Родари. Простите, перепутал. В своё время его Чипполино несколько раз перечитывал. И "Джельсомино" тоже тру. Книжка ещё была в дремучие времена "Новогодний подарок", сборник произведений.

     
     
  • 5.98, Аноним (-), 12:01, 11/08/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 6.103, ryoken (ok), 12:23, 11/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.21, rvs2016 (ok), 08:06, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > и так пока не придётся платить за воздух и осадки

    Когда мы ввели налог на воздух, тогда они перестали дышать! Это возмутительно! :о)

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 08:21, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> и так пока не придётся платить за воздух и осадки
    > Когда мы ввели налог на воздух, тогда они перестали дышать! Это возмутительно!
    > :о)

    Ага, пер6стали дышать... и умерли xD.
    Вы хотяб классику цитирова верно ;)

     
     
  • 4.116, rvs2016 (ok), 13:12, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы хотяб классику цитирова верно ;)

    Я ж не цитировал, а пересказывал то, что помню.
    На дословное воспроизведение не претендую. :-)

     
  • 2.39, Наним (?), 08:44, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересная логика Гугла. По этой логике можно подавать в суд на соседского попугая, когда он произносит более-менее осмысленные фразы.
     
     
  • 3.75, Юрист Гуглага (?), 10:27, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы возмём эту тактику на вооружение, когда технические отделы нашей юридической фирмы разработают решение для юридически значимого широкомасштабного сбора доказательств. В телефоны технология TEE уже внедрена, осталось в браузеры, и вы никуда не рыпнитесь.
     
     
  • 4.100, Аноним (112), 12:09, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы это.. перейдите к более значимым событиям в юриспруденции
    Вона там верховный суд взял и отказал в приеме в виде доказательства запись с регистратора
    Десятилетие уж наверно как этот вопрос стоит на повестке, а судьи манипулируют правом как хотят
    А хотят конечно с выгодой для себя
     
  • 4.110, Аноним (112), 12:48, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хрень
    написал ранее
     

  • 1.8, name (??), 07:39, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Опять за числа деньги требуют, математику запрещают.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 09:12, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    google: Незаконное число
     

  • 1.9, Аноним (9), 07:40, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да так уже и пишите что лавочка для обычных людей закрывается, хехе. Потому что самим натренировать денег не будет. А использование свободных моделей без отчислений -> отчисления.
    И пойдут с своими стрельнувшими идеями, результатами по сеточкам человечки к корпорациям. Хорошая тема намывания золота чужими руками.
     
  • 1.10, Аноним (10), 07:40, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пришел я домой, выключил рубильник и нет ни Гугла ни ИИ ни рекламы с DRMами, а только старый добрый чихуахуа... А вот когда они начнут вживлять импланты куда будет бежать?
     
     
  • 2.19, Аноним (3), 08:04, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >А вот когда они начнут вживлять импланты куда будет бежать?

    Очнись аноним, в тебя уже имплант вживили, а ты и не заметил. Смартфон называется.

     
     
  • 3.57, geekay (ok), 09:29, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пелевинская кукуха из KGBT+
     
     
  • 4.74, Аноним (74), 10:27, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из "Transhumanism Inc".
     
  • 2.22, Аноним (22), 08:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отцы-основатели Си, процессоров и прочего ещё оставили огромный простор для уязвимостей, а значит и эксплойтов с джейлбрейками.
     
  • 2.24, Аноним (24), 08:09, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Будут обыватели с удивлёнными в мозг проприетарным чипами, ну а что, мне нечего вскрывать, да так только удобнее доставку из магазина заказывать. И только анонимы будут писать свои открытые прошивки для мозговых чипов и отвязывать мозг от проприетарным подписки очередной корпорации и качать информаци в мозг с торрентов и компилировать факты из исходников.
     
     
  • 3.115, Аноним (112), 12:56, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в каком то кино я это уже видел
     
  • 2.114, Аноним (112), 12:55, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начинай учить географию
     

  • 1.13, Аноним (22), 07:56, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    1. Тратишь вычислительные ресурсы своего компьютера используя работу умершего автора хранимую каким-то анонимом.
    2. Приходят какие-то чужие люди не имеющие отношения ни к автору и его семье, ни к вычислительным ресурсам, ни к использованным моделям, ни к научным работам по этим моделям.
    3. Требуют деньги.
     
     
  • 2.16, Аноним (5), 07:59, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кому ты нужен вась
     
  • 2.17, Аноним (22), 08:00, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Похоже на пиратство когда в море со стороны копирастов.
     
  • 2.95, ProfessorNavigator (ok), 11:40, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=c967usVxYq0
     

  • 1.18, rvs2016 (ok), 08:01, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > а также привести к распространению копирайта
    > на сгенерированный ИИ контент, который
    > в настоящее время находится в общественном
    > достоянии (подобное распространение возможно,
    > так как программы и устройства не являются
    > субъектами права, включая такую отрасль
    > права, как копирайт).

    Тут намекают на то, что если автор наваял программу, которая нарисовала какое-то изображение (пейзаж там какой-ниббудь), то такое изображение не будет иметь автора и такое изображение объявят общественным достоянием? А почему? Автором же такого изображения является автор программы, которая изображение нарисовала.

    Программа - это же инструмент, который сделан автором.

    Это ж такой же вариант, как если бы какой-нибудь художник сделал бы себе кисть, с помощью которой нарисовал бы картину, а ему бы потом сказали - ты не автор картины, т.к. картину рисовала кисть, а ты - автор только кисти. :-)

     
     
  • 2.28, Аноним (5), 08:15, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты сильно путаешь, кисть одно, программа комбайн другое, тем более в новости написано что претензии будут если на входе нейронки будут какие-то известные достояния, то есть она будет генерировать контент на чём-то известном, на что есть авторские права
     
  • 2.38, beck (??), 08:39, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Автором же такого изображения является автор программы, которая изображение нарисовала.

    Т.е. автором любого ПО является изобретатель языка, на котором это ПО написано.

    Логично.

     
     
  • 3.52, Аноним (52), 09:21, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плохая аналогия подобна котенку с дверцей (с)

    если я запрограммировал кодогенератор, то кто будет автором результата?

     
     
  • 4.70, Аноним (70), 10:16, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кодогенератор, конечно же. И именно поэтому тебя в конце концов заменят на ChatGPT. Он зарплату до колен не требует, и курить не бегает.
     
  • 4.82, Аноним (82), 10:51, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот кто выставил задание, начальное случайное число и нажал на старт.
     
     
  • 5.94, Аноним (73), 11:32, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ниже порога креативности, и поэтому находится в public domain.
     
  • 3.93, Наним (?), 11:32, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, плюс автором всего что мы видим с монитора\планшета\телефона является автор идеи создания компьютера.
     

  • 1.23, Аноним (23), 08:08, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Правильно, за труд ИИ надо платить. Надеюсь, прижмут наконец всех юзеров-халявщиков и еще больше отчислений получат мои друзья-копирастов. Это будет справедливо.
     
  • 1.26, Аноним (24), 08:15, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я возьму нейросеть и обучу её на песнях Элвиса Пресли.
    Попрошу нейросеть спеть песню как Элвес Пресли.
    Придется платить деньги обладателям прав на песни Элвиса Пресли, как будто это его песня?
     
     
  • 2.36, Офицер ИБ (?), 08:29, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В суверенном интернете не будет такого
     
  • 2.40, Аноним (40), 08:46, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми нейросеть и обучи ее на своих песнях.
    Попроси нейросеть спеть песню как ты.
    Не плати.
     

  • 1.27, Аноним (32), 08:15, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "подобное распространение возможно, так как программы и устройства не являются субъектами права, включая такую отрасль права, как копирайт"

    Ну так и музыкальный инструмент, на котором играется музыка не является субъектом права, субъект права тот, кто воспользовался им и зафиксировал обладание правом. В случае с ИИ будет тоже самое, это инструмент, а субъект права тот, кто с помощью него создал новую, "имитирующую известные мелодии" композицию. Что касаемо "имитирующести",так это просто похожесть, нот-то "всего семь" и всегда можно доколебаться, что что-то очень похоже на что-то.

    В общем, конкретно этот довод очень притянут за уши и логику его разбить довольно просто грамотным юристом, если в ответ кто-то подсуетится.

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 08:27, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >субъект права тот, кто воспользовался им и зафиксировал обладание правом

    Один владелец фотоаппарата тоже решил, что фотка обезьяны - его авторства просто потому, что фотоаппарат его, а суду можно рассказать сказки о собственной креативности. Не получилось, не фартануло.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Селфи_обезьяны

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 09:10, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это потому что нужно было с обезьяной заключать договор на отчуждение результатов трудовой деятельности... капиталист недоделаный...
     
     
  • 4.50, Аноним (52), 09:16, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осознанность и интеллект бибизяны доказан и даже измерен.
    А тут программа.
    Там можно прийти к  ̶м̶е̶ч̶т̶а̶ю̶т̶ ̶л̶и̶ ̶а̶н̶д̶р̶о̶и̶д̶ы̶ ̶о̶б̶ ̶э̶л̶е̶к̶т̶р̶о̶о̶в̶ц̶а̶х̶?̶ есть ли у компа сознание и личность.
     

  • 1.33, soarin (ok), 08:22, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У purplesmart⚫ai 🦄 кстати есть форма для художников. Заполняешь типа «я не хочу, чтобы мои работы использовались для обучения ИИ».
     
  • 1.35, Аноним (35), 08:28, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всё должно быть и будет бесплатно. Институт «отчислений» имеет смысл только в случае добровольных пожертвований. Fuсk you Google!
     
     
  • 2.53, 1 (??), 09:25, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маркс - тебя оцифровали ? O_o
     
  • 2.55, Аноним (23), 09:27, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл и правообладатели - молодцы, борятся с халявщиками, которые не желают платить. Их надо обложить такими штрафами, чтобы даже мысли у них не возникало воровать. Все необходимо делать для того, чтобы защитить интересы авторов!
     
     
  • 3.61, Товарищ майор (ok), 09:40, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Себя обложи, поперёк морды!

    Смежные с авторским права не имеют ни какого отношения к защите прав авторов.

     
  • 2.64, Аноним (64), 09:52, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Извини, имеют тут тех, у кого нет денег и власти. В сговоре с теми, у кого они есть.
     
  • 2.80, Аноним (49), 10:46, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бесплатно отдай мне все свое имущество. Подтверди свои слова практикой. Если ты не лицемер конечно.
     
     
  • 3.92, Аноним (73), 11:30, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе - только губозакатывающую машинку.
     

  • 1.42, YetAnotherOnanym (ok), 08:58, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если это поможет прикрутить поток сгенерированного ИИ кала - я только за.
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 09:11, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ППКС
     

  • 1.43, Аноним (47), 09:07, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хентай орг завален AI-generated ню-картинками, плюнуть некуда, вот пусть теперь платят за свое "творчество" и каются :)
    Аоним еще может предложить добавлять в лицензии на распространение контента запрет на использование в обучении нейросетей, а после денежку брать за нарушение лицензии - это будет забавно :D
     
  • 1.44, Бульдох (?), 09:09, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Задолбало, нет никакого ИИ, а если люди хотят деньги за свои алгоритмы, то они имеют на это право.
     
  • 1.46, Анонит (?), 09:11, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Китае уже давно,на сколько читал, погоду зачитывает ИИ-дама.Кто-нибудь сгенерирует похожую и привет. Все придет к тому,что будут вроде водных знаков - сгенерировано вот таким ИИ.
     
     
  • 2.88, Аноним (73), 11:12, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые утверждают, что водяные знаки для ИИ-контента - это необходимость И... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.97, Анонит (?), 11:56, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему речь не столько о качестве, сколько об правах на контент. Маркировка отражающая разнообразие нейронок позволит сгенерировать схожий продукт который можно распространять не опасаясь патентных претензий. В данный момент,можно наложить на картинку свой произвольный элемент и полученное при этом изображение становится уникальным.
     
     
  • 4.108, Аноним (73), 12:42, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копирасты захотят использовать вотермарки для копирастических целей, но они эти вотермарки давно для них используют, ничего нового в том нет. И если будут публично считываемые вотермарки, то будут и нейронки, их разрушающие.
     
  • 4.109, Аноним (73), 12:46, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ъто к чему? Вотермарки в защиту интересов копирастов в сфере рекета - это личная проблема копирастов. Обосновать обществу необходимость маркировки контента "сделано такой-то нейросетью" будет невозможно. А вот обоснование общественного интереса в маркировке "сделано каким-то из ИИ" - оно уже затрагивает интересы потребителей ИИ-контента в том, чтобы контент был качественным. Обоснование "давайте добровольно маркировать ИИ-контент, чтобы ИИ не загнулся и всем было хорошо" - может прокатить.
     
     
  • 5.111, Аноним (73), 12:52, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но я считаю, что

    1. маркировка "сделано каким-либо из ИИ" не принесёт пользы и наоборот замедлит развитие ИИ
    2. не будет осуществляться на практике, потребители будут отдавать предпочтение ИИ без маркировки, чтобы узурпировать копирайты на контент в ОД путём скрытия факта того, что он сгенерирован ИИ. Указанные в статье соображения по поводу отжатия ОД в область копирайтов сводятся к тем случаям, когда контент заведомо сгенерирован ИИ и скрыть это невозможно, так как компания специализируется на услугах генерации ИИ контента.

     
  • 5.113, Анонит (?), 12:54, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно, вы правы. Сча пишут - ГМО,но потребителю плевать какое из ГМО. Может со знаком качества - отечественное ГМО и прокатит.
     

  • 1.48, Аноним (52), 09:11, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересный вопрос
    Если я написал программу, которая генерирует другой код.
    Кто будет автором сгенерированного? Могу ли я поставить свой копирайт на результат?
    Кодогенераторов сейчас дофига, думаю это вопрос уже обсмотрели со всех сторон.

    А теперь заменим кодогенератор на нейронку. Которую я создал и настроил. Обученную на моих же кодах.
    Не вижу причины почему результат должен быть public domain.

    А теперь заменим на ту же, но обученную (как и я обучался) на кодах опенсорс проектов.

     
     
  • 2.56, 1 (??), 09:28, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты там рассказываешь про copylot ?
     
     
  • 3.77, anonimm (?), 10:32, 11/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.58, Аноним (23), 09:32, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Копирайт - это не только защита интересов авторов, но и одна из главных стимулирующих сил для творчества и инноваций. Выплата отчислений - наиболее справедливый механизм вознаграждения творцов за их усилия и инвестиции. Он позволяет сохранить и приумножить научные, художественные и технические достижения, а также поддерживает экономическую и культурную жизнь общества.
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 09:48, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, пропаганда копирайтной монополии подъехала.
     
  • 2.102, Аноньимъ (ok), 12:17, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё за бред ты несёшь.
    Каким образом копирайт авторов вознаграждать помогает?
    Он авторское право вообще-то нарушает. Алё.
     

  • 1.59, Аноним (23), 09:36, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Борьба продолжается, так как неправомерное использование и нарушение авторских прав составляет серьезную проблему в цифровой сфере. Гугл и правообладатели продолжают разрабатывать новые стратегии и сотрудничать, чтобы защитить интересы творцов и обеспечить справедливую монетизацию и распределение их работ.
     
     
  • 2.65, Аноним (64), 09:53, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Толсто.
     
     
  • 3.79, RM (ok), 10:42, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эта похоже уже нейросетка пришла на опеннет
     
     
  • 4.107, Аноним (73), 12:40, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы все имеем нейросетки в наших черепушках. Не у всех правда эта нейросетка сходит за головной мозг...
     

  • 1.60, Пряник (?), 09:39, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кого вообще волнуют юридические движухи лишь в одной стране? У нас опенсорс вообще нормально не закреплён юридически. Хочу лицуху потипа GNU для защиты своих трудов.
     
     
  • 2.66, Аноним (66), 10:02, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С передачей прав какому-нибудь Михалкову и его РАО по примеру FSF: они тоже тебя защищать не возьмутся пока им имущественные права не задаришь. Ну а права задарил - значит весь профит с монетизации когда-то твоего кода больше не твой, а ихний.
     
     
  • 3.71, Анонин (?), 10:19, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот! Что рао, что фсф - обе шараги приходят "защищать" везде где пахнет деньгами, даже если автор о них вообще не слышал и тем более не просил его защищать.
    Но мигалков конечно круче, фсф не смогли (пока) придумать аналог налога на болванки, а он не только смог, но и воплотил в жизнь, пользуясь самыми прекрасными законодателями на планете Земля.
     
     
  • 4.76, Аноним (73), 10:30, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то в пользу FSF не обязали всех платить оброк, как в пользу контор Мигалкова и Усманова.
     
     
  • 5.96, Аноним (96), 11:49, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же? Утянул к себе задаренный тобой код какой-нибудь проприетарщик - они на него в суд подадут. Если суд выиграют - отожмут денежку в свою пользу. Правда тебе с этого ни копейки не капнет, все бомжегуру отойдет чтобы и дальше пафосные лозунги за швaбодку писал.
     
     
  • 6.106, Аноним (73), 12:38, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FSF не обладает копирайтом на произведения сторонних авторов под GPL. GPL без CLA с передачей копирайтов мейнтейнеру особо корпорациям не нужна.
     

  • 1.69, Аноним (69), 10:15, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если вы композитор, и используете свою нейросеть, которая находится у вас в голове - то с любой вашей композиции тоже нужно платить Universal music отчисления... Ведь ваша нейросеть в мозгу тоже тренировалась прослушивая всякую лицензионную музыку!!!
     
     
  • 2.72, Аноним (70), 10:22, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удачи с такими аргументами в суде
     
     
  • 3.78, Аноним (73), 10:42, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vae victis.
     

  • 1.83, Аноним (81), 10:51, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пузырек очередной.
     
  • 1.99, Аноним (-), 12:04, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Данная инициатива может иметь последствия в виде учёта подобной практики судами и законодателями, а также привести к распространению копирайта на сгенерированный ИИ контент, который в настоящее время находится в общественном достоянии

    Я очень надеюсь, что междусобойчик двух этих компаний не создаст заканодательной основы для окопирайчивания контента созданного ИИ.

     
     
  • 2.105, Игорь Бурхманов (?), 12:36, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя спросить забыли.
     

  • 1.101, Аноним (-), 12:12, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так-так-так! А как обстоят дела с отчислениями за Битлов, которых Рабинович напел?! Даже если битлы и гадость, особенно в исполнении Рабоновича, на отчисления это же не влияет?!
     
     
  • 2.104, Алишер Брин (?), 12:33, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет, нужно только подождать. Будет государственно-частное партнёрство по обеспечению соблюдения законности, в том числе в сфере копирайта. Всего-то делов - обязать каждого индивиза купить, иметь при себе и обеспечивать работоспособность устройства, отслеживающего воспроизведение произведений устройствами биологического происхождения, и собирающего "авторские взносы" автоматически.
     

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