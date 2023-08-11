Google создаёт прецедент, подрывающий нахождение в общественном достоянии контента, сгенерированного ИИ

Google и Universal Music ведут переговоры об отчислениях "правообладателям" за контент, сгенерированный системами машинного обучения. Переговоры ведутся на фоне всплеска публикации фиктивных музыкальных композиций, сгенерированных ИИ и имитирующих известные мелодии или голоса исполнителей. Предполагается, что авторы таких имитаций смогут распространять их легально, выплачивая отчисления, аналогично тому, как выплачиваются отчисления за использование оригинальных композиций.

Данная инициатива может иметь последствия в виде учёта подобной практики судами и законодателями, а также привести к распространению копирайта на сгенерированный ИИ контент, который в настоящее время находится в общественном достоянии (подобное распространение возможно, так как программы и устройства не являются субъектами права, включая такую отрасль права, как копирайт).

Выгоды от регуляторного подхода для крупных владельцев ИИ-систем могут перевесить издержки, связанные с заключением договоров с "правообладателями" и оплатой им лицензионных отчислений, так как такие производители контента получат монопольное положение единственных генераторов контента с определёнными характеристиками, чья деятельность легальна. Подход с выплатой отчислений ставит под угрозу не только системы машинного обучения для клонирования голоса, но и весь генеративный ИИ в общем, включая ChatGPT и свободные модели OpenLLama и Stable Diffusion.



