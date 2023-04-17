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Первый выпуск открытого AI-бота OpenAssistant, напоминающего ChatGPT

17.04.2023 10:47

Сообщество LAION (Large-scale Artificial Intelligence Open Network), развивающее инструменты, модели и коллекции данных для создания свободных систем машинного обучения (например, коллекция LAION используется для обучения моделей системы синтеза изображений Stable Diffusion), представило первый выпуск проекта Open-Assistant, развивающего чат-бот с искусственным интеллектом, способный понимать и отвечать на вопросы на естественном языке, взаимодействовать со сторонними системами и динамически извлекать необходимую информацию.

Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0. Наработки OpenAssistant можно использовать для создания собственных интеллектуальных помощников и диалоговых систем, не завязанных на внешние API и сервисы. Для запуска достаточно обычного потребительского оборудования, например, возможна работа на смартфоне.

Помимо кода для обучения и организации работы бота на своём оборудовании, для использования предложена коллекция уже обученных готовых моделей и языковая модель, обученная на основе 600 тысяч примеров диалогов в форме запрос-ответ (инструкция-выполнение), подготовленных и рецензированных с привлечением сообщества энтузиастов. Также запущен online-сервис для оценки качества работы чатбота в котором задействована модель знаний OA_SFT_Llama_30B_6, охватывающая 30 миллиардов параметров.

Для повышения эффективности системы и ухода от необходимости хранения больших объёмов предопределённых параметров, в проекте предусмотрена возможность использования динамически обновляемой базы знаний, способной извлекать требуемую информацию через поисковые системы или внешние сервисы. Например, при формировании ответов бот может обращаться к внешним API для получения дополнительных данных. Из расширенных функций также отмечается поддержка персонализации, т.е. возможности адаптироваться под конкретного пользователя на основе его предыдущих фраз.

Проект не планирует останавливаться на повторении возможностей ChatGPT. Ожидается, что Open-Assistant подстегнёт развитие открытых разработок в области формирования контента и обработки запросов на естественных языках, как в своё время открытый проект Stable Diffusion стимулировал развитие средств для генерации изображений.

  1. Главная ссылка к новости (https://projects.laion.ai/Open...)
  2. OpenNews: Проект Open-Assistant развивает открытый AI-бот, похожий на ChatGPT
  3. OpenNews: Amazon опубликовал набор данных для понимания речи на 51 языке
  4. OpenNews: Открыт код системы распознавания и перевода речи Whisper
  5. OpenNews: FlexGen - движок для запуска AI-ботов, похожих на ChatGPT, на системах с одним GPU
  6. OpenNews: Опубликован OpenChatKit, инструментарий для создания чатботов
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58985-openassistant
Ключевые слова: openassistant, ai, chatbot, chatgpt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:52, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > обученная на основе 600 тысяч примеров диалогов в форме запрос-ответ (инструкция-выполнение)

    что-то это совсем не серьёзно, база знаний это и есть самая мякотка, поэтому чатгпт им не догнать

     
     
  • 2.2, Werwolf (ok), 10:58, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык для mvp пойдёт, просто показать "оно работает". а цифорку нарастить потом неспеша можно, ведь это требует довольно приличных ресурсов.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:14, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это ресурсы никогда не появятся. Ресуры на обучение есть только у толстых корпов.
     
     
  • 4.11, Lunanim (?), 11:45, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за бред? Тот же chatgpt обучался на материалах из открытых источников.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:08, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаешь сколько стоит час обучения модели? Источники побоку, главное моща в этом деле.
     
  • 5.24, Аноним (6), 12:20, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Материалы может из открытых никто этого не знает. Только работа людей которые данные размечали и компоновали не открытая и не бесплатная. Прикинь!?

    Вот мы говорим об искусственном интеллект, а ты даже свой натуральный интеллект обучить не можешь. Куда мы идем?

     
  • 5.27, Аноним (27), 12:33, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    OpenAI запускали с $1 млрд.:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43510
     
  • 4.16, keydon (ok), 11:58, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это для проприетарщины ресурсы только у толстых корпов. А для опенсурса вполне могут зайти распределенные вычисления наподобии Folding@Home (пока правда удачных примеров не много).
     
     
  • 5.21, Аноним (20), 12:09, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты точно не путаешь распределенные вычисления с нейросетями?
     
  • 5.25, Аноним (6), 12:20, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и ничего они там дельного не насчитали.
     
  • 5.26, Аноним (26), 12:24, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для опенсурса
    > Folding@Home

    Это проприетарщина. Свободный BOINC.

     
  • 4.31, Аноним (31), 13:45, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиринговые распределённые системы? По типу торрентов?
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:03, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1. Можно запускать на CPU
    2. ОЗУ не так много надо (можно запускать с помощью llama.cpp)
    3. Вы можете поучаствовать в создании dataset-а на разных языках
     
  • 1.4, soarin (ok), 11:07, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Может и половину тех поддержки им заменить удастся 🤨
     
     
  • 2.18, Аноним (6), 12:02, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    техподдержки так плохо работают что их просто можно отменять.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:10, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    некоторые сотовые операторы уже отменили, только ставят совсем простых ботов чуть ли не на Марковских цепях) спрашиваешь "как сделать то-то" в ответ - куча ссылок на неподходящие темы и вопрос "вам было полезно?"
     
  • 2.23, Аноним (20), 12:11, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не удастся, в ТП главное корпоративный скрипт, а не генератор говорилки.
     

  • 1.5, Аноним (6), 11:13, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для llama просто с торрентов качаешь модели и все работает. Зачем это всё.
     
     
  • 2.7, Роман (??), 11:24, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не все же только потребители.
     
  • 2.8, Аноним (3), 11:33, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а зачем нужен opensource, если есть пиратки? мы хотим сделать нейронку от сообщества
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:40, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    кто мы? я лично не хочу делать нейронку от сообщества
     
     
  • 4.12, Lunanim (?), 11:46, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сообщество. Кэп.
     
  • 4.19, keydon (ok), 12:04, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Доктор, когда я вот вот так вот делаю у меня болит..
    - А вы вот вот так вот не делайте
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:09, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, мягко говоря, всем все равно чего ты там хочешь
     

  • 1.13, Константавр (ok), 11:48, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ссылка на исходники?
     
  • 1.14, deusbase (ok), 11:48, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    там какая-от сомнительная система, на вопросы к ИИ предлагают отвечать другим пользователям, где там ИИ за 15 мин не разобрался.
     
  • 1.30, Ринго (?), 13:16, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может хоть ИИ напишет нормальную ОС, ну или хотя бы DE, а не вот это вот всё... Впрочем считаю это очередной афёрой вроде крипты.
     

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