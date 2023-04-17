Первый выпуск открытого AI-бота OpenAssistant, напоминающего ChatGPT

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|1.1, Аноним (1), 10:52, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> обученная на основе 600 тысяч примеров диалогов в форме запрос-ответ (инструкция-выполнение)
что-то это совсем не серьёзно, база знаний это и есть самая мякотка, поэтому чатгпт им не догнать
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|2.2, Werwolf (ok), 10:58, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дык для mvp пойдёт, просто показать "оно работает". а цифорку нарастить потом неспеша можно, ведь это требует довольно приличных ресурсов.
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|3.6, Аноним (6), 11:14, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это ресурсы никогда не появятся. Ресуры на обучение есть только у толстых корпов.
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|4.11, Lunanim (?), 11:45, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за бред? Тот же chatgpt обучался на материалах из открытых источников.
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|5.20, Аноним (20), 12:08, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаешь сколько стоит час обучения модели? Источники побоку, главное моща в этом деле.
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|5.24, Аноним (6), 12:20, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Материалы может из открытых никто этого не знает. Только работа людей которые данные размечали и компоновали не открытая и не бесплатная. Прикинь!?
Вот мы говорим об искусственном интеллект, а ты даже свой натуральный интеллект обучить не можешь. Куда мы идем?
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|4.16, keydon (ok), 11:58, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это для проприетарщины ресурсы только у толстых корпов. А для опенсурса вполне могут зайти распределенные вычисления наподобии Folding@Home (пока правда удачных примеров не много).
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|5.26, Аноним (26), 12:24, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для опенсурса
> Folding@Home
Это проприетарщина. Свободный BOINC.
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|1.3, Аноним (3), 11:03, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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1. Можно запускать на CPU
2. ОЗУ не так много надо (можно запускать с помощью llama.cpp)
3. Вы можете поучаствовать в создании dataset-а на разных языках
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|3.22, Аноним (22), 12:10, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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некоторые сотовые операторы уже отменили, только ставят совсем простых ботов чуть ли не на Марковских цепях) спрашиваешь "как сделать то-то" в ответ - куча ссылок на неподходящие темы и вопрос "вам было полезно?"
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|2.23, Аноним (20), 12:11, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не удастся, в ТП главное корпоративный скрипт, а не генератор говорилки.
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|1.5, Аноним (6), 11:13, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Для llama просто с торрентов качаешь модели и все работает. Зачем это всё.
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|2.8, Аноним (3), 11:33, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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а зачем нужен opensource, если есть пиратки? мы хотим сделать нейронку от сообщества
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|4.19, keydon (ok), 12:04, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Доктор, когда я вот вот так вот делаю у меня болит..
- А вы вот вот так вот не делайте
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|1.14, deusbase (ok), 11:48, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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там какая-от сомнительная система, на вопросы к ИИ предлагают отвечать другим пользователям, где там ИИ за 15 мин не разобрался.
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|1.30, Ринго (?), 13:16, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может хоть ИИ напишет нормальную ОС, ну или хотя бы DE, а не вот это вот всё... Впрочем считаю это очередной афёрой вроде крипты.
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