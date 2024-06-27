Рейтинг открытости генеративных AI-моделей

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|1.2, Аноним (-), 14:17, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Удивительно что самые продвинутые модели (ну или популярные, которые на слуху), не от гугла или яндекса; казалось бы, кто настоящий эксперт в краулинге и парсинге данных, по факту не стесняются использовать эти данные какие то стартапы и новички, а все эти корпорации сидят как драконы на куче золота и не хотят делиться. Видимо, еще предстоит увидеть здоровенную модель от какого нибудь гугла, которой скормили буквально весь инет.
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|2.3, Аноним (3), 14:23, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Они ждут. Потом скупят стартапы с патентами и заработают ещё больше. А заодно конкурентов уберут. Капитализм он такой.
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|2.4, Kuromi (ok), 14:24, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"все эти корпорации сидят как драконы на куче золота и не хотят делиться"
В этом и смысл быть корпорацией. Скажите спасибо что у них еще корпоративной армии нет для выбивания неоплаченной подписки.
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|3.6, 1 (??), 14:36, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Скажите спасибо что у них еще корпоративной армии нет для выбивания **некупленной** подписки.
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|4.24, Аноним (24), 16:01, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да ну как же, традиции частных армий которые "уговаривают" фермеров освободить земли для строительства прогресса существуют уже несколько столетий в обители свободы и справедливости
А вот заставить купить подписку рандомного чела можно и без армии, - закрывать сервера с пиратскими копиями, пропихивать законы, нету да?
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|3.8, Аноним (-), 14:38, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> корпоративной армии нет для выбивания неоплаченной подписки.
Как нет? Армия лояров с удовольствием трахает пиратов оптом и в розницу - выписывая какие-то баснословные ущербы типа $100 000 за скачку пары треков.
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|4.18, Kuromi (ok), 15:38, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А могли бы еще и прямо на дом тонтон-макутов присылать, вышибли дверь, выволокли на улицу, погрузили и повезли в офис продаж сделку оформлять.
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|5.23, Аноним (-), 15:57, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А могли бы еще и прямо на дом тонтон-макутов присылать, вышибли дверь,
> выволокли на улицу, погрузили и повезли в офис продаж сделку оформлять.
Цивилизованый человек от нецивилизованного отличается тем что ограбит вас до последних трусов предельно вежливо и без всякого там насилия ;)
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|2.7, Аноним (-), 14:37, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> самые продвинутые модели (ну или популярные, которые на слуху), не от гугла или яндекса;
Они были достаточно жирные чтобы долго игнорить направление. А тут гугол спохватился и все же выкатил переделанный поиск на основе подобных моделей. А зачем им модель релизить? Чтобы бинг какой-нибудь сказал "спасибо!" и пошел конкурировать их же моделью? :)
Да и у гугли все подвязано на их инфраструктуру. Выложат они тебе свое - и чего дальше?
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|2.17, КО (?), 15:22, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это те же самые модели из списка просто с ярлычком
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|2.14, Аноним (14), 15:00, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, песни про открытость в свое время принесли инвестиции. Но когда ребята стали на ноги, то среди них не нашлось дураков, стремящихся делиться миллиардами долларов
с конкурентами.
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|3.16, Аноним (16), 15:22, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На самом деле начинали и поднимали OpenAI энтузиасты, а когда пошло бабло проснулись корпораты, которые решили сохранить поток бабла и все позакрывали.
Упертых энтузиастов турнули, а те не дураки, и турнулись всей командой прямо в Майкрософт (гуглить Сэм Альтмен). Т.е. MS сначала стал инвестором OpenAI имея свою долю на несколько миллиардов, а потом, получается, утащил всех ключевых разработчиков прямо к себе за просто так.
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|1.10, Аноним (10), 14:49, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ChatGPTдно,а про него слышал больше чем про другие. Парадокс открытости.
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|2.26, Аноним (26), 16:27, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никакого парадокса. Уже пора бы понять, что все соцсети и медиа все существуют на деньги, получаемые от маркетологов. И даже когда сидишь на сайте для деревенских дурачков, все равно будешь читать рекламные проспекты в пересказе, потому что в головах у людей ничего просто так не появляется. Человек, способный что-то придумать - это буквально гений. Все остальные что-то пересказывают, а в худшем случае еще и перевирают на свой лад.
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|2.36, noc101 (ok), 17:28, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он по открытости дно, а по качеству работы даже ГПТ версии 3.5 уделывает все остальные ГПТ модели.
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|1.15, Fyjy (-), 15:08, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хм.. что-то не увидел у OSI пункта "все данные использованные при обучении под лицензиями разрешающими переиспользование".
А то скормят картинки CC-ND и вясякот.
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|2.25, Аноним (10), 16:26, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот по этому я и не пользуюсь функцией краткого изложения статьи в ЯБ.D Многое упустишь.
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|3.27, Аноним (-), 16:33, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот по этому я и не пользуюсь функцией краткого изложения статьи в ЯБ.D Многое упустишь.
С вами говорил чатгоп... :)
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|3.37, noc101 (ok), 17:29, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Краткое изложение это как ревью на то что там, там не может быть полной информации.
Просто дает понять, надо тебе смотреть или нет.
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|2.29, Аноним (29), 16:37, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Который в основном генерируют именно что булшит.
Тебя "автоматизировали" что ли? Откуда такая неприязнь?) А то вон чел писал тут парой тем назад, как они джунов позаменяли copilotом
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|3.39, Tron is Whistling (?), 17:33, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И да, речь там далеко не о неприязни. Речь о терминологии.
Если вдуматься - это _действительно_ буллшит. Выглядящее правдоподобным рандомное гонево.
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|3.42, Аноним (42), 17:56, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто их попросили предоставить новых носителей сапог, а copilot задействовали от безысходности.
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|1.30, Аноним (29), 16:39, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не важно открытость, важно чтобы можно было давить цензуру и использовать бесплатно.
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|1.33, Аноним (33), 17:00, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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FSF предложит AIGPL или без RMS они уже на такое не способны сподвигнуться?
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|1.34, Аноним (33), 17:04, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если столбец "Open code" не зелёный, то остальные можно даже не смотреть.
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