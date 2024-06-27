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Рейтинг открытости генеративных AI-моделей

27.06.2024 13:20

Исследователи из Университета Неймегена (Нидерланды) подготовили рейтинг открытости 40 больших языковых моделей и 7 моделей для генерации изображений по текстовому описанию, которые заявлены производителями как открытые. Из-за того, что критерии открытости моделей машинного обучения ещё только формируются, в настоящее время сложилась ситуация, когда под видом открытых распространяются модели, имеющие лицензию, ограничивающую область использования (например, многие модели запрещают применение в коммерческих проектах). Также часто производители не предоставляют доступ к используемым при обучении данным, не раскрывают детали реализации или не открывают полностью сопутствующий код.

Большинство моделей, позиционируемых как "открытые", на деле следует воспринимать как "открытые весовые коэффициенты" или точнее "доступные весовые коэффициенты", так как они распространяются под ограничивающими лицензиями, запрещающими использование в коммерческих продуктах. Сторонние исследователи могут экспериментировать с подобными моделями, но не имеют возможность адаптировать модель под свои нужды или проинспектировать реализацию. Более половины моделей не предоставляют детальные сведения о данных, используемых для обучения, а также не публикуют информацию о внутреннем устройстве и архитектуре.

Наиболее открытыми признаны модели BloomZ, AmberChat, OLMo, Open Assistant и Stable Diffusion, которые опубликованы под открытыми лицензиями вместе с исходными данными, кодом и реализацией API. Модели от Google (Gemma 7B), Microsоft (Orca 2) и Meta (Llama 3), позиционируемые производителями как открытые, оказались ближе к концу рейтинга, так как они не предоставляют доступ к исходным данным, не раскрывают технические детали реализации, а весовые коэффициенты модели распространяют под лицензиями, ограничивающими область использования. Популярная модель Mistral 7B оказалась примерно в середине рейтинга, так как поставляется под открытой лицензией, но лишь частично документирована, не раскрывает используемые при обучении данные и имеет не полностью открытый сопутствующий код.

Исследователями предложены 14 критериев открытости AI-моделей, охватывающих условия распространения кода, данных для обучения, весовых коэффициентов, вариантов данных и коэффициентов, оптимизированных при помощи обучения с подкреплением (RL), а также наличие готовых к использованию пакетов, API, документации и детального описания реализации.



В соответствии с предложенным организацией OSI (Open Source Initiative) черновым вариантом определения открытого AI, основными критериями открытости AI-системы является предоставление возможностей по использованию в любых целях без необходимости получения отдельного разрешения; изучению работы системы и инспектированию её компонентов; внесению изменений для любых целей; передаче другим лицам как исходного варианта, так и редакции после внесения изменений.

Для предоставления возможности внесения изменений AI-система должна включать:

  • Детальную информацию о данных, использованных при обучении, и методологии обучения. Информации должно быть достаточно для того, чтобы профессиональный разработчик смог своими силами воссоздать эквивалентную AI-систему, используя для обучения те же самые или похожие данные.
  • Наличие исходного кода, позволяющего как запустить AI-систему, так и выполнить процесс её обучения (в рассмотренной выше таблице, в графе "код" у многих моделей указано "~", что подразумевает частичное наличие кода, когда доступен код для запуска модели, но отсутствует код для обучения или создания модели). Код также должен охватывать такие области, как препроцессинг, проверка данных и токенизация. Кроме того, должно быть предоставлено детальное описание архитектуры модели.
  • Параметры модели (весовые коэффициенты), подразумевающие наличие готового к использованию среза состояния после обучения или наличие финального оптимизированного варианта модели.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nature.com/article...)
  2. OpenNews: Databricks открыл большую языковую модель DBRX, опережающую в тестах GPT-3.5
  3. OpenNews: Компания xAI, созданная Илоном Маском, открыла большую языковую модель Grok
  4. OpenNews: Google открыл AI-модель Gemma, основанную на технологиях, общих с чат-ботом Gemini
  5. OpenNews: Red Hat представил дистрибутив RHEL AI и режим сборки RHEL на базе OSTree и bootc
  6. OpenNews: Утечка токенов пользователей платформы Hugging Face Spaces
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61448-ai
Ключевые слова: ai, license
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (-), 14:17, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Удивительно что самые продвинутые модели (ну или популярные, которые на слуху), не от гугла или яндекса; казалось бы, кто настоящий эксперт в краулинге и парсинге данных, по факту не стесняются использовать эти данные какие то стартапы и новички, а все эти корпорации сидят как драконы на куче золота и не хотят делиться. Видимо, еще предстоит увидеть здоровенную модель от какого нибудь гугла, которой скормили буквально весь инет.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:23, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Они ждут. Потом скупят стартапы с патентами и заработают ещё больше. А заодно конкурентов уберут. Капитализм он такой.
     
  • 2.4, Kuromi (ok), 14:24, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "все эти корпорации сидят как драконы на куче золота и не хотят делиться"

    В этом и смысл быть корпорацией. Скажите спасибо что у них еще корпоративной армии нет для выбивания неоплаченной подписки.

     
     
  • 3.6, 1 (??), 14:36, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Скажите спасибо что у них еще корпоративной армии нет для выбивания **некупленной** подписки.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 16:01, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да ну как же, традиции частных армий которые "уговаривают" фермеров освободить земли для строительства прогресса существуют уже несколько столетий в обители свободы и справедливости

    А вот заставить купить подписку рандомного чела можно и без армии, - закрывать сервера с пиратскими копиями, пропихивать законы, нету да?

     
  • 3.8, Аноним (-), 14:38, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > корпоративной армии нет для выбивания неоплаченной подписки.

    Как нет? Армия лояров с удовольствием трахает пиратов оптом и в розницу - выписывая какие-то баснословные ущербы типа $100 000 за скачку пары треков.

     
     
  • 4.18, Kuromi (ok), 15:38, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А могли бы еще и прямо на дом тонтон-макутов присылать, вышибли дверь, выволокли на улицу, погрузили и повезли в офис продаж сделку оформлять.
     
     
  • 5.23, Аноним (-), 15:57, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А могли бы еще и прямо на дом тонтон-макутов присылать, вышибли дверь,
    > выволокли на улицу, погрузили и повезли в офис продаж сделку оформлять.

    Цивилизованый человек от нецивилизованного отличается тем что ограбит вас до последних трусов предельно вежливо и без всякого там насилия ;)

     
  • 2.7, Аноним (-), 14:37, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > самые продвинутые модели (ну или популярные, которые на слуху), не от гугла или яндекса;

    Они были достаточно жирные чтобы долго игнорить направление. А тут гугол спохватился и все же выкатил переделанный поиск на основе подобных моделей. А зачем им модель релизить? Чтобы бинг какой-нибудь сказал "спасибо!" и пошел конкурировать их же моделью? :)

    Да и у гугли все подвязано на их инфраструктуру. Выложат они тебе свое - и чего дальше?

     
  • 2.17, КО (?), 15:22, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это те же самые модели из списка просто с ярлычком
     

  • 1.5, Скрудж (?), 14:25, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    OpenAI последний по открытости. Жизнь лучше любого анекдота
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:00, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, песни про открытость в свое время принесли инвестиции. Но когда ребята стали на ноги, то среди них не нашлось дураков, стремящихся делиться миллиардами долларов
    с конкурентами.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 15:22, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле начинали и поднимали OpenAI энтузиасты, а когда пошло бабло проснулись корпораты, которые решили сохранить поток бабла и все позакрывали.

    Упертых энтузиастов турнули, а те не дураки, и турнулись всей командой прямо в Майкрософт (гуглить Сэм Альтмен). Т.е. MS сначала стал инвестором OpenAI имея свою долю на несколько миллиардов, а потом, получается, утащил всех ключевых разработчиков прямо к себе за просто так.

     

  • 1.10, Аноним (10), 14:49, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ChatGPTдно,а про него слышал больше чем про другие. Парадокс открытости.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:27, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакого парадокса. Уже пора бы понять, что все соцсети и медиа все существуют на деньги, получаемые от маркетологов. И даже когда сидишь на сайте для деревенских дурачков, все равно будешь читать рекламные проспекты в пересказе, потому что в головах у людей ничего просто так не появляется. Человек, способный что-то придумать - это буквально гений. Все остальные что-то пересказывают, а в худшем случае еще и перевирают на свой лад.
     
  • 2.36, noc101 (ok), 17:28, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он по открытости дно, а по качеству работы даже ГПТ версии 3.5 уделывает все остальные ГПТ модели.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:51, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Рейтинг показывает, что открытых моделй нет.
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:54, 27/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.15, Fyjy (-), 15:08, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хм.. что-то не увидел у OSI пункта "все данные использованные при обучении под лицензиями разрешающими переиспользование".
    А то скормят картинки CC-ND и вясякот.
     
  • 1.22, Tron is Whistling (?), 15:55, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Дегенеративных AI-моделей.
    Который в основном генерируют именно что булшит.
    Вот здесь прекрасная статья на эту тему: https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-024-09775-5
     
     
  • 2.25, Аноним (10), 16:26, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот по этому я и не пользуюсь функцией краткого изложения статьи в ЯБ.D Многое упустишь.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 16:33, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот по этому я и не пользуюсь функцией краткого изложения статьи в ЯБ.D Многое упустишь.

    С вами говорил чатгоп... :)

     
  • 3.37, noc101 (ok), 17:29, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Краткое изложение это как ревью на то что там, там не может быть полной информации.
    Просто дает понять, надо тебе смотреть или нет.
     
  • 2.29, Аноним (29), 16:37, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Который в основном генерируют именно что булшит.

    Тебя "автоматизировали" что ли? Откуда такая неприязнь?) А то вон чел писал тут парой тем назад, как они джунов позаменяли copilotом


     
     
  • 3.38, Tron is Whistling (?), 17:32, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не, чтобы меня автоматизировать - пока даже естественного интеллекта не хватает.
     
  • 3.39, Tron is Whistling (?), 17:33, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, речь там далеко не о неприязни. Речь о терминологии.
    Если вдуматься - это _действительно_ буллшит. Выглядящее правдоподобным рандомное гонево.
     
  • 3.42, Аноним (42), 17:56, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто их попросили предоставить новых носителей сапог, а copilot задействовали от безысходности.
     
  • 2.40, Tron is Whistling (?), 17:38, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот здесь только что наткнулся на феерический пример.

    https://lady-tiana.livejournal.com/1398347.html

    Если это не булшит и дегенерация (причём это _приемлемые_ к такому выводу _термины_) - что это?

     

  • 1.30, Аноним (29), 16:39, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не важно открытость, важно чтобы можно было давить цензуру и использовать бесплатно.
     
  • 1.31, Lockal (??), 16:41, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А они точно Stable Diffusion 3 смотрели? Там такая адовая лицензия, что всё сообщество пользователей взвыло - https://medium.com/@codingdudecom/sd3-license-9377f5dcfe57
     
  • 1.33, Аноним (33), 17:00, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FSF предложит AIGPL или без RMS они уже на такое не способны сподвигнуться?
     
  • 1.34, Аноним (33), 17:04, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если столбец "Open code" не зелёный, то остальные можно даже не смотреть.
     
  • 1.35, Аноним (35), 17:08, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где Gemini и Claude?
     
  • 1.41, Аноним (42), 17:54, 27/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.43, zeecape (ok), 18:12, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenAI сделали самую не-Open модель. Ироничненько
     
  • 1.44, мяя (?), 18:37, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая-то очень ограниченная выборка, много всего нет.
     

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