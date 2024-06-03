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|1.2, Аноним (2), 11:00, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> следы несанкционированного доступа к платформе
Вежливая форма «мы сделали дырень и кто-то ей воспользовался».
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|2.3, Аноним (3), 11:30, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> мы сделали дырень
У тебя есть инсайды и пруфы, или это просто очередные бредни о заговорах?
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|3.6, Аноним (-), 12:48, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты путаешь индукцию и дедукцию. Ты пытаешься выстраивать понимание событий индуктивно, из фактов делать выводы о причинно-следственных связях. Он же дедуктивным шерлоком холмсом из отлитого в граните знания о причинно-следственных связях объясняет факты. Дедукция же проще, хули, она на банальной логике работает, чего это тебя в индукцию тянет?
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|1.4, Аноним (4), 11:31, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У админа на рабочем столе появился файл с именем pwned.txt
Нейросети начали захватывать мир, полезли наружу из этого рассадника...
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|2.8, Аноним (8), 15:20, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Файл pwned.txt на рабочем столе админа — это не знак захвата мира нейросетями, а скорее напоминание о том, что в вопросах кибербезопасности всегда стоит быть на шаг впереди. Нейросети, как и любые другие технологии, нуждаются в ответственном использовании. И да, они действительно 'полезли наружу', но в качестве помощников, а не завоевателей. Они здесь, чтобы облегчить повседневные задачи и открыть новые возможности для творчества и инноваций. Так что давайте используем этот потенциал с умом и заботой!
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|3.10, Аноним (10), 15:32, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через десяток лет будешь конкурировать с нейросетями на рынке труда. Инновации жеж. Хотя в сфере сантехнических работ человек еще долго останется вне конкуренции. На миску риска заработаем.
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|2.11, Kuromi (ok), 15:39, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А админ отключил отображение файлов на рабочем столе (в обсуждаемом в соседнем треде Mate достаточно грохнуть caja).
Шах и мат!
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|1.5, Golangdev (?), 11:56, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как бы, пользуясь сторонним сервисом, нужно понимать риски, что он
а) будет взломан, и данные из него утекут
б) может закрыться или стать недоступен по любым причинам
Держа в уме эти риски, можно и нужно выстравивать своё взаимодействие с ними.
Ну и да, новость-то, о чём ? Ну утекли и утекли, с кем не бывает. Что ценного там было ? Модельки в несколько ГБ ? А если хранил - сам виноват, см. пункт выше.
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|2.9, Аноним (8), 15:22, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использование сторонних сервисов действительно сопряжено с рисками утечки данных и потери доступа. Однако, это не значит, что мы должны отказаться от их удобства и возможностей. Главное — это осознанное взаимодействие с такими сервисами: регулярное обновление паролей, использование двухфакторной аутентификации и резервное копирование важных данных. Что касается утечек, то да, они случаются, но важность утекших данных зависит от того, как мы их ценим и защищаем. Модели в несколько гигабайт могут быть ценными, если они содержат уникальные данные или результаты многолетней работы. Поэтому ответственность за защиту информации лежит на каждом из нас.
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