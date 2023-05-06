Утечка закрытых ключей Intel, используемых для заверения прошивок MSI

|
|1.2, Golangdev (?), 23:27, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
> применялись для заверения цифровой подписью выпускаемых прошивок
что в очередной раз доказывает, какое ненужное г-но эти цифровые подписи прошивок
сами придумали проблему, сами пытались решить, сами облажались, круг замкнулся, хе-хе_)
|
|
|
|2.6, tty0 (?), 23:34, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А говорили: с уефи не страшны никакие вирусы, думаю, что кого надо не вирусы сбор статистики!
Что терпеть можно сказать? В стране сборщиков статистики пополнение :~)
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 00:12, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Причём тут УЕФИ... Ключ - единая точка отказа.
В людях дело. Пока всё это заверено ключём, обслуживаемо более чем одним человеком, эти ключи, пароли будут утекать.
А вот если людям дать удобный инструмент самоподписных ключей и оборудование, умеющее это. То может и станет интереснее и лучше.
|
|
|
|4.39, Аноним (39), 03:29, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А вот если людям дать удобный инструмент самоподписных ключей и оборудование, умеющее это. То может и станет интереснее и лучше.
Раскатал губу, так они тебе и дадут то, на чем наваривают миллиарды.
|
|4.45, User (??), 05:41, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, если этот "один человек" слово "ключом" через "е" пишет, то конечно - надо делать как он сказал, чтобы стало "интереснее и лудше"(тм)
|
|4.48, maximnik0 (?), 06:00, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так есть же возможность вставить самоподписанный ключ, до фига производителей потдерживает эту возможность.Другое дело 90% предпочитают вообще отключить проверку ключа чем заниматься страданием с ключами.
|
|2.8, cheburnator9000 (ok), 23:41, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А еще придумали пароли использовать, один хрен все взломают, какие то пин коды на банковских картах, пароли от банковских аккаунтов, даешь свободных доступ ко всему! Еще стоит избавиться от документов на авто и квартиры, чтобы любой мог воспользоваться чем хочет на выбор.
|
|2.43, Аноним (43), 05:11, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сами придумали проблему, сами пытались решить, сами облажались, круг замкнулся, хе-хе_)
Компьютеры позволили людям делать ошибки намного быстрее и проще.
|
|1.4, vitalif (ok), 23:30, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Я лично только за взлом аппаратных залочек т.к. 99.99% что использовать их будут против меня, а не я сам.)
|
|1.5, InuYasha (??), 23:31, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да что всё интел да интел, стырьте уже исходники всех УЕФИшек для AMD ASUS, Tyan и Supermicro! Вот это будет дело!
|
|
|
|2.44, Аноним (43), 05:12, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лучше мастерключ ME - вот это был бы номер. Тот который в BootROM прошит.
|
|
|
|2.12, Аноним (11), 23:58, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так там тоже самое, только хозяева ихтиойды вместо рептилойдов.
|
|
|
|
|
|4.27, Аноним (27), 00:42, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Умные люди пишут эти слова чере и, а не й.
Умные люди вообще такой фигни не пишут.
|
|1.10, Аноним (10), 23:55, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Сижу на втором пне (могу пруфануть если кому интересно), поэтому мне всё равно.
|
|
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 00:09, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Шутки шутками, но действительно есть люди, которые из-за всех этих аппаратных ME и т.п. бэкдоров специально сидят на древнем железе
|
|
|
|4.30, Аноним (30), 01:09, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Почему вместо LGBTQ+ friendly макбуков в Пентагоне до сих пор используют PDP-11 с 8 дюймовыми флопиками? Почему в элитных американских школах, гда обучение стоит пару десятков лямов в год, учат библию вместо гендерно-полового воспитания? Каждый сам для себя ответит на эти вопросы.
|
|
|
|5.40, Аноним (39), 03:35, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>в Пентагоне до сих пор используют
Все, за тобой уже выехали. Товарищу майору очень интересно что там ещё используют в пентагонах.
|
|5.46, User (??), 05:47, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сорян, бро - если надо объяснять, почему не надо переделывать то, что работает и решает задачи достаточно хорошо - то уже и не надо объяснять, ибо бесполезно. И да, я рептилойд, который пытается скрыть ПРАВДУ
|
|
|
|3.28, Аноним (-), 00:55, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всего 256MB. Стоит Windows NT 4.0 SP6a. Сейчас запущен IE6 + прокси для обхода https. Итого свободно 218MB. Это тебе не смузи хлебать.
|
|
|
|2.25, Аноним (25), 00:32, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет конечно. Ничего никому не будет, даже премии не лишат, чай не в диком совке.
|
|1.23, Аноним (16), 00:19, 07/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
И это бизнес системы... А ещё есть государственные.
Цифровизация - отличное развлечение и источник плюшек. Но ломучее и уязвимое. Если бизнес не смог, то гос-во не может вдвойне.
|
|1.49, Иваня (?), 06:01, 07/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Прощай Intel, для меня ты умер навсегда, никогда больше не куплю твою продукцию.
|