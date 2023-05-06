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Утечка закрытых ключей Intel, используемых для заверения прошивок MSI

06.05.2023 23:01

В ходе атаки на информационные системы компании MSI злоумышленникам удалось загрузить более 500 ГБ внутренних данных компании, содержащих среди прочего исходные тексты прошивок и сопутствующих инструментов для их сборки. Совершившие атаку потребовали 4 млн долларов за неразглашение, но компания MSI отказалась и некоторые данные были опубликованы в открытом доступе.

В числе опубликованных данных оказались передаваемые OEM-производителям закрытые ключи компании Intel, которые применялись для заверения цифровой подписью выпускаемых прошивок и для обеспечения защищённой загрузки при помощи технологии Intel Boot Guard. Наличие ключей заверения прошивок даёт возможность сформировать корректные цифровые подписи для фиктивной или изменённой прошивки. Ключи Boot Guard позволяют обойти механизм запуска только верифицированных компонентов на стадии начальной загрузки, что можно использовать, например, для компрометации механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot.

Ключи заверения прошивок затрагивают как минимум 57 продуктов MSI, а ключи Boot Guard - 166 продуктов MSI. Предполагается, что ключи для Boot Guard не ограничиваются компрометацией продуктов MSI и также могут применяться для атак на оборудования других производителей, использующих 11, 12 и 13 поколения процессоров Intel (например, упоминаются платы Intel, Lenovo и Supermicro). Кроме того, раскрытые ключи могут использоваться для атак на другие механизмы верификации, использующие контроллер Intel CSME (Converged Security and Management Engine), такие как OEM unlock, ISH (Integrated Sensor Hub) firmware и SMIP (Signed Master Image Profile).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимость в прошивках UEFI, позволяющая выполнить код на уровне SMM
  3. OpenNews: Уязвимости в UEFI-прошивках на базе фреймворка InsydeH2O, позволяющие выполнить код на уровне SMM
  4. OpenNews: Утечка 20ГБ внутренней технической документации и исходных текстов Intel
  5. OpenNews: Методы отключения защиты Lockdown в Ubuntu для удалённого обхода UEFI Secure Boot
  6. OpenNews: Две уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти защиту UEFI Secure Boot
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59092-firmware
Ключевые слова: firmware, hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Golangdev (?), 23:27, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    > применялись для заверения цифровой подписью выпускаемых прошивок

    что в очередной раз доказывает, какое ненужное г-но эти цифровые подписи прошивок

    сами придумали проблему, сами пытались решить, сами облажались, круг замкнулся, хе-хе_)

     
     
  • 2.6, tty0 (?), 23:34, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А говорили: с уефи не страшны никакие вирусы, думаю, что кого надо не вирусы сбор статистики!
    Что терпеть можно сказать? В стране сборщиков статистики пополнение :~)
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 00:12, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Причём тут УЕФИ... Ключ - единая точка отказа.

    В людях дело. Пока всё это заверено ключём, обслуживаемо более чем одним человеком, эти ключи, пароли будут утекать.

    А вот если людям дать удобный инструмент самоподписных ключей и оборудование, умеющее это. То может и станет интереснее и лучше.

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 03:29, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А вот если людям дать удобный инструмент самоподписных ключей и оборудование, умеющее это. То может и станет интереснее и лучше.

    Раскатал губу, так они тебе и дадут то, на чем наваривают миллиарды.

     
  • 4.45, User (??), 05:41, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если этот "один человек" слово "ключом" через "е" пишет, то конечно - надо делать как он сказал, чтобы стало "интереснее и лудше"(тм)
     
  • 4.48, maximnik0 (?), 06:00, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так есть же возможность вставить самоподписанный ключ, до фига производителей потдерживает эту возможность.Другое дело 90% предпочитают вообще отключить проверку ключа чем заниматься страданием с ключами.
     
  • 2.8, cheburnator9000 (ok), 23:41, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще придумали пароли использовать, один хрен все взломают, какие то пин коды на банковских картах, пароли от банковских аккаунтов, даешь свободных доступ ко всему! Еще стоит избавиться от документов на авто и квартиры, чтобы любой мог воспользоваться чем хочет на выбор.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:57, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрософт, перелогинься.
     
     
  • 4.18, Аноним (16), 00:13, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько всё проще, когда это опенсорс.
     
  • 2.43, Аноним (43), 05:11, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сами придумали проблему, сами пытались решить, сами облажались, круг замкнулся, хе-хе_)

    Компьютеры позволили людям делать ошибки намного быстрее и проще.

     

  • 1.4, vitalif (ok), 23:30, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Я лично только за взлом аппаратных залочек т.к. 99.99% что использовать их будут против меня, а не я сам.)
     
  • 1.5, InuYasha (??), 23:31, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да что всё интел да интел, стырьте уже исходники всех УЕФИшек для AMD ASUS, Tyan и Supermicro! Вот это будет дело!
     
     
  • 2.44, Аноним (43), 05:12, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше мастерключ ME - вот это был бы номер. Тот который в BootROM прошит.
     

  • 1.7, Ivan_83 (ok), 23:37, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец то можно будет свои прошивки шить :)
     
  • 1.9, maximnik0 (?), 23:47, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не страшно,у меня амд
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 23:58, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там тоже самое, только хозяева ихтиойды вместо рептилойдов.
     
     
  • 3.24, Rev (?), 00:22, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Умные люди пишут эти слова чере и, а не й.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 00:42, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Умные люди пишут эти слова чере и, а не й.

    Умные люди вообще такой фигни не пишут.

     
     
  • 5.33, Парень твоего папы (?), 02:29, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рептилоид не палится
     
  • 2.29, Аноним (29), 00:57, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там всё то же самое, только под другими брендами.
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:55, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сижу на втором пне (могу пруфануть если кому интересно), поэтому мне всё равно.
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 23:59, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сдувай с него пылинки.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:09, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шутки шутками, но действительно есть люди, которые из-за всех этих аппаратных ME и т.п. бэкдоров специально сидят на древнем железе
     
     
  • 4.22, Аноним (16), 00:17, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тока это никак не способствует достижению желаемого ими. Увы.
     
  • 4.30, Аноним (30), 01:09, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему вместо LGBTQ+ friendly макбуков в Пентагоне до сих пор используют PDP-11 с 8 дюймовыми флопиками? Почему в элитных американских школах, гда обучение стоит пару десятков лямов в год, учат библию вместо гендерно-полового воспитания? Каждый сам для себя ответит на эти вопросы.
     
     
  • 5.40, Аноним (39), 03:35, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в Пентагоне до сих пор используют

    Все, за тобой уже выехали. Товарищу майору очень интересно что там ещё используют в пентагонах.

     
     
  • 6.42, Nonim (?), 04:57, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клоун, вот тебе первая ссылка в гугле, а дальше сам.
    https://time.com/4348494/pentagon-nuclear-floppy-disks/
     
  • 5.46, User (??), 05:47, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорян, бро - если надо объяснять, почему не надо переделывать то, что работает и решает задачи достаточно хорошо - то уже и не надо объяснять, ибо бесполезно. И да, я рептилойд, который пытается скрыть ПРАВДУ
     
  • 2.17, Страдивариус (?), 00:12, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько у тебя оперативы? Или ты его в обшивку кресла вклеил?
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 00:55, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего 256MB. Стоит Windows NT 4.0 SP6a. Сейчас запущен IE6 + прокси для обхода https. Итого свободно 218MB. Это тебе не смузи хлебать.
     
     
  • 4.32, Аноним (-), 01:40, 07/05/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:06, 07/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь MSI умрет как компания, а ответственные лица сядут в тюрьму
     
     
  • 2.19, Страдивариус (?), 00:13, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наоборот, радоваться надо - корпорастов нагнули.
     
     
  • 3.21, Аноним (16), 00:16, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблeму это не pешает, а потoму негодно.
    Следующий Аноним!
     
  • 2.20, Аноним (16), 00:14, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проблему это не решает, а потому негодно.
    Следующий Аноним!
     
  • 2.25, Аноним (25), 00:32, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет конечно. Ничего никому не будет, даже премии не лишат, чай не в диком совке.
     

  • 1.23, Аноним (16), 00:19, 07/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И это бизнес системы... А ещё есть государственные.

    Цифровизация - отличное развлечение и источник плюшек. Но ломучее и уязвимое. Если бизнес не смог, то гос-во не может вдвойне.

     
     
  • 2.47, Бывалый смузихлёб (?), 05:49, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Государство смогло столько всего такого, чего «бизнесу» едва ли достичь

     

  • 1.26, Аноним (26), 00:34, 07/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Копирастов опять макнули в парашу.
     
  • 1.31, Аноним (-), 01:39, 07/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.41, penetrator (?), 03:48, 07/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где скачать?
     
  • 1.49, Иваня (?), 06:01, 07/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прощай Intel, для меня ты умер навсегда, никогда больше не куплю твою продукцию.
     

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