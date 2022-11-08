Уязвимость в прошивках UEFI, позволяющая выполнить код на уровне SMM

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|3.6, Анонннн (?), 23:46, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И? На HP с ryzen спокойно используется uefi от insyde, если мне память не изменяет. Проверять если честно лень.
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|2.23, Аноним (23), 00:40, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ничего не предпринимать, новость игнорировать, как спонсируемую федеральным агентством США. Это определённо хитрый план по внедрению новых троянов в устройства опеннетчиков.
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|2.9, Аноним (9), 23:54, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Насколько скучна должна быть жизнь рядового опеннетчика, что он хвастается локалхостом? А производительность на ватт у твоего localhost наблюдается?
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|3.12, Аноним (12), 23:56, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что ты несешь? У него Эльбрус, которому начхать на проблемы х86, х64, да мало ли каких х!
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|4.19, Аноним (19), 00:24, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы эльбрус заработал, его надо переделывать примерно полностью. Кто знает, может в будущем у эльбрусов и микрокод появится, и UEFI...
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|5.20, Аноним (20), 00:27, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чтобы эльбрус заработал, его надо переделывать примерно полностью.
Ого, а это вы как определили? Примерно почувствовали?
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|6.24, Аноним (19), 00:46, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И не только я. Разработчики в МЦСТ тоже кажется начали подозревать, что перебрали с переносом сложности из железа в компилятор. Мало того что задача качественной отимизации силами одного лишь компилятора оказалась невыполнимой, так ещё и работоспособность заявленных "фирменных" особенностей самого процессора (ака "защищённый режим") оказалась под большим вопросом из-за привязки к одному конкретному языку программирования. Отсутствие предсказателя ветвлений опять же... ну да вы и сами знаете. Короче, что они со всем этим будут делать без полной ревизии архитектуры решительно непонятно...
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|7.28, Онаним. (?), 01:16, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А при чём тут МЦСТ? Это проблема всех RISC'ов, особенно VLIW как полярного варианта, и именно поэтому x86 с его промежуточными оптимизаторами живее всех живых.
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|8.35, Аноним (19), 01:47, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причина прпулярности х86 совсем не в этом До 93 года потребительские интелы воо... текст свёрнут, показать
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|7.36, Аноним (12), 01:51, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давай ты будешь вещать за себя.
Оптимизация и написание правильного кода это по сути одно и тоже.
Создание аппаратного блока, который будет заниматься на ходу разбором кода это нормальное явление, которое не отменяет возможности оптимизации убитые в х86.
У тебя тпюакая каша в голове что описать сложно.
Аппаратный блок нужен в первую очередь для интерпретируемых языков не скомпилированных для конкретной архитектуры вроде Java.
Если ты что-то где-то прочит это не значит что ты правильно что-то понял.
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|5.34, Аноним (12), 01:47, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять ты всех в болото уводишь. У эльбрусов все делается для Coreboot.
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|2.40, мимопроходил (?), 02:30, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне настолько пофиг что я бежала за вами целую остановку
Или история как рассказать всем что у вас есть инженерная копия никому ненужного процессора.
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|1.7, name (??), 23:52, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Долой глючное поделие x86 и его юродивого собрата _64!
ARM наше все! А лучше RISC-V.
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|1.10, Аноним (9), 23:54, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Эксплуатация уявзимостей может быть совершена из операционной системы, используя уязвимые SMI-обработчики (System Management Interrupt), для доступа к которым необходимы права администратора.
Опять нужен root чтобы получить root.
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|1.11, Аноним (12), 23:55, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так и непонятно как теперь можно прошить Coreboot, Tianocore или даже uboot с LinuxBoot. Верным путем идут товарищи! Теперь не только в роутеры можно вкорячивать OpenWRT, но и облагораживать десктопы и ноутбуки! Ура товарищи!
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|2.15, Аноним (15), 00:00, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема коребут, не в том что его нельзя записать. А вот что нет кода для инициализации современных процессоров, чипсетов етц.
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|3.22, Самый Лучший Гусь (?), 00:38, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем современные процессоры. Надо постаринке-постаринке глядишь и проблем меньше станет и аппетит улучшится и сон станет крепче. Особенно после обеда.
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|3.25, Аноним (25), 00:47, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема coreboot в том, что его под каждую материнскую плату нужно отдельно портировать, а это год фуллтайм работы высококвалифицированного специалиста-реверсера и совместно ситемного программиста, имеющего к тому же другую машину, на подопытной машине не работают. То есть если есть заказ, то есть реверсинг и разработка и портирование. А нет заказа - нет и прошивки под вашу плату. И не будет: под все платы прошивку разработать - специалистов не хватит, даже если каждому по миллиону биткоинов в месяц платить.
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|4.32, Аноним (12), 01:45, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут нет проблемы ибо Эльбрусы в будущем перейдут с ПНС на Coreboot.
И вот эту вся ересь про обратный инженеринг уже ненужно будет делать.
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|5.37, Аноним (19), 02:01, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. собственный биос не потянули? Не удивлюсь если они и от собственной архитектуры откажутся в пользу риск-5, вот смеху будет ))
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|3.31, Аноним (12), 01:41, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что? Ты бы вначале глянул список поддерживаемых плат. Там есть z690 чипсет, с ддр4 памятью. Это значит что самый современный процессор туда можно воткнуть.
Сделать прошивку не так уж и сложно. Там важнее инициализация ддр5 памяти.
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|5.39, Аноним (39), 02:12, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так норм, получается современные камни поддерживаются. Амд как всегда в догоняющих, правда осталось выяснить насколько эта шляпа жизнеспособна. Мне больше нравился подход когда никакого турбо не было и все ядра были производительными и использовались на макс частоте 24/7.
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|1.16, Аноним (20), 00:05, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Multiple race conditions due to TOCTOU flaws in various UEFI Implementations
Язык, который нельзя называть, защитил бы...
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|1.21, Аноним (21), 00:34, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На материнке Asus 1151v2 предлагает обновить только базу отозванных загрузчиков для SecureBoot (как я понял):
Upgrade UEFI dbx from 77 to 217?
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|2.30, Аноним (30), 01:20, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чудес не бывает, пришивки из воздуха не возьмутся. Посмотри список поддерживаемых устройств для fwupd - там, считай, только Dell да Lenovo. А все остальные решают свои вопросы самостоятельно.
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