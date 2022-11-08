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Уязвимость в прошивках UEFI, позволяющая выполнить код на уровне SMM

08.11.2022 22:42

Раскрыта информация об уязвимости (CVE-2021-33164) в прошивках UEFI, позволяющей выполнить код на уровне SMM (System Management Mode), более приоритетном, чем режим гипервизора и нулевое кольцо защиты, и предоставляющем неограниченный доступ ко всей системной памяти. Уязвимость, которая получила кодовое имя RingHopper, связана с возможностью проведения атаки по времени при помощи DMA (Direct Memory Access) для повреждения памяти в коде, выполняемом на уровне SMM. Наличие уязвимости подтверждено в прошивках Intel, Dell и Insyde Software (утверждается, что проблема затрагивает 8 производителей, но остальные 5 пока не раскрываются). Прошивки AMD, Phoenix и Toshiba проблеме не подвержены.

Эксплуатация уявзимостей может быть совершена из операционной системы, используя уязвимые SMI-обработчики (System Management Interrupt), для доступа к которым необходимы права администратора. Атака также может быть проведена при наличии физического доступа на раннем этапе загрузки, на стадии до инициализации операционной системы. Для блокирования проблемы пользователям Linux рекомендуется обновить прошивку при помощи сервиса LVFS (Linux Vendor Firmware Service), воспользовавшись утилитой fwupdmgr (fwupdmgr get-updates; fwupdmgr update) из пакета fwupd.

Необходимость наличия прав администратора для совершения атаки ограничивает опасность проблемы, но не мешает её использованию в качестве уязвимости второго звена, для сохранения своего присутствия после эксплуатации других уязвимостей в системе или применения методов социальной инженерии. Доступ к SMM (Ring -2) позволяет выполнить код на уровне, неподконтрольном операционной системе, что может быть использовано для модификации прошивок и помещения в SPI Flash скрытого вредоносного кода или руткитов, не определяемых из операционной системы, а также для отключения верификации на этапе загрузки (UEFI Secure Boot, Intel BootGuard) и атак на гипервизоры для обхода механизмов проверки целостности виртуальных окружений.

Проблема вызвана состоянием гонки в обработчике SMI (System Management Interrupt), возникающем в момент между проверкой доступа и обращением к SMRAM. Для определения нужного момента между проверкой состояния и использованием результата проверки может использоваться анализ по сторонним каналам при помощи DMA. В итоге, из-за асинхронного характера доступа к SMRAM через DMA, атакующий может определить нужный момент и перезаписать содержимое SMRAM, используя DMA в обход API обработчика SMI. Процессоры с поддержкой механизмов Intel-VT и Intel VT-d включают защиту от DMA-атак, основанную на применении IOMMU (Input-Output Memory Management Unit), но данная защита эффективна для блокирования аппаратных DMA-атак, проводимых при помощи подготовленных атакующим устройств, и не защищает от атак через обработчики SMI.

  1. Главная ссылка к новости (https://kb.cert.org/vuls/id/43...)
  2. OpenNews: Уязвимости в UEFI-прошивках на базе фреймворка InsydeH2O, позволяющие выполнить код на уровне SMM
  3. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
  4. OpenNews: Атака на Intel SGX, позволяющая извлечь конфиденциальные данные или выполнить код в анклаве
  5. OpenNews: Уязвимость в UEFI для процессоров AMD, позволяющая выполнить код на уровне SMM
  6. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58075-uefi
Ключевые слова: uefi, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Кир (?), 23:21, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как неожиданно!
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:23, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое политическое решение примет опеннет по этой проблеме?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:27, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    я всегда говорил, что надо AMD юзать.
     
     
  • 3.6, Анонннн (?), 23:46, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? На HP с ryzen спокойно используется uefi от insyde, если мне память не изменяет. Проверять если честно лень.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 00:13, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ноут на amd от lenovo с uefi insyde.
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:40, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничего не предпринимать, новость игнорировать, как спонсируемую федеральным агентством США. Это определённо хитрый план по внедрению новых троянов в устройства опеннетчиков.
     

  • 1.5, Michael Shigorin (ok), 23:39, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Почему-то не указано, что проблема -- на x86.

    На localhost никакого SMM не наблюдается.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:54, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насколько скучна должна быть жизнь рядового опеннетчика, что он хвастается локалхостом? А производительность на ватт у твоего localhost наблюдается?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:56, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты несешь? У него Эльбрус, которому начхать на проблемы х86, х64, да мало ли каких х!
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 00:24, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы эльбрус заработал, его надо переделывать примерно полностью. Кто знает, может в будущем у эльбрусов и микрокод появится, и UEFI...
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 00:27, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чтобы эльбрус заработал, его надо переделывать примерно полностью.

    Ого, а это вы как определили? Примерно почувствовали?

     
     
  • 6.24, Аноним (19), 00:46, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не только я. Разработчики в МЦСТ тоже кажется начали подозревать, что перебрали с переносом сложности из железа в компилятор. Мало того что задача качественной отимизации силами одного лишь компилятора оказалась невыполнимой, так ещё и работоспособность заявленных "фирменных" особенностей самого процессора (ака "защищённый режим") оказалась под большим вопросом из-за привязки к одному конкретному языку программирования. Отсутствие предсказателя ветвлений опять же... ну да вы и сами знаете. Короче, что они со всем этим будут делать без полной ревизии архитектуры решительно непонятно...
     
     
  • 7.28, Онаним. (?), 01:16, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А при чём тут МЦСТ? Это проблема всех RISC'ов, особенно VLIW как полярного варианта, и именно поэтому x86 с его промежуточными оптимизаторами живее всех живых.
     
     
  • 8.35, Аноним (19), 01:47, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причина прпулярности х86 совсем не в этом До 93 года потребительские интелы воо... текст свёрнут, показать
     
  • 7.36, Аноним (12), 01:51, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай ты будешь вещать за себя.
    Оптимизация и написание правильного кода это по сути одно и тоже.
    Создание аппаратного блока, который будет заниматься на ходу разбором кода это нормальное явление, которое не отменяет возможности оптимизации убитые в х86.
    У тебя тпюакая каша в голове что описать сложно.
    Аппаратный блок нужен в первую очередь для интерпретируемых языков не скомпилированных для конкретной архитектуры вроде Java.
    Если ты что-то где-то прочит это не значит что ты правильно что-то понял.
     
  • 5.27, Онаним. (?), 01:15, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > его надо выкинуть и взять x86

    Fixed

     
  • 5.34, Аноним (12), 01:47, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять ты всех в болото уводишь. У эльбрусов все делается для Coreboot.
     
  • 2.33, Капитан Очевидность Разъясняет (?), 01:46, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    localhost в случае Шигорина ссылается на его Эльбрус, вы должны завидовать неуязвимости его системы
     
  • 2.40, мимопроходил (?), 02:30, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне настолько пофиг что я бежала за вами целую остановку

    Или история как рассказать всем что у вас есть инженерная копия никому ненужного процессора.

     

  • 1.7, name (??), 23:52, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Долой глючное поделие x86 и его юродивого собрата _64!

    ARM наше все! А лучше RISC-V.

     
  • 1.10, Аноним (9), 23:54, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Эксплуатация уявзимостей может быть совершена из операционной системы, используя уязвимые SMI-обработчики (System Management Interrupt), для доступа к которым необходимы права администратора.

    Опять нужен root чтобы получить root.

     
     
  • 2.18, Аноним (4), 00:18, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы получить root

    ващет намного глубже.

     
  • 2.29, Онаним. (?), 01:18, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Э нет. Тут рут нужен чтобы получить кое-что покруче рута.
     

  • 1.11, Аноним (12), 23:55, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так и непонятно как теперь можно прошить Coreboot, Tianocore или даже uboot с LinuxBoot. Верным путем идут товарищи! Теперь не только в роутеры можно вкорячивать OpenWRT, но и облагораживать десктопы и ноутбуки! Ура товарищи!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:00, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема коребут, не в том что его нельзя записать. А вот что нет кода для инициализации современных процессоров, чипсетов етц.
     
     
  • 3.22, Самый Лучший Гусь (?), 00:38, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем современные процессоры. Надо постаринке-постаринке глядишь и проблем меньше станет и аппетит улучшится и сон станет крепче. Особенно после обеда.
     
  • 3.25, Аноним (25), 00:47, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема coreboot в том, что его под каждую материнскую плату нужно отдельно портировать, а это год фуллтайм работы высококвалифицированного специалиста-реверсера и совместно ситемного программиста, имеющего к тому же другую машину, на подопытной машине не работают. То есть если есть заказ, то есть реверсинг и разработка и портирование. А нет заказа - нет и прошивки под вашу плату. И не будет: под все платы прошивку разработать - специалистов не хватит, даже если каждому по миллиону биткоинов в месяц платить.
     
     
  • 4.32, Аноним (12), 01:45, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут нет проблемы ибо Эльбрусы в будущем перейдут с ПНС на Coreboot.
    И вот эту вся ересь про обратный инженеринг уже ненужно будет делать.
     
     
  • 5.37, Аноним (19), 02:01, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. собственный биос не потянули? Не удивлюсь если они и от собственной архитектуры откажутся в пользу риск-5, вот смеху будет ))
     
  • 3.31, Аноним (12), 01:41, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что? Ты бы вначале глянул список поддерживаемых плат. Там есть z690 чипсет, с ддр4 памятью. Это значит что самый современный процессор туда можно воткнуть.
    Сделать прошивку не так уж и сложно. Там важнее инициализация ддр5 памяти.
     
     
  • 4.38, Аноним (19), 02:03, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственная современная плата, да и та на штеуде. Ну такое...
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 02:12, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так норм, получается современные камни поддерживаются. Амд как всегда в догоняющих, правда осталось выяснить насколько эта шляпа жизнеспособна. Мне больше нравился подход когда никакого турбо не было и все ядра были производительными и использовались на макс частоте 24/7.
     

  • 1.16, Аноним (20), 00:05, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Multiple race conditions due to TOCTOU flaws in various UEFI Implementations

    Язык, который нельзя называть, защитил бы...

     
     
  • 2.26, Аноним (25), 00:48, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё как бы защитил. Нет прошивки - нет багов в ней.
     

  • 1.21, Аноним (21), 00:34, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На материнке Asus 1151v2 предлагает обновить только базу отозванных загрузчиков для SecureBoot (как я понял):

    Upgrade UEFI dbx from 77 to 217?

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 01:20, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чудес не бывает, пришивки из воздуха не возьмутся. Посмотри список поддерживаемых устройств для  fwupd - там, считай, только Dell да Lenovo. А все остальные решают свои вопросы самостоятельно.
     

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