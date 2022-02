Уязвимости в UEFI-прошивках на базе фреймворка InsydeH2O, позволяющие выполнить код на уровне SMM

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:38, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – "Это другое!" (с) Это же не Хуавей какой-то...

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:41, 08/02/2022 Эта проприетарщина почти на каждом ноуте стоит и благодаря производителям заменить её на Libreboot невозможно

3.63 , Аноним ( 63 ), 12:27, 08/02/2022 > Эта проприетарщина почти на каждом ноуте стоит и благодаря производителям заменить её

> на Libreboot невозможно Новое UEFI вместо устаревшего бивиса для ОЧЕНЬ КРУТОЙ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, говорили они.

Если у вас будет UEFI, никто никогда вас не взломает и не заюзает уязвимостей, говорили они, потому что UEFI суперсикурно, говорили они. А по факту, как и было понятно изначально, в более блоатварной НЁХ легче прятать бэкдоры и больше вероятностей продолбаться в секурности. Всегда, чем сложнее механизм, тем больше точек отказа!

"S" in UEFI stands for security

"S" in UEFI stands for security

4.86 , Аноним ( 86 ), 12:52, 08/02/2022 https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/126693.html#80 1. Как в BIOS провести верификацию загрузчика? 2. А как верифицировать сам BIOS? Выходит Intel BootGuard + UEFI секурние BIOS.

5.102 , Аноним ( - ), 13:11, 08/02/2022 > Выходит Intel BootGuard + UEFI секурние BIOS. да, чуть-чуть секурнее. но обе технологии дефектные на самом деле.

что биос, что уефи... и то и другое проприетарное и закрытое - вспоминаем про эскобара.

4.100 , Аноним ( - ), 13:09, 08/02/2022 > Новое UEFI вместо устаревшего бивиса для ОЧЕНЬ КРУТОЙ

> ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, говорили они. биос, кстати, тоже никакой с точки зрения безопасности и такой же проприетарный.

а биос-китов было в своё время ещё больше чем нынче уефи-китов.

так-то у nsa куча разработок есть по троянизированию аппаратной части.

через все эти бажные биосы, ромы, прошивки устройств, сидюков, сетевых плат и до кучи всего. так что с этой точки зрения толку нет - биос ли, уефи ли. если нет возможности перепрошить устройство либребутом (а такой возможности нет у ПОДАВЛЯЮЩЕГО большинства), то особой радости тут не будет. > "S" in UEFI stands for security с буквой S в слове BIOS дела обстоят не лучше, я тебя уверяю.

спецам по этой теме давно всё известно.

спецам по этой теме давно всё известно.

2.59 , commiethebeastie ( ok ), 12:23, 08/02/2022 Вообще-то продукт с технологическими отверстиями.