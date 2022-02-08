Уязвимости в UEFI-прошивках на базе фреймворка InsydeH2O, позволяющие выполнить код на уровне SMM

|
|1.1, Аноним (1), 10:32, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
дырявая проприетарщина, к чему эта новость на моём ламповом опеннете?
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 10:41, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Эта проприетарщина почти на каждом ноуте стоит и благодаря производителям заменить её на Libreboot невозможно
|
|
|
|3.63, Аноним (63), 12:27, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Эта проприетарщина почти на каждом ноуте стоит и благодаря производителям заменить её
> на Libreboot невозможно
Новое UEFI вместо устаревшего бивиса для ОЧЕНЬ КРУТОЙ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, говорили они.
Если у вас будет UEFI, никто никогда вас не взломает и не заюзает уязвимостей, говорили они, потому что UEFI суперсикурно, говорили они.
А по факту, как и было понятно изначально, в более блоатварной НЁХ легче прятать бэкдоры и больше вероятностей продолбаться в секурности.
Всегда, чем сложнее механизм, тем больше точек отказа!
"S" in UEFI stands for security
|
|
|
|
|
|5.102, Аноним (-), 13:11, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Выходит Intel BootGuard + UEFI секурние BIOS.
да, чуть-чуть секурнее. но обе технологии дефектные на самом деле.
что биос, что уефи... и то и другое проприетарное и закрытое - вспоминаем про эскобара.
|
|4.100, Аноним (-), 13:09, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Новое UEFI вместо устаревшего бивиса для ОЧЕНЬ КРУТОЙ
> ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, говорили они.
биос, кстати, тоже никакой с точки зрения безопасности и такой же проприетарный.
а биос-китов было в своё время ещё больше чем нынче уефи-китов.
так-то у nsa куча разработок есть по троянизированию аппаратной части.
через все эти бажные биосы, ромы, прошивки устройств, сидюков, сетевых плат и до кучи всего.
так что с этой точки зрения толку нет - биос ли, уефи ли. если нет возможности перепрошить устройство либребутом (а такой возможности нет у ПОДАВЛЯЮЩЕГО большинства), то особой радости тут не будет.
> "S" in UEFI stands for security
с буквой S в слове BIOS дела обстоят не лучше, я тебя уверяю.
спецам по этой теме давно всё известно.
|
|1.2, Аноним (2), 10:32, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Ну думаю вы и без меня понимаете что от этого мог спасти только один язык на 4 буквы.
|
|
|
|2.5, trolleybus (?), 10:36, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
|
> один язык на 4 буквы
HTML? Ну да, там без JS никаких уязвимостей не будет.
|
|2.8, Аноним (10), 10:37, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
|
Lisp? А что, функциональный язык... Довольно неординарное решение для прошивок.
|
|
|
|
|
|4.106, Аноним (9), 13:15, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Lisp
Семантика - мультипарадигмальный: объектно-ориентированное, функциональное, процедурное программирование.
|
|
|
|
|
|4.83, kusb (?), 12:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А чем плох rust для bios? Низкоуровневый, наверное если озаботиться - можно сделать безопаснее чем в среднем.
|
|
|
|
|
|4.55, Аноним (55), 12:14, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Предлагаю фрагмент "раст" добавить в черный... , ой, то есть, в банлист
|
|
|
|
|
|6.85, kusb (?), 12:52, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Список сочетаний символов регулируемых алгоритмическим гармонизатором
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.36, Аноним (36), 11:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>оказался совершенно недоволен производительностью этих систем
>неожиданно и очень приятно удивили
>ожидали, что отставание будет в 20-30 раз, оказались лишь в несколько раз медленнее
Новость, видимо, была написана искусственным интеллектом, доверия к такой новости никакого.
|
|
|
|3.79, Аноним (55), 12:43, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Поспешишь - людей насмешишь
Тише едешь, дальше будешь
Но это не про нас, любителей попию..ть, в том числе про Михаила
|
|2.91, kusb (?), 12:56, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если бы я делал BIOS, то установка ОС была бы копированием файлов и соответственно не было бы различий между Live cd и обычным режимом. Была бы дополнительная разметка чтобы пользоваться нужным без ФС.
Намного проще UEFI, без его хаоса и намного удобней. Почему нет?
|
|1.7, Аноним (9), 10:37, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> Fujitsu, Siemens, Dell, HP, HPE, Lenovo, Microsoft, Intel и Bull Atos.
Теперь на них санкции введут, как на Хуавея?
|
|
|
|2.69, Аноним (55), 12:33, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В голосовании по принятию этого пакета санкций большинство в 146% проголосовали против. Демократия!
|
|2.87, Аноним (87), 12:54, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как США может ввести санкции против себя? Они скорее объявят людей, которые нашли эти уязвисмости, внутренними террористами, за то что те испортили репутацию хорошим компаниям, ведь те ни в чём не виноваты
|
|1.12, Аноним (12), 10:40, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Можно ли будет использовать эту уязвимость для вычистки ME без программатора?
|
|
|
|2.39, Аноним (39), 11:53, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Лучше всего от МЕ помогают таблетки, которые тебе доктор в лечебном учреждении закрытого типа пропишет.
|
|
|
|3.97, Аноним (97), 13:04, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ой, да ладно вам! Отключите комп от интернета и все, никакие закладки не страшны.
|
|
|
|2.49, anonymous (??), 12:08, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А можно ссылочку на то, кто и где это говорил? Просто UEFI делался не для безопасности, а ради унификации внутренних интерфейсов в прошивках (что даже в самом названии UEFI и зашито).
|
|
|
|3.67, n00by (ok), 12:31, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да-да, ради этого самого. Просто совершенно случайно совпало по времени с моментом, когда виндосовые руткиты принялись стартовать из MBR. А когда Rustock стал файловым вирусом и его пришлось ловить совместно с сэрами майорами, про безопасность стало как-то неудобно говорить.
|
|3.74, Аноним (74), 12:37, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А можно ссылочку на то, кто и где это говорил? Просто UEFI
> делался не для безопасности, а ради унификации внутренних интерфейсов в прошивках
> (что даже в самом названии UEFI и зашито).
Да-да, а ещё что туда можно будет запихать драйвера для всего железа на ноутбуки, и тогда всё железо будет работать в любой ОС динаково, также для унификации, говорили они.
А по факту мы получили блоатварное переусложнённое НЁХ, в котором легче прятать бэкдоры и в котором ВСЕГДА будет потенциально больше дыр, за счёт переусложнения, которое к слову, также не выглядит унифицированным на разных девайсах.
Нехилая такая жирная ОС внутри вместо биоса, просто чтобы инициализировать и быть более секурной, бла-бла-бла...
S in UEFI stands for security
|
|1.20, Аноним (20), 10:51, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вот что бывает когда пишут критические части системы на каком-то универсальном мусоре, вместо специализированных решений, проверенных годами и целыми отраслями (напр. aerospace). И как обычно все по классике - тут память попортили, там стек переполнили.
|
|
|
|
|
|3.110, Аноним (20), 13:21, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В таком случае любую уязвимость в критической системе (напр. в ядре или в драйвере смартфона) можно считать бекдором. Но тут приходит мужик с бритвочкой и говорит что это вряд ли так.
|
|2.93, kusb (?), 12:58, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть несколько задач от этой "прошивки" и верхнюю наверное можно писать на чём угодно. А нижняя должна быть маленькой, протестированной и т.п.
|
|
|
|2.51, anonymous (??), 12:09, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так OSF всё ещё существует (и даже развивается). Куда его нужно вернуть? :)
|
|
|
|3.64, ryoken (ok), 12:29, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Так OSF всё ещё существует (и даже развивается). Куда его нужно вернуть?
> :)
Ну как куда - в юзеродоступное железо, очевидно же :).
|
|
|
|2.31, Аноним (29), 11:31, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Т.е. ты только сейчас понял то что местные комментаторы пишут уже 15 лет? А ты быстр.
|
|2.38, Аноним (36), 11:52, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Чтобы внедрить GPT, с которого у тебя комп с биосом не загрузится, и который тебе придётся использовать, если хочешь диск больше терабайта.
|
|
|
|3.45, Аноним (55), 11:58, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Насколько я знаю, у GPT, есть участок в начале диска похожий на MBR.
|
|3.61, Аноним (-), 12:26, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Связь GPT с UEFI абсолютно искусственная, технически ничего не мешает добавить код для работы с GPT в обычный legacy BIOS.
|
|
|
|4.108, Аноним (36), 13:19, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кто будет добавлять? Производители, которым нужно машин с новыми биосами понапродать?
|
|3.68, ryoken (ok), 12:32, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Бредятина. Любой линукс на ура грузится с GPT и БИОС-ом, если диск правильно разбивать (в терминологии Дебиана - нужен раздел "резервная загрузочная область BIOS").
|
|3.76, Аноним (86), 12:39, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А у меня BIOS с GPT работает. GRUB бутается, /boot расшифровывает, все свои модули, конфиги и ядро Linux верифицтрует, все с GPT.
У кого BIOS с GPT не заработал прошу указать название дистрибутива, мы его тоже в черный список добавим, к тем дистрам, что через ld.so разрешают всякую левую дрянь в системе запускать и диски в режиме rw,exec монтируют.
|
|
|
|4.98, kusb (?), 13:06, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А как надо монтировать диски чтобы на них писать и выполнять с них программы?
|
|3.94, kusb (?), 12:59, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня кажется грузился. Обычный BIOS, но умеет GPT. Можно проверить. В GPT в принципе можно заголовок для биоса сделать?
|
|2.52, anonymous (??), 12:11, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то BIOS никуда не давали. Если вы загляните в UEFI образ, то внутри вы обнаружите BIOS Region.
|
|
|
|3.88, n00by (ok), 12:55, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В 32-х разрядных UEFI нет Compatibility Support Module, а с остальными - как повезёт.
|
|
|
|4.96, kusb (?), 13:01, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
CSM сверху ведёт себя как биос и делает это вроде-как хорошо, большего мне как пользователю скорее не надо. Но возможность отформатировать флешку и просто скопировать на неё - крута, как и работать напрямую в нужном режиме с UEFI.
|
|1.48, Аноним (55), 12:05, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Тем временем есть много жалоб на странное поведение UEFI (в начале загрузки). При этом legacy режим работает нормально. Выглядит как умышленное внедрение уязвимостей
|
|
|
|2.54, anonymous (??), 12:13, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Работаю с UEFI по работе, но не вкурсе про какое странное поведение речь. Не могли бы вы немного раскрыть эту тему, пожалуйста?
|
|
|
|3.57, Аноним (55), 12:18, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Работаю ... по работе
"Не могли бы вы немного раскрыть эту тему, пожалуйста?"
Если "корбут ковырять" - это совсем другое.
|
|3.60, Аноним (60), 12:25, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Работаю с UEFI по работе
это как? каждое утро включаю свой рабочий ноутбук?
|
|1.58, Аноним (-), 12:18, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я правильно понимаю, что обычный владелец компьютера на нем попрограммировать в SMM может только, если какую "уязвимость" найдет. Типа этой. А так этот режим наглухо засекречен от юзера?
|
|1.62, Moomintroll (ok), 12:26, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> UEFI-прошивки, используемые такими производителями, как Fujitsu, Siemens, Dell, HP, HPE, Lenovo, Microsoft, Intel и Bull Atos.
И Acer
|
|1.65, Аноним (65), 12:29, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересно: не придумал ли кто-то замену UEFI-прошивки, чтобы не было "безопасной загрузки" как таковой?
|
|
|
|2.73, ryoken (ok), 12:35, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я ж выше писал - OpenFirmware. Шелл тоже есть :). (Жило на powermac-ах из юзеродоступного и Sparc-ах - не очень доступного :D ).
|
|
|
|3.84, Аноним (55), 12:52, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Жило на powermac-ах из юзеродоступного и Sparc-ах
А микрософт (оффтоп в оффтоп-новости не оффтоп) знает об этой диковинке?!
|
|
|
|4.90, ryoken (ok), 12:55, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А микрософт (оффтоп в оффтоп-новости не оффтоп) знает об этой диковинке?!
Должны. Не все же там поголовно идиоты (или индусы, хз какое там SJW щас пасётся).
|
|1.70, ryoken (ok), 12:34, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Правильно на (нелюбимом мной лично) хабре CodeRush писал про UEFI. Там типа и так всё на подпорках и костылях, чихнуть страшно рядом.
|
|1.80, Аноним (86), 12:47, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> , а также для отключения верификации на этапе загрузки (UEFI Secure Boot, Intel BootGuard)
Категорически не согласен с автором!
Intel Boot Guard прописывает ключ единыжды в ROM память и включает верификацию UEFI без возможности отключения.
Отключить верификацию UEFI, или изменить ключ невозможно на физическом уровне.
Следовательно включенный Intel Boot Guard должен отлавливать любые изменения в UEFI, включая выше упомянутые уязвимости.
|