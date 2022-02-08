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Уязвимости в UEFI-прошивках на базе фреймворка InsydeH2O, позволяющие выполнить код на уровне SMM

08.02.2022 10:09

Во фреймворке InsydeH2O, применяемом многими производителями для создания UEFI-прошивок к своему оборудованию (наиболее распространённая реализация UEFI BIOS), выявлены 23 уязвимости, позволяющие выполнить код на уровне SMM (System Management Mode), более приоритетном (Ring -2), чем режим гипервизора и нулевое кольцо защиты, и имеющим неограниченный доступ ко всей памяти. Проблема затрагивает UEFI-прошивки, используемые такими производителями, как Fujitsu, Siemens, Dell, HP, HPE, Lenovo, Microsoft, Intel и Bull Atos.

Для эксплуатации уязвимостей требуется локальный доступ с правами администратора, что делает проблемы востребованными в качестве уязвимостей второго звена, применяемых после эксплуатации других уязвимостей в системе или использования методов социальной инженерии. Доступ на уровне SMM позволяет выполнить код на уровне, неподконтрольном операционной системе, что может быть использовано для модификации прошивок и помещения в SPI Flash скрытого вредоносного кода или руткитов, не определяемых из операционной системы, а также для отключения верификации на этапе загрузки (UEFI Secure Boot, Intel BootGuard) и атак на гипервизоры для обхода механизмов проверки целостности виртуальных окружений.

Эксплуатация уявзимостей может быть совершена из операционной системы при помощи неверифицированных SMI-обработчиков (System Management Interrupt), а также на этапе до выполнения операционной системы во время начальных стадий загрузки или возвращения из спящего режима. Все уязвимости вызваны проблемами работы с памятью и разделены на три категории:

  • SMM Callout - выполнение своего кода с правами SMM через перенаправление выполнения обработчиков прерываний SWSMI на код вне SMRAM;
  • Повреждения памяти, позволяющие атакующему записать свои данные в SMRAM, специальную изолированную область памяти, в которой выполняется код с правами SMM.
  • Повреждение памяти в коде, выполняемом на уровне DXE (Driver eXecution Environment).

Для демонстрации принципов организации атаки опубликован пример эксплоита, позволяющий через проведение атаки из третьего или нулевого кольца защиты, получить доступ к DXE Runtime UEFI и выполнить свой код. Эксплоит манипулирует переполнением стека (CVE-2021-42059) в драйвере UEFI DXE. В ходе атаки злоумышленник может разместить свой код в DXE-драйвере, сохраняющий активность после перезапуска операционной системы, или внести изменения в область NVRAM в SPI Flash. В процессе выполнения код злоумышленника может вносить изменения в привилегированные области памяти, модифицировать сервисы EFI Runtime и влиять на процесс загрузки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.binarly.io/posts/A...)
  2. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
  3. OpenNews: Атака на Intel SGX, позволяющая извлечь конфиденциальные данные или выполнить код в анклаве
  4. OpenNews: Уязвимость в UEFI для процессоров AMD, позволяющая выполнить код на уровне SMM
  5. OpenNews: Уязвимость в UEFI-прошивках, позволяющая выполнить код в режиме SMM
  6. OpenNews: Уязвимость в процессорах Intel, позволяющая выполнить код на уровне SMM
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56656-insydeh2o
Ключевые слова: insydeh2o, firmware, uefi, smm
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Обсуждение (108) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    дырявая проприетарщина, к чему эта новость на моём ламповом опеннете?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:38, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    "Это другое!" (с) Это же не Хуавей какой-то...
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:41, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Эта проприетарщина почти на каждом ноуте стоит и благодаря производителям заменить её на Libreboot невозможно
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 12:27, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Эта проприетарщина почти на каждом ноуте стоит и благодаря производителям заменить её
    > на Libreboot невозможно

    Новое UEFI вместо устаревшего бивиса для ОЧЕНЬ КРУТОЙ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, говорили они.
    Если у вас будет UEFI, никто никогда вас не взломает и не заюзает уязвимостей, говорили они, потому что UEFI суперсикурно, говорили они.

    А по факту, как и было понятно изначально, в более блоатварной НЁХ легче прятать бэкдоры и больше вероятностей продолбаться в секурности.

    Всегда, чем сложнее механизм, тем больше точек отказа!


    "S" in UEFI stands for security

     
     
  • 4.86, Аноним (86), 12:52, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/126693.html#80

    1. Как в BIOS провести верификацию загрузчика?

    2. А как верифицировать сам BIOS?

    Выходит Intel BootGuard + UEFI секурние BIOS.

     
     
  • 5.102, Аноним (-), 13:11, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выходит Intel BootGuard + UEFI секурние BIOS.

    да, чуть-чуть секурнее. но обе технологии дефектные на самом деле.
    что биос, что уефи... и то и другое проприетарное и закрытое - вспоминаем про эскобара.

     
  • 4.100, Аноним (-), 13:09, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Новое UEFI вместо устаревшего бивиса для ОЧЕНЬ КРУТОЙ
    > ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, говорили они.

    биос, кстати, тоже никакой с точки зрения безопасности и такой же проприетарный.
    а биос-китов было в своё время ещё больше чем нынче уефи-китов.
    так-то у nsa куча разработок есть по троянизированию аппаратной части.
    через все эти бажные биосы, ромы, прошивки устройств, сидюков, сетевых плат и до кучи всего.

    так что с этой точки зрения толку нет - биос ли, уефи ли. если нет возможности перепрошить устройство либребутом (а такой возможности нет у ПОДАВЛЯЮЩЕГО большинства), то особой радости тут не будет.

    > "S" in UEFI stands for security

    с буквой S в слове BIOS дела обстоят не лучше, я тебя уверяю.
    спецам по этой теме давно всё известно.

     
  • 2.59, commiethebeastie (ok), 12:23, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то продукт с технологическими отверстиями.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:32, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ну думаю вы и без меня понимаете что от этого мог спасти только один язык на 4 буквы.
     
     
  • 2.5, trolleybus (?), 10:36, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    > один язык на 4 буквы

    HTML? Ну да, там без JS никаких уязвимостей не будет.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:38, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мухи отдельно, котлеты отдельно, и все счастливы)
     
  • 2.8, Аноним (10), 10:37, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Lisp? А что, функциональный язык... Довольно неординарное решение для прошивок.
     
     
  • 3.32, Урри (ok), 11:32, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мультипарадигменный, попрошу!
     
     
  • 4.106, Аноним (9), 13:15, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lisp
    Семантика - мультипарадигмальный: объектно-ориентированное, функциональное, процедурное программирование.
     
  • 2.11, Аноним (9), 10:38, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Форт?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:42, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну если только Боярд
     
     
  • 4.16, Аноним (13), 10:43, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таки пробили ностальгическую слезу
     
  • 3.82, kusb (?), 12:49, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кстати почему нет?
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:43, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А я всегда говорил, что Perl спасет этот мир.
     
  • 2.22, Name01 (?), 10:59, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    да, такие вещи надо писать на RUST однозначно.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 11:28, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Зачем? Есть же нормальные быстрые и безопасные языки.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 12:11, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например?
     
     
  • 5.75, Аноним (29), 12:38, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, сейчас у тебя будет подрыв пукана, C++
     
  • 4.83, kusb (?), 12:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чем плох rust для bios? Низкоуровневый, наверное если озаботиться - можно сделать безопаснее чем в среднем.
     
     
  • 5.107, Аноним (9), 13:17, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сможешь без unsafe написать биос?
     
     
  • 6.111, Аноним (-), 13:28, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сможешь без unsafe написать биос?

    Сможешь пyкнуть без подливы?

     
  • 3.35, Аноним (35), 11:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакого SMRAM не хватит.
     
  • 2.28, Аноним (29), 11:27, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    З-ае-бал-ли со своим Р-а-с-т-о-м
     
     
  • 3.37, Аноним (35), 11:52, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    , пе-де-рас-ты
     
     
  • 4.55, Аноним (55), 12:14, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю фрагмент "раст" добавить в черный... , ой, то есть, в банлист
     
     
  • 5.77, Аноним (29), 12:39, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Толерантно вместо блеклист говорить блоклист.  
     
     
  • 6.85, kusb (?), 12:52, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Список сочетаний символов регулируемых алгоритмическим гармонизатором
     
  • 2.44, Zlo (??), 11:57, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BIOS
     
  • 2.46, Аноним (35), 12:00, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот язык из трёх букв. Первая буква и последняя одинаковы.
     
     
  • 3.89, Аноним (89), 12:55, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ADA?
     
     
  • 4.95, некая_ычанька (?), 13:00, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PHP
     
  • 2.56, Аноним (55), 12:15, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ACPI
     
  • 2.66, Аноним (86), 12:30, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считать не умеешь? 5 букв: SPARK.
     
  • 2.81, kusb (?), 12:48, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bash?
     

  • 1.3, Michael Shigorin (ok), 10:33, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Где всё просто, там ангелов со сто; а где сложно -- там ни одного"
     
     
  • 2.14, Аноним (15), 10:41, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Михаил, по МСК ещё утро, а вы уже пьяны. Обсуждаю!
     
     
  • 3.18, Аноним (13), 10:44, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В Эльбрусе эксплоитов же нет, правда?
     
     
  • 4.21, RAMbug (?), 10:55, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://habr.com/ru/news/t/648695/
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 11:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >оказался совершенно недоволен производительностью этих систем
    >неожиданно и очень приятно удивили
    >ожидали, что отставание будет в 20-30 раз, оказались лишь в несколько раз медленнее

    Новость, видимо, была написана искусственным интеллектом, доверия к такой новости никакого.

     
     
  • 6.101, RAMbug (?), 13:10, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сети вообще нельзя никому верить, ты лучше сам протестируй.
     
  • 5.103, Аноним (9), 13:11, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, ссылки на хабропомойку пошли...
     
     
  • 6.109, RAMbug (?), 13:21, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не помойнее опенетика.
     
  • 4.41, Аноним (35), 11:56, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нету, майор зуб даёт.
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:54, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >"Где всё просто, там ангелов со сто; а где сложно -- там ни одного"

    "Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного" (c) Амвросий Оптинский
    https://www.pravoslavie.ru/62719.html

    "Поспешишь - людей насмешишь" (c) Русский народ ;)

     
     
  • 3.79, Аноним (55), 12:43, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поспешишь - людей насмешишь

    Тише едешь, дальше будешь

    Но это не про нас, любителей попию..ть, в том числе про Михаила

     
  • 2.91, kusb (?), 12:56, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы я делал BIOS, то установка ОС была бы копированием файлов и соответственно не было бы различий между Live cd и обычным режимом. Была бы дополнительная разметка чтобы пользоваться нужным без ФС.
    Намного проще UEFI, без его хаоса и намного удобней. Почему нет?
     

  • 1.7, Аноним (9), 10:37, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Fujitsu, Siemens, Dell, HP, HPE, Lenovo, Microsoft, Intel и Bull Atos.

    Теперь на них санкции введут, как на Хуавея?

     
     
  • 2.69, Аноним (55), 12:33, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В голосовании по принятию этого пакета санкций большинство в 146% проголосовали против. Демократия!
     
  • 2.87, Аноним (87), 12:54, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как США может ввести санкции против себя? Они скорее объявят людей, которые нашли эти уязвисмости, внутренними террористами, за то что те испортили репутацию хорошим компаниям, ведь те ни в чём не виноваты
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:40, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Можно ли будет использовать эту уязвимость для вычистки ME без программатора?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:09, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ME глубже и вне досягаемости, там даже процессор свой
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:53, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше всего от МЕ помогают таблетки, которые тебе доктор в лечебном учреждении закрытого типа пропишет.
     
     
  • 3.97, Аноним (97), 13:04, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой, да ладно вам! Отключите комп от интернета и все, никакие закладки не страшны.
     

  • 1.19, username (??), 10:50, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Это для большей беpопасности" - говорили они пропихивая UEFI...
     
     
  • 2.49, anonymous (??), 12:08, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно ссылочку на то, кто и где это говорил? Просто UEFI делался не для безопасности, а ради унификации внутренних интерфейсов в прошивках (что даже в самом названии UEFI и зашито).
     
     
  • 3.67, n00by (ok), 12:31, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, ради этого самого. Просто совершенно случайно совпало по времени с моментом, когда виндосовые руткиты принялись стартовать из MBR. А когда Rustock стал файловым вирусом и его пришлось ловить совместно с сэрами майорами, про безопасность стало как-то неудобно говорить.
     
  • 3.74, Аноним (74), 12:37, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А можно ссылочку на то, кто и где это говорил? Просто UEFI
    > делался не для безопасности, а ради унификации внутренних интерфейсов в прошивках
    > (что даже в самом названии UEFI и зашито).

    Да-да, а ещё что туда можно будет запихать драйвера для всего железа на ноутбуки, и тогда всё железо будет работать в любой ОС динаково, также для унификации, говорили они.

    А по факту мы получили блоатварное переусложнённое НЁХ, в котором легче прятать бэкдоры и в котором ВСЕГДА будет потенциально больше дыр, за счёт переусложнения, которое к слову, также не выглядит унифицированным на разных девайсах.

    Нехилая такая жирная ОС внутри вместо биоса, просто чтобы инициализировать и быть более секурной, бла-бла-бла...

    S in UEFI stands for security

     

  • 1.20, Аноним (20), 10:51, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот что бывает когда пишут критические части системы на каком-то универсальном мусоре, вместо специализированных решений, проверенных годами и целыми отраслями (напр. aerospace). И как обычно все по классике - тут память попортили, там стек переполнили.
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 11:29, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Биос был всем хорош и безопаснее. За этого его и выкинули.
     
     
  • 3.71, Sw00p aka Jerom (?), 12:35, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    и механическим переключателем режима перезаписи :)
     
  • 3.105, Аноним (20), 13:15, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы хотите сказать что в старом биосе не было аналогичных багов?
    Их есть у меня:
    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2002-2059
    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2005-4175 (кстати тот же Insyde что в этой новости)
    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2005-4176
    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-0211 и т.д

     
  • 2.33, Аноним (33), 11:36, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато дешевле)
     
  • 2.34, Урри (ok), 11:37, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы уверены, что это не специально?
     
     
  • 3.110, Аноним (20), 13:21, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таком случае любую уязвимость в критической системе (напр. в ядре или в драйвере смартфона) можно считать бекдором. Но тут приходит мужик с бритвочкой и говорит что это вряд ли так.
     
  • 2.93, kusb (?), 12:58, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть несколько задач от этой "прошивки" и верхнюю наверное можно писать на чём угодно. А нижняя должна быть маленькой, протестированной и т.п.
     

  • 1.24, ryoken (ok), 11:19, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>и оставления в SPI Flash

    ...я бы сказал "и помещения в"

     
  • 1.25, ryoken (ok), 11:20, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Верните OpenFirmware!!!
     
     
  • 2.51, anonymous (??), 12:09, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так OSF всё ещё существует (и даже развивается). Куда его нужно вернуть? :)
     
     
  • 3.64, ryoken (ok), 12:29, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так OSF всё ещё существует (и даже развивается). Куда его нужно вернуть?
    > :)

    Ну как куда - в юзеродоступное железо, очевидно же :).

     

  • 1.26, Аноним (26), 11:21, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не уязвимости, а особенности. Толерантнее надо быть.
     
  • 1.27, Аноним (-), 11:22, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Так вот для чего выкинули BIOS?
     
     
  • 2.31, Аноним (29), 11:31, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Т.е. ты только сейчас понял то что местные комментаторы пишут уже 15 лет? А ты быстр.
     
  • 2.38, Аноним (36), 11:52, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чтобы внедрить GPT, с которого у тебя комп с биосом не загрузится, и который тебе придётся использовать, если хочешь диск больше терабайта.
     
     
  • 3.43, Минона (ok), 11:57, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    MBR понимает до 2-х ТБ
     
  • 3.45, Аноним (55), 11:58, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я знаю, у GPT, есть участок в начале диска похожий на MBR.
     
  • 3.61, Аноним (-), 12:26, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Связь GPT с UEFI абсолютно искусственная, технически ничего не мешает добавить код для работы с GPT в обычный legacy BIOS.
     
     
  • 4.108, Аноним (36), 13:19, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто будет добавлять? Производители, которым нужно машин с новыми биосами понапродать?
     
  • 3.68, ryoken (ok), 12:32, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бредятина. Любой линукс на ура грузится с GPT и БИОС-ом, если диск правильно разбивать (в терминологии Дебиана - нужен раздел "резервная загрузочная область BIOS").
     
  • 3.76, Аноним (86), 12:39, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у меня BIOS с GPT работает. GRUB бутается, /boot расшифровывает, все свои модули, конфиги и ядро Linux верифицтрует, все с GPT.

    У кого BIOS с GPT не заработал прошу указать название дистрибутива, мы его тоже в черный список добавим, к тем дистрам, что через ld.so разрешают всякую левую дрянь в системе запускать и диски в режиме rw,exec монтируют.

     
     
  • 4.98, kusb (?), 13:06, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как надо монтировать диски чтобы на них писать и выполнять с них программы?
     
  • 3.94, kusb (?), 12:59, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня кажется грузился. Обычный BIOS, но умеет GPT. Можно проверить. В GPT в принципе можно заголовок для биоса сделать?
     
  • 2.52, anonymous (??), 12:11, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то BIOS никуда не давали. Если вы загляните в UEFI образ, то внутри вы обнаружите BIOS Region.
     
     
  • 3.88, n00by (ok), 12:55, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 32-х разрядных UEFI нет Compatibility Support Module, а с остальными - как повезёт.
     
     
  • 4.96, kusb (?), 13:01, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CSM сверху ведёт себя как биос и делает это вроде-как хорошо, большего мне как пользователю скорее не надо. Но возможность отформатировать флешку и просто скопировать на неё - крута, как и работать напрямую в нужном режиме с UEFI.
     
  • 3.92, ryoken (ok), 12:56, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще-то BIOS никуда не давали

    На редкость точная описка :)

     

  • 1.42, Аноним (55), 11:56, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ring -2

    Чуть меньше, чем -∞

     
     
  • 2.47, Аноним (35), 12:03, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Значительно больше.
     
     
  • 3.50, Аноним (55), 12:08, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > больше

    Абсолютли!

     

  • 1.48, Аноним (55), 12:05, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем есть много жалоб на странное поведение UEFI (в начале загрузки). При этом legacy режим работает нормально. Выглядит как умышленное внедрение уязвимостей
     
     
  • 2.54, anonymous (??), 12:13, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работаю с UEFI по работе, но не вкурсе про какое странное поведение речь. Не могли бы вы немного раскрыть эту тему, пожалуйста?
     
     
  • 3.57, Аноним (55), 12:18, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Работаю ... по работе

    "Не могли бы вы немного раскрыть эту тему, пожалуйста?"

    Если "корбут ковырять" - это совсем другое.

     
  • 3.60, Аноним (60), 12:25, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Работаю с UEFI по работе

    это как? каждое утро включаю свой рабочий ноутбук?

     

  • 1.58, Аноним (-), 12:18, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что обычный владелец компьютера на нем попрограммировать в SMM может только, если какую "уязвимость" найдет. Типа этой. А так этот режим наглухо засекречен от юзера?
     
  • 1.62, Moomintroll (ok), 12:26, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > UEFI-прошивки, используемые такими производителями, как Fujitsu, Siemens, Dell, HP, HPE, Lenovo, Microsoft, Intel и Bull Atos.

    И Acer

     
     
  • 2.72, Аноним (55), 12:35, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, лучше перечислить тех, кто не использует?
     

  • 1.65, Аноним (65), 12:29, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно: не придумал ли кто-то замену UEFI-прошивки, чтобы не было "безопасной загрузки" как таковой?
     
     
  • 2.73, ryoken (ok), 12:35, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я ж выше писал - OpenFirmware. Шелл тоже есть :). (Жило на powermac-ах из юзеродоступного и Sparc-ах - не очень доступного :D ).
     
     
  • 3.78, Аноним (65), 12:42, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо!
     
  • 3.84, Аноним (55), 12:52, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жило на powermac-ах из юзеродоступного и Sparc-ах

    А микрософт (оффтоп в оффтоп-новости не оффтоп) знает об этой диковинке?!

     
     
  • 4.90, ryoken (ok), 12:55, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А микрософт (оффтоп в оффтоп-новости не оффтоп) знает об этой диковинке?!

    Должны. Не все же там поголовно идиоты (или индусы, хз какое там SJW щас пасётся).

     

  • 1.70, ryoken (ok), 12:34, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Правильно на (нелюбимом мной лично) хабре CodeRush писал про UEFI. Там типа и так всё на подпорках и костылях, чихнуть страшно рядом.
     
  • 1.80, Аноним (86), 12:47, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > , а также для отключения верификации на этапе загрузки (UEFI Secure Boot, Intel BootGuard)

    Категорически не согласен с автором!

    Intel Boot Guard прописывает ключ единыжды в ROM память и включает верификацию UEFI без возможности отключения.

    Отключить верификацию UEFI, или изменить ключ невозможно на физическом уровне.

    Следовательно включенный Intel Boot Guard должен отлавливать любые изменения в UEFI, включая выше упомянутые уязвимости.

     
  • 1.99, kusb (?), 13:08, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Эльбрусах есть своя программа неторопливого старта кстати.
     
  • 1.104, RAMbug (?), 13:14, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что используется в компьютерах по типу HiFive Unmatched RISC-V?
     

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