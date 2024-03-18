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Компания xAI, созданная Илоном Маском, открыла большую языковую модель Grok

18.03.2024 11:29

Компания xAI, основанная Илоном Маском и получившая около миллиарда долларов на развитие технологий, связанных искусственным интеллектом, объявила об открытии большой языковой модели Grok, применяемой в чатботе, интегрированном в социальную сеть X (Twitter). Набор весовых коэффициентов, архитектура нейронной сети и примеры использования опубликованы под лицензией Apache 2.0. Для загрузки доступен готовый к применению архив с моделью, размером 296 ГБ (magnet).

Модель Grok предварительно обучена на большой коллекции текстовых данных, используя разработанный в xAI собственный стек обучения, и охватывает около 314 миллиардов параметров, что делает её крупнейшей из доступных открытых больших языковых моделей. Для сравнения недавно открытая Google модель Gemma насчитывает 7 млрд параметров, Sber GigaChat - 29 млрд параметров, Meta LLaMA - 65 млрд, Yandex YaLM - 100 млрд, OpenAI GPT-3.5 - 175 млрд, а лидер рынка, модель GPT-4, предположительно включает 1.76 триллиона параметров.

Открытый вариант модели Grok-1 опубликован в базовом представлении и не включает оптимизаций для определённых областей использования, таких как организация диалоговых систем. Для тестирования требуется GPU c большим объёмом памяти (каким именно не уточняется). В открытом доступе размещён статичный слепок модели, в то время как одной из особенностей развиваемого для Twitter-а чатбота Grok является динамическая адаптация к появляющемуся новому содержимому (для доступа к новым знаниям используется интеграция с платформой X/Twitter).

Построенный на базе Grok чатбот опережает GPT-3.5 в тестах на решение математических задач средней школы (GSM8k), формирование ответов на междисциплинарные вопросы (MMLU), дополнение кода на языке Python (HumanEval) и решение вузовских математических задач, описанных в формате LaTeX (MATH).



  1. Главная ссылка к новости (https://x.ai/blog/grok-os...)
  2. OpenNews: Проект OpenAI открыл Transformer Debugger, отладчик для моделей машинного обучения
  3. OpenNews: ArtPrompt - атака на AI-системы, позволяющая обойти фильтры при помощи ASCII-картинок
  4. OpenNews: Google открыл AI-модель Gemma, основанную на технологиях, общих с чат-ботом Gemini
  5. OpenNews: Открыт код Jina Embedding, модели для векторного представления смысла текста
  6. OpenNews: Первый выпуск открытого AI-бота OpenAssistant, напоминающего ChatGPT
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60801-ai
Ключевые слова: ai, grok
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:57, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для тестирования требуется GPU c большим объёмом памяти (каким именно не уточняется)

    Ну спасибо,это они конечно помогли.4070 хватит? Качаю и проверю.

     
     
  • 2.3, мяя (?), 12:02, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хватит. Забей пока на эту модель, пока там прошаренные не разберутся.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 12:02, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько надо памяти?Есть ещё 3090
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 12:10, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >А сколько надо памяти?

    Чем больше, тем лучше:
    https://habana.ai/products/gaudi2/
    https://www.nvidia.com/en-us/data-center/a100/

     
     
  • 5.11, Аноним (11), 12:25, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Должно же быть референсное значение, а не всё хорошее против всего плохого.
     
  • 2.6, сщта (?), 12:04, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут чел который виртуалками торгует говорил,что у него только рамы 128 гигов и гиов 60 видеорамы. Ему мало.
     
  • 2.13, Эксперт (?), 12:58, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если квант 8 битный, то 8 штук h100 по 80 гб. 360 гб в сумме
    если 4 бит, то примерно в два раза меньше, не считая размера окна контекста
    2 бита - вопросы к качеству, но если цель просто запустить, посмотреть, то в связку rtx 4090(3090) + 192 гб озу должно влезть. скорость инференса сложно прикинуть, но скорее всего будет больно
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:01, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Yandex YaLM - 100 млрд

    АЛИСА, что-ли?

     
     
  • 2.8, Аноним12345 (?), 12:20, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
  • 2.9, Шарп (ok), 12:21, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алиса не LLM. Там древний подход на основе интентов. Нейросеть используется только в режиме "болталаки".
     
     
  • 3.14, Анонус (?), 13:00, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже ЛЛМ, но кажется какой-то тюненый вариант.

    https://yandex.ru/alice/beta

     

  • 1.5, Аноним (2), 12:04, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > решение вузовских математических задач

    REDUCE (дистрибутив чуть более, чем 20 Мб) не годится?

     
  • 1.10, Аноним (11), 12:23, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оказывается это Илон Маск друг опенсорса, а вы его ругали.
     
     
  • 2.12, Аноним (7), 12:47, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://opennet.ru/53083-falcon9
     

  • 1.15, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:05, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > дополнение кода на языке Python (HumanEval) и решение вузовских математических задач

    Вот надо чтобы литкод решала и потом устроиться к ним же удаленно на работу (и не только).

     
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