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ArtPrompt - атака на AI-системы, позволяющая обойти фильтры при помощи ASCII-картинок

03.03.2024 10:15

Группа исследователей из Вашингтонского, Иллинойсского и Чикагского университетов выявила новый метод обхода ограничений по обработке опасного контента в AI-чатоботах, построенных на основе больших языковых моделей (LLM). Атака основано на том, что языковые модели GPT-3.5, GPT-4 (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic) и Llama2 (Meta) успешно распознают и учитывают в запросах текст, оформленный в виде ASCII-графики. Таким образом, для обхода фильтров опасных вопросов оказалось достаточно указать запрещённые слова в виде ASCII-картинки.

По своей эффективности новый метод атаки заметно превзошёл другие известные способы обхода фильтров в чатботах. Наиболее высокое качество распознавания ASCII-графики зафиксировано в моделях Gemini, GPT-4 и GPT-3.5, уровень успешного обхода фильтров проверочными запросами (HPR, Helpful Rate, коэффициент успешной обработки запроса) в которых при тестировании оценён в 100%, 98% и 92%, показатель успешности проведения атаки (ASR, Attack Success Rate) в 76%, 32% и 76%, а уровень опасности полученных ответов (HS, Harmfulness Score) по пятибалльной шкале в 4.42, 3.38 и 4.56 баллов, соответственно.



Исследователями также продемонстрировано, что распространённые в настоящее время методы защиты от обхода фильтров (PPL, Paraphrase и Retokenization) не эффективны для блокировки атаки ArtPrompt. Более того, использование метода Retokenization даже увеличило число успешно обработанных запросов.

Дополнение: Yandex GPT2 тоже прекрасно отвечает на вопросы с ASCII-графикой:



  1. Главная ссылка к новости (https://arxiv.org/pdf/2402.117...)
  2. OpenNews: В репозитории Hugging Face выявлены вредоносные AI-модели, выполняющие код
  3. OpenNews: Атака на инфраструктуру PyTorch, компрометирующая репозиторий и релизы
  4. OpenNews: Использование датчиков движения смартфона для прослушивания разговоров
  5. OpenNews: Техника определения PIN-кода по видеозаписи закрытого рукой ввода в банкомате
  6. OpenNews: Техника атаки на системы, использующие алгоритмы машинного обучения
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60716-ai
Ключевые слова: ai, attack, llm
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, crypt (ok), 10:37, 03/03/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    жаль, рановато спалили:( резонанс маловат. надо было подождать, пока AI начнут использовать на ближнем востоке. AI - это ящик пандоры, который уже открыли, и он принесет много бедствий человечеству. фильтруй не фильтруй...
     
     
  • 2.2, penetrator (?), 10:45, 03/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    беды принесут люди а не код, одни - свято веря в охренительность и непогрешимость новых алгоритмов, другие - используя не по назначению
     
     
  • 3.4, dannyD (?), 11:08, 03/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>другие - используя не по назначению

    так, как грил Раскольникафф: а две бабушки -  рубль!

     
  • 2.5, Sw00p aka Jerom (?), 11:10, 03/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:23, 03/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Я один не могу прочитать слово "Здравствуйте"?
     
     
  • 2.7, desa (?), 11:30, 03/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там просматривается "Hello", но из-за узких пробелов, это не очевидно
     

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