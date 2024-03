Проект OpenAI открыл Transformer Debugger, отладчик для моделей машинного обучения

"ChatGPT ежедневно потребляет в 17 000 раз больше электроэнергии, чем средняя семья в США" У человечества нет таких ресурсов на эту брутфорсную разрушительную технологию. "ChatGPT uses 17,000 times the amount of electricity than the average US household does daily: report" Business Insider Это без учета расхода пресной воды на охлаждение дата центров построенных идиотами в пустыне ближе к потребителю в Кремниевой долине.