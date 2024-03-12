Проект OpenAI открыл Transformer Debugger, отладчик для моделей машинного обучения

Если таки пойти в упомянутую статью, то там написано, что такое кол-во энергии оно потребляет 200 million requests a day.

Т.е за энергию которую тратит среднее домохозяйство в день * 17к, железка обрабатывает 200 лямов звпросов.

Даже если представить что один вопрос к чату, это десяток запросов, то оно уже дало ответы 20 миллионам народу.

И уже цифра становится не настолько страшной.

