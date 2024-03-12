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Проект OpenAI открыл Transformer Debugger, отладчик для моделей машинного обучения

12.03.2024 13:40

Проект OpenAI, занимающийся развитием общедоступных проектов в области искусственного интеллекта, опубликовал отладчик Transformer Debugger, предназначенный для анализа активации структур в языковых моделях машинного обучения при обработке тех или иных данных. Как и в традиционных отладчиках в Transformer Debugger поддерживает пошаговую навигацию по выводу моделей, трассировку и перехват определённой активности. В общем виде Transformer Debugger позволяет разобраться почему языковая модель в ответ на определённый запрос выводит один токен вместо другого или почему модель уделяет большее внимание определённым токенам в запросе. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

В состав входят следующие компоненты:

  • Neuron viewer - навигатор по отдельным компонентам модели, таким как MLP-нейроны, фокусы внимания и скрытые представления автокодировщиков.
  • Activation server - серверный бэкенд, взаимодействующий с разбираемой моделью и извлекающий данные для отладчика.
  • Models - библиотека для взаимодействия с языковыми моделями GPT-2 и используемыми в них автокодировщиками, обеспечивающая подстановку обработчиков для перехвата активаций.
  • Примеры активирующих наборов данных для MLP-нейронов, фокусов внимания и скрытых представлений автокодировщиков.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/openai/tran...)
  2. OpenNews: Исследование влияния AI-ассистентов, подобных GitHub Copilot, на безопасность кода
  3. OpenNews: Судебное разбирательство против Microsoft и OpenAI, связанное с генератором кода GitHub Copilot
  4. OpenNews: Открыт код системы распознавания и перевода речи Whisper
  5. OpenNews: Учреждён крупнейший некоммерческий исследовательский проект OpenAI
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60774-ai
Ключевые слова: ai, debug, openai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:46, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот что Илон Маск животворящий делает.

    [spoiler]Кто не в курсе- он в суд на опенаи подал, мол они недостаточно опенсорсные[/spoiler]

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:50, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пчеломатка подала в суд на улей? Это фантастика! Будем наблюдать.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:11, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://vc.ru/legal/1055980
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:05, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это фантастика!

    Обычно сие на другом языке употребляют.

     
     
  • 4.19, Аноним (-), 16:39, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.23, Аноним (-), 18:26, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.2, Xor2003 (?), 13:48, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поглядеть бы, как оно в живую работает, очень интересно.
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:54, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Они на чем-то кроме питона умеют разрабатывать? Потом удивляются куда столько вычислительных ресурсов уходит.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:10, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так они дают всем заработать, и производителям железок, и энергопоставщикам. Даже про углеродный след не забывают, чтобы китайцы потом побольше платили за скопированный ИИ.
     
  • 2.11, анон (?), 14:50, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "ChatGPT ежедневно потребляет в 17 000 раз больше электроэнергии, чем средняя семья в США"

    У человечества нет таких ресурсов на эту брутфорсную разрушительную технологию.

    "ChatGPT uses 17,000 times the amount of electricity than the average US household does daily: report" Business Insider

    Это без учета расхода пресной воды на охлаждение дата центров построенных идиотами в пустыне ближе к потребителю в Кремниевой долине.

     
     
  • 3.18, Аноним (-), 16:21, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнение мягкого с теплым, просто великолепный пример журнализдов и хайповых заголовков.
    Потребляет в день? В месяц?
    На один запрос или за тысячу? Или за делять тысяч?

    Если таки пойти в упомянутую статью, то там написано, что такое кол-во энергии оно потребляет 200 million requests a day.
    Т.е за энергию которую тратит среднее домохозяйство в день * 17к, железка обрабатывает 200 лямов звпросов.
    Даже если представить что один вопрос к чату, это десяток запросов, то оно уже дало ответы 20 миллионам народу.

    И уже цифра становится не настолько страшной.

     

  • 1.5, голос из леса (?), 14:03, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший инструмент для цензуры.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 14:13, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно же опенсорсное, ты можешь натренировать любую модель, какую пожелаешь.
    И поместить в интернет на свой сайт "настоящая.правда.ру".
    Или распространять, например, через торренты - "власти скрывают! вот можедь которая ответит на все вопросы правду и только правду" и пусть народ сам у себя локально запускает.
     

  • 1.12, Аноним (12), 15:02, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните, как называлась та программа, позволяющая удобно посмотреть, что в модель напихано. Что-то не могу найти.
     

  • 1.22, Аноним (22), 18:06, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот давайте тут без приставки " Trans", а тут развели ...
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 18:30, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    думаешь приставка пох будет лучше?
     
  • 2.26, kusb (?), 20:04, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обозначает: перемещение, прохождение через, сквозь что-л., пересечение (большого) пространства; расположение за пределами чего-л., по ту сторону чего-л.; соответствует рус. пере-, пре-, за- и греч. мета-
     
  • 2.27, Аноним (-), 20:07, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, давайте вообще без трансформеров. И без трансформаторов.
    А то у нас тут дедушки возбуждаются и начинают пуук-среньк-кхе-кхе!
    Дедушка уже старенький ему нервничать нельзя, а то в друг помрет, а как же мы без него!
     

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