Проект OpenAI открыл Transformer Debugger, отладчик для моделей машинного обучения

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|1.1, Аноним (1), 13:46, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот что Илон Маск животворящий делает.
[spoiler]Кто не в курсе- он в суд на опенаи подал, мол они недостаточно опенсорсные[/spoiler]
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|2.3, Аноним (3), 13:50, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пчеломатка подала в суд на улей? Это фантастика! Будем наблюдать.
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|1.4, Аноним (4), 13:54, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Они на чем-то кроме питона умеют разрабатывать? Потом удивляются куда столько вычислительных ресурсов уходит.
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|2.7, Аноним (7), 14:10, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так они дают всем заработать, и производителям железок, и энергопоставщикам. Даже про углеродный след не забывают, чтобы китайцы потом побольше платили за скопированный ИИ.
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|2.11, анон (?), 14:50, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"ChatGPT ежедневно потребляет в 17 000 раз больше электроэнергии, чем средняя семья в США"
У человечества нет таких ресурсов на эту брутфорсную разрушительную технологию.
"ChatGPT uses 17,000 times the amount of electricity than the average US household does daily: report" Business Insider
Это без учета расхода пресной воды на охлаждение дата центров построенных идиотами в пустыне ближе к потребителю в Кремниевой долине.
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|3.18, Аноним (-), 16:21, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сравнение мягкого с теплым, просто великолепный пример журнализдов и хайповых заголовков.
Потребляет в день? В месяц?
На один запрос или за тысячу? Или за делять тысяч?
Если таки пойти в упомянутую статью, то там написано, что такое кол-во энергии оно потребляет 200 million requests a day.
Т.е за энергию которую тратит среднее домохозяйство в день * 17к, железка обрабатывает 200 лямов звпросов.
Даже если представить что один вопрос к чату, это десяток запросов, то оно уже дало ответы 20 миллионам народу.
И уже цифра становится не настолько страшной.
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|2.9, Аноним (-), 14:13, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно же опенсорсное, ты можешь натренировать любую модель, какую пожелаешь.
И поместить в интернет на свой сайт "настоящая.правда.ру".
Или распространять, например, через торренты - "власти скрывают! вот можедь которая ответит на все вопросы правду и только правду" и пусть народ сам у себя локально запускает.
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|1.12, Аноним (12), 15:02, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Напомните, как называлась та программа, позволяющая удобно посмотреть, что в модель напихано. Что-то не могу найти.
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|2.26, kusb (?), 20:04, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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обозначает: перемещение, прохождение через, сквозь что-л., пересечение (большого) пространства; расположение за пределами чего-л., по ту сторону чего-л.; соответствует рус. пере-, пре-, за- и греч. мета-
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|2.27, Аноним (-), 20:07, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, давайте вообще без трансформеров. И без трансформаторов.
А то у нас тут дедушки возбуждаются и начинают пуук-среньк-кхе-кхе!
Дедушка уже старенький ему нервничать нельзя, а то в друг помрет, а как же мы без него!
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