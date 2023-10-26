Открыт код Jina Embedding, модели для векторного представления смысла текста

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|3.9, Аноним (9), 12:55, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не верю. Модель выводит не одно десятичное число, а вектор float32.
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|5.47, Аноним (47), 19:59, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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128 / 32 = 4. Ты хочешь сказать, что 4мя флоатами любой текст описывается?
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|6.49, Аноним (49), 20:05, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А доку открыть никак? Там 512-ти мерный вектор. Еще можно 1024-мерный. В зависимости от модели и заданных параметров.. Но речь про 512 флоатов по 4 байта.
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|1.5, Аноним (5), 12:50, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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|1.11, 12yoexpert (ok), 12:56, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> (базовая - 0.27 ГБ и сокращённая - 0.07 ГБ)
а в петабайтах будет казаться ещё меньше! вам бы маркетологов на завод отправить
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|2.17, Аноньимъ (ok), 13:11, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Базовая 270000 KB и сокращённая 70000 КБ.
Можно на микроконтроллерах крутить.
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|3.18, 12yoexpert (ok), 13:20, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я для базовой 2319282339.84 бит насчитал, можно даже в столбик обработать, микроконтроллеры избыточны
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|4.25, _hide_ (ok), 14:00, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот человек еще со школы не понимал шутку про 1,5 землекопа )))
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|5.53, Аноним (53), 05:27, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шутку про землекопа может понять тот, кто вырос на советских мультиках.
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|3.24, Аноним (24), 13:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему на Гугл иск не подали, ведь у него в индексе весь интернет?
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|3.40, Аноним (40), 16:35, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ещё ничего. Вот когда кто-то догадается натренировать нейросетку на юридических и судебных материалах стран с прецедентным правом, и стоящую в США миллионы долларов работу целой оравы адвокатов и юристов будет делать с таким же качеством какой-нибудь LawyerGPT за два доллара, вот тогда будет эпичное веселье.
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|4.42, Аноним (42), 17:26, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лоеры научаться эксплуатировать несовершенства модели и будут обдирать всех пользователей оных как липки.
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|2.39, YetAnotherOnanym (ok), 16:15, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, к спамобойке прикрутить. Тогда админ задаёт некий общий смысл (например, "несите ваши денежки инвестировать вместе с Тинькофф"), а сабж накидывет парочку баллов в оценку, если смысл текста близок к заданному.
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|1.28, sena (ok), 14:21, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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И наоборот можно будет? Типа задал вектор 42, и оно тебе сгенерировало текст о смысле жизни. Добавил к вектору ещё 0.13 и оно модифицировало смысл в сторону бессмыслености жизни и т.п.
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|2.51, Cradle (?), 21:10, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Правитель наблюдает мир и знает,
Что путь управления един.
Но единое всегда превращается в двойственность явлений,
А все явления имеют троичную структуру,
В которой соединяется идеальное, материальное и реальное.
А вот из троичности образуется множественность всех событий и предметов..."
дао-де цзин, глава 42 (из 81)
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|1.38, Аноним (38), 16:13, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не смысла, а поля интерпретаций из текста в текст. Хотя, в современной семантике смысл трактуется именно, как отображение одного текста в другой.
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|2.43, Аноним (43), 18:18, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как работает смысл не относительно чего-то? И разве относительно чего-то мои чувства и ощущения?
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|3.44, коньюктив ит (?), 18:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ваши чувства и ощущения - это иллюзия порождаемая всего лишь несколькими тысячами (десятками тысяч в редких случаях) паттернов выстраиваемых в цепочки генератором псевдослучайных чисел.
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|1.45, Аноним (45), 19:37, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тексты для тренировки подбираются запатентованным образом или достаточно взять все существующие работы по схоластике, астрологии и марксизму-ленинизму?
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|2.48, Аноним (47), 20:02, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предполагаю, что для отбора текстов использовалась другая LLM с текстовым запросом.
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