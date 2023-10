Открыт код Jina Embedding, модели для векторного представления смысла текста

2.17 , Аноньимъ ( ok ), 13:11, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Базовая 270000 KB и сокращённая 70000 КБ.

Можно на микроконтроллерах крутить.

3.18 , 12yoexpert ( ok ), 13:20, 26/10/2023 я для базовой 2319282339.84 бит насчитал, можно даже в столбик обработать, микроконтроллеры избыточны

4.25 , _hide_ ( ok ), 14:00, 26/10/2023 Этот человек еще со школы не понимал шутку про 1,5 землекопа )))

5.27 , 12yoexpert ( ok ), 14:16, 26/10/2023 так ты бы объяснил, а то мы все тупые

5.53 , Аноним ( 53 ), 05:27, 27/10/2023 Шутку про землекопа может понять тот, кто вырос на советских мультиках.