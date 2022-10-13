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Открыт код системы машинного обучения для генерации реалистичных движений человека

13.10.2022 11:46

Группа исследователей из Тель-Авивского университета открыла исходные тексты, связанные с системой машинного обучения MDM (Motion Diffusion Model), позволяющей генерировать реалистичные движения человека. Код написан на языке Python с использованием фреймворка PyTorch и распространяется под лицензией MIT. Для проведения экспериментов можно использовать как готовые модели, так и провести тренировку моделей самостоятельно при помощи предлагаемых скриптов, например, используя коллекцию трёхмерных изображений человека HumanML3D. Для обучения системы требуется GPU с поддержкой CUDA.

Применение традиционных возможностей для анимирования движений человека затруднено из-за усложнений, связанных с большим разнообразием возможных движений и трудностью их формального описания, а также из-за большой чувствительности человеческого восприятия к неестественным движениям. Ранее предпринимаемые попытки использования генеративных моделей машинного обучения имели проблемы с качеством и ограниченной выразительностью.

В предложенной системе предпринята попытка использования для генерации движений диффузионных моделей, которые по своей сути лучше подходят для симуляции человеческих движений, но не лишены недостатков, таких как высокие требования к вычислительным ресурсам и сложность управления. Для минимизации недостатков диффузионных моделей в MDM задействована нейронная сеть с архитектурой "трансформер" и прогнозирование образца (sample) вместо прогнозирования шума на каждом этапе, что упрощает предотвращение аномалий, таких как потеря контакта поверхности с ногой.

Для управления генерацией предусмотрена возможность применения текстового описания действия на естественном языке (например, "человек идёт вперёд и наклоняется чтобы поднять что-то с земли") или использование типовых действий, таких как "бег" и "прыжки". Систему также можно применять для редактирования движений и восполнения утраченных деталей. Исследователями было проведено тестирование, участникам которого предлагалось выбрать из нескольких вариантов более качественный результат - в 42% случаев люди отдали предпочтение синтезированным движениям, а не реальным.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/GuyTevet/mo...)
  2. OpenNews: HyperStyle - адаптация системы машинного обучения StyleGAN для редактирования изображений
  3. OpenNews: Опубликован проект PIXIE для построения 3D-моделей людей по фотографии
  4. OpenNews: Компания DeepMind анонсировала открытие симулятора физических процессов MuJoCo
  5. OpenNews: PIFu - система машинного обучения для построения 3D-модели человека на основе 2D-снимков
  6. OpenNews: Открыт код для синтеза анимации с помощью нейросетей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57912-ai
Ключевые слова: ai, simulation
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, тоже Аноним (ok), 12:15, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Осталось доработать систему до генерации реалистичных движений двух и более человек - и актрисы определенного жанра могут... хм... ну, в принципе, делать то же самое, что и раньше... но теперь не в кадре и без оплаты...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:19, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если порно-актрис заменит 100%-реалистичная генерация, куда им тогда податься? В программистки переучиваться?
     
     
  • 3.5, тоже Аноним (ok), 12:24, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Не "если", а "когда". Собственно, она уже это делает, только пока совсем не стопроцентно.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 12:36, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только в ваших влажных фантазиях
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:53, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дегенер-т ска
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:11, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем, но профессия тоже на "про" начинается.
     

  • 1.3, EuPhobos (ok), 12:20, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скоро игры будут как в фильме Нирвана с Ламбертом
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:21, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    тож про прон подумал
     
     
  • 2.6, ryoken (ok), 12:33, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому чего... Я сначала подумал, что это всякой робототехнике самоходной потребуется для инфильтрации к людишкам :D.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:41, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для инфильтрации к людишкам

    Берегите собак, они помогут в будущем.

     
  • 3.13, Аноним (4), 12:45, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сначала инфильтрация, потом пенетрация xD
     
  • 2.12, Аноним (8), 12:41, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у анончиков понятно что болит, возраст такой, проходили, знаем
     
     
  • 3.17, Trays (?), 13:12, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый лучший кстати возраст! Скучаю по нему
     

  • 1.10, Аноним (11), 12:38, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, инструментарий для всяких Daily Fake News.
     
  • 1.15, Анонус (?), 12:55, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро с этими нейроночками можно будет бандой в 10 чел игры уровня Колофдутия делать.
     

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