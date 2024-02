Google открыл AI-модель Gemma, основанную на технологиях, общих с чат-ботом Gemini

>This repository is publicly accessible, but you have to accept the conditions to access its files and content. To access Gemma on Hugging Face, you’re required to review and agree to Google’s usage license. To do this, please ensure you’re logged-in to Hugging Face and click below. Requests are processed immediately. Ещё в статье не упомянуто, что чтобы просто даже просмотреть репозиторий, включая текст лицензии на модель, нужно иметь аккаунт на HuggingFace.co (регистрация через вредоносную фингерпринтинговую псевдокапчу), быть в него залогиненым, и подтвердить согласие с лицензией. Это дискриминация, слежка и KYC-процедура, уничтожающие "опенсорс" (потому что с ограничением по использованию — это не опенсорс).