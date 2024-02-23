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Google открыл AI-модель Gemma, основанную на технологиях, общих с чат-ботом Gemini

23.02.2024 22:57

Компания Google объявила о публикации большой языковой модели машинного обучения Gemma, построенной с использованием технологий, применяемых для построения модели чат-бота Gemini, пытающегося конкурировать с ChatGPT. Модель доступна в четырёх вариантах, охватывающих 2 и 7 миллиардов параметров, в базовом и оптимизированном для диалоговых систем представлениях. Варианты с 2 млрд параметров подходят для использования в потребительских приложениях и для их обработки достаточно CPU. Варианты с 7 млрд параметров требуют более мощного оборудования и наличия GPU или TPU.

Среди областей применения модели Gemma называется создание диалоговых систем и виртуальных ассистентов, генерация текста, формирование ответов на вопросы, заданные на естественном языке, краткое изложение и обобщение содержимого, объяснение сути концепций и терминов, исправление ошибок в тексте, помощь в изучении языков. Поддерживается создание различных видов текстовых данных, включая стихи, код на языках программирования, рерайтинг произведений другими словами, формирование писем по шаблону. При этом модель имеет относительно небольшой размер, позволяющий использовать её на своём оборудовании с ограниченными ресурсами, например, на обычных ноутбуках и ПК.

Лицензия на модель разрешает бесплатное использование и распространение не только в исследовательских и персональных проектах, но и в коммерческих продуктах. Также разрешено создание и публикация изменённых вариантов модели. При этом условия использования запрещают применение модели для совершения вредоносных действий и предписывают по возможности использовать в своих продуктах самую свежую версию Gemma.

Поддержка работы с моделями Gemma уже добавлена в инструментарии Transformers, Responsible Generative AI Toolkit, MaxText, NVIDIA NeMo и NVIDIA TensorRT-LLM. Для оптимизации модели можно использовать фреймворк Keras и бэкенды для TensorFlow, JAX и PyTorch.

Размер учитываемого моделью Gemma контекста составляет 8 тысяч токенов (число токенов, которые модель может обработать и запомнить при генерации текста). Для сравнения размер контекста у моделей Gemini и GPT-4 составляет 32 тысячи токенов, а у модели GPT-4 Turbo - 128 тысяч. Моделью поддерживается только английский язык. В сравнении, проведённом Huggingface, среди открытых моделей Gemma-7B уступает только модели LLama 2 70B Chat, но опережает модели DeciLM-7B, PHI-2 (2.7B) и Mistral-7B-v0.1. В сравнении, проведённом Google, модель Gemma-7B немного опережает LLama 2 7B/13B и Mistral-7B. 




  +-------------+----------+-------------+-------------+
  | Benchmark   | Gemma 7B | Mistral 7B  | Llama-2 7B  |
  +-------------+----------+-------------+-------------+
  | MMLU        |   64.3   |     60.1    |     45.3    |
  | HellaSwag   |   81.2   |     81.3    |     77.2    |
  | HumanEval   |   32.3   |     30.5    |     12.8    |
  +-------------+----------+-------------+-------------+

  +-------------+----------+-------------+
  | Benchmark   | Gemma 2B | Phi-2 2.7B  |
  +-------------+----------+-------------+
  | MMLU        |   42.3   |     56.7    |
  | MBPP        |   29.2   |     59.1    |
  | BoolQ       |   69.4   |     83.3    |
  +-------------+----------+-------------+


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/technology...)
  2. OpenNews: Открыт код Jina Embedding, модели для векторного представления смысла текста
  3. OpenNews: Представлен OpenXLA, инструментарий для оптимизации и компиляции моделей машинного обучения
  4. OpenNews: Опубликован OpenChatKit, инструментарий для создания чатботов
  5. OpenNews: Первый выпуск открытого AI-бота OpenAssistant, напоминающего ChatGPT
  6. OpenNews: Проект RedPajama развивает открытый набор данных для систем искусственного интеллекта
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60642-gemma
Ключевые слова: gemma, ai, llm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:06, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > При этом условия использования запрещают применение модели для совершения вредоносных действий

    Это несвободное ПО. Я должен иметь право использовать модель для любой цели.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:09, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто определяет действия вредоносными?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:13, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Демократическая" партия США и Джозеф Байден. Даже закон специальный приняли.
     
  • 2.7, Аноним (-), 23:59, 23/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:24, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже сравнили с другими моделями - очень слабо
     
     
  • 2.11, Шпиц Шария (?), 00:18, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Уже сравнили с другими моделями - очень слабо

    Ты же не думаешь, что на шару будут годноту выкладывать?

     

  • 1.5, Gemino (?), 23:44, 23/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.6, rm_ (ok), 23:58, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У всех этих моделей не хватает хауту по запуску, вот у меня есть комп с GPU, он включён и загружена ОС, а дальше пошагово? Открыл страницу этой модели, там начинают с кода на питоне, серьёзно? Мне не вср*лся ваш питон никуда, хочу просто поле ввода промта и показ результатов. Можно в браузере, можно нет.
     
     
  • 2.10, Шпиц Шария (?), 00:16, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мне не вср*лся ваш питон никуда, хочу просто поле ввода промта и показ результатов.

    Для таких как ты есть коммерческие подписки. Ты платишь временем на то, как запустить это без how to, либо деньгами за готовый продукт.

     

  • 1.9, Шпиц Шария (?), 00:14, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В чате на huggingface уже есть.
     
  • 1.12, Аноним (8), 00:18, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >This repository is publicly accessible, but you have to accept the conditions to access its files and content. To access Gemma on Hugging Face, you’re required to review and agree to Google’s usage license. To do this, please ensure you’re logged-in to Hugging Face and click below. Requests are processed immediately.

    Ещё в статье не упомянуто, что чтобы просто даже просмотреть репозиторий, включая текст лицензии на модель, нужно иметь аккаунт на HuggingFace.co (регистрация через вредоносную фингерпринтинговую псевдокапчу), быть в него залогиненым, и подтвердить согласие с лицензией.

    Это дискриминация, слежка и KYC-процедура, уничтожающие "опенсорс" (потому что с ограничением по использованию — это не опенсорс).

     
     
  • 2.14, Шпиц Шария (?), 00:22, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эта модель для разработчиков, которые ужа давно имеют учётки на hf. И вообще тебе никто ничем не обязан.
     
     
  • 3.16, Аноним (8), 00:24, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DMCA и Бёрнскую конвенцию никто тоже соблюдать не обязан.
     
  • 2.15, Аноним (8), 00:23, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За сим считаю, что нужно распространять через IPFS, Freenet и магнит-ссылки протокола Bit Torrent второй версии склонированные репозитории в виде 7-zip архивов. И зеркалить их на другие платформы.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 01:15, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К слову: https://ai.google.dev/gemma/terms не требует реализовывать KYC и выдачу моделей только принявшим лицензию, и разрешает распространять. Так что засунуть скачанный с HF архив в торрент по идее полностью легально, если в самих репозиториях не указанно иначе.
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:29, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > регистрация через вредоносную фингерпринтинговую псевдокапчу

    Так и скажи, что сидишь на 4 пне с браузера dillo, который не может открыть капчу.

     
     
  • 3.19, Аноним (18), 01:16, 24/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (8), 00:20, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Поддержка работы с моделями Gemma уже добавлена в инструментарии

    llama.cpp не упомянули — она там из коробки. сам гугл добавил и модель в него сконвертил.

     

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