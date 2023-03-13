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Опубликован OpenChatKit, инструментарий для создания чатботов

13.03.2023 10:28

Представлен открытый инструментарий OpenChatKit, нацеленный на упрощение создания чатботов для специализированного и общего применения. Система адаптирована для выполнения таких задач, как ответы на вопросы, ведение многоэтапных диалогов, обобщение, извлечение информации, классификация текста. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0. В состав проекта входит готовая модель, код для тренировки своей модели, утилиты для тестирования результатов работы модели, средства для дополнения модели контекстом из внешнего индекса и адаптации базовой модели к решению собственных задач.

В качестве основы бота предлагается базовая модель машинного обучения (GPT-NeoXT-Chat-Base-20B), построенная при помощи языковой модели, охватывающей около 20 миллиардов параметров и оптимизированная для разговорного общения. Для обучения модели использованы данные, полученные из коллекций проектов LAION, Together и Ontocord.ai.

Для расширения имеющейся базы знаний предлагается система, способная извлекать дополнительную информацию из внешних репозиториев, API и других источников. Например, возможна актуализация информации с использованием данных из Wikipedia и новостных лент. Дополнительно доступна модель для модерирования, натренированная с использованием 6 миллиардов параметров, основанная на модели GPT-JT и предназначенная для фильтрации неприемлемых вопросов или ограничения дискуссий в рамках определённых тем.

Отдельно можно отметить проект ChatLLaMA, предлагающий библиотеку для создания интеллектуальных помощников, похожих на ChatGPT. Проект развивается с оглядкой на возможность выполнения на собственном оборудовании и создания персонализированных решений, рассчитанных на охват узких областей знаний (например, медицина, юриспруденция, игры, научные исследования и т.п.). Код ChatLLaMA поставляется под лицензией GPLv3.

Проект поддерживает использование моделей на базе архитектуры LLaMA (Large Language Model Meta AI), предложенной компанией Meta. Полная модель LLaMA охватывает 65 миллиардов параметров, но для ChatLLaMA рекомендуется использовать варианты с 7 и 13 миллиардами параметров или модели GPTJ (6 млрд), GPTNeoX (1.3 млрд), 20BOPT (13 млрд), BLOOM (7.1 млрд) и Galactica (6.7 млдр). Изначально модели LLaMA поставляются только исследователям по специальному запросу, но так как для доставки данных использовались торренты, энтузиасты подготовили скрипт, позволяющий загрузить модель любому желающему.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.together.xyz/blog/...)
  2. OpenNews: FlexGen - движок для запуска AI-ботов, похожих на ChatGPT, на системах с одним GPU
  3. OpenNews: Проект Open-Assistant развивает открытый AI-бот, похожий на ChatGPT
  4. OpenNews: Amazon опубликовал набор данных для понимания речи на 51 языке
  5. OpenNews: Facebook опубликовал модель для машинного перевода, поддерживающую 200 языков
  6. OpenNews: Открыт код системы распознавания и перевода речи Whisper
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58786-chat
Ключевые слова: chat, bot, ai, chatgpt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:28, 13/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 14:32, 13/03/2023 Скрыто модератором
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  • 2.3, Аноним (3), 14:32, 13/03/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.7, Аноним (7), 15:05, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сервисы типа Ажура, Амазона предоставляют этот же функционал за деньжищи, а тут все бесплатно. Норм.  
     
  • 1.8, Ананоним (?), 15:07, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Меня эти чатботы просто бесят. Если хочешь вызвать отвращение у посетителя сайта, сделау на сайте чатбота вместо FAQ.
     
     
  • 2.11, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:43, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всегда сразу прошу связать с оператором
     
     
  • 3.21, 1 (??), 17:50, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У яндексовского чатбота такой функции нет. Есть только кнопка оплатить поддержку PRO.
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:08, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты смотри со стороны провайдера услуг держать людей в саппорте это расходы, а еще платить им за работу в ночные чвасы. А тут прогу поставил и она нахер шлет клиента круглосуточно с его проблемами
     
     
  • 3.19, Константавр (ok), 17:11, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сапорту ничего и не надо отвечать, просто "А Вы пробовали включить компьютер?". Но надо иметь железные нервы, чтобы не сдаться и не признать, что проблемав продукте и надо чинить :) Тут чатбот действительно лучше :)
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:15, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи объявили год чат-ботов. Количество проектов с цифровыми говорилками увеличилось в тысячи раз.
     
     
  • 2.12, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:43, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тьюринг вертится в гробу
     

  • 1.14, анон (?), 16:39, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Обожаю прогресс, сначала не могут сделать нормальный поиск по сайту или базе, теперь делают чатботы, которые не понимают, что тебе надо найти на сайте или в базе. Найс, миллионы тонн расплавленных ледников при обучении чатботов ставят класс, лойс, подписка.
     
     
  • 2.15, Аноним (3), 17:03, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это буквально первый релиз проекта, а ты уже во всех подробностях рассказал, какие у него проблемы. Нойс.
     
  • 2.18, Аноним (17), 17:10, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Год за годом кто-то поднимает одни и теже вопросы... Там еще с Тьюринга все началось и все не угомоняться... я только одно не пойму ну сделают они примерно среднего Васяна с тремя извилинами или Марусю (совпадение случайно) и что дальше все равно эту конструкцию ни напрячь принести подать и не трахнуть... чего с нее толку... свет на кухне включить?
     
     
  • 3.22, 1 (??), 17:54, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вс для бузинеса ... Заменять 5 мясных Маш на одну, и будет профит. А то уже Маши в сельских колцентрах стали дороги.
     
     
  • 4.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:46, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то уже Маши в сельских колцентрах стали дороги.

    Они теперь вебкам модели.

     

  • 1.16, Аноним (16), 17:04, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    всё скачал, запустил бота, а он съел мои скромные 64 гига памяти и продолжил кушать своп
    ну, не знаю, пойду в магаз за памятью, надеюсь, 128 будет норм
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 17:34, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кому ты заливаешь? у икспертов опеннет нет денег даже носки
     

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