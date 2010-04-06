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Проект Debian начал общее голосование по критериям открытости AI-моделей

03.05.2025 12:20

Проект Debian объявил о проведении общего голосования (GR, general resolution) разработчиков проекта для утверждения критериев принятия моделей машинного обучения в состав основного репозитория проекта. На данном этапе запущена фаза обсуждения, после которой начнётся сбор голосов (дата начала голосования пока не определена). Право голоса имеют около тысячи разработчиков, участвующих в сопровождении пакетов и поддержании инфраструктуры Debian.

AI-модели, распространяемые под отрытыми лицензиями, но без предоставления исходного материала и инструментария для обучения модели, предлагается признать несовместимыми с критериями Debian, определяющими свободное ПО (DFSG, Debian Free Software Guideline). В случае утверждения предложения подобные модели не смогут быть включены в основной репозиторий проекта ("main"). Возможность поставки таких моделей в репозитории "non-free" в запущенном голосовании не рассматривается.

Среди проблем, возникающих при отсутствии данных, используемых при обучении, упомянуты:

  • Отсутствие исходных данных или программ, используемых для проведения обучения, сильно ограничивает возможности по модификации готовых AI-моделей. Несмотря на разрешение модификации в лицензии, на практике подобная модификация затруднена. Изменение может потребоваться, например, при необходимости замены токенизатора, необходимого для добавления поддержки новых языков.
  • Применяемые для обучения данные можно трактовать как "исходный код" модели, а готовая модель как результат обработки этого "исходного кода" инструментарием для проведения обучения. Соответственно, для полноценной модификации модели должна быть возможность модификации исходных данных и инструментария.
  • Невозможность воспроизвести работу, выполненную для создания модели, без доступа к исходным данным и инструментарию.
  • Безопасность и этические вопросы. Без исходных данных и инструментария возможность устранения уязвимостей в моделях ограничена применением бинарных патчей или полной заменой модели. Подобные патчи может подготовить только автор модели, а потребители модели становятся целиком зависимы от него. При этом никто, включая авторов модели, не способен понять суть предлагаемых таким образом изменений. Отсутствие исходных данных также затрудняет выявление подстановки бэкдоров в модели машинного обучения.
  • Ограничения по изучению. Без исходных данных невозможно подтвердить, что модель обучена на данных, поставляемых под лицензиями, допускающими подобное использование, или исключить, что при обучении не использовались данные, полученные нелегальным путём. Кроме того, если при обучении использовались данные под лицензией GPL, может потребоваться анализ наличия в выдаваемом моделью результате фрагментов с копией этих данных, для которых необходимо упоминание источника и лицензии. Разработчик может добавить в своей проект сгенерированный моделью код/контент и невольно нарушить лицензию на какие-то исходные данные.

В октябре прошлого года организация OSI (Open Source Initiative) опубликовала определение открытой AI-системы (Open Source AI). Открытая AI-система должна предоставлять следующие возможности: использование в любых целях без необходимости получения отдельного разрешения; изучение работы системы и инспектирование её компонентов; внесение изменений для любых целей; передача другим лицам как исходного варианта, так и редакции после внесения изменений, без ограничения целей использования. Открытая AI-система должна включать детальную информацию об архитектуре модели, данных, использованных при обучении, и методологии обучения, а также исходный код для запуска и обучения AI-системы. Информации должно быть достаточно для того, чтобы профессиональный разработчик смог своими силами воссоздать эквивалентную AI-систему, используя для обучения те же самые или похожие данные.

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) выступила с критикой подобного определения. Недовольство вызвано тем, что в критериях отсутствуют требования по предоставлению данных, использованных для обучения модели. В определении OSI требуется лишь предоставить подробную информацию об использованных при обучении данных, но не сами данные. Принятое определение гарантированно предоставляет лишь две из четырёх заявленных свобод Open Source - возможность использовать и возможность распространять, при том, что возможности изменять и изучать обеспечены не полностью.

Решение OSI объясняется тем, что публикация исходных данных во многих случаях невозможна в силу причин, не зависящих от разработчика AI-модели, таких как необходимость сохранения конфиденциальности, использование материалов, защищённых авторским правом, лицензирование данных у сторонних поставщиков и т.п. В случае добавления требования по предоставлению данных ни одна из существующих больших языковых моделей не получила бы статус открытой, а само определением стало бы недостижимой утопией.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Разработчики Debian опубликовали заявление, связанное с законопроектом Cyber Resilience Act
  3. OpenNews: Разработчики Debian утвердили поставку проприетарных прошивок в установочных носителях
  4. OpenNews: Организация OSI выработала критерии открытости AI-систем
  5. OpenNews: Инициатива по отмене определения открытой AI-системы, как обесценивающего понятие Open Source
  6. OpenNews: Рейтинг открытости генеративных AI-моделей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63180-debian
Ключевые слова: debian, ai, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:41, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну эти опять будут голосовать, пока не получат нужный результат, смешно.
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:55, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    AI ИИ понапридумывают. Мало того что они зашкварили Debian systemd, теперь ещё и зашкварят AI.
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:05, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное, чтобы «Вайб-кодинг» не пробрался в linux.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:22, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Проберётся со временем. Похоже, что происходит такой же сдвиг парадигм, как когда-то произошёл при переходе от прямого написания программ на машинных кодах к компилируемым языкам. Подозреваю, что в каком-то относительно далёком будущем достаточно будет лишь подумать о программе, как она либо будет подобрана по запросу из бесчисленных внешних библиотек, нагеренных пользователями, либо будет написана на месте. Но почти всё это будет можно описать термином "ну такое", примерно также, что почти всегда сделанное мануфактурным способом теряет в душевности и в гармоничном созвучии мелких деталей друг с другом, но как-то выполняет свою функцию.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:58, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С чего ты взял, что у тебя будет будущее?
     
     
  • 4.23, Аноним (6), 15:44, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего ты взял, что я что-то взял?
     
  • 3.29, Аноним (3), 16:28, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попросите Mistral написать код чего-нибудь:
    https://chat.mistral.ai/chat
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:39, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст же добавили.
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:31, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что плохого в вайб кодинге? Ну кроме старческого бурчания про бохнакажит?
     
     
  • 3.17, Аноним (3), 15:35, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том, что на данный момент он может создать большие проблемы, прогуглите англоязычные топики.
     
     
  • 4.40, Аноним (15), 16:50, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая вещь может создать большие проблемы, даже вода, если ее выпить 10 литров. Предлагаете не пить воду?
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 16:50, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kлoун
     
  • 3.18, Аноним (3), 15:39, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Грубо говоря модель тебе такого накодит, а вы даже этого не поймёте.
    К вайб-кодингу надо подходить с немалым опытом.
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:39, 03/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.31, Аноним (31), 16:32, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме того что он генерит гoвнoкод всесящий в 100 раз больше и жруший в 1000 раз больше чем если бы его написал нормальный человек? Кроме того что везде ьам орут про нетакустков, повестку и ноют в твиттерах стоит им хоть что-то сказать?
    Да не особо. Проблема то в другом - от смены одного на другое лучше не становится. А если пользы нет - то зачем?
    Никто обьяснить не может. Ни рyстовики, ни эти.
     
  • 3.39, Аноним (-), 16:48, 03/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.41, Аноним (42), 16:50, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > бохнакажит

    Kaкая же ты MPAЗЬ.

     
  • 2.20, commiethebeastie (ok), 15:43, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники ядра линукс ни в одно окно не залезут.
     
     
  • 3.30, User (??), 16:31, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот по этому и будут не "править написанное" - а выкидывать нафиг и генерякать безопасного с лопаты.
     
  • 3.32, Аноним (31), 16:33, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сейчас пролазят?
     

  • 1.4, Омномнимус (?), 14:13, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этим как обычно заняться нечем...
     
  • 1.5, Аноним (-), 14:17, 03/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.8, Геймер (?), 14:41, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это и без голосования ясно, что AI-модели без предоставления открытых исходных данных и инструментария для обучения, открытыми могут называться только в маркетинговом смысле.

    А вот к автору программ и контентов каких-нибудь, создаваемых с помощью всяких "открытых" ЧятЖоПаТэ, но обученных на ворованных и проприетарных данных, могут возникнуть в дальнейшем претензии именно со стороны авторов этих самых проприетарных данных. Тут то можно и проголосовать: включать ли подобные программы и контенты в дистрибутив.

     
     
  • 2.13, Аноним (3), 15:11, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >с помощью всяких "открытых" ЧятЖоПаТэ

    https://openai.com/ru-RU/policies/terms-of-use/

     
  • 2.25, Прохожий (??), 16:03, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > могут возникнуть в дальнейшем претензии именно со стороны авторов этих самых проприетарных данных.

    Уже возникли, но были отклонены судом.

     

  • 1.9, Аноним (9), 14:50, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И какое отношение Дебиан имеет к ИИ? Людям двигающим ИИ сильно положить на мнение небольшой группы товарищей, пилящих свой дистрибутив.
     
     
  • 2.26, yurikoles (ok), 16:11, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотя бы тем, что на нём паразитирует самый популярный серверный дистрибутив, Ubuntu. Его сейчас предлагает по умолчанию каждый хостинг, который я только видел. Но, в худшем случае, если сопровождающие Debian откажутся опакечивать несвободные ИИ модели, это конечно не страшно, Canonical просто героически предложит их через свой snap. Они там и проприетарщины не чураются, полуоткрытые ИИ-модели их тем более не испугают. Но в итоге в процесс доставки конечных приложений добавиться ещё одно закрытое звено, серверная инфраструктура Canonical Snapcraft.
     
     
  • 3.33, User (??), 16:34, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, при чем тут ubuntu понятно - а вот нафига кому-то может потребоваться протухшая к моменту релиза моделька, которую уже решительно невозможно обновить и нет особого смысла поддерживать - не ясно. Впрочем, раз моделька сшва-ва-бодная, то полтора любителя (скажут, что) найдутся...
     
  • 2.34, Аноним (31), 16:36, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем что чтобы оставаться в информационном поле надо что-то делать.
    Т.к делать что-то громкого с дистрибутивом они не могут то будут пропихивать модно-молодежное т.е ai.
    А то что он в коде который люди то и с бутылкой то разобрать не могут, начудит - то дело 50десятое
     

  • 1.11, zionist (ok), 14:59, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните пожалуйста, а каков примерный объём данных, необходимый для обучения модели уровня послденей полной ChatGPT или DeepSeek-R1? Способен ли кто-то из людей или даже группа людей, человек в 10 - 20, провести аудит этих данных? Ведь без возможности такого аудита, хрен его знает чему эта модель будет обучена. В теории она может содержать нечто вроде идеологического изъяна или искусственной преграды развития в определённых узких вопросах. Например она может искусственно блокировать или усложнять работу, допустим химикам, которые разрабатывают новые лекарства. Таким образом преимущество будет у использующих проприетарные или даже закрытые модели для госов и мегакорпораций.
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 15:35, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вопрос кажется важным, но на самом деле лишён смысла. Что значит провести аудит? Вычитать все эти данные? Осмыслить? Построить граф зависимостей? Провести статистический анализ? Определись, что такое аудит и ответишь на свой вопрос.

    Хинт: возможно ли провести аудит работы микропроцессора?

     
     
  • 3.35, Аноним (31), 16:38, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы не проводили аудит процессоров то таких талмудов как Intel errata не было бы в природе.
     
  • 2.21, NULL (??), 15:44, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл от этих данных, если доступ к вычислительным ресурсам для обучения доступен только корпорациям, без обучения нельзя будет удостоверится что сеть была обучена именно на этих данных
     

  • 1.12, Аноним (3), 15:04, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще интересное обсуждение, но если погрузитесь в тему обслуживания всего ИИ (железо, цоды, стройки) то удивитесь какие там крутятся деньги:
    https://www.datacenterdynamics.com/en/news/
     
     
  • 2.36, Аноним (31), 16:39, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так им только поговорить, пока)
     

  • 1.14, ЛучДонаХуана (?), 15:25, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тема очень важная, но сейчас ИИ модели это как раз механизм который поволяет законно своровать авторское право.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 16:27, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь дебиан хочет своровать сворованное.
     
     
  • 3.37, Аноним (31), 16:39, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им какой профит?
     

  • 1.22, чатжпт (?), 15:44, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужно понять, что все так называемые эксперты опеннет по своей сути просто псы
     
  • 1.27, Аноним (28), 16:26, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Йогурт из мультика пытается захватить власть?
     
  • 1.38, Аноним (-), 16:44, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Debian
    > AI-моделей

    Пожалуйста, только не сюда.
    Скоро уже не останется мест, куда бы этот псевдо "ии"-мусор не влез.

     

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