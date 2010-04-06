Проект Debian начал общее голосование по критериям открытости AI-моделей

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|1.1, Аноним (1), 13:41, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну эти опять будут голосовать, пока не получат нужный результат, смешно.
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|1.2, Аноним (2), 13:55, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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AI ИИ понапридумывают. Мало того что они зашкварили Debian systemd, теперь ещё и зашкварят AI.
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|2.6, Аноним (6), 14:22, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Проберётся со временем. Похоже, что происходит такой же сдвиг парадигм, как когда-то произошёл при переходе от прямого написания программ на машинных кодах к компилируемым языкам. Подозреваю, что в каком-то относительно далёком будущем достаточно будет лишь подумать о программе, как она либо будет подобрана по запросу из бесчисленных внешних библиотек, нагеренных пользователями, либо будет написана на месте. Но почти всё это будет можно описать термином "ну такое", примерно также, что почти всегда сделанное мануфактурным способом теряет в душевности и в гармоничном созвучии мелких деталей друг с другом, но как-то выполняет свою функцию.
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|2.15, Аноним (15), 15:31, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что плохого в вайб кодинге? Ну кроме старческого бурчания про бохнакажит?
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|3.17, Аноним (3), 15:35, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В том, что на данный момент он может создать большие проблемы, прогуглите англоязычные топики.
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|4.40, Аноним (15), 16:50, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Любая вещь может создать большие проблемы, даже вода, если ее выпить 10 литров. Предлагаете не пить воду?
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|3.18, Аноним (3), 15:39, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Грубо говоря модель тебе такого накодит, а вы даже этого не поймёте.
К вайб-кодингу надо подходить с немалым опытом.
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|3.31, Аноним (31), 16:32, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кроме того что он генерит гoвнoкод всесящий в 100 раз больше и жруший в 1000 раз больше чем если бы его написал нормальный человек? Кроме того что везде ьам орут про нетакустков, повестку и ноют в твиттерах стоит им хоть что-то сказать?
Да не особо. Проблема то в другом - от смены одного на другое лучше не становится. А если пользы нет - то зачем?
Никто обьяснить не может. Ни рyстовики, ни эти.
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|3.30, User (??), 16:31, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот по этому и будут не "править написанное" - а выкидывать нафиг и генерякать безопасного с лопаты.
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|1.8, Геймер (?), 14:41, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это и без голосования ясно, что AI-модели без предоставления открытых исходных данных и инструментария для обучения, открытыми могут называться только в маркетинговом смысле.
А вот к автору программ и контентов каких-нибудь, создаваемых с помощью всяких "открытых" ЧятЖоПаТэ, но обученных на ворованных и проприетарных данных, могут возникнуть в дальнейшем претензии именно со стороны авторов этих самых проприетарных данных. Тут то можно и проголосовать: включать ли подобные программы и контенты в дистрибутив.
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|2.25, Прохожий (??), 16:03, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> могут возникнуть в дальнейшем претензии именно со стороны авторов этих самых проприетарных данных.
Уже возникли, но были отклонены судом.
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|1.9, Аноним (9), 14:50, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И какое отношение Дебиан имеет к ИИ? Людям двигающим ИИ сильно положить на мнение небольшой группы товарищей, пилящих свой дистрибутив.
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|2.26, yurikoles (ok), 16:11, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хотя бы тем, что на нём паразитирует самый популярный серверный дистрибутив, Ubuntu. Его сейчас предлагает по умолчанию каждый хостинг, который я только видел. Но, в худшем случае, если сопровождающие Debian откажутся опакечивать несвободные ИИ модели, это конечно не страшно, Canonical просто героически предложит их через свой snap. Они там и проприетарщины не чураются, полуоткрытые ИИ-модели их тем более не испугают. Но в итоге в процесс доставки конечных приложений добавиться ещё одно закрытое звено, серверная инфраструктура Canonical Snapcraft.
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|3.33, User (??), 16:34, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, при чем тут ubuntu понятно - а вот нафига кому-то может потребоваться протухшая к моменту релиза моделька, которую уже решительно невозможно обновить и нет особого смысла поддерживать - не ясно. Впрочем, раз моделька сшва-ва-бодная, то полтора любителя (скажут, что) найдутся...
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|2.34, Аноним (31), 16:36, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем что чтобы оставаться в информационном поле надо что-то делать.
Т.к делать что-то громкого с дистрибутивом они не могут то будут пропихивать модно-молодежное т.е ai.
А то что он в коде который люди то и с бутылкой то разобрать не могут, начудит - то дело 50десятое
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|1.11, zionist (ok), 14:59, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Напомните пожалуйста, а каков примерный объём данных, необходимый для обучения модели уровня послденей полной ChatGPT или DeepSeek-R1? Способен ли кто-то из людей или даже группа людей, человек в 10 - 20, провести аудит этих данных? Ведь без возможности такого аудита, хрен его знает чему эта модель будет обучена. В теории она может содержать нечто вроде идеологического изъяна или искусственной преграды развития в определённых узких вопросах. Например она может искусственно блокировать или усложнять работу, допустим химикам, которые разрабатывают новые лекарства. Таким образом преимущество будет у использующих проприетарные или даже закрытые модели для госов и мегакорпораций.
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|2.16, Аноним (15), 15:35, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вопрос кажется важным, но на самом деле лишён смысла. Что значит провести аудит? Вычитать все эти данные? Осмыслить? Построить граф зависимостей? Провести статистический анализ? Определись, что такое аудит и ответишь на свой вопрос.
Хинт: возможно ли провести аудит работы микропроцессора?
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|3.35, Аноним (31), 16:38, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы не проводили аудит процессоров то таких талмудов как Intel errata не было бы в природе.
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|2.21, NULL (??), 15:44, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А смысл от этих данных, если доступ к вычислительным ресурсам для обучения доступен только корпорациям, без обучения нельзя будет удостоверится что сеть была обучена именно на этих данных
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|1.14, ЛучДонаХуана (?), 15:25, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тема очень важная, но сейчас ИИ модели это как раз механизм который поволяет законно своровать авторское право.
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|1.22, чатжпт (?), 15:44, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нужно понять, что все так называемые эксперты опеннет по своей сути просто псы
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|1.38, Аноним (-), 16:44, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Debian
> AI-моделей
Пожалуйста, только не сюда.
Скоро уже не останется мест, куда бы этот псевдо "ии"-мусор не влез.
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