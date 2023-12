Разработчики Debian опубликовали заявление, связанное с законопроектом Cyber Resilience Act

2.178 , Анонин ( ? ), 16:46, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это уже есть. Напр. в штатах за это отвечает FDA:

"Manufacturers are required to report to the FDA when they learn that any of their devices may have caused or contributed to a death or serious injury. (Key terms are defined in 21 CFR 803.3.)"

2.181 , Аноним ( - ), 16:51, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя бы для лекарств, а то продажа и закупка фсяких фуфломицинов, не только опасна для здоровья людей, но еще и за мои деньги как налогоплатильщика!