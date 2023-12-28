Разработчики Debian опубликовали заявление, связанное с законопроектом Cyber Resilience Act

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|1.1, Аноним (1), 12:42, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Вообще это походже на цирк - как и с законом о приватности переписки - выперли документ, а потом отклонили - мол посмотрите какие мы демократичные. Также будет и с этим законом. «Прислушаются» к голосам протеста и отклонят.
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|3.6, Аноним (6), 12:55, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Создать видимость того, что кому-то не пофиг на мнение людей.
Впрочем, в ЕС в последние годы на это стали всё больше забивать.
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|3.9, pic (?), 13:05, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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«Когда они пришли…» — цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера
Если общество молчит, значит оно согласно и можно дальше прикручивать.
Разработчики Debian не стали молчать.
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|4.44, Аноним (-), 13:35, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Когда они писали овнокод, я молчал - я тоже писал овнокод"
"Когда они писали в лицензии AS IS, я молчал - я тоже просто скачал готовую лицензию для своего проекта"
"Когда они пихали в проекты заброшенные библитотеки 'чувака из Небраски' дырявые как дуршлак, я молчал - я тоже брал все либы которые подвернулись под руку, и мне было плевать насколько они безопасные"
"Когда они устраивали парад лефтпадов, я молчал - это очень удобно и мне не нужно париться"
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|5.122, Аноним (122), 15:09, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда они писали комментарии на опеннете, я молчал, т.к. я не пишу некомпетентный бред.
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|6.134, Аноним (-), 15:27, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> я не пишу некомпетентный бред.
Странно, ты же только что его написал?
Это просто "парадокс комментатора опеннета"!
Принцип суперпозции, как тот кот в ящике)
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|7.212, Аноним (212), 18:44, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> я не пишу некомпетентный бред.
> Странно, ты же только что его написал?
> Это просто "парадокс комментатора опеннета"!
> Принцип суперпозции, как тот кот в ящике)
Кот в ящике всегда в одном состояние на какой-то конкретный отрезок времени, а с примерами у больного Шрёдингерами изначально было хреново.
Строить теории на том, что в реальной жизни никогда не бывает, это вообще излюбленная фишка всяких выдвиженцев всевозможных теорий, на которые потом наяривают как на доказанные теоремы, хотя это совершенно не так. Просто один дятел вслyкapeкнyл, а другие подхватили. Позорище.
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|4.67, User (??), 14:05, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничо-ничо - щас извинятся и разика за два проголосуют как надо, им не впервой )
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|5.167, pic (?), 16:14, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласитесь, тогда можно сразу заявлять зачем Вы рот открыли и что-то там сказали, Вам не положено, потому что не поможет. Фаталистические идеи.
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|4.135, YetAnotherOnanym (ok), 15:28, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Когда бизнес начал делать колбасу из крахмала и свиной шкуры - я молчал.
Когда бизнес начал делать одежду на один сезон - я молчал.
Когда бизнес начал делать электронику на два-три года - я молчал.
Когда бизнес начал продавать софт, написанный левой ногой выпускником двухмесячных курсов - уже некому было протестовать, потому что все привыкли жрать robнo c лопаты, да ещё и защищать тех, кто их этим robнoм кормит.
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|6.173, Аноним (-), 16:23, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А вот и либертарианцы подьехали) Рыночек порешает да?
Разбираться в сортах сыра, сырного продукта, продукта лежавшего рядом с сырным продуктом, я как потребитель не хочу.
А хочу, чтобы если на продукте было написано ʼсырʼ, то это был сыр, а не переработанный мусор.
Для этого делают всякие стандарты начиная от ГОСТа у нас, заканчивая 178/2002 в европах.
И проблемы производителей меня тоже очень мало волнуют.
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|7.219, Аноним (219), 18:56, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не хочешь, так не затаривайся в пятёрочке, сперва ходят по кормобазам для гоев, ... большой текст свёрнут, показать
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|7.222, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 19:07, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В странах загнивающего запада такого практически нет. И для этого делают не стандарты, а сертификацию продуктов питания и требования к маркировкам. Если производитель начинает химичить, то просто вылетает с рынка. В РФ как-то не спешат затягивать гайки до европейских схем, да потому что ты тогда вообще ничего не сможешь купить, будешь жрать только гречю и картоху. Хаос на рынке это результат нищеты в стране.
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|8.228, Аноним (228), 19:19, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
О, хоть кто-то наконец сложил 2 и 2, не всех разумных людей телешиза отформатиро... текст свёрнут, показать
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|8.230, Аноним (-), 19:25, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну сертификацию они тоже не на пустом месте делают Есть набор стандартов, на... большой текст свёрнут, показать
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|4.166, Аноним (166), 16:13, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если общество молчит, значит оно согласно
Или брезгует даже разговаривать;
Или пребывает в счастливом неведении;
Или ему насрать;
Или мертво
Много если можно применить при диктатуре 🙃
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|5.146, OpenEcho (?), 15:41, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Правильно, уважать надо только мнение уважаемых людей.
Classic follower... и таких к сожалению большинство
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|2.52, Аноним (147), 13:46, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Известный приём, прощупывания почвы, выкатили закон, если схавали - хорошо, не схавали - откатили обратно и сделали вид что ничего не было.
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|3.57, Аноним (-), 13:53, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вполне нормальный прием.
Они должны отображать желания их избирателей.
Это в некоторых страна сцарь может стукнуть кулаком по столу и единолично распоряжатся страной, а у них такой возможности нету.
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|4.72, Аноним (72), 14:10, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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сколько человек у тебя в подчинении, что ты так смело о "царе" в "некоторых странах" рассуждаешь? может стоило хотя бы женой или девушкой научиться управлять, прежде чем выходить на масштабы миллионных стран?
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|5.89, Аноним (-), 14:23, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> хотя бы женой или девушкой научиться управлять
Эээ?! Ты так пишешь как-будто жена/девушка это мой подчиненный, а не равноправный партнер и член семьи.
Ладно если ты так рассуждаешь исходя из всяких БДСМов, и там все по обоюдному желанию.
Но если нет - то это дремучий домострой и гребаное средневековье.
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|6.108, Агент Клаус (?), 14:41, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Значит у тебя не было, нет и никогда не будет подчиненных. А если будут - тебя уволят через положенные полгода или раньше.
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|6.153, OpenEcho (?), 15:52, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но если нет - то это дремучий домострой и гребаное средневековье.
О, демократы подтянулись...
В этом мире все крутится на простом принципе разниц, что-то больше, что-то меньше, белое-черное, плюс-минус, баба-мужик... но вот когда всего этого нет - то это покой, или попросту - смерть
Именно поэтому всегда были, есть и будут лидеры и фаловеры. Тоже самое в семье. Уважение мнений других - это далеко не значит что не надо рулить...
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|7.163, Аноним (-), 16:05, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, я нифига не демократ, не надо меня тут обзывать.
> Именно поэтому всегда были, есть и будут лидеры и фаловеры. Тоже самое в семье. Уважение мнений других - это далеко не значит что не надо рулить...
Именно так, у меня есть знакомые где в семье рулит жена. Т.е она обычно инициатор всех изменений от ремонта, до планирования отпуска. Ну есть такие гиперактивные люди у которых шило-в-попе.
А муж так скорее "мне и так сойдет".
И я не вижу в этом ничего плохого, тк каждый из них счастлив и получает то что хочет: она - порулить, а он - то что за него все решили, можно не париться и просто с блюдечка готовое кушать.
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|6.234, Аноним (234), 19:29, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
БДСМ - это что-то на извращенском, оно и понятно, это только у отбитых извращенц... большой текст свёрнут, показать
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|4.82, Аноним (147), 14:18, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Они должны отображать желания их избирателей.
В кошмарном сне такое не присниться. Кругом полно не просто умстенно не полноценных, а откровенно с психическими отклонениями людей. Вон сколько шизофреников, а на этом сайте?
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|5.101, Аноним (6), 14:37, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Судя по вашей орфографии, у вас действительно есть некоторые проблемы с интеллектом, поэтому ваше мнение, пожалуй, не заслуживает внимания.
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|6.121, Аноним (-), 15:08, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот и грамарнацы подъехали.
Правописание не всегда соотносится с интеллектом.
Гуденаф страдал дислексией, но нобелевку по химиии позучил не за правописание)
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|7.239, Аноним (234), 19:34, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот и грамарнацы подъехали.
> Правописание не всегда соотносится с интеллектом.
> Гуденаф страдал дислексией, но нобелевку по химиии позучил не за правописание)
Забей бро, когда местому толстячку нечего сказать, он включает граммарнацизм, потому что это схема такая, сперва его в школе чушили за безграмотность, а теперь он решил, что может и должен!
Что касается правописаний, в век сенсорных кривоклав, по которым вечно промахиваешься можно такие вещи опустить, особенно когда явно видно, что слово ненамеренно написано неправильно.
А тyпoрылый T9, настолько yблюдoчный, что адекватные люди его сразу отключают.
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|5.139, YetAnotherOnanym (ok), 15:30, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кругом полно не просто умстенно не полноценных, а откровенно с психическими отклонениями людей
Один из них даже написал к этой новости комментарий 4.82.
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|6.226, Аноним (226), 19:14, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А второй написал комментарий к комментарию. Расчет окончен. Как же вас легко затроллить.
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|7.243, Аноним (243), 19:39, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А второй написал комментарий к комментарию. Расчет окончен. Как же вас легко
> затроллить.
Натоящий тролль никогда не признается в троллинге. И только лишь тот, кто нелепо обосрался, пытается сделать хорошую мину при плохой игре и выдать свои потуги за троллинг.
По большей части на опеннете либо очень жирные ленивые тролли, либо просто изначально УГ, первые кстати - подкатегория вторых. Адекватных комментариев от людей, у которых нет беды с логикой, на опеннете очень мало.
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|4.86, Аноним (147), 14:21, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это в некоторых страна сцарь может стукнуть кулаком по столу и единолично распоряжатся страной, а у них такой возможности нету.
Когда вся власть сосредоточена в руках одного менеджера, это очень хорошо. Это называется эффективный менеджмент. Ты явно никогда не пробовал договориться о чем то с жильцами своего дома.
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|5.93, Аноним (-), 14:28, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты явно никогда не пробовал договориться о чем то с жильцами своего дома.
Так в том то и дело что пробовал)
И ходил по квартирам, собирал подписи ТСЖ. И убеждал что "нужно канализацию отремонтировать, ибо стена дома мокнет, оно нам через 2-3 года обойдется в 5 раз дороже".
Некоторые инициативы прошли, на некоторые я плюнул и утеплил свою квартиру, тк весь дом не получилось: "ну зачем? мне не надо, у меня и так тепло", а сейчас ходят ноют, что зимой холодно было.
Но пусть теперь сами ходють, подписи собирают))
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|6.104, Аноним (147), 14:39, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну то есть ты сейчас подтвердил мою точку зрения? А канализацию, как и все трубы должна ремонтировать ТСЖ по желанию левой пятки, без подписей.
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|7.109, Аноним (6), 14:41, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Заключать попильно-откатные контракты с друзьями директора ТСЖ по желанию левой пятки, без подписей.
Починил.
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|7.113, Аноним (-), 14:46, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неа, не подтвердил)
Если я менеджер и у меня нет права самолично распоряжаться, то мне нужны голоса людей для приоретизации задач.
Именно для этого сделано избирательное право. Кстати правление и председателя ТСЖ выбирают (привет голосование!) по протоколам определенных в законе.
> А канализацию, как и все трубы должна ремонтировать ТСЖ по желанию левой пятки, без подписей.
Ты не путай срочный ремонт, и плановый.
Если на трубах теплоизоляция за дофига лет просто в труху (да и сами трубы уже почти на "последнем здохе"), конденсат мочит стены, а ремонт стоимостью в несколько месячных взносов всего дома...
То приходится нудно собирать подписи.
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|5.245, Аноним (245), 19:44, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ЖИЗА чел, я пробовал Это фейл, была ситуация, когда им по полочкам разложили, ... большой текст свёрнут, показать
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|4.106, Аноним (6), 14:39, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это в некоторых страна сцарь может стукнуть кулаком по столу и единолично распоряжатся страной, а у них такой возможности нету.
И это уже привело к определённым проблемам, которые приходится оперативно решать, используя судебную систему. Полагаю, к концу 2024 от пережитков прозрачности и ответственности власти удастся полностью избавиться.
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|4.150, OpenEcho (?), 15:44, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а у них такой возможности нету.
Оптимист ?
Там просто не один царь, а банда царьков косящих под народ
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|1.2, beduin747 (ok), 12:44, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Вообще уже ухи поели. Школьник какой-нибудь наваяет ради развлечения, условно говоря, калькулятор, а его за это ещё и к ногтю? Это образно конечно, но... Когда-то ржали над тем, что манагеры, психолухи и вообще не погроммисты будут рулить софтом. Сейчас уже не до смеха.
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|2.14, Анонин (?), 13:11, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Вы закон вообще читали? Если школьник наваяет калькулятор, то ничего не случится.
А вот если он будет продавать его на территории ЕС и в калькуляторе будет дыра, то соответствующее юр.лицо могут и штрафонуть.
Закон скорее как защита от бесконечного потока китайского ####, типа вебок и другого железа, которые в большинстве случаев не получают обновления примерно никогда.
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|4.32, Анонин (?), 13:23, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вот когда будут обсуждать поправку - тогда этот вопрос и будут поднимать.
Потому что так можно любой закон блочить - "а вдруг они потом примут поправку что можно будет есть детей! вы подумали он детях?!"
С другой стороны - вас устраивает текущая ситуация с коммерческим ПО?
Сплошное AS IS даже за дорогие продукты?
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|8.94, Анонин (?), 14:32, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Жить хорошо, но хорошо жить еще лучше Следующая поправка которую я жду - чтобы... текст свёрнут, показать
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|3.56, Аноним (147), 13:52, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>А вот если он будет продавать его на территории ЕС и в калькуляторе будет дыра, то соответствующее юр.лицо могут и штрафонуть.
Ну то есть я как разработчик ПО, просто вычеркиваю ЕС как рынок сбыта, т.к. у любого ПО есть жизненный срок и его устанавливая я сам, а клиент либо соглашается либо нет. Никакое правительство не вправе регулировать эти сроки.
Если бы я был разработчиком из ЕС, я бы собрал манатки и покинул юрисдикцию. Они там в своём ЕС уже совсем ошалели со своей регуляцией всего и вся. Левацкая авторитарная помойка.
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|4.64, Анонин (?), 14:02, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но там же прямо написано "устранять уязвимости на протяжении всего жизненного цикла"!
> у любого ПО есть жизненный срок и его устанавливая я сам
Ты заявляешь этот срок и поддерживаешь в течение этого. Просто если ты скажешь "срок - 1 месяц", то у тебя никто его не купить. Если это подписка - то будет все время подписки.
> я бы собрал манатки и покинул юрисдикцию
Вперед. Штаты вас ждут с распростертыми объятьями.
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|5.68, Аноним (147), 14:07, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Но там же прямо написано "устранять уязвимости на протяжении всего жизненного цикла"!
Значит жизненный цикл должен заканчиваться в момент релиза.
>Ты заявляешь этот срок и поддерживаешь в течение этого. Просто если ты скажешь "срок - 1 месяц", то у тебя никто его не купить. Если это подписка - то будет все время подписки.
Ну да, а конкуренты будут давать 10 лет? И за какую цену?
>Вперед. Штаты вас ждут с распростертыми объятьями.
Кроме Штатов других юрисдикций нет? Даже не обязательно покидать ЕС, просто не продавать на его территории.
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|6.76, Анонин (?), 14:15, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Значит жизненный цикл должен заканчиваться в момент релиза.
Хаха, будет смешно наблюдать как ты будешь искать себе покупателей с таким подходом))
> Ну да, а конкуренты будут давать 10 лет? И за какую цену?
За 10 лет поддержки Шапке очень даже охотно платят.
Или ты просто не в состоянии организовать такую поддержку? Ну, печалька, значит ты просто неосилятор.
> Кроме Штатов других юрисдикций нет?
Юрисдикции есть, а денег нет))
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|7.88, Аноним (147), 14:23, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Или ты просто не в состоянии организовать такую поддержку? Ну, печалька, значит ты просто неосилятор.
А кто способен?
>Хаха, будет смешно наблюдать как ты будешь искать себе покупателей с таким подходом))
Я посмотрю на ценники на 10 лет поддержки у конкурентов. То что я описал будет, вот увидиш.
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|4.69, Аноним (-), 14:08, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Лол, расскажи это производителям еды, автомобилей в которых тоже кстати есть ПО... большой текст свёрнут, показать
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|5.90, Аноним (147), 14:24, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На любой другой рынок, не зарегулированный по самое не балуйся. Можно же торговать по всему миру.
Я вот посмотрю как на Айфоны патчи будут выпускать.
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|6.99, Аноним (-), 14:36, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даааа... Свежо предание!
Яблоко долго ныло, но в новых айфонах все таки usb-c, а не лайтининг.
Ибо потерять рынок на пол лярда платежеспособной аудитории... это даже на выстрел в ногу, это просто попой на мину с разбера прыгнуть!
Так что они побухтят и прогнутся.
В Японии и Корее уже готовят сторонии системы оплаты помимо аппстора, в ЕС думаю тоже так скоро будет.
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|3.75, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 14:15, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Китаец просто сделает компанию прослойку для продажи ровно одной вебки и потом можешь хоть по самые помидоры обкладывать его штрафами. Или будет продавать как конструктор, типа вот тебе камера, без софта. А где взять софт найдёшь в интернете.
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|4.87, Анонин (?), 14:22, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Значит на хитрую гайку найдется более хитрый болт. Примут поправку и фирм однодневок попросят делать залог на будущую поддержку. Или как в самом китае обяжут иметь местное представительство.
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|6.126, Аноним (147), 15:19, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну водку возможно и не надо. А предыдущую часть про каждой бабе по мужику вполне себе.
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|4.100, Аноним (147), 14:36, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ноутбук нельзя продавать без ОС, без ОС это без Винды, ставят Убунту.
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|4.105, Аноним (-), 14:39, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> компанию прослойку для продажи ровно одной вебки
Очень легко пресечь, например штрафом для подставного лица гражданина ЕС
> будет продавать как конструктор, типа вот тебе камера, без софта. А где взять софт найдёшь в интернете.
Потеряют 80-90% покупателей, ибо сурогатами любят баловаться или энтузиасты, или фанатики, или нущуки.
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|2.20, Аноним (-), 13:15, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не чувак, ты закон явно попой читал законопроект будет затрагивать только прои... большой текст свёрнут, показать
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|3.47, Пользователь планеты Земля (?), 13:40, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>законопроект будет затрагивать только производителей коммерческого ПО
малость противоречит
>Разработчики Debian призывают полностью вывести открытый процесс разработки из области действия CRA и применять закон только к окончательным продуктам.
сомневаюсь что в Debian так глупят
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|4.54, Аноним (-), 13:48, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В законе этого нет, они просто истерят Бедняжки обеспокоены Возможно они беспок... большой текст свёрнут, показать
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|3.102, Аноним (102), 14:38, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ага, и это ты должен будешь стучать в европейские спецслужбы не позднее 24 час... большой текст свёрнут, показать
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|4.116, Аноним (-), 14:54, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Значит ты в след раз, наученный опытом, возьмешь не либу васяна, а кого-то более... большой текст свёрнут, показать
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|5.144, Аноним (144), 15:36, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Или
> Или
или закроешь фирму и переквалифицируешься в управдомы.
что, собственно, и ждет малые и средние контроки в ЕС, занимающиеся разработкой или саппортом СПО.
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|6.157, Аноним (-), 15:57, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> или закроешь фирму и переквалифицируешься в управдомы.
Не, не выйдет.
Управдом за базар и свои решения доджен отвечать.
Он не может сказать:
"я вам окошки установил? а они на след день рассыпались из-за фатального недостатка?
да-да, очень жаль, но я вам ваще ничем не обязан, досвиданья".
Так что только в дворники... хотя там тоже за качество работы нужно отвечать, да что ж такое!
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|2.58, Аноним (147), 13:55, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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с точностью до наоборот. ЕС останется только с СПО без поддержки, т.к. ни один коммерческий разработчик не захочет иметь дело с ними.
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|2.10, Аноним (144), 13:06, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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бракоделы, типа мелкомягких, знают кому и сколько занести - так-что им это не страшно.
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|3.195, Аноним (195), 17:35, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мелкомягким уже не раз приходилось заносить несколько больше, чем им хотелось бы. Если в вашем урюпинске всё решается «заносами», это не значит, что во всём мире так работает.
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|4.200, Аноним (200), 17:58, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да вы что, они вполне официально заносят. Крупным компаниям зачастую выгоднее пойти на нарушение и заплатить штраф, чем выполнять требования регуляторов.
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|5.204, Аноним (195), 18:22, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, MS очень выгодно, наверное, лярдами штрафы платить (причём если нарушение не будет устранено, придётся платить ещё и ещё).
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|3.201, Аноним (166), 18:05, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Альте ни в одном дистрибутиве нет размеров картинки в свойствах её 😁
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|1.7, Шарп (ok), 12:55, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сначала засрали весь интернет плашками с запросом на куки, теперь лезут в разработку ПО. Помажьте уже им лоб новичком. Сами они не успокоятся.
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|2.48, Аноним (-), 13:40, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е тебе норм история когда условный мелкософт пишет, что "если наше ПО удалило все ваши файлы и убило собаку - то мы максимум вам 5 баксов заплатим" ?
Или "в нашей вебкамере дыра в уязвимости, но нам абсолютно плевать"?
Надеюсь к работе повара, врача или водилы у тебя такое же отношение.
"Ну посидел на толчке часа 3-4, это приемлимо"
"Ну попили Сидра почти 100 человек, ничего страшного, дело то житейское"
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|3.143, Аноним (144), 15:32, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> если наше ПО удалило все ваши файлы и убило собаку - то мы максимум вам 5 баксов заплатим
ну пропишут 500, правда ты у них что 5 что 500 хрен высудишь...
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|4.154, Аноним (-), 15:52, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так будет не 5 и не 500, а будет штраф в 2.5% от годового оборота компании (оборота, а не прибыли!).
И высуживать будешь не ты, с бесплатным адвокатом, а государство.
А уж в чем я не сомневаюсь, так то в умении государства выколачивать деньги)
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|5.190, Аноним (190), 17:20, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, будет 2.5% в пользу государства. Тебе даже 5евро как раньше не отдадут.
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|6.193, Аноним (-), 17:31, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А смысл этого закона не в том, чтобы тебе 5 евро заплатили, а в том чтобы производителю-бракоделу было не выгодно вообще доводить до такой ситуации.
Подать личный или коллективный иск ты сможешь, согластно другим законам гражданского кодекса.
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|5.221, Аноним (221), 19:03, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так будет не 5 и не 500, а будет штраф в 2.5% от годового оборота компании (оборота, а не прибыли!).
> И высуживать будешь не ты, с бесплатным адвокатом, а государство.
Т.е. мало того, что я не получу деньги за то, что пострадал от уязвимости, я еще и косвенно оплачу этот штраф какому-то государству, покупая продукт по резко поднявшейся цене?
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|1.8, Серб (ok), 13:02, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как я понял - это требование объединить в один бизнес разработку и поддержку. И осуществлять поддержку на всем жизненном цикле программного обеспечения.
Фактически, это требование отдать всю разработку софта крупным корпорациям.
Которые, оставшись одни, смогут диктовать цены на рынке.
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|2.37, Аноним (-), 13:28, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что-то сомнительно утверждение, мелкомягкие не зря в свои лицензии вставляют co... большой текст свёрнут, показать
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|2.183, Quad Romb (ok), 16:53, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, это требование к тому, кто товар продаёт - нести гарантийную ответственность за его качество.
А тезис про огромные корпорации отсюда автоматически не следует.
Кто не хотите нести ответственность - тому надо просто не продавать свой товар.
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|1.12, Аноним (12), 13:08, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Получается Дебиан это какой-то полуфабрикат, а не "окончательный продукт", со слов его же разработчиков?
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|2.128, Аноньимъ (ok), 15:21, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это капиталистическая свинка на коротком поводе у каноникал и некоторых других уважаемых корпораций.
Как только корпоративные повелители оказались в опасности зависжала на весь интернет.
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|3.133, Аноним (-), 15:25, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что кстати странно, ибо первая новость про такую штуку была о
"Джеймс Боттомли (James Bottomley) из подразделения IBM Research"
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60273
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|1.13, Аноним (13), 13:11, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> После принятия законопроекта производители будут обязаны предоставлять средства для доставки исправлений уязвимостей, проводить оценку связанных с безопасностью рисков перед выводом продукта на рынок, выполнять тестирование безопасности продукта (для критических важных систем вводится обязательный внешний аудит), устранять уязвимости на протяжении всего жизненного цикла, передавать информацию об инцидентах с безопасностью в течение 24 часов после обнаружения проблемы.
Все эти мероприятия стоят денег. Какой предусматривается источник финансирования?
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|2.17, Аноним (13), 13:14, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> выводом продукта на рынок
Т.е. речь только о коммерческих продуктах.
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|2.18, Анонин (?), 13:14, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прям в новости написано: "законопроект будет затрагивать только производителей коммерческого ПО"
Вот что заработал, то тратить и будешь.
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|3.23, Аноним (13), 13:18, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну собственно, нас это не касается. Кто продал программный продукт или изделие, имеющее в составе ПО, тот и отвечает. А не тот, у кого он взял бесплатные компоненты.
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|5.70, Аноним (147), 14:09, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чем ещё заниматься, кроме как писать гневные комммерты? Хлебом не корми, дай погневаться.
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|3.31, Онанимус (?), 13:23, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств[6][7][8].
ЕС — международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности)[10][11], однако юридически он не является ни тем, ни другим.
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|4.60, Аноним (13), 13:56, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто с кем объединился, это их проблема. Разговаривать нужно с конкретными, образно говоря, Польшами и Германиями. А все надгосударственные образования, в которых ваше государство не участвует, игнорировать.
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|4.61, Аноним (147), 13:59, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Предлагаю не признавать ЕС в его границах как законное государство. Называть - так называемый самопровозглашенный ЕС. Это будет троллинг 80 левела.
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|5.188, Уровень (?), 17:16, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И принудительно установить суверинитет по вертикали (в прямом смысле) на 400 км. Сейчас этот вопрос не урегулирован. Либо коммерческий договор, либо имеем право.
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|5.238, glad_valakas (?), 19:34, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хорошее предложение, но запоздавшее.
разверну: на уровне дипломатии общаться только с отдельными странами как с отдельными странами,
никаких общеевропейских структур не признавать, дипломатического статуса их функционерам не предоставлять.
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|1.16, Аноним (16), 13:13, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну что сказать... велкамаборд. Есть еще 5 континентов (кто любит похолоднее - есть 6), где нет CRA.
Но вообще регулирование свернуло куда-то не туда (его свернули?).
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|2.21, Аноним (13), 13:16, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может, и правильно. При покупке (!) коммерческого продукта AS IS не уместен, не правда ли?
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|2.33, AKTEON (?), 13:25, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага. Когда промышленный робот тебя задавит из-за ошибки ПО , то мнение ,думаю сменится на противоположное.
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|3.38, Серб (ok), 13:30, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Промышленные робот тебя скорее задавит из-за принципиальной невозможности на 100% обучить ИИ.
Это теоретически невозможно.
Однако этим, не озабачиваются.
А вот дать корпорациям преференции в виде разработки абсолютно всего софта. Вплоть до игрушек и музыкальных проигрывателей. Этим озабачиваются.
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|4.42, Анонин (?), 13:33, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каким корпорациям? Как раз корпорации и будут штрафовать.
Потому что что такое 2.5% от какого-то васяна? А что такое 2.5% от Мелкомягких или Адоби?
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|5.43, Серб (ok), 13:35, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Каким корпорациям? Как раз корпорации и будут штрафовать.
> Потому что что такое 2.5% от какого-то васяна? А что такое 2.5% от Мелкомягких или Адоби?
Именно корпорации смогут выполнить эти требования - больше никто.
Васяна на рынке просто не будет.
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|6.50, Аноним (-), 13:42, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А разве опенсорс это про рынок?
А как же работа за идею, во благо человечества, ради свободы и тд, и тп ?
Вон столман вообще призывал наказывать тех, кто деньги за программы берет.
Вы хотели ГНУ, ну так кушайте полной ложкой))
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|7.51, Серб (ok), 13:46, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А разве опенсорс это про рынок?
~Дальнейший спич поскипан.
Абсолютно ортогональные понятия.
> Вы хотели ГНУ, ну так кушайте полной ложкой))
Здесь как раз речь о том, что корпорации через своих лиц в правительствах продавливают выгодные только им законы. Это самый очевидный пример. Причем тут ГНУ?
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|9.97, Серб (ok), 14:34, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Цели могут разные Включая выход на рынок - а этот закон ему это запрещает Кажд... текст свёрнут, показать
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|3.63, Аноним (147), 14:01, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ага. Когда промышленный робот тебя задавит из-за ошибки ПО , то мнение ,думаю сменится на противоположное.
Пожизненная поддержка просто увеличит стоимость лицензии до космических масштабов.
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|1.26, Аноним (26), 13:20, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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всё правильно! думай десять раз чтобы писать говнокод и ленится проверять его.
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|1.29, Аноним (29), 13:22, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Закон правильный. А то привыкли при разработке коммерческого софта не отвечать за выявленные косяки в нём.
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|1.30, Аноним (30), 13:23, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Программисты уже не те. Даже закон нужен теперь чтобы быдлокодеры продолжали поддержку своей же писанины на юзабильном уровне. Кеды теперь будут выходить реже,многие 7 версии и не дождатся могут! Плак-плак, сектанчики. Работа ради работы не канает теперь. Тяп-ляп и в прод,а потом и воасе про него забыл - не катит. Ах,элитка, вы мои - элитка.
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|1.41, Аноним (41), 13:32, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Законопроект вводит юридическую ответственность за несоблюдение требований безопасности, что расходится с социальными обязательствами Debian, распространять ПО для любых целей и без ограничений.
А Ким Чен Ын в своей КНДР какие ему угодно законы принимать может. Значит ли это, что проект Debian должен прогибаться под каждую тоталитарную парашу?
Если конечность поражена раком, если её вылечить нельзя, то её просто ампутируют и живут оставшимся организмом. А отсечённая конечность сдыхает.
Если Евросоюз болен социалистическим раком, то его можно только ампутировать, а его жителям - посоветовать валить с тонущего корабля. И упрощённо давать гражданство США и Канады. Они там ещё более дрессированные, чем население США, принять таких в гражданство США проблем не вызовет.
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|2.62, Аноним (13), 14:00, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> посоветовать валить с тонущего корабля
Некоторые так и сделали.
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|2.111, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 14:42, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Debian нет софта из КНДР и в КНДР нет рынка. А в ЕС большой рынок в $ выражении. Потому конечность в данном случае ты. Можешь ампутировать сам себя от тела, которое останется дальше жить прекрасно без тебя.
> И упрощённо давать гражданство США и Канады ... принять таких в гражданство США проблем не вызовет
А ты представитель правительств США или Канады?
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|2.196, Аноним (195), 17:38, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> упрощённо давать гражданство США
Ага, разбежались. Знаете, какой это адовый квест — получить гражданство США?
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|1.49, Аноним (49), 13:41, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А почему собственно, "некоторые женятся, а некоторые так?" То есть если продал "неведому зверюшку" за бабло ты, а отвечать должен вон тот чувак в ковбойке?
Ну то есть ты издал книгу, которую написал я, без моего ведома, а потом внезапно она не соответствует половине административного, и одной маленькой статье уголовного кодекса в Зимбабве.
По уголовке то ерунда, а вот по сумме административки к высшей мере, съедению.
И кого есть? Продавана или чувака? А! С продавана бабло, а чувака ... Ну он войдёт в историю. Хотя бы наколкой на животе.
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|2.65, Аноним (13), 14:03, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То есть если продал "неведому зверюшку" за бабло ты, а отвечать должен
Читайте договор купли-продажи. Там написано, кто за что и в каком объеме отвечает. Не устраивает - не покупаете. Законопроект не имеет смысла. Все уже отрегулировано на гражданско-правовой основе. Он не будет принят.
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|3.112, Аноним (49), 14:43, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Иих, красивый. Вы видно не подписывали договоров, которых не хотели подписывать. Бабушка не рассказывала как меняла золото на муку? Осознайте, торгсины. Ну, не буду настаивать на чтении Арменда Хаммера, вот Вы можете себе представить, что я к вам в дом постучу и вы мне откроете, очень этого не хотя? А не Вы так жена откроет. Это ж просто представить, даже с плохим воображением. Формально выбор "не открывать" у вас будет.
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|3.125, Анонин (?), 15:18, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ту самую типовую EULA, где написано что "вы никто и мы вам ничего не должны"?
"А если не нравится, покупайте у других. Ахаха, а их же нет, у всех одинаковая EULA! Какая досада!"
Вот как раз чтобы такого не было, это пропишут в закон.
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|4.137, Аноним (144), 15:28, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ахаха.
Только сегодня у тебя есть выбор покупать/не покупать и у кого, а завтра ты сможешь только купить и только у одного поставщика, причем в 10 раз дороже чем сейчас, но там, конечно, будет прописано, что ты можешь вернуть заплаченную на лицензию сумму, сразивший в суде с юристами мелкомягких или межделмаша.
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|1.66, Аноним (66), 14:05, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лучше было бы решить через добровольное лицензирование, чем вот так огульно всё ПО.
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|1.77, Аноним (77), 14:16, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Начались вскукареки... 🤦♂️ "Мы для вас слепили невесть что из говна и палок, но ответсвенности за свой продукт нести не хотим, любитесь сами как хотите". Но ничего, ИИ придёт -- порядок наведёт! За жрачку работать будете, паразиты!
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|1.79, Аноним (79), 14:16, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> снизит привлекательность создания ПО на базе открытого кода
Беда-беда, нищий Вася не сможет безбозбездно помогать корпорациям (
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|2.84, Аноним (79), 14:19, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сразу отвечу на предвидящиеся vscookareks "Корпорации контрибутят больше Вась":
корпорации, не нашедшей готовенького, придётся обеспечить рабочие места для нескольких десятков Вась.
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|3.129, Аноним (144), 15:22, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет.
корпорации выгонят с работы сотню Вась из числа индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, а потом 10-ок возьмут, конечно, кодить за гамбургер...
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|4.186, Аноним (-), 17:07, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что тут плохого?
Или нужно специально нанимать сотню, там где десяток справится?
Чтобы что? Чтобы поддержать рабочие места?
Ты случайно не менеджером на бракотазе работаешь?
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|5.241, Аноним (144), 19:36, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а теперь пошьют курточку одного фасона на всех и ботиночки всем одинаковые за дорого.
а чо? нормально, всех должно устроить...
а кще что-то там на Сев. Корею тянут...
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|5.242, Аноним (144), 19:38, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а вот не надо тут. в ЕС самые демократичные из демократичных госурадств. Там поощряется развитие малого бизнеса и предпренемательства - атлант напрягаяет булки и все такое...
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|1.117, Аноним (117), 15:00, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Может оно и к лучшему? А то задолбали опенсурц проеты, которые сидят в найтли по два года и не чешутся. Сейчас может будет мотивация стабильные релизы делать.
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|2.120, Аноним (117), 15:05, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может в некотором смысле оно и правильно. Есть поговорка по этому поводу. Не умеешь - не берись. Нельзя теперь наверное будет лепить всякие отказы от ответственности. Взялся писать? Тогда пиши как следует. Не готов писать как следует? Не пиши. Только нам не лучше от этого. В любом случае все это не идет на пользу борьбе с цифровым рабством.
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|3.132, Аноним (132), 15:25, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если он взялся писать как следует на платной основе, то да - можно законодательно тут подтянуть. Если я сам пишу просто для удовольствия, никого не принуждая пользоваться моей библой - то пошел ты в zhопу, аноним.
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|4.145, Аноним (117), 15:39, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я в принципе согласен, что это палка о двух концах. Хотят гарантий? Пусть платят, а не доят бесплатно. Я сам из за этого и не люблю опенсурц и пока свои проекты открывать не хочу. Мало того, что кто то будет наживаться на них совершенно бесплатно, а мне не делать никаких отчислений. Так пока еще ИИ не имеет должного правового статуса, т.е. это не считается заимствованием с необходимостью соблюдать исходную лицензию. Я уже говорил. Защищать авторскими правами нужно не код, а заложенную в нем идею. Код любой индус может переписать и сказать, что теперь это его код и поменять лицензию на свою. ИИ - это по сути тот самый индус, который просто перепишет ваш код с любой произвольной лицензией. Открытием своего кода я сам вырою себе могилу.
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|5.170, Аноним (-), 16:16, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я уже говорил. Защищать авторскими правами нужно не код, а заложенную в нем идею.
Угу, давай защитим идею "обход массива в цикле"! И обяжем всех платить отчисления.
Может еще и апи разрешим патентовать? Ну и названия переменных.
Даже интересно где ты работаешь, что у тебя такие генитальные идеи?
> Открытием своего кода я сам вырою себе могилу.
Тут я бы даже согласился, но к счастью ии не сможет переписать код (пока).
А использование метода "чистой команты" получается слишком дорого, проще у тебя этот код купить.
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|5.211, Аноним (216), 18:41, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Защищать авторскими правами нужно не код, а заложенную в нем идею.
И тут ты открываешь IDE и обнаруживаешь, что все мало-мальски значимые идеи уже запатентованы на 200 лет с правом продления.
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|2.131, Аноним (-), 15:23, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если они денег с тебя не берут - то так же и будут сидеть годами в найтли.
Тут же речь о том, что в твоем телефоне, за который ты денежку заплатил, может быть известная дырень и всем на нее плевать, особенно производителю.
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|1.141, Аноньимъ (ok), 15:31, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дебиан - капиталистическая свинка на коротком поводе у каноникал и некоторых других уважаемых корпораций.
Как только корпоративные повелители оказались в опасности зависжала на весь интернет. О свободе, корпораций иметь Дебиан и ни за что не отвечать.
Когда вот SystemD внедряли вопреки мнению сообщества, то и ключевых людей из проэкта нежалко потерять, переживём. Но тут другое, тут сложности у "коммерчиких проэктов" могут возникнуть.
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|1.148, Аноним (195), 15:44, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прикольно у погромистов подгорает. Это как же так — за свои поделия отвечать придётся!
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|2.158, Аноним (132), 15:57, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отвечать придется тем, кто использует чужие либы, в к-х оказались уязвимости.
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|3.161, Аноним (195), 16:01, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто что-то плохое. Пользователю как-то фиолетово, что этот погромист неуиноватый, просто он всякую каку в рот тянет.
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|3.165, Аноним (-), 16:11, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А либу себе в проект тащит наверное манагер?
Вот так проснулся он с утра, и подумал: "а между 4 митингом и заполнением срамборды, обновлю как я libwebp!"
Или всякий недоделанный хлам тащится тем же программером, но другим?
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|4.182, Аноним (132), 16:53, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отвечать будет компания, в которой это программист работает и которая продает софт с чужой дырявой библой.
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|4.214, Аноньимъ (ok), 18:44, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А либу себе в проект тащит наверное манагер?
Пиредставляю как сеньер NPM жава скрипт разработчики горят от этого закона.
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|1.162, Аноним (162), 16:03, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В мире должны остаться только бюрократы-чиновники и силовики. Остальным тут не место.
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|2.168, OpenEcho (?), 16:15, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В мире должны остаться только бюрократы-чиновники и силовики.
Силовики будут лупастить чиновников, а те будут ими командовать как лупастить?
Цикл какой-то получается...
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|1.176, Аноним (-), 16:33, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В европе уже существует RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) - по сути система предупреждения о проблемах в цепочках поставки еды.
Она определяет что делать, если например, ваш сотрудник нагадил в чан с молоком, из которого потом сделали вкусный йогурт, и теперь кроме полезных бифидобактерий, там еще и подарок в виде бруцеллеза или сальмонеллы.
Так вот ты обязан(!!) уведомить все нужные инстанции.
Иначе тебе за это будет очень больно.
То же самое будет и для кода, не вижу тут ничего плохого.
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|2.206, Аноним (216), 18:30, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или кто-то искупался в чане с молоком, а потом из него сделали продукт сырообразный.
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|2.178, Анонин (?), 16:46, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это уже есть. Напр. в штатах за это отвечает FDA:
"Manufacturers are required to report to the FDA when they learn that any of their devices may have caused or contributed to a death or serious injury. (Key terms are defined in 21 CFR 803.3.)"
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|2.181, Аноним (-), 16:51, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя бы для лекарств, а то продажа и закупка фсяких фуфломицинов, не только опасна для здоровья людей, но еще и за мои деньги как налогоплатильщика!
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|1.179, Quad Romb (ok), 16:49, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"законопроект будет затрагивать только производителей коммерческого ПО", но "сообщество обеспокоено его негативным влиянием на экосистему разработки открытого ПО".
Чудны дела твои, тот кого нет!
Наконец-то, за строчки "as is" в соглашении - производителей ПО собираются брать за пуговицу. Логично, что производители ПО хотели бы, как и всегда, не отвечать за плоды своих трудов.
Ну, если кто-то не хочет отвечать за свои действия - пусть просто не предлагает свои продукты на коммерческой основе.
Всё вполне логично.
Производители материальных товаров, хотя бы теоретически, несут ответственность за свои действия, и это все считают справедливым.
Логично, что наконец область этой ответственности пытаются расширить и на сферу товаров нематериальных.
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|1.192, BeLord (ok), 17:26, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем изобретать велосипед? Есть критичный софт, есть не критичный, требования разные, этого более, чем достаточно.
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|2.198, Аноним (195), 17:51, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А кто решает, какой софт критичный, а какой нет? С системой управления ядерным реактором вроде всё понятно. А, скажем, браузер? Если я сегодня совершил покупку в интернете, а завтра обнаружил ноль на карте, для меня это капец как критично. Или мессенджер, к которому получил доступ тот, кому надо. Там уже совсем невесело может оказаться.
Любой софт — это инструмент. А инструмент должен быть надёжным и безопасным.
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|3.209, Аноним (216), 18:38, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты пользуешься бесплатным браузером и бесплатным мессенджером и еще что-то смеешь от них требовать. Не нравится - не пользуйся, поставь платные аналоги и заключи договор об ответственности с поставщиком.
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|4.215, Аноним (195), 18:45, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузеры и мессенджеры привёл как пример. А речь о том, что в платном софте ты получаешь… а то же самое получаешь. Если я оплачу премиум-подписку на телеге, мою безопасность поставят под особый контроль? Разрешат отказаться от регистрации по номеру телефона? Нет, мне дадут звёздочку в профиле и новые стикеры.
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|4.220, Аноним (-), 19:00, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если я браузер купил? Например вместе с маоксью идет сафари, c виндой без понятия, наверняка что-то тоже есть, а с платной rhel 7.2 будет из коробки лиса.
Я за систему заплатил? Я хочу чтобы браузер работал нормально, а не тырил у меня с карты деньги.
Точно так же у телеги я могу купить премиум, и расчитываю на исправление багов, и уязвимостей безопасности особенно.
Если в супермаркете бесплатно раздавали плюшки, но они оказались с сюрпризом и сейчас 50 человек в инфекционке - тоже скажешь "Не нравится - не пользуйся"?
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|1.210, Аноним (210), 18:39, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Отлично. ЕС последние два года активно замозакапывается, усилиями тамошних руководитей, осполняющих команду хозяев из США-сильно сократить экономику и промышленность в странах Европы, и поставить в тотальную зависимость от компаний из США. Будет в ЕС вся ойти рынком для айбиемов и оракелов. Это их корова, и они ее доят.
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|2.223, Аноним (-), 19:07, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то звучит сомнительно
Посмотри сколько офисов шапки в ЕС, и сколько reseаrch центров IBM.
Я бы в закон добавил что "для критических важных систем вводится обязательный внешний аудит" должен проводиться компаниями на территории ЕС, и тогда скрипя зубами они будут проводить его.
Ибо рынок потерять не захотят.
А для европы это отличный повод создать хорошие кадры по исследованию кода.
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|3.236, Аноним (235), 19:30, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тебе бы тоже не помешало его смотреть, авось, кругозор чуточку расширишь.
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|4.244, Аноним (195), 19:42, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что же я оттуда почерпну? Про победоносные бои за терриконы? Про замерзающую гейропу, вынужденную не смывать в туалете? Нет, в определённом смысле это расширяет кругозор, конечно. Не даёт забыть о том, что находишься в дурке, где пациенты захватили власть.
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|5.246, Аноним (235), 19:45, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не даёт забыть о том, что находишься в дурке, где пациенты захватили власть.
В дурку обычно дорога тем, кто намеренно огораживается от альтернативного мнения. Умный человек черпает информацию изо всех источников, будь то соловьёв, некста или радио свобода.
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|5.247, Аноним (235), 19:47, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вынужденную не смывать в туалете
Кстати это горькая правда. И про душ раз в месяц и про смывание только когда по большому сходил. Говорю как человек живущий в этой самой "благополучной" Европе и имеющий среднестатистический доход жителя ЕС.
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|2.240, Аноним (235), 19:35, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю про два года, но за 14 лет моей жизни в Нидерландах, я серьёзно начинаю задумываться о возвращении в Беларусь... Европа 90х и "нулевых" и нынешняя - разрыв просто пропасть.
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|1.218, swarus (ok), 18:56, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хочу наоборот выплаты за безопасный код, нужны конторы проверяющие код, а вот конторы дрючить, заодно MS код откроют.
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|2.224, Аноним (-), 19:08, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут опенсорс, какие выплаты?
Половину комментаторов удовлетворяет ситуация "жри что дали, даже если оно немного попахивает"
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|3.232, Аноним (235), 19:27, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большинству комментаторов вообще пофиг на открытость исходников, системных программистов, тут, может, человека три от силы. Главное, чтобы бесплатно можно было скачать, без регистрации и смс.
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|1.231, Аноним (235), 19:25, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так это же стандартная практика. Сделать хуже, потом вернуть как было, представив это как "улучшение".
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|1.237, glad_valakas (?), 19:31, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> передаче в Европейское агентство по безопасности сетей и информационной
> безопасности (ENISA) сведений о проблемах безопасности в течение 24 часов
> после выявления проблемы или получения информации об уязвимости.
ГосСОПЛИ - теперь в европе.
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