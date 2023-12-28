Разработчики Debian опубликовали заявление, связанное с законопроектом Cyber Resilience Act

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:47, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Как будто голоса когда-то на что-то могли повлиять.

3.6 , Аноним ( 6 ), 12:55, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Создать видимость того, что кому-то не пофиг на мнение людей.

Впрочем, в ЕС в последние годы на это стали всё больше забивать.

3.9 , pic ( ? ), 13:05, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – «Когда они пришли…» — цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера Если общество молчит, значит оно согласно и можно дальше прикручивать.

Разработчики Debian не стали молчать.

4.44 , Аноним ( - ), 13:35, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – "Когда они писали овнокод, я молчал - я тоже писал овнокод"

"Когда они писали в лицензии AS IS, я молчал - я тоже просто скачал готовую лицензию для своего проекта"

"Когда они пихали в проекты заброшенные библитотеки 'чувака из Небраски' дырявые как дуршлак, я молчал - я тоже брал все либы которые подвернулись под руку, и мне было плевать насколько они безопасные"

"Когда они устраивали парад лефтпадов, я молчал - это очень удобно и мне не нужно париться" 5.122 , Аноним ( 122 ), 15:09, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда они писали комментарии на опеннете, я молчал, т.к. я не пишу некомпетентный бред.

6.134 , Аноним ( - ), 15:27, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > я не пишу некомпетентный бред. Странно, ты же только что его написал?

Это просто "парадокс комментатора опеннета"!

Принцип суперпозции, как тот кот в ящике)

7.212 , Аноним ( 212 ), 18:44, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> я не пишу некомпетентный бред.

> Странно, ты же только что его написал?

> Это просто "парадокс комментатора опеннета"!

> Принцип суперпозции, как тот кот в ящике) Кот в ящике всегда в одном состояние на какой-то конкретный отрезок времени, а с примерами у больного Шрёдингерами изначально было хреново.

Строить теории на том, что в реальной жизни никогда не бывает, это вообще излюбленная фишка всяких выдвиженцев всевозможных теорий, на которые потом наяривают как на доказанные теоремы, хотя это совершенно не так. Просто один дятел вслyкapeкнyл, а другие подхватили. Позорище.

4.67 , User ( ?? ), 14:05, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничо-ничо - щас извинятся и разика за два проголосуют как надо, им не впервой )

5.167 , pic ( ? ), 16:14, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласитесь, тогда можно сразу заявлять зачем Вы рот открыли и что-то там сказали, Вам не положено, потому что не поможет. Фаталистические идеи.

4.135 , YetAnotherOnanym ( ok ), 15:28, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Когда бизнес начал делать колбасу из крахмала и свиной шкуры - я молчал.

Когда бизнес начал делать одежду на один сезон - я молчал.

Когда бизнес начал делать электронику на два-три года - я молчал.

Когда бизнес начал продавать софт, написанный левой ногой выпускником двухмесячных курсов - уже некому было протестовать, потому что все привыкли жрать robнo c лопаты, да ещё и защищать тех, кто их этим robнoм кормит.

5.160 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 16:01, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так покупай колбасу из мяса, норманльную одежду и хорошую электронику и нормальный софт. Кто же тебя заставляет жрать все эти дешёвые помои

6.173 , Аноним ( - ), 16:23, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А вот и либертарианцы подьехали) Рыночек порешает да?

Разбираться в сортах сыра, сырного продукта, продукта лежавшего рядом с сырным продуктом, я как потребитель не хочу.

А хочу, чтобы если на продукте было написано ʼсырʼ, то это был сыр, а не переработанный мусор.

Для этого делают всякие стандарты начиная от ГОСТа у нас, заканчивая 178/2002 в европах.

И проблемы производителей меня тоже очень мало волнуют.

7.219 , Аноним ( 219 ), 18:56, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Не хочешь, так не затаривайся в пятёрочке, сперва ходят по кормобазам для гоев, ... 8.227 , Аноним ( - ), 19:17, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не чел, я про деньги ничего не говорил И на прилваке запросто может лежать прод... 9.233 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 19:27, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Граждане секты ненависти к AS-IS, будте добры приводить конкретные примеры софта... 7.222 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 19:07, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В странах загнивающего запада такого практически нет. И для этого делают не стандарты, а сертификацию продуктов питания и требования к маркировкам. Если производитель начинает химичить, то просто вылетает с рынка. В РФ как-то не спешат затягивать гайки до европейских схем, да потому что ты тогда вообще ничего не сможешь купить, будешь жрать только гречю и картоху. Хаос на рынке это результат нищеты в стране.

8.228 , Аноним ( 228 ), 19:19, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать О, хоть кто-то наконец сложил 2 и 2, не всех разумных людей телешиза отформатиро... 8.230 , Аноним ( - ), 19:25, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну сертификацию они тоже не на пустом месте делают Есть набор стандартов, на... 4.166 , Аноним ( 166 ), 16:13, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Если общество молчит, значит оно согласно Или брезгует даже разговаривать;

Или пребывает в счастливом неведении;

Или ему насрать;

Или мертво Много если можно применить при диктатуре 🙃

3.11 , pic ( ? ), 13:06, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такое мнение нельзя уважать.

4.107 , Аноним ( 6 ), 14:40, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Правильно, уважать надо только мнение уважаемых людей.

5.136 , pic ( ? ), 15:29, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Странная логика у Вас, чем-то напоминает понятийное.

5.146 , OpenEcho ( ? ), 15:41, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Правильно, уважать надо только мнение уважаемых людей. Classic follower... и таких к сожалению большинство

5.147 , Аноним ( 147 ), 15:43, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они уважаемые потому что их мнение уважают.

6.187 , Аноним ( 187 ), 17:15, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если их "уважаемых" не будут уважать, то отключим газ.

2.52 , Аноним ( 147 ), 13:46, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Известный приём, прощупывания почвы, выкатили закон, если схавали - хорошо, не схавали - откатили обратно и сделали вид что ничего не было.

3.57 , Аноним ( - ), 13:53, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Вполне нормальный прием.

Они должны отображать желания их избирателей.

Это в некоторых страна сцарь может стукнуть кулаком по столу и единолично распоряжатся страной, а у них такой возможности нету.

4.72 , Аноним ( 72 ), 14:10, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – сколько человек у тебя в подчинении, что ты так смело о "царе" в "некоторых странах" рассуждаешь? может стоило хотя бы женой или девушкой научиться управлять, прежде чем выходить на масштабы миллионных стран?

5.89 , Аноним ( - ), 14:23, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > хотя бы женой или девушкой научиться управлять Эээ?! Ты так пишешь как-будто жена/девушка это мой подчиненный, а не равноправный партнер и член семьи.

Ладно если ты так рассуждаешь исходя из всяких БДСМов, и там все по обоюдному желанию. Но если нет - то это дремучий домострой и гребаное средневековье.

6.108 , Агент Клаус ( ? ), 14:41, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Значит у тебя не было, нет и никогда не будет подчиненных. А если будут - тебя уволят через положенные полгода или раньше.

6.153 , OpenEcho ( ? ), 15:52, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но если нет - то это дремучий домострой и гребаное средневековье. О, демократы подтянулись... В этом мире все крутится на простом принципе разниц, что-то больше, что-то меньше, белое-черное, плюс-минус, баба-мужик... но вот когда всего этого нет - то это покой, или попросту - смерть Именно поэтому всегда были, есть и будут лидеры и фаловеры. Тоже самое в семье. Уважение мнений других - это далеко не значит что не надо рулить...

7.163 , Аноним ( - ), 16:05, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, я нифига не демократ, не надо меня тут обзывать. > Именно поэтому всегда были, есть и будут лидеры и фаловеры. Тоже самое в семье. Уважение мнений других - это далеко не значит что не надо рулить... Именно так, у меня есть знакомые где в семье рулит жена. Т.е она обычно инициатор всех изменений от ремонта, до планирования отпуска. Ну есть такие гиперактивные люди у которых шило-в-попе.

А муж так скорее "мне и так сойдет".

И я не вижу в этом ничего плохого, тк каждый из них счастлив и получает то что хочет: она - порулить, а он - то что за него все решили, можно не париться и просто с блюдечка готовое кушать.

8.171 , OpenEcho ( ? ), 16:19, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Тогда я не вьехал, и причем здесь тогда про равноправие , про домострой если... 9.174 , Аноним ( - ), 16:26, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Просто Аноним 72 написал и у меня слегка подгорело, от такого перенебрежительн... 10.180 , OpenEcho ( ? ), 16:50, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Здесь согласен Семья - она либо есть, либо это пародия коммерческой организац... 6.234 , Аноним ( 234 ), 19:29, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать БДСМ - это что-то на извращенском, оно и понятно, это только у отбитых извращенц... 4.82 , Аноним ( 147 ), 14:18, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >Они должны отображать желания их избирателей. В кошмарном сне такое не присниться. Кругом полно не просто умстенно не полноценных, а откровенно с психическими отклонениями людей. Вон сколько шизофреников, а на этом сайте?

5.101 , Аноним ( 6 ), 14:37, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Судя по вашей орфографии, у вас действительно есть некоторые проблемы с интеллектом, поэтому ваше мнение, пожалуй, не заслуживает внимания.

6.121 , Аноним ( - ), 15:08, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот и грамарнацы подъехали.

Правописание не всегда соотносится с интеллектом.

Гуденаф страдал дислексией, но нобелевку по химиии позучил не за правописание)

7.142 , YetAnotherOnanym ( ok ), 15:31, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Покажи свою нобелевскую медаль.

8.149 , Аноним ( 147 ), 15:44, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать А что ещё тебе показать ... 8.156 , OpenEcho ( ? ), 15:54, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Извращенец фу ... 7.169 , Аноним ( 166 ), 16:16, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нобелевку раздаёт производитель материала для уничтожения )

7.239 , Аноним ( 234 ), 19:34, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А вот и грамарнацы подъехали.

> Правописание не всегда соотносится с интеллектом.

> Гуденаф страдал дислексией, но нобелевку по химиии позучил не за правописание) Забей бро, когда местому толстячку нечего сказать, он включает граммарнацизм, потому что это схема такая, сперва его в школе чушили за безграмотность, а теперь он решил, что может и должен! Что касается правописаний, в век сенсорных кривоклав, по которым вечно промахиваешься можно такие вещи опустить, особенно когда явно видно, что слово ненамеренно написано неправильно. А тyпoрылый T9, настолько yблюдoчный, что адекватные люди его сразу отключают.

5.139 , YetAnotherOnanym ( ok ), 15:30, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кругом полно не просто умстенно не полноценных, а откровенно с психическими отклонениями людей Один из них даже написал к этой новости комментарий 4.82.

6.226 , Аноним ( 226 ), 19:14, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А второй написал комментарий к комментарию. Расчет окончен. Как же вас легко затроллить.

7.243 , Аноним ( 243 ), 19:39, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А второй написал комментарий к комментарию. Расчет окончен. Как же вас легко

> затроллить. Натоящий тролль никогда не признается в троллинге. И только лишь тот, кто нелепо обосрался, пытается сделать хорошую мину при плохой игре и выдать свои потуги за троллинг. По большей части на опеннете либо очень жирные ленивые тролли, либо просто изначально УГ, первые кстати - подкатегория вторых. Адекватных комментариев от людей, у которых нет беды с логикой, на опеннете очень мало. 4.86 , Аноним ( 147 ), 14:21, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Это в некоторых страна сцарь может стукнуть кулаком по столу и единолично распоряжатся страной, а у них такой возможности нету. Когда вся власть сосредоточена в руках одного менеджера, это очень хорошо. Это называется эффективный менеджмент. Ты явно никогда не пробовал договориться о чем то с жильцами своего дома.

5.93 , Аноним ( - ), 14:28, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ты явно никогда не пробовал договориться о чем то с жильцами своего дома. Так в том то и дело что пробовал)

И ходил по квартирам, собирал подписи ТСЖ. И убеждал что "нужно канализацию отремонтировать, ибо стена дома мокнет, оно нам через 2-3 года обойдется в 5 раз дороже".

Некоторые инициативы прошли, на некоторые я плюнул и утеплил свою квартиру, тк весь дом не получилось: "ну зачем? мне не надо, у меня и так тепло", а сейчас ходят ноют, что зимой холодно было.

Но пусть теперь сами ходють, подписи собирают))

6.104 , Аноним ( 147 ), 14:39, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну то есть ты сейчас подтвердил мою точку зрения? А канализацию, как и все трубы должна ремонтировать ТСЖ по желанию левой пятки, без подписей.

7.109 , Аноним ( 6 ), 14:41, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Заключать попильно-откатные контракты с друзьями директора ТСЖ по желанию левой пятки, без подписей. Починил.

7.113 , Аноним ( - ), 14:46, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неа, не подтвердил)

Если я менеджер и у меня нет права самолично распоряжаться, то мне нужны голоса людей для приоретизации задач.

Именно для этого сделано избирательное право. Кстати правление и председателя ТСЖ выбирают (привет голосование!) по протоколам определенных в законе. > А канализацию, как и все трубы должна ремонтировать ТСЖ по желанию левой пятки, без подписей. Ты не путай срочный ремонт, и плановый.

Если на трубах теплоизоляция за дофига лет просто в труху (да и сами трубы уже почти на "последнем здохе"), конденсат мочит стены, а ремонт стоимостью в несколько месячных взносов всего дома...

То приходится нудно собирать подписи.

8.152 , Аноним ( 147 ), 15:47, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если ты менеджер, он же директор, то у тебя есть совет правления Но совет правл... 5.96 , Анонин ( ? ), 14:34, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это называется эффективный менеджмент. Та самая Сова?

5.245 , Аноним ( 245 ), 19:44, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать ЖИЗА чел, я пробовал Это фейл, была ситуация, когда им по полочкам разложили, ... 4.106 , Аноним ( 6 ), 14:39, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это в некоторых страна сцарь может стукнуть кулаком по столу и единолично распоряжатся страной, а у них такой возможности нету. И это уже привело к определённым проблемам, которые приходится оперативно решать, используя судебную систему. Полагаю, к концу 2024 от пережитков прозрачности и ответственности власти удастся полностью избавиться.

4.150 , OpenEcho ( ? ), 15:44, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а у них такой возможности нету. Оптимист ? Там просто не один царь, а банда царьков косящих под народ

