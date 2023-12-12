Предложение по перекладыванию ответственности за ошибки в открытом коде

2.13 , нах. ( ? ), 12:43, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Но оно так и есть... Хуже того - они вынуждены соблюдать миллиард идиотских регламентов и платить миллионы налогов и лицензионных выплат, а по факту убивший тебя об камаз таджик не отвечает ничем, он же тебя по правилам убил, и лицензия вот, только кишки немного оттереть.

Если врач правильно тебя долечил до смерти, не нарушив ни одной филькиной грамоты - претензии можешь предъявлять патанатому.

Подать в суд на продавца шаурмы можешь конечно попробовать, когда с толчка слезешь, но если у него все справки о чистоте тухлятины...простите, курятины подделаны аккуратно - он не при делах. А вот я в очередной раз ищу левого водителя, потому что правые больше не существуют. С одной стороны лицензии и проверки, с другой дикие обезьяны из яндекс-такси, и все - привет. Сервис чуть позамысловатее довезти до соседней станции метро - кончился. 3.22 , Аноним ( - ), 13:07, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Фигню пишешь Водила получит срок в тюрячке если нарушил пдд или условку если ... 4.133 , нах. ( ? ), 15:28, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Фигню пишешь.

> Водила получит срок в тюрячке (если нарушил пдд) или условку если ты или ничего, если красиво уе...л тебя под камаз, который должен бы был предоставить ему преимущество но у носорога очень хреновое зрение а педаль тормоза срабатывает через пять секунд от нажатия в пол. > Врачебные ошибки так же наказываются, возможно тут с доказательствами сложнее. Нет. Наказываются нарушения регламентов и правил. Даже если врач сделал все абсолютно верно и тебя этим спас. А если он по всем правилам тебя угробил - с претензиями в секционный зал. > Ну ок, пусть тебе готовит повар у которого нет санитарной книжки и

> обязанности мыть руки. честно говоря мне совершенно похрен, купил он санитарную книжку или "так сойдет". > Ну и сдача на права - это точно глупая инициатива, еще и денег стоит. В РФ - абсолютно, новые правила 2020 (или когда там "отменили" площадку) - это вообще 100% кормушка для мусоров. Не сдает без взяток практически никто, по крайней мере в дефолт сити. Это просто невозможно без адского везения и попустительства принимающих экзамен. > Производитель авто пусть переплавяет ст3 с металолома, а не покупает высокопрочку с

> сертификатом тебе сертификат нужен или шансы выжить в дтп? Во втором случае у меня для тебя хреновые новости... > То что где-то есть коррупция или нарушеня - это повод бороться с дело не в коррупции или нарушениях. А в том что этот сертификат феерично бесполезен если качество конечного продукта не контролируется. А если контролируется - то уже и пофиг на лишние бумажки.

3.30 , Аноним ( 10 ), 13:29, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Но оно так и есть В твоем воображаемом мирке? Возможно. А в реале некомпетентные врачи, водители, шаурмячники и... вообще все, кроме программистов, получают сроки и штрафы за причененный ущерб. В некоторых случаях доказать ущерб сложно, имеет место коррупция и т.д., но такого беспредела как у программистов с их AS IS по дефолту нет больше нигде.

4.34 , фнон ( ? ), 13:36, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может чел живет в какой-то дикой стране где супер коррупция.

Ну не знаю, в Южной Америки, например есть куча кандидитов.

Или просто отсутствует санитария, как в Индии. Ну не может быть он таким злым просто так.

4.57 , Аноним ( 46 ), 14:08, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю ни одного врача которого бы посадили за ошибку, кроме совсем уж громких случаев. А если софт убил человека тоже уголовку возбуждают и сажают только так.

5.83 , Аноним ( 10 ), 14:37, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Не знаю ни одного врача которого бы посадили за ошибку, кроме совсем уж громких случаев. А я знаю. И врачей, и главврачей, и медсестер. А сколько водил на зону уезжает за ДТП - не сосчитать. Был такой актер-алкоголик-убийца по фамилии Ефремов, помнишь? Представитель любой профессии несет административную и уголовную ответственность, если ненадлежащее выполнение им своей работы причинило вред, убытки, смерть и т.д. Кроме программистов и компаний, продающих ПО. Хорошо устроились. > А если софт убил человека тоже уголовку возбуждают и сажают только так. Приведи пример.

6.96 , Аноним ( 46 ), 14:51, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я про врачей писал, а не ДТП.

Вот пример, аппарат лучевой терапии из-за ошибки переоблучил нескольких пациентов. AS IS не помогло.

>И врачей, и главврачей, и медсестер. Перечисли хоть парочку малоизвестных, не попавших в сми. У нас максимум увольняют, потом уходят в другую поликлинику или больницу.

5.136 , нах. ( ? ), 15:32, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не знаю ни одного врача которого бы посадили за ошибку, я знаю. Условкой правда отделался.

"Ошибка" заключалась в том что анестезиолог был в ж...пу пьян. А хирург был пьян слегка - и поэтому допустил его к операции, а должен был выгнать. И тогда бабулька умерла бы естественным путем, а анестезиологу просто выговор был бы. А так - один трясущимися руками режет, а второй тупит и не понимает где кончается стол и начинается пациент.

4.65 , ProfessorNavigator ( ok ), 14:17, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну смотрите... Для чего нам вообще нужно кого-то наказывать? Вроде бы, чтобы другим неповадно было, и в будущем такое не повторялось. Но оно так не работает, иначе бы не повторялось из раза в раз. Но это отдельный разговор, про обучение и его качество. Суть в другом. Никакое наказание не убережёт вас от последствий уже совершённого в отношении вас преступления. Иначе говоря, любые услуги, любая продукция предоставляются вам в формате "как есть". Независимо от того, платите ли вы за них или нет. Да и платите вы совсем не за услугу и не за продукт. Опять же - независимо от того, что вы приобретаете. А единственной гарантией от чего либо может служить лишь добросовестное отношение производителя к своей продукции и её качеству. Но далеко не стопроцентной гарантией - ошибаются все.

5.89 , Аноним ( 10 ), 14:42, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я правильно понял, что можно (ну например) кинуть тебя с ремонтом в квартире, вышвырнуть из такси посреди машрута, накормить гнилым мясом, и ты затерпишь?

6.128 , ProfessorNavigator ( ok ), 15:20, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я правильно понял, что можно (ну например) кинуть тебя с ремонтом в

> квартире, вышвырнуть из такси посреди машрута, накормить гнилым мясом, и ты

> затерпишь? И с чего вдруг такие выводы? Я про другое. 1) Всё, что вы получаете от общества, предоставляется вам в виде "как есть". Прежде чем этим пользоваться, вы должны проверить состояние полученного. Так как последствия использования полученного расхлёбывать вам, и только вам. 2) Если вы получили нечто ненадлежащего качества, то наказывать производителя за это - бессмысленно. Поскольку сам факт преступления - уже в прошлом, и повлиять вы на него никак не можете. Это - свершившееся событие. Нам же важно в данном контексте, чтобы такого не повторялось в будущем, и чтобы нанесённый ущерб был компенсирован. Наказание, как способ предотвращения чего-либо, не работает. Ибо "нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%". А также потому, что иначе бы однотипные преступления не совершались бы из раза в раз, на протяжении сотен лет. Сработать тут может только один принцип - если нанесён поправимый ущерб, тогда виновник должен его за свой счёт компенсировать. Виновнику вынести предупреждение. Если виновник после этого совершит аналогичное деяние, тогда очевидно, то он необучаем, и представляет угрозу для общества. Что делать с таким, думаю, понятно. Если ущерб непоправимый, т.е. кто-то погиб или стал инвалидом, то тут возможны два вариант. Если деяние было целенаправленным, т.е. смерть или тяжкий вред здоровью были причинены умышленно, то - однозначный смертный приговор. Если нет, то виновника - под наблюдение, с возможным ограничением свободы (но на срок не более пары лет), с запретом лично ему участвовать в том виде деятельности, которым он занимался до того. Пожизненно. В случае каких-либо инцидентов в дальнейшем - ну значит опять же необучаемый, со всеми вытекающими.

5.104 , n00by ( ok ), 14:59, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А единственной гарантией от чего либо может служить

> лишь добросовестное отношение производителя к своей продукции и её качеству. Но

> далеко не стопроцентной гарантией - ошибаются все. Что за привычка писать чушь, не имея представления о предмете? Производитель обязан предоставить гарантию на срок не менее, чем установлен Законом. Если он китаец и даёт меньше - на оставшийся срок ответственность берёт продавец. Гарантия потому и даётся, что есть определённый процент брака, производитель о нём знает, но приблизить к 0 несоизмеримо дорого и в итоге окажется за счёт потребителя. Потому принят такой компромисс - производитель (продавец) за свой счёт устраняет выявленные недостатки в положенный строк, иначе возвращает полную стоимость.

6.131 , ProfessorNavigator ( ok ), 15:27, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что за привычка писать чушь, не имея представления о предмете? Это скорее к вам)) Что такое гарантийные обязательства? Это обязательство производителя в случае возникновения неисправности из оговоренного списка в оговоренный срок данную неисправность устранить за его, производителя, счёт. Всё. От возникновения неисправностей вас это не спасёт никак.

4.77 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 14:30, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Водитель оказывает услугу непосредственным участием, тут прямая связь водителя с ущербом. Шаурмячник аналогично. Программист же не оказывает услуги и понятия не имеет в каких условиях будет эсплуатироваться его изделие. Потому в сценариях, где возможен ущерб от ПО, ответственность лежит на лице непосредственно оказывающим услугу. А именно, это лицо должно удостовериться что выбранное им ПО удовлетворяет требованиям эксплуатации, провести дополнительные испытания, составить иснтрукции и застраховать услугу на случай реализации негативного сценария.

4.101 , Аноним ( 101 ), 14:58, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А чем тебе as is мешает и как ты её притянул к врачам и сантехникам? Ты за такой софт не платишь и пользоваться им тебя никто не заставляет. Просто программист написал библу, выложил у себя на сайте и написал, что можете свободно и бесплатно пользоваться, но на свой страх и риск. Ты ему разве заплатил что-то чтоб требовать ответственности от него за ущерб? Ну а те буратины, кто решил продавать эту библу в своих продуктах за деньги - вот с них и спрашивай.

2.25 , уася ( ? ), 13:18, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – представляю, ибо так и есть!

2.67 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 14:20, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты когда-нибудь читал за что отвечает врач в больнице? Сейчас во всех клиниках перед посещением предлагают для начала заключить договор на оказание услуг. И все эти люди не оказывают услугу бесплатно. Ну а если в самом беле бесплатно, то тем более AS-IS .. или будешь ходить как дура без подарка

3.100 , Минона ( ok ), 14:57, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не-не, договор на услуги если услуги платные.

В бесплатной тебе дают подписать информированное согласие на медицинские манипуляции.

4.113 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 15:06, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так там и прописано что с тобой может случиться от ~ и какая степень ответственности клинки если что

5.125 , Минона ( ok ), 15:20, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так там и прописано что с тобой может случиться от ~ Но это не является договором, тебя просто информируют что может случиться что угодно. > и какая степень ответственности клинки если что Нет там этого.

4.138 , нах. ( ? ), 15:34, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не-не, договор на услуги если услуги платные.

> В бесплатной тебе дают подписать информированное согласие на медицинские манипуляции. в платной то же самое. Договор - это чтоб на тебя в суд подать если ты не оплатишь вовремя и по прейскуранту. А если откинешься - это согласие, вот, справочка, что таково было пожелание покойного.

2.98 , Минона ( ok ), 14:52, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разработчик открытого ПО не оказывает тебе услуги.

3.127 , Аноним ( - ), 15:20, 12/12/2023 Скрыто ботом-модератором + / –