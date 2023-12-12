Предложение по перекладыванию ответственности за ошибки в открытом коде

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|1.1, нах. (?), 12:08, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Блин, все ж было проверено еще во времена первых леваков в коммифорнии - "если ваше законодательство не допускает пункта об отсутствии ответственности - вы НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА на использование данного продукта на этой территории". Причем это в коммерческом софте такое было.
Все, сразу найух с пляжа без панамки. Хочешь ответственности - ищи такого дурака или раба лови в африке.
Не хочешь - меняй место жительства, ну или не знаю, можешь своему сенатору написать. Он поржет.
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|2.5, Аноним (5), 12:22, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну это булшит тоже. Мокрософт, с его 5 баксами, конечно, клованы, но "не имеете права" == это ещё большая клованада. Отвечать-то всё равно придётся по законам.
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|3.8, нах. (?), 12:26, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Еще раз - никакие законы не могут меня заставить продавать (или раздавать) свой софт в конкретной юрисдикции.
(вот например у тебя паспорт неправильной страны и ты терана плохо сверг - хрен тебе а не софт!)
И отвечать будет тот кто его использует - еще и в суд на него подать за нарушение авторских прав.
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|4.12, Аноним (5), 12:42, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это так не работает. Если софт был куплен в одной стране, а использовался в другой, ответственность никуда не девается, и принуждающие ограничения посторонних стран никакого значения иметь не будут.
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|5.15, нах. (?), 12:45, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это так не работает. Если софт был куплен в одной стране, а использовался в другой
это так и подсесть можно. Если кого надо софт а страна например РФ.
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|6.76, Аноним (76), 14:30, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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за "кого нада" софт можно, если "очень нада", можно подсесть в независимости от страны. зачем в крайности то впадать?
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|3.19, Аноним (19), 12:54, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ка расскажи как мокрософт или любой другой кровавый проприетарь кому-то возместил хоть цент, например за баг который сносил все "лишние" разделы. Слишком дофига кто-то хочет за халяву
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|2.6, x3who (?), 12:25, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так можно и без рыночка остаться. В Европе вон GDPR же продавили - теперь коммерсы наперегонки соревнуются в его реализации в своих протухтах.
Ну а ситуация когда ты там что-то _покупаешь_ на свой страх и риск - она как-то уже подзатянулась.
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|3.9, нах. (?), 12:28, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так можно и без рыночка остаться.
рыночек шва6одкина софта? Очень смешно. А редхат - а пусть редхат и расхлебывает.
> В Европе вон GDPR же продавили
> - теперь коммерсы наперегонки соревнуются в его реализации в своих протухтах.
и вышла полная х-ня.
Теперь некоммерсы наперегонки соревнуются кто глубже затолкает в задницу идиотские уведомления.
(но, кстати, не перестает радовать окно гугля вместо ютуба с предложением reject all cookies)
> Ну а ситуация когда ты там что-то _покупаешь_ на свой страх и
> риск - она как-то уже подзатянулась.
не нравится, ну так походи по базару, поспрашивай, может кто заботку-об-альтернативно-одаренных в комплект положит.
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|4.16, Аноним (16), 12:45, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и вышла полная х-ня.
>Теперь некоммерсы наперегонки соревнуются кто глубже затолкает в задницу идиотские уведомления.
Потому что затея изначально была х-ня. Но речь не об этом, а о том, что никто никуда не ушёл. Корпорации, конечно, могут порой диктовать свои условия, только государства тоже могут диктовать условия.
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|5.142, нах. (?), 15:36, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что затея изначально была х-ня.
ну и как - фейсбук уже заставили научиться удалять личные данные? Два дела проиграл.
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|4.46, Аноним (46), 13:49, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>reject all cookies
"Кроме необходимых для функционирования сайта"
Как следили за тобой с анального зонда так и следят, только теперь перед засовыванием заставляют бумагу подписать.
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|3.21, 3к4у5епнр (?), 13:03, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну а ситуация когда ты там что-то _покупаешь_ на свой страх и риск - она как-то уже подзатянулась.
Купил я монитор, давным давно, хороший дорогой, поработал он пол года и помер, конечно починили по гарантии, а он через неделю опять помер, и чета задолбался я его возить в ремонт, и купил другой.
Так о каких гарантиях речь? А если Бетельгейзе вспыхнет все таки сверхновой, и космические лучи сожгут половину планеты, может щит свинцовый постройть в космосе
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|2.115, AKTAEON (?), 15:11, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так в такие игры можно и играть вдвоем: следующим шагом будет признание этого пункта лицензии - ничтожным . Если государство пошло по этой дорожке - хрен остановишь. Это же не проприентарный продукт , который ломать надо , достаточно один раз исходники достать, у вас просто нет инструмента для давления.
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|1.2, Аноним (2), 12:15, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Изменилось и восприятие ответственности за проблемы в открытом коде - вместо защиты отдельных разработчиков, пункт об отсутствии обязательств стал восприниматься как возможность ухода от ответственности крупных компаний, создающих открытые продукты.
Не всё ли равно на это восприятие? В лицензии чётко прописано отсутствие ответственности. Больше ничего не нужно.
Чую в предложении IBM подвох. Крупные компании запросто смогут откупиться от ответственности, а мелким придётся туго.
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|2.3, Аноним (3), 12:19, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Крупные компании запросто смогут откупиться от ответственности
:))))))))
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|3.33, Аноним (46), 13:35, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Крупные компании запросто смогут откупиться от ответственности от других компаний с бандой юристов, а простому Васе ткнут в морду "AS IS".
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|4.50, Аноним (46), 13:55, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чего скрыли фнона с его замечанием о коллективных исках? Да, в США это работает, но это только для случаев когда баг массовый и можно доказать ущерб от него. Пострадавший одиночка будет мерятся крутизной юристов в одиночку.
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|2.7, Аноним (7), 12:25, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> В лицензии чётко прописано отсутствие ответственности.
При противоречии лицензии и закона главенствует закон.
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|3.23, Вася (??), 13:13, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>При противоречии лицензии и закона главенствует закон.
Американский закон? и будут американы писать письмо в африку, индию и китай с требованием найти и покарать злостного говнокодера. Уже смешно.
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|4.27, Аноним (-), 13:19, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Или будут наказывать тех кто использует овнокод с непроверенными цепочками поставок.
В итоге от индусов придется отказаться и сделать american programming great again.
Ну или провести верификацию кода для всех зависимостей, что примерно те же самое что написать с нуля.
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|4.28, фнон (?), 13:21, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> будут американы писать письмо в африку, индию и китай
Конечно не будут, просто фирма получит траф в какой-то процент от оборота.
И будет потом проверять с лупой каждую либу которую они добавляют в проект.
Конечно это страшный удар по JS и лефтпадам, но что поделаешь))
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|4.84, Аноним (76), 14:37, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> будут американы
просто будет еще один рычаг чтоб давить фирму из Африки и выдавать преференции фирме из Америки, а потом скажут - эта рыночек порешал...
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|1.4, InuYasha (??), 12:20, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Очень неоднозначные чувства вызывает эта инициатива. Про ущерб - как бы и "да", но, как бы, и "нет". Кривокод написал писатель libanal.so, а какой-нибудь Peganus.Inc. засунул её в свой софт для ведения бухгалтерии. Это понятно. Но получается ли, согласно предложенному смещению ответственности, что каждый разработчик конечного продукта должен проводить собственную ревизию всего кода каждой включенной в него библиотеки? Или же писать полный отказ от ответственности? Весьма и весьма спорно. С другой стороны - если разработчики любых открытых кодов совсем наплюют на качество своего кода, то это путь бесконечный дуршлаг. Мне видится пока только один логичный вариант <s>прикрывания зада</s>, как написателю библиотек, - писать свой отказ об ответственности вдобавок к жопелю/мопелю: "this software is provided AS IS, etc.etc. Dev cannot be held responsible for any damage etc. etc.". И это не считая проблемы доказательства, что послужит причиной причинения урона пользователю - код софта, код библиотеки или кривое использование софтом нормального кода библиотеки... headspin.mp4
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|2.18, Байтолюб (?), 12:50, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В принципе, сейчас мир так и живёт, это инициатива призвана защитить этот статус от гос регуляторов.
> каждый разработчик конечного продукта должен проводить собственную ревизию всего кода каждой включенной в него библиотеки?
Так и должно быть по дефолту.
1. Хочешь использовать и не брать доп риски - верифицируешь, в т ч с помощью разработчиков
2. Хочешь использовать и не хочешь верифицировать - берешь на себя риски
3. Не хочешь верифицировать и не хочешь брать риски за использование - пишешь сам
> разработчики любых открытых кодов совсем наплюют на качество своего кода
Хотят, чтобы корпы их финансировали - идут им навстречу, вместе прорабатывают верификацию и прочая.
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|3.40, n00by (ok), 13:45, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Так и должно быть по дефолту.
> 1. Хочешь использовать и не брать доп риски - верифицируешь, в т
> ч с помощью разработчиков
> 2. Хочешь использовать и не хочешь верифицировать - берешь на себя риски
> 3. Не хочешь верифицировать и не хочешь брать риски за использование -
> пишешь сам
Удивительно, что вообще приходится разъяснять такие банальности.
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|2.32, Витюшка (?), 13:32, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем проводить ревизию? Пишешь просто свой код и всё. Там, естественно, будет всё идеально, никаких багов:)) Лучше чем в open-source))
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|3.35, Аноним (46), 13:38, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот компании и выгоднее будет закрыть свой код. А то еще какая-то ответственность. А в закрытом коде ее фиг докажешь.
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|4.44, n00by (ok), 13:46, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не умеешь находить ошибки в закрытом коде? Надеюсь, ты админ или пользователь.
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|5.52, Аноним (46), 13:59, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ты-то конечно не только умеешь находить баги без исходников но и правишь их силой мысли. А в суде предъявишь расклад Таро в качестве доказательства.
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|6.54, n00by (ok), 14:03, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну ты-то конечно не только умеешь находить баги без исходников
Приходилось.
> но и правишь их силой мысли. А в суде предъявишь расклад Таро в
> качестве доказательства.
Не суди по себе - вдруг твои санитары читают.
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|2.38, n00by (ok), 13:43, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но получается ли, согласно предложенному смещению ответственности, что каждый
> разработчик конечного продукта должен проводить собственную ревизию всего кода каждой
> включенной в него библиотеки?
Да, получается, что секты Свидетелей Фатального Недостатка и Ржущих Над Велосипедами вдруг оказываются в глубокой луже.
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|2.59, Аноним (-), 14:08, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Никаких неоднозначных чувств Давно пора зачищать пространство программистишек з... большой текст свёрнут, показать
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|3.91, n00by (ok), 14:45, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Мне видится пока только один логичный вариант <s>прикрывания зада</s>, как написателю библиотек, - писать свой отказ об ответственности вдобавок к жопелю/мопелю
> Если ты разработчик библиотек, то ты должен плясать от радости, потому что
> если это предложение будет принято, то появляются шансы, что пользователи твоих
> библиотек начнут платить тебе денег. Например, за регулярное формирование релиза и
> быструю реакцию на баги с формированием корректирующих релизов.
>...
Нечего там радоваться, заплатят копейку, а спросят на миллион. Кто хотел оплачивать труд - те и так платили. Потому он и решил заранее ещё раз отдельным пунктом вежливо отфутболить желающих отнять время лишними вопросами о качестве кода, который они и без него могут посмотреть.
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|2.137, _kp (ok), 15:33, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>разработчик конечного продукта должен проводить собственную ревизию
Если не продал, или нет иного обязывающего договора, то ничего никому не должен.
А вот у продавца, ответственность уже есть, но в рамках оговоренных границ, в том числе и никакая.
>>Если разработчики любых открытых кодов совсем наплюют на качество своего кода
Это право любого любого разработчика.
Только в закрытом ПО некрасивости не выставляется напоказ, и их типа незаметно, но от того баги могут сохраняться десятилетиями.
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|1.10, Аноним (10), 12:33, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Так или иначе, разработчиков ПО давно надо ставить в общее стойло. Представляете себе врача, сантехника, продавца шаурмы или водителя, который оказывает услуги AS IS?
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|2.13, нах. (?), 12:43, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Но оно так и есть...
Хуже того - они вынуждены соблюдать миллиард идиотских регламентов и платить миллионы налогов и лицензионных выплат, а по факту убивший тебя об камаз таджик не отвечает ничем, он же тебя по правилам убил, и лицензия вот, только кишки немного оттереть.
Если врач правильно тебя долечил до смерти, не нарушив ни одной филькиной грамоты - претензии можешь предъявлять патанатому.
Подать в суд на продавца шаурмы можешь конечно попробовать, когда с толчка слезешь, но если у него все справки о чистоте тухлятины...простите, курятины подделаны аккуратно - он не при делах.
А вот я в очередной раз ищу левого водителя, потому что правые больше не существуют. С одной стороны лицензии и проверки, с другой дикие обезьяны из яндекс-такси, и все - привет. Сервис чуть позамысловатее довезти до соседней станции метро - кончился.
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|3.22, Аноним (-), 13:07, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Фигню пишешь Водила получит срок в тюрячке если нарушил пдд или условку если ... большой текст свёрнут, показать
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|4.133, нах. (?), 15:28, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Фигню пишешь.
> Водила получит срок в тюрячке (если нарушил пдд) или условку если ты
или ничего, если красиво уе...л тебя под камаз, который должен бы был предоставить ему преимущество но у носорога очень хреновое зрение а педаль тормоза срабатывает через пять секунд от нажатия в пол.
> Врачебные ошибки так же наказываются, возможно тут с доказательствами сложнее.
Нет. Наказываются нарушения регламентов и правил. Даже если врач сделал все абсолютно верно и тебя этим спас. А если он по всем правилам тебя угробил - с претензиями в секционный зал.
> Ну ок, пусть тебе готовит повар у которого нет санитарной книжки и
> обязанности мыть руки.
честно говоря мне совершенно похрен, купил он санитарную книжку или "так сойдет".
> Ну и сдача на права - это точно глупая инициатива, еще и денег стоит.
В РФ - абсолютно, новые правила 2020 (или когда там "отменили" площадку) - это вообще 100% кормушка для мусоров. Не сдает без взяток практически никто, по крайней мере в дефолт сити. Это просто невозможно без адского везения и попустительства принимающих экзамен.
> Производитель авто пусть переплавяет ст3 с металолома, а не покупает высокопрочку с
> сертификатом
тебе сертификат нужен или шансы выжить в дтп? Во втором случае у меня для тебя хреновые новости...
> То что где-то есть коррупция или нарушеня - это повод бороться с
дело не в коррупции или нарушениях. А в том что этот сертификат феерично бесполезен если качество конечного продукта не контролируется. А если контролируется - то уже и пофиг на лишние бумажки.
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|3.30, Аноним (10), 13:29, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Но оно так и есть
В твоем воображаемом мирке? Возможно. А в реале некомпетентные врачи, водители, шаурмячники и... вообще все, кроме программистов, получают сроки и штрафы за причененный ущерб. В некоторых случаях доказать ущерб сложно, имеет место коррупция и т.д., но такого беспредела как у программистов с их AS IS по дефолту нет больше нигде.
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|4.34, фнон (?), 13:36, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может чел живет в какой-то дикой стране где супер коррупция.
Ну не знаю, в Южной Америки, например есть куча кандидитов.
Или просто отсутствует санитария, как в Индии.
Ну не может быть он таким злым просто так.
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|4.57, Аноним (46), 14:08, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю ни одного врача которого бы посадили за ошибку, кроме совсем уж громких случаев. А если софт убил человека тоже уголовку возбуждают и сажают только так.
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|5.83, Аноним (10), 14:37, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не знаю ни одного врача которого бы посадили за ошибку, кроме совсем уж громких случаев.
А я знаю. И врачей, и главврачей, и медсестер. А сколько водил на зону уезжает за ДТП - не сосчитать. Был такой актер-алкоголик-убийца по фамилии Ефремов, помнишь? Представитель любой профессии несет административную и уголовную ответственность, если ненадлежащее выполнение им своей работы причинило вред, убытки, смерть и т.д. Кроме программистов и компаний, продающих ПО. Хорошо устроились.
> А если софт убил человека тоже уголовку возбуждают и сажают только так.
Приведи пример.
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|6.96, Аноним (46), 14:51, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я про врачей писал, а не ДТП.
Вот пример, аппарат лучевой терапии из-за ошибки переоблучил нескольких пациентов. AS IS не помогло.
>И врачей, и главврачей, и медсестер.
Перечисли хоть парочку малоизвестных, не попавших в сми. У нас максимум увольняют, потом уходят в другую поликлинику или больницу.
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|5.136, нах. (?), 15:32, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не знаю ни одного врача которого бы посадили за ошибку,
я знаю. Условкой правда отделался.
"Ошибка" заключалась в том что анестезиолог был в ж...пу пьян.
А хирург был пьян слегка - и поэтому допустил его к операции, а должен был выгнать. И тогда бабулька умерла бы естественным путем, а анестезиологу просто выговор был бы. А так - один трясущимися руками режет, а второй тупит и не понимает где кончается стол и начинается пациент.
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|4.65, ProfessorNavigator (ok), 14:17, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну смотрите... Для чего нам вообще нужно кого-то наказывать? Вроде бы, чтобы другим неповадно было, и в будущем такое не повторялось. Но оно так не работает, иначе бы не повторялось из раза в раз. Но это отдельный разговор, про обучение и его качество. Суть в другом. Никакое наказание не убережёт вас от последствий уже совершённого в отношении вас преступления. Иначе говоря, любые услуги, любая продукция предоставляются вам в формате "как есть". Независимо от того, платите ли вы за них или нет. Да и платите вы совсем не за услугу и не за продукт. Опять же - независимо от того, что вы приобретаете. А единственной гарантией от чего либо может служить лишь добросовестное отношение производителя к своей продукции и её качеству. Но далеко не стопроцентной гарантией - ошибаются все.
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|5.89, Аноним (10), 14:42, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я правильно понял, что можно (ну например) кинуть тебя с ремонтом в квартире, вышвырнуть из такси посреди машрута, накормить гнилым мясом, и ты затерпишь?
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|6.128, ProfessorNavigator (ok), 15:20, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я правильно понял, что можно (ну например) кинуть тебя с ремонтом в
> квартире, вышвырнуть из такси посреди машрута, накормить гнилым мясом, и ты
> затерпишь?
И с чего вдруг такие выводы? Я про другое.
1) Всё, что вы получаете от общества, предоставляется вам в виде "как есть". Прежде чем этим пользоваться, вы должны проверить состояние полученного. Так как последствия использования полученного расхлёбывать вам, и только вам.
2) Если вы получили нечто ненадлежащего качества, то наказывать производителя за это - бессмысленно. Поскольку сам факт преступления - уже в прошлом, и повлиять вы на него никак не можете. Это - свершившееся событие. Нам же важно в данном контексте, чтобы такого не повторялось в будущем, и чтобы нанесённый ущерб был компенсирован. Наказание, как способ предотвращения чего-либо, не работает. Ибо "нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%". А также потому, что иначе бы однотипные преступления не совершались бы из раза в раз, на протяжении сотен лет. Сработать тут может только один принцип - если нанесён поправимый ущерб, тогда виновник должен его за свой счёт компенсировать. Виновнику вынести предупреждение. Если виновник после этого совершит аналогичное деяние, тогда очевидно, то он необучаем, и представляет угрозу для общества. Что делать с таким, думаю, понятно. Если ущерб непоправимый, т.е. кто-то погиб или стал инвалидом, то тут возможны два вариант. Если деяние было целенаправленным, т.е. смерть или тяжкий вред здоровью были причинены умышленно, то - однозначный смертный приговор. Если нет, то виновника - под наблюдение, с возможным ограничением свободы (но на срок не более пары лет), с запретом лично ему участвовать в том виде деятельности, которым он занимался до того. Пожизненно. В случае каких-либо инцидентов в дальнейшем - ну значит опять же необучаемый, со всеми вытекающими.
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|5.104, n00by (ok), 14:59, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А единственной гарантией от чего либо может служить
> лишь добросовестное отношение производителя к своей продукции и её качеству. Но
> далеко не стопроцентной гарантией - ошибаются все.
Что за привычка писать чушь, не имея представления о предмете?
Производитель обязан предоставить гарантию на срок не менее, чем установлен Законом. Если он китаец и даёт меньше - на оставшийся срок ответственность берёт продавец. Гарантия потому и даётся, что есть определённый процент брака, производитель о нём знает, но приблизить к 0 несоизмеримо дорого и в итоге окажется за счёт потребителя. Потому принят такой компромисс - производитель (продавец) за свой счёт устраняет выявленные недостатки в положенный строк, иначе возвращает полную стоимость.
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|6.131, ProfessorNavigator (ok), 15:27, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что за привычка писать чушь, не имея представления о предмете?
Это скорее к вам)) Что такое гарантийные обязательства? Это обязательство производителя в случае возникновения неисправности из оговоренного списка в оговоренный срок данную неисправность устранить за его, производителя, счёт. Всё. От возникновения неисправностей вас это не спасёт никак.
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|4.77, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 14:30, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Водитель оказывает услугу непосредственным участием, тут прямая связь водителя с ущербом. Шаурмячник аналогично. Программист же не оказывает услуги и понятия не имеет в каких условиях будет эсплуатироваться его изделие. Потому в сценариях, где возможен ущерб от ПО, ответственность лежит на лице непосредственно оказывающим услугу. А именно, это лицо должно удостовериться что выбранное им ПО удовлетворяет требованиям эксплуатации, провести дополнительные испытания, составить иснтрукции и застраховать услугу на случай реализации негативного сценария.
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|4.101, Аноним (101), 14:58, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем тебе as is мешает и как ты её притянул к врачам и сантехникам? Ты за такой софт не платишь и пользоваться им тебя никто не заставляет. Просто программист написал библу, выложил у себя на сайте и написал, что можете свободно и бесплатно пользоваться, но на свой страх и риск. Ты ему разве заплатил что-то чтоб требовать ответственности от него за ущерб? Ну а те буратины, кто решил продавать эту библу в своих продуктах за деньги - вот с них и спрашивай.
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|2.67, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 14:20, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты когда-нибудь читал за что отвечает врач в больнице? Сейчас во всех клиниках перед посещением предлагают для начала заключить договор на оказание услуг. И все эти люди не оказывают услугу бесплатно. Ну а если в самом беле бесплатно, то тем более AS-IS .. или будешь ходить как дура без подарка
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|3.100, Минона (ok), 14:57, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не-не, договор на услуги если услуги платные.
В бесплатной тебе дают подписать информированное согласие на медицинские манипуляции.
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|5.125, Минона (ok), 15:20, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так там и прописано что с тобой может случиться от ~
Но это не является договором, тебя просто информируют что может случиться что угодно.
> и какая степень ответственности клинки если что
Нет там этого.
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|4.138, нах. (?), 15:34, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не-не, договор на услуги если услуги платные.
> В бесплатной тебе дают подписать информированное согласие на медицинские манипуляции.
в платной то же самое. Договор - это чтоб на тебя в суд подать если ты не оплатишь вовремя и по прейскуранту.
А если откинешься - это согласие, вот, справочка, что таково было пожелание покойного.
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|1.11, llolik (ok), 12:41, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да, "доброе утро" ему забыли сказать, видимо. В каждом первом софте в лицензии указан этот самый AS IS, даже в очень коммерческом.
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|2.24, Аноним (-), 13:17, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это очень просто решается на уровне закона.
Тк лицензия / пользовательское соглашение не может противоречить законодательству.
Ты можешь прописать там что юзер обязан принести в жертву первенца или отдать почку, но силы оно иметь не будет.
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|3.42, llolik (ok), 13:45, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты можешь прописать там что юзер обязан принести в жертву первенца или отдать почку, но силы оно иметь не будет.
Тут, как-бы обратная ситуация. Тебе всё (про-)дали, но если это что-то сломало, то ты согласился с тем, что это твои проблемы и тебе никто не обязан.
Ну можно, конечно, этот пункт считать ничтожным, только если ты захочешь предъявить претензии, допустим, фирме Adobe (у которой тоже as is везде), то признание пункта ничтожным ничего не меняет, т.к. фирма находится в Калифорнии и подчиняется законам США и штата Калифорния. Она всё также ничем не обязана.
Можно, конечно, законодательно прописать гарантийные обязательства при КОММЕРЧЕСКОМ приобретении софта (то, что и пытается сделать ЕС, правда несколько дебильно ИМХО). Только это тоже достаточно легко обойти. В крайнем случае, просто закрыть представительства и продавать на US-only площадках, что даст право заявлять что-то в стиле: "вы это купили на нашей площадке, нам пофигу, что там в вашем ЕС, мы играем так".
Короче, ИМХО, проблема на уровне локального законодательства, если не рассматривать радикальные меры, ИМХО как-то не особо решается.
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|4.63, Аноним (-), 14:15, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Тебе бы понравился аналогичная ситуация с пишевой промышленностью Или одеждой о... большой текст свёрнут, показать
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|5.95, llolik (ok), 14:50, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тебе бы понравился аналогичная ситуация с пишевой промышленностью? Или одеждой/обувью?
> Или автомобилями?
Мало-ли что мне может не нравится. Каким образом я должен предъявить производителю претензию, если он находится в другой юрисдикции, которая не предусматривает подобных претензий? Я ещё понимаю к локальному представительству.
> Уже похожее было с локализации данных фаанга в Европе.
> Просто адоб или работает по закона ЕС, или не работает,
А он и не работает, если нет представительства в стране. Хочешь Фотошоп - покупай в MSStore, или в чём оно там продаётся, за USD ключ (не физическую копию), а копию качай бесплатно с сайта.
Короче говоря, лобовые запреты можно обойти.
Дисклеймер, для "тред не читал": Адоб здесь чисто условный, можно поставить свой любимый vendor-name.
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|3.61, Аноним (46), 14:11, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В законе тоже могут написать что юзер обязан принести в жертву первенца или отдать почку, но тогда проще отказать в лицензии всем терпилам из этого региона.
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|2.58, 007 (??), 14:08, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы не совсем верно понимаете и текущую ситуацию и инициативу. А в самой новости слишком много букв, чтобы разглядеть суть.
"AS IS" более-менее защищает разработчика, в особенности с запрещением использовать его софт в конкретной юрисдикции при отсутствии возможности отказа от ответственности.
Но эта защита неизбежно будет под атаками и соответственно под вопросом, ибо основная проблема = отсутствие аудита и/или неустраненные дыры у пользователей.
Удобный/понятный для разработчика "AS IS" на самом деле не приемлем для конечных пользователей/потребителей. Сами пользователи, конечно, могут быть согласны на "AS IS", но в реальности это приводит к злоупотреблению безответственностью со стороны огромного кол-ва поставщиков ПО.
Евросоюз пытается бороться с ситуацией методом "поезд стой, раз-два!", что во-многом глупо и некомпетентно. Тем не менее, цель Cyber Resilience Act, в частности, в том чтобы на уровне регулятора оградить/очистить рынок ПО от неподдерживаемого кода, т.е. если код входит в продаваемое ПО, то кто-то обязан отслеживать и устранять в нём уязвимости.
Однако, это привнесение здравого смыла неизбежно будет рикошетить по разработчикам с "AS IS", ибо "AS IS" равноценен декларации "идите на фиг, ничего не знаю" (предполагает не-устранение уязвимостей).
Добавление соответствующего пункта лицензии вместо анархического "AS IS" будет требовать от коммерческих поставщиков участие в процессе поддержки. Это не только обозначает "юридическую колею" для исков, но и закладывает в лицензию основу для финансирования разработчиков.
Поэтому эта инициатива очень разумная и своевременная, если не запоздалая.
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|3.102, llolik (ok), 14:58, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо за пояснения. Это я понял. Я не понял, как это будет работать в условиях, когда производитель находится в другой юриcдикции. Т.е. я, Хуан из Испании, купил софт за деньги у условной 1C (забавно, но допустим), которая представительства в стране не имеет, и она похерила весь массив моего любимого порно, сделав rm -rf не там где надо. Ок, со мной случился гарантийный случай. На чей адрес претензию-то подавать?
Я к тому, что возможно я не понял: а как планируется предъявлять претензии (считая ничтожным право as is), если ответчик не имеет официальных представительств в ЕС, на которые распространялось-бы правоприменение?
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|4.140, 007 (??), 15:35, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обсуждаемый пункт в лицензию совсем про другое -- чтобы вместо "идите на фиг" (что по сути означает AS-IS) явно обозначить зоны ответственности.
А то о чем вы спрашиваете давно определено: другая юрисдикция вам ни чем не обязана, вообще никак.
Но к этому могу добавляться договоренности между юрисдикциями о неких правилах и/или регулировании: Таможенный союз, БРИСК, Евро-бирократия и т.п.
Если говорить о Cyber Resilience Act то могут быть примерно такие случаи:
- вы купили "снаружи" ЕС некое ПО и оно вам нагадило = вы сами себе злобный буратино, но можете поехать обратно и попробовать подать иск;
- вы купили "снаружи" ЕС некое ПО и оно нагадило вашим пользователем = отвечать будете вы, в том числе за нарушение Cyber Resilience Act;
- вы купили ПО внутри EC, тогда отвечать будет поставщик, но _только_ если удастся показать/доказать что он не уделял достаточно внимания устранению уязвимостей.
Как-то так.
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|3.103, Аноним (103), 14:59, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"если код входит в продаваемое ПО, то кто-то обязан отслеживать и устранять в нём уязвимости"
Вполне разумно, я считаю! Если разраб взял стороннюю либу "AS IS", это не снимает с него ответственности за порчу чужого имущества из-за багов в этом "as is". Хочешь надёжности - либо тестируй до потери пульса, либо пиши такую же сам. Но тыкать кастомеру "это не мы - это опенсорсный Васян!" - подло и наказуемо.
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|4.119, Аноним (76), 15:17, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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каким образом сейчас косяк с либы снимает ответственность? В договоре ответственность или есть или нет...
Если есть, то из-за чего там оно все поломалося - из-за сторонней либы или кота главного пограммиста - дело десятое...
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|1.17, Аноним (-), 12:49, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кажется анонимы с пенька предлагавшие "штрафовать и/или выкидывать из професси на 10 лет за уязвимости" пробрались в ИБМ! Но с лучшем предложеним штрафовать компании /_-
Неужели это сам Джеймс Боттомли читает форум О_о
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|1.20, Аноним (19), 12:57, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> и ошибка/уязвимость в этом коде привела к нанесению ущерба пользователю
Особенно если продаван не потрудился даже готовые исправления бэкпортировать в свой тухляк и вообще забил на его поддержку и обновление ещё до релиза продукта
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|2.45, Аноним (45), 13:46, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можешь использовать только безопасное ПО, если таковое найдётся.
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|1.41, Аноним (41), 13:45, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Все правильно делают. Человек ни за что не отвечает, если ему не платят. Вот если заключили контракт и заплатили - тогда да, привлекайте по самые помидоры. А если нет - идите лесом! AS IS!
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|1.43, Аноним (43), 13:45, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>компания Tulip Trading, потерявшая в ходе взлома биткойны на сумму около 4 млрд долларов
А кто-то не плохо прибарахлился. Уж не тянет ли это на крупнейший ущерб от взлома? Хотя чует моё сердце - не 4 ярд, а 4 миллиона, и не взломали, а прое*ли или взламывали люди со всеми ключами. Но всё равно сумма внушает.
Инициатива гно - как всё что исходит от ибм.
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|2.62, Аноним (62), 14:11, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Красивая инициатива по последовательному уничтожению опенсорса как движения, независимо от лицензий.
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|3.66, Аноним (46), 14:18, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для корпораций ничего не поменяется, а если программист решит подзаработать на своем открытом проекте пусть сразу готовится к сфабрикованным коллективным искам.
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|4.88, Аноним (62), 14:42, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Представь, что ты написал подсистему ядра, выложил её, как полагается, под GPL ... большой текст свёрнут, показать
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|5.99, Аноним (46), 14:54, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Извини, но ничего не понял. Выглядит как фрагмент остросюжетного детектива.
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|5.118, n00by (ok), 15:16, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Представь, что ты написал подсистему ядра, выложил её, как полагается, под GPL
> (тут не очень важно под какой именно, но копилефт под большим
> ударом, чем пермиссив).
> Вендоры взяли твой код, внесли изменения так же под GPL, все довольны.
> Через некоторое время в твоём коде, который вендоры не меняли, находят ошибку.
> Идут иски, вендоры пытаются отбиться. Но суд решает всё в твою
> пользу. Создаётся прецедент и вендоры начинают отказываться от твоего кода (допустим,
> это ядро). Почему будут отказываться, потому что они пострадали из-за твоего
> кода, который даже не меняли.
Ты про главное забыл, но из слова "взяли" и так понятно. Лучше бы тогда и не брали.
Теперь расскажи о своём интересе в этой схеме. Ты тоже хочешь просто "взять", потому дальше принялся пугать юристами?
> Обратно тоже работает. Толпа юристов засуживает тебя до тюряги
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|4.90, Аноним (90), 14:44, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Используя превосходство в ресурсах начать писать своё,
- создавая паралельно новое тивоизированное железо.
- Опенсорс отстанет,
- хомяки понесут деньги сумками за сервисы хранения записных книжек только на вендор-устройствах.
Как-то таг. :) Меровой Загавор!!!
Но чёт звучит расчётливо.
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|3.68, Аноним (-), 14:21, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разве? Обычно опенсорсная либа не используется stand-alone.
Т.е (если я правильно понял) это будет проблема условного гугла - если он использует "либу чувака из небраски*" без проверки как оно работает, и поэтому гугл драйв иногда удаляет все с жесткого диска.
*xkcd 2347: Dependency
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|1.53, n00by (ok), 14:00, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А кто-то уже подписался под такое:
ГОСТ Р 54593—2011
Введение
Свободное программное обеспечение является безопасной, надежной и финансово-привлекательной платформой для построения информационных систем в корпорациях и государственном секторе.
...
4.2 Инфраструктура _разработки_ и использования свободного программного обеспечения
4.2.1 Инфраструктура разработки и использования СПО должна включать в себя:
- изолированную среду сборки программных пакетов (средства получения из исходного кода компьютерных программ бинарных файлов, непосредственно загружаемых в ЭВМ) и иные средства коллективной разработки;
- единое хранилище программ для ЭВМ и исходных текстов для различных аппаратных и программных платформ, в том числе готовых дистрибутивов базового программного обеспечения и типовых программных решений;
- систему контроля программ для ЭВМ, обеспечивающую учет и реализацию прав на их использование, а также повторное использование компьютерных программ и их компонентов;
- инфраструктуру технической поддержки пользователей и разработчиков;
- инфраструктуру обеспечения реализации (применения) открытых стандартов и спецификаций, включая средства автоматизации оценки соответствия требованиям стандартов (спецификациям).
Собираем, храним, распространяем, учитываем продажи. Посмотреть исходники? Не, не слышали.
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|2.92, Витюшка (?), 14:45, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой же карявый ИТшный русский язык. Ничего непонятно.
После "инфраструктура обеспечения реализации" мозг отказывается понимать что там написали.
Канцеляризм.
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|3.129, n00by (ok), 15:22, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это специально так писано, что бы тов. майоров запутать. "Разработка" то понятное слово, а что по сути это имитация бурной деятельности - требует уже изучения "терминологии".
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|2.97, Аноним (76), 14:52, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а в чем проблема?
аналогично у проприетарщиков - сторонних либ натащили и скомпиляли - если запускается и не надает - в продажу.
просто у опенсорсников этот бардак больше на виду, а у проприетарщиков под красивым ковриком...
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|3.122, n00by (ok), 15:19, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь добрый дядя из IBM намекнул, что следует провести аудит, из чего собирается. А такого слова там нет.
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|2.110, 007 (??), 15:04, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А кто-то уже подписался под такое:
> ГОСТ Р 54593—2011
> Введение
> Свободное программное обеспечение является безопасной, надежной и финансово-привлекательной
> платформой для построения информационных систем в корпорациях и государственном секторе.
Там иксперты дальше пошли, сильно дальше.
Схожим образом назвали RISC-V перспективными и безопасными процессорами.
Хотя в архитектуре сохранены все известные проблемы с безопасностью, а реализации фактически не возможно верифицировать (тем более кристаллы, ибо можно делать закладки путем изменения полярности примеси -- ренген не высветит отличий).
Еще очень смешно выглядят разговоры по CHERI для RISC-V.
Иксперты почему-то думают что они получат RISC-V сравнимый по защищенности с Эльбрусом, но одновременно совместимы со всем софтом, т.е. не требующий переписывания.
Такой-же быстрый как феерично спекулятивно-дырявый x86, экономичный/холодный как ARM и дешевый как PIC.
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|3.135, n00by (ok), 15:31, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там самый сок может быть непонятен технарям:
4.1 Цели, задачи, классификация и критерии свободного программного обеспечения
4.1.1 СПО создается и применяется в целях формирования такого рынка, любая услуга на котором, такая как, например, копирование, тиражирование, модификация, исправление ошибки, добавление функциональности и т. п., может продаваться и покупаться на конкурентном рынке свободной контрактацией двух сторон — поставщика и приобретателя услуги, без апелляции к третьей стороне.
Третья сторона - это кто написал код.
На "конкурентном рынке" такой не нужен.
Тут надо быть специалистом по 159-й статье УК РФ. И как оно вписывается в Десятилетия науки и технологий - опять не понятно.
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|1.60, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 14:10, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> ... но нет никаких гарантий, что в будущем в где-то не будет принят похожий закон без подобных исключений.
Тогда будет как с яйцами в РФ, т.е. их скоро не будет из-за попыток порегулировать рынок и заставить производителей работать в убыток. Но так пока что делают в основном только в РФ, на западе всё же менее отмороженные чиновники.
> ... компания Tulip Trading, потерявшая в ходе взлома биткойны на сумму около 4 млрд долларов, требует от разработчиков системы Bitcoin внести изменения в код блокчейна для возвращения потерянной суммы. Иск подан против разработчиков кода инструментария, а не операторов сети Bitcoin.
Ну придурки .. и эти люди ещё второй рукой пишут мерзкие пункты мелкими шрифтами своих лицензионных соглашениях, по которым они ничего никому не должны даже при оказании платных услуг.
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|2.124, AKTEON (?), 15:20, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем проблема ??? Пусть встроят по умолчанию
#ifdef unglorious_bastards_reparations
............
..........
..........
#endif
А если ноды не так скомпилллировали, так это их нодовладельцев автономия свободы воли ...
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|1.64, Аноним (46), 14:16, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Означает ли данная инициатива, что Rust Foundation будет компенсировать ущерб нанесенный уязвимостями в программах, написанных на Rust?
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|2.71, Аноним (-), 14:23, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо внимательно читать закон, но думаю нет.
Ибо так же коммитет ГНУ СИ можно будет привлечь за разработку дырявого стандарта с кучей уязвимостей.
Скорее всего для языков сделают исключение.
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|3.87, Аноним (46), 14:39, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, так как у Раста стандарта вообще нет, то на нет и суда нет )
А с какого фига исключение? Вот есть разработчики компиляторов их и судите. А кто разрабатывает компилятор Rust? То-то же.
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|3.82, Аноним (90), 14:36, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он старый уже. Какой смысл тогда?
Но интересно, Мелкомягкие за своё амно софт как отвечать будут. Ведь у них суть сбизнеса в: сделать некачественно, но дешевле, и по набору фич как у других.
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|4.106, Аноним (76), 15:00, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у них же было про 5 бачинских, которые ты можешь получить если удастся выиграть суд у их юристов.
видишь насколько честнее и с заботой о пользователе работают?
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|2.130, Аноним (-), 15:26, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты вообще читал новость?
"Идея заключается в том, чтобы переложить юридическую ответственность за ошибки в исходном коде с разработчиков открытых проектов на поставщиков конечных коммерческих продуктов на основе этого кода"
Rust Foundation продает тебе код? Нет.
А если в твоей awesomе hello world, которую ты продал за 100500 денег, будет уязвимость - то будешь отвечать ты.
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|1.72, Аноним (78), 14:23, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня лицензия простая. Если нарушил, то у меня есть право сжечь твой дом и убить твою собаку и ты гарантируешь что не будешь предъявлять мне никаких претензий за это.
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|2.79, Аноним (90), 14:31, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А с другой стороны: и раньше было много и развелось халтурщиков и вебни, когда софт или сервис отчасти или в основном не работает.
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|3.107, Аноним (76), 15:02, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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покупай с поддержкой, пусть за простой ничего не получают, а платят неустойку если "сервис отчасти или в основном не работает" ;)
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|4.126, нах. (?), 15:20, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> покупай с поддержкой, пусть за простой ничего не получают, а платят неустойку
> если "сервис отчасти или в основном не работает" ;)
хнык-хнык, и кто вот такое продаст?!
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|5.134, Аноним (76), 15:31, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На каждый товар найдется свой купец, а на каждого купца свой товар
а если нет - то значит рыночек порешал - пущай хотьте хоть эти по заветам Остапа нашего Бендера переквалифицируются в управдомы...
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|1.75, Аноним (90), 14:29, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, каким образом такая инициатива IBM должна бы похоронить опенсорс.
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|2.86, Аноним (90), 14:38, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коммерсы станут писать свё, лучше и выйдут из опенсорса? Опенсорс отстанет и наконец-то данные юзера получится вывести из конроля юзера - профит от продаж сервисов.
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|3.108, Аноним (103), 15:03, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом и весь смысл библиотек - НЕ ПИСАТЬ своё! А если каждая команда будет писать своё ГУЙ (как дебилы из Adobe), свою сеть, свою БД, им и тысячи лет не хватит написать обычную бухгалтерию! :)
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|2.143, n00by (ok), 15:40, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, каким образом такая инициатива IBM должна бы похоронить опенсорс.
Никаким. Но из дистрибутивов Linux останется только RHEL и Fedora.
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|1.109, Аноним (109), 15:04, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, ИМХО, если этот товарищ хочет сделать капут опенсорцу, то да отличная идея:) Ибо с таким пунктом, нафиг оно нужно, корпарасы на это не пойдут:)
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|2.123, нах. (?), 15:19, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пора всех этих юристов на кол.
товарищмайор, тут разжигание!
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|2.141, фнон (?), 15:35, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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таварищмаёор! тут использование устаревших технологий, вместо проверенного стеклянного изделия.
Отправьте его на кичу за нецелевое разбазаривание колышков!
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