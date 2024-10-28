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Организация OSI выработала критерии открытости AI-систем

28.10.2024 20:52

Организация Open Source Initiative (OSI), занимающаяся проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source, утвердила документ Open Source AI Definition v1.0 (OSAID), в котором сформулировано определение открытого AI. AI-система может считаться открытой, если она соответствует следующим критериям:

  • Возможность использования в любых целях без необходимости получения отдельного разрешения;
  • Возможность изучения работы системы и инспектирования её компонентов;
  • Возможность внесения изменений для любых целей, включая изменение выводимой системой информации;
  • Возможность передачи другим лицам как исходного варианта, так и редакции после внесения изменений, без ограничения целей использования.

Для предоставления возможности внесения изменений открытая AI-система должна включать:

  • Детальную информацию о данных, использованных при обучении, и методологии обучения. Информации должно быть достаточно для того, чтобы профессиональный разработчик смог своими силами воссоздать эквивалентную AI-систему, используя для обучения те же самые или похожие данные.
  • Исходный код, позволяющий как запустить AI-систему, так и выполнить процесс её обучения. Код также должен охватывать такие области, как препроцессинг, проверка данных и токенизация. Кроме того, должно быть предоставлено детальное описание архитектуры модели.
  • Параметры модели (весовые коэффициенты), подразумевающие наличие готового к использованию среза состояния после обучения или наличие финального оптимизированного варианта модели.

Большие языковые модели машинного обучения, признанные соответствующими подготовленным критериям: Pythia (Eleuther AI), OLMo (AI2), Amber (LLM360), CrystalCoder (LLM360) и T5 (Google).

Большие языковые модели машинного обучения претендующие на соответствие, но требующие внесения изменений в лицензии или плавила использования: BLOOM (BigScience), Starcoder2 (BigCode) и Falcon (TII).

Большие языковые модели машинного обучения, признанные не соответствующими критериям открытых AI-систем, в силу отсутствия необходимых компонентов или из-за наличия требований, несовместимых с принципами Open Source: Llama2 (Meta), Grok (X/Twitter), Phi-2 (Microsoft) и Mixtral (Mistral).

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.org/blog/th...)
  2. OpenNews: Рейтинг открытости генеративных AI-моделей
  3. OpenNews: Оценка популярности открытых лицензий в зависимости от языка программирования
  4. OpenNews: Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях
  5. OpenNews: Брюс Перенс покинул организацию OSI из-за разногласий, касающихся лицензии CAL
  6. OpenNews: Утечка токенов пользователей платформы Hugging Face Spaces
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62127-ai
Ключевые слова: ai, opensource, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:44, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да форкните уже OpenAI без цензуры!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:47, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цензура в них заложена by design, на lmarena даже соревнуются по этому параметру, кто выдаёт более цензурируемый и инклюзивный текст.
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:00, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > форкните уже OpenAI

    Оно открыто чтобы его форкать?
    Если не знали, слово Open в "OpenAI" не значит ничего.

     

  • 1.4, Аноним (5), 21:47, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Из открытых все они oвoщныe, ибо хорошее не может быть открытым — это БАЗА.
     
     
  • 2.10, Аноним (8), 22:01, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открытое это всегда недо пред альфа в первую очередь + отсутствие дизайна. Тот же блендер вроде успех, но насколько вырвиглазен он.
     
     
  • 3.14, Карлос Сношайтилис (ok), 22:16, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блендер прекрасен в текущем виде.
    Но был ужасен, да. До переработки интерфейса
     
  • 2.13, Аноним (1), 22:09, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Blender и Krita смогли. Осталось ещё чтобы смогли аналоги программ от Microsoft, Adobe и т.д.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 23:02, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Blender и Krita

    Про Krita ничего не знаю и вообще впервые слышу (с тлф гуглить лень, уж извините). А Blender стал хорош только относительно недавно, и то, только с подачи многомиллиардных медиа корпораций, чтобы их же сотрудникам было удобно работать, а не из-за какой-то там абстрактной идеи.

     

  • 1.9, Минона (ok), 22:00, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > инспектирования её компонентов для понимания как создаются результаты;

    Видимо они не в курсе как работают нейронки.

     
     
  • 2.11, ruroruro (?), 22:06, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все норм. Нужна возможность инспектирования, а не интерпретации.
     

  • 1.12, Аноним (-), 22:06, 28/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.17, Аноним (17), 22:41, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь пусть FSF разработает критерии свободности AI-систем.
     

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