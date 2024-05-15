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В NetBSD введён запрет на использование кода, сгенерированного AI-системами

15.05.2024 23:50

Организация NetBSD Foundation представила обновлённые правила внесения изменений в дерево исходных текстов проекта. В новых правилах появился пункт, запрещающий включение в состав NetBSD кода, сгенерированного с использованием AI-инструментов на базе больших языковых моделей, таких как ChatGPT, GitHub Copilot и Code Llama, без предварительного письменного утверждения командой Core Team. В качестве причины упомянуты неопределённость в области авторских прав и несоответствия политике лицензирования NetBSD.

Опасения связаны с тем, AI-системы обучаются на большом массиве информации, среди прочего включающем код, защищённый авторским правом и распространяемый под разными лицензиями. При генерации кода AI-системами эти особенности не учитываются и потенциально результат работы AI может рассматриваться как создание производной работы от кода, который использовался при обучении модели и распространяется под определёнными лицензиями.

При обучении модели на коде с лицензией, требующей извещения об авторстве, в генерируемом AI-инструментами коде данное требование формально не выполняется, что может рассматриваться как нарушение большинства открытых лицензий, таких как GPL, MIT и Apache. Также могут возникнуть проблемы с лицензионной совместимостью при вставке в проекты под пермиссивными лицензиями, такими как BSD, кода, сгенерированного с использованием моделей, обученных на коде с копилефт-лицензиями.

  1. Главная ссылка к новости (https://mastodon.sdf.org/@netb...)
  2. OpenNews: Проект Gentoo запретил принятие изменений, подготовленных при помощи AI-инструментов
  3. OpenNews: GitHub ввёл в строй систему машинного обучения Copilot, генерирующую код
  4. OpenNews: Судебное разбирательство против Microsoft и OpenAI, связанное с генератором кода GitHub Copilot
  5. OpenNews: Исследование влияния AI-ассистентов, подобных GitHub Copilot, на безопасность кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61183-netbsd
Ключевые слова: netbsd, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:00, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как мне кажется, эти объявления только ради публичности, типа "вот какие мы хорошие и этичные". На деле никто не будет проверять (и в принципе почти всегда невозможно проверить), был ли какой-то код создан с помощью больших языковых моделей.
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:02, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уважаемые знатоки. А как отличить, например, хелловорлд, напечатанный руками в блокноте от сгенерированного какбыИИ-инструментами?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:05, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В этом и фишка, что никак, зато теперь NetBSD Foundation может смело говорить что в исходниках не используется никакой код потенциально конфлитующий в части лицензий и прав.
     
  • 2.5, chatgpt (?), 00:09, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Элементарно - если не компилируется - значит я писал!

     

  • 1.3, Аноним (3), 00:04, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на какой там стадии борьба оракла с гуглом из-за явы?
     
  • 1.6, Аноним (2), 00:10, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И ещё вопрос.

    > потенциально результат работы AI может рассматриваться как создание производной работы от кода

    Значит ли это, что человеческому интеллекту разрешено делать производные работы, а какбыИИ запрещено? И если да, то нет дли здесь дискриминации какбыИИ?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:23, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит. Человеческому интеллекту много чего запрещено и предписано: патенты, копирайты, торговые марки, т.н. "смежные права", а также уплата дани и прочее рабство. Чтобы кто надо прибыль получал. Кого это не устраивает - турма сидят или могыла лежат. Коллаборанты из NetBSD прэдпочитают не сыдеть турма, и могыла нэ лэжать, вместо этого помогать уничтожать наши с тобой права. В Common Law такие вопросы решаются в суде, и когда они там будут решаться, когда найдётся слишком оборзевший копираст, который с этим в суд пойдёт, и достаточно смелый ответчик, который на вымогательство не поддастся и пойдёт в суде давать копирасту отпор, копирасты обязательно притащат туда то, что крупные опенсорс-проекты придерживаются их (копирастов) точки зрения.
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:57, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Значит ли это, что человеческому интеллекту разрешено делать производные работы

    Именно потому MS привлекает убежавших к ответственности.

     

  • 1.8, Аноним (8), 00:30, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И как они проверят, что вот тот кусок кода написан каким-нибудь копилотом? Похоже, что это обычная формальная отписка.
     
     
  • 2.10, Аноним (7), 00:44, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2310.14724
     
  • 2.13, Аноним (12), 00:58, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если код писал типичный программист с хабра, которого задевают пробелы в вызовах функций, то не отличат.
     

  • 1.9, Avririon (ok), 00:31, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каждую ноту приватизировать и запретить музыку. Каждую букву, цвет, геометрическую форму.
     
     
  • 2.16, Имя Моё (?), 01:14, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы опоздали с идеей. Уже: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52432
     

  • 1.11, Шарп (ok), 00:54, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ретрограды.
     
  • 1.14, Аноним (14), 01:10, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При обучении модели на коде с лицензией, требующей извещения об авторстве, в генерируемом AI-инструментами коде данное требование формально не выполняется, что может рассматриваться как нарушение большинства открытых лицензий, таких как GPL, MIT и Apache.

    Как насчёт обучения программистов?
    Или в NetBSD не берут профессиональных разработчиков (и вообще людей, хоть раз читавших чужой код), чтобы не нарушать открытые лицензии?

     
  • 1.15, Аноним (15), 01:11, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    NetBSD - отсталаяBSD
     
  • 1.17, Kuromi (ok), 01:56, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну все, теперь война Skynet с человечеством неизбежна. Что позволяют себе эти многоклеточные!
     
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