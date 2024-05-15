В NetBSD введён запрет на использование кода, сгенерированного AI-системами

Организация NetBSD Foundation представила обновлённые правила внесения изменений в дерево исходных текстов проекта. В новых правилах появился пункт, запрещающий включение в состав NetBSD кода, сгенерированного с использованием AI-инструментов на базе больших языковых моделей, таких как ChatGPT, GitHub Copilot и Code Llama, без предварительного письменного утверждения командой Core Team. В качестве причины упомянуты неопределённость в области авторских прав и несоответствия политике лицензирования NetBSD.

Опасения связаны с тем, AI-системы обучаются на большом массиве информации, среди прочего включающем код, защищённый авторским правом и распространяемый под разными лицензиями. При генерации кода AI-системами эти особенности не учитываются и потенциально результат работы AI может рассматриваться как создание производной работы от кода, который использовался при обучении модели и распространяется под определёнными лицензиями.

При обучении модели на коде с лицензией, требующей извещения об авторстве, в генерируемом AI-инструментами коде данное требование формально не выполняется, что может рассматриваться как нарушение большинства открытых лицензий, таких как GPL, MIT и Apache. Также могут возникнуть проблемы с лицензионной совместимостью при вставке в проекты под пермиссивными лицензиями, такими как BSD, кода, сгенерированного с использованием моделей, обученных на коде с копилефт-лицензиями.



