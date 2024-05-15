В NetBSD введён запрет на использование кода, сгенерированного AI-системами

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|1.1, Аноним (1), 00:00, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как мне кажется, эти объявления только ради публичности, типа "вот какие мы хорошие и этичные". На деле никто не будет проверять (и в принципе почти всегда невозможно проверить), был ли какой-то код создан с помощью больших языковых моделей.
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|1.2, Аноним (2), 00:02, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уважаемые знатоки. А как отличить, например, хелловорлд, напечатанный руками в блокноте от сгенерированного какбыИИ-инструментами?
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|2.4, Аноним (4), 00:05, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В этом и фишка, что никак, зато теперь NetBSD Foundation может смело говорить что в исходниках не используется никакой код потенциально конфлитующий в части лицензий и прав.
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|1.6, Аноним (2), 00:10, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И ещё вопрос.
> потенциально результат работы AI может рассматриваться как создание производной работы от кода
Значит ли это, что человеческому интеллекту разрешено делать производные работы, а какбыИИ запрещено? И если да, то нет дли здесь дискриминации какбыИИ?
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|2.7, Аноним (7), 00:23, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит. Человеческому интеллекту много чего запрещено и предписано: патенты, копирайты, торговые марки, т.н. "смежные права", а также уплата дани и прочее рабство. Чтобы кто надо прибыль получал. Кого это не устраивает - турма сидят или могыла лежат. Коллаборанты из NetBSD прэдпочитают не сыдеть турма, и могыла нэ лэжать, вместо этого помогать уничтожать наши с тобой права. В Common Law такие вопросы решаются в суде, и когда они там будут решаться, когда найдётся слишком оборзевший копираст, который с этим в суд пойдёт, и достаточно смелый ответчик, который на вымогательство не поддастся и пойдёт в суде давать копирасту отпор, копирасты обязательно притащат туда то, что крупные опенсорс-проекты придерживаются их (копирастов) точки зрения.
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|2.12, Аноним (12), 00:57, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Значит ли это, что человеческому интеллекту разрешено делать производные работы
Именно потому MS привлекает убежавших к ответственности.
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|1.8, Аноним (8), 00:30, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И как они проверят, что вот тот кусок кода написан каким-нибудь копилотом? Похоже, что это обычная формальная отписка.
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|2.13, Аноним (12), 00:58, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если код писал типичный программист с хабра, которого задевают пробелы в вызовах функций, то не отличат.
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|1.9, Avririon (ok), 00:31, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Каждую ноту приватизировать и запретить музыку. Каждую букву, цвет, геометрическую форму.
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|1.14, Аноним (14), 01:10, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При обучении модели на коде с лицензией, требующей извещения об авторстве, в генерируемом AI-инструментами коде данное требование формально не выполняется, что может рассматриваться как нарушение большинства открытых лицензий, таких как GPL, MIT и Apache.
Как насчёт обучения программистов?
Или в NetBSD не берут профессиональных разработчиков (и вообще людей, хоть раз читавших чужой код), чтобы не нарушать открытые лицензии?
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|1.17, Kuromi (ok), 01:56, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну все, теперь война Skynet с человечеством неизбежна. Что позволяют себе эти многоклеточные!
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