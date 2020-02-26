Инициатива по генерации всевозможных мелодий для защиты от нарушений авторских прав

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|1.2, edv (?), 07:44, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Остаётся сгенерировать весь возможный код и все идеи (для защиты от патентных троллей).
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|2.17, neAnonim (?), 08:57, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем временем мтс регистрирует красный цвет, T-Mobile's magenta итд.
сделайте хоть цвета свободными для начала
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|2.40, Z (??), 10:09, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осталось только найти свою мелодию в миллиардах MIDI файлах!
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|2.34, КО (?), 09:54, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но идею он украл
1751 год Уильям Гейс «Искусство сочинять музыку исключительно новым способом, пригодным для самых захудалых талантов».
1757 год Кирнбергер «Руководство к сочинению полонезов и менуэтов с помощью игральных костей».
1793 год, через два года после смерти Моцарта, было издано его (или ему приписываемое) «Руководство, как при помощи двух игральных костей сочинять вальсы, не имея ни малейшего представления о музыке и композиции).
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|1.5, IRASoldier_registered (ok), 08:06, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>"Если какие-то композиции кажутся похожими, это не всегда плагиат, а вероятно случайные совпадения"
"Не всегда плагиат" не означает, что "совершенно точно не плагиат". Так что идея-то интересная, но сразу же доведена до абсурда. Ведь если некто не случайно придумает схожее, а действительно украдёт мелодию у настоящего сочинителя, будучи бездарностью и надеясь на то, что никто не вспомнит музыку, написанную в другой стране / в другом десятилетии - он может остаться безнаказанным, воспользовавшись, по сути, грязным хаком и читом. В итоге - архив послужит не только честным людям против ложных обвинений в плагиате, но и негодяям, которые получат возможность нагло отрицать своё воровство. Рил и Рубин, по сути, своей уловкой пытаются обесценить само понятие авторства. Тогда как по-хорошему, бороться следует не с самим авторским правом, а с недобросовестными правоторговцами.
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|2.11, Аноним (3), 08:37, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее всего, тут абсолютного решения нет. По-моему, инициатива Дэмиена Рила несет больше положительного эффекта. Естественно, минусы вполне могут быть. Но железный диктат правоторговцев выглядит гораздо хуже.
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|3.14, IRASoldier_registered (ok), 08:49, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Некоторые правоторговцы - козлы. Чтобы они не могли торговать правами - пусть их вообще не имеет никто!"
"Некоторые автомобилисты - безответственно ведут себя на дороге и сбивают людей. Чтобы они не могли так делать - пусть вообще никто не пользуется автомобилями!"
<s>"Некоторые люди могут позволить себе чёрную икру на завтрак. Чтобы нам не было завидно - пусть вообще никто не ест чёрную икру!"</s>
...
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|4.21, neAnonim (?), 09:04, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нарушителей пдд штрафуют, за убийство сажают, патентных троллей поощряют.
не первый раз вижу твой ник, логика это не про тебя
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|4.26, rshadow (ok), 09:16, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Глупые, эгоистичные сравнения. Произведения же публикуются для общества. Давай примеры в этом же ключе.
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|4.29, Аноним (3), 09:38, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>"Некоторые правоторговцы - козлы. Чтобы они не могли торговать правами - пусть их вообще не имеет никто!"
Хотите утрировать? Тогда позволю ответить вам таким перекосом:
Все нынешние сочинители музыки - воры. Все что они создают, было создано до них и имеет права и хозяев. Поэтому нынешних сочинителей музыки надо штрафовать и сажать.
Меняем сочинителей музыки на писателей, художников, программистов и прочее. Что получаем?
Получаем, что этот аккорд или прямоугольник с скругленными краями или принцип синхронизации данных между устройств или синекожий инопланетянин имеет хозяина, который не даст никому бесплатно использовать вышеозначенное. Включая вариации. Включая аналоги вариаций. А тут кто сильнее - тот и прав.
И доводя перекос до абсурда: надо запретить всем, кроме избранных, заниматься творчеством, потому что неизбранные обязательно используют те же ноты, те же цвета, те же буквы, те же цифры, что используются в объектах защиты правоторговцев.
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|2.24, тоже Аноним (ok), 09:09, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не совсем так. Кроме мелодии, есть еще аранжировка. Эта инициатива всего лишь не позволит лейблам прессовать музыкантов на том идиотском основании, что они вынуждены использовать те же самые ноты.
Если же откровенно своровать минусовку и перепеть ее, как Филя, то любой суд определит сходство композиций до степени смешения, и никакой архив базовых мелодий не спасет.
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|1.6, Аноним (6), 08:13, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ИМХО, решение проблемы не в плоскости технологий, а законодательства.
Другое дело, что у кого деньги, тот его и пишет
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|2.7, Аноним (7), 08:27, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это не повод не подпереть костылём, пока бобёр с ослом будут решать кому больше заплатили.
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|1.8, ыы (?), 08:32, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>музыка может рассматриваться как математика и имеется конечное число возможных мелодий
Новое слово в математике. Ранее считалось что ряд натуральных чисел бесконечен, и комбинация оных тоже...
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|3.15, ыы (?), 08:51, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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и цифр в десятичной системе всего 10... как жить... надо срочно запатентовать...
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|4.42, Аноним (42), 10:19, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интелу в своё времязапретили патентовать "586", поэтому он стал "Пентиумом".
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|1.9, Аноним (9), 08:33, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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т.е. скоро музыку можно не покупать?
а просто качать с тырнета и это не будет пиратством?
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|2.16, anonymous (??), 08:53, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> т.е. скоро музыку можно не покупать?
а просто качать с тырнета и это не будет пиратством?
Скачивание музыки никогда не имело ничего общего с вооруженным захватом кораблей.
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|1.10, Cinderella (?), 08:37, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> музыка может рассматриваться как математика и имеется конечное число возможных мелодий. Если какие-то композиции кажутся похожими, это не всегда плагиат, а вероятно случайные совпадения, обусловленные конечным числом возможных мелодий и неизбежностью повторов
Надо поступить как с IPv4 - просто увеличить количество нот до 14
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|2.35, ryoken (ok), 09:57, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно - MIDI-проигрывателем, не? :D.
Самое веселье, я так думаю, насчёт банков звуков для оных.
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|1.19, Аноним (19), 09:00, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно (на самом деле - нет), что всякая шушера хочет использовать возможности копипастинга только в свою сторону. Но в мире так не работает: если хочешь наживаться на копиях, то будь готов к распространению контента бесплатно. А зарабатывать надо своим трудом - на концертах вживую.
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|2.36, КО (?), 09:59, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>на концертах вживую
Композитору несколько сложно будет это сделать, если каждый музыкант может бесплатно воспользоваться его трудом. :)
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|1.20, Ю.Т. (?), 09:00, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Эти благородные люди недооценивают гротескные возможности судебной системы капитализма.
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|1.23, Аноним (23), 09:07, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Автоматизированно сгенерированный контент is uncopyrightable. Copyrightable он только тогда, когда человек его берёт и выдаёт за свой, и в случае суда под присягой врёт, и не палится на таких вещах, как артефакты, генерируемые нейросетями.
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|2.31, Аноним (31), 09:40, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автоматизированно сгенерированный контент точно copyrightable. Или по вашему вся музыка, которая написана на сегодняшний день, используя программы для автоматизации процесса написания музыки uncopyrightable? :)
По-моему вы путаете "автоматизированно" и "автоматически". Сейчас практически в любой сфере есть средства автоматизации, и музыка не исключение. Уже давно большинство композиторов не рисуют ноты от руки на нотном стане.
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|3.39, Аноним (23), 10:02, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно. В моём понимании "автоматизированно" - это когда "вкалывают роботы".
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|2.32, Аноним (31), 09:42, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эх, если бы ещё весь код, написанный в IDE (как средстве автоматизации рутинных задач при разработке) становился бы uncopyrightable.
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|2.38, КО (?), 10:01, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Автоматизированно сгенерированный контент is uncopyrightable.
а - автотоматически
б - если человек повторил машину то тоже uncopyrightable
что и требуется доказать.
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|1.28, Аноним (28), 09:31, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень сомнительная инициатива от людей, которые, судя по всему, не очень разбираются в музыке.
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|1.37, Аноним (37), 10:00, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Авторское право не мешает создавать новые медодии, _передача авторских прав_ с дальнешим запрещением ее безвозмездной передачи - вот что ограничивает творчество. Другими славами владельцы авторских прав - воры! Вообще, если я нахожусь в общественном месте и где-то играет "защищенная авторским правом" миллодия я могу сучайно записать и передать ее моему собеседнику по телефону когда отвечу на звонок. Я не хочу слушать защищенные авторским правом миллодии, в общественных местах - это очень опасно! Они не распространяются бесплатно, я могу захотеть ее послушать, а для этого мне нужно платить деньги. Другими словами это используется как наркомания, дал бесплатно - а потом хочешь еще плати! А это сравни уголовному престулпению, как распростроение наркотиков. Так что "владельцев авторских прав" под суд!
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|1.41, Аноним (41), 10:13, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо еще доказать что твоя музыка подходит под эти ноты. Проанализировать и сравнить с кучей нот как-то
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|1.43, олавф (?), 10:21, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну для начала нужно разделять авторов и владельцев
далее нужно понимать что существует бесконечность ... а это значит что любые конечные системы системы (ноты, буквы, атомы итд) в конечном объеме имеют конечное количество состояний ... посему это годная и полезная инициатива (хотя несколько безумная тк это боьше похоже на кастыль чем на решение но что маемо то маемо)
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