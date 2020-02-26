Инициатива по генерации всевозможных мелодий для защиты от нарушений авторских прав

Дэмиен Рил (Damien Riehl), юрист, программист и музыкант, совместно с музыкантом Ноа Рубином (Noah Rubin) попытался остановить будущие судебные иски о нарушении авторских прав, связанные с обвинениями в плагиате музыки. Для воплощения этой идеи был сгенерирован огромный массив MIDI-мелодий, получены авторские права на эти автоматические мелодии, а затем мелодии были переведены в разряд общественного достояния.

Суть идеи в том, что музыка может рассматриваться как математика и имеется конечное число возможных мелодий. Если какие-то композиции кажутся похожими, это не всегда плагиат, а вероятно случайные совпадения, обусловленные конечным числом возможных мелодий и неизбежностью повторов. Со временем музыкальных композиций становится всё больше и больше, и в будущем будет всё труднее находить уникальные мелодии, которые не встречались ранее.

Генерация и публикация для безвозмездного использования всех возможных мелодий позволит защитить музыкантов от будущих исков в нарушении авторских прав, так как в суде можно будет продемонстрировать факт более раннего создания данной мелодии и её распространения для неограниченного использования. Кроме того, если рассматривать мелодии как предопределённые цифровые константы, которые существуют изначально, возможно можно будет доказать, что мелодии относятся к математике и являются всего лишь фактами, на которые не распространяется авторское право.

Авторы проекта алгоритмически попытались определить все возможные мелодии, содержащиеся в одной октаве. Для генерации мелодий был создан алгоритм, записывающий комбинации 8-нотных и 12-тактовых мелодий, используя тактику перебора всех возможных комбинаций, похожую на подбор хэшей паролей. Реализация алгоритма позволяет генерировать около 300 тысяч мелодий в секунду. Код генератора мелодий написан на языке Rust и опубликован на GitHub под лицензией Creative Commons Attribution 4.0. Мелодия может считаться защищённой авторским правом, как только она сохранена в воспроизводимом формате, таком как MIDI. Готовый архив сгенерированных мелодий (1.2 ТБ в MIDI) размещён в Интернет-архиве как общественное достояние.