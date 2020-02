Инициатива по генерации всевозможных мелодий для защиты от нарушений авторских прав

2.11 , Аноним ( 3 ), 08:37, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Скорее всего, тут абсолютного решения нет. По-моему, инициатива Дэмиена Рила несет больше положительного эффекта. Естественно, минусы вполне могут быть. Но железный диктат правоторговцев выглядит гораздо хуже.

3.14 , IRASoldier_registered ( ok ), 08:49, 26/02/2020 "Некоторые правоторговцы - козлы. Чтобы они не могли торговать правами - пусть их вообще не имеет никто!" "Некоторые автомобилисты - безответственно ведут себя на дороге и сбивают людей. Чтобы они не могли так делать - пусть вообще никто не пользуется автомобилями!" <s>"Некоторые люди могут позволить себе чёрную икру на завтрак. Чтобы нам не было завидно - пусть вообще никто не ест чёрную икру!"</s> ...

4.18 , Аноним ( 18 ), 08:58, 26/02/2020 икра и сбитие это физика. Что есть права ?

4.21 , neAnonim ( ? ), 09:04, 26/02/2020 нарушителей пдд штрафуют, за убийство сажают, патентных троллей поощряют. не первый раз вижу твой ник, логика это не про тебя

4.26 , rshadow ( ok ), 09:16, 26/02/2020 Глупые, эгоистичные сравнения. Произведения же публикуются для общества. Давай примеры в этом же ключе.

4.29 , Аноним ( 3 ), 09:38, 26/02/2020 >"Некоторые правоторговцы - козлы. Чтобы они не могли торговать правами - пусть их вообще не имеет никто!" Хотите утрировать? Тогда позволю ответить вам таким перекосом:

Все нынешние сочинители музыки - воры. Все что они создают, было создано до них и имеет права и хозяев. Поэтому нынешних сочинителей музыки надо штрафовать и сажать. Меняем сочинителей музыки на писателей, художников, программистов и прочее. Что получаем?

Получаем, что этот аккорд или прямоугольник с скругленными краями или принцип синхронизации данных между устройств или синекожий инопланетянин имеет хозяина, который не даст никому бесплатно использовать вышеозначенное. Включая вариации. Включая аналоги вариаций. А тут кто сильнее - тот и прав. И доводя перекос до абсурда: надо запретить всем, кроме избранных, заниматься творчеством, потому что неизбранные обязательно используют те же ноты, те же цвета, те же буквы, те же цифры, что используются в объектах защиты правоторговцев.

2.24 , тоже Аноним ( ok ), 09:09, 26/02/2020 Не совсем так. Кроме мелодии, есть еще аранжировка. Эта инициатива всего лишь не позволит лейблам прессовать музыкантов на том идиотском основании, что они вынуждены использовать те же самые ноты.

Если же откровенно своровать минусовку и перепеть ее, как Филя, то любой суд определит сходство композиций до степени смешения, и никакой архив базовых мелодий не спасет.