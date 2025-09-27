The OpenNET Project / Index page

Правила использования AI-инструментов при разработке Fedora Linux

27.09.2025 12:30

Джейсон Брукс (Jason Brooks), входящий в управляющий совет проекта Fedora, выставил на обсуждение черновой вариант правил, регламентирующих применение AI-инструментов при разработке Fedora Linux. На обсуждение изменения правил и внесение правок отведено две недели, после чего члены управляющего совета проведут голосование для утверждения новых требований.

AI-инструменты рассматриваются как потенциальная возможность сделать платформу лучше, но при этом имеются опасения, связанные с конфиденциальностью, безопасностью, этикой и качеством. Предложено не запрещать использование AI-ассистентов при обязательном человеческом контроле за результатом их работы и несении разработчиком ответственности за код. Предложены следующие правила использования AI:

  • Разработчик, использующий AI-инструменты при подготовке изменений для Fedora, несёт ответственность за переданное изменение и обязан изучить, проверить и протестировать его. Сгенерированное AI-ассистентом содержимое должно рассматриваться как рекомендация, а не финальный код или текст. Отправка непроверенного или низкокачественного AI-контента недопустима и создаёт дополнительную нагрузку на рецензирующих изменения.
  • При передаче изменений, подготовленных с использованием AI-инструментов, в примечании к коммиту или pull-запросу требуется добавлять тег "Assisted-by: название AI-ассистента".
  • Поощряется использование AI‑инструментов для преодоления языкового барьера или пояснения своих мыслей при общении.
  • При рецензировании чужих изменений рекомендовано ограничить использование AI-инструментов - можно использовать AI для помощи в формировании отзывов, но нельзя для полной автоматизации процесса рецензирования. Окончательное решение за одобрением и отклонением изменений должен принимать человек.
  • При управлении проектом AI-инструменты могут применяться для автоматизации рутинных задач, таких как фильтрация спама и создание заметок, но их использование признано недопустимым в таких вопросах, как оценка жалоб на нарушение кодекса поведения, запросов финансирования, выставление кандидатов на руководящие должности и подготовка докладов для конференций.
  • Предлагаемые в дистрибутиве AI-возможности, особенно отправляющие данные на внешние серверы, должны по умолчанию быть отключены и активироваться после информирования и получения согласия у пользователя (opt-in). Из полезных применений AI-инструментов называется их задействование в средствах для людей с ограниченными возможностями, например, для перевода, транскрипции и синтеза речи.
  • Поощряется создание пакетов с инструментами и фреймворками, необходимыми для исследований и разработок в области искусственного интеллекта.
  • Генерируемые проектом данные разрешено использовать в обучении AI-моделей при соблюдении лицензий и упоминании авторства. Запрещён агрессивный скрапинг данных, создающий большую нагрузку на инфраструктуру (для предоставления эффективного доступа к данным рекомендовано связаться с командой, отвечающей за инфраструктуру).


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63956-fedora
Ключевые слова: fedora, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:41, 27/09/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Здравая позиция
     
  • 1.2, Bob (??), 13:02, 27/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Скоро стану таджиком (-), 13:29, 27/09/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    AI годится только как быстрый справочник и персональный ассистент для мозгового штурма. Типа, промптишь ему, дай 10 вариантов реализации вот того алгоритма.

    Но полностью полагаться на AI — вселенская глупость.

     
     
  • 2.6, Голдер и Рита (?), 13:57, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью согласны с вами.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:39, 27/09/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Туалетной лабе хуже не будет от ИИ, а удешевить конечный результат вполне получится. Держу кулачки и не за пафосные кожаные мешки.
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:04, 27/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Основная проблема ИИ - на чем его учили, то он и выдает. Если учили на том же дырявом коде, какой есть сейчас, то и выдавать он будет тот же дырявый код, что и был.
     

