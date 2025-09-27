Правила использования AI-инструментов при разработке Fedora Linux

Джейсон Брукс (Jason Brooks), входящий в управляющий совет проекта Fedora, выставил на обсуждение черновой вариант правил, регламентирующих применение AI-инструментов при разработке Fedora Linux. На обсуждение изменения правил и внесение правок отведено две недели, после чего члены управляющего совета проведут голосование для утверждения новых требований. AI-инструменты рассматриваются как потенциальная возможность сделать платформу лучше, но при этом имеются опасения, связанные с конфиденциальностью, безопасностью, этикой и качеством. Предложено не запрещать использование AI-ассистентов при обязательном человеческом контроле за результатом их работы и несении разработчиком ответственности за код. Предложены следующие правила использования AI: Разработчик, использующий AI-инструменты при подготовке изменений для Fedora, несёт ответственность за переданное изменение и обязан изучить, проверить и протестировать его. Сгенерированное AI-ассистентом содержимое должно рассматриваться как рекомендация, а не финальный код или текст. Отправка непроверенного или низкокачественного AI-контента недопустима и создаёт дополнительную нагрузку на рецензирующих изменения.

При передаче изменений, подготовленных с использованием AI-инструментов, в примечании к коммиту или pull-запросу требуется добавлять тег "Assisted-by: название AI-ассистента".

Поощряется использование AI‑инструментов для преодоления языкового барьера или пояснения своих мыслей при общении.

При рецензировании чужих изменений рекомендовано ограничить использование AI-инструментов - можно использовать AI для помощи в формировании отзывов, но нельзя для полной автоматизации процесса рецензирования. Окончательное решение за одобрением и отклонением изменений должен принимать человек.

При управлении проектом AI-инструменты могут применяться для автоматизации рутинных задач, таких как фильтрация спама и создание заметок, но их использование признано недопустимым в таких вопросах, как оценка жалоб на нарушение кодекса поведения, запросов финансирования, выставление кандидатов на руководящие должности и подготовка докладов для конференций.

Предлагаемые в дистрибутиве AI-возможности, особенно отправляющие данные на внешние серверы, должны по умолчанию быть отключены и активироваться после информирования и получения согласия у пользователя (opt-in). Из полезных применений AI-инструментов называется их задействование в средствах для людей с ограниченными возможностями, например, для перевода, транскрипции и синтеза речи.

Поощряется создание пакетов с инструментами и фреймворками, необходимыми для исследований и разработок в области искусственного интеллекта.

Генерируемые проектом данные разрешено использовать в обучении AI-моделей при соблюдении лицензий и упоминании авторства. Запрещён агрессивный скрапинг данных, создающий большую нагрузку на инфраструктуру (для предоставления эффективного доступа к данным рекомендовано связаться с командой, отвечающей за инфраструктуру).



