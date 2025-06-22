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Выпуск языка программирования Hare 0.25.2

22.06.2025 10:21

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, почтового клиента Aerc и платформы совместной разработки SourceHut, опубликовал выпуск языка программирования Hare 0.25.2. Номер версии образован как 0.YY.Q, где YY - две последние цифры года, а Q - номер квартала, прошлый выпуск Hare 0.24.2 был опубликован год назад. Hare преподносится как язык системного программирования, близкий к языку Си, но проще, чем Си. Исходный код компилятора и инструментария распространяются под лицензией GPLv3, а код стандартной библиотеки под лицензией MPL (Mozilla Public License).

Язык оптимизирован для решения низкоуровневых задач, таких как разработка операционных систем, компиляторов, сетевых приложений и системных утилит, для которых требуется достижение максимальной производительности и полный контроль над выполнением. В языке применяется ручное управление памятью и статическая система типов, при которой каждой переменной явно должен быть присвоен определённый тип.

Для выполнения приложения поставляется минимальный runtime, а для разработки распространяется стандартная библиотека функций, предоставляющая доступ к базовым интерфейсам операционной системы, а также предлагающая функции для работы с типовыми алгоритмами, протоколами и форматами, включая средства для использования регулярных выражений и шифрования. Для разработки графических приложений развивается инструментарий hare-wayland, а также привязки для доступа к возможностям GTK, Vulkan, OpenGL, SDL2 и libui.

В новой версии:

  • Расширены возможности буферизированного ввода/вывода. В модуль "memio::" добавлен режим потоков "nonblocking". Предложены опции для настройки поведения при обработке конца файла в bufio::scanner и режимы управления потоками bufio::stream. Добавлены функции os::open_buffered и os::create_buffered.
  • В утилите "haredoc" реализована возможность извлечения из README-файлов краткого описания модулей и его отображения при выводе списка модулей.
  • Реализована поддержка Unix/POSIX API: io::fsync, io::fdatasync, unix::getrlimit, unix::setrlimit и fcntl (через os::getflags и os::setflags). Для ОС NetBSD портирована поддержка разделяемой памяти.
  • В утилиту hare добавлена поддержка встраивания внешних обработчиков, вызываемых при помощи подкоманды "hare tool". Например, при помощи подобного обработчика обеспечена интеграция с инструментом "hare-update".
  • В разряд обязательных переведена обработка ошибок в ситуациях нехватки памяти. Добавлен новый примитивный тип "nomem", возвращаемый функциями выделения памяти при невозможности выделить требуемый объём памяти.
  • Улучшен API для работы с датами и временем. Расширены возможности работы с часовыми поясами и добавлена поддержка правил PETZ (POSIX Extending TZ). Многие функции перенесены из модуля time::chrono в time::date.
  • Добавлена поддержка семантических аннотаций кода, позволяющий прикрепить к коду дополнительные метаданные, которые игнорируются компилятором, но могут учитываться лексическим анализатором в стандартной библиотеке. 
    
   #[json::gen]
   export type player = struct {
	name: str,
	#[json::field(name = "X", omit_null=true)]
	x: *f64,
	#[json::field(name = "Y", omit_null=true)]
	y: *f64,
   };
  • Добавлена утилита hare-update для упрощения миграции кода на новые версии инструментария Hare, содержащие изменения, нарушающие обратную совместимость. Например, утилита может использоваться для адаптации существующего кода к применению обязательной обработки ошибок выделения памяти, появившейся в текущем выпуске.


  1. Главная ссылка к новости (https://harelang.org/blog/2025...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Hare 0.24.2
  3. OpenNews: Первый тестовый выпуск языка программирования Hare
  4. OpenNews: В языке системного программирования Hare реализована поддержка OpenBSD
  5. OpenNews: Автор оболочки Sway и языка Hare развивает новое микроядро Helios и OC Ares
  6. OpenNews: Дрю ДеВолт представил язык системного программирования Hare
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63441-hare
Ключевые слова: hare
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 11:27, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > "Номер версии образован как 0.YY.Q, где YY - две последние цифры года, а Q - номер квартала"

    Вы что с нумерации версии сделали? Извращенцы!

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 11:30, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LibreOffice подсказал.
     
  • 2.7, Грека (?), 12:10, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А если проект доживет до 2101 года, то это будет 0.01.1? Фигня какая-то.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:20, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, наверное, тогда можно и поменять уже будет первую цифру.
    Так что 1.01.1, не о чем беспокоиться.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:19, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноль целых 25 столетних 2 квартальных
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:08, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выпуск нового языка хАРэ 0.25.2 . дА ХАРЭ УЖЕ , кому оно надо ?.
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 13:26, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Hare" по-английски читается "хэйр" и обозначает "заяц". Кроме того, на логотипе милейший зайчик изображён. Так что в следующий раз попробуйте мыслить чуть шире (чем что все вокруг используют латиницу лишь для транслитерации русского языка). :D
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:47, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо тебе КО, ты нас всех снова спас!
    Но и правда, харе уже по N+1 кругу  C/зайцев гонять :)
     

  • 1.9, Drew Devault (?), 12:31, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ваще топ язык! Автор красава!
     
     
  • 2.11, D. DeVault (?), 13:11, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью согласен с вами, коллега!
     

  • 1.10, Werwolf (ok), 13:10, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шутки про "у него на hare написано" и "hare писать чушь" вошли в чат
     

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