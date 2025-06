Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.4

2.33 , Аноним ( 1 ), 18:35, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если konsole перестанет выжирать весь процессор без причины на вейланде, то 100 в спину. Alacritty обмазываться не здоровая тема. При этом, kwin_x11 -- наверное, лучший, и совершеннейший из оконных менеджеров на сегодня.

3.41 , Аноним ( - ), 18:43, 17/06/2025 > перестанет выжирать весь процессор без причины Шлите багрепорты. > на вейланде И не только на нем)

forum.manjaro.org/t/kwin-x11-use-99-of-cpu/121010

ms.codes/blogs/computer-hardware/kwin_x11-high-cpu-usage Не знаю как вы используете консоль, что вам Alacritty не подходит.

Или "не здоровая тема" это про идеологическую составляющую?

3.46 , Аноним ( - ), 18:59, 17/06/2025 > Если konsole перестанет выжирать весь процессор без причины на вейланде, то 100 в спину. Ну так это известная проблема

https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=294966 Problem solved after changing icon theme to breeze

Попробуй, может поможет

2.39 , 12yoexpert ( ok ), 18:42, 17/06/2025 > Как вы думаете, в какой ветке будут фикситься баги в первую отчередь?)) в kwin_x11, разумеется. фиксить баги под вяленым это нонсенс

3.47 , Аноним ( - ), 19:00, 17/06/2025 > в kwin_x11, разумеется. фиксить баги под вяленым это нонсенс Заборстый у тебя копиум, ох забористый...

Впрочем время рассудит. Посмотрим в след новости про релиз 6.5

Впрочем время рассудит. Посмотрим в след новости про релиз 6.5