Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.4

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|1.1, Аноним (1), 17:45, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У меня в kmix не работает попап окно с громкостью по клику на трее. Надо открывать полное окно, чтобы поправить громкость. Только на вейланде, на иксах работает. Кому пожаловаться?
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|4.30, Аноним (-), 18:31, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> все вокруг не поддерживают вяленого, а вяленый - Д'Артаньян
Не нужно говорить за всех. Есть море софта, который уже поддерживает вейланд.
То что кучка луддитов застряла в прошлом - проблема луддитов. Пинайте их, пишите багрепорты или переходите на нормальный софт.
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|5.36, 12yoexpert (ok), 18:40, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пинайте их, пишите багрепорты или переходите на нормальный софт.
да мне на иксах не нужно ничего пинать, всё просто работает
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|5.48, Аноним (48), 19:04, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как виндусятнки про линукс. А вот фотошоп, винрар, офис...
Заменить придется, если разрабы не подтянут свои поделия под современный графический стек.
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|3.12, cheburnator9000 (ok), 18:09, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да жалуйся в bugs.kde.org там тебе ответят что проблема в qt и якобы она починена, но релиз с фиксом будет через пол года, в твоем дистрибутиве дай бог что через год, а то и два.
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|4.43, Аноним (43), 18:50, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в твоем дистрибутиве дай бог что через год, а то и два
В моем появится практически сразу, не надо проецировать свои проблемы на других.
Сам выбрал такой дистр ради стабильности... ну, и сиди стабильно с багом. Чо ныть-то?
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|2.8, Аноним (8), 18:01, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Требуется разработка очередного нужного расширения протокола Wayland. Соответственно, пожаловаться (в Спортлото).
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|2.25, 12yoexpert (ok), 18:24, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на что вы хотите жаловаться? в вяленом и не должно ничего работать, это фишка такая
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|1.4, Аноним (4), 17:53, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На прецентационном видео в телеграмме открыта группа KDE India. Вместо тысячи слов.
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|2.24, 12yoexpert (ok), 18:23, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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т.е. мало того, что наняли эффективненьких, так ещё и индусов. штош, покойся с миром, кде
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|1.5, Fracta1L (ok), 17:54, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уже неделю как на сабже из оверлея kde, всё ок. Кеды всё лучше и лучше.
Но к сожалению их пока нельзя собрать без kwin_x11 и иксов, я пытался.
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|2.29, Аноним (-), 18:29, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Но к сожалению их пока нельзя собрать без kwin_x11 и иксов, я пытался.
Нужно немного подождать и можно будет.
Все-таки иксы проросли очень глубоко и выкорчевывать эту заразу ой как не просто.
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|4.44, Аноним (42), 18:51, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> иксы надо впиливать обратно.
Ох какой я молодец что сижу на x сах, и максимум это смотрю на Kde Neon,
Ато есть тут любители впаривать Wayland
Говорящщие что все стабильно.
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|1.11, Аноним (11), 18:06, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучшее DE, единственное, тема Breeze Dark немного скучная по серым тонам и шрифт не очень красивый дефолтный. Но в отличии от гнума все можно настроить.
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|1.22, 12yoexpert (ok), 18:21, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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компиз дропнули 10 лет назад, интерфейс до сих пор вырвиглазный, зато сидят пилят вяленого непонятно зачем
что происходит? за 10 лет можно было такое сделать, а они...
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|1.23, Nochi (?), 18:22, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Изменить дизайн, упростить, и сделать стабильной, это то, что требуется сделать разработчикам для Plasma, или ещё что-то?
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|2.27, 12yoexpert (ok), 18:26, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поправочка: это нужно пользователям, разработчикам это нафиг не упало, судя по всему
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|2.32, Аноним (-), 18:33, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Изменить дизайн
зачем?
> упростить
что в ней вам кажется сложным? по сравнению с чем?
> стабильной
каждый выпуск над этим работают
Если вам слишком "слооожнааа-нипонятнааа", то для вас есть гном.
Не нужно портить наши кеды вашими гомовскими запросами.
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|2.34, Аноним (42), 18:36, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Изменить дизайн, упростить, и сделать стабильной, это то, что требуется сделать разработчикам для Plasma, или ещё что-то?
мда, то что требуется от разработчиков, оптимизировать, упростить, новый дизайн, улучшить, возможно сделать Вейленд.
А не +100500 непонятных функций.
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|1.28, Аноним (-), 18:27, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Кодовая база kwin разделена на kwin_x11 и kwin_wayland.
Хе-хе-хе.
Как вы думаете, в какой ветке будут фикситься баги в первую отчередь?))
> Добавлена поддержка HDR-видео в формате P010.
> Реализован виджет для калибровки HDR.
Отлично! Прогресс не остановить.
А вообще приятно, что лучшее DE становится еще лучше.
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|2.33, Аноним (1), 18:35, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если konsole перестанет выжирать весь процессор без причины на вейланде, то 100 в спину. Alacritty обмазываться не здоровая тема. При этом, kwin_x11 -- наверное, лучший, и совершеннейший из оконных менеджеров на сегодня.
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|3.41, Аноним (-), 18:43, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> перестанет выжирать весь процессор без причины
Шлите багрепорты.
> на вейланде
И не только на нем)
forum.manjaro.org/t/kwin-x11-use-99-of-cpu/121010
ms.codes/blogs/computer-hardware/kwin_x11-high-cpu-usage
Не знаю как вы используете консоль, что вам Alacritty не подходит.
Или "не здоровая тема" это про идеологическую составляющую?
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|2.39, 12yoexpert (ok), 18:42, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как вы думаете, в какой ветке будут фикситься баги в первую отчередь?))
в kwin_x11, разумеется. фиксить баги под вяленым это нонсенс
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|3.47, Аноним (-), 19:00, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в kwin_x11, разумеется. фиксить баги под вяленым это нонсенс
Заборстый у тебя копиум, ох забористый...
Впрочем время рассудит. Посмотрим в след новости про релиз 6.5
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