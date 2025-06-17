The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.4

17.06.2025 17:38

После четырёх месяцев разработки опубликован релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.4. Для оценки работы новых выпусков KDE можно воспользоваться сборками от проектов KDE Neon и openSUSE (Argon, основанный на openSUSE Leap, и Krypton, основанный на openSUSE Tumbleweed).

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка использования для каждого виртуального рабочего стола своей мозаичной раскладки окон.

  • Тема оформления Breeze Dark сделана темнее для более контрастного отображения текста и элементов переднего плана на тёмном фоне.
  • Реализовано затемнение фона рабочего стола и текущего окна во время вывода диалога аутентификации для более заметного акцентирования внимания на нём.
  • В меню приложений Kickoff и виджете Application Launcher реализованы зелёные метки для выделения из общей массы недавно установленных программ. Метки исчезают через три дня после первого запуска нового приложения.
  • В KRunner улучшена группировка результатов поиска - действия, связанные с сеансом и загрузкой, теперь включены в приоритетный список, выводимый в первую очередь. Улучшена навигация в KRunner с использованием клавиатуры. Обеспечена визуализация цвета - при вводе кодов представления цвета (например, #112233) или названий цветов, KRunner теперь показывает как выглядит цвет.
  • Добавлено предупреждение, выводимое при попытке обращения к микрофону из приложения, если микрофон переведён в настройках в беззвучный режим.
  • В композитном менеджере KWin реализована возможность включения расширенного динамического диапазона яркости для экранов, не поддерживающих HDR, на которых HDR имитируется при помощи изменения яркости подсветки.
  • Улучшена поддержка Wayland. В композитном менеджере KWin задействована стабильная версия Wayland-протокола ext-data-control, необходимого для корректной работы с буфером обмена (ранее использовался протокол wlr-data-control-unstable-v1).
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола ext-idle-notify.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола fifo, позволяющего использовать FIFO-механизм (первым пришёл - первым ушёл) обработки очереди обновления содержимого отображаемой поверхности. При помощи указанного протокола при выводе можно обойтись ожиданием завершения вертикальной развёртки (vblank) вместо использования callback-вызовов при каждой готовности отобразить новый кадр, что решает проблему с высокой нагрузкой на GPU при использовании VSync.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-session-management. Изменение позволяет восстанавливать состояние окон прерванного сеанса в окружениях на основе протокола Wayland, например, в случае аварийного завершения композитного сервера или приложения.
  • В окружении на базе Wayland добавлена возможность использования относительного позиционирования на графических планшетах, при котором позиция стилуса определяется относительно предыдущего положения, а не абсолютной позиции на поверхности планшета. Для работы с Wayland адаптирована возможность управления графическим курсором при помощи клавиатуры.
  • Кодовая база kwin разделена на kwin_x11 и kwin_wayland.
  • В KWin добавлена возможность настройки продолжительности действия эффекта затухания рабочего стола ("Fade Desktop").
  • Добавлена поддержка HDR-видео в формате P010.
  • Добавлена поддержка xdg-портала Clipboard, предоставляющего доступ к буферу обмена для приложений, запускаемых в изолированных окружениях, например, поставляемых в формате Flatpak.
  • Реализована возможность переключения между окнами через сочетания клавиш Meta+Tab и Meta+Shift+Tab.
  • Приложениям, использующим XWayland, предоставлена возможность управления клавиатурой и указателем мыши без вывода запросов подтверждение подобных операции. По умолчанию данная возможность отключена, так как она снижает уровень безопасности системы.



  • В конфигураторе улучшен интерфейс страницы настройки дисплея. На системах с одним экраном обеспечено скрытие области выбора раскладки экранов. В многомониторных конфигураций улучшено выделение текущего экрана и представление подсоединённых, но не активированных экранов.
  • В конфигуратор добавлен новый раздел "Анимация", в который перенесены настройки анимированных эффектов. В секции "Десктоп-эффекты" оставлены общие эффекты, не связанные с визуализацией перехода из одного состояния в другое.
  • В диалоге настройки панели две отдельные кнопки в заголовке преобразованы в меню, что решило проблему с растяжением диалога на системах с локализацией из-за слишком длинных слов на кнопках.
  • На странице управления пользователями реализовано предупреждение, показываемое при попытке удаления пользователя с активным сеансом. При подтверждении подобной операции файлы такого пользователя не будут удалены.
  • В настройки системного лотка добавлено предупреждение, выводимое при попытке отключить сервис управления буфером обмена.
  • Модернизировано оформление диалогов для настройки виджетов часов, словаря, таймера и показа слайд-шоу из выбранных изображений.
  • Добавлена настройка для принудительного отключения пиктограмм определённых приложений в системном лотке. Новая возможность может оказаться полезной, когда приложения не содержат внутренних настроек для прекращения показа индикаторов (например, Discord).
  • В диалоге настройки панели визуализация макетов размещения панели теперь отражает фактическое положение панели на экране.
  • Переработано окно регистрации приложениями клавиатурных комбинаций.
  • В диалог настройки действий при двойном клике мышью добавлена область для тестирования изменения перед его применением.
  • В конфигураторе на странице с параметрами дисплея обеспечено отображение нецелых значений обновления экрана (например, 59.94Hz). Добавлена настройка для ограничения максимальной глубины цвета.
  • Упрощена настройка кнопок стилуса. Добавлена возможность повторной калибровки графического планшета. Добавлен режим симуляции поведения мыши при использовании графического планшета.



  • В системном лотке теперь показывается информация о ненастроенном виджете с прогнозом погоды.
  • Улучшен виджет управления громкостью, в котором теперь показывается название контента, воспроизводимого в приложениях, выставляющих подобные метаданные (например, в браузерах). Добавлены текстовые заголовки для устройств ввода и вывода звука. Повышена наглядность при использовании нескольких устройств. Ускорен вызов окна управления буфером обмена комбинацией клавиш Meta+V.
  • В виджет управления воспроизведением (Media Controller) добавлена поддержка комбинаций клавиш Ctrl+Tab и Alt+[number] для переключения между вкладками и источниками.
  • В виджет с корзиной добавлен индикатор выполнения операции очистки (вращающийся спинер).
  • В апплет, управляющий медиапроигрывателями, поддерживающими протокол MPRIS, добавлен переключатель скорости воспроизведения.
  • В виджете управления встроенными и внешними дисками (Disks & Devices) реализована проверка состояния разделов и вывод кнопки для устранения выявленных ошибок.
  • Оптимизирована эвристика центровки всплывающих окон виджетов, относительно экрана или панели.
  • Повышена точность определения и показа виджетом Power & Battery информации о состоянии аккумуляторов Bluetooth-устройств.
  • Реализован виджет для калибровки HDR.
  • На экране блокировки системы добавлена возможность настройки таймаута показа приглашения входа. В многомониторных конфигурациях часы и интерактивные элементы интерфейса на экранах блокировки и входа в систему теперь показываются только на одном активном экране и скрываются на остальных экранах, не имеющих фокуса ввода.


  • Переработано оформление страницы с информацией о системе и редактора меню KMenuEdit, позволяющего изменять содержимое и перегруппировывать элементы в меню приложений. В KMenuEdit добавлена возможность настройки постоянного запуска выбранных приложений на дискретном GPU.
  • Изменена обработка уведомлений во время открытия приложений в полноэкранном режиме. Вместо игнорирования некритичных уведомлений при работе с полноэкранными программами теперь автоматически включается режим "не беспокоить". Отличия в том, что после выхода из полноэкранного режима будет показано предупреждение о наличии пропущенных уведомлений. При желании новое поведение можно отключить в настройках.
  • Реализован график для наглядной оценки изменения скорости копирования файлов. График доступен на странице "Детали", на которую можно перейти из уведомления о копировании файла.
  • Обеспечено сохранение интерактивных кнопок в уведомлениях, показываемых во всплывающем окне с историей уведомлений.
  • Для уведомлений реализована поддержка выбора типа звукового оповещения (например, при получении письма может воспроизводиться отдельный звук, характерный для прихода сообщения).
  • Предоставлена возможность запуска менеджера приложений Discover прямо из уведомлений о появлении обновлений.
  • Вывод уведомлений о недостаточном свободном дисковом пространстве реализован почти для всех разделов (за исключением разделов в режиме только для чтения и разделов переполненных до монтирования), а не только для / и /home. Добавлена возможность настройки процента наполнения, при достижении которого начнёт выдаваться предупреждение.
  • При перемещении мышью файла на рабочий стол или в файловый менеджер, если файл перемещается в рамках одного диска, то по умолчанию файл теперь перемещается в новое место без вывода запроса выбора операции с файлом.
  • В приложении System Monitor модернизировано оформление обзорного режима и истории измерений. Добавлены индикатор нагрузки на GPU и диаграммы наличия свободного места на отдельных дисках. Для GPU Intel и AMD добавлена возможность отслеживания нагрузки в привязке к отдельным приложениям. Добавлена группа "Фоновые сервисы" для оценки потребления ресурсов системными компонентами. Добавлена отдельная страница с состоянием датчиков, на которой, например, можно посмотреть текущую температуру GPU и CPU.
  • В инструментарий для интеграции с браузерами, позволяющий управлять воспроизведением мультимедиа в браузерах с рабочего стола, добавлена поддержка flatpak-пакетов с альтернативными браузерами на движках Chromium и Firefox, такими как LibreWolf и Ungoogled Chromium.
  • Повышена производительность при использовании режима ночной подсветки и при изменения яркости (в данных режимах наблюдалось снижение частоты кадров при отображении видео).


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: KDE прекращает формирование LTS-релизов и реформирует отправку телеметрии
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 25.04, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: Для KDE разрабатывают новый менеджер входа для замены SDDM
  5. OpenNews: Перегрузка инфраструктуры KDE, GNOME, Fedora, Codeberg и SourceHut из-за ИИ-индексаторов
  6. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63421-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:45, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня в kmix не работает попап окно с громкостью по клику на трее. Надо открывать полное окно, чтобы поправить громкость. Только на вейланде, на иксах работает. Кому пожаловаться?
     
     
  • 2.3, Kerr (ok), 17:51, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Разработчикам данного ПО.
     
     
  • 3.26, 12yoexpert (ok), 18:25, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все вокруг не поддерживают вяленого, а вяленый - Д'Артаньян
     
     
  • 4.30, Аноним (-), 18:31, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > все вокруг не поддерживают вяленого, а вяленый - Д'Артаньян

    Не нужно говорить за всех. Есть море софта, который уже поддерживает вейланд.
    То что кучка луддитов застряла в прошлом - проблема луддитов. Пинайте их, пишите багрепорты или переходите на нормальный софт.

     
     
  • 5.36, 12yoexpert (ok), 18:40, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пинайте их, пишите багрепорты или переходите на нормальный софт.

    да мне на иксах не нужно ничего пинать, всё просто работает

     
  • 5.37, Аноним (-), 18:41, 17/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.48, Аноним (48), 19:04, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как виндусятнки про линукс. А вот фотошоп, винрар, офис...

    Заменить придется, если разрабы не подтянут свои поделия под современный графический стек.

     
  • 2.6, Аноним (6), 17:55, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Авторам дистрибутива
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:57, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    bugs.kde.org
     
     
  • 3.12, cheburnator9000 (ok), 18:09, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да жалуйся в bugs.kde.org там тебе ответят что проблема в qt и якобы она починена, но релиз с фиксом будет через пол года, в твоем дистрибутиве дай бог что через год, а то и два.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 18:50, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в твоем дистрибутиве дай бог что через год, а то и два

    В моем появится практически сразу, не надо проецировать свои проблемы на других.
    Сам выбрал такой дистр ради стабильности... ну, и сиди стабильно с багом. Чо ныть-то?

     
  • 2.8, Аноним (8), 18:01, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Требуется разработка очередного нужного расширения протокола Wayland. Соответственно, пожаловаться (в Спортлото).
     
  • 2.25, 12yoexpert (ok), 18:24, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на что вы хотите жаловаться? в вяленом и не должно ничего работать, это фишка такая
     
     
  • 3.38, Аноним (-), 18:41, 17/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:53, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На прецентационном видео в телеграмме открыта группа KDE India. Вместо тысячи слов.
     
     
  • 2.24, 12yoexpert (ok), 18:23, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т.е. мало того, что наняли эффективненьких, так ещё и индусов. штош, покойся с миром, кде
     
  • 2.42, Аноним (42), 18:49, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По Индийски правильно говорить Люинекс.
     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 17:54, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже неделю как на сабже из оверлея kde, всё ок. Кеды всё лучше и лучше.

    Но к сожалению их пока нельзя собрать без kwin_x11 и иксов, я пытался.

     
     
  • 2.29, Аноним (-), 18:29, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Но к сожалению их пока нельзя собрать без kwin_x11 и иксов, я пытался.

    Нужно немного подождать и можно будет.
    Все-таки иксы проросли очень глубоко и выкорчевывать эту заразу ой как не просто.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 18:33, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В связи с текущими событиями, иксы надо впиливать обратно.
     
     
  • 4.44, Аноним (42), 18:51, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > иксы надо впиливать обратно.

    Ох какой я молодец что сижу на x сах, и максимум это смотрю на Kde Neon,
    Ато есть тут любители впаривать Wayland
    Говорящщие что все стабильно.

     

  • 1.9, жявамэн (ok), 18:02, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    сколько новых элементов телеметрии добавлено?
     

  • 1.10, Аноним (48), 18:02, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это я понимаю список изменений.

    Еще год и иксов как не бывало.

     
  • 1.11, Аноним (11), 18:06, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшее DE, единственное, тема Breeze Dark немного скучная по серым тонам и шрифт не очень красивый дефолтный. Но в отличии от гнума все можно настроить.
     
     
  • 2.14, HotR (?), 18:10, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После GNOME возможно да.
     

  • 1.15, HotR (?), 18:11, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо конечно, но я останусь на Gnome.
     
  • 1.22, 12yoexpert (ok), 18:21, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    компиз дропнули 10 лет назад, интерфейс до сих пор вырвиглазный, зато сидят пилят вяленого непонятно зачем

    что происходит? за 10 лет можно было такое сделать, а они...

     
  • 1.23, Nochi (?), 18:22, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Изменить дизайн, упростить, и сделать стабильной, это то, что требуется сделать разработчикам для Plasma, или ещё что-то?
     
     
  • 2.27, 12yoexpert (ok), 18:26, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поправочка: это нужно пользователям, разработчикам это нафиг не упало, судя по всему
     
  • 2.32, Аноним (-), 18:33, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Изменить дизайн

    зачем?

    > упростить

    что в ней вам кажется сложным? по сравнению с чем?

    > стабильной

    каждый выпуск над этим работают

    Если вам слишком "слооожнааа-нипонятнааа", то для вас есть гном.
    Не нужно портить наши кеды вашими гомовскими запросами.

     
  • 2.34, Аноним (42), 18:36, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Изменить дизайн, упростить, и сделать стабильной, это то, что требуется сделать разработчикам для Plasma, или ещё что-то?

    мда, то что требуется от разработчиков, оптимизировать, упростить, новый дизайн, улучшить, возможно сделать Вейленд.
    А не +100500 непонятных функций.

     

  • 1.28, Аноним (-), 18:27, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Кодовая база kwin разделена на kwin_x11 и kwin_wayland.

    Хе-хе-хе.
    Как вы думаете, в какой ветке будут фикситься баги в первую отчередь?))

    > Добавлена поддержка HDR-видео в формате P010.
    > Реализован виджет для калибровки HDR.

    Отлично! Прогресс не остановить.


    А вообще приятно, что лучшее DE становится еще лучше.

     
     
  • 2.33, Аноним (1), 18:35, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если konsole перестанет выжирать весь процессор без причины на вейланде, то 100 в спину. Alacritty обмазываться не здоровая тема. При этом, kwin_x11 -- наверное, лучший, и совершеннейший из оконных менеджеров на сегодня.
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 18:43, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > перестанет выжирать весь процессор без причины

    Шлите багрепорты.

    > на вейланде

    И не только на нем)
    forum.manjaro.org/t/kwin-x11-use-99-of-cpu/121010
    ms.codes/blogs/computer-hardware/kwin_x11-high-cpu-usage

    Не знаю как вы используете консоль, что вам Alacritty не подходит.
    Или "не здоровая тема" это про идеологическую составляющую?

     
  • 3.46, Аноним (-), 18:59, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если konsole перестанет выжирать весь процессор без причины на вейланде, то 100 в спину.

    Ну так это известная проблема
    https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=294966

    Problem solved after changing icon theme to breeze
    Попробуй, может поможет

     
  • 2.39, 12yoexpert (ok), 18:42, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как вы думаете, в какой ветке будут фикситься баги в первую отчередь?))

    в kwin_x11, разумеется. фиксить баги под вяленым это нонсенс

     
     
  • 3.47, Аноним (-), 19:00, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в kwin_x11, разумеется. фиксить баги под вяленым это нонсенс

    Заборстый у тебя копиум, ох забористый...
    Впрочем время рассудит. Посмотрим в след новости про релиз 6.5

     

  • 1.35, HotR (?), 18:37, 17/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру