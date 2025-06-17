После четырёх месяцев разработки опубликован релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.4. Для оценки работы новых выпусков KDE можно воспользоваться сборками от проектов KDE Neon и openSUSE (Argon, основанный на openSUSE Leap, и Krypton, основанный на openSUSE Tumbleweed). Основные изменения: Добавлена поддержка использования для каждого виртуального рабочего стола своей мозаичной раскладки окон.





Тема оформления Breeze Dark сделана темнее для более контрастного отображения текста и элементов переднего плана на тёмном фоне.

Реализовано затемнение фона рабочего стола и текущего окна во время вывода диалога аутентификации для более заметного акцентирования внимания на нём.

В меню приложений Kickoff и виджете Application Launcher реализованы зелёные метки для выделения из общей массы недавно установленных программ. Метки исчезают через три дня после первого запуска нового приложения.

В KRunner улучшена группировка результатов поиска - действия, связанные с сеансом и загрузкой, теперь включены в приоритетный список, выводимый в первую очередь. Улучшена навигация в KRunner с использованием клавиатуры. Обеспечена визуализация цвета - при вводе кодов представления цвета (например, #112233) или названий цветов, KRunner теперь показывает как выглядит цвет.

Добавлено предупреждение, выводимое при попытке обращения к микрофону из приложения, если микрофон переведён в настройках в беззвучный режим.

В композитном менеджере KWin реализована возможность включения расширенного динамического диапазона яркости для экранов, не поддерживающих HDR, на которых HDR имитируется при помощи изменения яркости подсветки.

Улучшена поддержка Wayland. В композитном менеджере KWin задействована стабильная версия Wayland-протокола ext-data-control, необходимого для корректной работы с буфером обмена (ранее использовался протокол wlr-data-control-unstable-v1).

Добавлена поддержка Wayland-протокола ext-idle-notify.

Добавлена поддержка Wayland-протокола fifo, позволяющего использовать FIFO-механизм (первым пришёл - первым ушёл) обработки очереди обновления содержимого отображаемой поверхности. При помощи указанного протокола при выводе можно обойтись ожиданием завершения вертикальной развёртки (vblank) вместо использования callback-вызовов при каждой готовности отобразить новый кадр, что решает проблему с высокой нагрузкой на GPU при использовании VSync.

Добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-session-management. Изменение позволяет восстанавливать состояние окон прерванного сеанса в окружениях на основе протокола Wayland, например, в случае аварийного завершения композитного сервера или приложения.

В окружении на базе Wayland добавлена возможность использования относительного позиционирования на графических планшетах, при котором позиция стилуса определяется относительно предыдущего положения, а не абсолютной позиции на поверхности планшета. Для работы с Wayland адаптирована возможность управления графическим курсором при помощи клавиатуры.

Кодовая база kwin разделена на kwin_x11 и kwin_wayland.

В KWin добавлена возможность настройки продолжительности действия эффекта затухания рабочего стола ("Fade Desktop").

Добавлена поддержка HDR-видео в формате P010.

Добавлена поддержка xdg-портала Clipboard, предоставляющего доступ к буферу обмена для приложений, запускаемых в изолированных окружениях, например, поставляемых в формате Flatpak.

Реализована возможность переключения между окнами через сочетания клавиш Meta+Tab и Meta+Shift+Tab.

Приложениям, использующим XWayland, предоставлена возможность управления клавиатурой и указателем мыши без вывода запросов подтверждение подобных операции. По умолчанию данная возможность отключена, так как она снижает уровень безопасности системы.







В конфигураторе улучшен интерфейс страницы настройки дисплея. На системах с одним экраном обеспечено скрытие области выбора раскладки экранов. В многомониторных конфигураций улучшено выделение текущего экрана и представление подсоединённых, но не активированных экранов.

В конфигуратор добавлен новый раздел "Анимация", в который перенесены настройки анимированных эффектов. В секции "Десктоп-эффекты" оставлены общие эффекты, не связанные с визуализацией перехода из одного состояния в другое.

В диалоге настройки панели две отдельные кнопки в заголовке преобразованы в меню, что решило проблему с растяжением диалога на системах с локализацией из-за слишком длинных слов на кнопках.

На странице управления пользователями реализовано предупреждение, показываемое при попытке удаления пользователя с активным сеансом. При подтверждении подобной операции файлы такого пользователя не будут удалены.

В настройки системного лотка добавлено предупреждение, выводимое при попытке отключить сервис управления буфером обмена.

Модернизировано оформление диалогов для настройки виджетов часов, словаря, таймера и показа слайд-шоу из выбранных изображений.

Добавлена настройка для принудительного отключения пиктограмм определённых приложений в системном лотке. Новая возможность может оказаться полезной, когда приложения не содержат внутренних настроек для прекращения показа индикаторов (например, Discord).

В диалоге настройки панели визуализация макетов размещения панели теперь отражает фактическое положение панели на экране.

Переработано окно регистрации приложениями клавиатурных комбинаций.

В диалог настройки действий при двойном клике мышью добавлена область для тестирования изменения перед его применением.

В конфигураторе на странице с параметрами дисплея обеспечено отображение нецелых значений обновления экрана (например, 59.94Hz). Добавлена настройка для ограничения максимальной глубины цвета.

Упрощена настройка кнопок стилуса. Добавлена возможность повторной калибровки графического планшета. Добавлен режим симуляции поведения мыши при использовании графического планшета.







В системном лотке теперь показывается информация о ненастроенном виджете с прогнозом погоды.

Улучшен виджет управления громкостью, в котором теперь показывается название контента, воспроизводимого в приложениях, выставляющих подобные метаданные (например, в браузерах). Добавлены текстовые заголовки для устройств ввода и вывода звука. Повышена наглядность при использовании нескольких устройств. Ускорен вызов окна управления буфером обмена комбинацией клавиш Meta+V.

В виджет управления воспроизведением (Media Controller) добавлена поддержка комбинаций клавиш Ctrl+Tab и Alt+[number] для переключения между вкладками и источниками.

В виджет с корзиной добавлен индикатор выполнения операции очистки (вращающийся спинер).

В апплет, управляющий медиапроигрывателями, поддерживающими протокол MPRIS, добавлен переключатель скорости воспроизведения.

В виджете управления встроенными и внешними дисками (Disks & Devices) реализована проверка состояния разделов и вывод кнопки для устранения выявленных ошибок.

Оптимизирована эвристика центровки всплывающих окон виджетов, относительно экрана или панели.

Повышена точность определения и показа виджетом Power & Battery информации о состоянии аккумуляторов Bluetooth-устройств.

Реализован виджет для калибровки HDR.

На экране блокировки системы добавлена возможность настройки таймаута показа приглашения входа. В многомониторных конфигурациях часы и интерактивные элементы интерфейса на экранах блокировки и входа в систему теперь показываются только на одном активном экране и скрываются на остальных экранах, не имеющих фокуса ввода.







Переработано оформление страницы с информацией о системе и редактора меню KMenuEdit, позволяющего изменять содержимое и перегруппировывать элементы в меню приложений. В KMenuEdit добавлена возможность настройки постоянного запуска выбранных приложений на дискретном GPU.

Изменена обработка уведомлений во время открытия приложений в полноэкранном режиме. Вместо игнорирования некритичных уведомлений при работе с полноэкранными программами теперь автоматически включается режим "не беспокоить". Отличия в том, что после выхода из полноэкранного режима будет показано предупреждение о наличии пропущенных уведомлений. При желании новое поведение можно отключить в настройках.

Реализован график для наглядной оценки изменения скорости копирования файлов. График доступен на странице "Детали", на которую можно перейти из уведомления о копировании файла.

Обеспечено сохранение интерактивных кнопок в уведомлениях, показываемых во всплывающем окне с историей уведомлений.

Для уведомлений реализована поддержка выбора типа звукового оповещения (например, при получении письма может воспроизводиться отдельный звук, характерный для прихода сообщения).

Предоставлена возможность запуска менеджера приложений Discover прямо из уведомлений о появлении обновлений.

Вывод уведомлений о недостаточном свободном дисковом пространстве реализован почти для всех разделов (за исключением разделов в режиме только для чтения и разделов переполненных до монтирования), а не только для / и /home. Добавлена возможность настройки процента наполнения, при достижении которого начнёт выдаваться предупреждение.

При перемещении мышью файла на рабочий стол или в файловый менеджер, если файл перемещается в рамках одного диска, то по умолчанию файл теперь перемещается в новое место без вывода запроса выбора операции с файлом.

В приложении System Monitor модернизировано оформление обзорного режима и истории измерений. Добавлены индикатор нагрузки на GPU и диаграммы наличия свободного места на отдельных дисках. Для GPU Intel и AMD добавлена возможность отслеживания нагрузки в привязке к отдельным приложениям. Добавлена группа "Фоновые сервисы" для оценки потребления ресурсов системными компонентами. Добавлена отдельная страница с состоянием датчиков, на которой, например, можно посмотреть текущую температуру GPU и CPU.

В инструментарий для интеграции с браузерами, позволяющий управлять воспроизведением мультимедиа в браузерах с рабочего стола, добавлена поддержка flatpak-пакетов с альтернативными браузерами на движках Chromium и Firefox, такими как LibreWolf и Ungoogled Chromium.

Повышена производительность при использовании режима ночной подсветки и при изменения яркости (в данных режимах наблюдалось снижение частоты кадров при отображении видео).



