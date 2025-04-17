The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск KDE Gear 25.04, набора приложений от проекта KDE

17.04.2025 15:15

После четырёх месяцев разработки представлено апрельское сводное обновление приложений KDE Gear 25.04, развиваемых проектом KDE. В составе набора опубликованы выпуски 250 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft.

Наиболее заметные изменения:

  • Проведена работа по повышению удобства работы в файловом менеджере Dolphin. Для людей с ограниченными возможностями улучшена интеграция Dolphin с экранным ридером Orca. Оптимизирован выбор фокуса ввода и упрощена навигация при помощи клавиатуры, например, в режиме выделения (активируется нажатием пробела) перемещаться между файлами теперь можно клавишами управления курсором, а для выделения файла достаточно нажать клавишу Enter, без необходимости удерживать клавишу Ctrl. Добавлена защита от случайной очистки корзины - пиктограмма очистки теперь выделена красным цветом, а кнопка восстановления отдалена от кнопки удаления в контекстном меню.

    В боковой панели Places (Точки входа) при добавлении элементов теперь показываются пиктограммы каталогов, в которых размещены эти элементы, а сам элемент будет виден не только в файловом менеджере, но и в соответствующей области диалогов открытия файлов. Для экономии экранного пространства три отдельные кнопки переключения между режимами просмотра объединены в одну кнопку, а строка состояния оформлена более компактно. Добавлена поддержка переименования вкладок (в контекстное меню добавлена кнопка "Переименовать").

  • В браузере Konqueror в диалоге "Save As" обеспечено запоминание местоположения последнего загруженного файла для упрощения последующего сохранения файлов в том же каталоге.
  • В браузер Falkon добавлена поддержка блокировки API WebSocket.
  • В KRDC, клиенте для подключения к удалённому рабочему столу по протоколам RDP и VNC, добавлена поддержка масштабирования размера рабочего стола для того, чтобы уместить его содержимое в границах текущего окна. Реализована поддержка новой версии протокола FreeRDP. Добавлена возможность указания домена при аутентификации.
  • В KDE Connect, приложении для интеграции рабочего стола со смартфоном, повышена скорость передачи данных через Bluetooth.
  • В ассистенте в путешествиях Itinerary расширен спектр поддерживаемых методов оплаты транспорта и различных видов сервисов. Добавлена отдельная страница My Data, на которой собраны сопутствующие путешествию данные, такие как медицинские страховки, списки достопримечательностей и статистика о ходе поездки. Возможен импорт и экспорт своих данных. Изменено оформление страниц с расписанием и результатами поиска транспорта, которые теперь корректно адаптируются для экранов небольшого размера.
  • В приложении Kongress, предназначенном для сопровождения посетителей конференций, в календаре мероприятий реализована возможность указания имён докладчиков для каждого выступления.
  • В приложении Merkuro (бывший Kalendar), сочетающем возможности адресной книги, менеджера задач и календаря-планировщика, добавлена возможность отдельной настройки выходных дней для каждого региона, а также пометки выходных при показе информации с разбивкой по неделям и месяцам. Добавлена возможность показывать только задачи, которые необходимо выполнить сегодня. Реализована поддержка выделения нескольких элементов в адресной книге для одновременного совершения действий над ними.
  • В почтовом клиенте KMail упрощена проверка неизвестных сертификатов OpenPGP (при клике на сертификат автоматически запускается его проверка на серверах ключей).
  • В календарь-планировщик KOrganizer добавлен новый интерфейс выбора даты, ускоряющий переход на нужную дату.
  • В просмотрщик документов Okular добавлена настройка для изменения уровня масштабирования по умолчанию. Реализована поддержка цифровых подписей на базе PGP/GPG (ранее поддерживался только S/MIME) и предоставлена возможность показа в списке только сертификатов для квалифицированных электронных подписей. При создании подписей обеспечено автоматическое масштабирование текста для его отображения в имеющейся области окна.
  • В Keysmith, генератор OTP-токенов для двухфакторной аутентификации, добавлена поддержка загрузки токенов из QR-кодов и импорта токенов из программы andOTP.
  • В редакторе видео Kdenlive появилась возможность импорта и экспорта проектов в формате OpenTimelineIO. Полностью переделана визуализация звуковой волны и значительно ускорена её генерация. Добавлена возможность использования "шахматного" фона в интерфейсе редактирования клипов.
  • В звуковом редакторе Kwave значительно увеличена производительность при воспроизведении.
  • В программе для обмена сообщениями Neochat, использующей протокол Matrix, добавлена возможность сортировки чатов в боковой панели на основе последней активности. В контекстное меню добавлен пункт "Copy Link Address" для создания web-ссылки на выбранное сообщение.
  • В Tokodon, реализации клиента к децентрализованной платформе микроблогинга Mastodon, добавлена поддержка сохранения черновиков и отправки сообщений с задержкой. Добавлено меню для фильтрации содержимого, показываемого в ленте, а также кнопка для отключения уведомлений о поступлении новых сообщений в выбранных обсуждениях. Добавлен диалог для подтверждения отправки сообщений.
  • В Kate, текстовом редакторе для разработчиков, добавлена поддержка LSP-сервера для сценариев debputy, используемых при создании пакетов для Debian. В настройках появилась возможность добавления своих путей в переменную окружения PATH для организации запуска LSP-серверов, утилит для форматирования кода и linter-ов, установленных в отдельные каталоги. В плагин "build", позволяющий запускать пересборку кода не выходя из Kate, добавлена возможность одновременной работы с несколькими проектами.
  • В интегрированную среду разработки KDevelop помимо встроенной поддержки C++, PHP и Python добавлена возможность подключения обработчиков языков программирования, реализованных в виде LSP-серверов.
  • В программе для чтения электронных книг Arianna реализован новый движок отрисовки, основанный на библиотеке foliate.js.
  • В менеджере подкастов Kasts добавлен переключатель между мобильным и стационарным вариантами интерфейса.
  • В музыкальном проигрывателе Elisa появилась возможность автоматического воспроизведения файлов при попытке их открытия в других приложениях (например, для запуска воспроизведения из Dolphin).
  • В Audiotube, приложение для прослушивания музыки с Youtube Music, добавлена функция для загрузки лирики с сайта LRCLIB.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Для KDE разрабатывают новый менеджер входа для замены SDDM
  3. OpenNews: Перегрузка инфраструктуры KDE, GNOME, Fedora, Codeberg и SourceHut из-за ИИ-индексаторов
  4. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.3
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.12, набора приложений от проекта KDE
  6. OpenNews: Проект KDE развивает собственный дистрибутив KDE Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63093-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, GhostX (?), 15:48, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Oauth2 в kmail снова не завезли? Тогда он до сих пор бесполезен.
     
     
  • 2.35, penetrator (?), 20:02, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто гугол решил, что ты должен страдать, а mozilla решила, что нет

    а в KDE ничего не решали, и сказали жуй, что дали

     

  • 1.2, Аноним (2), 15:52, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Конечно шикарный в KDE файловик Долфин, я мечтаю о таком на винде, хотя есть сборка для неё, но плохо интегрируется. Быстрый и настраиваемый.
     
  • 1.3, Аноним (3), 15:55, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Нет, всё таки правильно в Гноме сделали строго предустановленные акцентные цвета, чтобы в интернете не циркулировали скриншоты с бледно-грязно-розовым цветом.
     
     
  • 2.5, Yuronn (?), 16:11, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Хорошо бы ещë уволили своего близорукого дизайнера. Ну не всём ведь нужны виджеты такого размера, чтобы их было видно из соседней комнаты.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:56, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>"В звуковом редакторе Kwave значительно увеличена производительность при воспроизведении"

    это как?О_о были трудности с воспроизведением аудио файлов? омг!!

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:07, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Включи нормальный ресамплер и что угодно будет заметно -- ускоряй не хочу. Опять же, если это через ffmpeg, будет с багами.
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:12, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Dolphin и Okular. Остальное непонятно для кого делают.
    Может видео редактор ок — не пробовал.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:20, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не пробуй -- он сильно уступает блендеру. Что ни возьми в кедах -- для всего есть куда более лучшая альтернатива.
     
     
  • 3.12, DroidBot (?), 17:09, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда, нужно начинать с чего-то простого и двигаться к сложному.

    Ну и плюс - полный комплект софта "из коробки". Почти бубунта, ток в кедиках ))

     
  • 3.17, Аноним (17), 18:12, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Что ни возьми в кедах -- для всего есть куда более лучшая альтернатива.

    А вот не соглашусь. В пример приведу Kate.
    Как редактор кода замечательный по всем фронтам. Вот прям лучшего искать не планирую. Даже IDE в большинстве случаев заменяет, ещё и жрёт меньше.

     
     
  • 4.20, Феодосий (?), 18:19, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kate не идеальный.
    В частности у него беда
    1. с темами (использует тему Plasma а не QT. Потому в ДЕ отличных от кед его распедаливает)
    2. с кодировкой, сталкивался на паре git-прожектов. Клонируешь — все исходники в cp1251, и как не изворачивайся, но как utf-8 сохранять категорически не желает.

    А по скорости и жорность есть альтернатива получшее — Zed

     

  • 1.8, Аноним (8), 16:30, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В составе набора опубликованы выпуски 250 программ,  библиотек и плагинов.

    Жаль не сказано сколько там программ, а сколько плагинов "я крашу КДЕ в розовый")

     

  • 1.14, Аноним (14), 17:46, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >апрельское сводное обновление приложений KDE Gear 25.04, развиваемых проектом KDE.

    Почему просто всё вместе не выпускать, в одном пакете? Так же проще.

     
     
  • 2.30, _ (??), 18:59, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mb разные команды?
     

  • 1.15, Аноним (15), 18:03, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой лучший дистрибутив на KDE сейчас?
    Хочу с Десятки перейти насовсем.

    Эта DE мне кажется самой допиленной, актуальной, куча всего итд, в Гноме многого до сих пор нет и куда его разработка идёт, не совсем ясно.
    Дистры на Громе уже памяти больше потреблять стали, видел сравнения.

    И перестал ли он падать?
    Ещё в нем игры тормозили некоторые.

    Слышал они свою ОС пилили ещё, в каком она состоянии уже?

     
     
  • 2.18, anon_th (?), 18:15, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tuxedo.
     
  • 2.19, Аноним (-), 18:17, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://kde.org/distributions/
    https://community.kde.org/Distributions
    https://neon.kde.org/
     
  • 2.22, Феодосий (?), 18:28, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Какой лучший дистрибутив на KDE сейчас?

    В принципе на https://kde.org/distributions/ показано почти правильно.
    Надо только Fedora и Manjaro местами поменять, а Kubuntu поместить на самое днище.

    >> свою ОС пилили

    Угу, для разработчиков и тестеров. Как багозборник Neon. Много свободного времени?

    >> уже памяти больше потреблять стали

    Вообще не показатель в сравнении с жором браузеров.

    >> И перестал ли он падать?

    Невидия чтоли? Херово быть тобой.

     
     
  • 3.25, Аноним (-), 18:37, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Надо только Fedora и Manjaro местами поменять, а Kubuntu поместить на самое днище.

    Не надо тут заливать. "Бета версия rhel" стабильнее релизной 6oмжары.
    Так что все правильно, что она на первом месте.

    И тут как раз два дня назад новая федора вышла (opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63082) и кеды запромоутили до базовой редакции. Рекомендую ее и попробовать.

     
  • 2.23, Ononim (?), 18:30, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шёл 2025й год, а людей 4Гб на борту... Там разница в памяти мегабайт 200 от силы. Да сейчас браузеры отъедают в разыбольше, чем ДЕ.
     

  • 1.16, Феодосий (?), 18:05, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я офигеваю с этих людей...
    Для krusader — самый человекообразный двухпанельник на Лине, ни строчки.
    Зато в долбаного бегемота konqueror, нафиг никому уже лет 10 не сдавшегося, каждый патч напихивают функционала...
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 18:43, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для krusader — самый человекообразный двухпанельник на Лине, ни строчки.
    > Зато в долбаного бегемота konqueror, нафиг никому уже лет 10 не сдавшегося,
    > каждый патч напихивают функционала...

    А что ты прелагаешь в него напихивать, если он и так практически идеальный?
    Фичи ради фич? Иногда важно вовремя остановиться.

     

  • 1.21, Аноним (21), 18:26, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Kde, +две фичи +100500 новых багов за счет фич.
     
  • 1.24, 000110 (?), 18:35, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В браузере Konqueror в диалоге "Save As" обеспечено запоминание местоположения последнего загруженного файла для упрощения последующего сохранения файлов в том же каталоге.

    Спасибо разработчикам!

     
  • 1.29, Аноним (29), 18:57, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После недавних обнов с видимо очередным киригамиписыванием в Dolphin перестало работать сохранение и восстановление вкладок. Оно включено, но не работает от слова совсем. Бесит жутко. Соскочить с Dolphin не могу, так как единственный бывший нормальным GUI-менеджер файлов.
     
     
  • 2.32, Медведь (ok), 19:15, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В настройках, открывать при запуске -> папки вкладки и окна последнего сеанса, поставь галочку )) В Dolphin 24.12.3 точно работает, только что проверил.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 19:35, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она стоит, но не работает. Ни на kwin wayland, ни на kwin x11.
     

  • 1.34, Аноним (34), 19:48, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру