Выпуск KDE Gear 25.04, набора приложений от проекта KDE

После четырёх месяцев разработки представлено апрельское сводное обновление приложений KDE Gear 25.04, развиваемых проектом KDE. В составе набора опубликованы выпуски 250 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft. Наиболее заметные изменения: Проведена работа по повышению удобства работы в файловом менеджере Dolphin. Для людей с ограниченными возможностями улучшена интеграция Dolphin с экранным ридером Orca. Оптимизирован выбор фокуса ввода и упрощена навигация при помощи клавиатуры, например, в режиме выделения (активируется нажатием пробела) перемещаться между файлами теперь можно клавишами управления курсором, а для выделения файла достаточно нажать клавишу Enter, без необходимости удерживать клавишу Ctrl. Добавлена защита от случайной очистки корзины - пиктограмма очистки теперь выделена красным цветом, а кнопка восстановления отдалена от кнопки удаления в контекстном меню. В боковой панели Places (Точки входа) при добавлении элементов теперь показываются пиктограммы каталогов, в которых размещены эти элементы, а сам элемент будет виден не только в файловом менеджере, но и в соответствующей области диалогов открытия файлов. Для экономии экранного пространства три отдельные кнопки переключения между режимами просмотра объединены в одну кнопку, а строка состояния оформлена более компактно. Добавлена поддержка переименования вкладок (в контекстное меню добавлена кнопка "Переименовать").

В браузере Konqueror в диалоге "Save As" обеспечено запоминание местоположения последнего загруженного файла для упрощения последующего сохранения файлов в том же каталоге.

В браузер Falkon добавлена поддержка блокировки API WebSocket.

В KRDC, клиенте для подключения к удалённому рабочему столу по протоколам RDP и VNC, добавлена поддержка масштабирования размера рабочего стола для того, чтобы уместить его содержимое в границах текущего окна. Реализована поддержка новой версии протокола FreeRDP. Добавлена возможность указания домена при аутентификации.

В KDE Connect, приложении для интеграции рабочего стола со смартфоном, повышена скорость передачи данных через Bluetooth.

В ассистенте в путешествиях Itinerary расширен спектр поддерживаемых методов оплаты транспорта и различных видов сервисов. Добавлена отдельная страница My Data, на которой собраны сопутствующие путешествию данные, такие как медицинские страховки, списки достопримечательностей и статистика о ходе поездки. Возможен импорт и экспорт своих данных. Изменено оформление страниц с расписанием и результатами поиска транспорта, которые теперь корректно адаптируются для экранов небольшого размера.

В приложении Kongress, предназначенном для сопровождения посетителей конференций, в календаре мероприятий реализована возможность указания имён докладчиков для каждого выступления.

В приложении Merkuro (бывший Kalendar), сочетающем возможности адресной книги, менеджера задач и календаря-планировщика, добавлена возможность отдельной настройки выходных дней для каждого региона, а также пометки выходных при показе информации с разбивкой по неделям и месяцам. Добавлена возможность показывать только задачи, которые необходимо выполнить сегодня. Реализована поддержка выделения нескольких элементов в адресной книге для одновременного совершения действий над ними.

В почтовом клиенте KMail упрощена проверка неизвестных сертификатов OpenPGP (при клике на сертификат автоматически запускается его проверка на серверах ключей).

В календарь-планировщик KOrganizer добавлен новый интерфейс выбора даты, ускоряющий переход на нужную дату.

В просмотрщик документов Okular добавлена настройка для изменения уровня масштабирования по умолчанию. Реализована поддержка цифровых подписей на базе PGP/GPG (ранее поддерживался только S/MIME) и предоставлена возможность показа в списке только сертификатов для квалифицированных электронных подписей. При создании подписей обеспечено автоматическое масштабирование текста для его отображения в имеющейся области окна.

В Keysmith, генератор OTP-токенов для двухфакторной аутентификации, добавлена поддержка загрузки токенов из QR-кодов и импорта токенов из программы andOTP.

В редакторе видео Kdenlive появилась возможность импорта и экспорта проектов в формате OpenTimelineIO. Полностью переделана визуализация звуковой волны и значительно ускорена её генерация. Добавлена возможность использования "шахматного" фона в интерфейсе редактирования клипов.

В звуковом редакторе Kwave значительно увеличена производительность при воспроизведении.

В программе для обмена сообщениями Neochat, использующей протокол Matrix, добавлена возможность сортировки чатов в боковой панели на основе последней активности. В контекстное меню добавлен пункт "Copy Link Address" для создания web-ссылки на выбранное сообщение.

В Tokodon, реализации клиента к децентрализованной платформе микроблогинга Mastodon, добавлена поддержка сохранения черновиков и отправки сообщений с задержкой. Добавлено меню для фильтрации содержимого, показываемого в ленте, а также кнопка для отключения уведомлений о поступлении новых сообщений в выбранных обсуждениях. Добавлен диалог для подтверждения отправки сообщений.

В Kate, текстовом редакторе для разработчиков, добавлена поддержка LSP-сервера для сценариев debputy, используемых при создании пакетов для Debian. В настройках появилась возможность добавления своих путей в переменную окружения PATH для организации запуска LSP-серверов, утилит для форматирования кода и linter-ов, установленных в отдельные каталоги. В плагин "build", позволяющий запускать пересборку кода не выходя из Kate, добавлена возможность одновременной работы с несколькими проектами.

В интегрированную среду разработки KDevelop помимо встроенной поддержки C++, PHP и Python добавлена возможность подключения обработчиков языков программирования, реализованных в виде LSP-серверов.

В программе для чтения электронных книг Arianna реализован новый движок отрисовки, основанный на библиотеке foliate.js.

В менеджере подкастов Kasts добавлен переключатель между мобильным и стационарным вариантами интерфейса.

В музыкальном проигрывателе Elisa появилась возможность автоматического воспроизведения файлов при попытке их открытия в других приложениях (например, для запуска воспроизведения из Dolphin).

В Audiotube, приложение для прослушивания музыки с Youtube Music, добавлена функция для загрузки лирики с сайта LRCLIB.