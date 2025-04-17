Выпуск KDE Gear 25.04, набора приложений от проекта KDE

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|2.35, penetrator (?), 20:02, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто гугол решил, что ты должен страдать, а mozilla решила, что нет
а в KDE ничего не решали, и сказали жуй, что дали
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|1.2, Аноним (2), 15:52, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Конечно шикарный в KDE файловик Долфин, я мечтаю о таком на винде, хотя есть сборка для неё, но плохо интегрируется. Быстрый и настраиваемый.
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|1.3, Аноним (3), 15:55, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Нет, всё таки правильно в Гноме сделали строго предустановленные акцентные цвета, чтобы в интернете не циркулировали скриншоты с бледно-грязно-розовым цветом.
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|2.5, Yuronn (?), 16:11, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Хорошо бы ещë уволили своего близорукого дизайнера. Ну не всём ведь нужны виджеты такого размера, чтобы их было видно из соседней комнаты.
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|1.4, Аноним (4), 15:56, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>"В звуковом редакторе Kwave значительно увеличена производительность при воспроизведении"
это как?О_о были трудности с воспроизведением аудио файлов? омг!!
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|2.11, Аноним (11), 17:07, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Включи нормальный ресамплер и что угодно будет заметно -- ускоряй не хочу. Опять же, если это через ffmpeg, будет с багами.
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|1.6, Аноним (6), 16:12, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Dolphin и Okular. Остальное непонятно для кого делают.
Может видео редактор ок — не пробовал.
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|2.7, Аноним (7), 16:20, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не пробуй -- он сильно уступает блендеру. Что ни возьми в кедах -- для всего есть куда более лучшая альтернатива.
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|3.12, DroidBot (?), 17:09, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иногда, нужно начинать с чего-то простого и двигаться к сложному.
Ну и плюс - полный комплект софта "из коробки". Почти бубунта, ток в кедиках ))
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|3.17, Аноним (17), 18:12, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Что ни возьми в кедах -- для всего есть куда более лучшая альтернатива.
А вот не соглашусь. В пример приведу Kate.
Как редактор кода замечательный по всем фронтам. Вот прям лучшего искать не планирую. Даже IDE в большинстве случаев заменяет, ещё и жрёт меньше.
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|4.20, Феодосий (?), 18:19, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Kate не идеальный.
В частности у него беда
1. с темами (использует тему Plasma а не QT. Потому в ДЕ отличных от кед его распедаливает)
2. с кодировкой, сталкивался на паре git-прожектов. Клонируешь — все исходники в cp1251, и как не изворачивайся, но как utf-8 сохранять категорически не желает.
А по скорости и жорность есть альтернатива получшее — Zed
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|1.8, Аноним (8), 16:30, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В составе набора опубликованы выпуски 250 программ, библиотек и плагинов.
Жаль не сказано сколько там программ, а сколько плагинов "я крашу КДЕ в розовый")
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|1.14, Аноним (14), 17:46, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>апрельское сводное обновление приложений KDE Gear 25.04, развиваемых проектом KDE.
Почему просто всё вместе не выпускать, в одном пакете? Так же проще.
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|1.15, Аноним (15), 18:03, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой лучший дистрибутив на KDE сейчас?
Хочу с Десятки перейти насовсем.
Эта DE мне кажется самой допиленной, актуальной, куча всего итд, в Гноме многого до сих пор нет и куда его разработка идёт, не совсем ясно.
Дистры на Громе уже памяти больше потреблять стали, видел сравнения.
И перестал ли он падать?
Ещё в нем игры тормозили некоторые.
Слышал они свою ОС пилили ещё, в каком она состоянии уже?
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|2.22, Феодосий (?), 18:28, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Какой лучший дистрибутив на KDE сейчас?
В принципе на https://kde.org/distributions/ показано почти правильно.
Надо только Fedora и Manjaro местами поменять, а Kubuntu поместить на самое днище.
>> свою ОС пилили
Угу, для разработчиков и тестеров. Как багозборник Neon. Много свободного времени?
>> уже памяти больше потреблять стали
Вообще не показатель в сравнении с жором браузеров.
>> И перестал ли он падать?
Невидия чтоли? Херово быть тобой.
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|3.25, Аноним (-), 18:37, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Надо только Fedora и Manjaro местами поменять, а Kubuntu поместить на самое днище.
Не надо тут заливать. "Бета версия rhel" стабильнее релизной 6oмжары.
Так что все правильно, что она на первом месте.
И тут как раз два дня назад новая федора вышла (opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63082) и кеды запромоутили до базовой редакции. Рекомендую ее и попробовать.
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|2.23, Ononim (?), 18:30, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шёл 2025й год, а людей 4Гб на борту... Там разница в памяти мегабайт 200 от силы. Да сейчас браузеры отъедают в разыбольше, чем ДЕ.
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|1.16, Феодосий (?), 18:05, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я офигеваю с этих людей...
Для krusader — самый человекообразный двухпанельник на Лине, ни строчки.
Зато в долбаного бегемота konqueror, нафиг никому уже лет 10 не сдавшегося, каждый патч напихивают функционала...
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|2.26, Аноним (-), 18:43, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для krusader — самый человекообразный двухпанельник на Лине, ни строчки.
> Зато в долбаного бегемота konqueror, нафиг никому уже лет 10 не сдавшегося,
> каждый патч напихивают функционала...
А что ты прелагаешь в него напихивать, если он и так практически идеальный?
Фичи ради фич? Иногда важно вовремя остановиться.
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|1.24, 000110 (?), 18:35, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В браузере Konqueror в диалоге "Save As" обеспечено запоминание местоположения последнего загруженного файла для упрощения последующего сохранения файлов в том же каталоге.
Спасибо разработчикам!
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|1.29, Аноним (29), 18:57, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После недавних обнов с видимо очередным киригамиписыванием в Dolphin перестало работать сохранение и восстановление вкладок. Оно включено, но не работает от слова совсем. Бесит жутко. Соскочить с Dolphin не могу, так как единственный бывший нормальным GUI-менеджер файлов.
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|2.32, Медведь (ok), 19:15, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В настройках, открывать при запуске -> папки вкладки и окна последнего сеанса, поставь галочку )) В Dolphin 24.12.3 точно работает, только что проверил.
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