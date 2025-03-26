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Для KDE разрабатывают новый менеджер входа для замены SDDM

26.03.2025 16:50

Дэвид Эдмундсон (David Edmundson) и Оливер Бирд (Oliver Beard) представили в списке рассылки разработчиков KDE проект по созданию нового дисплейного менеджера - Plasma Login Manager. Желание заменить менеджер входа объясняется наличием не решаемых архитектурных проблем в дисплейном менеджере SDDM (Simple Desktop Display Manager), который начиная с Plasma 5 пришёл на смену KDM.

В качестве золотого стандарта, на который стоит ориентироваться при создании нового менеджера входа, отмечен GDM (GNOME Display Manager). GDM базируется на технологиях GNOME Shell и Mutter, и сильно завязан на них, что позволило добиться уровня интеграции с GNOME, недостижимого при использовании SDDM. В Plasma Login Manager пытаются воплотить похожую на GDM архитектуру, позволяющую более тесно интегрировать менеджер входа со средой рабочего стола KDE Plasma и композитным сервером Кwin.

Проблемы возникли из-за того, что SDDM развивается как универсальный менеджер входа, написанный на Qt и подходящий для всех графических окружений. SDDM рассчитан на вывод одного окна с экраном входа, но разработчикам KDE требуется более тесная интеграция, чем просто окно, показывающее сеансы и пользователей. В SDDM также применяется собственная реализация функций управления энергопотреблением со своей системой настройки. Без усложнений SDDM не получается интегрировать с имеющимися в KDE Plasma средствами управления громкостью, яркостью, энергопотреблением и сетевыми соединениями. В SDDM также имеется проблема с дублированием функциональности, которая уже имеется в KDE, что значительно усложняет сопровождение.

В итоге был подготовлен прототип нового многопроцессного менеджера входа Plasma Login Manager, использующий бэкенд на основе урезанной версии SDDM и механизм запуска, идентичный тому, что применяется для запуска сеанса рабочего стола KDE Plasma. Оформление экрана входа приближено к существующему блокировщику экрана KDE, а настройки унифицированы с KDE Plasma. Разработчики отказались от использования QML для кастомизации тем оформления в пользу поддержки существующих плагинов обоев рабочего стола, цветовых схем и тем оформления Plasma.

Для тестирования доступен рабочий прототип Plasma Login Manager, который пока не доведён до уровня качества, пригодного для использования в стабильной ветке KDE Plasma. Бэкенд на основе кода SDDM и новый фронтэнд, а также модуль для конфигуратора (KCM) пока развиваются в отдельных репозиториях, которые в будущем планируют объединить. По возможностям Plasma Login Manager почти достиг паритета со старым менеджером входа.

Среди возможностей, которые намерены реализовать в Plasma Login Manager:

  • Качественная работа в конфигурациях с несколькими мониторами, экранами с высокой плотностью пикселей и HDR.
  • Переключение раскладки клавиатуры.
  • Возможность использования виртуальной клавиатуры.
  • Поддержка ввода на китайском, японском, корейском и вьетнамском языках.
  • Управление подсветкой экрана и клавиатуры.
  • Полноценное управление энергопотреблением.
  • Поддержка экранных ридеров.
  • Возможность сопряжения с Bluetooth-устройствами.
  • Возможность подключения к известным точкам доступа Wi-Fi.
  • Поддержка удалённой работы через VNC/RDP.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.davidedmundson.co...)
  2. OpenNews: Инцидент с темой оформления KDE, удаляющей пользовательские файлы
  3. OpenNews: Для Wayland развивается расширение для перезапуска оконной среды без остановки приложений
  4. OpenNews: Представлены сервис идентификации MyKDE и механизм запуска KDE при помощи systemd
  5. OpenNews: SDDM рекомендован в качестве дисплейного менеджера для KDE Plasma 5
  6. OpenNews: Локальная уязвимость в дисплейном менеджере SDDM
Автор новости: Kerr
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62953-kde
Ключевые слова: kde, sddm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 17:26, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >наличием не решаемых архитектурных проблем в дисплейном менеджере SDDM

    Не используется Kirigami, просто на QMeLectronе! (Альтернатива - говно на GTK, на кедах без QMeLectron оного - нет).

     
     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 17:53, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Kirigami это набор компонентов на QML, гений. Так что в данном случае никакой разницы.
     
     
  • 3.25, Аноним (1), 18:04, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знаю!  В этом и есть фатальный недостаток - что просто на QML, без Kirigami!
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:31, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чего тогда KDM дропали?
     
     
  • 2.10, pic (??), 17:49, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчик не захотел его переписывать на Qt5.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 18:19, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложно было Qt3->Qt4. Qt4->Qt5 обычно автозаменой делается.
    Там скорее не хотели с XDMCP ковыряться или с ConsoleKit на systemd переходить.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 18:31, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же с QWidget уходили на QtQuick.
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 17:36, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >наличием не решаемых архитектурных проблем в дисплейном менеджере SDDM

    Я надеюсь, это ФАТАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК?

     
  • 1.4, Аноним (4), 17:37, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    >В качестве золотого стандарта, на который стоит ориентироваться при создании нового менеджера входа, отмечен GDM (GNOME Display Manager).

    Тушите свет. С каждым годом кеды ближе к кному и наоборот. Деградируют на пару.

     
     
  • 2.6, Kerr (ok), 17:44, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Даже наличие объективной аргументации в этой статье не способно вас переубедить.
     
  • 2.12, pic (??), 17:51, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    mac, ipad, iphone в 2025 тоже переведут на единообразный стиль и сблизят парадигму работы с GUI.
    Это уже долгосрочный тренд.
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:47, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё троянские кони поскакали. От новых предложений нет отбоя.
     
  • 1.8, pic (??), 17:48, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В Plasma Login Manager пытаются воплотить похожую на GDM архитектуру, позволяющую более тесно интегрировать менеджер входа со средой рабочего стола KDE Plasma и композитным сервером Кwin.

    Слишком долго до них доходило, хорошо что дошло.

     
     
  • 2.13, Аноним (7), 17:51, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В то время как должно быть наоборот. Логин процесс должен быть максимально изолирован он других процессов. Учитесь у Windows. Нажатие Ctrl-Atl-Del, виртуализация учётных записей, отдельный безопасный рабочий стол.
     
     
  • 3.16, НяшМяш (ok), 17:54, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    У винды можно разве что поучиться как кидать всю систему в синий экран из пользовательского процесса.
     
     
  • 4.28, Аноним (7), 18:09, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У ядра Linux это называется kernel panic
     
  • 4.29, Аноним (7), 18:10, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чаще всего связана с неисправным аппаратным обеспечением
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 19:00, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кривые дриверы?
     
     
  • 6.65, Аноним (-), 19:07, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.40, _ (??), 18:34, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бы вспомнить как оно выглядит ... :) Не шучу.
     
  • 4.45, Аноним (45), 18:40, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, стоило бы поучиться (потому что спойлер: никак)
     
  • 3.21, gleb (?), 18:01, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >виртуализация учётных записей,
    >отдельный безопасный рабочий стол

    поясните, пжлст, что имеется в виду?

     
     
  • 4.26, Аноним (7), 18:07, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуализация учетных записей (в просторечие контроль учетных записей), когда пользователь заходит под учеткой с админскими привилегиями (привык он так), но когда они применяются, то выскакивает необходимость подтверждения привилигированных действий в системе.

    При нажатие Ctrl-Alt-Del пользователь выходит на отдельный рабочий стол, со строго ограниченными процессами.

    Еще надо ответить, что процесс, имеющий прямой доступ к учетным данным, крутится в своем отдельном контексте.

     
     
  • 5.60, Аноним (60), 19:01, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (7), 17:48, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В интернете повалили предложение нового удобного входа.
     
  • 1.11, Аноним (-), 17:49, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > SDDM изначально развивался как универсальный менеджер входа

    Вот это вообще не понятно зачем они делали.
    Типа чтобы "нашим менеджером входа пользовались" всякие васяны-неосиляторы с других DE?

    Потратили кучу сил на "универсальность", в итоге потеряли силы, время и возможность нормальной интеграции со своей системой.
    Наконец-то приняли правильное решение.

     
     
  • 2.23, ilyafedin (ok), 18:02, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    SDDM это проект со стороны, кроме того, его автор не захотел инкубироваться в KDE, именно поэтому сделали форк, а не адаптировали SDDM. Так что SDDM будет и дальше универсальным.

    Конечно, не ясно зачем гений, писавший статью, написал "изначально", он до сих пор так и развивается. Но вряд ли дальше будет какое-либо развитие, там и так рук нет даже ревьювить PR'ы от кдешников, а после ухода KDE от SDDM и самих PR'ов не будет.

     
     
  • 3.32, Kerr (ok), 18:22, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так написал, потому что сам много лет пользуюсь только GNOME, поэтому не знал таких тонких исторических подробностей. Но вы можете предложить свои уточняющие правки к этой статье.
     
     
  • 4.38, ilyafedin (ok), 18:29, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я как-то пробовал предлагать, но так и не увидел применения правки. Попробовал опять, посмотрим...
     

  • 1.14, 12yoexpert (ok), 17:52, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    из приведённого списка нужна только поддержка bluetooth для клавиатур. но это уже есть в sddm

    работа по vnc тоже есть в sddm, но login manager необязателен для работы по vnc

    остальное - какая-то дичь. как нужно упороться, чтобы выставить пароль не латиницей?

     
     
  • 2.18, НяшМяш (ok), 17:56, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > как нужно упороться, чтобы выставить пароль не латиницей?

    Кстати отличный способ защитить пароль от взлома, особенно если он в UTF-8 хранится. Вряд ли при переборе или в словарях используют не латинские символы.

     
     
  • 3.42, Аноним (42), 18:38, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Словари используются, когда слитые в даркнет пароли не подошли, все эти дикие десятки гигабайт. И то не факт, что не будет лучше поискать другие вектора. Ты бы ещё сбрутить предложил что-нибудь.
     
  • 2.30, Аноним (7), 18:13, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По вашему, надо максимально сузить алфавит пароля?
     
  • 2.36, User (??), 18:27, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про имя пользователя эксперт забыл?
     
  • 2.55, Кирилл (??), 18:56, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.17, pic (??), 17:54, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SDDM лучше войти в состав команды LXQt.
     
     
  • 2.20, НяшМяш (ok), 17:57, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по тяжеловесности, это LXQt может полным составом влиться в SDDM и там потеряться.
     
     
  • 3.22, pic (??), 18:01, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда разработчик SDDM его быстро бросит, т.к. особого смыла тянуть лямку уже не будет.
     
  • 3.24, Аноним (24), 18:03, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Менеджер входа вообще должен быть консольным, или как в винде.
     
  • 3.27, ilyafedin (ok), 18:07, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз как ты измерял тяжеловесность, один sddm весит 5 мб, а у lxqt в составе с десяток пакетов, где одна лишь панель весит 5 мб.
     
     
  • 4.52, Кирилл (??), 18:53, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня запущенный sddm выжирает порядка 150М, а когда его экран закрывается то остаются 3 процесса на 30-50М. Так что да, эта штука весит как хороший ДЕ. К сожалению lxqt - плохой ДЕ и весит 300-400М при функционале едва выше винХР.
     
     
  • 5.54, ilyafedin (ok), 18:54, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня запущенный sddm выжирает порядка 150М, а когда его экран закрывается
    > то остаются 3 процесса на 30-50М. Так что да, эта штука
    > весит как хороший ДЕ. К сожалению lxqt - плохой ДЕ и
    > весит 300-400М при функционале едва выше винХР.

    А это сравнение с XP на 32-битной системе? Иначе как-то несправедливо получается.

     
     
  • 6.57, Кирилл (??), 19:00, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xfce 4.8 + kdm + kwin 4.14 + psi + claws-mail + копия dolphin тратили от 180 до 220Мб оперативки на генту/дебиан амд64. Всё летало, не глючило, не падало, не текло, темы настраивались, шрифты нормалньо применялись, а функционала было больше чем в плазма5.
     
     
  • 7.62, ilyafedin (ok), 19:04, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > xfce 4.8 + kdm + kwin 4.14 + psi + claws-mail +
    > копия dolphin тратили от 180 до 220Мб оперативки на генту/дебиан амд64.
    > Всё летало, не глючило, не падало, не текло, темы настраивались, шрифты
    > нормалньо применялись, а функционала было больше чем в плазма5.

    справедливости ради, если у тебя встройка, в занятой RAM также отображается потребляемая VRAM процесса, которая может изменяться не только лишь от самого софта, но и от драйверов

     
     
  • 8.70, Кирилл (??), 19:13, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Встройка резервирует память независимо от ОС и драйверов, а то что будет отображ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.72, ilyafedin (ok), 19:18, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У интела точно в процессе VRAM отображается Насчет AMD не уверен Он вроде не с... текст свёрнут, показать
     
  • 7.84, Аноним (84), 19:40, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнил разные десятилетия. Кеды 4-е были в 2008-2014, тогда как пятые были с 2015 по 2023.
    Разница во времени существенная, для разного времени свои нормы по ОЗУ.
     
  • 5.77, Аноним (84), 19:33, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К сожалению lxqt - плохой ДЕ и весит 300-400М при функционале едва выше винХР.

    А что ты хотел от актуального тулкита в 2025? Меньше не получится, qt5 это не gtk2, тулкит новее на 15 лет, а qt6 на все 20. Смешно читать жалобы про потребление ОЗУ в 2025. Браузер сожрёт эту "сэкономленную" на DE сотню-другую MB так или иначе, и не заметит. Сейчас у всех минимум 8-16GB.

    Изначально и заявлялось, что lxqt - копия lxde на актуальном тулките. Так оно и есть. 1 в 1. Проц не грузит, диск тоже в отличие от кед. Кедовские kwin с plasma грузят проц сильнее чем lxqt + openbox. Минимальный набор приложений тоже имеется в lxqt. Это окружение для фанатов lxde.

     
  • 3.37, Аноним (37), 18:28, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишь бы не на Раст.
     

  • 1.19, pic (??), 17:56, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Оформление экрана входа приближено к существующему блокировщику экрана KDE, а настройки унифицированы с KDE Plasma. Разработчики отказались от использования QML для кастомизации тем оформления в пользу поддержки существующих плагинов обоев рабочего стола, цветовых схем и тем оформления Plasma.

    За это люто плюсую. Давно надо было.

     
     
  • 2.51, Кирилл (??), 18:50, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>а настройки унифицированы с KDE Plasma.

    ЗАЧЕМ?! Не дай бог у кого то случится эпилептический припадок потому что кнопочка подчёркнута не его любимым акцентом? Или важный практический вопрос: синхронизировано с настройками КАКОГО из пользователей? И с какими именно настройками?

     

  • 1.33, Аноним (33), 18:23, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.34, Аноним (37), 18:27, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Деньги от спонсоров идут надо им показывать результаты деятельности. Перекладывать плитку по 10 раз.
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 18:39, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Перекладывать плитку по 10 раз.

    SDDM используются начиная с Plasma 5. Прошло уже 11 лет с ее релиза.
    Сколько еще по твоему нужно жить с ним? Задолбали нытики-ненужнисты.

    Проблемы более чем расписаны в новости, фиксить их не рационально, потому что нужно переделывать всю архитектуру.

     
     
  • 3.47, Кирилл (??), 18:45, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё что перечислено в новости - бред сивой кобылы. SDDM как и KDM имеет лучшие интеграции с рабочим столом из всей экосистемы, а то что они предлагают - хипстодизайнерское нытьё, которое рассыпется в дребезги когда кто нибудь вспомнит, что в Линуксах (и вообще современных ОС) может быть несколько пользователей и встанет попрос с настройками какого из пользователей синхронизировать ДМ?
     
     
  • 4.61, Аноним (-), 19:03, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё что перечислено в новости - бред сивой кобылы.

    Ахаха! Ну да, ну да.
    Объяснение разрабов кедов это бред, а вот Кирюха знает как на самом деле!

    > SDDM как и KDM имеет лучшие интеграции с рабочим столом из всей экосистемы

    Лучшие не значит хорошие. А только то, что все остальные хуже.

     
     
  • 5.67, Кирилл (??), 19:08, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Лучшие не значит хорошие. А только то, что все остальные хуже.

    На самом деле там вообще нахрен не нужно никакой интеграции! И никогда никому не нужно было ни в одной ОС.

     
     
  • 6.80, Анонимусс (-), 19:36, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.46, Аноним (46), 18:42, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.63, Аноним (63), 19:05, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Местным критикам невозможно угодить. Для них и написание нового собственного логин-менеджера это "перестановка стульев".
     

  • 1.35, th3m3 (ok), 18:27, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не удивлюсь, если опять какой-нибудь электрон запихают и скажут, что у прежнего был фатальный недостаток, а теперь норм :)
     
     
  • 2.41, Аноним (-), 18:35, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не удивлюсь, если опять какой-нибудь электрон запихают

    Не удивляюсь, что очередной кексперт вбрасывает про электрон даже не удосужившись пройти по ссылкам из новости
    invent.kde.org/davidedmundson/plasma-login-manager
    invent.kde.org/davidedmundson/plasma-login

     

  • 1.44, Кирилл (??), 18:40, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.48, Кирилл (??), 18:46, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выбранный ими эталон - убогое дно, а значит результат их работы может быть только плохим или ещё хуже.
     
  • 1.49, Кирилл (??), 18:48, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В своё время KDM был всем лучше SDDM, кроме поддержки каких то там технологий, которые за прошедшие 10 лет мне так ни разу и не понадобились (и теоретически вайланда, который в кде-версии у меня так и не запустился).
     
     
  • 2.76, Аноним (-), 19:26, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.92, Аноним (84), 19:59, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (и теоретически вайланда, который в кде-версии у меня так и не запустился).

    Вайланд - будущее. Да, сейчас иксы кое-как пашут. На через 3, максимум 5 лет, все DE и WM выкинут иксы на свалку. Иксы останутся только у всяких вендоров в инторпрайзе для промышленности, в линуксе же иксы будут дропнуты отовсюду.

     

  • 1.53, Аноним (53), 18:54, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Раз в тысячу лет и Гном стреляет хорошими решениями
     
     
  • 2.59, Кирилл (??), 19:01, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только GDM к ним никогда не относился и тем более не может относиться сейчас, когда он стал однофункциональным шлаком.
     
     
  • 3.66, Аноним (53), 19:07, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так в смысле шлак? Он заточен на использование только с гномом, теперь кде хотят также, получается хотят шлака?
     
     
  • 4.71, Кирилл (??), 19:17, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно!
    Нормальный ДМ, заточенный, хрен с ним, пусть кде или гном, но всё равно должен уметь запускать все другие ДЕ (а в современных реалиях в Х11 и вайланд-версиях). Причём чтобы это работало - паралельными сеансами в раных vt, т.е. в случае Х11 на отдельных серверах.
    И разумеется он должен в первую очередь настраиваться рутом через конфиг сидя в консоли и работать независимо от  факта установленности ДЕ в систему, а уже потом можно прикрутить темки оформления и интеграцию с чем то там.
     
     
  • 5.79, Анонимусс (-), 19:34, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но всё равно должен уметь запускать все другие ДЕ

    Кому должен? Пусть нитакусики с другими ДЕ идут на Хурд.

    > а в современных реалиях в Х11

    Этот мусор уже давно пора закопать.

    > И разумеется он должен в первую очередь настраиваться рутом через конфиг
    > сидя в консоли и работать независимо от  факта установленности ДЕ в систему

    Ну так напиши свой правильный! А то языком молоть - не код писать.

     
  • 4.75, Аноним (-), 19:24, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он заточен на использование только с гномом

    А с чем он еще должен быть заточен работать? С какими-то васяноподелиями?

    > теперь кде хотят также

    Да, представь себе - универсальное решение "для всех" всегда проигрывает специализированному! Разумеется КДЕ хотят сделать менеджер входа лучше чем было.

     

  • 1.56, Карлос Сношайтилис (ok), 18:59, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В качестве золотого стандарта, на который стоит ориентироваться при создании нового менеджера входа, отмечен GDM

    Это в котором поддержку нескольких сессий сделали недавно, а банальную раскладку клавиатуры он не может запомнить до сих пор?

     
     
  • 2.64, Кирилл (??), 19:06, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле в версиях 2.22-2.32 уже была поддержка нескольких сессий... Но через жопу! Настолько, что лучше было запускать гном через KDM. Это было настолько популярно, что для kdm на питоне накостылили kdm-gdm-симулятор и положили его в репы всех дистров!
     
  • 2.74, dannyD (?), 19:23, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>а банальную раскладку клавиатуры он не может запомнить до сих пор

    эээээ... а зачем вам несколько раскладок? с тем же успехом можно стрелять себе в ногу из пулемёта.

     

  • 1.68, Аноним (53), 19:09, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а когда нибудь они догадаются то же самое с ядром сделать чтобы в их дистрибутиве оно лучше с их средой взаимодействовало? Например чтобы графические настройки делать для всяких штук ядерных
     
  • 1.73, Аноним (73), 19:20, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю Baloo Display Soft Manager (BDSM), чтоб на входе слёту индексировал.
     
  • 1.78, sena (ok), 19:33, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проблемы возникли из-за того, что SDDM изначально развивался как универсальный менеджер входа, написанный на Qt и подходящий для всех графических окружений. SDDM рассчитан на вывод одного окна с экраном входа, но разработчикам KDE требуется более тесная интеграция, чем просто окно, показывающее сеансы и пользователей.

    Что за бред? Логин-менеджер и должен быть универсальным, подходящим для всех окружений. Что делать если у меня один пользователь использует КДЕ, другой - XFCE, а третий - ГНОМ?

     
     
  • 2.83, Анонимусс (-), 19:40, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что делать если у меня один пользователь использует КДЕ, другой - XFCE, а третий - ГНОМ?

    Обратиться к профильному врачу за помощью?

    Значит этот будет хорошо работать с КДЕ, а с остальными... ну так себе.
    Зато он хоть с одним ДЕ будет нормально интегрироваться.

     
     
  • 3.88, Аноним (-), 19:48, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.91, Аноним (-), 19:54, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.86, Аноним (84), 19:46, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.81, Аноним (81), 19:36, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SDDM не понимает, как мои 3 монитора расположены друг относительно друга. Ибо не подтягивает конфигурацию мониторов из Плазмы. Если этот новый Plasma Login Manager будет подтягивать конфигурацию - будет хорошо.
     
     
  • 2.87, Аноним (-), 19:47, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >SDDM не понимает, как мои 3 монитора расположены друг относительно друга.

    А зечем ему понимать хотелки манъяков с тремя мониторами? И вопрос, это сам SDDM не серит в три монитора, или всё-таки это особенность дисплейного протокол KDE?

     
     
  • 3.89, Анонимусс (-), 19:51, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зечем ему понимать хотелки манъяков с тремя мониторами?

    Маньяков? Сейчас на дворе 2025й!
    Для работы два монитора это норма, если еще ноут открытый - то как раз 3 и получается.

     
  • 3.93, Аноним (81), 20:00, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не серит в три монитора

    Не понял этот пассаж.

    > дисплейного протокол KDE

    Такой разве бывает?

     

  • 1.82, saahriktu (ok), 19:38, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно просто юзать Ly.
     
  • 1.85, Аноним (-), 19:43, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Твою мать, это просто менеджер входа, написал логин и пароль - зашёл Зачем чере... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.90, Аноним (-), 19:53, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему бы и нет Зато честно Просто признать - да те чуваки сделали классно ... большой текст свёрнут, показать
     

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