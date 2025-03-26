Для KDE разрабатывают новый менеджер входа для замены SDDM

Дэвид Эдмундсон (David Edmundson) и Оливер Бирд (Oliver Beard) представили в списке рассылки разработчиков KDE проект по созданию нового дисплейного менеджера - Plasma Login Manager. Желание заменить менеджер входа объясняется наличием не решаемых архитектурных проблем в дисплейном менеджере SDDM (Simple Desktop Display Manager), который начиная с Plasma 5 пришёл на смену KDM. В качестве золотого стандарта, на который стоит ориентироваться при создании нового менеджера входа, отмечен GDM (GNOME Display Manager). GDM базируется на технологиях GNOME Shell и Mutter, и сильно завязан на них, что позволило добиться уровня интеграции с GNOME, недостижимого при использовании SDDM. В Plasma Login Manager пытаются воплотить похожую на GDM архитектуру, позволяющую более тесно интегрировать менеджер входа со средой рабочего стола KDE Plasma и композитным сервером Кwin. Проблемы возникли из-за того, что SDDM развивается как универсальный менеджер входа, написанный на Qt и подходящий для всех графических окружений. SDDM рассчитан на вывод одного окна с экраном входа, но разработчикам KDE требуется более тесная интеграция, чем просто окно, показывающее сеансы и пользователей. В SDDM также применяется собственная реализация функций управления энергопотреблением со своей системой настройки. Без усложнений SDDM не получается интегрировать с имеющимися в KDE Plasma средствами управления громкостью, яркостью, энергопотреблением и сетевыми соединениями. В SDDM также имеется проблема с дублированием функциональности, которая уже имеется в KDE, что значительно усложняет сопровождение. В итоге был подготовлен прототип нового многопроцессного менеджера входа Plasma Login Manager, использующий бэкенд на основе урезанной версии SDDM и механизм запуска, идентичный тому, что применяется для запуска сеанса рабочего стола KDE Plasma. Оформление экрана входа приближено к существующему блокировщику экрана KDE, а настройки унифицированы с KDE Plasma. Разработчики отказались от использования QML для кастомизации тем оформления в пользу поддержки существующих плагинов обоев рабочего стола, цветовых схем и тем оформления Plasma. Для тестирования доступен рабочий прототип Plasma Login Manager, который пока не доведён до уровня качества, пригодного для использования в стабильной ветке KDE Plasma. Бэкенд на основе кода SDDM и новый фронтэнд, а также модуль для конфигуратора (KCM) пока развиваются в отдельных репозиториях, которые в будущем планируют объединить. По возможностям Plasma Login Manager почти достиг паритета со старым менеджером входа. Среди возможностей, которые намерены реализовать в Plasma Login Manager: Качественная работа в конфигурациях с несколькими мониторами, экранами с высокой плотностью пикселей и HDR.

Переключение раскладки клавиатуры.

Возможность использования виртуальной клавиатуры.

Поддержка ввода на китайском, японском, корейском и вьетнамском языках.

Управление подсветкой экрана и клавиатуры.

Полноценное управление энергопотреблением.

Поддержка экранных ридеров.

Возможность сопряжения с Bluetooth-устройствами.

Возможность подключения к известным точкам доступа Wi-Fi.

Поддержка удалённой работы через VNC/RDP.



