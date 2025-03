Для KDE разрабатывают новый менеджер входа для замены SDDM

2.20 , НяшМяш ( ok ), 17:57, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Судя по тяжеловесности, это LXQt может полным составом влиться в SDDM и там потеряться.

3.22 , pic ( ?? ), 18:01, 26/03/2025 Тогда разработчик SDDM его быстро бросит, т.к. особого смыла тянуть лямку уже не будет.

3.24 , Аноним ( 24 ), 18:03, 26/03/2025 Менеджер входа вообще должен быть консольным, или как в винде.

3.27 , ilyafedin ( ok ), 18:07, 26/03/2025 Хз как ты измерял тяжеловесность, один sddm весит 5 мб, а у lxqt в составе с десяток пакетов, где одна лишь панель весит 5 мб.

4.52 , Кирилл ( ?? ), 18:53, 26/03/2025 У меня запущенный sddm выжирает порядка 150М, а когда его экран закрывается то остаются 3 процесса на 30-50М. Так что да, эта штука весит как хороший ДЕ. К сожалению lxqt - плохой ДЕ и весит 300-400М при функционале едва выше винХР.

5.54 , ilyafedin ( ok ), 18:54, 26/03/2025 > У меня запущенный sddm выжирает порядка 150М, а когда его экран закрывается

> то остаются 3 процесса на 30-50М. Так что да, эта штука

> весит как хороший ДЕ. К сожалению lxqt - плохой ДЕ и

> весит 300-400М при функционале едва выше винХР. А это сравнение с XP на 32-битной системе? Иначе как-то несправедливо получается.

6.57 , Кирилл ( ?? ), 19:00, 26/03/2025 xfce 4.8 + kdm + kwin 4.14 + psi + claws-mail + копия dolphin тратили от 180 до 220Мб оперативки на генту/дебиан амд64. Всё летало, не глючило, не падало, не текло, темы настраивались, шрифты нормалньо применялись, а функционала было больше чем в плазма5.

7.62 , ilyafedin ( ok ), 19:04, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > xfce 4.8 + kdm + kwin 4.14 + psi + claws-mail +

> копия dolphin тратили от 180 до 220Мб оперативки на генту/дебиан амд64.

> Всё летало, не глючило, не падало, не текло, темы настраивались, шрифты

> нормалньо применялись, а функционала было больше чем в плазма5. справедливости ради, если у тебя встройка, в занятой RAM также отображается потребляемая VRAM процесса, которая может изменяться не только лишь от самого софта, но и от драйверов

8.70 , Кирилл ( ?? ), 19:13, 26/03/2025 текст свёрнут, показать Встройка резервирует память независимо от ОС и драйверов, а то что будет отображ... 9.72 , ilyafedin ( ok ), 19:18, 26/03/2025 текст свёрнут, показать У интела точно в процессе VRAM отображается Насчет AMD не уверен Он вроде не с... 7.84 , Аноним ( 84 ), 19:40, 26/03/2025 Сравнил разные десятилетия. Кеды 4-е были в 2008-2014, тогда как пятые были с 2015 по 2023.

Разница во времени существенная, для разного времени свои нормы по ОЗУ.

Разница во времени существенная, для разного времени свои нормы по ОЗУ.

5.77 , Аноним ( 84 ), 19:33, 26/03/2025 > К сожалению lxqt - плохой ДЕ и весит 300-400М при функционале едва выше винХР. А что ты хотел от актуального тулкита в 2025? Меньше не получится, qt5 это не gtk2, тулкит новее на 15 лет, а qt6 на все 20. Смешно читать жалобы про потребление ОЗУ в 2025. Браузер сожрёт эту "сэкономленную" на DE сотню-другую MB так или иначе, и не заметит. Сейчас у всех минимум 8-16GB. Изначально и заявлялось, что lxqt - копия lxde на актуальном тулките. Так оно и есть. 1 в 1. Проц не грузит, диск тоже в отличие от кед. Кедовские kwin с plasma грузят проц сильнее чем lxqt + openbox. Минимальный набор приложений тоже имеется в lxqt. Это окружение для фанатов lxde.

3.37 , Аноним ( 37 ), 18:28, 26/03/2025 Лишь бы не на Раст.