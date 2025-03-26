Для KDE разрабатывают новый менеджер входа для замены SDDM

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|1.1, Аноним (1), 17:26, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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>наличием не решаемых архитектурных проблем в дисплейном менеджере SDDM
Не используется Kirigami, просто на QMeLectronе! (Альтернатива - говно на GTK, на кедах без QMeLectron оного - нет).
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|2.15, НяшМяш (ok), 17:53, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Kirigami это набор компонентов на QML, гений. Так что в данном случае никакой разницы.
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|3.25, Аноним (1), 18:04, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я знаю! В этом и есть фатальный недостаток - что просто на QML, без Kirigami!
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|3.31, Аноним (31), 18:19, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сложно было Qt3->Qt4. Qt4->Qt5 обычно автозаменой делается.
Там скорее не хотели с XDMCP ковыряться или с ConsoleKit на systemd переходить.
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|1.3, Жироватт (ok), 17:36, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>наличием не решаемых архитектурных проблем в дисплейном менеджере SDDM
Я надеюсь, это ФАТАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК?
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|1.4, Аноним (4), 17:37, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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>В качестве золотого стандарта, на который стоит ориентироваться при создании нового менеджера входа, отмечен GDM (GNOME Display Manager).
Тушите свет. С каждым годом кеды ближе к кному и наоборот. Деградируют на пару.
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|2.6, Kerr (ok), 17:44, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Даже наличие объективной аргументации в этой статье не способно вас переубедить.
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|2.12, pic (??), 17:51, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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mac, ipad, iphone в 2025 тоже переведут на единообразный стиль и сблизят парадигму работы с GUI.
Это уже долгосрочный тренд.
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|1.8, pic (??), 17:48, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В Plasma Login Manager пытаются воплотить похожую на GDM архитектуру, позволяющую более тесно интегрировать менеджер входа со средой рабочего стола KDE Plasma и композитным сервером Кwin.
Слишком долго до них доходило, хорошо что дошло.
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|2.13, Аноним (7), 17:51, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В то время как должно быть наоборот. Логин процесс должен быть максимально изолирован он других процессов. Учитесь у Windows. Нажатие Ctrl-Atl-Del, виртуализация учётных записей, отдельный безопасный рабочий стол.
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|3.16, НяшМяш (ok), 17:54, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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У винды можно разве что поучиться как кидать всю систему в синий экран из пользовательского процесса.
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|4.40, _ (??), 18:34, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот бы вспомнить как оно выглядит ... :) Не шучу.
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|3.21, gleb (?), 18:01, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>виртуализация учётных записей,
>отдельный безопасный рабочий стол
поясните, пжлст, что имеется в виду?
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|4.26, Аноним (7), 18:07, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Виртуализация учетных записей (в просторечие контроль учетных записей), когда пользователь заходит под учеткой с админскими привилегиями (привык он так), но когда они применяются, то выскакивает необходимость подтверждения привилигированных действий в системе.
При нажатие Ctrl-Alt-Del пользователь выходит на отдельный рабочий стол, со строго ограниченными процессами.
Еще надо ответить, что процесс, имеющий прямой доступ к учетным данным, крутится в своем отдельном контексте.
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|1.11, Аноним (-), 17:49, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> SDDM изначально развивался как универсальный менеджер входа
Вот это вообще не понятно зачем они делали.
Типа чтобы "нашим менеджером входа пользовались" всякие васяны-неосиляторы с других DE?
Потратили кучу сил на "универсальность", в итоге потеряли силы, время и возможность нормальной интеграции со своей системой.
Наконец-то приняли правильное решение.
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|2.23, ilyafedin (ok), 18:02, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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SDDM это проект со стороны, кроме того, его автор не захотел инкубироваться в KDE, именно поэтому сделали форк, а не адаптировали SDDM. Так что SDDM будет и дальше универсальным.
Конечно, не ясно зачем гений, писавший статью, написал "изначально", он до сих пор так и развивается. Но вряд ли дальше будет какое-либо развитие, там и так рук нет даже ревьювить PR'ы от кдешников, а после ухода KDE от SDDM и самих PR'ов не будет.
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|3.32, Kerr (ok), 18:22, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я так написал, потому что сам много лет пользуюсь только GNOME, поэтому не знал таких тонких исторических подробностей. Но вы можете предложить свои уточняющие правки к этой статье.
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|4.38, ilyafedin (ok), 18:29, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я как-то пробовал предлагать, но так и не увидел применения правки. Попробовал опять, посмотрим...
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|1.14, 12yoexpert (ok), 17:52, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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из приведённого списка нужна только поддержка bluetooth для клавиатур. но это уже есть в sddm
работа по vnc тоже есть в sddm, но login manager необязателен для работы по vnc
остальное - какая-то дичь. как нужно упороться, чтобы выставить пароль не латиницей?
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|2.18, НяшМяш (ok), 17:56, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> как нужно упороться, чтобы выставить пароль не латиницей?
Кстати отличный способ защитить пароль от взлома, особенно если он в UTF-8 хранится. Вряд ли при переборе или в словарях используют не латинские символы.
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|3.42, Аноним (42), 18:38, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Словари используются, когда слитые в даркнет пароли не подошли, все эти дикие десятки гигабайт. И то не факт, что не будет лучше поискать другие вектора. Ты бы ещё сбрутить предложил что-нибудь.
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|2.20, НяшМяш (ok), 17:57, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Судя по тяжеловесности, это LXQt может полным составом влиться в SDDM и там потеряться.
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|3.22, pic (??), 18:01, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда разработчик SDDM его быстро бросит, т.к. особого смыла тянуть лямку уже не будет.
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|3.27, ilyafedin (ok), 18:07, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хз как ты измерял тяжеловесность, один sddm весит 5 мб, а у lxqt в составе с десяток пакетов, где одна лишь панель весит 5 мб.
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|4.52, Кирилл (??), 18:53, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня запущенный sddm выжирает порядка 150М, а когда его экран закрывается то остаются 3 процесса на 30-50М. Так что да, эта штука весит как хороший ДЕ. К сожалению lxqt - плохой ДЕ и весит 300-400М при функционале едва выше винХР.
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|5.54, ilyafedin (ok), 18:54, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня запущенный sddm выжирает порядка 150М, а когда его экран закрывается
> то остаются 3 процесса на 30-50М. Так что да, эта штука
> весит как хороший ДЕ. К сожалению lxqt - плохой ДЕ и
> весит 300-400М при функционале едва выше винХР.
А это сравнение с XP на 32-битной системе? Иначе как-то несправедливо получается.
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|6.57, Кирилл (??), 19:00, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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xfce 4.8 + kdm + kwin 4.14 + psi + claws-mail + копия dolphin тратили от 180 до 220Мб оперативки на генту/дебиан амд64. Всё летало, не глючило, не падало, не текло, темы настраивались, шрифты нормалньо применялись, а функционала было больше чем в плазма5.
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|7.62, ilyafedin (ok), 19:04, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> xfce 4.8 + kdm + kwin 4.14 + psi + claws-mail +
> копия dolphin тратили от 180 до 220Мб оперативки на генту/дебиан амд64.
> Всё летало, не глючило, не падало, не текло, темы настраивались, шрифты
> нормалньо применялись, а функционала было больше чем в плазма5.
справедливости ради, если у тебя встройка, в занятой RAM также отображается потребляемая VRAM процесса, которая может изменяться не только лишь от самого софта, но и от драйверов
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|8.70, Кирилл (??), 19:13, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Встройка резервирует память независимо от ОС и драйверов, а то что будет отображ... текст свёрнут, показать
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|7.84, Аноним (84), 19:40, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сравнил разные десятилетия. Кеды 4-е были в 2008-2014, тогда как пятые были с 2015 по 2023.
Разница во времени существенная, для разного времени свои нормы по ОЗУ.
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|5.77, Аноним (84), 19:33, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> К сожалению lxqt - плохой ДЕ и весит 300-400М при функционале едва выше винХР.
А что ты хотел от актуального тулкита в 2025? Меньше не получится, qt5 это не gtk2, тулкит новее на 15 лет, а qt6 на все 20. Смешно читать жалобы про потребление ОЗУ в 2025. Браузер сожрёт эту "сэкономленную" на DE сотню-другую MB так или иначе, и не заметит. Сейчас у всех минимум 8-16GB.
Изначально и заявлялось, что lxqt - копия lxde на актуальном тулките. Так оно и есть. 1 в 1. Проц не грузит, диск тоже в отличие от кед. Кедовские kwin с plasma грузят проц сильнее чем lxqt + openbox. Минимальный набор приложений тоже имеется в lxqt. Это окружение для фанатов lxde.
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|1.19, pic (??), 17:56, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Оформление экрана входа приближено к существующему блокировщику экрана KDE, а настройки унифицированы с KDE Plasma. Разработчики отказались от использования QML для кастомизации тем оформления в пользу поддержки существующих плагинов обоев рабочего стола, цветовых схем и тем оформления Plasma.
За это люто плюсую. Давно надо было.
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|2.51, Кирилл (??), 18:50, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>а настройки унифицированы с KDE Plasma.
ЗАЧЕМ?! Не дай бог у кого то случится эпилептический припадок потому что кнопочка подчёркнута не его любимым акцентом? Или важный практический вопрос: синхронизировано с настройками КАКОГО из пользователей? И с какими именно настройками?
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|1.34, Аноним (37), 18:27, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Деньги от спонсоров идут надо им показывать результаты деятельности. Перекладывать плитку по 10 раз.
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|2.43, Аноним (-), 18:39, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Перекладывать плитку по 10 раз.
SDDM используются начиная с Plasma 5. Прошло уже 11 лет с ее релиза.
Сколько еще по твоему нужно жить с ним? Задолбали нытики-ненужнисты.
Проблемы более чем расписаны в новости, фиксить их не рационально, потому что нужно переделывать всю архитектуру.
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|3.47, Кирилл (??), 18:45, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё что перечислено в новости - бред сивой кобылы. SDDM как и KDM имеет лучшие интеграции с рабочим столом из всей экосистемы, а то что они предлагают - хипстодизайнерское нытьё, которое рассыпется в дребезги когда кто нибудь вспомнит, что в Линуксах (и вообще современных ОС) может быть несколько пользователей и встанет попрос с настройками какого из пользователей синхронизировать ДМ?
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|4.61, Аноним (-), 19:03, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всё что перечислено в новости - бред сивой кобылы.
Ахаха! Ну да, ну да.
Объяснение разрабов кедов это бред, а вот Кирюха знает как на самом деле!
> SDDM как и KDM имеет лучшие интеграции с рабочим столом из всей экосистемы
Лучшие не значит хорошие. А только то, что все остальные хуже.
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|5.67, Кирилл (??), 19:08, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Лучшие не значит хорошие. А только то, что все остальные хуже.
На самом деле там вообще нахрен не нужно никакой интеграции! И никогда никому не нужно было ни в одной ОС.
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|2.63, Аноним (63), 19:05, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Местным критикам невозможно угодить. Для них и написание нового собственного логин-менеджера это "перестановка стульев".
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|1.35, th3m3 (ok), 18:27, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не удивлюсь, если опять какой-нибудь электрон запихают и скажут, что у прежнего был фатальный недостаток, а теперь норм :)
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|2.41, Аноним (-), 18:35, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не удивлюсь, если опять какой-нибудь электрон запихают
Не удивляюсь, что очередной кексперт вбрасывает про электрон даже не удосужившись пройти по ссылкам из новости
invent.kde.org/davidedmundson/plasma-login-manager
invent.kde.org/davidedmundson/plasma-login
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|1.48, Кирилл (??), 18:46, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выбранный ими эталон - убогое дно, а значит результат их работы может быть только плохим или ещё хуже.
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|1.49, Кирилл (??), 18:48, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В своё время KDM был всем лучше SDDM, кроме поддержки каких то там технологий, которые за прошедшие 10 лет мне так ни разу и не понадобились (и теоретически вайланда, который в кде-версии у меня так и не запустился).
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|2.92, Аноним (84), 19:59, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> (и теоретически вайланда, который в кде-версии у меня так и не запустился).
Вайланд - будущее. Да, сейчас иксы кое-как пашут. На через 3, максимум 5 лет, все DE и WM выкинут иксы на свалку. Иксы останутся только у всяких вендоров в инторпрайзе для промышленности, в линуксе же иксы будут дропнуты отовсюду.
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|2.59, Кирилл (??), 19:01, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только GDM к ним никогда не относился и тем более не может относиться сейчас, когда он стал однофункциональным шлаком.
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|3.66, Аноним (53), 19:07, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так в смысле шлак? Он заточен на использование только с гномом, теперь кде хотят также, получается хотят шлака?
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|4.71, Кирилл (??), 19:17, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно!
Нормальный ДМ, заточенный, хрен с ним, пусть кде или гном, но всё равно должен уметь запускать все другие ДЕ (а в современных реалиях в Х11 и вайланд-версиях). Причём чтобы это работало - паралельными сеансами в раных vt, т.е. в случае Х11 на отдельных серверах.
И разумеется он должен в первую очередь настраиваться рутом через конфиг сидя в консоли и работать независимо от факта установленности ДЕ в систему, а уже потом можно прикрутить темки оформления и интеграцию с чем то там.
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|5.79, Анонимусс (-), 19:34, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но всё равно должен уметь запускать все другие ДЕ
Кому должен? Пусть нитакусики с другими ДЕ идут на Хурд.
> а в современных реалиях в Х11
Этот мусор уже давно пора закопать.
> И разумеется он должен в первую очередь настраиваться рутом через конфиг
> сидя в консоли и работать независимо от факта установленности ДЕ в систему
Ну так напиши свой правильный! А то языком молоть - не код писать.
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|4.75, Аноним (-), 19:24, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он заточен на использование только с гномом
А с чем он еще должен быть заточен работать? С какими-то васяноподелиями?
> теперь кде хотят также
Да, представь себе - универсальное решение "для всех" всегда проигрывает специализированному! Разумеется КДЕ хотят сделать менеджер входа лучше чем было.
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|1.56, Карлос Сношайтилис (ok), 18:59, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В качестве золотого стандарта, на который стоит ориентироваться при создании нового менеджера входа, отмечен GDM
Это в котором поддержку нескольких сессий сделали недавно, а банальную раскладку клавиатуры он не может запомнить до сих пор?
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|2.64, Кирилл (??), 19:06, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле в версиях 2.22-2.32 уже была поддержка нескольких сессий... Но через жопу! Настолько, что лучше было запускать гном через KDM. Это было настолько популярно, что для kdm на питоне накостылили kdm-gdm-симулятор и положили его в репы всех дистров!
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|2.74, dannyD (?), 19:23, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>а банальную раскладку клавиатуры он не может запомнить до сих пор
эээээ... а зачем вам несколько раскладок? с тем же успехом можно стрелять себе в ногу из пулемёта.
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|1.68, Аноним (53), 19:09, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, а когда нибудь они догадаются то же самое с ядром сделать чтобы в их дистрибутиве оно лучше с их средой взаимодействовало? Например чтобы графические настройки делать для всяких штук ядерных
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|1.73, Аноним (73), 19:20, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Предлагаю Baloo Display Soft Manager (BDSM), чтоб на входе слёту индексировал.
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|1.78, sena (ok), 19:33, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Проблемы возникли из-за того, что SDDM изначально развивался как универсальный менеджер входа, написанный на Qt и подходящий для всех графических окружений. SDDM рассчитан на вывод одного окна с экраном входа, но разработчикам KDE требуется более тесная интеграция, чем просто окно, показывающее сеансы и пользователей.
Что за бред? Логин-менеджер и должен быть универсальным, подходящим для всех окружений. Что делать если у меня один пользователь использует КДЕ, другой - XFCE, а третий - ГНОМ?
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|2.83, Анонимусс (-), 19:40, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что делать если у меня один пользователь использует КДЕ, другой - XFCE, а третий - ГНОМ?
Обратиться к профильному врачу за помощью?
Значит этот будет хорошо работать с КДЕ, а с остальными... ну так себе.
Зато он хоть с одним ДЕ будет нормально интегрироваться.
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|1.81, Аноним (81), 19:36, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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SDDM не понимает, как мои 3 монитора расположены друг относительно друга. Ибо не подтягивает конфигурацию мониторов из Плазмы. Если этот новый Plasma Login Manager будет подтягивать конфигурацию - будет хорошо.
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|2.87, Аноним (-), 19:47, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>SDDM не понимает, как мои 3 монитора расположены друг относительно друга.
А зечем ему понимать хотелки манъяков с тремя мониторами? И вопрос, это сам SDDM не серит в три монитора, или всё-таки это особенность дисплейного протокол KDE?
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|3.89, Анонимусс (-), 19:51, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зечем ему понимать хотелки манъяков с тремя мониторами?
Маньяков? Сейчас на дворе 2025й!
Для работы два монитора это норма, если еще ноут открытый - то как раз 3 и получается.
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|3.93, Аноним (81), 20:00, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не серит в три монитора
Не понял этот пассаж.
> дисплейного протокол KDE
Такой разве бывает?
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|1.85, Аноним (-), 19:43, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Твою мать, это просто менеджер входа, написал логин и пароль - зашёл Зачем чере... большой текст свёрнут, показать
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|2.90, Аноним (-), 19:53, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А почему бы и нет Зато честно Просто признать - да те чуваки сделали классно ... большой текст свёрнут, показать
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