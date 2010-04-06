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KDE прекращает формирование LTS-релизов и реформирует отправку телеметрии

02.05.2025 13:19

На состоявшейся в Граце (Австрия) встрече разработчиков проекта KDE принято решение о сворачивании программы длительной поддержки релизов (LTS) среды рабочего стола KDE Plasma. Вместо сопровождения LTS-веток силами проекта KDE данная задача будет делегирована разработчикам дистрибутивов, которые при желании поставлять устаревший код должны будут самостоятельно отслеживать исправление ошибок в пакетах со старыми версиями KDE Plasma. В текущем виде длительная поддержка со стороны KDE не охватывает весь продукт - LTS ветка доступна только для рабочего стола, но не формируется для фреймворков и приложений. Таким образом, основную работу по поддержанию длительной поддержки KDE как продукта, состоящего из множества компонентов, большая часть из которых не имеет статуса LTS, и без того брали на себя дистрибутивы.

Со своей стороны разработчики KDE вместо создания отдельных LTS-веток немного продлят цикл сопровождения обычных релизов и будут публиковать для каждой значительной ветки дополнительный корректирующий релиз (будет шесть промежуточных обновлений вместо пяти). В обсуждении находится вопрос продления цикла разработки - вместо трёх предлагается выпускать два значительных релиза в год с более длительным периодом сопровождения, что позволит рассматривать каждый выпуск KDE Plasma как мини-LTS. Переход на более длинный цикл разработки пока отложен до устранения всех проблем с Wayland, но разработчики намерены вернуться к его обсуждению через 4 месяца на конференции Akademy.

Разбор сообщений об ошибках в старых LTS-ветках отнимает у разработчиков KDE много времени, так как часть проблем не удаётся воспроизвести из-за использования в дистрибутивах специфичных программных стеков или рассинхронизации состояния пакетов с актуальной кодовой базой KDE (например, проблема может быть уже устранена в основном репозитории KDE, но остаётся неисправленной в каких-то дистрибутивах). Применение термина LTS создаёт излишние ожидания стабильности от пользователей, в то время как разработчики рассматривают его как согласие исправлять ошибки в старых версиях.

Прекращение работы над LTS-ветками высвободит ресурсы и позволит сосредоточить внимание на устранение текущих проблем, которые разработчики KDE могут воспроизвести и исправить. Пользователям будет предложено сообщать о проблемах в старых ветках KDE через системы отслеживания ошибок в дистрибутивах, так как сопровождающие пакеты лучше осведомлены о состоянии графического стека и пакетов в каждом конкретном дистрибутиве.


Дополнительно отмечается реформирование механизма отправки телеметрии. Как и раньше телеметрия по умолчанию останется отключена и отправка отчётов будет производиться только после явной активации пользователем. Отличия сводятся к возможности проведения отдельных целевых проверок, необходимых для принятия решений. Например, если разработчики заходят удалить какой-то эффект в KWin, предполагая, что им никто не пользуется, они смогут провести целевую проверку, которая даст возможность понять включён ли данный эффект у каких-то пользователей на деле.

Новая система будет напоминать Steam Hardware Survey - пользователям также будет выводиться диалог с предложением поучаствовать в исследованиях, приводящих к отправке телеметрии. Для каждого исследования будет представлен полный список всех собираемых данных. Пользователь может согласиться поучаствовать в конкретном исследовании, отказаться или полностью отключить показ подобных предложений. Отчёты со сводной статистикой по каждому исследованию будут публиковаться в открытом доступе.

  1. Главная ссылка к новости (https://planet.kde.org/...)
  2. OpenNews: В KDE улучшена поддержка Wayland и внесены изменения в интерфейс
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 25.04, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: В KDE появятся всплывающие уведомления с запросом пожертвований
  5. OpenNews: Сеанс KDE на базе X11 остался почти без тестирования. Начало разработки KDE 6.4
  6. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63176-kde
Ключевые слова: kde, telemetry, lts
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 13:26, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тяп, ляп и быстрее в продакшен. Разработка вырождается.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:36, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так у них политика такая. Как только допилили - сразу выкинули.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:44, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Понравилось слово - выкинули.

    Типа: да, кодинг ради кодинга. Не для полезной деятельности людей, а просто ради кодинга.

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 14:04, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у самурая нет цели, только путь
     
  • 4.39, Аноним (39), 14:13, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Типа: да, кодинг ради кодинга. Не для полезной деятельности людей, а просто ради кодинга.

    Ну да, могли бы сделать KDE 5.27 сделать прям нормальной.
    А KDE 6, делать там на стороне.

     
     
  • 5.51, Аноним (51), 14:33, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    года 2 уже на 5.27 сижу. Она как-бы нормальная.
     
     
  • 6.83, Аноним (83), 16:12, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно что "как бы".
     
  • 4.54, Аноним (54), 14:46, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксу давно пора избавиться от дистрибутивного хлама и их зависимостей и каждому все свое носить с собой.
     
     
  • 5.77, Аноним (77), 15:58, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поясните мысль, каждому - это кому: пользователю, DE, дистрибутиву?

    P.S. Я бы выбрал каждому DE.

     
  • 2.10, Анонимс (?), 13:42, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мейнтейнер надорвутся поддерживать старые выпуски в рамках LTS-дистрибутива.
    Скорее всего KDE будут выкидывать из LTS-релизов.
    В рамках дистрибутивов с коротким циклом жизни, типа Fedora, Ubuntu x.10 жить будет.

    KDE LTS RIP  

     
     
  • 3.17, Аноним (12), 13:49, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы это надорвутся. Экономят силы - да. Но KDE настолько второстепенная вещь, что продуманный и отлаженный LTS куда ценнее, чем вихрь непроверенных опытом идей.

    Самое ценное и основное совершенно не в оконной системе, а в остальном прикладном софте.

     
     
  • 4.23, Анонимс (?), 13:55, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дебиане баги кдешников не особо патчат, то дольфин, то виджеты и т.д. падают.
     
  • 3.50, Аноним (51), 14:30, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут надо понимать что версия с цифрой 5 в конце и так всегда была весьма стабиль... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.75, ilyafedin (ok), 15:54, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те дистрибутивы не используют LTS-выпуски. Тот же дебиан будто специально взял не LTS-версию, а версию после. В итоге для кого они делали LTS-выпуски - не ясно. Если те мейнтейнеры и надрываются, то лишь в упражнениях по игнорированию обновлений.
     
  • 3.79, Аноним (77), 16:01, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А реально, какой из релизов KDE раньше был LTS ?
     
  • 2.74, Аноним (77), 15:54, 02/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, myster (ok), 13:37, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > задача будет делегирована разработчикам дистрибутивов, которые при желании поставлять устаревший код должны будут самостоятельно отслеживать исправление ошибок в пакетах со старыми версиями KDE Plasma.

    Пострадают не rolling дистрибутивы и их форки, там просто будут использовать старую фиксированную версию, которая будет отставать на 1.5-2 года. Никто не будет бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей, это слишком трудозатратно и это непосильная задача для команд разработчиков дистрибутивов, если только в их команде нет по совместительству самих разработчиков проекта KDE.

     
     
  • 2.9, Аноним (4), 13:41, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Справедливости ради могу сказать, что всякие LTS-дистрибутивы, вроде дебиана и убунты, просто игнорируют багфиксы, которые им предоставляет апстрим. Так что не в коня корм. Смысла в длительной поддержки нет.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:55, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунта несколько лет как начала быть не LTS. В важных частях LTS на самом деле не LTS.

    Смысл-то в длительной поддержке есть. Но вместо полезного и нужного прикладного функционала, пробуют оставаться в зоне комфорта освоенной второстепенной технологии. Да, лень им в LTS, лень им что-то новое другое.

     
     
  • 4.34, Аноним (39), 14:08, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но вместо полезного и нужного прикладного функционала, пробуют оставаться в зоне комфорта освоенной второстепенной технологии. Да, лень им в LTS, лень им что-то новое другое.

    LTS, это LTS.
    Не хочешь можешь не обновлять саму LTS, с багфиксами.
    Обновления LTS,
    И обновления текущщих версий.
    Это разное.

     
  • 3.35, Аноним (39), 14:10, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LTS Ubuntu, это чуть исправленная Debian.
    Но и Debian обновляется.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 14:28, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет это не так.
     
  • 4.58, Аноним (4), 14:53, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исправления идут только для безопасности и совсем уж феерических багов, вроде сегфолта при старте программы. Остальной же софт фиксируется на одной версии, и никто не смотрит, что там разраб для этой версии выкатил.
     
     
  • 5.85, Аноним (39), 16:15, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Остальной же софт фиксируется на одной версии, и никто не смотрит, что там разраб для этой версии выкатил.

    Вкусы разные,
    Меня привлекает причесанность Ubuntu, в сторону пользователя.
    Но и LTS, можно не обновлять. Включая программы всякие.

     
  • 5.88, Аноним (39), 16:22, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Snap совсем не раздражет.
    Может разражать тех кто переустанавливает программы каждый день.

    Даже с tmmps, проблем не обнаружилось,
    Когда искал как бы закинуть профиль, .cache firefox.

    fstab
    tmpfs /home/Ипя_Пользователя/snap/firefox/common/.cache tmpfs noatime,size=1G,mode=0700 0 0
    Или в случае переноса профиля,
    В .config firefox надо подправить, то
    tmpfs /tmp/firefox-cache-tmpfs tmpfs size=1G,mode=700,noatime 0 0

    Snap не вызывает ни каких вопросов.

     
  • 2.11, Аноним (39), 13:43, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей, это слишком трудозатратно и это непосильная задача для команд разработчиков дистрибутивов

    Думаю разработчики не глупые, и используют новые технологии.
    Какая нибудь GPT, как раз таки может обрабатывать, бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей.

     
     
  • 3.18, myster (ok), 13:49, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Думаю разработчики не глупые, и используют новые технологии.

    речь не о глупости, а о степени их погружения и вовлечения в то, что они раньше просто паковали. Это как сборщику автомобилей из готовых деталей на заводе сказать: "А теперь ты конструктор и дизайнер", это совершенно другая для него работа...

    > Какая нибудь GPT, как раз таки может обрабатывать, бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей.

    За ними всё проверять надо и вникать в сам генерируемый код. Если бездумно довериться, то потом и тут и сям будут преследовать мелкие баги.

     
     
  • 4.26, Аноним (39), 14:01, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > речь не о глупости, а о степени их погружения и вовлечения в то, что они раньше просто паковали.

    Всмысле ты хочешь сказать что есть отдельные люди которые пишут код, которые исправляют bugs, и которые пакуют .pkg.
    И они знают только то что они делают делают, и прям ни в влево ни в вправо.

    > За ними всё проверять надо и вникать в сам генерируемый код.

    Но все такие лучше проверить 3% ошибок, чем писать 100% кода.

     
     
  • 5.36, myster (ok), 14:11, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всмысле ты хочешь сказать что есть отдельные люди которые пишут код, которые
    > исправляют bugs, и которые пакуют .pkg.
    > И они знают только то что они делают делают, и прям ни
    > в влево ни в вправо.

    да, именно так. Причём те кто пакуют не обязательно не разбираются в коде, но чтобы разобраться им нужно потратить дни и недели, а у них куча других дел, они не станут вникать настолько глубоко.

    > Но все такие лучше проверить 3% ошибок, чем писать 100% кода.

    Проверять нужно именно весь код от и до, тестами нельзя покрыть все возможные ошибки. К тому же ИИ пишет часто неоптимизированный код, который просто стыдно в финальный продукт пихать.  ИИ просто хороший помошник, но если ты переложешь на него всю работу - продукт будет постоянно полу-сырой и с багами.


     
     
  • 6.41, Аноним (39), 14:17, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причём те кто пакуют не обязательно не разбираются в коде, но чтобы разобраться им нужно потратить дни и недели, а у них куча других дел, они не станут вникать настолько глубоко.

    Если ты находишься в данной среде, то общие черты ты всегда знаешь.

    > К тому же ИИ пишет часто неоптимизированный код, который просто стыдно в финальный продукт пихать.

    Так опять же, все таки лучше проверить 3% ошибок, чем писать 100% кода.
    Все таки прощще исправить, оптимизировать код, чем писать 100% кода.

     
     
  • 7.46, myster (ok), 14:23, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если ты находишься в данной среде, то общие черты ты всегда знаешь.

    ты обладатель тела, общие черты которого знаешь, сможешь пересадить себе сердце? В теории сможешь с небольшой посторонней помощью, но сколько тебе изучить для этого нужно, задумайся.

    > Так опять же, все таки лучше проверить 3% ошибок, чем писать 100%
    > кода.
    > Все таки прощще исправить, оптимизировать код, чем писать 100% кода.

    да, ИИ ускоряет твою работу, не более, а доверишься ему полностью - на продукте можешь сразу крест ставить

     
  • 6.44, Аноним (39), 14:20, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или так.

    Можно закинуть в GPT, код, и GPT исправит.
    Код останется в таком же виде, понятном разработчику.
    Исправление ошибок это не переписывание кода.

    Ты просто не пробовал.
    https://chatgpt.com

     
     
  • 7.53, myster (ok), 14:46, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты просто не пробовал.

    Хороший троллинг. А то бы я об этом говорил, если бы не пробовал. Я в IDE этим прям пользуюсь.

    ChatGPT не впереди планеты сейчас, впереди модели от Claude, если ты не в не теме. Держу в курсе.

     
  • 3.24, Аноним (22), 13:57, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какая нибудь GPT, как раз таки может обрабатывать, бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей.

    Увы - нет. Т.к. оно склонно неуправляемо халтурить: подменять или удалять части задания, "срезать углы" выдумав нереальное.

    Когда-то - может быть. Но не сегодня.

     
     
  • 4.33, Аноним (39), 14:06, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда-то - может быть. Но не сегодня.

    Ну понятно что не пишет 100% код, и по крайней мере проследить логику, подсветить ошибки.
    И это GPT4, у которой база модели <2021.

    Думаю разработчки полюзуются прям самым новым.
    Или думаешь то что они выкатывают пользователям, и то чем пользуются, это одно и то же.

     
     
  • 5.43, Аноним (43), 14:20, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На данный момент все ИИ плохо умеют в сужение задачи. А перенос исправления багов - это сужение задачи. В итоге ИИ делает не то и не так.

    Переформулирую - в отличии от людей ИИ не может корректно ставить себе задачу, а перенос исправления багов это подразумевает.

     
     
  • 6.45, Аноним (39), 14:22, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну настолько глубоко я не вникал. Но GPT развивается.
     
  • 4.76, Аноним (-), 15:55, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > оно склонно неуправляемо халтурить: подменять или удалять части задания, "срезать углы" выдумав нереальное.

    Хм... т.е ведет себя как средний работник или типичный джун?
    При этом обходится гораздо дешевле?
    Звучит как выгодное предложение)

     
  • 2.14, Аноним (39), 13:45, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И думаю ресурсов то у них побольше будет, чем твой даже самый топовый ПК.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:38, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я не стал отправлять телеметрию в стим не смотря на то, что был заинтересован в этом. Ибо эта их "анонимная" телеметрия включала серийники дисков. Офигительно "анонимная", ога.
     
     
  • 2.15, Анонимс (?), 13:46, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Лучше бы Valve убрали Desktop-режим (выкинули KDE), оставив поддержку мыше-клава для USB-порта.
    Больше бы места для игр было.
     
     
  • 3.16, Анонимс (?), 13:47, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это про steam deck, если что.
     
  • 3.55, Аноним (55), 14:51, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    KDE самое лучшее окружение. A desktop режим нужен для игр со 100% скидкой)
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:41, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я так и не понял, в чём был смысл LTS KDE. Что то багодром, что это.
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:50, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. отключить *сбор* телеметрии всё ещё нельзя? Она не отправляется, но всё равно собирается.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 14:29, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Она не отправляется, но всё равно собирается.

    В случае взлома через какой-нибудь сторонний компонент злоумышленнику будет очень удобно получить заботливо собранные данные, чтобы получше изучить жертву. IDE qtcreator собирает данные, компилятор golang - тоже. И так далее...

     
     
  • 3.71, Аноним (71), 15:48, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Она не отправляется, но всё равно собирается.
    > В случае взлома через какой-нибудь сторонний компонент злоумышленнику будет очень удобно
    > получить заботливо собранные данные, чтобы получше изучить жертву.

    Ну да, ну да - если вас взломали, то утечка информации о выставленных эффектах в квине, версии кутей, кол. запусков кедо-приложений и кастомных настроек -- самая большая ваша проблема, ага.

     
     
  • 4.99, Аноним (49), 16:57, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там гораздо больше инфы, и не только для одной, но и для всех собирающих данные программ. Без сбора этих данных бы просто не было. Да, взломщики могут что-то другое нарыть, но получат в итоге меньше инфы, да еще и потратят больше времени. Представь, воры залезли в квартиру, а для них уже в коридоре многие ценные вещи уложены аккуратно в сумки.
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:50, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    До новости не знал что у кде есть лтс версия, я думал что в дебиане тупо замораживают наиболее свежую плазму со всеми багами и заставляют людей жить с ними, фикся только самые критические и раздражающие. Рад что разрабы кед отказались от этой модели, логично как разрабу предоставлять только одну ветку обновлений со всеми фиксами и нововведениями, а не потакать серверным дистрам, особенно для десктоп окружения.
     
  • 1.21, Аноним (21), 13:51, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Телеметрия нужна в опенсорсе как никогда, ибо KDE то бесплатный, не понимаю раздражения экспертов. А так, без телеметрии, можно пользоваться ТРУЪ i3wm или awesomewm - оконными менеджерами для ни туакусиков. В общем, куча альтернатив.
     
     
  • 2.27, Аноним (12), 14:01, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да просто печаль и сожаление. Была самая работоспособная, самая продвинутая DE. Но потом была 4-я версия и вот - сегодня ушёл и LTS тоже. Типа: стала система для гиков.
     
     
  • 3.32, Аноним (21), 14:04, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Третьи кеды в нынешнем времени - моветон и безвкусица, а для 2005 года было норм.
     
     
  • 4.40, tty2 (?), 14:16, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оо, использованние рабочего окружения - это дань моды... Что-то новенькое!
     
     
  • 5.62, Аноним (62), 15:14, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это третьи кеды - рабочее окружение? Кеды третьи ты и собрать не сможешь в современных дистрах, без самостоятельного патчинга. Это как минимум. Второе: даже пропатчив сами кеды под новый gcc, они не соберутся, потому как они слинкованы с древними сторонними некедеешными либами, старющие (для кед третьих) версии которых ты сейчас нигде не найдешь. И причём тут мода?
     
     
  • 6.95, tty2 (?), 16:50, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы перечислили проблемы, которые возникают у любого Си программиста при поддержании софта и решении дилемы "переписать заново под новый фреймворк или поддерживать старую кодовую базу".
    А использование слова "моветон" предлагает, что анализ и не проводился (старый фреймворк - люди не поймут). Т.е. не использовать кде3 - это дань моде, а не инженерное решение, имеющее свои плюсы и минусы.
    Хотя зачем распинаться и объяснять основы словесности.
     
  • 4.84, Аноним (39), 16:13, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Третьи кеды в нынешнем времени - моветон и безвкусица, а для 2005 года было норм.

    KDE 3, это классика.

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/KDE_4.png/800px-KDE_

    А вот с Oxygen, вполне даже походит на Windows 11.

     
  • 2.30, myster (ok), 14:04, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Телеметрия нужна

    Она то может и нужна для чего-то, но сперва нужно определиться, как именно пользователь должен её включать. Включать телеметрию по-умолчанию - это запредельная наглость, это можно сравнить с изнасилованием или воровством.  

    Нормальная телеметрия это:
    - По-умолчанию отключённая телеметрия
    - Даже, если пользователь по пьяни или потому что был в хорошем настроении согласился и нажал включить, она должна автоматически отключаться через 2 недели, а потом умолять пользователя "на коленях", чтобы он её включил, возможно даже оплачивать пользователю за это какими-то плюшками или реальными деньгами

    вот это правильный подход к телеметрии

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 14:12, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мы не будем плотить денек за кодое, пусть кодое нам плотит и еще нормальный продукт делает, а то чо они багодром делают, еще и телеметрию хотят, совсем обнаглели
     
     
  • 4.57, Аноним (54), 14:53, 02/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.59, myster (ok), 14:54, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда не жалуйся, что робот-пылесос, например, фотографирует и записывает видео тебя и твоих родственников в доме и все это хранится вечно на облачных серверах. Ты ведь помогаешь им улучшать продукт. Эта ровно та самая телеметрия, на которую ты не соглашался, а твоё согласие и не требуется.
     
     
  • 5.60, Аноним (38), 15:03, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну тогда не жалуйся

    Не жалуюсь, у меня нет робота пылесоса

    А причем здесь робот пылесос? Мы вроде в теме про кодое говорим о телеметрии кодое, откуда взялся пылесос?

    > Эта ровно та самая телеметрия, на которую ты не соглашался, а твоё согласие и не требуется.

    Ты на нее соглашался, когда покупал продукт, я не покупал продукт, потому не соглашался. Прекращай подменять и манипулировать

     
     
  • 6.63, myster (ok), 15:21, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А причем здесь робот пылесос? Мы вроде в теме про кодое говорим
    > о телеметрии кодое, откуда взялся пылесос?

    это аналогия, мир состоит из аналогий, они во всём.

    > Ты на нее соглашался, когда покупал продукт

    Смотрел серию SP "HumancentiPad" ? Добиваться "согласия" от пользователей такими способомами нельзя. Иначе все сами того не осознавая согласятся на на кучу других вещей, о которых будут жалеть.

     
     
  • 7.67, Аноним (-), 15:25, 02/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.73, Аноним (38), 15:53, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сомнительная аналогия тема про поделку с открытым исходным кодом, делающаяся за ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.93, Аноним (43), 16:42, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть разработчики драйвера для нвидии могут спокойно через лет пять после поя... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.97, Аноним (38), 16:52, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще один любитель аналогии сомневаюсь, что в цене карты не заложена цена на д... текст свёрнут, показать
     
  • 5.65, Аноним (-), 15:23, 02/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.70, myster (ok), 15:33, 02/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.72, Аноним (-), 15:48, 02/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.78, Аноним (-), 16:00, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Включать телеметрию по-умолчанию - это запредельная наглость, это можно сравнить с изнасилованием или воровством.  

    Чего ты сразу гитлера не вспомнил!
    Покажи на этой кукле где тебя насиловала телеметрия и что она у тебя украла))
    0
    /|\
    / \

    > а потом умолять пользователя "на коленях",

    Т.е наш пользователь, который использует бесплатный софт не хочет сделать софт лучше?
    Думаю такой эгоистичный кусок нужно просто слать на Хурд (самую щво6одную ОСь в мире).

     

  • 1.25, Аноним (25), 13:58, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мате тоже не очень стабильные выпуски поддерживает. Даже Альт выкинул Мате из Рабочей станции по умолчанию. LTS далеко не все могут. Чего уж говорить про KDE.
     
     
  • 2.28, Аноним (21), 14:01, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Парень, ну ты сравнил. mate по сравнению с кедами вообще непопулярен. У разрабов кед больше ресурсов.
     

  • 1.29, kde 345 (?), 14:04, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Вот-вот стабилизируем, и можно выкидывать" (с) KDE
     
  • 1.37, Аноним (37), 14:11, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну понятно, разработчики КДЕ универ заканчивают. Куда им LTS ветку делать. Они скоро уйдут. А замена только в универ поступила. И так каждый релиз.
     
     
  • 2.56, Аноним (54), 14:51, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему они должны тащить совместимость с древними версиями кутей? В нормальных ос так никто не делает. Проблемы дистрибутивов это их личная концептуальная проблема.
     

  • 1.42, Аноним (42), 14:19, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Применение термина LTS создаёт излишние ожидания стабильности от пользователей

    Замечательная формулировка. Надо бы запомнить. "Выкинуть нафиг даже подобие стабильности!"
    Ведь должно создавать ожидание нестабильности, хе-хе...

     
     
  • 2.47, Аноним (43), 14:24, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там все система разработки построена на использовании самых последних версий модулей. Над совместимостью даже не задумываются. В итоге все модули требуют самых последних модулей от которых зависят, даже если используют только функциональность 5-летней давности.

    То есть система разбита на множество модулей, но система отслеживания зависимостей создана не была. В итоге более менее можно что-либо разрабатывать постоянно сидя на самом последнем срезе.

     

  • 1.52, Аноним (54), 14:44, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и сказочке конец, а кто кушал с лопаты молодец.
     
     
  • 2.61, Аноним (62), 15:05, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, тебе разрабы кедов что-то должны? И причём тут лопата? Это же опенсорс, если ты не платишь зарплату разрабам, тебе никто ничего не обязан. Вот так то... Тем более, фрагментация среди этих всех DE огромная - возьми самое лутшее на твой взгляд, и допили его под свои нужды, если тебе так важно удобство. Ну или можешь разрабам DE заплатить баксов немало, и разрабы может быть, тебе напишут как тебе надо!
     

  • 1.64, Аноним (-), 15:22, 02/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.66, Аноним (-), 15:24, 02/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.68, Аноним (-), 15:27, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все правильно делают.
    Почему они должны тратить СВОЕ время на бекпорты в протухшие версии, только из-за того, что какие-то дебиллианцы хотят чтобы у них была именно вот эта конкретная окаменевшая версия?

    Им нужно - пусть сами бекпорят. Разрабам не упало выполнять одну и ту же работу дважды.

     
  • 1.69, Аноним (4), 15:31, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Попробую сформулировать суть проблемы Я задался вопросом, а вообще есть ли кто-... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.81, Аноним (39), 16:10, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Qt 5.15.8, тогда как апстрим давно предоставил 5.15.16, в которой ТОЛЬКО исправления ошибок

    С исправлением ошибок, могут вылезти другое.
    Там исправили одну ошибку, в другом месте повылезало 100500 ошибок.

    Qt 5.15.8 по их мнению уж точно стабильная.
    а 5.15.16 вызывает вопросы.

     
  • 2.87, Аноним (19), 16:21, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могут черри‐пикнуть, если мейнтейнер посчитает проблему достаточно серьёзной (и имеет достаточно сил и желания это делать). Но в целом, да. Софт работает? Работает. Изменение поведения (которое случайно или намеренно может возникнуть) это, обычно, бо́льшая проблема для подобных дистров, чем быть всенепременно на последней версии.
     
  • 2.92, Аноним (43), 16:37, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Версия Qt 5.15.8, тогда как апстрим давно предоставил 5.15.16

    Тут всплывают явные недоработки Qt-ников. Проблемы сборки. Они вообще-то по-умолчанию для gcc-11 делают. С gcc-12 всплывают проблемы сборок с конфигурацией отличной от умолчательной. Делая пакеты для debian 12 мантейнер сильно матерился. Но в итоге сделал. А потом они усиленно добавляли еще больше проблем сборки.

     

  • 1.82, Аноним (82), 16:12, 02/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.86, Аноним (86), 16:16, 02/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.89, Аноним (89), 16:28, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Привет Kubuntu LTS.
     
     
  • 2.94, iPony129412 (?), 16:44, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у него небольшой срок годности — три года
     

  • 1.90, Аноним (90), 16:29, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отказ от длительной поддержки - мол если хотите чтобы наши эксперименты были нужны, то сами и поддерживаете, а мы будем "творить".
     
  • 1.91, Аноним (89), 16:35, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Пользователям будет предложено сообщать о проблемах в старых ветках KDE через системы отслеживания ошибок в дистрибутивах, так как сопровождающие пакеты лучше осведомлены о состоянии графического стека и пакетов в каждом конкретном дистрибутиве.

    Ага. Вот только что толку от таких сообщений от пользователей?
    Всё равно сопровождающие в LTS-дистрибутивах чинить старые баги в кедах не будут.

     
     
  • 2.98, Аноним (-), 16:53, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Всё равно сопровождающие в LTS-дистрибутивах чинить старые баги в кедах не будут.

    В российских дистрибутивах не будут чинить, а вот в зарубежных будут.

     

  • 1.96, Аноним (-), 16:51, 02/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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