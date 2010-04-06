KDE прекращает формирование LTS-релизов и реформирует отправку телеметрии

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|2.4, Аноним (4), 13:36, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так у них политика такая. Как только допилили - сразу выкинули.
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|3.12, Аноним (12), 13:44, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Понравилось слово - выкинули.
Типа: да, кодинг ради кодинга. Не для полезной деятельности людей, а просто ради кодинга.
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|4.39, Аноним (39), 14:13, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Типа: да, кодинг ради кодинга. Не для полезной деятельности людей, а просто ради кодинга.
Ну да, могли бы сделать KDE 5.27 сделать прям нормальной.
А KDE 6, делать там на стороне.
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|4.54, Аноним (54), 14:46, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линуксу давно пора избавиться от дистрибутивного хлама и их зависимостей и каждому все свое носить с собой.
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|5.77, Аноним (77), 15:58, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поясните мысль, каждому - это кому: пользователю, DE, дистрибутиву?
P.S. Я бы выбрал каждому DE.
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|2.10, Анонимс (?), 13:42, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мейнтейнер надорвутся поддерживать старые выпуски в рамках LTS-дистрибутива.
Скорее всего KDE будут выкидывать из LTS-релизов.
В рамках дистрибутивов с коротким циклом жизни, типа Fedora, Ubuntu x.10 жить будет.
KDE LTS RIP
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|3.17, Аноним (12), 13:49, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С чего бы это надорвутся. Экономят силы - да. Но KDE настолько второстепенная вещь, что продуманный и отлаженный LTS куда ценнее, чем вихрь непроверенных опытом идей.
Самое ценное и основное совершенно не в оконной системе, а в остальном прикладном софте.
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|4.23, Анонимс (?), 13:55, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В дебиане баги кдешников не особо патчат, то дольфин, то виджеты и т.д. падают.
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|3.50, Аноним (51), 14:30, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тут надо понимать что версия с цифрой 5 в конце и так всегда была весьма стабиль... большой текст свёрнут, показать
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|3.75, ilyafedin (ok), 15:54, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Те дистрибутивы не используют LTS-выпуски. Тот же дебиан будто специально взял не LTS-версию, а версию после. В итоге для кого они делали LTS-выпуски - не ясно. Если те мейнтейнеры и надрываются, то лишь в упражнениях по игнорированию обновлений.
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|1.5, myster (ok), 13:37, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> задача будет делегирована разработчикам дистрибутивов, которые при желании поставлять устаревший код должны будут самостоятельно отслеживать исправление ошибок в пакетах со старыми версиями KDE Plasma.
Пострадают не rolling дистрибутивы и их форки, там просто будут использовать старую фиксированную версию, которая будет отставать на 1.5-2 года. Никто не будет бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей, это слишком трудозатратно и это непосильная задача для команд разработчиков дистрибутивов, если только в их команде нет по совместительству самих разработчиков проекта KDE.
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|2.9, Аноним (4), 13:41, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Справедливости ради могу сказать, что всякие LTS-дистрибутивы, вроде дебиана и убунты, просто игнорируют багфиксы, которые им предоставляет апстрим. Так что не в коня корм. Смысла в длительной поддержки нет.
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|3.22, Аноним (22), 13:55, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Убунта несколько лет как начала быть не LTS. В важных частях LTS на самом деле не LTS.
Смысл-то в длительной поддержке есть. Но вместо полезного и нужного прикладного функционала, пробуют оставаться в зоне комфорта освоенной второстепенной технологии. Да, лень им в LTS, лень им что-то новое другое.
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|4.34, Аноним (39), 14:08, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но вместо полезного и нужного прикладного функционала, пробуют оставаться в зоне комфорта освоенной второстепенной технологии. Да, лень им в LTS, лень им что-то новое другое.
LTS, это LTS.
Не хочешь можешь не обновлять саму LTS, с багфиксами.
Обновления LTS,
И обновления текущщих версий.
Это разное.
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|3.35, Аноним (39), 14:10, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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LTS Ubuntu, это чуть исправленная Debian.
Но и Debian обновляется.
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|4.58, Аноним (4), 14:53, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исправления идут только для безопасности и совсем уж феерических багов, вроде сегфолта при старте программы. Остальной же софт фиксируется на одной версии, и никто не смотрит, что там разраб для этой версии выкатил.
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|5.85, Аноним (39), 16:15, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Остальной же софт фиксируется на одной версии, и никто не смотрит, что там разраб для этой версии выкатил.
Вкусы разные,
Меня привлекает причесанность Ubuntu, в сторону пользователя.
Но и LTS, можно не обновлять. Включая программы всякие.
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|5.88, Аноним (39), 16:22, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Snap совсем не раздражет.
Может разражать тех кто переустанавливает программы каждый день.
Даже с tmmps, проблем не обнаружилось,
Когда искал как бы закинуть профиль, .cache firefox.
fstab
tmpfs /home/Ипя_Пользователя/snap/firefox/common/.cache tmpfs noatime,size=1G,mode=0700 0 0
Или в случае переноса профиля,
В .config firefox надо подправить, то
tmpfs /tmp/firefox-cache-tmpfs tmpfs size=1G,mode=700,noatime 0 0
Snap не вызывает ни каких вопросов.
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|2.11, Аноним (39), 13:43, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей, это слишком трудозатратно и это непосильная задача для команд разработчиков дистрибутивов
Думаю разработчики не глупые, и используют новые технологии.
Какая нибудь GPT, как раз таки может обрабатывать, бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей.
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|3.18, myster (ok), 13:49, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Думаю разработчики не глупые, и используют новые технологии.
речь не о глупости, а о степени их погружения и вовлечения в то, что они раньше просто паковали. Это как сборщику автомобилей из готовых деталей на заводе сказать: "А теперь ты конструктор и дизайнер", это совершенно другая для него работа...
> Какая нибудь GPT, как раз таки может обрабатывать, бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей.
За ними всё проверять надо и вникать в сам генерируемый код. Если бездумно довериться, то потом и тут и сям будут преследовать мелкие баги.
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|4.26, Аноним (39), 14:01, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> речь не о глупости, а о степени их погружения и вовлечения в то, что они раньше просто паковали.
Всмысле ты хочешь сказать что есть отдельные люди которые пишут код, которые исправляют bugs, и которые пакуют .pkg.
И они знают только то что они делают делают, и прям ни в влево ни в вправо.
> За ними всё проверять надо и вникать в сам генерируемый код.
Но все такие лучше проверить 3% ошибок, чем писать 100% кода.
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|5.36, myster (ok), 14:11, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всмысле ты хочешь сказать что есть отдельные люди которые пишут код, которые
> исправляют bugs, и которые пакуют .pkg.
> И они знают только то что они делают делают, и прям ни
> в влево ни в вправо.
да, именно так. Причём те кто пакуют не обязательно не разбираются в коде, но чтобы разобраться им нужно потратить дни и недели, а у них куча других дел, они не станут вникать настолько глубоко.
> Но все такие лучше проверить 3% ошибок, чем писать 100% кода.
Проверять нужно именно весь код от и до, тестами нельзя покрыть все возможные ошибки. К тому же ИИ пишет часто неоптимизированный код, который просто стыдно в финальный продукт пихать. ИИ просто хороший помошник, но если ты переложешь на него всю работу - продукт будет постоянно полу-сырой и с багами.
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|6.41, Аноним (39), 14:17, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Причём те кто пакуют не обязательно не разбираются в коде, но чтобы разобраться им нужно потратить дни и недели, а у них куча других дел, они не станут вникать настолько глубоко.
Если ты находишься в данной среде, то общие черты ты всегда знаешь.
> К тому же ИИ пишет часто неоптимизированный код, который просто стыдно в финальный продукт пихать.
Так опять же, все таки лучше проверить 3% ошибок, чем писать 100% кода.
Все таки прощще исправить, оптимизировать код, чем писать 100% кода.
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|7.46, myster (ok), 14:23, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если ты находишься в данной среде, то общие черты ты всегда знаешь.
ты обладатель тела, общие черты которого знаешь, сможешь пересадить себе сердце? В теории сможешь с небольшой посторонней помощью, но сколько тебе изучить для этого нужно, задумайся.
> Так опять же, все таки лучше проверить 3% ошибок, чем писать 100%
> кода.
> Все таки прощще исправить, оптимизировать код, чем писать 100% кода.
да, ИИ ускоряет твою работу, не более, а доверишься ему полностью - на продукте можешь сразу крест ставить
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|6.44, Аноним (39), 14:20, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Или так.
Можно закинуть в GPT, код, и GPT исправит.
Код останется в таком же виде, понятном разработчику.
Исправление ошибок это не переписывание кода.
Ты просто не пробовал.
https://chatgpt.com
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|7.53, myster (ok), 14:46, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты просто не пробовал.
Хороший троллинг. А то бы я об этом говорил, если бы не пробовал. Я в IDE этим прям пользуюсь.
ChatGPT не впереди планеты сейчас, впереди модели от Claude, если ты не в не теме. Держу в курсе.
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|3.24, Аноним (22), 13:57, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какая нибудь GPT, как раз таки может обрабатывать, бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей.
Увы - нет. Т.к. оно склонно неуправляемо халтурить: подменять или удалять части задания, "срезать углы" выдумав нереальное.
Когда-то - может быть. Но не сегодня.
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|4.33, Аноним (39), 14:06, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда-то - может быть. Но не сегодня.
Ну понятно что не пишет 100% код, и по крайней мере проследить логику, подсветить ошибки.
И это GPT4, у которой база модели <2021.
Думаю разработчки полюзуются прям самым новым.
Или думаешь то что они выкатывают пользователям, и то чем пользуются, это одно и то же.
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|5.43, Аноним (43), 14:20, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На данный момент все ИИ плохо умеют в сужение задачи. А перенос исправления багов - это сужение задачи. В итоге ИИ делает не то и не так.
Переформулирую - в отличии от людей ИИ не может корректно ставить себе задачу, а перенос исправления багов это подразумевает.
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|4.76, Аноним (-), 15:55, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> оно склонно неуправляемо халтурить: подменять или удалять части задания, "срезать углы" выдумав нереальное.
Хм... т.е ведет себя как средний работник или типичный джун?
При этом обходится гораздо дешевле?
Звучит как выгодное предложение)
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|2.14, Аноним (39), 13:45, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И думаю ресурсов то у них побольше будет, чем твой даже самый топовый ПК.
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|1.7, Аноним (7), 13:38, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я не стал отправлять телеметрию в стим не смотря на то, что был заинтересован в этом. Ибо эта их "анонимная" телеметрия включала серийники дисков. Офигительно "анонимная", ога.
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|2.15, Анонимс (?), 13:46, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Лучше бы Valve убрали Desktop-режим (выкинули KDE), оставив поддержку мыше-клава для USB-порта.
Больше бы места для игр было.
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|3.55, Аноним (55), 14:51, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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KDE самое лучшее окружение. A desktop режим нужен для игр со 100% скидкой)
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|1.8, Аноним (8), 13:41, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я так и не понял, в чём был смысл LTS KDE. Что то багодром, что это.
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|1.19, Аноним (19), 13:50, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Т.е. отключить *сбор* телеметрии всё ещё нельзя? Она не отправляется, но всё равно собирается.
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|2.49, Аноним (49), 14:29, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Она не отправляется, но всё равно собирается.
В случае взлома через какой-нибудь сторонний компонент злоумышленнику будет очень удобно получить заботливо собранные данные, чтобы получше изучить жертву. IDE qtcreator собирает данные, компилятор golang - тоже. И так далее...
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|3.71, Аноним (71), 15:48, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Она не отправляется, но всё равно собирается.
> В случае взлома через какой-нибудь сторонний компонент злоумышленнику будет очень удобно
> получить заботливо собранные данные, чтобы получше изучить жертву.
Ну да, ну да - если вас взломали, то утечка информации о выставленных эффектах в квине, версии кутей, кол. запусков кедо-приложений и кастомных настроек -- самая большая ваша проблема, ага.
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|4.99, Аноним (49), 16:57, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там гораздо больше инфы, и не только для одной, но и для всех собирающих данные программ. Без сбора этих данных бы просто не было. Да, взломщики могут что-то другое нарыть, но получат в итоге меньше инфы, да еще и потратят больше времени. Представь, воры залезли в квартиру, а для них уже в коридоре многие ценные вещи уложены аккуратно в сумки.
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|1.20, Аноним (20), 13:50, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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До новости не знал что у кде есть лтс версия, я думал что в дебиане тупо замораживают наиболее свежую плазму со всеми багами и заставляют людей жить с ними, фикся только самые критические и раздражающие. Рад что разрабы кед отказались от этой модели, логично как разрабу предоставлять только одну ветку обновлений со всеми фиксами и нововведениями, а не потакать серверным дистрам, особенно для десктоп окружения.
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|1.21, Аноним (21), 13:51, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Телеметрия нужна в опенсорсе как никогда, ибо KDE то бесплатный, не понимаю раздражения экспертов. А так, без телеметрии, можно пользоваться ТРУЪ i3wm или awesomewm - оконными менеджерами для ни туакусиков. В общем, куча альтернатив.
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|2.27, Аноним (12), 14:01, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да просто печаль и сожаление. Была самая работоспособная, самая продвинутая DE. Но потом была 4-я версия и вот - сегодня ушёл и LTS тоже. Типа: стала система для гиков.
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|3.32, Аноним (21), 14:04, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Третьи кеды в нынешнем времени - моветон и безвкусица, а для 2005 года было норм.
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|4.40, tty2 (?), 14:16, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оо, использованние рабочего окружения - это дань моды... Что-то новенькое!
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|5.62, Аноним (62), 15:14, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это третьи кеды - рабочее окружение? Кеды третьи ты и собрать не сможешь в современных дистрах, без самостоятельного патчинга. Это как минимум. Второе: даже пропатчив сами кеды под новый gcc, они не соберутся, потому как они слинкованы с древними сторонними некедеешными либами, старющие (для кед третьих) версии которых ты сейчас нигде не найдешь. И причём тут мода?
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|6.95, tty2 (?), 16:50, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы перечислили проблемы, которые возникают у любого Си программиста при поддержании софта и решении дилемы "переписать заново под новый фреймворк или поддерживать старую кодовую базу".
А использование слова "моветон" предлагает, что анализ и не проводился (старый фреймворк - люди не поймут). Т.е. не использовать кде3 - это дань моде, а не инженерное решение, имеющее свои плюсы и минусы.
Хотя зачем распинаться и объяснять основы словесности.
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|2.30, myster (ok), 14:04, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Телеметрия нужна
Она то может и нужна для чего-то, но сперва нужно определиться, как именно пользователь должен её включать. Включать телеметрию по-умолчанию - это запредельная наглость, это можно сравнить с изнасилованием или воровством.
Нормальная телеметрия это:
- По-умолчанию отключённая телеметрия
- Даже, если пользователь по пьяни или потому что был в хорошем настроении согласился и нажал включить, она должна автоматически отключаться через 2 недели, а потом умолять пользователя "на коленях", чтобы он её включил, возможно даже оплачивать пользователю за это какими-то плюшками или реальными деньгами
вот это правильный подход к телеметрии
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|3.38, Аноним (38), 14:12, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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мы не будем плотить денек за кодое, пусть кодое нам плотит и еще нормальный продукт делает, а то чо они багодром делают, еще и телеметрию хотят, совсем обнаглели
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|4.59, myster (ok), 14:54, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну тогда не жалуйся, что робот-пылесос, например, фотографирует и записывает видео тебя и твоих родственников в доме и все это хранится вечно на облачных серверах. Ты ведь помогаешь им улучшать продукт. Эта ровно та самая телеметрия, на которую ты не соглашался, а твоё согласие и не требуется.
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|5.60, Аноним (38), 15:03, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну тогда не жалуйся
Не жалуюсь, у меня нет робота пылесоса
А причем здесь робот пылесос? Мы вроде в теме про кодое говорим о телеметрии кодое, откуда взялся пылесос?
> Эта ровно та самая телеметрия, на которую ты не соглашался, а твоё согласие и не требуется.
Ты на нее соглашался, когда покупал продукт, я не покупал продукт, потому не соглашался. Прекращай подменять и манипулировать
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|6.63, myster (ok), 15:21, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А причем здесь робот пылесос? Мы вроде в теме про кодое говорим
> о телеметрии кодое, откуда взялся пылесос?
это аналогия, мир состоит из аналогий, они во всём.
> Ты на нее соглашался, когда покупал продукт
Смотрел серию SP "HumancentiPad" ? Добиваться "согласия" от пользователей такими способомами нельзя. Иначе все сами того не осознавая согласятся на на кучу других вещей, о которых будут жалеть.
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|7.73, Аноним (38), 15:53, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
сомнительная аналогия тема про поделку с открытым исходным кодом, делающаяся за ... большой текст свёрнут, показать
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|8.93, Аноним (43), 16:42, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
То есть разработчики драйвера для нвидии могут спокойно через лет пять после поя... текст свёрнут, показать
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|9.97, Аноним (38), 16:52, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
еще один любитель аналогии сомневаюсь, что в цене карты не заложена цена на д... текст свёрнут, показать
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|3.78, Аноним (-), 16:00, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Включать телеметрию по-умолчанию - это запредельная наглость, это можно сравнить с изнасилованием или воровством.
Чего ты сразу гитлера не вспомнил!
Покажи на этой кукле где тебя насиловала телеметрия и что она у тебя украла))
0
/|\
/ \
> а потом умолять пользователя "на коленях",
Т.е наш пользователь, который использует бесплатный софт не хочет сделать софт лучше?
Думаю такой эгоистичный кусок нужно просто слать на Хурд (самую щво6одную ОСь в мире).
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|1.25, Аноним (25), 13:58, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мате тоже не очень стабильные выпуски поддерживает. Даже Альт выкинул Мате из Рабочей станции по умолчанию. LTS далеко не все могут. Чего уж говорить про KDE.
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|2.28, Аноним (21), 14:01, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Парень, ну ты сравнил. mate по сравнению с кедами вообще непопулярен. У разрабов кед больше ресурсов.
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|1.37, Аноним (37), 14:11, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну понятно, разработчики КДЕ универ заканчивают. Куда им LTS ветку делать. Они скоро уйдут. А замена только в универ поступила. И так каждый релиз.
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|2.56, Аноним (54), 14:51, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему они должны тащить совместимость с древними версиями кутей? В нормальных ос так никто не делает. Проблемы дистрибутивов это их личная концептуальная проблема.
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|1.42, Аноним (42), 14:19, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Применение термина LTS создаёт излишние ожидания стабильности от пользователей
Замечательная формулировка. Надо бы запомнить. "Выкинуть нафиг даже подобие стабильности!"
Ведь должно создавать ожидание нестабильности, хе-хе...
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|2.47, Аноним (43), 14:24, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там все система разработки построена на использовании самых последних версий модулей. Над совместимостью даже не задумываются. В итоге все модули требуют самых последних модулей от которых зависят, даже если используют только функциональность 5-летней давности.
То есть система разбита на множество модулей, но система отслеживания зависимостей создана не была. В итоге более менее можно что-либо разрабатывать постоянно сидя на самом последнем срезе.
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|2.61, Аноним (62), 15:05, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, тебе разрабы кедов что-то должны? И причём тут лопата? Это же опенсорс, если ты не платишь зарплату разрабам, тебе никто ничего не обязан. Вот так то... Тем более, фрагментация среди этих всех DE огромная - возьми самое лутшее на твой взгляд, и допили его под свои нужды, если тебе так важно удобство. Ну или можешь разрабам DE заплатить баксов немало, и разрабы может быть, тебе напишут как тебе надо!
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|1.68, Аноним (-), 15:27, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все правильно делают.
Почему они должны тратить СВОЕ время на бекпорты в протухшие версии, только из-за того, что какие-то дебиллианцы хотят чтобы у них была именно вот эта конкретная окаменевшая версия?
Им нужно - пусть сами бекпорят. Разрабам не упало выполнять одну и ту же работу дважды.
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|1.69, Аноним (4), 15:31, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Попробую сформулировать суть проблемы Я задался вопросом, а вообще есть ли кто-... большой текст свёрнут, показать
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|2.81, Аноним (39), 16:10, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Qt 5.15.8, тогда как апстрим давно предоставил 5.15.16, в которой ТОЛЬКО исправления ошибок
С исправлением ошибок, могут вылезти другое.
Там исправили одну ошибку, в другом месте повылезало 100500 ошибок.
Qt 5.15.8 по их мнению уж точно стабильная.
а 5.15.16 вызывает вопросы.
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|2.87, Аноним (19), 16:21, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Могут черри‐пикнуть, если мейнтейнер посчитает проблему достаточно серьёзной (и имеет достаточно сил и желания это делать). Но в целом, да. Софт работает? Работает. Изменение поведения (которое случайно или намеренно может возникнуть) это, обычно, бо́льшая проблема для подобных дистров, чем быть всенепременно на последней версии.
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|2.92, Аноним (43), 16:37, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Версия Qt 5.15.8, тогда как апстрим давно предоставил 5.15.16
Тут всплывают явные недоработки Qt-ников. Проблемы сборки. Они вообще-то по-умолчанию для gcc-11 делают. С gcc-12 всплывают проблемы сборок с конфигурацией отличной от умолчательной. Делая пакеты для debian 12 мантейнер сильно матерился. Но в итоге сделал. А потом они усиленно добавляли еще больше проблем сборки.
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|1.90, Аноним (90), 16:29, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отказ от длительной поддержки - мол если хотите чтобы наши эксперименты были нужны, то сами и поддерживаете, а мы будем "творить".
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|1.91, Аноним (89), 16:35, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Пользователям будет предложено сообщать о проблемах в старых ветках KDE через системы отслеживания ошибок в дистрибутивах, так как сопровождающие пакеты лучше осведомлены о состоянии графического стека и пакетов в каждом конкретном дистрибутиве.
Ага. Вот только что толку от таких сообщений от пользователей?
Всё равно сопровождающие в LTS-дистрибутивах чинить старые баги в кедах не будут.
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|2.98, Аноним (-), 16:53, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Всё равно сопровождающие в LTS-дистрибутивах чинить старые баги в кедах не будут.
В российских дистрибутивах не будут чинить, а вот в зарубежных будут.
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