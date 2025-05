KDE прекращает формирование LTS-релизов и реформирует отправку телеметрии

2.9 , Аноним ( 4 ), 13:41, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Справедливости ради могу сказать, что всякие LTS-дистрибутивы, вроде дебиана и убунты, просто игнорируют багфиксы, которые им предоставляет апстрим. Так что не в коня корм. Смысла в длительной поддержки нет.

3.22 , Аноним ( 22 ), 13:55, 02/05/2025 Убунта несколько лет как начала быть не LTS. В важных частях LTS на самом деле не LTS. Смысл-то в длительной поддержке есть. Но вместо полезного и нужного прикладного функционала, пробуют оставаться в зоне комфорта освоенной второстепенной технологии. Да, лень им в LTS, лень им что-то новое другое.

4.34 , Аноним ( 39 ), 14:08, 02/05/2025 > Но вместо полезного и нужного прикладного функционала, пробуют оставаться в зоне комфорта освоенной второстепенной технологии. Да, лень им в LTS, лень им что-то новое другое. LTS, это LTS.

Не хочешь можешь не обновлять саму LTS, с багфиксами.

Обновления LTS,

И обновления текущщих версий.

Это разное.

3.35 , Аноним ( 39 ), 14:10, 02/05/2025 LTS Ubuntu, это чуть исправленная Debian.

Но и Debian обновляется.

4.48 , Аноним ( 48 ), 14:28, 02/05/2025 Нет это не так.

4.58 , Аноним ( 4 ), 14:53, 02/05/2025 Исправления идут только для безопасности и совсем уж феерических багов, вроде сегфолта при старте программы. Остальной же софт фиксируется на одной версии, и никто не смотрит, что там разраб для этой версии выкатил.

5.85 , Аноним ( 39 ), 16:15, 02/05/2025 > Остальной же софт фиксируется на одной версии, и никто не смотрит, что там разраб для этой версии выкатил. Вкусы разные,

Меня привлекает причесанность Ubuntu, в сторону пользователя.

Но и LTS, можно не обновлять. Включая программы всякие.

5.88 , Аноним ( 39 ), 16:22, 02/05/2025 Snap совсем не раздражет.

Может разражать тех кто переустанавливает программы каждый день. Даже с tmmps, проблем не обнаружилось,

Когда искал как бы закинуть профиль, .cache firefox. fstab

tmpfs /home/Ипя_Пользователя/snap/firefox/common/.cache tmpfs noatime,size=1G,mode=0700 0 0

Или в случае переноса профиля,

В .config firefox надо подправить, то

tmpfs /tmp/firefox-cache-tmpfs tmpfs size=1G,mode=700,noatime 0 0 Snap не вызывает ни каких вопросов.

2.11 , Аноним ( 39 ), 13:43, 02/05/2025 > бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей, это слишком трудозатратно и это непосильная задача для команд разработчиков дистрибутивов Думаю разработчики не глупые, и используют новые технологии.

Какая нибудь GPT, как раз таки может обрабатывать, бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей.

3.18 , myster ( ok ), 13:49, 02/05/2025 > Думаю разработчики не глупые, и используют новые технологии. речь не о глупости, а о степени их погружения и вовлечения в то, что они раньше просто паковали. Это как сборщику автомобилей из готовых деталей на заводе сказать: "А теперь ты конструктор и дизайнер", это совершенно другая для него работа... > Какая нибудь GPT, как раз таки может обрабатывать, бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей. За ними всё проверять надо и вникать в сам генерируемый код. Если бездумно довериться, то потом и тут и сям будут преследовать мелкие баги.

4.26 , Аноним ( 39 ), 14:01, 02/05/2025 > речь не о глупости, а о степени их погружения и вовлечения в то, что они раньше просто паковали. Всмысле ты хочешь сказать что есть отдельные люди которые пишут код, которые исправляют bugs, и которые пакуют .pkg.

И они знают только то что они делают делают, и прям ни в влево ни в вправо. > За ними всё проверять надо и вникать в сам генерируемый код. Но все такие лучше проверить 3% ошибок, чем писать 100% кода.

5.36 , myster ( ok ), 14:11, 02/05/2025 > Всмысле ты хочешь сказать что есть отдельные люди которые пишут код, которые

> исправляют bugs, и которые пакуют .pkg.

> И они знают только то что они делают делают, и прям ни

> в влево ни в вправо. да, именно так. Причём те кто пакуют не обязательно не разбираются в коде, но чтобы разобраться им нужно потратить дни и недели, а у них куча других дел, они не станут вникать настолько глубоко. > Но все такие лучше проверить 3% ошибок, чем писать 100% кода. Проверять нужно именно весь код от и до, тестами нельзя покрыть все возможные ошибки. К тому же ИИ пишет часто неоптимизированный код, который просто стыдно в финальный продукт пихать. ИИ просто хороший помошник, но если ты переложешь на него всю работу - продукт будет постоянно полу-сырой и с багами.

6.41 , Аноним ( 39 ), 14:17, 02/05/2025 > Причём те кто пакуют не обязательно не разбираются в коде, но чтобы разобраться им нужно потратить дни и недели, а у них куча других дел, они не станут вникать настолько глубоко. Если ты находишься в данной среде, то общие черты ты всегда знаешь. > К тому же ИИ пишет часто неоптимизированный код, который просто стыдно в финальный продукт пихать. Так опять же, все таки лучше проверить 3% ошибок, чем писать 100% кода.

Все таки прощще исправить, оптимизировать код, чем писать 100% кода.

7.46 , myster ( ok ), 14:23, 02/05/2025 > Если ты находишься в данной среде, то общие черты ты всегда знаешь. ты обладатель тела, общие черты которого знаешь, сможешь пересадить себе сердце? В теории сможешь с небольшой посторонней помощью, но сколько тебе изучить для этого нужно, задумайся.

> Так опять же, все таки лучше проверить 3% ошибок, чем писать 100%

> кода.

> кода.
> Все таки прощще исправить, оптимизировать код, чем писать 100% кода. да, ИИ ускоряет твою работу, не более, а доверишься ему полностью - на продукте можешь сразу крест ставить

6.44 , Аноним ( 39 ), 14:20, 02/05/2025 Или так. Можно закинуть в GPT, код, и GPT исправит.

Код останется в таком же виде, понятном разработчику.

Исправление ошибок это не переписывание кода. Ты просто не пробовал.

https://chatgpt.com

7.53 , myster ( ok ), 14:46, 02/05/2025 > Ты просто не пробовал. Хороший троллинг. А то бы я об этом говорил, если бы не пробовал. Я в IDE этим прям пользуюсь. ChatGPT не впереди планеты сейчас, впереди модели от Claude, если ты не в не теме. Держу в курсе.

3.24 , Аноним ( 22 ), 13:57, 02/05/2025 > Какая нибудь GPT, как раз таки может обрабатывать, бекпортировать фиксы для багов и уязвимостей. Увы - нет. Т.к. оно склонно неуправляемо халтурить: подменять или удалять части задания, "срезать углы" выдумав нереальное. Когда-то - может быть. Но не сегодня.

4.33 , Аноним ( 39 ), 14:06, 02/05/2025 > Когда-то - может быть. Но не сегодня. Ну понятно что не пишет 100% код, и по крайней мере проследить логику, подсветить ошибки.

И это GPT4, у которой база модели <2021. Думаю разработчки полюзуются прям самым новым.

Или думаешь то что они выкатывают пользователям, и то чем пользуются, это одно и то же.

5.43 , Аноним ( 43 ), 14:20, 02/05/2025 На данный момент все ИИ плохо умеют в сужение задачи. А перенос исправления багов - это сужение задачи. В итоге ИИ делает не то и не так. Переформулирую - в отличии от людей ИИ не может корректно ставить себе задачу, а перенос исправления багов это подразумевает.

6.45 , Аноним ( 39 ), 14:22, 02/05/2025 Ну настолько глубоко я не вникал. Но GPT развивается.

4.76 , Аноним ( - ), 15:55, 02/05/2025 > оно склонно неуправляемо халтурить: подменять или удалять части задания, "срезать углы" выдумав нереальное. Хм... т.е ведет себя как средний работник или типичный джун?

При этом обходится гораздо дешевле?

Звучит как выгодное предложение)

2.14 , Аноним ( 39 ), 13:45, 02/05/2025 И думаю ресурсов то у них побольше будет, чем твой даже самый топовый ПК.