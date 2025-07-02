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Бета-выпуск пакетного менеджера RPM 6.0

02.07.2025 07:36

Компания Red Hat опубликовала бета-выпуск пакетного менеджера RPM 6.0, который будет задействован в осеннем выпуске дистрибутива Fedora Linux 43. Проект используется в таких дистрибутивах, как RHEL, Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, Rosa Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS и Tizen. Код RPM распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Версии RPM 5 пропущена для исключения пересечений с проектом RPM5, который не связан с RPM от Red Hat и развивался независимыми разработчиками.

Основные изменения в RPM 6.0:

  • Поддержка нового формата пакетов RPM 6, позволяющего создавать пакеты размером более 4 ГБ. В формате RPM 6 задействованы 64-разрядные поля с размерами, модернизированы структуры, связанные с криптографией, и добавлены MIME-сведения о файлах.
  • Прекращена поддержка формата RPM 3. Поддержка формата RPM 4, использующего cpio, будет сохранена в полном объёме - дистрибутивы на своё усмотрение смогут остаться на формате RPM 4.
  • По умолчанию включены проверки подлинности пакетов с использованием цифровой подписи.
  • В утилиту rpmbuild добавлена поддержка автоматического формирования локальных подписей во время сборки, а в утилиту rpm добавлена опция "--nosignature" для принудительной установки пакета без проверки подписи.
  • Предоставлена возможность использования вместо GnuPG инструментария Sequoia-sq, написанного на Rust.
  • В разработке разрешено использование языка C++ (C++20), а не только языка Си.
  • Реализована возможность использования нескольких подписей OpenPGP для каждого пакета.
  • Прекращена поддержка хэшей MD5, SHA1 и DSA.
  • Расширены возможности утилиты rpmkeys по работе с ключами, например, для обновления OpenPGP-ключей можно использовать команду "rpmkeys --import".
  • Задействованы только полные идентификаторы и хеш-отпечатки (fingerprint) ключей OpenPGP.
  • Добавлена возможность обновления уже импортированных ключей.
  • В обвязках для языка Python реализована поддержка изоляции состояния Python-модулей для их запуска в нескольких субинтерпретаторах.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.rpm.org/pipermai...)
  2. OpenNews: openSUSE прекращает поставку Deepin из-за установки небезопасных компонентов в обход RPM
  3. OpenNews: Утверждён переход Fedora 43 на пакетный менеджер RPM 6. Смена лидера Fedora
  4. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.20 и начало разработки RPM 6
  5. OpenNews: Релиз пакетного менеджера APT 3.0.0
  6. OpenNews: Дистрибутив OpenWrt переходит на пакетный менеджер APK
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63508-rpm
Ключевые слова: rpm
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:50, 02/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    >Поддержка нового формата пакетов RPM 6, позволяющего создавать пакеты размером более 4 ГБ

    Это под новые версии libreoffice и chromium рассчитывают.

     
     
  • 2, Аноним (2), 07:58, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рази оно не флатпак или как там его?
     
  • 3, нах. (?), 08:01, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под srpm с их исходниками.

    Вдруг ты захочешь там по мелочи чо поправить, хахахаха.

     
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