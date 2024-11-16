Дистрибутив OpenWrt переходит на пакетный менеджер APK

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|2.6, Аноним (6), 23:09, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Это всего лишь на этапе установки пакета, как оно может влиять на работу устройства в целом? Даже если перейдут на deb/rpm
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|3.11, Dzen Python (ok), 23:57, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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+ место под базу для ключей (+проц для вычисления ключа)
ИЛИ
+ место под базу самих верифицированных подписей,
...которые еще и нужно обновлять периодически. С failsafe - т.е. с классической А/В-схемой или стек-схемой. И это для эмбеддед, где иногда килобайты наперечет.
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|4.24, ryoken (ok), 01:47, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> И это для эмбеддед, где иногда килобайты наперечет.
Ну это вы, батенька, загнули... Даже в моем дремучем WNDR4300 128RAM / 128 Flash, причем последнее даже не на половину заполнено. Можно найти конечно девайс, где все в притык, но там вероятно OpenWRT несколько не к месту.
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|3.27, Аноним (27), 02:27, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Занять всё свободное место индексами, базами, кэшами, подписями и т.д.?
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|2.8, тфьу (?), 23:25, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что-то более мощное купить после того как попробовал.
> 1-2 Гб оперативной памяти
Да ну, вот моща то какая!
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|3.17, Аноним (17), 01:00, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если учесть, что у роутеров в среднем 128 - 256 МБайт, то да.
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|4.28, Аноним (27), 02:31, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> 128 - 256 МБайт
Это ещё много. В ходу до сих пор полно 8MB флэш / 64MB озу. И они даже работают, правда без вэб морды.
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|2.22, Аноним (22), 01:32, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На OpenWRT индекс пакетов дофига места занимает. apk решает эту проблему.
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|3.26, Аноним (27), 02:26, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> На OpenWRT индекс пакетов дофига места занимает.
А теперь не просто дофига, а овердофига будут занимать ключи с подписями.
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|4.31, cheburnator9000 (ok), 03:14, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет не будут.
Ключи в apk пакетном менеджере это просто rsa.pub файл с текстом ключа, все. Репозиторий может банально подписываться одним ключем.
Индекс пакетов это просто APKINDEX.tar.gz файл. Который в случае с openwrt лежит в tmpfs в ram.
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|5.33, Молодой Смузихлёб (?), 04:31, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот не понимаю почему все ещё держаться за RSA. Ed25519 значительно меньше, но до сих пор не поддерживается для того же SSH.
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|6.36, 1 (??), 07:05, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
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|2.7, Аноним (6), 23:10, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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OpenWRT собирают все пакеты сами под все архитектуры, зачем им альпиновские репы?
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|1.10, Dzen Python (ok), 23:54, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Шило -> Мыло
Ну это как по мне. Непонятно, на самом деле.
Хотя...на эмбеддеде разве важна проверка цифровых подписей? Проверка хэшей при загрузке из заведомо "trusted" репа это еще куда ни шло, но все знают, что owrt как раз хорош тем, что можно собрать СВОЙ пакет и штатно его поставить в систему?
> Некоторые операции opkg, требовавшие запуска разных команд, в apk могут быть сведены к одной команде
А разве это такая прямо проблема? Все каждый день ковыряют роутер так, что это становится реально проблемой?
> "apk list --installed --orphaned"
Годно, но...еще раз - кто так часто ковыряет вспомогательное устройство и накатывает на него от сотни пакетов, чтобы не осознавать, какой пакет что тянет и что можно безболезненно удалить? На настольном ПК со сборкой от 500-600 пакетов - мастхэв, но на эмбеддед?
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|2.14, Я (??), 00:26, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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современный класс роутеров это уже действительно микросерверы. там теперь всякое крутится и современный пакетный менеджер логичен
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|2.21, 12yoexpert (ok), 01:28, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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кто так часто ковыряет вспомогательное устройство и накатывает на него от сотни пакетов, чтобы осознавать, какой пакет что тянет и что можно безболезненно удалить?
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|2.18, Аноним (18), 01:07, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Придумайте другое название для мобильной операционной систем Гугла. Андроид уже занято человекоподобными роботами.
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|1.30, cheburnator9000 (ok), 03:07, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очень сомнительный выбор. Там по сути один основной разработчик, который как раб на галерах, и ему давно покласть на развитие apk. А теперь еще и другие от него зависят.
Вот вам пример. Добавьте сторонний репозиторий в котором, например, есть пакет со сторонним модулем ядра. Пакет бинарного модуля всегда конкретно привязан к конкретной версии-релиза пакета ядра.
Иными словами в PKGBUILD мейнтейнеры вынуждены использовать install_if="linux-virt=6.5.0-r1" и depends="linux-virt=6.5.0-r1" (для примера) чтобы не поломать бинарную совместимость модуля.
Так вот что случится когда выйдет linux-virt-6.5.0-r2 или 6.6.0-r1?
Аpk вам не даст обновиться на новое ядро из-за жесткого depends, а удаление пакета со сторонним модулем потащит за собой удаление ядра из системы. Что? То! Почему так? Одному лишь сатане известно. Я поднимал этот вопрос в их irc, они либо не желают читать, либо отвечать, либо им по барабану.
А самое главное apk upgrade вам ничего не напишет в терминал, просто пользователь будет считать что пакетов для обновления нет, ну нет и нет, и будет продолжать сидеть на этом __Secure__ линуксе и считать себя в безопасности. А что же в случае с банальным apt? Apt будет ругаться кучей Warning.
А так как Alpine это "bleeding edge" дистрибутив то там мейнтейнеры сторонних репозиториев тупо не поспевают за изменениями в репах.
Ладно хрен с ним, а OpenWRT то тут причем? Там ведь ядро не патчат каждый день! Да не патчат, но сторонние репы для openwrt существуют. Я очень сомневаюсь что разработчики openwrt будут разивать apk до уровня того же apt по качеству user experience. В alpine его писали скрипто-маkakи для таких же красноглазых консольщиков которые вынуждены читать сорцы программы, чтобы понять логику опций apk.
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