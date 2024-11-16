Дистрибутив OpenWrt переходит на пакетный менеджер APK

Очень сомнительный выбор. Там по сути один основной разработчик, который как раб на галерах, и ему давно покласть на развитие apk. А теперь еще и другие от него зависят. Вот вам пример. Добавьте сторонний репозиторий в котором, например, есть пакет со сторонним модулем ядра. Пакет бинарного модуля всегда конкретно привязан к конкретной версии-релиза пакета ядра. Иными словами в PKGBUILD мейнтейнеры вынуждены использовать install_if="linux-virt=6.5.0-r1" и depends="linux-virt=6.5.0-r1" (для примера) чтобы не поломать бинарную совместимость модуля. Так вот что случится когда выйдет linux-virt-6.5.0-r2 или 6.6.0-r1? Аpk вам не даст обновиться на новое ядро из-за жесткого depends, а удаление пакета со сторонним модулем потащит за собой удаление ядра из системы. Что? То! Почему так? Одному лишь сатане известно. Я поднимал этот вопрос в их irc, они либо не желают читать, либо отвечать, либо им по барабану. А самое главное apk upgrade вам ничего не напишет в терминал, просто пользователь будет считать что пакетов для обновления нет, ну нет и нет, и будет продолжать сидеть на этом __Secure__ линуксе и считать себя в безопасности. А что же в случае с банальным apt? Apt будет ругаться кучей Warning. А так как Alpine это "bleeding edge" дистрибутив то там мейнтейнеры сторонних репозиториев тупо не поспевают за изменениями в репах. Ладно хрен с ним, а OpenWRT то тут причем? Там ведь ядро не патчат каждый день! Да не патчат, но сторонние репы для openwrt существуют. Я очень сомневаюсь что разработчики openwrt будут разивать apk до уровня того же apt по качеству user experience. В alpine его писали скрипто-маkakи для таких же красноглазых консольщиков которые вынуждены читать сорцы программы, чтобы понять логику опций apk.

