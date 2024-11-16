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Дистрибутив OpenWrt переходит на пакетный менеджер APK

16.11.2024 22:02

Разработчики дистрибутива OpenWrt, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа, объявили о переходе на пакетный менеджер APK, развиваемый проектом Alpine. В ноябрьских снапшотах, созданных на базе находящейся в разработке основной ветки OpenWrt, ранее использовавшийся пакетный менеджер opkg уже заменён на инструментарий apk.

Тестовая ветка OpenWrt 24.10 пока продолжает использовать opkg, но в ближайшее время будет переведена на APK (OpenWrt 24.10 станет первым релизом на базе APK). Стабильная ветка OpenWrt 23.05 до окончания своего сопровождения продолжит использование opkg. После завершения миграции на новый пакетный менеджер, opkg будет переведён в разряд устаревших и больше не будет развиваться как часть проекта OpenWrt. Переход на APK позволит расширить возможности управления пакетами, а также приведёт к изменению методов установки и работы с пакетами.

APK по умолчанию (если не указывать опцию "--allow-untrusted") требует наличия корректных цифровых подписей для всех пакетов, в то время как opkg не проводит проверку для локально устанавливаемых пакетов. Некоторые операции opkg, требовавшие запуска разных команд, в apk могут быть сведены к одной команде (например, отдельно не нужно обновлять кэш с информацией о репозитории, т.е. вместо "opkg update && opkg install dnsmasq-full" можно запустить "apk --update-cache add dnsmasq-full"). Из расширенных возможностей APK также отмечается команда "apk list --installed --orphaned", при помощи которой можно посмотреть все не используемые зависимости, которые без ущерба для системы могут быть удалены.

Сравнение некоторых команд apk и opkg для выполнения типовых действий:

apk update opkg update
apk add pkg opkg install pkg
apk del pkg opkg remove pkg
apk list opkg list
apk list P opkg list P
apk list --installed [P] opkg list-installed
apk list --upgradeable [P] opkg list-upgradable
apk list --providers [P] opkg -A whatprovides P
apk info P opkg info P
apk info --all P нет эквивалента
apk info --contents P opkg files P


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.openwrt.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Опубликован OpenWrt 23.05.0
  3. OpenNews: Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi
  4. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.20
  5. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62240-openwrt
Ключевые слова: openwrt, apk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, хрю из бусика (?), 22:43, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    главное чтобы это не добавило больше тормозов на итак немощных embedded устройствах
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 22:51, 16/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:09, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Это всего лишь на этапе установки пакета, как оно может влиять на работу устройства в целом? Даже если перейдут на deb/rpm
     
     
  • 3.11, Dzen Python (ok), 23:57, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + место под базу для ключей (+проц для вычисления ключа)
    ИЛИ
    + место под базу самих верифицированных подписей,

    ...которые еще и нужно обновлять периодически. С failsafe - т.е. с классической А/В-схемой или стек-схемой. И это для эмбеддед, где иногда килобайты наперечет.

     
     
  • 4.20, 12yoexpert (ok), 01:21, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    в новости ничего не сказано про верификацию подписей или бд ключей
     
  • 4.24, ryoken (ok), 01:47, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> И это для эмбеддед, где иногда килобайты наперечет.

    Ну это вы, батенька, загнули... Даже в моем дремучем WNDR4300 128RAM / 128 Flash, причем последнее даже не на половину заполнено. Можно найти конечно девайс, где все в притык, но там вероятно OpenWRT несколько не к месту.

     
  • 3.27, Аноним (27), 02:27, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Занять всё свободное место индексами, базами, кэшами, подписями и т.д.?
     
  • 2.8, тфьу (?), 23:25, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что-то более мощное купить после того как попробовал.
    > 1-2 Гб оперативной памяти

    Да ну, вот моща то какая!

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 01:00, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если учесть, что у роутеров в среднем 128 - 256 МБайт, то да.
     
     
  • 4.28, Аноним (27), 02:31, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > 128 - 256 МБайт

    Это ещё много. В ходу до сих пор полно 8MB флэш / 64MB озу. И они даже работают, правда без вэб морды.

     
     
  • 5.35, 1 (??), 07:03, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    работают и даже с вэб мордой
     
  • 2.22, Аноним (22), 01:32, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На OpenWRT индекс пакетов дофига места занимает. apk решает эту проблему.
     
     
  • 3.26, Аноним (27), 02:26, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > На OpenWRT индекс пакетов дофига места занимает.

    А теперь не просто дофига, а овердофига будут занимать ключи с подписями.

     
     
  • 4.31, cheburnator9000 (ok), 03:14, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет не будут.

    Ключи в apk пакетном менеджере это просто rsa.pub файл с текстом ключа, все. Репозиторий может банально подписываться одним ключем.

    Индекс пакетов это просто APKINDEX.tar.gz файл. Который в случае с openwrt лежит в tmpfs в ram.

     
     
  • 5.33, Молодой Смузихлёб (?), 04:31, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот не понимаю почему все ещё держаться за RSA. Ed25519 значительно меньше, но до сих пор не поддерживается для того же SSH.
     
     
  • 6.36, 1 (??), 07:05, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
     

  • 1.2, Alladin (?), 22:45, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    о, android завезли.
    шутка)
     

  • 1.5, Уникум (?), 23:08, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Только сам apk или альпиновские репы ещё?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 23:10, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    OpenWRT собирают все пакеты сами под все архитектуры, зачем им альпиновские репы?
     

  • 1.9, Аноним (-), 23:45, 16/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.10, Dzen Python (ok), 23:54, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шило -> Мыло

    Ну это как по мне. Непонятно, на самом деле.

    Хотя...на эмбеддеде разве важна проверка цифровых подписей? Проверка хэшей при загрузке из заведомо "trusted" репа это еще куда ни шло, но все знают, что owrt как раз хорош тем, что можно собрать СВОЙ пакет и штатно его поставить в систему?
    > Некоторые операции opkg, требовавшие запуска разных команд, в apk могут быть сведены к одной команде

    А разве это такая прямо проблема? Все каждый день ковыряют роутер так, что это становится реально проблемой?
    > "apk list --installed --orphaned"

    Годно, но...еще раз - кто так часто ковыряет вспомогательное устройство и накатывает на него от сотни пакетов, чтобы не осознавать, какой пакет что тянет и что можно безболезненно удалить? На настольном ПК со сборкой от 500-600 пакетов - мастхэв, но на эмбеддед?

     
     
  • 2.14, Я (??), 00:26, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    современный класс роутеров это уже действительно микросерверы. там теперь всякое крутится и современный пакетный менеджер логичен
     
  • 2.21, 12yoexpert (ok), 01:28, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    кто так часто ковыряет вспомогательное устройство и накатывает на него от сотни пакетов, чтобы осознавать, какой пакет что тянет и что можно безболезненно удалить?
     

  • 1.15, Аноним (15), 00:32, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Придумайте другое название. Apk уже занято Андроидом.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 01:07, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Придумайте другое название для мобильной операционной систем Гугла. Андроид уже занято человекоподобными роботами.
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 01:19, 17/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.29, Skullnet (ok), 03:05, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Alpk
     
  • 2.32, cheburnator9000 (ok), 03:15, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще скажи что слово English застолблено за USA.
     

  • 1.16, Аноним (16), 00:59, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меньше фрагментации это хорошо
     
  • 1.25, Yevgeny Vaganovich (?), 02:12, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как бы сей переход не превратится apkалипсис для роутеров у которых памяти впритык.
     
  • 1.30, cheburnator9000 (ok), 03:07, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень сомнительный выбор. Там по сути один основной разработчик, который как раб на галерах, и ему давно покласть на развитие apk. А теперь еще и другие от него зависят.

    Вот вам пример. Добавьте сторонний репозиторий в котором, например, есть пакет со сторонним модулем ядра. Пакет бинарного модуля всегда конкретно привязан к конкретной версии-релиза пакета ядра.

    Иными словами в PKGBUILD мейнтейнеры вынуждены использовать install_if="linux-virt=6.5.0-r1" и depends="linux-virt=6.5.0-r1" (для примера) чтобы не поломать бинарную совместимость модуля.

    Так вот что случится когда выйдет linux-virt-6.5.0-r2 или 6.6.0-r1?

    Аpk вам не даст обновиться на новое ядро из-за жесткого depends, а удаление пакета со сторонним модулем потащит за собой удаление ядра из системы. Что? То! Почему так? Одному лишь сатане известно. Я поднимал этот вопрос в их irc, они либо не желают читать, либо отвечать, либо им по барабану.

    А самое главное apk upgrade вам ничего не напишет в терминал, просто пользователь будет считать что пакетов для обновления нет, ну нет и нет, и будет продолжать сидеть на этом __Secure__ линуксе и считать себя в безопасности. А что же в случае с банальным apt? Apt будет ругаться кучей Warning.

    А так как Alpine это "bleeding edge" дистрибутив то там мейнтейнеры сторонних репозиториев тупо не поспевают за изменениями в репах.

    Ладно хрен с ним, а OpenWRT то тут причем? Там ведь ядро не патчат каждый день! Да не патчат, но сторонние репы для openwrt существуют. Я очень сомневаюсь что разработчики openwrt будут разивать apk до уровня того же apt по качеству user experience. В alpine его писали скрипто-маkakи для таких же красноглазых консольщиков которые вынуждены читать сорцы программы, чтобы понять логику опций apk.

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 07:17, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С OPKG ещё хуже, он вообще не развивается.
     

  • 1.38, Анониссимус (?), 07:54, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль. apk жруч до памяти, а opkg работает даже на самых слабых устройствах.
     

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