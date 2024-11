Дистрибутив OpenWrt переходит на пакетный менеджер APK

3.11 , Dzen Python ( ok ), 23:57, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – + место под базу для ключей (+проц для вычисления ключа)

ИЛИ

+ место под базу самих верифицированных подписей, ...которые еще и нужно обновлять периодически. С failsafe - т.е. с классической А/В-схемой или стек-схемой. И это для эмбеддед, где иногда килобайты наперечет.

4.20 , 12yoexpert ( ok ), 01:21, 17/11/2024
в новости ничего не сказано про верификацию подписей или бд ключей

4.24 , ryoken ( ok ), 01:47, 17/11/2024
>> И это для эмбеддед, где иногда килобайты наперечет. Ну это вы, батенька, загнули... Даже в моем дремучем WNDR4300 128RAM / 128 Flash, причем последнее даже не на половину заполнено. Можно найти конечно девайс, где все в притык, но там вероятно OpenWRT несколько не к месту.

3.27 , Аноним ( 27 ), 02:27, 17/11/2024
Занять всё свободное место индексами, базами, кэшами, подписями и т.д.?