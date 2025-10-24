В Fedora 44 в RPM намерены активировать проверку пакетов по цифровой подписи

2.7 , fggjdgj ( ? ), 11:01, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какое-то нытье и скулеж

3.10 , Wrt ( ? ), 11:45, 24/10/2025
Потому, что уже все поехали на этой мифической безопасности под предлогом которой формируют из пользователей стадо баранов за высоким забором.

4.14 , Bob ( ?? ), 12:32, 24/10/2025
не надо ничего формировать, стадо всегда было стадом изучаем "психология толпы", запасаемся попкорном с колой и наблюдаем

4.15 , Аноним ( - ), 13:04, 24/10/2025
Воу-воу, как наезды.

А контрольные суммы md5 для проверки когда придумали?

А подписывние rpm пактов при помощи pgp?

У шапки оно уже лет 5, а появилось гораздо раньше, лет 10-15 назад. Просто мир поменялся.

И верить на слово людям в интернетах глупо.

А принимать пакет от анона стало просто опасно.

2.12 , Аноним ( 12 ), 12:02, 24/10/2025
SecureBoot что в Федоре, что в Убунте работает вообще без всяких проблем.

3.17 , AleksK ( ok ), 13:13, 24/10/2025
А теперь поставь в Ubuntu ядро от Xanmod.

4.18 , Аноним ( 18 ), 13:24, 24/10/2025
А почему именно Xanmod, а не от каких-то других обырганов?

Неужели бубунтовцы должны поддерживать любые кривы поделки от подвальных какиров?

Есть офф ядро, создатели дистрибутивов могут его патчить.

Проблемы извращенцев их не должны волновать.

5.19 , AleksK ( ok ), 13:38, 24/10/2025
> А почему именно Xanmod, а не от каких-то других обырганов?

> Неужели бубунтовцы должны поддерживать любые кривы поделки от подвальных какиров?

> Есть офф ядро, создатели дистрибутивов могут его патчить.

> Проблемы извращенцев их не должны волновать.
А аноним будет за меня решать какое ядро я буду использовать? Или почему производители железа хотят за меня решать что я могу использовать на их железе, а что не могу? Такими темпами PC превратится в Mac. Не успеешь обернуться начнутся регионлоки, запреты на установку неподписанного софта на уровне материнки, и т.д.

6.22 , Аноним ( - ), 14:28, 24/10/2025
> А аноним будет за меня решать какое ядро я буду использовать?
С чего ты сказал что я хочу за тебя что-то решать.

Я указал что твои свободы ̶м̶а̶х̶а̶т̶ь̶ ̶к̶у̶л̶а̶к̶а̶м̶и̶ ставить левые ядра, заканчиваются там где начинается сводоба авторов дистривутива вводить любые правила.
> Или почему производители железа хотят за меня решать что я могу использовать на их железе, а что не могу?
Потому что они производители, а ты просто потребитель.
> Такими темпами PC превратится в Mac.
Если ты про дестопный линукс, то он хоть станет похож на что-то, от чего не тянет блeвать.
> Не успеешь обернуться начнутся регионлоки, запреты на установку неподписанного софта на уровне материнки, и т.д.
Было бы неплохо.

Возможно всякие помойки окажутся без халявного софта.

Позиция СПОшников "нельзя запрещать пользоваться софтом никому, даже тоталитарным помойхам, да даже гитлеру!" порочна и делает их просто помошниками последних.

7.27 , pofigist ( ? ), 17:20, 24/10/2025
Да ты прав - ничего странного,купишь астру... Делов-то.🤣


