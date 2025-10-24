В Fedora 44 в RPM намерены активировать проверку пакетов по цифровой подписи

|
1.1, Аноним (1), 10:04, 24/10/2025
То есть я не смогу скачать с freshmeat сборку ffmpeg со включенной поддержкой mp3? И даже бесплатный fluendo для gstreamer не смогу установить? Только CodecBuddy за деньги?
2.3, Аноним (3), 10:10, 24/10/2025
|
В первом же абзаце новости написано "При необходимости ручной установки пакетов предусмотрена возможность обхода проверки через явный запуск RPM с флагом "--nosignature"
3.9, Аноним (9), 11:31, 24/10/2025
|
> предусмотрена возможность
Это пока предусмотрена. А потом - как в гугле будет, по паспорту. К этому идёт всё.
4.13, Bob (??), 12:31, 24/10/2025
|
Вот потом и приходи, а сейчас - прекращай бредить.
5.16, AleksK (ok), 13:11, 24/10/2025
Он не бредит. Все так и есть. Потом уберут возможность отключения. Придется писать свои костыли.
5.28, Аноним (-), 17:22, 24/10/2025
|
> Вот потом и приходи, а сейчас - прекращай бредить.
Ого сколько белок-истеричек на твой комент набежало.
Но можешь не утруждаться с попытками их в чем-то убедить - шиза не лечится.
2.6, Аноним (6), 10:31, 24/10/2025
Пока проверку можно отключить, сможете что угодно установить. Когда через пару лет эту возможность уберут, можете начинать переживать.
2.25, Admino (ok), 17:13, 24/10/2025
|
Было: надо подключить сторонний репозиторий, добавить подпись в хранилище доверенных подписей, установить.
Стало: надо скачать сторонний пакет, добавить подпись в хранилище доверенных подписей, установить.
Негодяи, усложняют жизнь людям.
1.2, Аноним (2), 10:08, 24/10/2025
>Для работы с внешними репозиториями, не формирующими цифровые подписи
А есть ли проблема ключ добавить, или он в бинарь теперь захардкожен, а бинарь секурбутом и lockdownом защищён?
1.5, Аноним (5), 10:26, 24/10/2025
|
А потом неотключаемый Secureboot, исключение опции --nosignature и пользователя root. Ради безопасности конечно и для защиты детей.
3.10, Wrt (?), 11:45, 24/10/2025
|
Потому, что уже все поехали на этой мифической безопасности под предлогом которой формируют из пользователей стадо баранов за высоким забором.
4.14, Bob (??), 12:32, 24/10/2025
|
не надо ничего формировать, стадо всегда было стадом
изучаем "психология толпы", запасаемся попкорном с колой и наблюдаем
4.15, Аноним (-), 13:04, 24/10/2025
|
Воу-воу, как наезды.
А контрольные суммы md5 для проверки когда придумали?
А подписывние rpm пактов при помощи pgp?
У шапки оно уже лет 5, а появилось гораздо раньше, лет 10-15 назад.
Просто мир поменялся.
И верить на слово людям в интернетах глупо.
А принимать пакет от анона стало просто опасно.
2.12, Аноним (12), 12:02, 24/10/2025
|
SecureBoot что в Федоре, что в Убунте работает вообще без всяких проблем.
4.18, Аноним (18), 13:24, 24/10/2025
|
А почему именно Xanmod, а не от каких-то других обырганов?
Неужели бубунтовцы должны поддерживать любые кривы поделки от подвальных какиров?
Есть офф ядро, создатели дистрибутивов могут его патчить.
Проблемы извращенцев их не должны волновать.
5.19, AleksK (ok), 13:38, 24/10/2025
|
> А почему именно Xanmod, а не от каких-то других обырганов?
> Неужели бубунтовцы должны поддерживать любые кривы поделки от подвальных какиров?
> Есть офф ядро, создатели дистрибутивов могут его патчить.
> Проблемы извращенцев их не должны волновать.
А аноним будет за меня решать какое ядро я буду использовать? Или почему производители железа хотят за меня решать что я могу использовать на их железе, а что не могу? Такими темпами PC превратится в Mac. Не успеешь обернуться начнутся регионлоки, запреты на установку неподписанного софта на уровне материнки, и т.д.
6.22, Аноним (-), 14:28, 24/10/2025
> А аноним будет за меня решать какое ядро я буду использовать?
С чего ты сказал что я хочу за тебя что-то решать.
Я указал что твои свободы ̶м̶а̶х̶а̶т̶ь̶ ̶к̶у̶л̶а̶к̶а̶м̶и̶ ставить левые ядра, заканчиваются там где начинается сводоба авторов дистривутива вводить любые правила.
> Или почему производители железа хотят за меня решать что я могу использовать на их железе, а что не могу?
Потому что они производители, а ты просто потребитель.
> Такими темпами PC превратится в Mac.
Если ты про дестопный линукс, то он хоть станет похож на что-то, от чего не тянет блeвать.
> Не успеешь обернуться начнутся регионлоки, запреты на установку неподписанного софта на уровне материнки, и т.д.
Было бы неплохо.
Возможно всякие помойки окажутся без халявного софта.
Позиция СПОшников "нельзя запрещать пользоваться софтом никому, даже тоталитарным помойхам, да даже гитлеру!" порочна и делает их просто помошниками последних.
|