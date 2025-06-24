В Fedora намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры x86

В выпуске Fedora Linux 44, намеченном на весну 2026 года, планируют прекратить поддержку запуска 32-разрядных приложений для архитектуры x86. Если план будет утверждён комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки Fedora Linux, то в дистрибутиве будет прекращена сборка пакетов для архитектуры i686 и 32-разрядных библиотек (multilib), обеспечивающих совместимость с 32-разрядными приложениями в окружениях x86_64. Поставка сборок ядра Linux, установочных образов и отдельных репозиториев пакетов для 32-разрядных систем x86 была прекращена ещё в 2019 году (Fedora 31). При этом была оставлена поддержка запуска 32-разрядных приложений в установках для систем x86_64 и необходимые для такой поддержки 32-разрядные пакеты размещались в репозиториях для систем x86_64. В Fedora 37 сопровождающим была предоставлена возможность прекращения сборки пакетов для архитектуры i686, если пакет не является зависимостью для других пакетов. В настоящий момент в Fedora осталось около десяти тысяч 32-разрядных пакетов (i686), которые в основном востребованы для запуска Wine и 32-разрядных игр. Дистрибутив намерен удалить пакет Steam из репозитория RPM Fusion, так как сейчас проприетарное приложение Steam для GNU/Linux существует только в 32-разрядной версии и требует для запуска наличия в системе установленных 32-битных зависимостей. В настоящее время разработчики Steam не сообщали публично о намерениях выпустить 64-битную версию Steam. Впрочем, в качестве обходного пути возможно будет использовать Flatpak-версию Steam, в состав которой входят все зависимости, необходимые для запуска приложения. В Fedora также намерены перейти к поставке 64-разрядных сборок Wine, использующих режим Wow64 (64-bit Windows-on-Windows) для выполнения 32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах. Поставка 64-разрядных пакетов Wine сведёт к минимуму потребность пользователей в multilib. Прекращение поддержки i686 предлагается произвести в два этапа: на первом этапе намерены прекратить публикацию 32-разрядных библиотек в репозиториях x86_64, а на втором этапе прекратить поддержку сборки пакетов для архитектуры i686. В случае выявления непредвиденных проблем на первом этапе, изменение можно будет откатить назад и вернуть публикацию пакетов. Основные факторы прекращения поддержки архитектуры i686: Удаление большого числа 32-разрядных пакетов ускорит операции с пакетами за счёт значительного сокращения индексов и размера загружаемых метаданных;

Снизится нагрузка на сопровождающих, которые смогут уделять больше времени пакетам для 64-разрядных систем;

Станет проще формировать и тестировать релизы;

Сократится потребление ресурсов в сборочной инфраструктуре.



