В Fedora намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры x86

2.18 , Аноним ( 18 ), 16:24, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Да, блджат, даёшь каждому блокноту требование avx2!

3.19 , zionist ( ok ), 16:33, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Только AVX-512, только хардкор.

3.21 , НяшМяш ( ok ), 16:42, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну кстати текстовый поиск неплохо так ускоряется c avx2, так что почему бы и нет. Один фиг это всё автовекторизацией в компиляторе достигается - в софте где это надо оно и так явно вписано, а в других местах никто не будет интринсики прописывать.

4.24 , Аноним ( - ), 16:48, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ну кстати текстовый поиск неплохо так ускоряется c avx2, так что почему бы и нет. Возможно против любители однопоточного vim'а.

Им что старая корка, что последний райзен, все равно будут долбиться в одно ядро. 5.33 , sqrt ( ? ), 17:46, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если в вашем редакторе требуется больше одного ядра для текстового поиска (да и для чего угодно), то либо редактор просто непригоден для использования, либо пользователь -- неадекват и пытается редактировать гигабайтные текстовые файлы в интерактивном режиме.

6.41 , Аноним ( - ), 18:11, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > либо пользователь -- неадекват и пытается редактировать гигабайтные текстовые файлы в

> интерактивном режиме. А почему бы и нет? На 16 ядрах и 32 потоках летает только так.

Зачем себя ограничивать глупыми лимитами из 90х?

Нужно утилизировать возможности железа по максимуму.

7.51 , _ ( ?? ), 19:09, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О! Да ты из тех кто может "печатать 600 символов в минуту"(С)

;-)

7.58 , _kp ( ok ), 20:13, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не путайте использовать ресурсы и спустить их в канализацию.

6.66 , Аноним ( 66 ), 20:58, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К слову, вим позволяет редактировать гигабайтные двоичные файлы интерактивно в режиме текста и не жрёт для этого столько же памяти, сколько весит сам файл. Соответственно, вим поможет неадекватному пользователю решить проблему. Так что, остаётся только вариант непригодности редактора.

4.25 , Аноним ( - ), 16:51, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ну кстати текстовый поиск неплохо так ускоряется c avx2, ... ... но кто из владельцев третьепней об этом в курсе? "Не жили хорошо, нечего и начинать" (с)

И те, зажравшиеся с новыми процами... Пусть у них тоже тормозной код будет!

А то нечаго, понимаешь ли...

2.20 , Аноним ( - ), 16:35, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Пару лет назад внутри сообщества разработчиков обсуждали идею отказа от поддержки x86-64-v2 в пользу x86-64-v3. Поэтому есть какие-то подвижки? К сожалению нет.

Владельцы некрожелеза устроили сеанс нытья и, пока, тему отложили.

Хотя можно было бы просто им сделать отдельную ветку, пусть там копаются.

3.22 , НяшМяш ( ok ), 16:43, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Любители копролитов всегда могут форкнуть. Ах да, они просто не способны это сделать.

4.43 , пох. ( ? ), 18:22, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – любители обмазываться наимоднявейшим тоже могут форкнуть. Ведь у вас супербыстрые процессоры с миллионом ядер и бесконечная память. А, не, не могут. Могут только жрать чо дали на лопате под мудрым присмотром rhbm.

5.46 , morphe ( ? ), 18:32, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Действительно, давайте андерутизировать имеющиеся ресурсы Пусть AVX и все прочие инструкции будут без дела лежать, побайтовых операций хватит всем