В Fedora намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры x86

|
|
|
|2.3, пох. (?), 15:37, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну и как это может помешать федо...м все попереломать и прекратить?
В точном соответствии с графиком! (работяга и стена)
Время, сам понимаешь, сложное, нельзя тратить ресурсы добровольной и полудобровольной рабсилы на ненужные для продажи rhel мелочи.
|
|
|
|3.5, Аноним (-), 15:40, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А вот и он!
С классическим нытьем))
Дружище, надеюсь ты заправляешь свое авто А60, смотришь ТВ по метровой антенне и лечишься от простуды ивовой корой.
Если нет, то какие претензии к дропу старья?
|
|
|
|4.6, iPony128052 (?), 15:44, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> Если нет, то какие претензии к дропу старья?
Так что с 32 битным Steam делать?
Или по линукс вей? Одна задача — отдельный дистрибутив (в мультибут).
|
|
|
|5.13, gumanzoy (ok), 15:58, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
> Так что с 32 битным Steam делать?
Закапывать.
> Или по линукс вей? Одна задача — отдельный дистрибутив (в мультибут).
В chroot запускать и Steam и wine32
|
|5.45, пох. (?), 18:27, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Или по линукс вей?
Именно: мудрый владелец всего линукса решил что он вам - ненужна!
Ставьте вон винду в виртуалочку, и там свой стим сколько хотите гоняйте.
(Он правда и при этом глючит и не работает нормально, потому что виртуалочки у нас для продажи облачков белогривым лошарикам, а не для вас.)
И он действительно мудр - вон посмотри сколько добровольных рабов рукоплещут и продолжают работать на него бесплатными pre-alpha тестерами для rhel. Им хоть в глаза ссы.
|
|
|
|6.49, Аноним (-), 19:06, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Владелец Откуда у линукса владелец Код открыт, полно вакантных мест на роль с... большой текст свёрнут, показать
|
|6.61, User (??), 20:17, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты хотел сказать "федору - в wsl и там вот этот вот docker и"?
|
|5.52, Kerr (ok), 19:14, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Использовать Flatpak-версию Steam. Туда в любом случае будут входить в комплект все необходимые зависимости, даже если их не установлено в основной системе.
|
|4.9, Аноним (9), 15:48, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Вместо того, что бы выявлять ошибки, используя разные архитектуры, спрятать их оставив их как можно меньше.
Это, конечно - лудизм.
|
|
|
|5.11, Аноним (-), 15:54, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Зачем выявлять ошибки на устаревшей и малоиспользуемой архитектуре?
Ради чего? Ради 0.01% пользователей?
Ну так давайте еще нативно 16 разрядные поддерживать.
Это же настолько нужно!
|
|4.42, Аноним (42), 18:14, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>и лечишься от простуды ивовой корой.
"Лечиться" от простуды бесполезно, максимум снять симптомы.
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 15:58, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Flatpak?
Скорее что-то типа изкоробочной с гуятиной реализации nix, как раз под каждую игрульку свой рантайм из никсового дерева или его аналога.
Если что, я не оголтелый адепт NixOS, просто для такой ситуации вот как раз оно как нельзя гибче и лучше, на мой взгляд, а некоторые адепты guix, которые не очерь труЪ и допускают проприетарь, так вообще открыто утверждают, что это лучший инструмент для запуска старых игр.
|
|1.10, Аноним (12), 15:53, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
"Снизится нагрузка на сопровождающих, которые смогут уделять больше времени пакетам для 64-разрядных систем;"
Следует читать как: "снизится нагрузка на сопровождающих, количество и/или качество которых можно сократить, а уделять больше времени пакетам для 64-разрядных систем всё равно не будут"
Потому что, там тоже надо экономить на человекочасах, по возможности какой-нибудь ИИ будет паковать и отвечать на багтрекерах (всё к тому идёт), ведь всё равно качество работы федоркиных ментейнеров на сегодня не сильно выше, судя по тому что у них там за цирк происходит
|
|
|
|2.30, Аноним (-), 17:39, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Следует читать как: "снизится нагрузка на сопровождающих, количество и/или качество которых можно сократить, а уделять больше времени пакетам для 64-разрядных систем всё
> равно не будут"
Это ты по своему опыту пишешь?
Или по твоему мейнтенеры должны тратить время на дремучее легаси?
|
|2.37, Аноним (37), 18:01, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я понять не могу: ты из тех, кто на поддержке в федоре 32 бит деньги зарабатывает, и у тебя хлеб отбирают; ты майнтейнер 32 бит, и тебя увольняют за ненадобностью; или же ты один из тех цветноволосых сжв, которые за любого и возмутиться готовы, и ленточки повязать, и блм на улице устроить?
|
|1.14, Аноним11 (?), 16:06, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Нет кейсов использования федоры, при которых еще нужно было бы тащить 32-разрядные приложения с собой
Там где они нужны - не нужна федора, так что всё супер
Кому надо - эмбеднется или энтерпрайзнется и не переломится
|
|1.15, Аноним (15), 16:12, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пару лет назад внутри сообщества разработчиков обсуждали идею отказа от поддержки x86-64-v2 в пользу x86-64-v3. Поэтому есть какие-то подвижки?
|
|
|
|
|
|3.21, НяшМяш (ok), 16:42, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну кстати текстовый поиск неплохо так ускоряется c avx2, так что почему бы и нет. Один фиг это всё автовекторизацией в компиляторе достигается - в софте где это надо оно и так явно вписано, а в других местах никто не будет интринсики прописывать.
|
|
|
|4.24, Аноним (-), 16:48, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ну кстати текстовый поиск неплохо так ускоряется c avx2, так что почему бы и нет.
Возможно против любители однопоточного vim'а.
Им что старая корка, что последний райзен, все равно будут долбиться в одно ядро.
|
|
|
|5.33, sqrt (?), 17:46, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если в вашем редакторе требуется больше одного ядра для текстового поиска (да и для чего угодно), то либо редактор просто непригоден для использования, либо пользователь -- неадекват и пытается редактировать гигабайтные текстовые файлы в интерактивном режиме.
|
|
|
|6.41, Аноним (-), 18:11, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> либо пользователь -- неадекват и пытается редактировать гигабайтные текстовые файлы в
> интерактивном режиме.
А почему бы и нет? На 16 ядрах и 32 потоках летает только так.
Зачем себя ограничивать глупыми лимитами из 90х?
Нужно утилизировать возможности железа по максимуму.
|
|
|
|7.51, _ (??), 19:09, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
О! Да ты из тех кто может "печатать 600 символов в минуту"(С)
;-)
|
|7.58, _kp (ok), 20:13, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не путайте использовать ресурсы и спустить их в канализацию.
|
|6.66, Аноним (66), 20:58, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К слову, вим позволяет редактировать гигабайтные двоичные файлы интерактивно в режиме текста и не жрёт для этого столько же памяти, сколько весит сам файл. Соответственно, вим поможет неадекватному пользователю решить проблему.
Так что, остаётся только вариант непригодности редактора.
|
|4.25, Аноним (-), 16:51, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ну кстати текстовый поиск неплохо так ускоряется c avx2, ...
... но кто из владельцев третьепней об этом в курсе?
"Не жили хорошо, нечего и начинать" (с)
И те, зажравшиеся с новыми процами... Пусть у них тоже тормозной код будет!
А то нечаго, понимаешь ли...
|
|2.20, Аноним (-), 16:35, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Пару лет назад внутри сообщества разработчиков обсуждали идею отказа от поддержки x86-64-v2 в пользу x86-64-v3. Поэтому есть какие-то подвижки?
К сожалению нет.
Владельцы некрожелеза устроили сеанс нытья и, пока, тему отложили.
Хотя можно было бы просто им сделать отдельную ветку, пусть там копаются.
|
|
|
|3.22, НяшМяш (ok), 16:43, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Любители копролитов всегда могут форкнуть. Ах да, они просто не способны это сделать.
|
|
|
|4.43, пох. (?), 18:22, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
любители обмазываться наимоднявейшим тоже могут форкнуть. Ведь у вас супербыстрые процессоры с миллионом ядер и бесконечная память. А, не, не могут. Могут только жрать чо дали на лопате под мудрым присмотром rhbm.
|
|
|
|5.46, morphe (?), 18:32, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Действительно, давайте андерутизировать имеющиеся ресурсы
Пусть AVX и все прочие инструкции будут без дела лежать, побайтовых операций хватит всем
|
|1.16, HotR (?), 16:12, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ну что, молодцы! Так держать. Хоть один вменяемый дистрибутив.
|
|1.29, Аноним (29), 17:37, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> Снизится нагрузка на сопровождающих, которые смогут уделять больше времени пакетам для 64-разрядных систем;
Надо ещё 64-разрядные дропнуть, представьте во сколько раз нагрузка-то сократится!
|
|1.35, Аноним (35), 17:53, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Перешёл на no-multilib ещё лет 10 назад. Для запуска старья использую контейнеры с минимально необходимыми наборами софта и библиотек.
|
|
|
|2.56, Аноним (56), 19:25, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как только появится необходимость, так и избавятся. Вальв любят тянуть до последнего.
|
|
|
|3.63, Аноним (54), 20:35, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Необходимость есть - прочитай заголовок новости (лучше конечно чтобы там фигурировал Arch).
Ну собственно больше нечего добавить )
Идите, долбите, просите. Угрожайте что SteamDeck из балкона выбросите если завтра не будет.
|
|1.60, Самый Лучший Гусь (?), 20:14, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Совершенно непонятно куда движется Fedora. Раньше новые архитектуры с помпой добавляли, а теперь под шумок удаляют, мол много сил на них уходит. Грустно.
|
|
|
|2.62, Ощипыватель Гусей (-), 20:29, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Раньше новые архитектуры с помпой добавляли
А сейчас есть новые архитектуры?
Или надо добавлять ради добавления?
> а теперь под шумок удаляют, мол много сил на них уходит.
Ну... ты же выносишь елку после НГ? Хотя бы в июне.
Если не выкидывать хлам, то проект в нем утонет.
> Грустно.
... что ты не пришел им помочь с 32 разрядкой.
Может тогда бы и не дропнули.
Ощущаешь ли ты чувство вины?
|