The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Fedora намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры x86

24.06.2025 15:21

В выпуске Fedora Linux 44, намеченном на весну 2026 года, планируют прекратить поддержку запуска 32-разрядных приложений для архитектуры x86. Если план будет утверждён комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки Fedora Linux, то в дистрибутиве будет прекращена сборка пакетов для архитектуры i686 и 32-разрядных библиотек (multilib), обеспечивающих совместимость с 32-разрядными приложениями в окружениях x86_64.

Поставка сборок ядра Linux, установочных образов и отдельных репозиториев пакетов для 32-разрядных систем x86 была прекращена ещё в 2019 году (Fedora 31). При этом была оставлена поддержка запуска 32-разрядных приложений в установках для систем x86_64 и необходимые для такой поддержки 32-разрядные пакеты размещались в репозиториях для систем x86_64. В Fedora 37 сопровождающим была предоставлена возможность прекращения сборки пакетов для архитектуры i686, если пакет не является зависимостью для других пакетов. В настоящий момент в Fedora осталось около десяти тысяч 32-разрядных пакетов (i686), которые в основном востребованы для запуска Wine и 32-разрядных игр.

Дистрибутив намерен удалить пакет Steam из репозитория RPM Fusion, так как сейчас проприетарное приложение Steam для GNU/Linux существует только в 32-разрядной версии и требует для запуска наличия в системе установленных 32-битных зависимостей. В настоящее время разработчики Steam не сообщали публично о намерениях выпустить 64-битную версию Steam. Впрочем, в качестве обходного пути возможно будет использовать Flatpak-версию Steam, в состав которой входят все зависимости, необходимые для запуска приложения.

В Fedora также намерены перейти к поставке 64-разрядных сборок Wine, использующих режим Wow64 (64-bit Windows-on-Windows) для выполнения 32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах. Поставка 64-разрядных пакетов Wine сведёт к минимуму потребность пользователей в multilib. Прекращение поддержки i686 предлагается произвести в два этапа: на первом этапе намерены прекратить публикацию 32-разрядных библиотек в репозиториях x86_64, а на втором этапе прекратить поддержку сборки пакетов для архитектуры i686. В случае выявления непредвиденных проблем на первом этапе, изменение можно будет откатить назад и вернуть публикацию пакетов.

Основные факторы прекращения поддержки архитектуры i686:

  • Удаление большого числа 32-разрядных пакетов ускорит операции с пакетами за счёт значительного сокращения индексов и размера загружаемых метаданных;
  • Снизится нагрузка на сопровождающих, которые смогут уделять больше времени пакетам для 64-разрядных систем;
  • Станет проще формировать и тестировать релизы;
  • Сократится потребление ресурсов в сборочной инфраструктуре.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: В Fedora Linux 37 намерены прекратить сборку необязательных пакетов для архитектуры i686
  3. OpenNews: Утверждено прекращение формирования репозиториев для архитектуры i686 в Fedora 31
  4. OpenNews: Утверждён переход Fedora 43 на пакетный менеджер RPM 6. Смена лидера Fedora
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Fedora Linux 42
  6. OpenNews: В GDM по умолчанию отключён сеанс X11. В Fedora 43 в GNOME будет поддерживаться только Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63456-fedora
Ключевые слова: fedora, x86, i686
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony128052 (?), 15:34, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждите, ждите, ждите (c) Ералаш

    https://github.com/ValveSoftware/steam-for-linux/issues/10318

     
     
  • 2.2, iPony128052 (?), 15:36, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дубликат, вот оригинал https://github.com/ValveSoftware/steam-for-linux/issues/3518
     
  • 2.3, пох. (?), 15:37, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и как это может помешать федо...м все попереломать и прекратить?

    В точном соответствии с графиком! (работяга и стена)

    Время, сам понимаешь, сложное, нельзя тратить ресурсы добровольной и полудобровольной рабсилы на ненужные для продажи rhel мелочи.

     
     
  • 3.5, Аноним (-), 15:40, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и он!
    С классическим нытьем))

    Дружище, надеюсь ты заправляешь свое авто А60, смотришь ТВ по метровой антенне и лечишься от простуды ивовой корой.
    Если нет, то какие претензии к дропу старья?

     
     
  • 4.6, iPony128052 (?), 15:44, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Если нет, то какие претензии к дропу старья?

    Так что с 32 битным Steam делать?

    Или по линукс вей? Одна задача — отдельный дистрибутив (в мультибут).

     
     
  • 5.13, gumanzoy (ok), 15:58, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Так что с 32 битным Steam делать?

    Закапывать.

    > Или по линукс вей? Одна задача — отдельный дистрибутив (в мультибут).

    В chroot запускать и Steam и wine32

     
     
  • 6.67, 12yoexpert (ok), 21:24, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нахер пошёл
     
  • 5.23, pic (??), 16:46, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/ValveSoftware/steam-for-linux/issues/3518#issuecomment-2603
     
  • 5.44, Аноним (44), 18:27, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Steam отлично работает из Flatpak, где ему самое место
     
  • 5.45, пох. (?), 18:27, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или по линукс вей?

    Именно: мудрый владелец всего линукса решил что он вам - ненужна!

    Ставьте вон винду в виртуалочку, и там свой стим сколько хотите гоняйте.
    (Он правда и при этом глючит и не работает нормально, потому что виртуалочки у нас для продажи облачков белогривым лошарикам, а не для вас.)

    И он действительно мудр - вон посмотри сколько добровольных рабов рукоплещут и продолжают работать на него бесплатными pre-alpha тестерами для rhel. Им хоть в глаза ссы.

     
     
  • 6.49, Аноним (-), 19:06, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Владелец Откуда у линукса владелец Код открыт, полно вакантных мест на роль с... большой текст свёрнут, показать
     
  • 6.61, User (??), 20:17, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел сказать "федору - в wsl и там вот этот вот docker и"?
     
  • 5.52, Kerr (ok), 19:14, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Использовать Flatpak-версию Steam. Туда в любом случае будут входить в комплект все необходимые зависимости, даже если их не установлено в основной системе.
     
  • 4.9, Аноним (9), 15:48, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вместо того, что бы выявлять ошибки, используя разные архитектуры, спрятать их оставив их как можно меньше.

    Это, конечно - лудизм.

     
     
  • 5.11, Аноним (-), 15:54, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Зачем выявлять ошибки на устаревшей и малоиспользуемой архитектуре?
    Ради чего? Ради 0.01% пользователей?
    Ну так давайте еще нативно 16 разрядные поддерживать.
    Это же настолько нужно!
     
  • 4.42, Аноним (42), 18:14, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и лечишься от простуды ивовой корой.

    "Лечиться" от простуды бесполезно, максимум снять симптомы.

     
     
  • 5.48, подрывник (?), 18:40, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугли что такое бактерия Агнии Моровой.
     
  • 2.8, Аноним (-), 15:45, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Flatpak?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:58, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Flatpak?

    Скорее что-то типа изкоробочной с гуятиной реализации nix, как раз под каждую игрульку свой рантайм из никсового дерева или его аналога.

    Если что, я не оголтелый адепт NixOS, просто для такой ситуации вот как раз оно как нельзя гибче и лучше, на мой взгляд, а некоторые адепты guix, которые не очерь труЪ и допускают проприетарь, так вообще открыто утверждают, что это лучший инструмент для запуска старых игр.

     

  • 1.7, Аноним (7), 15:44, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    можно будет откатить

    партийно

     
  • 1.10, Аноним (12), 15:53, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Снизится нагрузка на сопровождающих, которые смогут уделять больше времени пакетам для 64-разрядных систем;"

    Следует читать как: "снизится нагрузка на сопровождающих, количество и/или качество которых можно сократить, а уделять больше времени пакетам для 64-разрядных систем всё равно не будут"
    Потому что, там тоже надо экономить на человекочасах, по возможности какой-нибудь ИИ будет паковать и отвечать на багтрекерах (всё к тому идёт), ведь всё равно качество работы федоркиных ментейнеров на сегодня не сильно выше, судя по тому что у них там за цирк происходит

     
     
  • 2.30, Аноним (-), 17:39, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Следует читать как: "снизится нагрузка на сопровождающих, количество и/или качество которых можно сократить, а уделять больше времени пакетам для 64-разрядных систем всё
    > равно не будут"

    Это ты по своему опыту пишешь?

    Или по твоему мейнтенеры должны тратить время на дремучее легаси?

     
  • 2.37, Аноним (37), 18:01, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я понять не могу: ты из тех, кто на поддержке в федоре 32 бит деньги зарабатывает, и у тебя хлеб отбирают; ты майнтейнер 32 бит, и тебя увольняют за ненадобностью; или же ты один из тех цветноволосых сжв, которые за любого и возмутиться готовы, и ленточки повязать, и блм на улице устроить?
     

  • 1.14, Аноним11 (?), 16:06, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нет кейсов использования федоры, при которых еще нужно было бы тащить 32-разрядные приложения с собой

    Там где они нужны - не нужна федора, так что всё супер
    Кому надо - эмбеднется или энтерпрайзнется и не переломится

     
  • 1.15, Аноним (15), 16:12, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пару лет назад внутри сообщества разработчиков обсуждали идею отказа от поддержки x86-64-v2 в пользу x86-64-v3. Поэтому есть какие-то подвижки?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:24, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Да, блджат, даёшь каждому блокноту требование avx2!
     
     
  • 3.19, zionist (ok), 16:33, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только AVX-512, только хардкор.
     
  • 3.21, НяшМяш (ok), 16:42, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кстати текстовый поиск неплохо так ускоряется c avx2, так что почему бы и нет. Один фиг это всё автовекторизацией в компиляторе достигается - в софте где это надо оно и так явно вписано, а в других местах никто не будет интринсики прописывать.
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 16:48, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну кстати текстовый поиск неплохо так ускоряется c avx2, так что почему бы и нет.

    Возможно против любители однопоточного vim'а.
    Им что старая корка, что последний райзен, все равно будут долбиться в одно ядро.

     
     
  • 5.33, sqrt (?), 17:46, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в вашем редакторе требуется больше одного ядра для текстового поиска (да и для чего угодно), то либо редактор просто непригоден для использования, либо пользователь -- неадекват и пытается редактировать гигабайтные текстовые файлы в интерактивном режиме.
     
     
  • 6.41, Аноним (-), 18:11, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > либо пользователь -- неадекват и пытается редактировать гигабайтные текстовые файлы в
    > интерактивном режиме.

    А почему бы и нет? На 16 ядрах и 32 потоках летает только так.
    Зачем себя ограничивать глупыми лимитами из 90х?
    Нужно утилизировать возможности железа по максимуму.


     
     
  • 7.51, _ (??), 19:09, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О! Да ты из тех кто может "печатать 600 символов в минуту"(С)
    ;-)
     
  • 7.58, _kp (ok), 20:13, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путайте использовать ресурсы и спустить их в канализацию.
     
  • 6.66, Аноним (66), 20:58, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К слову, вим позволяет редактировать гигабайтные двоичные файлы интерактивно в режиме текста и не жрёт для этого столько же памяти, сколько весит сам файл. Соответственно, вим поможет неадекватному пользователю решить проблему.

    Так что, остаётся только вариант непригодности редактора.

     
  • 4.25, Аноним (-), 16:51, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну кстати текстовый поиск неплохо так ускоряется c avx2, ...

    ... но кто из владельцев третьепней об этом в курсе?

    "Не жили хорошо, нечего и начинать" (с)
    И те, зажравшиеся с новыми процами... Пусть у них тоже тормозной код будет!
    А то нечаго, понимаешь ли...

     
  • 2.20, Аноним (-), 16:35, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Пару лет назад внутри сообщества разработчиков обсуждали идею отказа от поддержки x86-64-v2 в пользу x86-64-v3. Поэтому есть какие-то подвижки?

    К сожалению нет.
    Владельцы некрожелеза устроили сеанс нытья и, пока, тему отложили.
    Хотя можно было бы просто им сделать отдельную ветку, пусть там копаются.

     
     
  • 3.22, НяшМяш (ok), 16:43, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Любители копролитов всегда могут форкнуть. Ах да, они просто не способны это сделать.
     
     
  • 4.43, пох. (?), 18:22, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    любители обмазываться наимоднявейшим тоже могут форкнуть. Ведь у вас супербыстрые процессоры с миллионом ядер и бесконечная память. А, не, не могут. Могут только жрать чо дали на лопате под мудрым присмотром rhbm.
     
     
  • 5.46, morphe (?), 18:32, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Действительно, давайте андерутизировать имеющиеся ресурсы

    Пусть AVX и все прочие инструкции будут без дела лежать, побайтовых операций хватит всем

     

  • 1.16, HotR (?), 16:12, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что, молодцы! Так держать. Хоть один вменяемый дистрибутив.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:22, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/60320-debian
     

  • 1.27, Аноним (-), 17:23, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сторонние 32-битные бинарники нельзя будет запустить?
     
  • 1.29, Аноним (29), 17:37, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Снизится нагрузка на сопровождающих, которые смогут уделять больше времени пакетам для 64-разрядных систем;

    Надо ещё 64-разрядные дропнуть, представьте во сколько раз нагрузка-то сократится!

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 17:52, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, всё в FlatPack
     

  • 1.35, Аноним (35), 17:53, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перешёл на no-multilib ещё лет 10 назад. Для запуска старья использую контейнеры с минимально необходимыми наборами софта и библиотек.
     
  • 1.53, Karl Richter (ok), 19:16, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня только один вопрос. Когда Steam сможет избавиться от 32 бит?
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 19:21, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хх.хх.20хх в хх часов и хх минут. Что узнать то хотели ?
     
  • 2.56, Аноним (56), 19:25, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только появится необходимость, так и избавятся. Вальв любят тянуть до последнего.
     
     
  • 3.63, Аноним (54), 20:35, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Необходимость есть - прочитай заголовок новости (лучше конечно чтобы там фигурировал Arch).
    Ну собственно больше нечего добавить )
    Идите, долбите, просите. Угрожайте что SteamDeck из балкона выбросите если завтра не будет.
     

  • 1.57, YetAnotherOnanym (ok), 19:46, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в основном востребованы для запуска Wine и 32-разрядных игр

    Кек... Ещё одна гирька к ногам Игоря.

     
     
  • 2.64, Аноним (54), 20:45, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нету ни одной. Все работает. Сказочник ?
     

  • 1.59, name (??), 20:14, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём стим 64 бита и более жирный рантайм к нему.
     
  • 1.60, Самый Лучший Гусь (?), 20:14, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Совершенно непонятно куда движется Fedora. Раньше новые архитектуры с помпой добавляли, а теперь под шумок удаляют, мол много сил на них уходит. Грустно.
     
     
  • 2.62, Ощипыватель Гусей (-), 20:29, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Раньше новые архитектуры с помпой добавляли

    А сейчас есть новые архитектуры?
    Или надо добавлять ради добавления?

    > а теперь под шумок удаляют, мол много сил на них уходит.

    Ну... ты же выносишь елку после НГ? Хотя бы в июне.
    Если не выкидывать хлам, то проект в нем утонет.

    > Грустно.

    ... что ты не пришел им помочь с 32 разрядкой.
    Может тогда бы и не дропнули.
    Ощущаешь ли ты чувство вины?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру