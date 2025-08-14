The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск KDE Gear 25.08, набора приложений от проекта KDE

14.08.2025 21:52

После четырёх месяцев разработки представлено августовское сводное обновление приложений KDE Gear 25.08, развиваемых проектом KDE. В составе набора опубликованы выпуски 249 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft.

Наиболее заметные изменения:

  • В файловом менеджере Dolphin предоставлено два поисковых движка: File Indexing (использует при поиске индекс, формируемый специальным сервисом индексации) и Simple Search (перебирает файлы и каталоги в момент запроса). Переключение между движками осуществляется через кнопку Filter в интерфейсе, показываемом при нажатии Ctrl+F. Для поиска также можно использовать отдельную утилиту KFind.

    В Dolphin также предоставлена возможность вызова из меню "Инструменты" утилиты Filelight для наглядного обзора свободного и занятого места на дисках. В меню, показываемом при нажатии на кнопке выбора режима отображения файлов (View Mode), добавлены опции для включения/выключения показа миниатюр, вывода скрытых файлов, выбора режима сортировки.

  • Представлено приложение KRFB, предоставляющее другому пользователю доступ для просмотра действий на рабочем столе текущего пользователя.
  • Проведена работа по сокращению потребления ресурсов и повышению стабильности сервиса хранения Akonadi, применяемого в почтовом клиенте, календаре-планировщике, адресной книге и списке задач. По сравнению с прошлым выпуском потребление памяти при работе с различными ресурсами Akonadi снизилось в среднем на 75%. Улучшена интеграция со сторонними закрытыми сервисами аутентификации и совместной работы, такими как Microsoft InTune.
  • В календаре-планировщике KOrganizer реализован новый интерфейс выбора даты, позволяющий быстрее выполнять навигацию по датам. Улучшены всплывающие подсказки для поисковых полей.
  • В приложении Kleopatra, предоставляющем интерфейс для управления сертификатами и выполнения криптографических операций, реализовано открытие в отдельном окне редактора для написания шифрованных сообщений, вместо использования вкладки. Использование окон позволяет держать открытыми сразу несколько редакторов сообщений.
  • В программу для обмена сообщениями Neochat, использующую протокол Matrix, встроена функция для проведения голосований и опросов. Реализовано контекстное меню для отдельных веток сообщений.
  • В web-браузере Angelfish, развиваемом для KDE Plasma Mobie, но поддерживающем и работу на больших экранах, добавлена опция для отключения Adblock, а также включены новые комбинации клавиш, такие как "Ctrl + W" для закрытия вкладки и "Ctrl + Shift + O" для перехода к закладкам. Добавлено контекстное меню для быстрой навигации по истории текущей вкладки.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Возобновлена разработка окружения KDE Plasma Bigscreen для телевизоров
  3. OpenNews: Планы KDE по прекращению поддержки сеанса X11
  4. OpenNews: Прогресс в разработке мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.4
  6. OpenNews: Выпуск KDE Gear 25.04, набора приложений от проекта KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63728-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ценитель GPL рогаликов (?), 22:48, 14/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    > По сравнению с прошлым выпуском потребление памяти при работе с различными ресурсами Akonadi снизилось в среднем на 75%

    Насколько помню к нему была претензия, что он постоянно что-то кеширует, а не сколько ОЗУ это занимает.

    Опасный буфер обмена в Plasma пофиксили? В который попадают все сайты, которые вводят вручную в адресной строке браузера?

     
     
  • 2.4, 12yoexpert (ok), 23:13, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    зачем тебе в безопасном вяленом буфер обмена?
     

  • 1.2, 12yoexpert (ok), 23:11, 14/08/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    это же какая помойка должна быть на дисках, чтобы понадобился индексатор?
     
     
  • 2.5, нейм (?), 23:23, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гномовый node_modules для виджета часов например
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:26, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У гнома часы на ноде?
     

  • 1.3, 12yoexpert (ok), 23:12, 14/08/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    дизайн календаря прекрасен. умеют, могут, практикуют
     
  • 1.7, King_Carlo (ok), 23:27, 14/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:30, 14/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    какая же стремная тема у них в дефолте, даже вырвиглазная адвайта поприятнее будет
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:33, 14/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    KDE всегда мощь! Они создали Krita и KDEnlive/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру