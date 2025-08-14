Выпуск KDE Gear 25.08, набора приложений от проекта KDE

После четырёх месяцев разработки представлено августовское сводное обновление приложений KDE Gear 25.08, развиваемых проектом KDE. В составе набора опубликованы выпуски 249 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft. Наиболее заметные изменения: В файловом менеджере Dolphin предоставлено два поисковых движка: File Indexing (использует при поиске индекс, формируемый специальным сервисом индексации) и Simple Search (перебирает файлы и каталоги в момент запроса). Переключение между движками осуществляется через кнопку Filter в интерфейсе, показываемом при нажатии Ctrl+F. Для поиска также можно использовать отдельную утилиту KFind. В Dolphin также предоставлена возможность вызова из меню "Инструменты" утилиты Filelight для наглядного обзора свободного и занятого места на дисках. В меню, показываемом при нажатии на кнопке выбора режима отображения файлов (View Mode), добавлены опции для включения/выключения показа миниатюр, вывода скрытых файлов, выбора режима сортировки.

Представлено приложение KRFB, предоставляющее другому пользователю доступ для просмотра действий на рабочем столе текущего пользователя.

Проведена работа по сокращению потребления ресурсов и повышению стабильности сервиса хранения Akonadi, применяемого в почтовом клиенте, календаре-планировщике, адресной книге и списке задач. По сравнению с прошлым выпуском потребление памяти при работе с различными ресурсами Akonadi снизилось в среднем на 75%. Улучшена интеграция со сторонними закрытыми сервисами аутентификации и совместной работы, такими как Microsoft InTune.

В календаре-планировщике KOrganizer реализован новый интерфейс выбора даты, позволяющий быстрее выполнять навигацию по датам. Улучшены всплывающие подсказки для поисковых полей.

В приложении Kleopatra, предоставляющем интерфейс для управления сертификатами и выполнения криптографических операций, реализовано открытие в отдельном окне редактора для написания шифрованных сообщений, вместо использования вкладки. Использование окон позволяет держать открытыми сразу несколько редакторов сообщений.

В программу для обмена сообщениями Neochat, использующую протокол Matrix, встроена функция для проведения голосований и опросов. Реализовано контекстное меню для отдельных веток сообщений.

В web-браузере Angelfish, развиваемом для KDE Plasma Mobie, но поддерживающем и работу на больших экранах, добавлена опция для отключения Adblock, а также включены новые комбинации клавиш, такие как "Ctrl + W" для закрытия вкладки и "Ctrl + Shift + O" для перехода к закладкам. Добавлено контекстное меню для быстрой навигации по истории текущей вкладки.



