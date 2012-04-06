Выпуск среды рабочего стола GNOME 49

|
|1.1, Хрю (?), 19:59, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Заменили пару программ, провели небольшую оптимизацию, пару настроек добавили, чтоб удалить в следующих релизах - версия готова. Шоб я так жил - можно вечно выпускать релизы.
|1.2, Аноним (2), 20:00, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
DE, по праву являющийся дефолтом в любом уважающем себя дистре. Рискну заявить, что GNOME -- это не просто лучший DE в линуксе, а вообще -- в принципе лучший среди всех осей для десктопа.
|2.9, Аноним (9), 20:08, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть определённые недостатки, но, в целом, соглашусь. Вполне не плох. GNOME работает на пользователя, а не наоборот.
|2.10, Аноним (10), 20:09, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Лучших DE не существует, также как и с дистрибутивами каждый решает свои задачи но нет четкого конкретного баланса между всем и сразу
|3.11, Аноним (2), 20:13, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Лучших DE не существует
Это отговорки от любителей нелучших DE. То есть они как бы догадываются, что им есть куда расти, но отнекиваются: "не-не, лучших DE нет, это фантастика".
|4.55, Аноним (10), 21:50, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Скорее это копиум тех кто выбрал для себя что то определенное и хочет оправдать свой выбор, я лично пользуюсь wm в основном
|2.25, Wrt (?), 20:32, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Соглашусь с каждым словом, десять лет на GNOME, все нравится, все отточено и лаконично, красиво и продумано, и с каждым выпуском становится все лучше. Конечно, есть еще куча пожеланий разработчикам на будущее, но в любом случае - это любимое DE которое не променяю ни на что.
|1.3, prokoudine (ok), 20:01, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Из ключевых отличий Papers отмечается портирование на библиотеку GTK4, задействование языка Rust при разработке, существенная модернизация оформления, повышение производительности и интеграция средств для заверения документов цифровой подписью. В остальном Papers близок по функциональности к Evince и также позволяет просматривать, искать и аннотировать документы...
Работу с аннотациями существенно улучшили в сравнении с Evince. Не на уровне адоби ридера или фоксита, но уже более-менее юзабельно.
|1.6, 12yoexpert (ok), 20:06, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> подстраиваться под имеющееся экранное пространство
как-то диковато звучит в новости про гном. откуда там экранное пространство?
|1.7, Аноним (9), 20:06, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
И Fedora 43 beta как раз вышла.
Буду устанавливать на старом ноутбуке 2012 года. Windows 11 не зашла, туфта.
|3.52, Аноним (52), 21:43, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В чем смысл топить за сусу (которая видимо вам нравится), если человек уже выбрал Федору? Вам то какое дело, какой дистрибутив под капотом, человек выбрал DE, за DE там все плюс-минус одно и тоже. Ну нравится dfn, зачем пихать нужные вам поделки?
|1.8, Karl Richter (ok), 20:07, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Мне нравится, как выглядит Gnome, но его подход к использованию системы не особо устраивает, поэтому мне KDE больше нравится. Жду результатов от Cosmic, а то затих что-то.
|2.14, Аноним (2), 20:15, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А какой у гнома "подход к использованию системы"? (что бы это ни значило)
|2.28, Wrt (?), 20:38, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Наоборот, все супер продумано, удобно и легко (учи горячие клавиши). Не побоюсь сказать - гениально.
|1.19, Аноним (19), 20:23, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
По этому у диск опа только 4% рынка дисктопов, потому что раньше это пихали вездпо умолчанию.
|2.26, Kerr (ok), 20:35, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Все элементы пропадают через секунду если не двигать мышкой.
|3.32, papin_aziat (ok), 20:44, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А если я во время просмотра боевиков нервничаю и держусь за мышку трясущейся рукой?
|4.34, Kerr (ok), 20:47, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Перестаньте это делать. Посетите психотерапевта, чтобы тот прописал вам антидепресанты.
|2.33, Аноним (2), 20:45, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А где элементы плеера должны возникнуть? За пределами монитора? А если монитор безрамочный? Или допустим на столе куча всего, а выезжающая из монитора панелька опрокидывает невинно стоявшую рядом чашку горячего кофе? Как тут быть? Именно по этой причине было принято решение, что элементы всплывают поверх видео.
|1.27, dannyD (?), 20:37, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
дезигн сиего поделия напоминает буклетики иеговистов.
явно сделано для определенного iq.
|2.36, user90 (?), 20:52, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> явно сделано для определенного iq
Не, ты так и не просек Концепцию) Это сделано для борьбы с ним!
|1.30, Wrt (?), 20:40, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Как всешда кдеешники скрежеща зубами люто минусуют. Ну ..., что с них возьмешь.
|1.31, Изергиль (?), 20:41, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Учитывая, что у конкурента не все в порядке с майнтайнерами, у сабжа появился шанс закопать наконец конкурента. Ну или хотя-бы загнать его на задний двор.
Хейтеры на выход, я вас жду, Ваш Гном!
|1.35, user90 (?), 20:49, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Стродайте, стродальцы!))
Это ж сколько идти к такому мазохизму надо было.. знаю, о чем говорю,
ибо когда-то йузал второй и даже считал тогда это нормальным, хе-хе.
|2.43, Аноним (2), 21:25, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чем-то напоминает пропаганду про то, что рабочие на Западе страдают...
|1.38, Аноним (38), 21:05, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Гуй - какой-то невразумительный набор элементов, хаотически разбросанный по рабочему полю.
|1.39, Аноним (20), 21:07, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Почему они упорно не хотят добавить кнопки свернуть, развернуть? Чтобы сразу отпугнуть неподготовленных пользователей?
|2.40, Pondesss (?), 21:18, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Свернуть/развернуть что, стесняюсь спросить? О_о Если окно - то там это есть в разных вариациях на ваш выбор. Хотите - справа, хотите - слева, хотите - круглые кнопы, ки будут, хотите - квадратные, хотите - накидайте еще кнопок туда, хотите - уберите хоть все.
|2.41, Kerr (ok), 21:18, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому что GNOME так устроен, что эти кнопки не нужны вовсе. У вас нет причин сворачивать окна. Но вместо этого у вас есть удобные способы переключения между окнами и виртуальными рабочими столами, на которые удобно перетаскивать окна. Чтобы расширить окно на весь экран, используйте двойное нажатие по заголовку окна левой кнопкой мыши, либо перетаскивание окна вверх экрана за заголовок окна. Если вы хотите сделать из GNOME что-то похожее на интерфейс Windows, то я не знаю, для чего вы выбрали именно GNOME, а не KDE Plasma, например. Все остальные графические окружения, кроме GNOME и так пытаются копировать ужасный интерфейс Windows, чтобы не ломать привычки большинства пользователей.
|3.45, Аноним (20), 21:27, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что значит вместо сворачивания есть удобные переключения? Я могу переключаться и со сворачиванием и без него в ужасных интерфейсах.
|4.59, Аноним (59), 22:01, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это как спорить с сумасшедшим по поводу необходимости сан. узла в доме. Тот настаивает - "у вас нет причин... удобнее в лифте!"
|3.54, Аноним (59), 21:46, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> У вас нет причин сворачивать окна
Вот поэтому гном не любят и надсмехаются над его пользователями,
|3.60, Аноним (38), 22:04, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> У вас нет причин сворачивать окна
На меня джедайские штучки не действуют.
|2.47, Аноним (2), 21:28, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тебе знакома концепция нескольких рабочих столов? Если нет -- то ОК. Гном больше для прирожденных линуксоидов, не подверженных влиянию вантуза.
|3.58, Аноним (10), 21:56, 17/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Концепцию нескольких рабочих столов я могу иметь и на Openbox
|1.53, Аноним (53), 21:46, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ничего революционного - и это хорошо.
Но papers противоречивые чувства вызывает.
До сих пор нет закладок, судя по скрину.
Прекращена поддержка формата DVI - привет LaTeX.
|1.62, Аноним (62), 22:11, 17/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Papers, он же Document Viewer, зачем-то падает практически при открытии любого pdf на ubuntu 25.04, как раз он там и появился. На vulkan что-то там ругается в дампе, кучу драйверов nvidia перебрал, даже на послених 580-open. Попытки с 2й-10й в принципе открывает, как повезёт. Кроме неё больше ничего не падает, так что вряд ли это из-за дров. Тот же Стим во всех режимах, с эмуляцией винды, без эмуляции винды ни разу не свалился
