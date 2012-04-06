После шести месяцев разработки опубликован выпуск среды рабочего стола GNOME 49. Для быстрой оценки возможностей GNOME 49 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 49 также уже включён в состав экспериментальных сборок Ubuntu 25.10 и Fedora 43. В новом выпуске: По умолчанию задействован видеопроигрыватель Showtime, который теперь будет поставляться под именем GNOME Video Player вместо видеопроигрывателя Totem (GNOME Videos). Программа Showtime отличается минималистичным интерфейсом, отображаемым поверх содержимого и скрываемым во время просмотра. Поддерживаются типовые элементы управления, полноэкранный режим, изменение скорости воспроизведения, показ субтитров, переключение между звуковыми дорожками и вариантами субтитров, поворот изображения на экране и создание скриншотов. В отличие от Totem, использующего GTK 3, в Showtime применяются библиотеки GTK 4 и Libadwaita.

В состав включён новый просмотрщик документов Papers, который поставляется под именем Document Viewer вместо Evince. Papers является форком Evince, созданным в прошлом году с целью существенной модернизации кодовой базы. Из ключевых отличий Papers отмечается портирование на библиотеку GTK4, задействование языка Rust при разработке, существенная модернизация оформления, повышение производительности и интеграция средств для заверения документов цифровой подписью. В остальном Papers близок по функциональности к Evince и также позволяет просматривать, искать и аннотировать документы в форматах PDF, DjVu, TIFF и архивах комиксов (CBR, CBT, CBZ, CB7). При этом в Papers прекращена поддержка формата DVI и платформы Windows, многие внутренние виджеты Evince заменены на стандартные виджеты GTK, прекращено использование фонового процесса papersd, убрана отдельная панель с инструментами для добавления аннотаций.

Реорганизован интерфейс календаря-планировщика, который теперь может автоматически подстраиваться под имеющееся экранное пространство. Для более комфортной работы на небольших экранах и в режиме мозаичной компоновки окон добавлена возможность ручного скрытия боковой панели. Реализована поддержка экспорта списка событий в файлы в формате ICS. Изменён визуальный стиль и повышена читаемость информации о событиях.

В web-браузере Epiphany расширены средства блокировки рекламы, добавлена возможность подключения региональных списков блокировки. Улучшена адресная строка, в которой реализована поддержка дополнения ввода по месту и добавлена кнопка для приглушения звука. В узких окнах адресная строка перемещается вниз экрана. Расширена поддержка смарткарт. Добавлен отдельный диалог управления паролями. Добавлена возможность завершения или удаления (uninstall) web-приложения через меню. При поиске на странице появились опции для поиска с учётом регистра символов и поиска слов целиком. Добавлен новый режим редактирования закладок. Реализована поддержка спецификации OpenSearch для добавления поисковых движков.

В программе для работы с картами GNOME Maps локализованы пиктограммы метро и железнодорожных станций. Реализованы интерактивные метки с названиями улиц и номерами домов, клик на которые приводит к показу информации о месте. В параметрах учётной записи обеспечен показ аватаров из профилей OpenStreetMap.

Проведена оптимизация производительности менеджера приложений GNOME Software. Значительно сокращено потребление памяти и ускорена работа процесса разбора данных из крупных репозиториев, что ускорило работу с flatpak-каталогами, такими как Flathub.

В композитном сервере Mutter улучшено управление цветом и поддержка HDR. Обеспечена возможность отрисовки обоев рабочего стола с 16-разрядной глубиной цвета на канал. Повышена производительность операций управления цветом в бэкенде загрузки изображений (Glycin). Добавлен новый каталог обоев рабочего стола, специально разработанный для систем с экранами, поддерживающими расширенный диапазон яркости (HDR).

Расширены средства для удалённой работы с рабочим столом. Появилась возможность добавления дополнительных виртуальных мониторов к сеансу удалённого доступа к рабочему столу GNOME для воссоздания многомониторных конфигураций даже если на исходной системе отсутствуют дополнительные реальные мониторы. Добавлена поддержка перенаправления мультитач событий от клиента к удалённому сеансу GNOME для работы при использовании на стороне клиента сенсорных экранов. Добавлена поддержка относительных координат для оценки перемещения мыши (востребовано в играх).

На экране блокировки входа в систему обеспечено отображение элементов управления воспроизведением мультимедийного контента, что позволяет остановить воспроизведение или сменить композицию без разблокировки экрана.

На экран входа в систему добавлено новое меню для управления средствами для людей с ограниченными возможностями.

Переключатель режима "не беспокоить" перемещён из списка уведомлений в блок быстрых настроек.

Улучшена реализация корзины.

Реализована индикация подключения устройства к стационарному источнику питания, не привязанная к индикации состояния зарядки аккумулятора. Изменение позволяет определить работу от сети даже если зарядка приостановлена из-за включения режима продления срока службы аккумулятора.

Добавлена возможность изменения яркости экрана через быстрые настройки при включении HDR.

Добавлена настройка ("gsettings set org.gnome.desktop.screensaver restart-enabled"), позволяющая использовать кнопки перезагрузки и завершения работы на экране блокировки системы.

Включена sandbox-изоляция загрузки изображений в GTK-приложениях.

В коллекцию GNOME Circle добавлена игра Mahjongg и приложение для работы со словарями Wordbook.

В состав принят инструментарий Mutter SDK (Mutter Development Kit), реализующий новый способ взаимодействия с композитным менеджером Mutter и оболочкой GNOME Shell. Mutter SDK даёт возможность запускать вложенный экземпляр GNOME Shell внутри GTK-приложения для упрощения тестирования Mutter и GNOME Shell в процессе разработки. Вложенные экземпляры Mutter и GNOME Shell выводят информацию на виртуальный монитор, привязываемый к текущему сеансу пользователя, отображаемый в окне приложения и поддерживающий эмуляцию событий сенсорного экрана. Для запуска отдельных экземпляров в mutter и gnome-shell добавлена опция "--sdk".

В инструментарий для разработки приложений (GNOME SDK) включён компилятор blueprint-compiler, позволяющий использовать разметку Blueprint для определения интерфейса приложений. Blueprint упрощает создание интерфейса с использованием библиотеки GTK4 и отличается задействованием простого декларативного синтаксиса, повторяющего модель виджетов GTK, поддерживающего типовые шаблоны, типы и обработчики. В отличие от формата ui-файлов GTK в Blueprint не применяется разметка XML, которая воспринимается как перегруженная и неудобная для редактирования вручную.

Усилена зависимость от systemd. В GDM задействована инфраструктура userdb, предоставляемая systemd. Удалена реализация собственного менеджера сервисов, который использовался в gnome-session в качестве запасного обработчика для запуска сервисов GNOME в окружениях без systemd.

Библиотека Libadwaita обновлена до выпуска 1.8, в котором предложен новый класс AdwShortcutsDialog с реализацией диалога для навигации по доступным клавиатурным комбинациям.

Библиотека GTK обновлена до версии 4.20, в которой реализована поддержка цветовых форматов YUV, переработана отрисовка символьных пиктограмм, добавлена поддержка медиа-запросов CSS для цветовой схемы, расширена поддержка Wayland.

По умолчанию отключён сеанс X11. Поддержка X11 отключена в gnome-session, gdm , mutter и gnome-shell, но при желании она может быть возвращена на этапе сборки. Возможность запуска приложений, использующих X11, сохранена при помощи xwayland.



