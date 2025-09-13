The OpenNET Project / Index page

Выпуск библиотеки Libadwaita 1.8 для создания интерфейсов в стиле GNOME

13.09.2025 12:10

Проект GNOME опубликовал выпуск библиотеки Libadwaita 1.8, включающей набор компонентов для стилевого оформления интерфейса пользователя, соответствующего рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Библиотека включает в себя готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующих общему стилю GNOME, интерфейс которых может адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. Код библиотеки написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPL 2.1+.

Библиотека libadwaita используется в сочетании с GTK4 и включает компоненты используемой в GNOME темы оформления Adwaita, которые были вынесены из GTK в отдельную библиотеку. Вынос элементов визуального оформления GNOME в отдельную библиотеку позволяет развивать необходимые для GNOME изменения отдельно от GTK, что даёт возможность разработчикам GTK сосредоточиться на базовых вещах, а разработчикам GNOME более быстро и гибко продвигать необходимые для себя изменения стилевого оформления, не затрагивая сам GTK.

В библиотеку входят типовые виджеты, охватывающих различные элементы интерфейса, такие как списки, панели, блоки редактирования, кнопки, вкладки, формы поиска, диалоговые окна и т.п. Предложенные виджеты позволяют создавать универсальные интерфейсы, которые органично функционируют как на крупных экранах ПК и ноутбуков, так и на небольших сенсорных экранах смартфонов. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода. Библиотека также включает набор стилей Adwaita, приводящих внешний вид в соответствие с рекомендациями GNOME, без необходимости выполнения ручной адаптации.

В новой версии:

  • На смену классу GtkShortcutsWindow, объявленному устаревшим в GTK 4.18, в Libadwaita реализован новый класс AdwShortcutsDialog с реализацией диалога для навигации по доступным клавиатурным комбинациям. Новая реализация отличается полной переработкой и упрощением логики разделения на секции и группы. Разработчику предоставляется минимальный API, а для определения структуры и содержимого диалога применяются UI-файлы.

    Вместо GtkShortcutLabel для представления элементов предложен новый класс AwsShortcutLabel, который не поддерживает указание информации о экранных жестах и интеграцию пиктограмм, так как их использование приводило к путанице, а применение было ограничено (например, пиктограммы применялись только в приложении gnome-games для обозначения кнопок геймпадов).

  • Добавлена возможность использования медиа-запросов CSS для для определения стилей тёмного и светлого оформления, а также обычного и контрастного представления одного и того же элемента. Разделены размеры шрифтов для контента (Adwaita Sans 12pt) и интерфейса (Adwaita Sans 11pt). Добавлен стилевой класс ".document" в котором для лучшей читаемости используется шрифт Adwaita Sans 12pt и увеличеный межстрочный интервал. Увеличен межстрочный интервал в стилевом классе ".body", который теперь применяется по умолчанию в некоторых штатных виджетах.
  • Класс AdwPreferencesGroup разрешено использовать с моделями списков через метод adw_preferences_group_bind_model(). Также добавлена возможность добавлять во внутренний список строки, не являющиеся классом AdwPreferencesRow.
  • В классе AdwPreferencesPage разрешено вставлять группы в любом месте, а не только в конце страницы.
  • В классы AdwPreferencesGroup и AdwPreferencesPage добавлены методы adw_preferences_page_get_group() и adw_preferences_group_get_row() для инспектирования групп и строк.
  • В класс AdwWrapBox добавлен метод adw_wrap_box_remove_all() для удаления всех дочерних элементов.
  • Для дочерних элементов класса GtkFlowBox по умолчанию предоставлены стили для подсветки наведения мыши на элемент и активации элемента.
  • В классе AdwHeaderBar реализована поддержка родных элементов управления окнами в macOS.
  • Для повышения производительности сокращено использование теней для окон, диалогов и всплывающих окон.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63876-libadwaita
Ключевые слова: libadwaita, gnome, gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, NSA OF RCL (?), 13:04, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший браузер Netsurf работает с опеннет. Слава RCL
     
  • 1.2, NSA OF RCL (?), 13:06, 13/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:09, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле, это прекрасная идея -- теперь в гтк можно использовать человеческие кутешные файловые диалоги, вместо гткшного недоразумения. Раньше они были только через порталы.
     
  • 1.5, Кошкажена (?), 13:27, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот гном старается, тащит мобильные интерфейсы на десктоп, жесты там всякие. Один вопрос - зачем? Вот кто пользуется гномом на подобных девайсах?
     
     
  • 2.7, Neko CWD (?), 14:00, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я постмаркет на постоянке использую, вопросы?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:37, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, зачем?!
     
     
  • 4.15, Neko CWD (?), 14:39, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По приколу. Нравятся возможности системы
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:41, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    libugly
     
     
  • 2.8, Аноним vs. GNOME (?), 14:06, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Просто ugly, без эпитетов? Не льсти им.
     

  • 1.9, Голдер и Рита (?), 14:25, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень нравится, GNOME люблю всем сердцем.
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:26, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > На смену классу GtkShortcutsWindow, объявленному устаревшим в GTK 4.18, в Libadwaita реализован новый класс AdwShortcutsDialog...

    Все GTK* будут заменены на Adw* и GTK+ превратится в Adw+?

     
     
  • 2.11, Neko CWD (?), 14:29, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они переносят в адвайту вспомогательные, стилизованные под гном виджнты
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:31, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В том числе из-за этого недоразумения переполз на KDEшные приложения, гномики совсем потеряли связь с реальностью, лол.
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:35, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Для повышения производительности сокращено использование теней для окон, диалогов и всплывающих окон.

    Как же тогда все эти оконные менеджеры рисовали спокойно тени в 90х и 2000х на железе в десятки и сотни раз слабее?? Загадка, которую будут разгадывать следующие поколения при раскопках

     
     
  • 2.17, Аноним (14), 14:42, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что терминал забирает всю мощь 3д-ускорителя.
     

  • 1.16, Аноним (-), 14:40, 13/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

