Перед релизом GNOME 49 в GDM возвращена поддержка X11 по умолчанию

|1.2, ryoken (ok), 09:07, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
Переобулись в прыжке? (сабж не использую, что там у них и как - не в курсе)
|2.24, Аноним (24), 10:12, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Сейчас XLibre развивается активнее, чем вяленд. У вяленда с одной стороны туго работающая бюрократическая машина, где очевидные вещи тонут в долгих обсуждениях, а с другой стороны они до сих пор дорабатывают базовый протокол, что уже говорить о его реализациях. Даже габен воз[буд|мут]ился и начал делать свои протоколы и реализацию.
Готовый гуй в линуксах корпам по большей части не нужен, потому что тогда большая контора теряет рычаги на допиливании и поддержке платных решений под ключ. Там конторы, которые спят и видят сладкие сны про былое доминирование на рынках а-ля IBM или HP — когда жуткий вендорлок и ты или платишь много денег, или довольствуешься кое-как работающими огрызками.
|3.25, Аноним (24), 10:15, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
И внезапно оказалось, что болячки иксов — тиринг, безопасность, низкая производительность, отсутствие HDR — вполне себе лечатся, и в итоге у вяленда не остаётся преимуществ. А голый король — это обычный толстый мужик, некрасивый и глупый.
Вяленд осталось разве что переписать на раст.
|4.29, Аноним (29), 10:25, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Не лечатся, пока что рабочих решений из вышеперечисленных нету на Иксах. Достаточно посмотреть на уровень самих коммитов и изменений за все время, и резко удивишься что этот проект делают какие-то ламеры, которую тебе поддержку HDR сделают примерно никогда, учитывая что для этого придется добавлять поддержку в приложения, которые ламеры тебе точно не соберут.
|5.31, Аноним (29), 10:35, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Забыл добавить, они уже умудрились сломать ABI, понад усё как говорится, удачи тестировать.
|5.41, Аноним (41), 11:15, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> поддержку HDR сделают примерно никогда
А чё там сложного-то, учитывая что рендеринг давно композитный, и окна приложений пишут свои данные в текстурки - просто добавить RGB10 формат текстур.
|6.43, Аноним (43), 11:16, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>А чё там сложного-то
Ну так бери и делай, потом придёшь, и будешь хвастаться, как в иксах всё работает.
|5.51, anononim (?), 12:00, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Чего? Тиринг на AMD вылечен несколько лет как, используйте TearFree. Безопасность - давно уже per user X session. "Низкая производительность" - где? На своих задачах проблем с производительностью не наблюдаю. HDR - да, такая проблема есть, когда починят - тогда починят, если для вас "сделают примерно никогда" долго - шлите патчи.
|5.70, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 12:38, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во, ты умный квалифицированный аноним. Расскажи нам, а что такое HDR?
Вот тут мужики обсуждают: https://github.com/orgs/X11Libre/discussions/251 и оказывается, что в Wayland и в Windows под HDR понимают разные вещи. Где-то это 10 бит на цвет, а где-то 8 бит на цвет и 2 бита на яркость.
А ещё есть Nvidia DeepColor, который вообще 16 бит на цвет. Который, кстати, в X11 предлагали ещё в 2017 году.
Так что именно-то надо реализовывать?
|3.42, Аноним (43), 11:15, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Сейчас XLibre развивается активнее, чем вяленд.
Вот когда результат будет, тогда и приходите. Процесса уже в вейленде более чем достаточно. Только вот результата у вас нет. Ну внедрили в xlibre поддержку пространств имён, и что дальше? А ничего - теперь эту поддержку нужно в каждое отдельное приложение заносить. Зато ABI поломали. Что там ещё сделали? Xwayland удалили? Всё? Вот и всё развитие xlibre. Они даже готовые патчи не приняли.
>Там конторы, которые спят и видят сладкие сны про былое доминирование на рынках а-ля IBM или HP — когда жуткий вендорлок
Вендорлок - это иксы. Назовите альтернативную независимую совместимую реализацию иксов, которую можно без проблем использовать. А её нет.
|2.53, Аноним (53), 12:05, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Вовсе не переобулись, в том плане что не оставили затей по выпиливанию, просто оказалось что выпиливать иксы тяжелее, чем просто неподдерживать.
Они ожидали что где-то там прикрутят рубильник парой строк г@мнoкoда на JS или типа того, который сделает им 3awи6ись и тотальное благорастворение всех в вяленом, но не случилось, не фартануло.¯\_(ツ)_/¯
|1.5, Аноним (5), 09:20, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
В Linux оказывается побольше лоббизма, чем у нас в правительстве. Я все еще не понимаю надобность в этом протоколе. Как уже было сказано множество раз, в Windows в нем нет необходимости, т.к. прозрачную для всего остального поддержку виртуального дисплея можно прикрутить на уровне драйверов. Но часто это не нужно, т.к. есть RDP и аналогичные штуки, которые просто читают инфу с дисплея в узермоде. А тут подавай отдельную абстракцию, которая конечно в теории является классной штукой, но нужно ли нам столько проблем, которые она тащит за собой?
|2.17, Аноним (17), 09:47, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Этот ваш Линукс буквально продажная девка империализма (корпораций). Имеют как хотят.
|2.50, Аноним (53), 11:55, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Так и есть Видимо вялый не всем заходит, раз такая натужная потужность в выпилив... большой текст свёрнут, показать
|1.6, Аноним (6), 09:21, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Вот вам и всё качество Валяного. Но ничего, через пару лет Валяный уж точно вытеснит иксы!
|2.7, Аноним (7), 09:33, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Проблема в кодовой базе GDM, в котором отключение X11 приводит к невозможности запуска сессий X11. Да, они хотели, чтобы Wayland GDM мог уметь запускать X11-сессии. Но ifdef-ы расставлены неверно, так что пока просто отложили.
|2.18, Аноним (17), 09:48, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
И настанет светлое будущее. Стек устаканится и не будет новостей желтушных на опеннете и не о чем будет спорить анонимным экспертам.
|2.23, Аноним (23), 09:53, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Какие пару лет? В контексте с вяленым, принято говорить про десятилетние отрезки времени. Ещё не готов. Ждём ещё 10 лет.
|3.36, _kp (ok), 10:41, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Какие пару лет?
Пара лет на Марсе - 3.76 земных лет, на Юпитере 24 года, на Уране 168 земных лет, на Плутоне 496 земных лет.
Марсианские года - нереально быстро, их не рассматриваю.
|2.32, Аноним (32), 10:36, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> через пару лет Валяный уж точно вытеснит иксы!
Выше было дельное предложение. Переписать его на Rust. Вот пускай и займутся. С их темпами еще лет 10 нас беспокоить не будут, а потом, может, еще какое-то занятие для шаловливого ума придумают. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы.
|3.63, Аноним (43), 12:26, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Выше было дельное предложение. Переписать его на Rust. Вот пускай и займутся. С их темпами еще лет 10 нас беспокоить не будут
Smithay уже изобретён, так что уже.
|1.8, нах. (?), 09:33, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Все еще уже совсем окончательно еще немного неготов...
И это на все бабки rhbm.
Место, чтоль, проклято?!
Ну ничо, зато этих...как их там... компостных месанджеров? - вот их как того самого за баней. Каждый васян, похоже, может написать сразу три!
|2.13, Аноним (-), 09:43, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Все еще уже совсем окончательно еще немного неготов...
ИНДУСтрия держится все еще цепляется за старый хлам.
Ей богу, такой цирк только у пингвинойдов с их Базаром.
На любой другой оси вначале бы отметили как deprecated и сказали "через N лет дропнем и пофиг". И таки дропнули бы! А все кому нужно - адаптировали имеющие кода или пошли бы на...
А тут начинается нихачу-нибуду, "поддерживай, мpaзь, вечно!".
> И это на все бабки rhbm.
На все? Да им выделили полтры калеки для разработки.
|3.21, Аноним (21), 09:52, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
"Новоё нужное" по вашему мнению - это навязанный отложенный композитинг через юзерспейсовую аппу, которая помимо композитинга ещё и интерфейс рисует, и инпутами управляет, и кофеваркой по d-bus успевает притворяться? Вы бы лучше жаловались на то, что драйвера видюх не докладывают о том, как экран синхронизировать, чтобы непосредственно сами приложения, которые говорят с ними через OpenGL и Vulkan эти самые "идеальные" кадры могли рендерить.
|4.30, Аноним (30), 10:29, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>"Новоё нужное"
Это в их мечтах оно "новое". По факту же протоколу вяленого уже больше 20 лет и он безнадёжно устарел к текущему времени.
|4.37, Аноним (-), 10:54, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> "Новоё нужное"
Было "не новым" уже лет 10 назад. И нужным оно от этого быть не перестало.
Это просто позор, насколько убогая графическая подситстема в линуксе.
Но "сообщество" продолжает копротивляться....
> Вы бы лучше жаловались
Разве я жаловался на что-то конкретное? Тут можно часами расписывать убогость иксов и вещей которых там или вообще нет и их невозможно реализовать из-за архитектуры, или сделаны через одно место. Но какой смысл повторяться.
|1.9, Аноним (9), 09:36, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Безопасность вышла боком - мало что работает.Переплюнуть наработки дедов не смогли современные айтишники.
|2.26, Аноним (26), 10:20, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Переплюнуть наработки дедов не смогли современные айтишники.
оконная система в винде на порядки лучше иксов
оконная система в макоси на порядки лучше иксов
так что не надо рассказывать, современные айтишники прекрасно все смогли, это в лайниксе все как обычно - сидит сишкота с высоким чсв и пилит мусор по типу иксов
|3.38, IMBird (ok), 11:00, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Оконная система в винде жёстко прибита к NT. Хорошо это? Нет, не очень.
Оконная система в современной макоси слизана с BeOS (даже делали те же люди, посмотрите как OS 9 и OS X отличаются внутри) и крутится вокруг тех же самых app_server и eventloop.
И те и другие внутри внезапно работают не сильно отлично от иксов — и там и там вполне себе всё разбито на сущности, и там и там всё вполне гоняется по сети — хотя и сейчас может не так актуально, мало по сети слать текст, кнопки и столбики в экселе, нужно всё чаще гонять битмапы от всяких приложений. Но на уровне локальной машины иксы — это бинарный протокол, гоняемый через те же самые сокеты/пайпы, и производительность там плохая из-за всяких костылей в реализации, натасканных в угоду гномокедам, а не потому что протокол плохой.
|4.39, Аноним (26), 11:12, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
это с чего это не очень а вот это хорошо или плохо а почему начнем с того, чт... большой текст свёрнут, показать
|5.44, Аноним (44), 11:17, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> Оконная система в винде жёстко прибита к NT. Хорошо это? Нет, не очень.
> это с чего это не очень?
С того что GUI в винде вообще в ядре ОС, это не гибко и не универсально, а значит вообще не лучше, чем сделано в линуксе. В Линукс и BSD gui - опциональный, хочешь - запускаешь, не хочешь - можешь вообще его удалить. Если у меня линукс используется на сервере, нахер мне там гуй? А вот в винде если у тебя она стоит на сервере, то гуй там не отключить и не удалить.
|6.45, Аноним (26), 11:27, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
пруфы актуальные плз, на актуальные версии win окнная система то существует для ... большой текст свёрнут, показать
|7.49, Аноним (44), 11:55, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> а вот это точно не правда, как минимум вот здесь говорится о возможности поставить win с отключенным gui, и это для win server 12, то есть уже как более 10 лет
Ты сам то пробовал сделать это? Хинт: нет, он не отключается, командная строка по прежнему в оконном менеджере рисуется с заголовком и кнопками управления.
|8.73, Аноним (26), 12:46, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ок, подловил, только что проверил win 12 на на виртуалочке, ты прав, остается ок... текст свёрнут, показать
|5.62, IMBird (ok), 12:26, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>это с чего это не очень?
Нужда тащить с собой кучу легаси, причём если что-то выбросить, то пользователь для себя это не доустановит. Ошибки в гуях могут положить (и раньше успешно клали) систему.
>а вот это хорошо или плохо? а почему?
>надо же, при разработке чего то есть необходимость в группировке по смыслу
Это хорошо, но тут просто констатация факта, что внутри оно примерно одинаковое, иксы — это не плохо, потому что клиент-сервер, ведь клиент-сервер не только в иксах. И подход, когда интерфейс внутри обрабатывается не как битмап, который отдаёт приложение, а как декларация для оконной/графической системы — будь то Be- и NS-объекты BeOS/Haiku и Mac или NT-дескрипторы в Win32/NTUI — вполне нормален, т.е. иксы не одни такие.
>скинь пожалуйста соответствующие ссылки на доки по макооси и вин, а то есть у меня сомнения
Не знать про сетевую передачу интерфейса в той же винде — запредельный уровень необразованности, конечно. Вы уверены, что вы на нужном вам ресурсе? Там не картинка обычно по сети идёт (хотя сейчас всё чаще именно она), а вполне себе NT-шные декларации «рисуй такое окошко, в нём такие кнопки с таким текстом» — т.е. примерно как в голых иксах. Да-да, NT+RDP в базе дают точно такие же отношения сервер-терминал, что и X-сервер+X-клиент.
>это они плохие такие! вот если бы не они, все было бы хорошо, они все сломали! жаль только, других не было
Можно почитать на досуге как иксы двигались, почему появились XFree86, Xorg, Xenocara, а теперь XLibre. Каждый раз всё сводилось к стагнации и попытке подвязать на какой-нибудь вендорлок без учёта реальных нужд, а несогласные вынуждены были делать свою реализацию и брать развитие протокола на себя.
|6.68, Аноним (43), 12:35, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Каждый раз всё сводилось к стагнации и попытке подвязать на какой-нибудь вендорлок
Иксы - это и есть вендорлок.
>почему появились XFree86, Xorg, Xenocara, а теперь XLibre
А теперь назовите современные совместимые реализации иксов, которые можно поставить одновременно и которые уживутся друг с другом, и не будут иметь при этом ужасных артефактов отрисовки. Казалось бы, уж Xorg и XLibre должны быть совместимы, но уже abi успели поломать.
>И подход, когда интерфейс внутри обрабатывается не как битмап
Вылезайте из криокамеры. Это может быть и работало в начале нулевых, но уже давно не работает. А вы до сих пор рассказываете об этом так, как будь-то оно работает хорошо.
|6.72, Аноним (26), 12:43, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
поэтому сорокалетние иксы то лучше да вот уж не лайниксоеду об этом рассказывать... большой текст свёрнут, показать
|1.10, Аноним (-), 09:36, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Мда...
Уже представляю как прибегает тело и начинает орать "У нас там старое овно оказывается не работает!"
А ему: "Вы же сказали что все ок"
"Да кто ж знал что этим старьем еще кто-то пользуется!"
"Так и быть, но в след. раз мы не отключим, а вообще удалим"
Вообще это печально. Иксохлам все еще тянет линукс на дно(((
|2.11, Аноним (9), 09:40, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зря ты свой моник купил для ништяков этой системы.Здесь их отменять еще не раз.:)
|3.16, Аноним (-), 09:45, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Зря ты свой моник купил для ништяков этой системы.
Не то чтобы я даже планировал пользоваться гномом... но ты в какой-то мере прав.
С другой стороны, зачем вообще использовать недодесктоп в виде линя, если есть отличная макось где все что нужно от вейланда уже есть и работает годами.
|2.12, Аноним (12), 09:42, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да кому нужен Wayland, я вот чего не пойму. 40 лет десктоп идеально работал на иксах, а тут зачем-то пытаются "улучшить" уже работающее
|3.19, Аноним (-), 09:49, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Пффф, "идеально работал" это только в твоем манямирке)
Но для лялекса не в первый раз тянуть устаревший хлам и плестись в авангарде прогресса.
|2.15, Аноним (15), 09:45, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А может наоборот, Вайлохлам пытается утянуть Линукс на дно, но ему пока ещё сопротивляются?
|2.22, Аноним (15), 09:52, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Wayland это и есть проблема, причём максимально багованная, а X11 работает идеально
|1.14, Аноним (21), 09:45, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А вы видели кодовую базу GDM? Там код весь устаревший (усохся, сдулся)! Аж сами разработчики всё это грязным хаком называют! Срочно отказываемся от него и переписываем заного!
|2.33, Аноним (32), 10:38, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А Вы кодовую базу хотя бы одного, кроме этого, не "устаревшего" пакета видели?
|1.28, Аноним (44), 10:23, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
А я думал иксы ото всюду выкидывают, а тут аж сам GNOME вернул(!) поддержку исксов. Еще раз, не какой-то sway или прочие тайловые васяно-wm'ы, а сам GNOME!
И да, в кодовой базе этого GDM никто не хочет ковыряться даже за деньги, всё кривое и устаревшее.
|1.46, Аноним (46), 11:31, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У sddm вроде не проблем от того, что с вейландом запускаешь (но не по умолчанию почему-то). Вообще ни разу никаких проблем с этим не было, спокойно и иксы работают и вейланд. Пора гному нанят специалистов, дивёрсити кадры не справляются.
|1.52, Нубас (?), 12:00, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"В итоге решено в GNOME 49 сохранить в GDM полную поддержку X11 по умолчанию..."
Проясните нубасу, люди добрые, значит ли это, что в RHEL и клонах с GNOME 49 останется поддержка полноценной x11-сессии?!
|1.55, Аноним (43), 12:08, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Дошли недавно руки проверить на практике хвалёную сетевую прозрачность иксов Ра... большой текст свёрнут, показать
|1.56, zeecape (ok), 12:14, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Не удивительно. Особенно когда есть шанс, что у XLibre, не смотря на все попытки задушить проект, есть шанс возрадить X11, избавив его от проклятья неэффективной бюрократической машины от которой, кстати, уже начал страдать вялый
|1.65, Аноним (65), 12:30, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Бред отказываться от X не предоставив бессрочной обратной совместимости.
XWayland не в счёт, это часть Xorg и поэтому будет утилизированна вместе с иксами.
Wayback появился спонтанно через 15 лет с начала разработки Wayland и явно не входил в планы разрабов вяленого.
|2.69, Аноним (43), 12:37, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Wayback - это буквально обвёртка вокруг Xwayland. Не пишите на темы, в которых не разбираетесь.
|3.71, Аноним (65), 12:43, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И каким образом ваше микроуточнение меняет смысл моего поста?
Не пишите ответ не поняв смысл темы.
|4.74, Аноним (43), 12:50, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Входил ли wayback или нет, в планы разработчиков wayland - это совршенно ничего не меняет, данный эффект можно было получить задолго до появления wayback. Я подобным ещё в 2022 году занимался, в качестве личных экспериментов.
>XWayland не в счёт, это часть Xorg и поэтому будет утилизированна вместе с иксами.
Здесь нужны доказательства
>Бред отказываться от X не предоставив бессрочной обратной совместимости.
С каких это пор совместимость должна быть бессрочной?
|