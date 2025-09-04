Перед релизом GNOME 49 в GDM возвращена поддержка X11 по умолчанию

2.26 , Аноним ( 26 ), 10:20, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Переплюнуть наработки дедов не смогли современные айтишники. оконная система в винде на порядки лучше иксов оконная система в макоси на порядки лучше иксов так что не надо рассказывать, современные айтишники прекрасно все смогли, это в лайниксе все как обычно - сидит сишкота с высоким чсв и пилит мусор по типу иксов

3.38 , IMBird ( ok ), 11:00, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Оконная система в винде жёстко прибита к NT. Хорошо это? Нет, не очень.

Оконная система в современной макоси слизана с BeOS (даже делали те же люди, посмотрите как OS 9 и OS X отличаются внутри) и крутится вокруг тех же самых app_server и eventloop. И те и другие внутри внезапно работают не сильно отлично от иксов — и там и там вполне себе всё разбито на сущности, и там и там всё вполне гоняется по сети — хотя и сейчас может не так актуально, мало по сети слать текст, кнопки и столбики в экселе, нужно всё чаще гонять битмапы от всяких приложений. Но на уровне локальной машины иксы — это бинарный протокол, гоняемый через те же самые сокеты/пайпы, и производительность там плохая из-за всяких костылей в реализации, натасканных в угоду гномокедам, а не потому что протокол плохой.

4.39 , Аноним ( 26 ), 11:12, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать это с чего это не очень а вот это хорошо или плохо а почему начнем с того, чт... 5.44 , Аноним ( 44 ), 11:17, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Оконная система в винде жёстко прибита к NT. Хорошо это? Нет, не очень.

> это с чего это не очень? С того что GUI в винде вообще в ядре ОС, это не гибко и не универсально, а значит вообще не лучше, чем сделано в линуксе. В Линукс и BSD gui - опциональный, хочешь - запускаешь, не хочешь - можешь вообще его удалить. Если у меня линукс используется на сервере, нахер мне там гуй? А вот в винде если у тебя она стоит на сервере, то гуй там не отключить и не удалить.

6.45 , Аноним ( 26 ), 11:27, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – большой текст свёрнут, показать пруфы актуальные плз, на актуальные версии win окнная система то существует для ... 7.49 , Аноним ( 44 ), 11:55, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > а вот это точно не правда, как минимум вот здесь говорится о возможности поставить win с отключенным gui, и это для win server 12, то есть уже как более 10 лет Ты сам то пробовал сделать это? Хинт: нет, он не отключается, командная строка по прежнему в оконном менеджере рисуется с заголовком и кнопками управления.

8.73 , Аноним ( 26 ), 12:46, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ок, подловил, только что проверил win 12 на на виртуалочке, ты прав, остается ок... 5.62 , IMBird ( ok ), 12:26, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >это с чего это не очень? Нужда тащить с собой кучу легаси, причём если что-то выбросить, то пользователь для себя это не доустановит. Ошибки в гуях могут положить (и раньше успешно клали) систему. >а вот это хорошо или плохо? а почему?

>надо же, при разработке чего то есть необходимость в группировке по смыслу Это хорошо, но тут просто констатация факта, что внутри оно примерно одинаковое, иксы — это не плохо, потому что клиент-сервер, ведь клиент-сервер не только в иксах. И подход, когда интерфейс внутри обрабатывается не как битмап, который отдаёт приложение, а как декларация для оконной/графической системы — будь то Be- и NS-объекты BeOS/Haiku и Mac или NT-дескрипторы в Win32/NTUI — вполне нормален, т.е. иксы не одни такие. >скинь пожалуйста соответствующие ссылки на доки по макооси и вин, а то есть у меня сомнения Не знать про сетевую передачу интерфейса в той же винде — запредельный уровень необразованности, конечно. Вы уверены, что вы на нужном вам ресурсе? Там не картинка обычно по сети идёт (хотя сейчас всё чаще именно она), а вполне себе NT-шные декларации «рисуй такое окошко, в нём такие кнопки с таким текстом» — т.е. примерно как в голых иксах. Да-да, NT+RDP в базе дают точно такие же отношения сервер-терминал, что и X-сервер+X-клиент. >это они плохие такие! вот если бы не они, все было бы хорошо, они все сломали! жаль только, других не было Можно почитать на досуге как иксы двигались, почему появились XFree86, Xorg, Xenocara, а теперь XLibre. Каждый раз всё сводилось к стагнации и попытке подвязать на какой-нибудь вендорлок без учёта реальных нужд, а несогласные вынуждены были делать свою реализацию и брать развитие протокола на себя.

6.68 , Аноним ( 43 ), 12:35, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Каждый раз всё сводилось к стагнации и попытке подвязать на какой-нибудь вендорлок Иксы - это и есть вендорлок.

>почему появились XFree86, Xorg, Xenocara, а теперь XLibre А теперь назовите современные совместимые реализации иксов, которые можно поставить одновременно и которые уживутся друг с другом, и не будут иметь при этом ужасных артефактов отрисовки. Казалось бы, уж Xorg и XLibre должны быть совместимы, но уже abi успели поломать.

>И подход, когда интерфейс внутри обрабатывается не как битмап Вылезайте из криокамеры. Это может быть и работало в начале нулевых, но уже давно не работает. А вы до сих пор рассказываете об этом так, как будь-то оно работает хорошо.

6.72 , Аноним ( 26 ), 12:43, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать поэтому сорокалетние иксы то лучше да вот уж не лайниксоеду об этом рассказывать...