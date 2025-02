Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 3.2

2.7 , Аноним ( 7 ), 22:14, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дайте угадаю: музыку и фильмы исключительно со стриминговых сервисов слушаете/смотрите?

3.8 , Аноним ( 6 ), 22:23, 20/02/2025 Ну почему же, есть у меня на винте и музыка и фильмы. Скинул фильмы в общую папку, отсортировал по алфавиту, всё. Вряд ли найдутся анонимы, которые каждый фильм на своём компе будут засовывать в случайную директорию. Или будут добавлять readme-файлы, с описанием про что фильм, списком актёров и номинации на премии.

2.11 , ProfessorNavigator ( ok ), 22:48, 20/02/2025 > А перечитывать уже однажды прочитанное в современном мире непозволительная роскошь по времени. Я всегда много читал. И могу сказать, что сегодня в плане художественной литературы - полный швах. Особенно с русскоязычной. Да и с научной/научно-популярной - тоже не ахти. Это, конечно, только мой личный опыт, но, думаю, многие со мной согласятся. Так что - не зарекайтесь)) Ну и некоторые вещи стоит иногда перечитывать. По мере накопления жизненного опыта взгляды на многое меняются, иногда - на диаметрально противоположные. И бывает интересно на некоторые произведения взглянуть под другим углом. По итогу что-то, что раньше казалось интересным, отправляется в корзину, а другие вещи наоборот начинают играть новыми красками.

3.13 , Аноним ( 14 ), 22:50, 20/02/2025 Почему вы не поменяли взгляд на дизайн и ux и почему не осилили современные книги по ним?

4.16 , ProfessorNavigator ( ok ), 22:57, 20/02/2025 > дизайн Вы сначала дайте определение - что это)) Я, например, знаю понятие "эргономика". Это, между прочим, вполне серьёзная научная дисциплина, вплотную заваязанная на антропологию. А вот "дизайн" - это просто про внешний вид. Т.е. нравится/не нравится. По этому критерию сколько людей, столько и мнений. Ну и в плане "дизайна" я вам дал все возможности для творчества. Открывайте окно настроек и вперёд, настраивайте до посинения))

5.18 , Аноним ( 19 ), 23:22, 20/02/2025 В книжке про дизайн (хорошей) написано что такое дизайн. Вот вы её не прочитали и не знаете. А если вы хотите сказать что дизайн это буржуазный пережиток и что у рабочего класса никакого дизайна быть не может, то да это так.

6.25 , ProfessorNavigator ( ok ), 23:57, 20/02/2025 > А если вы хотите сказать что дизайн это буржуазный пережиток и что у рабочего класса никакого дизайна быть не может, то да это так. Я хочу сказать, что у нас с вами разные представления о красоте, только и всего. Для меня всё, что функционально, то и красиво. Если мы рассматриваем разные технические вещи. И если бы вы прошли жизненный путь, аналогичный моему, то вы на это смотрели бы точно так же или близко к тому. В целом же дизайн - действительно "буржуазный пережиток". Капитализм построен на внутривидовой конкурентной борьбе за ресурсы. И в ней нет никаких ограничений и правил. Как говорил один мой знакомый, если вы не готовы продавать воду собственной матери, умирающей от жажды, то вам не нужно идти в бизнес. Человек обладает самым сложным и функциональным мозгом из ныне известных. Это огромное преимущество, но и одновременно - уязвимость. Потому что на сознание людей можно воздействовать - создавать для них картину мира, выгодную лично вам. И весь "дизайн" как раз на это и направлен - его единственная цель создать у вас выгодное для продавца впечатление. Чтобы легче было впарить вам тот или иной товар. Будь то материальные или нематериальные сущности. Чтобы на вас заработать. Вы согласны быть чужим кормом? Я отнюдь не против красоты. Но. Вещь должна быть в первую очередь функциональной, а потом уже всё остальное. Если например та или иная программа красиво выглядит, но при этом не выполняет возложенные на неё задачи - то зачем собственно она нужна? Ну и вот вам тест для наглядности. На картинке 2 инструмента. https://cloud.mail.ru/public/23jf/pwom1gkJN Какой выберете - правый или левый?

