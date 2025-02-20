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Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 3.2

20.02.2025 21:32

Состоялся релиз каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 3.2. Код программы написан на языке программирования С++ и доступен (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки GTK4. Программа адаптирована для работы в операционных системах семейства Linux и Windows. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый сценарий сборки пакета. Для пользователей Windows доступен экспериментальный инсталлятор.

MyLibrary каталогизирует файлы книг в формате fb2, epub, pdf, djvu, как доступные напрямую, так и упакованные в архивы (zip, 7z, jar, cpio, iso, tar, tar.gz, tar.bz2, tar.xz, rar), и создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения. Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов.

Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу, по умолчанию установленную в системе для открытия соответствующих форматов файлов. При выборе книги отображаются аннотация и обложка книги, если таковые доступны. Поддерживается отображение списка файлов, входящих в коллекцию, и списка книг, входящих в конкретный файл.

Возможны различные операции с коллекцией: обновление (осуществляется проверка всей коллекции и сверка хэш-сумм доступных файлов), экспорт и импорт базы данных коллекции, добавление книг в коллекцию и удаление книг из коллекции, добавление в коллекцию папок с книгами, добавление в коллекцию архивов с книгами, копирование книг коллекции в произвольную папку, перемещение книг из коллекции в коллекцию. Доступно ручное редактирование записей о книгах в базе данных. Создан механизм закладок для быстрого доступа к книгам.

Значимые изменения:

  • Добавлена обработка метаданных djvu-файлов.
  • Добавлено окно настроек внешнего вида.
  • Изменён формат базы данных закладок (совместимость со старым форматом сохранена, однако пользователям рекомендуется пересоздать закладки вручную).
  • В окно закладок добавлена функция фильтрации отображаемых закладок.
  • Исправлена регрессия, приводившая к невозможности сборки с версиями gtkmm старше 4.8.
  • Обновлена иконка приложения.
  • Другие небольшие изменения и исправления.

Возможности кастомизации внешнего вида:



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ProfessorNa...)
Автор новости: ProfessorNavigator
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62751-mylibrary
Ключевые слова: mylibrary
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Нуину (?), 21:35, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Оставайтесь, будете у нас главным инженером^Wдизайнером!
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:22, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Камера отъезжает и надпись "АвтоВАЗ".
     
     
  • 3.30, Нуину (?), 00:22, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Камера отъезжает и надпись "АвтоВАЗ".

    Если вас беспокоит X, то все вопросы к Steve Mattin

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:48, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +6 +/
     

  • 1.3, penetrator (?), 21:57, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что есть для каталогизации media контента? есть идеи? я что-то так и не нашел... нужен веб клиент к полнотекстовым поиском по результатом и автоматическое создание каталога сканом директорий
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 22:53, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kodi с плагином для веб управления?
     
  • 2.29, Аноним (29), 00:21, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не нашёл, запилил своё. вряд ли ты появится что-то удобоваримое из готового
     

  • 1.5, maximnik0 (?), 21:59, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я долго мучился- программу myrulib прекратили развивать,пользовался не официальным портом . И только недавно узнал что (не хотел переиндексировать и создавать новую бд ) freelib полностью совместима по БД .Это счастье,прошлый раз (лет 10 назад) индексация у меня была 2 суток....да да неполная копия известного сайта
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:04, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вопрос только зачем каталогизировать домашнюю библиотеку? Через несколько лет полностью выкинешь заненадобностью. А перечитывать уже однажды прочитанное в современном мире непозволительная роскошь по времени.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:14, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дайте угадаю: музыку и фильмы исключительно со стриминговых сервисов слушаете/смотрите?
     
     
  • 3.8, Аноним (6), 22:23, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же, есть у меня на винте и музыка и фильмы. Скинул фильмы в общую папку, отсортировал по алфавиту, всё. Вряд ли найдутся анонимы, которые каждый фильм на своём компе будут засовывать в случайную директорию. Или будут добавлять readme-файлы, с описанием про что фильм, списком актёров и номинации на премии.
     
  • 2.11, ProfessorNavigator (ok), 22:48, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А перечитывать уже однажды прочитанное в современном мире непозволительная роскошь по времени.

    Я всегда много читал. И могу сказать, что сегодня в плане художественной литературы - полный швах. Особенно с русскоязычной.  Да и с научной/научно-популярной - тоже не ахти.  Это, конечно, только мой личный опыт, но, думаю, многие со мной согласятся. Так что - не зарекайтесь)) Ну и некоторые вещи стоит иногда перечитывать. По мере накопления жизненного опыта взгляды на многое меняются, иногда - на диаметрально противоположные. И бывает интересно на некоторые произведения взглянуть под другим углом. По итогу что-то, что раньше казалось интересным, отправляется в корзину, а другие вещи наоборот начинают играть новыми красками.

     
     
  • 3.13, Аноним (14), 22:50, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему вы не поменяли взгляд на дизайн и ux и почему не осилили современные книги по ним?
     
     
  • 4.16, ProfessorNavigator (ok), 22:57, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дизайн

    Вы сначала дайте определение - что это)) Я, например, знаю понятие "эргономика". Это, между прочим, вполне серьёзная научная дисциплина, вплотную заваязанная на антропологию. А вот "дизайн" - это просто про внешний вид. Т.е. нравится/не нравится. По этому критерию сколько людей, столько и мнений. Ну и в плане "дизайна" я вам дал все возможности для творчества. Открывайте окно настроек и вперёд, настраивайте до посинения))  


     
     
  • 5.18, Аноним (19), 23:22, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В книжке про дизайн (хорошей) написано что такое дизайн. Вот вы её не прочитали и не знаете. А если вы хотите сказать что дизайн это буржуазный пережиток и что у рабочего класса никакого дизайна быть не может, то да это так.
     
     
  • 6.25, ProfessorNavigator (ok), 23:57, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если вы хотите сказать что
    > дизайн это буржуазный пережиток и что у рабочего класса никакого дизайна
    > быть не может, то да это так.

    Я хочу сказать, что у нас с вами разные представления о красоте, только и всего. Для меня всё, что функционально, то и красиво. Если мы рассматриваем разные технические вещи. И если бы вы прошли жизненный путь, аналогичный моему, то вы на это смотрели бы точно так же или близко к тому.

    В целом же дизайн - действительно "буржуазный пережиток". Капитализм построен на внутривидовой конкурентной борьбе за ресурсы. И в ней нет никаких ограничений и правил. Как говорил один мой знакомый, если вы не готовы продавать воду собственной матери, умирающей от жажды, то вам не нужно идти в бизнес. Человек обладает самым сложным и функциональным мозгом из ныне известных. Это огромное преимущество, но и одновременно - уязвимость. Потому что на сознание людей можно воздействовать - создавать для них картину мира, выгодную лично вам. И весь "дизайн" как раз на это и направлен - его единственная цель создать у вас выгодное для продавца впечатление. Чтобы легче было впарить вам тот или иной товар. Будь то материальные или нематериальные сущности. Чтобы на вас заработать. Вы согласны быть чужим кормом?

    Я отнюдь не против красоты. Но. Вещь должна быть в первую очередь функциональной, а потом уже всё остальное. Если например та или иная программа красиво выглядит, но при этом не выполняет возложенные на неё задачи - то зачем собственно она нужна? Ну и вот вам тест для наглядности. На картинке 2 инструмента. https://cloud.mail.ru/public/23jf/pwom1gkJN

    Какой выберете - правый или левый?    

     
     
  • 7.27, Аноним (7), 00:11, 21/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 8.28, ProfessorNavigator (ok), 00:14, 21/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:24, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Книги не только художкой бывают. Если глянуть в научную и техническую литературу, то там будут терабайты книг, причем уникальные и охватывающие буквально всё: начиная с простеньких на тему завязывания узлов, заканчивая расчётом и проектированием микроэлектроники.
     

  • 1.9, dullish (ok), 22:23, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну не знаю... Не понял смысл приделанной GUIовины. Этой штуке, по любому, на каком-нибудь HASе жить. То есть, ИМХО, нужна веб-морда (можно и без неё) и OPDS. То есть что-то на манер FLibGoLite, но с лучшим разбором по жанрам, сериям, закладками и всем таким.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 23:23, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Целевая аудитория это автор сабжа.
     

  • 1.10, hshhhhh (ok), 22:40, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас опять комменты заполнятся поддеркжой и пониманиманием! (буквально)
     
  • 1.12, Аноним (14), 22:48, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.17, Аноним (17), 23:02, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзаю с предыдущей новости. Забористо, но внезапно доставило. Сейчас обновлюсь, затестим.
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 23:24, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас у пиратов свои загоны.
     

  • 1.23, Sadok (ok), 23:32, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дело экслера живет и побеждает ))
     
     
  • 2.26, ProfessorNavigator (ok), 00:05, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дело экслера живет и побеждает ))

    Эк, кого вы вспомнили)) Я наверняка что-то из его книг видел, но не читал точно.

     

  • 1.24, Аноним Анонимович Анонимов (?), 23:35, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чуть-чуть оффтоп, подскажите, есть аналогичный софт, только с веб мордой? Чтобы можно было на сервере развернуть, читать и чобы запоминала, где остановился ну или хотя бы закладки поддерживала. Заранее спасибо.
     

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