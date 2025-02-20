Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 3.2

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|3.30, Нуину (?), 00:22, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Камера отъезжает и надпись "АвтоВАЗ".
Если вас беспокоит X, то все вопросы к Steve Mattin
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|1.3, penetrator (?), 21:57, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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что есть для каталогизации media контента? есть идеи? я что-то так и не нашел... нужен веб клиент к полнотекстовым поиском по результатом и автоматическое создание каталога сканом директорий
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|2.29, Аноним (29), 00:21, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я не нашёл, запилил своё. вряд ли ты появится что-то удобоваримое из готового
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|1.5, maximnik0 (?), 21:59, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я долго мучился- программу myrulib прекратили развивать,пользовался не официальным портом . И только недавно узнал что (не хотел переиндексировать и создавать новую бд ) freelib полностью совместима по БД .Это счастье,прошлый раз (лет 10 назад) индексация у меня была 2 суток....да да неполная копия известного сайта
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|1.6, Аноним (6), 22:04, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вопрос только зачем каталогизировать домашнюю библиотеку? Через несколько лет полностью выкинешь заненадобностью. А перечитывать уже однажды прочитанное в современном мире непозволительная роскошь по времени.
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|2.7, Аноним (7), 22:14, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дайте угадаю: музыку и фильмы исключительно со стриминговых сервисов слушаете/смотрите?
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|3.8, Аноним (6), 22:23, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему же, есть у меня на винте и музыка и фильмы. Скинул фильмы в общую папку, отсортировал по алфавиту, всё. Вряд ли найдутся анонимы, которые каждый фильм на своём компе будут засовывать в случайную директорию. Или будут добавлять readme-файлы, с описанием про что фильм, списком актёров и номинации на премии.
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|2.11, ProfessorNavigator (ok), 22:48, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А перечитывать уже однажды прочитанное в современном мире непозволительная роскошь по времени.
Я всегда много читал. И могу сказать, что сегодня в плане художественной литературы - полный швах. Особенно с русскоязычной. Да и с научной/научно-популярной - тоже не ахти. Это, конечно, только мой личный опыт, но, думаю, многие со мной согласятся. Так что - не зарекайтесь)) Ну и некоторые вещи стоит иногда перечитывать. По мере накопления жизненного опыта взгляды на многое меняются, иногда - на диаметрально противоположные. И бывает интересно на некоторые произведения взглянуть под другим углом. По итогу что-то, что раньше казалось интересным, отправляется в корзину, а другие вещи наоборот начинают играть новыми красками.
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|3.13, Аноним (14), 22:50, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему вы не поменяли взгляд на дизайн и ux и почему не осилили современные книги по ним?
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|4.16, ProfessorNavigator (ok), 22:57, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дизайн
Вы сначала дайте определение - что это)) Я, например, знаю понятие "эргономика". Это, между прочим, вполне серьёзная научная дисциплина, вплотную заваязанная на антропологию. А вот "дизайн" - это просто про внешний вид. Т.е. нравится/не нравится. По этому критерию сколько людей, столько и мнений. Ну и в плане "дизайна" я вам дал все возможности для творчества. Открывайте окно настроек и вперёд, настраивайте до посинения))
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|5.18, Аноним (19), 23:22, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В книжке про дизайн (хорошей) написано что такое дизайн. Вот вы её не прочитали и не знаете. А если вы хотите сказать что дизайн это буржуазный пережиток и что у рабочего класса никакого дизайна быть не может, то да это так.
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|6.25, ProfessorNavigator (ok), 23:57, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А если вы хотите сказать что
> дизайн это буржуазный пережиток и что у рабочего класса никакого дизайна
> быть не может, то да это так.
Я хочу сказать, что у нас с вами разные представления о красоте, только и всего. Для меня всё, что функционально, то и красиво. Если мы рассматриваем разные технические вещи. И если бы вы прошли жизненный путь, аналогичный моему, то вы на это смотрели бы точно так же или близко к тому.
В целом же дизайн - действительно "буржуазный пережиток". Капитализм построен на внутривидовой конкурентной борьбе за ресурсы. И в ней нет никаких ограничений и правил. Как говорил один мой знакомый, если вы не готовы продавать воду собственной матери, умирающей от жажды, то вам не нужно идти в бизнес. Человек обладает самым сложным и функциональным мозгом из ныне известных. Это огромное преимущество, но и одновременно - уязвимость. Потому что на сознание людей можно воздействовать - создавать для них картину мира, выгодную лично вам. И весь "дизайн" как раз на это и направлен - его единственная цель создать у вас выгодное для продавца впечатление. Чтобы легче было впарить вам тот или иной товар. Будь то материальные или нематериальные сущности. Чтобы на вас заработать. Вы согласны быть чужим кормом?
Я отнюдь не против красоты. Но. Вещь должна быть в первую очередь функциональной, а потом уже всё остальное. Если например та или иная программа красиво выглядит, но при этом не выполняет возложенные на неё задачи - то зачем собственно она нужна? Ну и вот вам тест для наглядности. На картинке 2 инструмента. https://cloud.mail.ru/public/23jf/pwom1gkJN
Какой выберете - правый или левый?
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|2.22, Аноним (22), 23:24, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Книги не только художкой бывают. Если глянуть в научную и техническую литературу, то там будут терабайты книг, причем уникальные и охватывающие буквально всё: начиная с простеньких на тему завязывания узлов, заканчивая расчётом и проектированием микроэлектроники.
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|1.9, dullish (ok), 22:23, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну не знаю... Не понял смысл приделанной GUIовины. Этой штуке, по любому, на каком-нибудь HASе жить. То есть, ИМХО, нужна веб-морда (можно и без неё) и OPDS. То есть что-то на манер FLibGoLite, но с лучшим разбором по жанрам, сериям, закладками и всем таким.
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|1.17, Аноним (17), 23:02, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Юзаю с предыдущей новости. Забористо, но внезапно доставило. Сейчас обновлюсь, затестим.
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|2.26, ProfessorNavigator (ok), 00:05, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дело экслера живет и побеждает ))
Эк, кого вы вспомнили)) Я наверняка что-то из его книг видел, но не читал точно.
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|1.24, Аноним Анонимович Анонимов (?), 23:35, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чуть-чуть оффтоп, подскажите, есть аналогичный софт, только с веб мордой? Чтобы можно было на сервере развернуть, читать и чобы запоминала, где остановился ну или хотя бы закладки поддерживала. Заранее спасибо.
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