Доступен графический тулкит GTK 4.20

После шести месяцев разработки опубликован релиз многоплатформенного тулкита для создания графического интерфейса пользователя - GTK 4.20. GTK 4 развивается в рамках процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK. Среди заметных улучшений в GTK 4.20: Для поддержки методов ввода задействован Wayland-протокол text-input. Для работы с композитными серверами без поддержи данного протокола можно вручную выставить переменную окружения "GTK_IM_MODULE=simple", возвращающую поддержку стиле X11 compose-последовательностей и клавиш для ввода диакритических знаков.

Добавлена поддержка Wayland-протокола wl_seat_v10 и обработки на стороне сервера событий повторного нажатия, генерируемых при удержании клавиши.

При использовании Wayland добавлена поддержка обработки ограничений операций с краями поверхности верхнего уровня (xdg-toplevel edge constraint). Возможность позволяет композитному менеджеру информировать Wayland-клиентов об имеющихся ограничениях, например, о том, могут ли окна изменять свои размеры или нет.

Добавлена поддержка Wayland-протокола "tablet-v2" для организации ввода с графических планшетов.

Улучшена обработка прокрутки при использовании Wayland.

Для привязки пиктограммы к окнам в задействован Wayland-протокол xdg-toplevel-icon.

Проведена чистка и упрощение всех символьных пиктограмм и ресурсов тем оформления, которые теперь могут быть обработаны встроенным парсером формата SVG. Прекращена поставка символьных пиктограмм и ресурсов тем в формате PNG.

Расширены возможности по созданию тем оформления на базе CSS. Добавлена поддержка медиа-запросов для цветовой схемы. Реализована функция light-dark(). Улучшена настройка градиентов. Переработан код для отображения тени для текста.

Улучшена обработка полей ввода паролей с учётом средств для людей с ограниченными возможностями.

Реализована возможность вызова приложения gnome-papers для предпросмотра вывода на печать. Добавлена поддержка xdg-портала для организации вывода на печать.

В утилиты для разработчиков добавлены компоненты для автодополнения ввода в bash. В утилиту gtk4-rendernode-tool добавлена опция "--offload". В утилите инспектирования обеспечен вывод информации об операционной системе и улучшена визуализация событий. В gtk4-path-tool добавлена поддержка показа пересечений путей и реализованы возможности для работы в интерактивном режиме. В gtk4-demo добавлены демонстрации "Path Explorer", "Sweep" и "Image Filtering".

В отладчик добавлена комбинация Super+F для сохранения одного кадра. Добавлена режим GTK_DEBUG=touch-ui для тестирования интерфейсов для сенсорных экранов.

В редактор CSS добавлены элементы для изменения цветовой схемы и контраста.

В библиотеке GSK (GTK Scene Kit), предоставляющей возможности отрисовки графических сцен через OpenGL и Vulkan, добавлен API gsk_path_foreach_intersection для вычисления пересечений путей. Улучшена отрисовка текста. Добавлены оптимизации производительности, например, реализован кэш масок для заливки. Предложены концепции загружаемых, не загружаемых и субсемплированных изображений.

В библиотеке GDK, предоставляющей прослойку между GTK и графической подсистемой, улучшена обработка изменения размера окон и добавлена поддержка относительных координат при работе с планшетами.

На платформе Android реализована корректная поддержка мультитач и начальная поддержка IME (Input Method Editor).

Для платформы Windows добавлен API для работы с текстурами через D3D12. Улучшена поддержка WGL. Задействованы D3D11/D3D12 и DirectComposition.

Добавлена поддержка многослойных форматов текстур.

В виджете GtkVideo реализована поддержка форматов YUV. Бэкенд gstreamer портирован на использование GskPlay. Улучшена поддержка форматов с субсемплингом. Добавлена поддержка программных декодеров для форматов с глубиной цвета 10, 12 и 16 бит.

Класс GtkApplication переведён на использование порталов xdg вместо обращения к менеджеру сеансов.

В класс GtkBuilder добавлена поддержка трансляции выражений с константами.

В классе GtkIconTheme разрешено перечёркивание символьных пиктограмм и добавлен парсер для SVG-файлов. В число обязательных зависимостей переведена библиотека librsvg.

Для работы теперь требуется поддержка wayland-protocols 1.44 и наличие расширений wl_output-v2 и xdg_output-v3.

Объявлены устаревшими бэкенд Broadway (отрисовка в окне web-браузера), API Pixbuf, свойство GtkApplication:register-session и настройка gtk-application-prefer-dark.



