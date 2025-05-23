Проект Linux Mint создал libAdapta, форк библиотеки libAdwaita

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|2.11, anonblmus (?), 08:54, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Такое впечатление, что у вас Core2duo с 2мя гигами ОЗУ и тормозным винтом, что так ужиматься надо.
Блин, ёлы палы, кеды на машине с кишками начала 2010х годов (Core i5 с интеловской встройкой, 8 гиг ОЗУ) летают. С тех пор разве что SSD добавил.
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|3.14, Аноним (1), 09:03, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вообще, не надо мне советовать кеды - мне они НЕ нравятся из-за внешки и НЕ подходят из-за юзабилити и стабильности рабочей сессии
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|4.23, Я (??), 09:47, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е., стабильность и юзабилити вас не устраивают?)
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|3.19, Аноним (18), 09:38, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Intel Core 2 Duo с 4 ГБ ОЗУ, видеокартой начального уровня, вполне себе пригоден для использования. Хотя конечно на Зионе с Озона с 32 ГБ ОЗУ комфортнее. Для меня это вообще предел мечтаний.
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|3.58, Аноним (58), 11:52, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаешь, после того как команда кед окончательно потеряла адекватность - валить с кед показано всем, вне зависимости от размера RAM и поддерживаемого в Mesa API для данной карты.
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|2.30, Аноним (30), 10:08, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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LXQt - самое лутшее обновляемое DE, потому как LXDE не обновляется. Но даже так, оно слишком дубовое, надо самому кое-что патчить для своих хотелок. Если умеешь патчить и юзаешь debian stable/oldstable, то LXQt - лутший выбор!
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|1.6, Yuronn (?), 08:28, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Наверное, разработчики libadwaita работают по гранту производителей мониторов высокого разрешения, потому так упираются, чтобы на 1386х768 кроме кнопки Закрыть не было видно.
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|1.16, Аноним (18), 09:32, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Мягкий форк, кодовая база которого периодически переводится на новые версии libAdwaita для продолжения поддержания совместимости, рассматривается как оптимальное для Linux Mint решение.
Наивные люди. Единственный выход это полностью форкать фреймворк и пилить его под свои нужды без оглядки на мейнстрим, как сделали это с Trinity TDE.
GNOME не нужны конкуренты в лице Cinamon.
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|2.28, Аноним (28), 10:07, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что ты хочешь от присоски к Убунту? Они же просто занимаются тем что пилят своё ДЕ.
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|1.26, Аноним (26), 10:05, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А вот разработчиков Pop!_OS задолбало вечно подкручивать и догонять рукозадых петросянов и они наконец начали быть мужиками и пилить своё, чтобы не зависеть от желания левой пятки очередного смузихлёба из команды GNOME/GTK
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|1.27, Аноним (30), 10:06, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ребята! Это всё вечные переписывания ради переписывания! Предлагаю опеннету взять и форкнуть LXDE, которое почти идеально, но некоторые баги есть, так как оно уже 4 года не обновляется. GTK2 и LXDE - самый шик, это то что надо продвинотому линуксоиду! Даже на самом модном здесь пентиуме4 LXDE летает!
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|2.34, Аноним (34), 10:35, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чепуха это, LXDE летает, а браузеры на «пентиуме4» летать не будут, будет очень много проблем.
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|3.42, Аноним (30), 11:00, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну да, вы правы. В любом случае LXDE обречено на маргинальность, и бизнес всегда выбирает гном. Однако, почему бы и не юзать LXDE на домашних компьютерах например? Только баги исправлять, больше ничего не нужно. Тем более, иксы будут в том же дебиане ещё много лет.
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|4.47, Аноним (18), 11:16, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>и бизнес всегда выбирает гном.
Какой бизнес, какой гном. Да что ты черт побери такое несешь.
За всю свою практику не видел ни одной инсталляции импортозамещенного дистрибутива с Гном. Ещё раз повторяю = НОЛЬ.
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|5.50, Аноним (26), 11:21, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>и бизнес всегда выбирает гном.
> Какой бизнес, какой гном. Да что ты черт побери такое несешь.
> За всю свою практику не видел ни одной инсталляции импортозамещенного дистрибутива с
> Гном. Ещё раз повторяю = НОЛЬ.
Ну щас Альт официально дропнули у себя в их официальных дистрибутивах MATE и испортозаместили на модный молодёжный GNOME, поэтому именно в "импортозамещённых" можно будет увидеть.
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|6.57, Аноним (18), 11:49, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я и так не видел ни разу Альт на компах, а с Гномом точно никогда не увижу.
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|5.54, Аноним (30), 11:33, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну в смысле, во всём мире бизнес выбирает только гном, и ничего другого. Это как бы факт. Даже кедов нигде нет.
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|2.48, Аноним (18), 11:17, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже есть Trinity TDE форк лучшей версии KDE и есть MATE форк лучшей версии GNOME. Лучше уже ничего изобрести не получится.
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|1.29, Аноним (29), 10:08, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> основан на libAdwaita 1.5 и отличается поддержкой тем оформления
Во, давно пора гномовским обм@дкам показать мастеркласс.
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|2.31, Аноним (30), 10:13, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ничего не получится у минта! За гномом стоит редхот с ресурсами, и только они решают, каким должен быть десктопный линукс. Всё остальное - догонялки и маргинальность.
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|3.38, Аноним (38), 10:49, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот абсолютно согласен, маленькая компания живущая на донаты не потянет большой проект. На завод, электростанцию или банк я бы Cinnamon не взял, только GNOME, когда отвечаешь деньгами, а не в игрушки играешь подход сразу меняется.
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|4.44, Аноним (18), 11:06, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только ты не выбираешь ОС для заводов, электростанций и банков. Я не видел ни на одном импортозаемщенном рабочем месте дистрибутив с Гноном. Интерфейс в первую очередь должен быть понятен и удобен. А Гном не удобен и не понятен, не смотря на то кто его курирует.
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|3.39, Аноним (30), 10:54, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне хорошо работает, только есть пара багов в его файловом менеджере, которые он фиксить не собирается.
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|1.37, Аноним (46), 10:47, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Библиотека используется в сочетании с GTK4 и включает компоненты используемой в GNOME темы оформления Adwaita, которые были вынесены из GTK, что позволило разработчикам GTK сосредоточиться на базовых вещах, а разработчикам GNOME быстрее продвигать необходимые для себя изменения...
Это как? gtk в гноме теперь не gtk?
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|2.59, llolik (ok), 11:53, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Библиотека используется в сочетании с GTK4 и включает компоненты используемой в GNOME темы оформления Adwaita, которые были вынесены из GTK, что позволило разработчикам GTK сосредоточиться на базовых вещах, а разработчикам GNOME быстрее продвигать необходимые для себя изменения...
> Это как? gtk в гноме теперь не gtk?
libAdwiata - это стилевой движок над GTK (все виджеты - это потомки от классов GTK: AdwButton, AdwApplication и т.д.). По-сути, развитие libhandy. Гномеры вынесли свой HIG в этот стилевой движок, чтобы не лезть с этим в GTK и не ломать работу другим.
Вообще, они, я так понимаю, будут даже за, если те, кто не хочет соблюдать их HIG, запилят себе свой движок.
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|1.41, Аноним (41), 10:56, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем натягивать одну тему на все приложения с разными тулкитами? В чём смысл? VST/LV2 рисуют с оригинальным дизайном, никто ж не ноет.
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|1.52, Аноним (52), 11:27, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ставил Линукс Минт на старый комп от 2010 года, тормозит просто адски, а ещё позиционируется, как дистрибутив для старых ПК, хотя там 4 ядра и 4 Гига памяти.
Нвидиа, разумеется не встала, только ноувеау.
Что можно попробовать вместо него?
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|2.53, Аноним (30), 11:31, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если тебе нужен визуальный минимализм и современное обновляемое DE - лучше всего LXQt. Если ты готов сам фиксить баги и конпилять - LXDE. Если есть ностальгия по KDE3 и тяга к свистопрделкам - тогда Trinity TDE.
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|4.56, Аноним (30), 11:41, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cinnamon тяжелее LXQt в плане быстродействия на старых компах. На коре два дуба или атлоне64 2006 года, LXQt летает. Но LXQt - слишком простое, как и его предшественник LXDE. Кто балдел от LXDE лет 15 назад, тому и LXQt понравится, так как это его копия на актуальном тулките, и баги быстро фиксятся, в отличие от заброшенного LXDE.
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