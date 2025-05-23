The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект Linux Mint создал libAdapta, форк библиотеки libAdwaita

23.05.2025 07:43

Разработчики дистрибутива Linux Mint опубликовали первый выпуск библиотеки libAdapta, созданной как форк libAdwaita. Первый выпуск libAdapta 1.5 основан на libAdwaita 1.5 и отличается поддержкой тем оформления и некоторыми дополнительными возможностями. В остальном libAdapta поддерживает всю функциональность libAdwaita и по умолчанию обеспечивает идентичный внешний вид приложений.

Создание своего форка объясняется трудностями с передачей развиваемых проектом расширенных возможностей в основной состав libAdwaita. Мягкий форк, кодовая база которого периодически переводится на новые версии libAdwaita для продолжения поддержания совместимости, рассматривается как оптимальное для Linux Mint решение. Поддерживая собственное ответвление, разработчики Linux Mint не ограничены в реализации своих идей и могут оперативно добавлять изменения, независимо от их одобрения разработчиками libAdwaita.

Проект LibAdwaita преподносится как поддерживающий только платформу GNOME, из-за чего разработчики данной библиотеки отклоняют запросы на изменения, связанные с интеграцией средств управления темами оформления и поддержкой возможностей, отсутствующих в GNOME. Разработчики libAdwaita также отклонили идею добавления расширения, похожего на libGranite.

Проблема в том, что разработчики libAdwaita принципиально отказываются интегрировать поддержку тем оформления, предлагая только базовое оформлением в стиле GNOME. Из-за отсутствия поддержки тем, приложения на базе libAdwaita всегда выглядят как приложения GNOME, а не как приложения GTK, и плохо сочетаются с оформлением других сред рабочего стола.

Приложения, собранные с libAdapta, при запуске в средах рабочего стола, поддерживающих выбор темы оформления, подхватывают настройки тем и используют соответствующие им элементы интерфейса. Библиотека libAdapta проверяет каталог текущей темы оформления GTK и при наличии подкаталога libadapta-* использует иной набор файлов со стилями. Если подкаталог отсутствует, то выполняет откат на набор стилей libAdwaita. Для совместимости с libAdwaita предоставляется отдельный заголовочный файл, позволяющий легко переключаться между libAdwaita и libAdapta без внесения изменений в код.

Напомним, что libAdwaita предоставляет набор компонентов для стилевого оформления интерфейса пользователя, соответствующего рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Библиотека включает в себя готовые виджеты (списки, панели, блоки редактирования, кнопки, вкладки, формы поиска, диалоговые окна и т.п.), соответствующие общему стилю GNOME. Библиотека используется в сочетании с GTK4 и включает компоненты используемой в GNOME темы оформления Adwaita, которые были вынесены из GTK, что позволило разработчикам GTK сосредоточиться на базовых вещах, а разработчикам GNOME быстрее продвигать необходимые для себя изменения стилевого оформления, не затрагивая сам GTK.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/xapp-projec...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 22.1
  3. OpenNews: Linux Mint развивает новое приложение для чата после сворачивания IRC-клиента HexChat
  4. OpenNews: Уязвимости в просмотрщике документов Xreader, развиваемом проектом Linux Mint
  5. OpenNews: В Linux Mint 18 появится новый набор приложений и изменится подход к установке кодеков
  6. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.5 для создания интерфейсов в стиле GNOME
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63292-libadapta
Ключевые слова: libadapta, linuxmint, libadwaita
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:16, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    всё больше и больше причин свалить нафиг на LXQt
     
     
  • 2.4, Yuronn (?), 08:20, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Хорошо там, где нас нет.
     
  • 2.11, anonblmus (?), 08:54, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Такое впечатление, что у вас Core2duo с 2мя гигами ОЗУ и тормозным винтом, что так ужиматься надо.
    Блин, ёлы палы, кеды на машине с кишками начала 2010х годов (Core i5 с интеловской встройкой, 8 гиг ОЗУ) летают. С тех пор разве что SSD добавил.
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 09:01, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, летают низко, что падать было не так больно)
     
  • 3.14, Аноним (1), 09:03, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вообще, не надо мне советовать кеды - мне они НЕ нравятся из-за внешки и НЕ подходят из-за юзабилити и стабильности рабочей сессии
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 09:36, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Псс, парень! Не хочешь немного Trinity TDE?
     
  • 4.23, Я (??), 09:47, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е., стабильность и юзабилити вас не устраивают?)
     
  • 3.19, Аноним (18), 09:38, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Intel Core 2 Duo с 4 ГБ ОЗУ, видеокартой начального уровня, вполне себе пригоден для использования. Хотя конечно на Зионе с Озона с 32 ГБ ОЗУ комфортнее. Для меня это вообще предел мечтаний.
     
  • 3.58, Аноним (58), 11:52, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаешь, после того как команда кед окончательно потеряла адекватность - валить с кед показано всем, вне зависимости от размера RAM и поддерживаемого в Mesa API для данной карты.
     
  • 2.24, kravich (ok), 09:51, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно пора
     
  • 2.30, Аноним (30), 10:08, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LXQt - самое лутшее обновляемое DE, потому как LXDE не обновляется. Но даже так, оно слишком дубовое, надо самому кое-что патчить для своих хотелок. Если умеешь патчить и юзаешь debian stable/oldstable, то LXQt - лутший выбор!
     

  • 1.2, 12yoexpert (ok), 08:19, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    жаль, адапта померла. хотя всё ещё работает без проблем
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:22, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очередной глимпсе?
     
  • 1.6, Yuronn (?), 08:28, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Наверное, разработчики libadwaita работают по гранту производителей мониторов высокого разрешения, потому так упираются, чтобы на 1386х768 кроме кнопки Закрыть не было видно.
     
  • 1.16, Аноним (18), 09:32, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Мягкий форк, кодовая база которого периодически переводится на новые версии libAdwaita для продолжения поддержания совместимости, рассматривается как оптимальное для Linux Mint решение.

    Наивные люди. Единственный выход это полностью форкать фреймворк и пилить его под свои нужды без оглядки на мейнстрим, как сделали это с Trinity TDE.
    GNOME не нужны конкуренты в лице Cinamon.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:34, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Форкнешь?
     
     
  • 3.20, Аноним (18), 09:38, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 09:47, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем новость
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:07, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты хочешь от присоски к Убунту? Они же просто занимаются тем что пилят своё ДЕ.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 10:56, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты что хочешь от присоски к Debian?
     

  • 1.26, Аноним (26), 10:05, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот разработчиков Pop!_OS задолбало вечно подкручивать и догонять рукозадых петросянов и они наконец начали быть мужиками и пилить своё, чтобы не зависеть от желания левой пятки очередного смузихлёба из команды GNOME/GTK
     
  • 1.27, Аноним (30), 10:06, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята! Это всё вечные переписывания ради переписывания! Предлагаю опеннету взять и форкнуть LXDE, которое почти идеально, но некоторые баги есть, так как оно уже 4 года не обновляется. GTK2 и LXDE - самый шик, это то что надо продвинотому линуксоиду! Даже на самом модном здесь пентиуме4 LXDE летает!
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 10:35, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чепуха это, LXDE летает, а браузеры на «пентиуме4» летать не будут, будет очень много проблем.
     
     
  • 3.42, Аноним (30), 11:00, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну да, вы правы. В любом случае LXDE обречено на маргинальность, и бизнес всегда выбирает гном. Однако, почему бы и не юзать LXDE на домашних компьютерах например? Только баги исправлять, больше ничего не нужно. Тем более, иксы будут в том же дебиане ещё много лет.
     
     
  • 4.47, Аноним (18), 11:16, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и бизнес всегда выбирает гном.

    Какой бизнес, какой гном. Да что ты черт побери такое несешь.
    За всю свою практику не видел ни одной инсталляции импортозамещенного дистрибутива с Гном. Ещё раз повторяю = НОЛЬ.

     
     
  • 5.50, Аноним (26), 11:21, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>и бизнес всегда выбирает гном.
    > Какой бизнес, какой гном. Да что ты черт побери такое несешь.
    > За всю свою практику не видел ни одной инсталляции импортозамещенного дистрибутива с
    > Гном. Ещё раз повторяю = НОЛЬ.

    Ну щас Альт официально дропнули у себя в их официальных дистрибутивах MATE и испортозаместили на модный молодёжный GNOME, поэтому именно в "импортозамещённых" можно будет увидеть.

     
     
  • 6.57, Аноним (18), 11:49, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и так не видел ни разу Альт на компах, а с Гномом точно никогда не увижу.
     
  • 5.54, Аноним (30), 11:33, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в смысле, во всём мире бизнес выбирает только гном, и ничего другого. Это как бы факт. Даже кедов нигде нет.
     
  • 2.46, Аноним (46), 11:16, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mate же, Mate
     
  • 2.48, Аноним (18), 11:17, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть Trinity TDE форк лучшей версии KDE и есть MATE форк лучшей версии GNOME. Лучше уже ничего изобрести не получится.
     

  • 1.29, Аноним (29), 10:08, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > основан на libAdwaita 1.5 и отличается поддержкой тем оформления

    Во, давно пора гномовским обм@дкам показать мастеркласс.

     
     
  • 2.31, Аноним (30), 10:13, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ничего не получится у минта! За гномом стоит редхот с ресурсами, и только они решают, каким должен быть десктопный линукс. Всё остальное - догонялки и маргинальность.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 10:49, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот абсолютно согласен, маленькая компания живущая на донаты не потянет большой проект. На завод, электростанцию или банк я бы Cinnamon не взял, только GNOME, когда отвечаешь деньгами, а не в игрушки играешь подход сразу меняется.
     
     
  • 4.44, Аноним (18), 11:06, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только ты не выбираешь ОС для заводов, электростанций и банков. Я не видел ни на одном импортозаемщенном рабочем месте дистрибутив с Гноном. Интерфейс в первую очередь должен быть понятен и удобен.  А Гном не удобен и не понятен, не смотря на то кто его курирует.
     
  • 3.49, Аноним (46), 11:19, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этот момент Kde и Xfce, такие: "Да? Это точно?"
     
  • 2.36, Аноним (36), 10:46, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мастерклассом был бы независимый форк gtk.
     
     
  • 3.45, Аноним (18), 11:07, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже форкннули GNOME 2 получился MATE.
     

  • 1.32, Аноним (30), 10:26, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, может кому интересно, вот форк LXDE от лорчанина Вадика:

    https://github.com/sde-gui

     
     
  • 2.35, Брус Ю (?), 10:37, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно ещё живо? Надо будет ради интереса поьыкать.
     
     
  • 3.39, Аноним (30), 10:54, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне хорошо работает, только есть пара багов в его файловом менеджере, которые он фиксить не собирается.
     

  • 1.37, Аноним (46), 10:47, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Библиотека используется в сочетании с GTK4 и включает компоненты используемой в GNOME темы оформления Adwaita, которые были вынесены из GTK, что позволило разработчикам GTK сосредоточиться на базовых вещах, а разработчикам GNOME быстрее продвигать необходимые для себя изменения...

    Это как? gtk в гноме теперь не gtk?

     
     
  • 2.59, llolik (ok), 11:53, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Библиотека используется в сочетании с GTK4 и включает компоненты используемой в GNOME темы оформления Adwaita, которые были вынесены из GTK, что позволило разработчикам GTK сосредоточиться на базовых вещах, а разработчикам GNOME быстрее продвигать необходимые для себя изменения...
    > Это как? gtk в гноме теперь не gtk?

    libAdwiata - это стилевой движок над GTK (все виджеты - это потомки от классов GTK: AdwButton, AdwApplication и т.д.). По-сути, развитие libhandy. Гномеры вынесли свой HIG в этот стилевой движок, чтобы не лезть с этим в GTK и не ломать работу другим.

    Вообще, они, я так понимаю, будут даже за, если те, кто не хочет соблюдать их HIG, запилят себе свой движок.

     

  • 1.41, Аноним (41), 10:56, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем натягивать одну тему на все приложения с разными тулкитами? В чём смысл? VST/LV2 рисуют с оригинальным дизайном, никто ж не ноет.
     
  • 1.52, Аноним (52), 11:27, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ставил Линукс Минт на старый комп от 2010 года, тормозит просто адски, а ещё позиционируется, как дистрибутив для старых ПК, хотя там 4 ядра и 4 Гига памяти.
    Нвидиа, разумеется не встала, только ноувеау.

    Что можно попробовать вместо него?

     
     
  • 2.53, Аноним (30), 11:31, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тебе нужен визуальный минимализм и современное обновляемое DE - лучше всего LXQt. Если ты готов сам фиксить баги и конпилять - LXDE. Если есть ностальгия по KDE3 и тяга к свистопрделкам - тогда Trinity TDE.
     
     
  • 3.55, Аноним (52), 11:37, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так речь не об одной ДЕ.
    Cinnamon не тяжелее LXQT.
     
     
  • 4.56, Аноним (30), 11:41, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cinnamon тяжелее LXQt в  плане быстродействия на старых компах. На коре два дуба или атлоне64 2006 года, LXQt летает. Но LXQt - слишком простое, как и его предшественник LXDE. Кто балдел от LXDE лет 15 назад, тому и LXQt понравится, так как это его копия на актуальном тулките, и баги быстро фиксятся, в отличие от заброшенного LXDE.
     
  • 2.60, Аноним (60), 11:54, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оффтопик (и я не шучу).
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру