Уязвимости в просмотрщике документов Xreader, развиваемом проектом Linux Mint

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|1.1, Аноним (1), 11:28, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне как пользователю минта интересно: Кто в здравом уме с помощью него читает epub?)
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|4.34, AlexYeCu_not_logged (?), 13:08, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А мне вообще непонятно, зачем использовать что-то, кроме Okular?
Чтобы не сталкиваться с багами, если все версии Okular-а в имеющейся версии ОС используют забагованные версии библиотек. В этом случае проще взять другую софтину, а не пересобирать половину системы.
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|2.6, Аноним (6), 11:39, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Если сабж идет в стандартной поставке, почему бы не пользоваться? Логично пользоваться тем что идет в комплекте среды рабочего стола.
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|3.9, mint user (?), 11:41, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Логично пользоваться удобными программами, не ограничивая себя ушлепским дефолтом.
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|4.13, Аноним (6), 11:50, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальные люди не должны задумываться об альтернативах, если конечно дефолтный софт юзабельный. Сабж не пробовал, допускаю что он неюзабелен.
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|5.36, AlexYeCu_not_logged (?), 13:11, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Нормальные люди
Тут бы пригодились определение и критерии этой самой нормальности.
А то ведь в некоторых трактовках «нормальный» и свободным софтом пользоваться не будет, и на Опеннет с прочими Юниксфорумами и Лорами заглядывать тоже.
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|5.42, Аноним (-), 13:23, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно "нормальность" определяется распространенностью.
У людей так же за редким исключением (например левши абсолютно нормальные, хотя их 5-10%).
Можно ли считать нормальными те самык 3%?
Можно ли делить их на более нормальных и менее?
Думаю ты хотел сказать "софт из коробки должен быть качественным, чтобы пользовательне тратил время на поиск альтернатив"?
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|3.29, Аноним (29), 12:56, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если сабж идет в стандартной поставке, почему бы не пользоваться? Логично пользоваться тем что идет в комплекте среды рабочего стола
Потому что бывалый пользователь Линукса знает, что такой дефолтный софт традиционно делиться на две группы:
1. 2-3 с умом сделанные программы, которые развивались десятилетиями и обладают всем набором функций. И плюс меньшим количеством багов в силу количества пользователей, которые о них сообщают, и разработчиков, которые их фиксят.
2. Несколько десятков невнятных, багованных огрызков "для окружения (name)", смысл создания и существования которых остается загадкой. Они вечно в зачаточном состоянии с отсутствием базового функционала. В дополннние к сабжу из того же XFCE можно упомянуть текстовый редактор Mousepad, где в 2023 году нет элементарной проверки орфографии. Спрашивается: для кого его делали и зачем, если оно by design бесполезно как для обычного человека, так и ддя тем более программиста.
Вполне логично, что если вы не хотите тратить свое время зря (и, как правило, в самый неподходящий момент), то первое, что вы сделаете при установке свежей системы: снесете софт из второй группы и установите ему в замену адекватную программу из группы первой.
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|4.32, Аноним (6), 13:03, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Потому что бывалый пользователь Линукса знает, что такой дефолтный софт традиционно делиться на две группы:
Люблю когда аппелируют к толпе. Типичный приём демагога.
>1. 2-3 с умом сделанные программы, которые развивались десятилетиями и обладают всем набором функций. И плюс меньшим количеством багов в силу количества пользователей, которые о них сообщают, и разработчиков, которые их фиксят.
Опять теоретизирование. Люблю экспертов теоретиков. Назови названия программ.
>2. Несколько десятков невнятных, багованных огрызков "для окружения (name)", смысл создания и существования которых остается загадкой. Они вечно в зачаточном состоянии с отсутствием базового функционала. В дополннние к сабжу из того же XFCE можно упомянуть текстовый редактор Mousepad, где в 2023 году нет элементарной проверки орфографии. Спрашивается: для кого его делали и зачем, если оно by design бесполезно как для обычного человека, так и ддя тем более программиста.
Опять же теоретизирование. Конкретные примеры. Что ты сделал чтобы улучшить функциональность?
>с отсутствием базового функционала.
Слово маркер быдла. Ты понятия не имеешь что значит это слово, но используешь его чтобы казаться умнее.
>Вполне логично, что если вы не хотите тратить свое время зря (и, как правило, в самый неподходящий момент), то первое, что вы сделаете при установке свежей системы: снесете софт из второй группы и установите ему в замену адекватную программу из группы первой.
Даже я, мастер демагогии, не опускаюсь до таких пространных рассуждений.
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|2.15, тоже Аноним (ok), 11:55, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читают такие форматы не на компьютере обычно.
Но для атаки достаточно открыть.
Например, недавно накачивал теще чтива с торрентов, там случались epub, в один заглянул, просто чтобы посмотреть оглавление... правда, у меня не Минт, а Зубунту - соответственно, Atril.
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|1.2, Аноним (2), 11:34, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Их предупреждали, что сложность в софтостроении - это то, с чем нужно считаться. Но они продолжали использовать язык Цэ, в котором нет никаких инструментов для управления сложностью, кроме самых примитивных.
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|2.24, Аноним (24), 12:19, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В тот момент когда писали эту прогу ничего другого, во первых, не было, во вторых, это писали изначально вчерашние студенты (тут не поможет никакой "безопасный" язык).
Беда в том что изоляции приложений до сих пор в ОС нет из коробки а все решения - костыльные в том или ином виде.
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|1.3, ИмяХ (ok), 11:34, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надо было писать его на более безопасном языке, который не допускает такой детской уязвимости.
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|2.8, Аноним (6), 11:40, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Согласен, лучше Borland Pascal для этой цели сложно придумать.
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|1.5, Аноним (6), 11:38, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Берут какую-то рандомную программу, ищут в ней уязвимость, героически её закрывают. Ура герои, все довольны.
Я это к тому что таких уязвимостей можно найти почти в любой рандомной программе, которую специально не проверяли на уязвимости.
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|2.11, Аноним (-), 11:44, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта "рандомная програма" на минуточку базовая в поставке дистрибутива.
Это значит, что у достаточно большого кол-ва людей она так и останется.
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|3.14, Аноним (6), 11:51, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тогда нжно проводить хакотоны про выявлению уязвиомстей во всем софте из стандартной поставки, а не тыкать наугад.
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|5.23, Аноним (6), 12:15, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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— Ой! Вань! Смотри, какие клоуны!
Рот — хоть завязочки пришей…
Ой, до чего, Вань, размалёваны,
И голос — как у алкашей!
А тот похож (нет, правда, Вань)
На шурина — такая ж пьянь.
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Я — правду, Вань!
— Послушай, Зин, не трогай шурина:
Какой ни есть, а он родня.
Сама намазана, прокурена —
Гляди, дождёшься у меня!
А чем болтать — взяла бы, Зин,
В антракт сгоняла б в магазин…
Что, не пойдёшь? Ну, я — один.
Подвинься, Зин!..
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|4.33, Аноним (-), 13:08, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ха, ну ты пошутил!
Ты еще предложи код писать с автотестами, стат анализом и думать "что писать".
Большая часть дистрибутивов лепится из найденных на п̶о̶м̶о̶й̶к̶е̶ просторах интернета нескучных программ. Их оценивают по качеству от "ваще не собирается", до "оно запустилось" и ту, которая создателю дистра больше понравилась, пихают в дистрибутив.
В редких случаях есть однозначный лидер или нет альтернатив. Но это не касается парада велосипедов, как например тут - "просмотрщик epub/pdf/...", коих тысячи.
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|2.10, Аноним (6), 11:44, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типично линуксячий подход, мастерить из гавна и палок среду, приматывая синей изолентой.
У нормальных людей джентельменский набор софта идет из коробки, на одном фреймворке, с единообразным интерфейсом. А не как в абсолютно любом дистрибутиве веб-браузёр по-дефолту идёт Фраерфокс. Мне как конечному пользователю не надо думать
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|4.26, Иисус (?), 12:32, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще у флаттера только одна серьёзная проблема - Dart. Если не считать этого, то вполне неплохая штука.
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|3.37, AlexYeCu_not_logged (?), 13:13, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Типично линуксячий подход, мастерить из гавна и палок среду, приматывая синей изолентой.
Забавно слышать такое от виндузятника.
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|2.19, Zenitur (ok), 12:08, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> софт, прибитый к DE
Падажжи, это же XReader, который, судя по названию, должен использовать одни лишь голые "иксы"? Был бы он KDE-шным, был бы KReader, а GNOME-овским - GReader. Или я с XPDF путаю? Вообще, откуда у проекта на голых иксах - GIT-репозиторий? Почему не CVS или SVN?
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|4.25, Zenitur (ok), 12:22, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как-то бредово весь софт на X относить к иксам
Ну а как же? xcompmgr, xmms, xterm... Ещё скажи, что на "K" не всё KDE-шное
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|3.40, pic (?), 13:17, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде как их софт продвигался как не привязанный к DE, доступный для работы с любыми окружениями, поэтому они отказались от брендирования типа mintReader и т.п.
Но тогда почему их X-софта нет на flathub.org, это же было логично.
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|1.12, Bottle (?), 11:45, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Открываем репозиторий.
>Видим, что 94,3% кода - на C
>Изображаем максимально удивлённое лицо
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|2.16, Аноним (16), 11:58, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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удивляет другое
почему софт у них на сях (хридер, немо, хед), а синамон наполовину на жабаскрипте(!!!) и еще 17 процентов пихтона
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|2.35, mymedia (ok), 13:10, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь не Си-специфичные ошибки. Тут допускались ../ в путях, и не было экранирования у system().
На любом языке можно так наговнокодить.
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|1.27, Аноним (29), 12:37, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это старая традиция в линуксячьем десктопе: сделаем с нуля очередную читалку/плеер/текстовый редактор вместо того, чтобы вложить эти усилия в уже существую программу.
И получается, что есть с десяток этих условных читалок, а по функционалу все, как одна - вечно недоделанные багованные огрызки. Вот интересно: в этом Xreader есть поддержка PDF форм, аннотаций, цветовых профилей?
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|2.39, Аноним (-), 13:15, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... не уверен, что это касается только десктопа.
Сколько серверных утилит дублируются, потому что автор решил заняться велосипедостроением?
От то-то и оно.
Но на десктопе оно более явно видно - тысячи дистрибутивов, собранных с разнообразным набором инитов, ДЕ, программ, и костылей.
В итоге силы миллионов людей разливаются по морю кода... и в итоге имеем, то что имеем)
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