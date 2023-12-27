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Уязвимости в просмотрщике документов Xreader, развиваемом проектом Linux Mint

27.12.2023 11:10

В программе для просмотра документов Xreader, развиваемой разработчиками дистрибутива Linux Mint, выявлены две уязвимости, которые могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных файлов в форматах EPUB и CBT. Уявзимости устранены в обновлениях Xreader 4.0.0, 3.8.5, 3.6.6, 3.2.3 и 2.6.5.

Уязвимости вызваны ошибками в коде для разбора форматов EPUB и CBT. В случае c EPUB проблема (CVE-2023-44451) связана с отсутствием должного экранирования спецсимволов ("../") в параметрах, используемых при формировании файлового пути для распаковки содержимого в каталоге с временными файлами. В случае с CBT уязвимость (CVE-2023-44452) вызвана использованием неочищенных значений из файла в качестве аргументов при выполнении внешней команды intltool_merge при помощи функции system().

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Взлом инфраструктуры Linux Mint привёл к распространению ISO-образов с бэкдором
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 21.2
  4. OpenNews: В Linux Mint отмечены проблемы с распространением обновлений с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS
  6. OpenNews: В Linux Mint 18 появится новый набор приложений и изменится подход к установке кодеков
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60355-xreader
Ключевые слова: xreader, linuxmint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:28, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне как пользователю минта интересно: Кто в здравом уме с помощью него читает epub?)
     
     
  • 2.4, mint user (?), 11:36, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Кто в принципе этим ущербным просмотрщиком пользуется?
     
     
  • 3.20, Гладиолус (?), 12:09, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А мне вообще непонятно, зачем использовать что-то, кроме Okular?
     
     
  • 4.34, AlexYeCu_not_logged (?), 13:08, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А мне вообще непонятно, зачем использовать что-то, кроме Okular?

    Чтобы не сталкиваться с багами, если все версии Okular-а в имеющейся версии ОС используют забагованные версии библиотек. В этом случае проще взять другую софтину, а не пересобирать половину системы.

     
  • 2.6, Аноним (6), 11:39, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Если сабж идет в стандартной поставке, почему бы не пользоваться? Логично пользоваться тем что идет в комплекте среды рабочего стола.
     
     
  • 3.9, mint user (?), 11:41, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично пользоваться удобными программами, не ограничивая себя ушлепским дефолтом.
     
     
  • 4.13, Аноним (6), 11:50, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные люди не должны задумываться об альтернативах, если конечно дефолтный софт юзабельный. Сабж не пробовал, допускаю что он неюзабелен.
     
     
  • 5.36, AlexYeCu_not_logged (?), 13:11, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нормальные люди

    Тут бы пригодились определение и критерии этой самой нормальности.

    А то ведь в некоторых трактовках «нормальный» и свободным софтом пользоваться не будет, и на Опеннет с прочими Юниксфорумами и Лорами заглядывать тоже.

     
     
  • 6.44, Аноним (44), 13:34, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальных не бывает, банальные.
     
  • 5.42, Аноним (-), 13:23, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно "нормальность" определяется распространенностью.
    У людей так же за редким исключением (например левши абсолютно нормальные, хотя их 5-10%).

    Можно ли считать нормальными те самык 3%?
    Можно ли делить их на более нормальных и менее?

    Думаю ты хотел сказать "софт из коробки должен быть качественным, чтобы пользовательне тратил время на поиск альтернатив"?

     
  • 3.29, Аноним (29), 12:56, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если сабж идет в стандартной поставке, почему бы не пользоваться? Логично пользоваться тем что идет в комплекте среды рабочего стола

    Потому что бывалый пользователь Линукса знает, что такой дефолтный софт традиционно делиться на две группы:

    1. 2-3 с умом сделанные программы, которые развивались десятилетиями и обладают всем набором функций. И плюс меньшим количеством багов в силу количества пользователей, которые о них сообщают, и разработчиков, которые их фиксят.

    2. Несколько десятков невнятных, багованных огрызков "для окружения (name)", смысл создания и существования которых остается загадкой. Они вечно в зачаточном состоянии с отсутствием базового функционала. В дополннние к сабжу из того же XFCE можно упомянуть текстовый редактор Mousepad, где в 2023 году нет элементарной проверки орфографии. Спрашивается: для кого его делали и зачем, если оно by design бесполезно как для обычного человека, так и ддя тем более программиста.

    Вполне логично, что если вы не хотите тратить свое время зря (и, как правило, в самый неподходящий момент), то первое, что вы сделаете при установке свежей системы: снесете софт из второй группы и установите ему в замену адекватную программу из группы первой.

     
     
  • 4.32, Аноним (6), 13:03, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Потому что бывалый пользователь Линукса знает, что такой дефолтный софт традиционно делиться на две группы:

    Люблю когда аппелируют к толпе. Типичный приём демагога.
    >1. 2-3 с умом сделанные программы, которые развивались десятилетиями и обладают всем набором функций. И плюс меньшим количеством багов в силу количества пользователей, которые о них сообщают, и разработчиков, которые их фиксят.

    Опять теоретизирование. Люблю экспертов теоретиков. Назови названия программ.

    >2. Несколько десятков невнятных, багованных огрызков "для окружения (name)", смысл создания и существования которых остается загадкой. Они вечно в зачаточном состоянии с отсутствием базового функционала. В дополннние к сабжу из того же XFCE можно упомянуть текстовый редактор Mousepad, где в 2023 году нет элементарной проверки орфографии. Спрашивается: для кого его делали и зачем, если оно by design бесполезно как для обычного человека, так и ддя тем более программиста.

    Опять же теоретизирование. Конкретные примеры. Что ты сделал чтобы улучшить функциональность?
    >с отсутствием базового функционала.

    Слово маркер быдла. Ты понятия не имеешь что значит это слово, но используешь его чтобы казаться умнее.

    >Вполне логично, что если вы не хотите тратить свое время зря (и, как правило, в самый неподходящий момент), то первое, что вы сделаете при установке свежей системы: снесете софт из второй группы и установите ему в замену адекватную программу из группы первой.

    Даже я, мастер демагогии, не опускаюсь до таких пространных рассуждений.

     
     
  • 5.46, Аноним (29), 14:06, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно.
     
  • 2.15, тоже Аноним (ok), 11:55, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читают такие форматы не на компьютере обычно.
    Но для атаки достаточно открыть.
    Например, недавно накачивал теще чтива с торрентов, там случались epub, в один заглянул, просто чтобы посмотреть оглавление... правда, у меня не Минт, а Зубунту - соответственно, Atril.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:34, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Их предупреждали, что сложность в софтостроении - это то, с чем нужно считаться. Но они продолжали использовать язык Цэ, в котором нет никаких инструментов для управления сложностью, кроме самых примитивных.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:19, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В тот момент когда писали эту прогу ничего другого, во первых, не было, во вторых, это писали изначально вчерашние студенты (тут не поможет никакой "безопасный" язык).
    Беда в том что изоляции приложений до сих пор в ОС нет из коробки а все решения - костыльные в том или ином виде.
     

  • 1.3, ИмяХ (ok), 11:34, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было писать его на более безопасном языке, который не допускает такой детской уязвимости.
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 11:40, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Согласен, лучше Borland Pascal для этой цели сложно придумать.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 13:35, 27/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.5, Аноним (6), 11:38, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Берут какую-то рандомную программу, ищут в ней уязвимость, героически её закрывают. Ура герои, все довольны.
    Я это к тому что таких уязвимостей можно найти почти в любой рандомной программе, которую специально не проверяли на уязвимости.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 11:44, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта "рандомная програма" на минуточку базовая в поставке дистрибутива.
    Это значит, что у достаточно большого кол-ва людей она так и останется.
     
     
  • 3.14, Аноним (6), 11:51, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда нжно проводить хакотоны про выявлению уязвиомстей во всем софте из стандартной поставки, а не тыкать наугад.
     
     
  • 4.21, iPony129412 (?), 12:12, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а деньги где?
     
     
  • 5.23, Аноним (6), 12:15, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    — Ой! Вань! Смотри, какие клоуны!
    Рот — хоть завязочки пришей…
    Ой, до чего, Вань, размалёваны,
    И голос — как у алкашей!
    А тот похож (нет, правда, Вань)
    На шурина — такая ж пьянь.
    Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
    Я — правду, Вань!
    — Послушай, Зин, не трогай шурина:
    Какой ни есть, а он родня.
    Сама намазана, прокурена —
    Гляди, дождёшься у меня!
    А чем болтать — взяла бы, Зин,
    В антракт сгоняла б в магазин…
    Что, не пойдёшь? Ну, я — один.
    Подвинься, Зин!..
     
  • 4.33, Аноним (-), 13:08, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, ну ты пошутил!
    Ты еще предложи код писать с автотестами, стат анализом и думать "что писать".

    Большая часть дистрибутивов лепится из найденных на п̶о̶м̶о̶й̶к̶е̶ просторах интернета нескучных программ. Их оценивают по качеству от "ваще не собирается", до "оно запустилось" и ту, которая создателю дистра больше понравилась, пихают в дистрибутив.
    В редких случаях есть однозначный лидер или нет альтернатив. Но это не касается парада велосипедов, как например тут - "просмотрщик epub/pdf/...", коих тысячи.

     

  • 1.7, mint user (?), 11:39, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Любой софт, прибитый к DE, ущербный по определению.
     
     
  • 2.10, Аноним (6), 11:44, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типично линуксячий подход, мастерить из гавна и палок среду, приматывая синей изолентой.
    У нормальных людей джентельменский набор софта идет из коробки, на одном фреймворке, с единообразным интерфейсом. А не как в абсолютно любом дистрибутиве веб-браузёр по-дефолту идёт Фраерфокс. Мне как конечному пользователю не надо думать
     
     
  • 3.17, pic (?), 12:00, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Flutter?
     
     
  • 4.26, Иисус (?), 12:32, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще у флаттера только одна серьёзная проблема - Dart. Если не считать этого, то вполне неплохая штука.
     
     
  • 5.28, Аноним (-), 12:43, 27/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.30, Аноним (6), 12:57, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знать не знал что такое этот флуффер. Я про привычные Qt, GTK.
     
  • 3.37, AlexYeCu_not_logged (?), 13:13, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Типично линуксячий подход, мастерить из гавна и палок среду, приматывая синей изолентой.

    Забавно слышать такое от виндузятника.

     
  • 2.19, Zenitur (ok), 12:08, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > софт, прибитый к DE

    Падажжи, это же XReader, который, судя по названию, должен использовать одни лишь голые "иксы"? Был бы он KDE-шным, был бы KReader, а GNOME-овским - GReader. Или я с XPDF путаю? Вообще, откуда у проекта на голых иксах - GIT-репозиторий? Почему не CVS или SVN?

     
     
  • 3.22, iPony129412 (?), 12:14, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как-то бредово весь софт на X относить к иксам
     
     
  • 4.25, Zenitur (ok), 12:22, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как-то бредово весь софт на X относить к иксам

    Ну а как же? xcompmgr, xmms, xterm... Ещё скажи, что на "K" не всё KDE-шное

     
  • 3.40, pic (?), 13:17, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде как их софт продвигался как не привязанный к DE, доступный для работы с любыми окружениями, поэтому они отказались от брендирования типа mintReader и т.п.

    Но тогда почему их X-софта нет на flathub.org, это же было логично.

     
     
  • 4.43, iPony129412 (?), 13:28, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему должен?
    Сам по себе Flatpak переусложнён и привносит кучу багов.
     

  • 1.12, Bottle (?), 11:45, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Открываем репозиторий.
    >Видим, что 94,3% кода - на C
    >Изображаем максимально удивлённое лицо
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:58, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    удивляет другое

    почему софт у них на сях (хридер, немо, хед), а синамон наполовину на жабаскрипте(!!!) и еще 17 процентов пихтона

     
  • 2.35, mymedia (ok), 13:10, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь не Си-специфичные ошибки. Тут допускались ../ в путях, и не было экранирования у system().
    На любом языке можно так наговнокодить.
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:06, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хакинтошный софт проверял кто-нибудь на уязвимости?
     
  • 1.27, Аноним (29), 12:37, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это старая традиция в линуксячьем десктопе: сделаем с нуля очередную читалку/плеер/текстовый редактор вместо того, чтобы вложить эти усилия в уже существую программу.

    И получается, что есть с десяток этих условных читалок, а по функционалу все, как одна - вечно недоделанные багованные огрызки. Вот интересно: в этом Xreader есть поддержка PDF форм, аннотаций, цветовых профилей?

     
     
  • 2.31, Аноним (6), 12:58, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что вы его минусуете, правду написал же.
     
     
  • 3.38, AlexYeCu_not_logged (?), 13:15, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А что вы его минусуете, правду написал же.

    Наврал он.

     
  • 2.39, Аноним (-), 13:15, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... не уверен, что это касается только десктопа.
    Сколько серверных утилит дублируются, потому что автор решил заняться велосипедостроением?
    От то-то и оно.

    Но на десктопе оно более явно видно - тысячи дистрибутивов, собранных с разнообразным набором инитов, ДЕ, программ, и костылей.
    В итоге силы миллионов людей разливаются по морю кода... и в итоге имеем, то что имеем)

     
  • 2.41, Аноним (41), 13:18, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Есть.
    Первые два только что проверил.
     

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