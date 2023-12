Уязвимости в просмотрщике документов Xreader, развиваемом проектом Linux Mint

2.4 , mint user ( ? ), 11:36, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Кто в принципе этим ущербным просмотрщиком пользуется?

3.20 , Гладиолус ( ? ), 12:09, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А мне вообще непонятно, зачем использовать что-то, кроме Okular?

4.34 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:08, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А мне вообще непонятно, зачем использовать что-то, кроме Okular? Чтобы не сталкиваться с багами, если все версии Okular-а в имеющейся версии ОС используют забагованные версии библиотек. В этом случае проще взять другую софтину, а не пересобирать половину системы.

2.6 , Аноним ( 6 ), 11:39, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Если сабж идет в стандартной поставке, почему бы не пользоваться? Логично пользоваться тем что идет в комплекте среды рабочего стола.

3.9 , mint user ( ? ), 11:41, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Логично пользоваться удобными программами, не ограничивая себя ушлепским дефолтом.

4.13 , Аноним ( 6 ), 11:50, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормальные люди не должны задумываться об альтернативах, если конечно дефолтный софт юзабельный. Сабж не пробовал, допускаю что он неюзабелен.

5.36 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:11, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Нормальные люди Тут бы пригодились определение и критерии этой самой нормальности. А то ведь в некоторых трактовках «нормальный» и свободным софтом пользоваться не будет, и на Опеннет с прочими Юниксфорумами и Лорами заглядывать тоже.

6.44 , Аноним ( 44 ), 13:34, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормальных не бывает, банальные.

5.42 , Аноним ( - ), 13:23, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обычно "нормальность" определяется распространенностью.

У людей так же за редким исключением (например левши абсолютно нормальные, хотя их 5-10%). Можно ли считать нормальными те самык 3%?

Можно ли делить их на более нормальных и менее? Думаю ты хотел сказать "софт из коробки должен быть качественным, чтобы пользовательне тратил время на поиск альтернатив"?

3.29 , Аноним ( 29 ), 12:56, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если сабж идет в стандартной поставке, почему бы не пользоваться? Логично пользоваться тем что идет в комплекте среды рабочего стола Потому что бывалый пользователь Линукса знает, что такой дефолтный софт традиционно делиться на две группы: 1. 2-3 с умом сделанные программы, которые развивались десятилетиями и обладают всем набором функций. И плюс меньшим количеством багов в силу количества пользователей, которые о них сообщают, и разработчиков, которые их фиксят. 2. Несколько десятков невнятных, багованных огрызков "для окружения (name)", смысл создания и существования которых остается загадкой. Они вечно в зачаточном состоянии с отсутствием базового функционала. В дополннние к сабжу из того же XFCE можно упомянуть текстовый редактор Mousepad, где в 2023 году нет элементарной проверки орфографии. Спрашивается: для кого его делали и зачем, если оно by design бесполезно как для обычного человека, так и ддя тем более программиста. Вполне логично, что если вы не хотите тратить свое время зря (и, как правило, в самый неподходящий момент), то первое, что вы сделаете при установке свежей системы: снесете софт из второй группы и установите ему в замену адекватную программу из группы первой.

4.32 , Аноним ( 6 ), 13:03, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Потому что бывалый пользователь Линукса знает, что такой дефолтный софт традиционно делиться на две группы: Люблю когда аппелируют к толпе. Типичный приём демагога.

>1. 2-3 с умом сделанные программы, которые развивались десятилетиями и обладают всем набором функций. И плюс меньшим количеством багов в силу количества пользователей, которые о них сообщают, и разработчиков, которые их фиксят. Опять теоретизирование. Люблю экспертов теоретиков. Назови названия программ. >2. Несколько десятков невнятных, багованных огрызков "для окружения (name)", смысл создания и существования которых остается загадкой. Они вечно в зачаточном состоянии с отсутствием базового функционала. В дополннние к сабжу из того же XFCE можно упомянуть текстовый редактор Mousepad, где в 2023 году нет элементарной проверки орфографии. Спрашивается: для кого его делали и зачем, если оно by design бесполезно как для обычного человека, так и ддя тем более программиста. Опять же теоретизирование. Конкретные примеры. Что ты сделал чтобы улучшить функциональность?

>с отсутствием базового функционала. Слово маркер быдла. Ты понятия не имеешь что значит это слово, но используешь его чтобы казаться умнее. >Вполне логично, что если вы не хотите тратить свое время зря (и, как правило, в самый неподходящий момент), то первое, что вы сделаете при установке свежей системы: снесете софт из второй группы и установите ему в замену адекватную программу из группы первой. Даже я, мастер демагогии, не опускаюсь до таких пространных рассуждений.

5.46 , Аноним ( 29 ), 14:06, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ладно.

2.15 , тоже Аноним ( ok ), 11:55, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Читают такие форматы не на компьютере обычно.

Но для атаки достаточно открыть.

Например, недавно накачивал теще чтива с торрентов, там случались epub, в один заглянул, просто чтобы посмотреть оглавление... правда, у меня не Минт, а Зубунту - соответственно, Atril.