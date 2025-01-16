Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 22.1, продолжающий развитие ветки на пакетной базе Ubuntu 24.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE (3 ГБ), Cinnamon (3 ГБ) и Xfce (3 ГБ). Ветка Linux Mint 22 отнесена к выпускам с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых будут формироваться до 2029 года. Основные изменения в Linux Mint 22.1: Модернизирован стек управления пакетами, связанный с пакетным менеджером APT. Вместо инструментария aptdaemon задействован собственный сервис Aptkit, также реализующий фоновый процесс и DBus-интерфейс для выполнения непривилегированными пользователями операций управления пакетами. Вместо приложений, использующих aptdaemon, таких как GDebi, synaptic и apturl, реализован новый интерфейс установки пакетов Captain, который можно вызвать из других приложений при попытке открытия файлов с расширением deb или задействовать в качестве обработчика URL "apt://pkgname". Отмечается, что основанный на aptdaemon инструментарий устарел, не развивается основным проектом и сопровождается через накопление отдельной коллекции патчей в дистрибутивах. Замена aptdaemon позволила решить проблемы с локализацией и переводом в средствах управления пакетами; избавила дистрибутив от компонентов, оставшихся без сопровождения; упростила архитектуру; сократила трудозатраты разработчиков. Переход на Aptkit позволил реализовать в приложении Software Sources графический режим для отката на прошлые версии для пакетов, отсутствующих в репозиторих Ubuntu. В приложении Update Manager удалось улучшить поддержку Wayland и обновить код для многопоточного и многопроцессного выполнения операций.

Реализована поддержка профилей энергопотребления, позволяющих пользователю выбрать приемлемый для себя баланс между энергопотреблением и производительностью. Доступно три режима: экономия энергии, высокая производительность и сбалансированный. В среде рабочего стола Cinnamon режим можно выбрать в секции конфигуратора "Preferences → Power Management" или через апплет в панели. В Xfce и MATE выбор режима осуществляется командой "powerprofilesctl set power-saver|performance|balanced".

Среда рабочего стола Cinnamon обновлена до выпуска 6.4.

Интегрирован режим ночной подсветки ("Night Light"), который меняет цветовую температуру в зависимости от времени суток и может использоваться в окружениях на базе X11 и Wayland. При работе в ночное время автоматически уменьшается интенсивность синего цвета на экране, что делает цветовую гамму более тёплой для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном.

Предложена новая тема оформления, которая отличается использованием более тёмных цветов, выраженным контрастом, скруглением элементов интерфейса и увеличенными отступами между апплетами и панелью.

Изменено оформление диалоговых окон. Добавлена возможность использования цветных кнопок в диалогах. Для отрисовки ключевых всплывающих диалоговых окон задействована библиотека Clutter. Переделан диалог для принудительного завершения работы приложений, показываемый в случае зависания программы и прекращения её реагирования на действия пользователя.

Переработан внешний вид экранных индикаторов (OSD), используемых при изменении яркости и громкости медиа-кнопками, а также при переключении виртуальных рабочих столов.

Улучшен интерфейс смены задач по Alt-tab. Добавлена опция для показа только окон, размещённых на текущем мониторе. Переделана работа со свёрнутыми окнами.

Обновлён стиль и увеличены отступы в основном меню. Добавлена поддержка навигации по меню с использованием клавиш управления курсором на цифровой клавиатуре. Упрощена анимация при работе с меню.

Улучшена совместимость с Wayland. Добавлена опциональная возможность установки сессионных файлов для Wayland. На собственные диалоги заменён устаревший пакет policykit-1-gnome, что позволило при использовании Wayland наладить в Cinnamon корректную работу приложений, запрашивающих права администратора.

В менеджере приложений (Software Manager) ускорены операции установки и навигации по пакетам.

В файловый менеджер Bulky добавлена функция удаления диакритических знаков из имён группы файлов (например, "résumé.pdf" может заменить на "resume.pdf").

Включена генерация миниатюр для файлов с расширением ".ora" (OpenRaster).



