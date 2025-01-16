Релиз дистрибутива Linux Mint 22.1

|
|
|
|2.2, Аноним (2), 18:58, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Чуть более оптимизированный гном* но да после отхода от gtk3 Cinnamon потеряет смысл во многом..
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 19:09, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в панели управления есть менеджер обновлений, в нем жми edit->upgrade
|
|1.5, Аноним (5), 19:07, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Погонял в лайве новый Linux Mint 22.1 Cinnamon, и шо хочу сказать. Полное неприятие, отторжение и разочарование, начиная с 22 версии. Старый-добрый Минт свернул куда-то не туда. Изменения в дизайне: оформление, шрифты, скругления углов - всё мне не по душе. Ещё зачем-то взялись переписывать синаптик, и то, что у него под капотом. В общем, у меня сложилось тотальное непонимание, в какую сторону летит данный дистр. Последняя трушная версия для меня 21.3, буду на ней и сидеть. Минт уже не торт.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 19:16, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну про синаптик не соглашусь, очень даже необходимые и полезные изменения
|
|1.6, Аноним (8), 19:08, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Меня одного не устраивает округление слева вверху и справа вверху, но при этом углы 90° внизу с двух сторон? (картинка с виджетом энергопотребления)
|
|1.9, Аноним (9), 19:20, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
уже лет 10 прошло с момента релиза Гнома3, а есть еще пользователи, что все еще не принимают. Сдается мне, что все эти пользователи, это эксперты Опеннета. Все им интерфейс как в Виндовс95 подавай.
|
|1.10, НяшМяш (ok), 19:23, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Минт это убунта, сделанная правильно. Хотя дебиан всё равно лучше и можно взять LMDE.
|
|1.11, Аноним (11), 19:23, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Linux Mint делается для фанатов Linux Mint, на деньги этих фанатов, что-то рациональное тут искать не стоит. Нравятся же людям какие-то певцы, музыканты, никто это же не пытается осмыслить. Что-то развивается, но одни и те же ошибки из версии в версию. Но кто знает, может в итоге они куда-то вырулят. Дистрибутивы для корпорации вообще с пользователями не считаются, это даёт Linux Mint новых фанатов.
|