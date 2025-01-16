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Релиз дистрибутива Linux Mint 22.1

16.01.2025 18:18

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 22.1, продолжающий развитие ветки на пакетной базе Ubuntu 24.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE (3 ГБ), Cinnamon (3 ГБ) и Xfce (3 ГБ). Ветка Linux Mint 22 отнесена к выпускам с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых будут формироваться до 2029 года.

Основные изменения в Linux Mint 22.1:

  • Модернизирован стек управления пакетами, связанный с пакетным менеджером APT. Вместо инструментария aptdaemon задействован собственный сервис Aptkit, также реализующий фоновый процесс и DBus-интерфейс для выполнения непривилегированными пользователями операций управления пакетами. Вместо приложений, использующих aptdaemon, таких как GDebi, synaptic и apturl, реализован новый интерфейс установки пакетов Captain, который можно вызвать из других приложений при попытке открытия файлов с расширением deb или задействовать в качестве обработчика URL "apt://pkgname".

    Отмечается, что основанный на aptdaemon инструментарий устарел, не развивается основным проектом и сопровождается через накопление отдельной коллекции патчей в дистрибутивах. Замена aptdaemon позволила решить проблемы с локализацией и переводом в средствах управления пакетами; избавила дистрибутив от компонентов, оставшихся без сопровождения; упростила архитектуру; сократила трудозатраты разработчиков. Переход на Aptkit позволил реализовать в приложении Software Sources графический режим для отката на прошлые версии для пакетов, отсутствующих в репозиторих Ubuntu. В приложении Update Manager удалось улучшить поддержку Wayland и обновить код для многопоточного и многопроцессного выполнения операций.

  • Реализована поддержка профилей энергопотребления, позволяющих пользователю выбрать приемлемый для себя баланс между энергопотреблением и производительностью. Доступно три режима: экономия энергии, высокая производительность и сбалансированный. В среде рабочего стола Cinnamon режим можно выбрать в секции конфигуратора "Preferences → Power Management" или через апплет в панели. В Xfce и MATE выбор режима осуществляется командой "powerprofilesctl set power-saver|performance|balanced".
  • Среда рабочего стола Cinnamon обновлена до выпуска 6.4.
  • Интегрирован режим ночной подсветки ("Night Light"), который меняет цветовую температуру в зависимости от времени суток и может использоваться в окружениях на базе X11 и Wayland. При работе в ночное время автоматически уменьшается интенсивность синего цвета на экране, что делает цветовую гамму более тёплой для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном.
  • Предложена новая тема оформления, которая отличается использованием более тёмных цветов, выраженным контрастом, скруглением элементов интерфейса и увеличенными отступами между апплетами и панелью.
  • Изменено оформление диалоговых окон. Добавлена возможность использования цветных кнопок в диалогах. Для отрисовки ключевых всплывающих диалоговых окон задействована библиотека Clutter. Переделан диалог для принудительного завершения работы приложений, показываемый в случае зависания программы и прекращения её реагирования на действия пользователя.
  • Переработан внешний вид экранных индикаторов (OSD), используемых при изменении яркости и громкости медиа-кнопками, а также при переключении виртуальных рабочих столов.
  • Улучшен интерфейс смены задач по Alt-tab. Добавлена опция для показа только окон, размещённых на текущем мониторе. Переделана работа со свёрнутыми окнами.
  • Обновлён стиль и увеличены отступы в основном меню. Добавлена поддержка навигации по меню с использованием клавиш управления курсором на цифровой клавиатуре. Упрощена анимация при работе с меню.
  • Улучшена совместимость с Wayland. Добавлена опциональная возможность установки сессионных файлов для Wayland. На собственные диалоги заменён устаревший пакет policykit-1-gnome, что позволило при использовании Wayland наладить в Cinnamon корректную работу приложений, запрашивающих права администратора.
  • В менеджере приложений (Software Manager) ускорены операции установки и навигации по пакетам.
  • В файловый менеджер Bulky добавлена функция удаления диакритических знаков из имён группы файлов (например, "résumé.pdf" может заменить на "resume.pdf").
  • Включена генерация миниатюр для файлов с расширением ".ora" (OpenRaster).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 22
  3. OpenNews: Linux Mint развивает новое приложение для чата после сворачивания IRC-клиента HexChat
  4. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.4
  5. OpenNews: Опубликована сборка Linux Mint Edge 21.2 с новым ядром Linux
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62570-linuxmint
Ключевые слова: linuxmint
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:55, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем они делают еще один Гном?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:58, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чуть более оптимизированный гном* но да после отхода от gtk3 Cinnamon потеряет смысл во многом..
     

  • 1.3, ryoken (ok), 18:59, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновляться как?
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 19:04, 16/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:09, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в панели управления есть менеджер обновлений, в нем жми edit->upgrade
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:07, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Погонял в лайве новый Linux Mint 22.1 Cinnamon, и шо хочу сказать. Полное неприятие, отторжение и разочарование, начиная с 22 версии. Старый-добрый Минт свернул куда-то не туда. Изменения в дизайне: оформление, шрифты, скругления углов - всё мне не по душе. Ещё зачем-то взялись переписывать синаптик, и то, что у него под капотом. В общем, у меня сложилось тотальное непонимание, в какую сторону летит данный дистр. Последняя трушная версия для меня 21.3, буду на ней и сидеть. Минт уже не торт.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:16, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну про синаптик не соглашусь, очень даже необходимые и полезные изменения
     

  • 1.6, Аноним (8), 19:08, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меня одного не устраивает округление слева вверху и справа вверху, но при этом углы 90° внизу с двух сторон? (картинка с виджетом энергопотребления)
     
  • 1.9, Аноним (9), 19:20, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уже лет 10 прошло с момента релиза Гнома3, а есть еще пользователи, что все еще не принимают. Сдается мне, что все эти пользователи, это эксперты Опеннета. Все им интерфейс как в Виндовс95 подавай.
     
  • 1.10, НяшМяш (ok), 19:23, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минт это убунта, сделанная правильно. Хотя дебиан всё равно лучше и можно взять LMDE.
     
  • 1.11, Аноним (11), 19:23, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux Mint делается для фанатов Linux Mint, на деньги этих фанатов, что-то рациональное тут искать не стоит. Нравятся же людям какие-то певцы, музыканты, никто это же не пытается осмыслить. Что-то развивается, но одни и те же ошибки из версии в версию. Но кто знает, может в итоге они куда-то вырулят. Дистрибутивы для корпорации вообще с пользователями не считаются, это даёт Linux Mint новых фанатов.
     

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