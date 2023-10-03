Опубликована сборка Linux Mint Edge 21.2 с новым ядром Linux

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|1.1, Аноним (1), 09:16, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Один из лучших дистрибутивов для тех, у кого есть личная жизнь: установил и он просто работает практически на любом железе.
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|3.8, Аноним (8), 09:28, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"лучший дистрибутив для тех у кого есть личная жизнь" - это Арч
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|3.23, Аноним (23), 10:47, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не плохой
«неплохой»
> браузер кстати
«браузер, кстати»
> даже функционала больше
«даже телеметрии больше»
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|2.7, Аноним (7), 09:27, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот и мне непонятно. Плодят лишние сущности. Лучше бы сконцентрировались на одном дистрибутиве.
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|3.11, Niko2040 (ok), 09:42, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не отдельный дистрибутив, а просто отдельный установочный образ для тех, у кого возникают проблемы при установке со старым ядром (у свежего оборудования). В уже установленной системе нет проблем, чтобы установить более обновлённое ядро.
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|4.34, Аноним (7), 11:38, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну логично выпустить новую венсию Линукс Минт с новым ядром, а не отдельный образ.
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|2.13, Аноним (13), 09:47, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы ядро накатить нужно вначале загрузить Linux Mint. Для этого сборка и создана, чтобы иметь возможность установить Linux Mint на новых устройствах, не поддерживаемых в ядре 5.15.
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|2.24, bqqqaez (?), 10:50, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что мешает накатить новое яро на обычный Mint?
Да, вы шутник батенька :)
Тут недавно была дискуссия: на полном серьезе утверждали, что KDE на Минте нельзя использовать потому, что перестали делать дистрибутив с Кедами.
А когда я предложил подключить репу от Кубунты и поставить ручками, то мне минусов накидали.
А Вы говорите ядро поменять!
Если в дистрибутив не положили, то все, вызывайте килера. И лапки вместо ручек
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|3.25, Анон из села Кукуево (?), 11:03, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никаких «реп Кубунту» нет, нечего подключать
Кубунту это название инсталяционного диска, весь КДЕ в простых репах Убунту
А Минт полностью, кроме обоев и файлов настроек ДЕ, паразитирует на репах Убунту
То есть что бы поставить кеды в Минте нужно просто сделать sudo apt install kubuntu-desktop или какой там еще есть метапакет для кед
Вот вообще ничего не нужно подключать, все есть
С ядром, кстати, аналогично, потому что можно поставить hwe-ядро и оно будет свежей, чем изначальное в дистрибе
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|1.14, Бульдох (?), 10:11, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> SecureBoot
Нужно, у меня этот режим вообще не отключается, ни перемычкой, ни вытягиванием батарейки, а так получается, что линукс подставил свою жо под UEFI.
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|2.20, BlackRot (ok), 10:34, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно, но многие дистры не запускаются с включенным secureboot.
Мне приходилось на время устаноаки арча о ключать его, потом генерить свои ключи через sbctl
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|3.33, lleeree_ (ok), 11:27, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Нужно, но многие дистры не запускаются с включенным secureboot.
Скорее большинство.
>Мне приходилось на время устаноаки арча о ключать его, потом генерить свои ключи через sbctl
А какие бонусы от SecureBoot?
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|1.16, GhostX (?), 10:19, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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То есть они взяли систему, основанную на свистоперделках и нестабильном дебиане, прикрутили к ней разработанное на чистом энтузиазме окружение, а теперь ещё и ядро с похеренными зависимостями?
Мило.
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|2.26, Анон из села Кукуево (?), 11:06, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же надоели ваши байки про "построенные на нестабильном дэбиане"
Уже давно дэбиан вторичен по отношению к Убунту
Мэйнтейнеры Дэба крупные получают зарплату в Каноникал и многие изменения бэкпортят в Дэбиан из Убунту, а не из Дэбиана ее собирают
Такое впечатление, что вы один раз в жизни читаете о чем-то и потом считаете это неизменным
То у вас Торвальдс «финский студент», хотя он уже давно американский мультимиллионер, то у вас Убунта это что-то на нестабильном Дэбиане, а не те кто финансируют Дэбиан
Проснитесь, блин!
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