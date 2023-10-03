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Опубликована сборка Linux Mint Edge 21.2 с новым ядром Linux

03.10.2023 09:05

Разработчики дистрибутива Linux Mint объявили о публикации нового iso-образа "Edge", который сформирован на основе июльского выпуска Linux Mint 21.2 с рабочим столом Cinnamon и отличается поставкой ядра Linux 6.2 вместо 5.15. Кроме того, в предложенном iso-образе возвращена поддержка режима UEFI SecureBoot.

Сборка ориентирована на пользователей нового оборудования, на котором возникают проблемы с установкой и загрузкой Linux Mint 21.2 при использовании ядра Linux 5.15, сформированного осенью 2021 года и применяемой в качестве базового ядра в Ubuntu 22.04 LTS. Пакет с ядром 6.2 перенесён в Linux Mint 21.2 из дистрибутива Ubuntu 22.04.3, в который он был бэкпортирован из выпуска Ubuntu 23.04.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 6
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 21.2
  4. OpenNews: Выпуск Green Linux, редакции Linux Mint для российских пользователей
  5. OpenNews: Linux Mint намерен решить проблему с игнорированием установки обновлений
  6. OpenNews: Linux Mint начал формирование классического пакета с Chromium
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59861-linuxmint
Ключевые слова: linuxmint
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Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:16, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Один из лучших дистрибутивов для тех, у кого есть личная жизнь: установил и он просто работает практически на любом железе.
     
     
  • 2.6, beck (??), 09:27, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:28, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "лучший дистрибутив для тех у кого есть личная жизнь" - это Арч
     
     
  • 4.17, BlackRot (ok), 10:29, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это ты конечно пошутил))
    Манжаро для всех) а для "нас" - арч)
     
  • 2.9, Avririon (ok), 09:40, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По такому принципу надо ставить венду.
     
     
  • 3.15, Абонент (?), 10:11, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Все же MacOS
     
  • 2.21, инкогнито (?), 10:39, 03/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (8), 09:18, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько же этих дистрибутивов росплодилось.....
     
     
  • 2.18, BlackRot (ok), 10:30, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так было всегда)
     

  • 1.3, Аноним (8), 09:19, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Там хоть браузер Edge по умолчанию?
     
     
  • 2.19, BlackRot (ok), 10:30, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не плохой браузер кстати, не хуже хрома, даже функционала больше.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:47, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не плохой

    «неплохой»

    > браузер кстати

    «браузер, кстати»

    > даже функционала больше

    «даже телеметрии больше»

     
     
  • 4.28, BlackRot (ok), 11:14, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так плохо в твоей жизни?
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:21, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Что мешает накатить новое яро на обычный Mint?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:27, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот и мне непонятно. Плодят лишние сущности. Лучше бы сконцентрировались на одном дистрибутиве.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:41, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    такой уже есть, виндоус называется ☝️
     
  • 3.11, Niko2040 (ok), 09:42, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не отдельный дистрибутив, а просто отдельный установочный образ для тех, у кого возникают проблемы при установке со старым ядром (у свежего оборудования). В уже установленной системе нет проблем, чтобы установить более обновлённое ядро.
     
     
  • 4.34, Аноним (7), 11:38, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну логично выпустить новую венсию Линукс Минт с новым ядром, а не отдельный образ.
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:47, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы ядро накатить нужно вначале загрузить Linux Mint. Для этого сборка и создана, чтобы иметь возможность установить  Linux Mint  на новых устройствах, не поддерживаемых в ядре 5.15.
     
  • 2.24, bqqqaez (?), 10:50, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что мешает накатить новое яро на обычный Mint?

    Да, вы шутник батенька :)
    Тут недавно была дискуссия: на полном серьезе утверждали, что KDE на Минте нельзя использовать потому, что перестали делать дистрибутив с Кедами.
    А когда я предложил подключить репу от Кубунты и поставить ручками, то мне минусов накидали.

    А Вы говорите ядро поменять!
    Если в дистрибутив не положили, то все, вызывайте килера. И лапки вместо ручек

     
     
  • 3.25, Анон из села Кукуево (?), 11:03, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никаких «реп Кубунту» нет, нечего подключать
    Кубунту это название инсталяционного диска, весь КДЕ в простых репах Убунту
    А Минт полностью, кроме обоев и файлов настроек ДЕ, паразитирует на репах Убунту
    То есть что бы поставить кеды в Минте нужно просто сделать sudo apt install kubuntu-desktop или какой там еще есть метапакет для кед
    Вот вообще ничего не нужно подключать, все есть

    С ядром, кстати, аналогично, потому что можно поставить hwe-ядро и оно будет свежей, чем изначальное в дистрибе

     

  • 1.12, Анонин (?), 09:43, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой же он Edge, если у него ядро 6.2 вместо последнего 6.5?
     
  • 1.14, Бульдох (?), 10:11, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > SecureBoot

    Нужно, у меня этот режим вообще не отключается, ни перемычкой, ни вытягиванием батарейки, а так получается, что линукс подставил свою жо под UEFI.

     
     
  • 2.20, BlackRot (ok), 10:34, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно, но многие дистры не запускаются с включенным secureboot.
    Мне приходилось на время устаноаки арча о ключать его, потом генерить свои ключи через sbctl
     
     
  • 3.33, lleeree_ (ok), 11:27, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нужно, но многие дистры не запускаются с включенным secureboot.

    Скорее большинство.

    >Мне приходилось на время устаноаки арча о ключать его, потом генерить свои ключи через sbctl

    А какие бонусы от SecureBoot?

     

  • 1.16, GhostX (?), 10:19, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    То есть они взяли систему, основанную на свистоперделках и нестабильном дебиане, прикрутили к ней разработанное на чистом энтузиазме окружение, а теперь ещё и ядро с похеренными зависимостями?
    Мило.
     
     
  • 2.26, Анон из села Кукуево (?), 11:06, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же надоели ваши байки про "построенные на нестабильном дэбиане"
    Уже давно дэбиан вторичен по отношению к Убунту
    Мэйнтейнеры Дэба крупные получают зарплату в Каноникал и многие изменения бэкпортят в Дэбиан из Убунту, а не из Дэбиана ее собирают
    Такое впечатление, что вы один раз в жизни читаете о чем-то и потом считаете это неизменным

    То у вас Торвальдс «финский студент», хотя он уже давно американский мультимиллионер, то у вас Убунта это что-то на нестабильном Дэбиане, а не те кто финансируют Дэбиан

    Проснитесь, блин!

     
     
  • 3.27, GhostX (?), 11:09, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз к дебиану тут меньше всего претензий.
     

  • 1.22, Аноним (22), 10:42, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чем это лучше или хуже ZоrinOS? И то и то для новиков
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 11:16, 03/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.31, Аноним (22), 11:21, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не русский а Украинский
     
     
  • 3.32, Аноним (10), 11:25, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    значит хлам 💩
     

  • 1.29, Аноним (-), 11:15, 03/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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