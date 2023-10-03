Опубликована сборка Linux Mint Edge 21.2 с новым ядром Linux

Разработчики дистрибутива Linux Mint объявили о публикации нового iso-образа "Edge", который сформирован на основе июльского выпуска Linux Mint 21.2 с рабочим столом Cinnamon и отличается поставкой ядра Linux 6.2 вместо 5.15. Кроме того, в предложенном iso-образе возвращена поддержка режима UEFI SecureBoot.

Сборка ориентирована на пользователей нового оборудования, на котором возникают проблемы с установкой и загрузкой Linux Mint 21.2 при использовании ядра Linux 5.15, сформированного осенью 2021 года и применяемой в качестве базового ядра в Ubuntu 22.04 LTS. Пакет с ядром 6.2 перенесён в Linux Mint 21.2 из дистрибутива Ubuntu 22.04.3, в который он был бэкпортирован из выпуска Ubuntu 23.04.



