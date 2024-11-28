The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.4

28.11.2024 22:29

После 6 месяцев разработки сформирован релиз среды рабочего стола Cinnamon 6.4, в рамках которой сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 22.1, который планируется выпустить во второй половине декабря.

Основные новшества:

  • Предложена новая тема оформления, которая отличается использованием более тёмных цветов, более выраженным контрастом, скруглением элементов интерфейса и увеличенными отступами между апплетами и панелью.
  • Изменено оформление апплета с календарём.
  • Изменено оформление диалоговых окон. Добавлена возможность использования цветных кнопок в диалогах.
  • Для отрисовки ключевых всплывающих диалоговых окон задействована библиотека Clutter.
  • Переделан диалог для принудительного завершения работы приложений, показываемый в случае зависания программы и прекращения её реагирования на действия пользователя.
  • Модернизирован внешний вид экранных индикаторов (OSD), используемых при изменении яркости и громкости медиа-кнопками, а также при переключении виртуальных рабочих столов.
  • Интегрирован режим ночной подсветки ("Night Light"), который меняет цветовую температуру в зависимости от времени суток и может использоваться в окружениях на базе X11 и Wayland. Например, при работе в ночное время автоматически уменьшается интенсивность синего цвета на экране, что делает цветовую гамму более тёплой для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном.
  • Переработано оформление диалогов системы уведомлений. Сокращены горизонтальные отступы между кнопками. Добавлена опция для показа уведомлений в полноэкранном режиме.
  • Улучшен интерфейс смены задач по Alt-tab. Добавлена опция для показа только окон, размещённых на текущем мониторе. Переделана работа со свёрнутыми окнами.
  • Обновлён стиль и увеличены отступы в основном меню. Добавлена поддержка навигации по меню с использованием клавиш управления курсором на цифровой клавиатуре. Упрощена анимация при работе с меню.
  • Налажен предпросмотр изображений в формате JPEG-XL.
  • Предложен новый апплет статусной строки.
  • Добавлен новый виджет ввода пароля.
  • В модуле power реализована поддержка профилей энергопотребления. Добавлена поддержка DBus-интерфейса для управления профилями энергопотребления.
  • Добавлена опциональная возможность установки сессионных файлов для Wayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/c...)
  2. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.2
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 6.0 с начальной поддержкой Wayland
  4. OpenNews: Первые результаты портирования Cinnamon на Wayland
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 22
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62310-cinnamon
Ключевые слова: cinnamon, mint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, главный приколист (?), 00:03, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    соевые скругления добрались и до циннамона и сделали его похожим на современный гном, все, можно закапывать сабж
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 00:34, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 02:00, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.20, Вротлинукс (?), 03:16, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Непонимание в стакане.
     

  • 1.3, cheburnator9000 (ok), 00:05, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    git diff видимо умещается на двух листах A4.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 04:46, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя есть уникальная возможность проверить и сказать точно, без «видимо».
     

  • 1.5, Аноним (-), 00:35, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 01:33, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они скруглили углы, но это не суперэллипс как у яблока!
     
     
  • 2.31, Аноним (33), 04:43, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У яблока не стали бросаться в крайности, как у гнома. Дизайн макоси и её приложений на экранах эйпловских устройств — просто огонь!
     

  • 1.8, ifdef (?), 01:36, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уже долго сижу в Mint с Cinnamon и не могу найти в нём фатального недостатка. Хотя стоит перейти на KDE или Gnome, так сразу начинает какая-то мелочь бесить. Надежды на KDE 6 не оправдались, а про гном вообще молчу...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 01:41, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xfce? Пробовали? Мнение? :)
     
     
  • 3.11, ifdef (?), 01:47, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xfce это по факту кастрированный MATE. А MATE - это кастрированный Cinnamon.
     
     
  • 4.13, Аноним (14), 01:57, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мате - это что-то из прошлого, имеющее право на жизнь, но имеющее общее с хфце и Синнамлном только ГТК.
     
  • 4.24, Аноним (24), 04:00, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за бред. Xfce - это переосмысление гнома, написанное с нуля. Mате - это ребрендинг гнома-2, просто пакеты переименовали. Cinnamon - очередная попытка переосмысления гнома с нуля. Но зарились на рупь, а получилось ничего.
     
     
  • 5.30, Аноним (33), 04:41, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но все они в своей основе имеют гномовский тулкит.
     
  • 3.16, Аноним (16), 02:50, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предсказуемое и наименее глючное de. Настраивается почти все через тыканье мышкой (одобряю), в консоль пришлось лезть только чтобы настроить размер шага регулировки подсветки клавиатуры.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 05:42, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем её подсвечивать?
     
  • 4.37, нитгитлистер (?), 05:56, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну если у вас финтибоберная клава, режимы подсветки которой на самой клаве не настроить то вряд ли разрабы корицы могли такое учесть))
     
  • 3.38, нитгитлистер (?), 05:59, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пролбовал. наиглючнейшее поделие которое можно сломать 1 неосторожным движением, впрочем оно может сломаться и без твоего участия само по себе. в общем 2 дня хватило чтобы понять что лучше и надёжнее корицы ни чего нет.
     
  • 2.17, Аноним (16), 02:54, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Надежды на KDE 6

    То же самое. Вроде всё вылизано, но по мелочам много того, что откровенно раздражает. Например, костыльно реализованная регулировка скорости скроллинга (тот кто видел реализацию в исходниках будет плакать).

     
     
  • 3.36, chdlb (?), 05:53, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    алгоритм не видел, а сам скроллинг вполне нормально работает... ScrollLines можно прописать в опциях
     
  • 2.21, beck (??), 03:37, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично.
     

  • 1.10, Аноним (10), 01:45, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На логотип надо песчаного червя поместить.
     
     
  • 2.39, нитгитлистер (?), 06:01, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на логотип чего? мяты? при чем тут песчаный червь вобще? ваша мысль возможно глубока но не ясна
     

  • 1.12, Аноним (14), 01:55, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вторая, после КДЕ, лучшая ДЕ становится ещё лучше. Приятно наблюдать. Не то, что этот ваш Гнум.
     
  • 1.15, Аноним (16), 02:44, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С каждым выпуском становится все больше схожим на гном. Только при таком раскладе подобный layout с панелью а-ля Windows совсем странно выглядит.
     
  • 1.18, Аноним (16), 02:57, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю как вы, а я жду космик, это моя последняя надежда на десктопный линукс. Если надежды не оправдаются, придется брать в рассрочку мак мини м4. Винда уже совсем достала своей рекламой и облачным мусором, который сочится из всех щелей.
     
     
  • 2.22, Аноним (24), 03:53, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Зачем ждать, сделай своё.
     
  • 2.40, нитгитлистер (?), 06:06, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какая реклама? какой облачный мусор? на работе лицуха стоит ни разу не видел ни какой рекламы и ни чего облачного работать не мешает.
     

  • 1.19, Вротлинукс (?), 03:13, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давно уже пользуюсь исключительно Андроид и иногда Виндой и теперь это ваше ШГ вызывает у меня глОза даже без увеличения ваших куцых скриншотов. Мля, какой ужОс! А ведь я когда-то считал себя в теме. Бррррр!
     
  • 1.23, Аноним (24), 03:57, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Cinnamon мёртворождённый, хотя был почти в теме 1-2 года после первого релиза. Но ничего интересного после гнома-2 не привнёс. Градиенты за тот же самый год наскучили. В общем, бессмыслица. Ну и сейчас, там осталось 3 калеки.
     
     
  • 2.29, Аноним (33), 04:39, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Cinnamon мёртворождённый

    Ну раз мecтный анoним сказал, значит так и есть. Ага.

     

  • 1.25, Аноним (25), 04:03, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предложена новая тема оформления, которая отличается использованием более тёмных цветов, более выраженным контрастом, скруглением элементов интерфейса и увеличенными отступами между апплетами и панелью

    явный закос под Solus & Budgie (:

     
  • 1.26, FSA (ok), 04:15, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня по старой памяти Gnome ассоциируется с GTK. А приложения на GTK обычно были каким-то страшненькими, если их запускать, например, в Windows. Когда вышел Gnome 3 и Gnome 2 пропал из Ubuntu окончательно, я перешёл на XFCE, которым и пользовался много лет. А потом попробовал KDE Plasma 5, спустя ещё больше лет, ибо начинал с KDE 3 на Linux, но также искал замену с выходом KDE 4 и перешёл на Gnome 2. И вот оказалось гораздо всё приятнее. Приложения Qt даже на сторонних системах не выглядели так страшно, как GTK. Тут Qt вообще почти часть системы. Работает оно всё не хуже XFCE, а интерфейс более вылизанный.

    Так что я не понимаю смысла в Cinnamon/MATE. Я бы выбрал эти DE, только если бы не существовали KDE Plasma и XFCE. Но раз пилят, значит кому-то это нужно. Могу только удачи пожелать разработчикам.

     
  • 1.27, Аноним (27), 04:35, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Предлагаю к следующему релизу приготовить скругления с радиусом в половину высоты элемента для всех виджетов. А то как сейчас — недостаточно скруглено.
     
     
  • 2.32, Аноним (33), 04:45, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти скругления в данном контексте совершенно неуместны, поскольку они не гармонируют с панелью внизу и меню "пуск".
     
     
  • 3.35, нитгитлистер (?), 05:52, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так а кто мешает поставить тему оформления со скруглёнными углами для пуска? или с прямыми углами для всего остального? внешний вид корицы настраивается чуть ли не по щелчку пальцев, при этом ни чего не ломается.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру