Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.4

После 6 месяцев разработки сформирован релиз среды рабочего стола Cinnamon 6.4, в рамках которой сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 22.1, который планируется выпустить во второй половине декабря. Основные новшества: Предложена новая тема оформления, которая отличается использованием более тёмных цветов, более выраженным контрастом, скруглением элементов интерфейса и увеличенными отступами между апплетами и панелью.

Изменено оформление апплета с календарём.

Изменено оформление диалоговых окон. Добавлена возможность использования цветных кнопок в диалогах.

Для отрисовки ключевых всплывающих диалоговых окон задействована библиотека Clutter.

Переделан диалог для принудительного завершения работы приложений, показываемый в случае зависания программы и прекращения её реагирования на действия пользователя.

Модернизирован внешний вид экранных индикаторов (OSD), используемых при изменении яркости и громкости медиа-кнопками, а также при переключении виртуальных рабочих столов.

Интегрирован режим ночной подсветки ("Night Light"), который меняет цветовую температуру в зависимости от времени суток и может использоваться в окружениях на базе X11 и Wayland. Например, при работе в ночное время автоматически уменьшается интенсивность синего цвета на экране, что делает цветовую гамму более тёплой для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном.

Переработано оформление диалогов системы уведомлений. Сокращены горизонтальные отступы между кнопками. Добавлена опция для показа уведомлений в полноэкранном режиме.

Улучшен интерфейс смены задач по Alt-tab. Добавлена опция для показа только окон, размещённых на текущем мониторе. Переделана работа со свёрнутыми окнами.

Обновлён стиль и увеличены отступы в основном меню. Добавлена поддержка навигации по меню с использованием клавиш управления курсором на цифровой клавиатуре. Упрощена анимация при работе с меню.

Налажен предпросмотр изображений в формате JPEG-XL.

Предложен новый апплет статусной строки.

Добавлен новый виджет ввода пароля.

В модуле power реализована поддержка профилей энергопотребления. Добавлена поддержка DBus-интерфейса для управления профилями энергопотребления.

Добавлена опциональная возможность установки сессионных файлов для Wayland.



