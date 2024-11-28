Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.4

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|1.2, главный приколист (?), 00:03, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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соевые скругления добрались и до циннамона и сделали его похожим на современный гном, все, можно закапывать сабж
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|2.33, Аноним (33), 04:46, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя есть уникальная возможность проверить и сказать точно, без «видимо».
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|2.31, Аноним (33), 04:43, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У яблока не стали бросаться в крайности, как у гнома. Дизайн макоси и её приложений на экранах эйпловских устройств — просто огонь!
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|1.8, ifdef (?), 01:36, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Уже долго сижу в Mint с Cinnamon и не могу найти в нём фатального недостатка. Хотя стоит перейти на KDE или Gnome, так сразу начинает какая-то мелочь бесить. Надежды на KDE 6 не оправдались, а про гном вообще молчу...
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|3.11, ifdef (?), 01:47, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Xfce это по факту кастрированный MATE. А MATE - это кастрированный Cinnamon.
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|4.13, Аноним (14), 01:57, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мате - это что-то из прошлого, имеющее право на жизнь, но имеющее общее с хфце и Синнамлном только ГТК.
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|4.24, Аноним (24), 04:00, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за бред. Xfce - это переосмысление гнома, написанное с нуля. Mате - это ребрендинг гнома-2, просто пакеты переименовали. Cinnamon - очередная попытка переосмысления гнома с нуля. Но зарились на рупь, а получилось ничего.
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|3.16, Аноним (16), 02:50, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Предсказуемое и наименее глючное de. Настраивается почти все через тыканье мышкой (одобряю), в консоль пришлось лезть только чтобы настроить размер шага регулировки подсветки клавиатуры.
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|4.37, нитгитлистер (?), 05:56, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну если у вас финтибоберная клава, режимы подсветки которой на самой клаве не настроить то вряд ли разрабы корицы могли такое учесть))
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|3.38, нитгитлистер (?), 05:59, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пролбовал. наиглючнейшее поделие которое можно сломать 1 неосторожным движением, впрочем оно может сломаться и без твоего участия само по себе. в общем 2 дня хватило чтобы понять что лучше и надёжнее корицы ни чего нет.
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|2.17, Аноним (16), 02:54, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Надежды на KDE 6
То же самое. Вроде всё вылизано, но по мелочам много того, что откровенно раздражает. Например, костыльно реализованная регулировка скорости скроллинга (тот кто видел реализацию в исходниках будет плакать).
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|3.36, chdlb (?), 05:53, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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алгоритм не видел, а сам скроллинг вполне нормально работает... ScrollLines можно прописать в опциях
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|2.39, нитгитлистер (?), 06:01, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на логотип чего? мяты? при чем тут песчаный червь вобще? ваша мысль возможно глубока но не ясна
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|1.12, Аноним (14), 01:55, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Вторая, после КДЕ, лучшая ДЕ становится ещё лучше. Приятно наблюдать. Не то, что этот ваш Гнум.
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|1.15, Аноним (16), 02:44, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С каждым выпуском становится все больше схожим на гном. Только при таком раскладе подобный layout с панелью а-ля Windows совсем странно выглядит.
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|1.18, Аноним (16), 02:57, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не знаю как вы, а я жду космик, это моя последняя надежда на десктопный линукс. Если надежды не оправдаются, придется брать в рассрочку мак мини м4. Винда уже совсем достала своей рекламой и облачным мусором, который сочится из всех щелей.
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|2.40, нитгитлистер (?), 06:06, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какая реклама? какой облачный мусор? на работе лицуха стоит ни разу не видел ни какой рекламы и ни чего облачного работать не мешает.
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|1.19, Вротлинукс (?), 03:13, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Давно уже пользуюсь исключительно Андроид и иногда Виндой и теперь это ваше ШГ вызывает у меня глОза даже без увеличения ваших куцых скриншотов. Мля, какой ужОс! А ведь я когда-то считал себя в теме. Бррррр!
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|1.23, Аноним (24), 03:57, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Cinnamon мёртворождённый, хотя был почти в теме 1-2 года после первого релиза. Но ничего интересного после гнома-2 не привнёс. Градиенты за тот же самый год наскучили. В общем, бессмыслица. Ну и сейчас, там осталось 3 калеки.
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|2.29, Аноним (33), 04:39, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Cinnamon мёртворождённый
Ну раз мecтный анoним сказал, значит так и есть. Ага.
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|1.25, Аноним (25), 04:03, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предложена новая тема оформления, которая отличается использованием более тёмных цветов, более выраженным контрастом, скруглением элементов интерфейса и увеличенными отступами между апплетами и панелью
явный закос под Solus & Budgie (:
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|1.26, FSA (ok), 04:15, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня по старой памяти Gnome ассоциируется с GTK. А приложения на GTK обычно были каким-то страшненькими, если их запускать, например, в Windows. Когда вышел Gnome 3 и Gnome 2 пропал из Ubuntu окончательно, я перешёл на XFCE, которым и пользовался много лет. А потом попробовал KDE Plasma 5, спустя ещё больше лет, ибо начинал с KDE 3 на Linux, но также искал замену с выходом KDE 4 и перешёл на Gnome 2. И вот оказалось гораздо всё приятнее. Приложения Qt даже на сторонних системах не выглядели так страшно, как GTK. Тут Qt вообще почти часть системы. Работает оно всё не хуже XFCE, а интерфейс более вылизанный.
Так что я не понимаю смысла в Cinnamon/MATE. Я бы выбрал эти DE, только если бы не существовали KDE Plasma и XFCE. Но раз пилят, значит кому-то это нужно. Могу только удачи пожелать разработчикам.
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|1.27, Аноним (27), 04:35, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Предлагаю к следующему релизу приготовить скругления с радиусом в половину высоты элемента для всех виджетов. А то как сейчас — недостаточно скруглено.
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|2.32, Аноним (33), 04:45, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти скругления в данном контексте совершенно неуместны, поскольку они не гармонируют с панелью внизу и меню "пуск".
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|3.35, нитгитлистер (?), 05:52, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так а кто мешает поставить тему оформления со скруглёнными углами для пуска? или с прямыми углами для всего остального? внешний вид корицы настраивается чуть ли не по щелчку пальцев, при этом ни чего не ломается.
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