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Релиз дистрибутива Linux Mint 22

25.07.2024 17:40

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 22, перешедший на пакетную базу Ubuntu 24.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.26 (3 ГБ), Cinnamon (3 ГБ) и Xfce (3 ГБ). Linux Mint 22 отнесён к выпускам с длительным сроком поддержи (LTS), обновления для которого будут формироваться до 2029 года.

Основные изменения в Linux Mint 22:

  • Пользовательское окружение Cinnamon обновлено до выпуска 6.2, обзор изменений в котором был предложен в отдельном анонсе.
  • Для файлового менеджера Nemo предложен инструмент "Layout Editor", позволяющий на свой вкус настроить размещение действий в меню. Поддерживается создание вложенных подменю, привязка или переопределение пиктограмм, использование разделителей, переименование элементов и компоновка в режиме drag&drop. "Действия" представляют собой дополнения к файловому менеджеру Nemo, позволяющие подключить обработчики, вызываемые через контекстное меню и загружаемые по аналогии с апплетами и темами оформления.
  • Оптимизирована установка языковых пакетов. После завершения установки обеспечено удаление лишних языковых пакетов для высвобождения занимаемого не используемыми языковыми пакетами дискового пространства. После завершения установки оставляются только пакеты для английского и дополнительно выбранного языка. В установочном iso-образе поставляются языковые пакеты только для 8 языков, включая английский и русский, а пакеты для остальных языков при необходимости загружаются динамически при наличии сетевого соединения на стадии установки.
  • Осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 24.04 и ядро Linux 6.8. Настройки активных репозиториев переведены на использование формата deb822, поддержка которого добавлена в графический интерфейс управления пакетами Software Sources.
  • По умолчанию задействован звуковой сервер Pipewire.
  • В темах оформления обеспечена поддержка GTK4.
  • Из-за перевода некоторых штатных GNOME-приложений на libAdwaita и прекращения поддержки системной темы Mint, приложения Celluloid, GNOME Calculator, Simple Scan, Baobab, System Monitor, GNOME Calendar, File Roller и Zenity заменены в Linux Mint 22 на более ранние версии, использующие GTK3, а приложение GNOME Font Viewer удалено из дистрибутива.
  • Добавлено XApp-приложение "GNOME Online Accounts GTK", представляющее интерфейс для управления подключением к облачным сервисам, таким как Google Drive, и получения доступа к сохранённым там данным. В отличие от штатного GNOME Online Account новое приложение доступно в вариантах для GTK4 и GTK3 (используются разные версии библиотеки libgoa), а также адаптировано для работы в различных дистрибутивах и пользовательских окружениях, например, работоспособно не только в GNOME, но и в Cinnamon, Budgie, Unity, MATE и Xfce.
  • В интерфейсе установки программ Software Manager по умолчанию скрыты Flatpak-пакеты, не верифицированные в каталоге FlatHub, т.е. формируемые сторонними энтузиастами (например, пакет Chrome во FlatHub формирует неизвестный под ником refi64). В настоящее время во FlatHub примерно 42% пакетов помечены как верифицированные, т.е. публикуемые основными проектами или лицами, связанными с ними. Показ неверифицированных пакетов можно вернуть в настройках, но они будут явно помещены как не заслуживающие доверия и иметь нулевой рейтинг.

    Из изменений в Software Manager также отмечается значительное сокращение времени запуска - основной экран со списком категорий рекомендованных приложений теперь появляется почти мгновенно. Кроме того, в приложении улучшено выполнение в многопоточном режиме, добавлена новая страница с настройками и реализована возможность показа слайдшоу в области баннера.

  • После сворачивания разработки IRC-клиента Hexchat проект перешёл на использование сети Matrix, для работы с которой в состав добавлен Matrix-клиент Element, реализованный в виде самодостаточного web-приложения.
  • Сохранена поставка классического deb-пакета с почтовым клиентом Thunderbird, который в Ubuntu 24.04 был заменён на snap-пакет.
  • В менеджер фотографий Pix и инструментарий для генерации миниатюр добавлена поддержка формата JPEG XL.
  • В репозиторий добавлен новый генератор миниатюр xapp-thumbnailer-gimp для формата изображений, используемого в GIMP.
  • Все приложения, использующие библиотеку libsoup2 для работы с протоколом HTTP, переведены на ветку libsoup3.
  • В загрузочной заставке Plymouth и экране входа в систему Slick-Greeter улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).
  • В приложении для ведения заметок Stick предоставлена возможность настройки позиции по умолчанию при создании новой заметки. Добавлена возможность создания заметки из командной строки.
  • В текстовый редактор Xed в меню Edit добавлена кнопка "Duplicate" и комбинация клавиш Ctrl+Shift+D для дублирования выделенного текста. В настройки добавлена опция, определяющая выходить или нет из программы при закрытии последней вкладки.
  • В секции со списком недавно открытых файлов число элементов увеличено с 5 до 10.
  • В программе для резервного копирования Timeshift реализован запрос подтверждения операции при попытке удаления снапшота.
  • В web-приложениях, создаваемых через WebApp Manager и запускаемых в Firefox, реализовано адаптивное отображение меню и панели инструментов, которые скрыты по умолчанию, но становятся видимыми при открытии вкладки.
  • В Xfce предоставлена возможность настройки размера символьных и цветных пиктограмм в системном лотке
  • В ISO-образе реализована совместимость с FAT32 в режиме FST (File System Transposition).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 21.3
  3. OpenNews: Linux Mint развивает новое приложение для чата после сворачивания IRC-клиента HexChat
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 6
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 21
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 24.04 LTS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61608-linuxmint
Ключевые слова: linuxmint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:14, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Убунту - каноникал, Федора и Редхат - айбиэм.

    Кто стоит за линукс минт?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:33, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Явно не марионетки рептилоидов, раз не пропихивают гном, вероятно энтузиасты.
     
     
  • 3.29, Тиори камера снизу (?), 19:16, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полурослики-протестанты на общественных началах. И у них нет Кольца. Не потому что не смогли отобрать у Голума, а потому что ПРИНЦИПИАЛЬНО не стали даже пытаться.
     
  • 2.45, noc101 (ok), 19:45, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дети которые хотят чтобы Гном был как КДЕ!
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:15, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Дистр для тех, кто один раз научился интерфейсу вантуза, да так теперь от него отвыкнуть и не может.
     
     
  • 2.6, Аноним (10), 18:30, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интерфейсу винды научиттся можно, интерфейсв макоси научиться тоже можно, интерфейсу гнома даже учиться не хочется. Не покидает ощущение васянства.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 18:34, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Не покидает ощущение васянства

    забавно, это ощущение меня не покидает при пользовании KDE уже лет 20 (пользовании по необходимости)

     
     
  • 4.24, анон (?), 19:00, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Десктопный линукс в принципе васянство
     
     
  • 5.30, Тиори камера снизу (?), 19:20, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже как-бы и сам десктоп - оно.
     
  • 4.49, Анонимм (??), 19:54, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что ты там, кнопку пуск найти не можешь?
     
  • 3.43, WE (?), 19:37, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я думаю это хитрый замысел корпораций - дробить каждый дистрибутив по типу гуя. в результате ресурсов на ui-шников нет ни у кого.
     
  • 3.46, noc101 (ok), 19:46, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейсу Гнома не надо учится, он настолько минималистичный, что его не замечаешь и работаешь нативно без обучения!

    Еще ни одного аргумента против Гнома не читал, который бы выглядил как аргумент, а не как вкусовщина)

     
     
  • 4.50, Анонимм (??), 19:55, 25/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (11), 18:33, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Дистр для тех, кто один раз научился интерфейсу вантуза, да так теперь от него отвыкнуть и не может

    причём здесь Кубунта???

     
  • 2.20, Аноним (20), 18:55, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на что рекомендуете переучиваться (не спрашиваю — зачем)?
     
     
  • 3.37, Тиори камера снизу (?), 19:31, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не суть важно. Главное - бег от деменции. А в Линукс есть неисчислимое количество способов убежать от неё. В виндовз их значительно меньше. В яблочных осях их вообще нет. Но ещё есть такая фигня как выгорание от постоянного переучивания. Выбирайте, что вам ближе - маразм или постоянная линукс-депрессия.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 19:36, 25/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.32, Тиори камера снизу (?), 19:22, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём, не может этого сделать аж с самого 1995 года. Ну, ладно, может быть с 2001 для дотошных.
     
  • 2.39, Аноним (41), 19:34, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ради чего отвыкать? Другое и новое далеко не всегда более удобное. Плюс выбора особо-то и не много: гном и вин95. Сам пользуюсь первым, но понимаю, почему люди отдают предпочтение KDE, Xfce другим. Выбирайте то, что вам удобно, не слушайте дураков в интернете.
     

  • 1.5, Аноним (10), 18:29, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос к минтоводам: почему именно он, чем он лучше Убунту Цинамон или Убунту Минт? Только пожалуйста без общих фраз что все работает из коробки. Лучше всего по пунктам перечислить.
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 18:35, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос к минтоводам: почему именно он, чем он лучше Убунту Цинамон или Убунту Минт? Только пожалуйста без общих фраз что все работает из коробки. Лучше всего по пунктам перечислить.

    Я не убунтовод, но насколько помню, из Корицы выпилили Снап, но добавили Флатпак...
    В общем классическая Теорема г-на Эскобара.

     
     
  • 3.15, Аноним (10), 18:39, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мнн прям по пунктам надо, в чем уникальное торговое предложение (УТП).
     
     
  • 4.40, Тиори камера снизу (?), 19:35, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уникальное торговое предложение господина Эскобара? А вы вообще видели и слышали того "господина"? :DD
     
  • 2.17, Ant (??), 18:43, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за "Убунту Минт", мы таких не знаем...
    А вообще отличий есть, для меня важные два - выпиленный snap и несколько полезных утилит, например установка драйверов для видеокарты.
     
     
  • 3.21, Аноним (10), 18:55, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну перепутал, имел ввиду Ubuntu MATE https://ubuntu-mate.org/ru/
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 19:01, 25/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.23, Аноним (10), 18:56, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >несколько полезных утилит, например установка драйверов для видеокарты

      Что за утилиты? Только в Минт они есть?

     
  • 3.38, noc101 (ok), 19:33, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >для меня важные два - выпиленный snap и несколько полезных утилит, например установка драйверов для видеокарты.

    С дна постучали
    Лол. Это настолько убого, что должно быть стыдно такое писать.
    СНАП выпилили, побида. А дрова на карту ставяться так сложно, что аж надо отдельная утилита.

     
  • 2.27, Аноним (27), 19:04, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Вопрос к минтоводам: почему именно он, чем он лучше Убунту Цинамон или
    > Убунту Минт? Только пожалуйста без общих фраз что все работает из
    > коробки. Лучше всего по пунктам перечислить.

    У Каноникл в репах появились обновления без-ти, доступные только по оплате.
    Было ожидаемо после появления Snap - изоляция приложений от пользователя, утеря лёгкой возможности перепакетить, невозможность работы в chroot (жёсткая зависимость от Systemd процесса обязательно с PID=1, для chroot - это провал), невозможность хостить свои репо, менять адрес дефолтного репо на свой. Хотя заподозрить можно было бы уже когда возник ненужный по сути Unattended Updates.

    Затем Kubuntu зимой 2024 (или чуть раньше) наняли за отдельные деньги человека, выкинуть новый Убунту установщик системы и привинтить свой.

    При том, что у Каноникл соль и хэш (SHA512, который в /etc/shadow перебит на Yescrypt в момент первого логина) пароля первого пользователя в системе, у которого судо, хранится открытым для чтения на всех (access mode 644) в одном из логов - "/var/log/installer/ubuntu_bootstrap.log.*"

    Стало понятно: вендор окукливается в вендор лок, повторение истории Андроида - вопрос времени. Плюс странные баги. Спешка с утерей качества.

    Тогда очевидный вопрос: куда уходить.

    Mint отпилил Snap, стал двигаться в сторону дистра на базе Дебиан (проект https://www.linuxmint.com/download_lmde.php ). Выглядит хорошим направлением для перехода в систему без вендор-ограничений. Плавный переход в систему без Каноникл.

     
     
  • 3.44, noc101 (ok), 19:41, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У Каноникл в репах появились обновления без-ти, доступные только по оплате.

    Лол)

    >утеря лёгкой возможности перепакетить,

    Осталось узнать, зачем перепаковывать. Я всегда думал софт ставят, чтобы пользоваться. Но у фанатиков, чтобы перепаковывать. Раньше было круто ядро пересобирать, а теперь перепаковывать)
    Хотя ответа я не дождусь, все равно глупость будет написана.


    >жёсткая зависимость от Systemd

    А, ретроград) Понятно. Очередной хейтер системди.

    >невозможность работы в chroot

    наверно у тебя какойто особенный он.

    >невозможность хостить свои репо,

    Продолжаем врать и фантазировать.

    >менять адрес дефолтного репо на свой

    Зачем? Вопрос риторический. Извращения чтобы было.


    Аргументы просто жесть. Хоть стой, хоть падай. Минтоводы это отдельный вид людей.

     

  • 1.8, Аноним (8), 18:31, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Почитал описание, мне всё нравится. Молодцы минтовцы, держат марку.
     
  • 1.14, Аноним (10), 18:37, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Из-за перевода некоторых штатных GNOME-приложений на libAdwaita и прекращения поддержки системной темы Mint, приложения Celluloid, GNOME Calculator, Simple Scan, Baobab, System Monitor, GNOME Calendar, File Roller и Zenity заменены в Linux Mint 22 на более ранние версии, использующие GTK3, а приложение GNOME Font Viewer удалено из дистрибутива.

    Вот почему надо пилить свой форк ГТК. Очевидно что единственная цель выхода новых версий ГТК это обрубить варианты для других СРС кроме Гном.

     
     
  • 2.18, exileo (?), 18:50, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это приложения Gnome; GTK4 отлично работает без libadwaita
     
  • 2.19, Аноним (-), 18:53, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот почему надо пилить свой форк ГТК. Очевидно что единственная цель выхода новых версий ГТК это обрубить варианты для других СРС кроме Гном.

    Хм.. те при планировании новой версии они должны обойти всех разработчиков васян-дистрибутивов и спросить "а если мы вот это поменяем, в вашем овноподелии ничего не сломается?", так получается?
    Они делают ГТК для себя. Точка.
    То что оно подошло маргинесу разной степени упоротости, это счастливое, для этих маргиналов, совпадение.
    То что дорожки разошлись, тоже вполне ожидаемо.


     
  • 2.22, llolik (ok), 18:55, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот почему надо пилить свой форк ГТК

    Или не таскать служебные приложения GNOME-а, которые, вот неожиданность, стилизуются libAdwaita, для соблюдения HIG-а. libAdwaita - необязательный элемент GTK, так-то.

     
     
  • 3.26, Аноним (-), 19:03, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или не таскать служебные приложения GNOME-а

    Но тогда придется их писать самим! Ну или одолжить в каком-то другом дистре.

     
     
  • 4.28, Аноним (27), 19:16, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попытка поставить дополнения Гнома должна показать странное: плагины Гнома ставятся через плагин для строго одиного из двух браузеров - ФФ или Хромой.

    Есть ещё управлялка плагинами от доброго парня, но не от Гнома.

    Отсюда вывод: Гном - это нехорошие идеи. Из-за странных взаимосвязей частей не имеющих отношения др. к др.

    См. историю про манифесты Хромого. Смена манифеста - плагин прощай, браузер прощай. И в Гноме умудрились свои плагины поставить в зависимость от этой чехарды...

     
     
  • 5.36, llolik (ok), 19:29, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попытка поставить дополнения Гнома должна показать странное: плагины Гнома ставятся через плагин для строго одиного из двух браузеров - ФФ или Хромой.
    > Есть ещё управлялка плагинами от доброго парня, но не от Гнома.

    Ну, так-то можно и просто скачать zip с дополнением и распаковать его в каталог. Вопрос в то, как организовать доставку и обновление. Ну, вот - есть варианты.

     
  • 4.33, llolik (ok), 19:23, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но тогда придется их писать самим!

    Как говорил классик: никогда такого не было и вот опять.

    Так-то, насколько я понимаю, гномеры вообще не против если недовольные libadwaita, создадут какую-нибудь свою lib<что-нибудь> и стилизуются ей, если им так хочется. Гномеры и выносили стилизацию из GTK, чтобы не ломать его под свои HIG-хотелки.
    Альтернативных стилевых движков (как и желающих поддержать классы меню/libdbusmenu/ещё кучу чего, что гномеры скинули с себя, но не возражают, если кто-то будет поддерживать) - как не наблюдалось, так и не наблюдается. Нытья много, кода мало.

     

  • 1.31, Аноним (31), 19:21, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все в нем хорошо, действительно от людей для людей, но блин, гтк приложениями просто невозможно пользоваться, а редакции кде нет(( Лучший десктоп линукс на сегодня (если не считать арч и генту), где действительно все нужное есть из коробки - и базироваться на технологиях гнома. Вот когда перейдут на кде стек, тогда и захватим мир, потому что на гноме далеко не доехать.
     
     
  • 2.47, Тиори камера снизу (?), 19:49, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Все в нем хорошо
    >но блин, гтк приложениями просто невозможно пользоваться
    >Лучший десктоп линукс на сегодня
    >захватим мир

    Да, захватите. Обязательно. Когда шизофазия станет нормой, считайте, вы победили.

     

  • 1.34, NO_KDE (?), 19:23, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О! Как верблюды, на третьи сутки. Все уже забыли, а они новость повесили.
     
  • 1.35, noc101 (ok), 19:29, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и вышел ГномКде) Не нужен ни Гномерам и ни КДЕрастам.
     
  • 1.42, Аноним (42), 19:37, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сборка от Васи, основанная сборка от другого Васи! При том оригинал берёт идеи и реализации от сборок Васи. Круг замкнулся.
    Если Ubuntu это сборка основанная на Debian - 1 уровень, то Linux Mint это уже 2 уровень Васянства.
     
     
  • 2.48, Тиори камера снизу (?), 19:51, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Булгаков. Осетрина.
     

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