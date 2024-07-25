Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 22, перешедший на пакетную базу Ubuntu 24.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.26 (3 ГБ), Cinnamon (3 ГБ) и Xfce (3 ГБ). Linux Mint 22 отнесён к выпускам с длительным сроком поддержи (LTS), обновления для которого будут формироваться до 2029 года. Основные изменения в Linux Mint 22: Пользовательское окружение Cinnamon обновлено до выпуска 6.2, обзор изменений в котором был предложен в отдельном анонсе.

Для файлового менеджера Nemo предложен инструмент "Layout Editor", позволяющий на свой вкус настроить размещение действий в меню. Поддерживается создание вложенных подменю, привязка или переопределение пиктограмм, использование разделителей, переименование элементов и компоновка в режиме drag&drop. "Действия" представляют собой дополнения к файловому менеджеру Nemo, позволяющие подключить обработчики, вызываемые через контекстное меню и загружаемые по аналогии с апплетами и темами оформления.

Оптимизирована установка языковых пакетов. После завершения установки обеспечено удаление лишних языковых пакетов для высвобождения занимаемого не используемыми языковыми пакетами дискового пространства. После завершения установки оставляются только пакеты для английского и дополнительно выбранного языка. В установочном iso-образе поставляются языковые пакеты только для 8 языков, включая английский и русский, а пакеты для остальных языков при необходимости загружаются динамически при наличии сетевого соединения на стадии установки.

Осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 24.04 и ядро Linux 6.8. Настройки активных репозиториев переведены на использование формата deb822, поддержка которого добавлена в графический интерфейс управления пакетами Software Sources.

По умолчанию задействован звуковой сервер Pipewire.

В темах оформления обеспечена поддержка GTK4.

Из-за перевода некоторых штатных GNOME-приложений на libAdwaita и прекращения поддержки системной темы Mint, приложения Celluloid, GNOME Calculator, Simple Scan, Baobab, System Monitor, GNOME Calendar, File Roller и Zenity заменены в Linux Mint 22 на более ранние версии, использующие GTK3, а приложение GNOME Font Viewer удалено из дистрибутива.

Добавлено XApp-приложение "GNOME Online Accounts GTK", представляющее интерфейс для управления подключением к облачным сервисам, таким как Google Drive, и получения доступа к сохранённым там данным. В отличие от штатного GNOME Online Account новое приложение доступно в вариантах для GTK4 и GTK3 (используются разные версии библиотеки libgoa), а также адаптировано для работы в различных дистрибутивах и пользовательских окружениях, например, работоспособно не только в GNOME, но и в Cinnamon, Budgie, Unity, MATE и Xfce.

В интерфейсе установки программ Software Manager по умолчанию скрыты Flatpak-пакеты, не верифицированные в каталоге FlatHub, т.е. формируемые сторонними энтузиастами (например, пакет Chrome во FlatHub формирует неизвестный под ником refi64). В настоящее время во FlatHub примерно 42% пакетов помечены как верифицированные, т.е. публикуемые основными проектами или лицами, связанными с ними. Показ неверифицированных пакетов можно вернуть в настройках, но они будут явно помещены как не заслуживающие доверия и иметь нулевой рейтинг. Из изменений в Software Manager также отмечается значительное сокращение времени запуска - основной экран со списком категорий рекомендованных приложений теперь появляется почти мгновенно. Кроме того, в приложении улучшено выполнение в многопоточном режиме, добавлена новая страница с настройками и реализована возможность показа слайдшоу в области баннера.

После сворачивания разработки IRC-клиента Hexchat проект перешёл на использование сети Matrix, для работы с которой в состав добавлен Matrix-клиент Element, реализованный в виде самодостаточного web-приложения.

Сохранена поставка классического deb-пакета с почтовым клиентом Thunderbird, который в Ubuntu 24.04 был заменён на snap-пакет.

В менеджер фотографий Pix и инструментарий для генерации миниатюр добавлена поддержка формата JPEG XL.

В репозиторий добавлен новый генератор миниатюр xapp-thumbnailer-gimp для формата изображений, используемого в GIMP.

Все приложения, использующие библиотеку libsoup2 для работы с протоколом HTTP, переведены на ветку libsoup3.

В загрузочной заставке Plymouth и экране входа в систему Slick-Greeter улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

В приложении для ведения заметок Stick предоставлена возможность настройки позиции по умолчанию при создании новой заметки. Добавлена возможность создания заметки из командной строки.

В текстовый редактор Xed в меню Edit добавлена кнопка "Duplicate" и комбинация клавиш Ctrl+Shift+D для дублирования выделенного текста. В настройки добавлена опция, определяющая выходить или нет из программы при закрытии последней вкладки.

В секции со списком недавно открытых файлов число элементов увеличено с 5 до 10.

В программе для резервного копирования Timeshift реализован запрос подтверждения операции при попытке удаления снапшота.

В web-приложениях, создаваемых через WebApp Manager и запускаемых в Firefox, реализовано адаптивное отображение меню и панели инструментов, которые скрыты по умолчанию, но становятся видимыми при открытии вкладки.

В Xfce предоставлена возможность настройки размера символьных и цветных пиктограмм в системном лотке

В ISO-образе реализована совместимость с FAT32 в режиме FST (File System Transposition).



