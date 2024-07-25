Релиз дистрибутива Linux Mint 22

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|1.1, Аноним (1), 18:14, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Убунту - каноникал, Федора и Редхат - айбиэм.
Кто стоит за линукс минт?
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|2.10, Аноним (10), 18:33, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Явно не марионетки рептилоидов, раз не пропихивают гном, вероятно энтузиасты.
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|3.29, Тиори камера снизу (?), 19:16, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полурослики-протестанты на общественных началах. И у них нет Кольца. Не потому что не смогли отобрать у Голума, а потому что ПРИНЦИПИАЛЬНО не стали даже пытаться.
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|1.3, Аноним (3), 18:15, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Дистр для тех, кто один раз научился интерфейсу вантуза, да так теперь от него отвыкнуть и не может.
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|2.6, Аноним (10), 18:30, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интерфейсу винды научиттся можно, интерфейсв макоси научиться тоже можно, интерфейсу гнома даже учиться не хочется. Не покидает ощущение васянства.
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|3.11, Аноним (11), 18:34, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Не покидает ощущение васянства
забавно, это ощущение меня не покидает при пользовании KDE уже лет 20 (пользовании по необходимости)
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|3.43, WE (?), 19:37, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я думаю это хитрый замысел корпораций - дробить каждый дистрибутив по типу гуя. в результате ресурсов на ui-шников нет ни у кого.
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|3.46, noc101 (ok), 19:46, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интерфейсу Гнома не надо учится, он настолько минималистичный, что его не замечаешь и работаешь нативно без обучения!
Еще ни одного аргумента против Гнома не читал, который бы выглядил как аргумент, а не как вкусовщина)
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|2.9, Аноним (11), 18:33, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Дистр для тех, кто один раз научился интерфейсу вантуза, да так теперь от него отвыкнуть и не может
причём здесь Кубунта???
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|3.37, Тиори камера снизу (?), 19:31, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не суть важно. Главное - бег от деменции. А в Линукс есть неисчислимое количество способов убежать от неё. В виндовз их значительно меньше. В яблочных осях их вообще нет. Но ещё есть такая фигня как выгорание от постоянного переучивания. Выбирайте, что вам ближе - маразм или постоянная линукс-депрессия.
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|2.39, Аноним (41), 19:34, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ради чего отвыкать? Другое и новое далеко не всегда более удобное. Плюс выбора особо-то и не много: гном и вин95. Сам пользуюсь первым, но понимаю, почему люди отдают предпочтение KDE, Xfce другим. Выбирайте то, что вам удобно, не слушайте дураков в интернете.
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|1.5, Аноним (10), 18:29, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопрос к минтоводам: почему именно он, чем он лучше Убунту Цинамон или Убунту Минт? Только пожалуйста без общих фраз что все работает из коробки. Лучше всего по пунктам перечислить.
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|2.13, Аноним (-), 18:35, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вопрос к минтоводам: почему именно он, чем он лучше Убунту Цинамон или Убунту Минт? Только пожалуйста без общих фраз что все работает из коробки. Лучше всего по пунктам перечислить.
Я не убунтовод, но насколько помню, из Корицы выпилили Снап, но добавили Флатпак...
В общем классическая Теорема г-на Эскобара.
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|3.15, Аноним (10), 18:39, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну мнн прям по пунктам надо, в чем уникальное торговое предложение (УТП).
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|2.17, Ant (??), 18:43, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за "Убунту Минт", мы таких не знаем...
А вообще отличий есть, для меня важные два - выпиленный snap и несколько полезных утилит, например установка драйверов для видеокарты.
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|3.23, Аноним (10), 18:56, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>несколько полезных утилит, например установка драйверов для видеокарты
Что за утилиты? Только в Минт они есть?
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|3.38, noc101 (ok), 19:33, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>для меня важные два - выпиленный snap и несколько полезных утилит, например установка драйверов для видеокарты.
С дна постучали
Лол. Это настолько убого, что должно быть стыдно такое писать.
СНАП выпилили, побида. А дрова на карту ставяться так сложно, что аж надо отдельная утилита.
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|2.27, Аноним (27), 19:04, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Вопрос к минтоводам: почему именно он, чем он лучше Убунту Цинамон или
> Убунту Минт? Только пожалуйста без общих фраз что все работает из
> коробки. Лучше всего по пунктам перечислить.
У Каноникл в репах появились обновления без-ти, доступные только по оплате.
Было ожидаемо после появления Snap - изоляция приложений от пользователя, утеря лёгкой возможности перепакетить, невозможность работы в chroot (жёсткая зависимость от Systemd процесса обязательно с PID=1, для chroot - это провал), невозможность хостить свои репо, менять адрес дефолтного репо на свой. Хотя заподозрить можно было бы уже когда возник ненужный по сути Unattended Updates.
Затем Kubuntu зимой 2024 (или чуть раньше) наняли за отдельные деньги человека, выкинуть новый Убунту установщик системы и привинтить свой.
При том, что у Каноникл соль и хэш (SHA512, который в /etc/shadow перебит на Yescrypt в момент первого логина) пароля первого пользователя в системе, у которого судо, хранится открытым для чтения на всех (access mode 644) в одном из логов - "/var/log/installer/ubuntu_bootstrap.log.*"
Стало понятно: вендор окукливается в вендор лок, повторение истории Андроида - вопрос времени. Плюс странные баги. Спешка с утерей качества.
Тогда очевидный вопрос: куда уходить.
Mint отпилил Snap, стал двигаться в сторону дистра на базе Дебиан (проект https://www.linuxmint.com/download_lmde.php ). Выглядит хорошим направлением для перехода в систему без вендор-ограничений. Плавный переход в систему без Каноникл.
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|3.44, noc101 (ok), 19:41, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>У Каноникл в репах появились обновления без-ти, доступные только по оплате.
Лол)
>утеря лёгкой возможности перепакетить,
Осталось узнать, зачем перепаковывать. Я всегда думал софт ставят, чтобы пользоваться. Но у фанатиков, чтобы перепаковывать. Раньше было круто ядро пересобирать, а теперь перепаковывать)
Хотя ответа я не дождусь, все равно глупость будет написана.
>жёсткая зависимость от Systemd
А, ретроград) Понятно. Очередной хейтер системди.
>невозможность работы в chroot
наверно у тебя какойто особенный он.
>невозможность хостить свои репо,
Продолжаем врать и фантазировать.
>менять адрес дефолтного репо на свой
Зачем? Вопрос риторический. Извращения чтобы было.
Аргументы просто жесть. Хоть стой, хоть падай. Минтоводы это отдельный вид людей.
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|1.8, Аноним (8), 18:31, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Почитал описание, мне всё нравится. Молодцы минтовцы, держат марку.
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|1.14, Аноним (10), 18:37, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Из-за перевода некоторых штатных GNOME-приложений на libAdwaita и прекращения поддержки системной темы Mint, приложения Celluloid, GNOME Calculator, Simple Scan, Baobab, System Monitor, GNOME Calendar, File Roller и Zenity заменены в Linux Mint 22 на более ранние версии, использующие GTK3, а приложение GNOME Font Viewer удалено из дистрибутива.
Вот почему надо пилить свой форк ГТК. Очевидно что единственная цель выхода новых версий ГТК это обрубить варианты для других СРС кроме Гном.
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|2.19, Аноним (-), 18:53, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот почему надо пилить свой форк ГТК. Очевидно что единственная цель выхода новых версий ГТК это обрубить варианты для других СРС кроме Гном.
Хм.. те при планировании новой версии они должны обойти всех разработчиков васян-дистрибутивов и спросить "а если мы вот это поменяем, в вашем овноподелии ничего не сломается?", так получается?
Они делают ГТК для себя. Точка.
То что оно подошло маргинесу разной степени упоротости, это счастливое, для этих маргиналов, совпадение.
То что дорожки разошлись, тоже вполне ожидаемо.
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|2.22, llolik (ok), 18:55, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот почему надо пилить свой форк ГТК
Или не таскать служебные приложения GNOME-а, которые, вот неожиданность, стилизуются libAdwaita, для соблюдения HIG-а. libAdwaita - необязательный элемент GTK, так-то.
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|3.26, Аноним (-), 19:03, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Или не таскать служебные приложения GNOME-а
Но тогда придется их писать самим! Ну или одолжить в каком-то другом дистре.
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|4.28, Аноним (27), 19:16, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попытка поставить дополнения Гнома должна показать странное: плагины Гнома ставятся через плагин для строго одиного из двух браузеров - ФФ или Хромой.
Есть ещё управлялка плагинами от доброго парня, но не от Гнома.
Отсюда вывод: Гном - это нехорошие идеи. Из-за странных взаимосвязей частей не имеющих отношения др. к др.
См. историю про манифесты Хромого. Смена манифеста - плагин прощай, браузер прощай. И в Гноме умудрились свои плагины поставить в зависимость от этой чехарды...
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|5.36, llolik (ok), 19:29, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Попытка поставить дополнения Гнома должна показать странное: плагины Гнома ставятся через плагин для строго одиного из двух браузеров - ФФ или Хромой.
> Есть ещё управлялка плагинами от доброго парня, но не от Гнома.
Ну, так-то можно и просто скачать zip с дополнением и распаковать его в каталог. Вопрос в то, как организовать доставку и обновление. Ну, вот - есть варианты.
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|4.33, llolik (ok), 19:23, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но тогда придется их писать самим!
Как говорил классик: никогда такого не было и вот опять.
Так-то, насколько я понимаю, гномеры вообще не против если недовольные libadwaita, создадут какую-нибудь свою lib<что-нибудь> и стилизуются ей, если им так хочется. Гномеры и выносили стилизацию из GTK, чтобы не ломать его под свои HIG-хотелки.
Альтернативных стилевых движков (как и желающих поддержать классы меню/libdbusmenu/ещё кучу чего, что гномеры скинули с себя, но не возражают, если кто-то будет поддерживать) - как не наблюдалось, так и не наблюдается. Нытья много, кода мало.
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|1.31, Аноним (31), 19:21, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все в нем хорошо, действительно от людей для людей, но блин, гтк приложениями просто невозможно пользоваться, а редакции кде нет(( Лучший десктоп линукс на сегодня (если не считать арч и генту), где действительно все нужное есть из коробки - и базироваться на технологиях гнома. Вот когда перейдут на кде стек, тогда и захватим мир, потому что на гноме далеко не доехать.
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|2.47, Тиори камера снизу (?), 19:49, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Все в нем хорошо
>но блин, гтк приложениями просто невозможно пользоваться
>Лучший десктоп линукс на сегодня
>захватим мир
Да, захватите. Обязательно. Когда шизофазия станет нормой, считайте, вы победили.
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|1.34, NO_KDE (?), 19:23, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О! Как верблюды, на третьи сутки. Все уже забыли, а они новость повесили.
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|1.42, Аноним (42), 19:37, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сборка от Васи, основанная сборка от другого Васи! При том оригинал берёт идеи и реализации от сборок Васи. Круг замкнулся.
Если Ubuntu это сборка основанная на Debian - 1 уровень, то Linux Mint это уже 2 уровень Васянства.
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