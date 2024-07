Релиз дистрибутива Linux Mint 22

2.18 , exileo ( ? ), 18:50, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это приложения Gnome; GTK4 отлично работает без libadwaita

2.19 , Аноним ( - ), 18:53, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вот почему надо пилить свой форк ГТК. Очевидно что единственная цель выхода новых версий ГТК это обрубить варианты для других СРС кроме Гном. Хм.. те при планировании новой версии они должны обойти всех разработчиков васян-дистрибутивов и спросить "а если мы вот это поменяем, в вашем овноподелии ничего не сломается?", так получается?

Они делают ГТК для себя. Точка.

То что оно подошло маргинесу разной степени упоротости, это счастливое, для этих маргиналов, совпадение.

То что дорожки разошлись, тоже вполне ожидаемо.



2.22 , llolik ( ok ), 18:55, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот почему надо пилить свой форк ГТК Или не таскать служебные приложения GNOME-а, которые, вот неожиданность, стилизуются libAdwaita, для соблюдения HIG-а. libAdwaita - необязательный элемент GTK, так-то.

3.26 , Аноним ( - ), 19:03, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Или не таскать служебные приложения GNOME-а Но тогда придется их писать самим! Ну или одолжить в каком-то другом дистре.

4.28 , Аноним ( 27 ), 19:16, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попытка поставить дополнения Гнома должна показать странное: плагины Гнома ставятся через плагин для строго одиного из двух браузеров - ФФ или Хромой. Есть ещё управлялка плагинами от доброго парня, но не от Гнома. Отсюда вывод: Гном - это нехорошие идеи. Из-за странных взаимосвязей частей не имеющих отношения др. к др. См. историю про манифесты Хромого. Смена манифеста - плагин прощай, браузер прощай. И в Гноме умудрились свои плагины поставить в зависимость от этой чехарды...

5.36 , llolik ( ok ), 19:29, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Попытка поставить дополнения Гнома должна показать странное: плагины Гнома ставятся через плагин для строго одиного из двух браузеров - ФФ или Хромой.

> Есть ещё управлялка плагинами от доброго парня, но не от Гнома. Ну, так-то можно и просто скачать zip с дополнением и распаковать его в каталог. Вопрос в то, как организовать доставку и обновление. Ну, вот - есть варианты.

4.33 , llolik ( ok ), 19:23, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но тогда придется их писать самим! Как говорил классик: никогда такого не было и вот опять. Так-то, насколько я понимаю, гномеры вообще не против если недовольные libadwaita, создадут какую-нибудь свою lib<что-нибудь> и стилизуются ей, если им так хочется. Гномеры и выносили стилизацию из GTK, чтобы не ломать его под свои HIG-хотелки.

Альтернативных стилевых движков (как и желающих поддержать классы меню/libdbusmenu/ещё кучу чего, что гномеры скинули с себя, но не возражают, если кто-то будет поддерживать) - как не наблюдалось, так и не наблюдается. Нытья много, кода мало.