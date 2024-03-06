Linux Mint развивает новое приложение для чата после сворачивания IRC-клиента HexChat

Разработчики дистрибутива Linux Mint объявили о разработке нового приложения Jargonaut, в рамках которого предпринята попытка создания простой реализации чата, основанной на использовании протокола IRC, но не являющейся IRC-клиентом в традиционном понимании. Jargonaut предоставляет простой интерфейс для общения пользователей в чате, абстрагированный от IRC. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv2. Для построения интерфейса задействована библиотека xapp, предоставляющая надстройку над GTK с элементами для унификации работы в различных пользовательских окружениях (Cinnamon, MATE и Xfce).

В качестве причины начала работы над новым приложением для чата упоминается прекращение разработки IRC-клиента HexChat, который входил в основной состав Linux Mint. В начале февраля сопровождающий HexChat опубликовал версию 2.16.2, перевёл репозиторий в архивное состояние и заявил, что проект больше не будет сопровождаться. Разработка прекращена из-за отсутствия желающих заняться сопровождением проекта в условиях нехватки времени и желания продолжать разработку у нынешнего сопровождающего.

Разработчики Linux Mint использовали сложившуюся ситуацию как возможность реализовать своё видение того, как должно выглядеть легковесное приложение для общения. Продолжение разработки Hexchat силами Linux Mint признано нецелесообразным, так как для корректной работы HexChat на экранах с высокой плотностью пикселей требовалось выполнение большого объёма работы, связанной с портированием приложения на GTK3.

В итоге было решено создать новое приложение, изначально написанное с использованием актуальных технологий и воплощающее представление разработчиков о том чате, который они хотели бы видеть. Например, в Jargonaut планируют встроить поддержку сервиса pastebin, добавить возможность вставки изображений через сервис imgur, обеспечить передачу отчётов о проблемах и реализовать некоторые другие функции, которые не связаны с традиционными функциями IRC.