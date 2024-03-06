Linux Mint развивает новое приложение для чата после сворачивания IRC-клиента HexChat

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|2.4, Аноним (4), 19:03, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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Чем оно хуже телеграма? Тем что там нет дeтcaдoвcкиx стикеров и картинок с утятками?
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|4.9, Аноним (4), 19:07, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Тем, что в телеграме есть люди.
У тебя проблемы с причинно-следственной связью.
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|6.80, tty0 (?), 22:42, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем что телеграмм - это СМИ, IRC - приватный чатик на дом/микрорайон/по интересам? Я этот факт признаю! Честно честно! Но пользоваться телеграммом как чат-каналом - ну так себе удовольствие.
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|4.16, Аноним (16), 19:22, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В телеге действительно больше людей, в вацапе еще больше, но сколько из этой толпы действительно ценные контакты?
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|5.20, Анонус (?), 19:30, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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важно то что ценных контактов в irc нет ни у одного живого человека
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|5.58, Аноним (58), 21:58, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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IRC чат есть, а людей в них нет. Сколько раз пытался искать помощи в IRC чатах по поводу свободного программного обеспечения, ни рази никто не ответил, тишина. А в Телеге есть люди и они отвечают.
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|3.14, Аноним (-), 19:17, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Чем оно хуже телеграма?
Тем что в 2024 году оно всё еще не может в history без костылей.
Прекратить выкапывать стюардессу! Дайте этому овну уже помереть.
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|4.41, Аноним (41), 20:09, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом: супер-защищающий приватность функционал, удаляющий историю!
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|3.21, Аноним (-), 19:31, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос задан не правильно - не хуже, а чем отличается. Не надо наличие сотовой вязи для использования и специфика другая чем у телеги. Телега это не только текстовый чат, а ирк это только текстовый чат.
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|4.24, Аноним (7), 19:34, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не надо наличие сотовой вязи для использования
А для телеги надо, что ли?
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|5.35, Аноним (-), 19:44, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо. Нет цифр реальных (ip телефония не подходит) не зарегистрироваться в телеге - код с цифрами присылают.
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|7.77, Аноним (-), 22:35, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как не пользоваться? Если сколько то месяцев не пользоваться сотовым номером телефона, сотовой связью номер блокируют. Не знаю точно вроде после четырёх месяцев неиспользования. Слышал сколько да подзабыл. После блокировки сотовый номер телефона званого продают. Вот и телега у другого пользователя. Это один вариант который меня не устраивает поддерживать в рабочем состоянии не нужный мне номер сотового телефона, второй лежит на поверхности. И телега не нужна возможно пока, но это пока длится уже лет десять.
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|6.67, morphe (?), 22:20, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В этом плане они исправили, пускай и не очень удобным методом
У телеги можно за криптовалюту купить виртуальный номер, который подходит только для телеги, но который однако никакой оператор забрать не сможет
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|3.30, Аноним (30), 19:38, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Telegram - это не про чат, это про telegram-каналы по подписке.
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|4.40, Аноним (40), 20:07, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, телеграм-каналы, "отличная" альтернатива блогам, в которой вся активность пользователей (кто что пишет и кого читает) хранится у одного дяди с привязкой к номерам телефонов. Как мы вообще дошли до такого, что людям в массе (и даже большинству специалистов-айтишников, которые понимают, как это работает) это кажется совершенно нормальным?
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|5.53, Аноним (4), 21:09, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Cтaдо зaгнaли в зaгoн под названием "маркетплейсы" (блоги в телеге - своего рода тоже "маркетплейс") и они рады. Только вот дядя рубильник дёрнет и всё - ты без блога. То же самое и с банками (привет тем, кто спешит отказываться от налички). Думающие люди понимают, cтaдо хaвaeт и даже защищает "хозяев".
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|6.55, Аноним (70), 21:39, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот в наши-то времена! Каждый селф-хостед блог держал! Или всё же нет?
У любой блогоплатформы есть хозяин, который может дёрнуть рубильник.
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|7.76, rvs2016 (ok), 22:35, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот в наши-то времена! Каждый селф-хостед блог держал! Или всё же нет?
Почти так.
В наши времена договорился с сисопом, получил поинта (или выдал поинта - смотря кто ты на узле - сисоп или не сисоп) и общаешься в эхоконференциях, в локалках и не только в них.
А потом появились форумы на сайтах. Ну там почти то же самое, что и договориться с сисопом.
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|5.69, Аноним (69), 22:26, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да очень просто дошли. Наш интернет кончился где-то в 2010.
>даже большинству специалистов-айтишников
Нынешнее большинство айтишников - это какие-то странные люди, окончившие курсы, начинавшие с фронтенд фреймворков, верстальщики модалок и попапов.
>которые понимают, как это работает
Не понимают.
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|5.75, rvs2016 (ok), 22:32, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если всех людей по их воле (обманом или не обманом - это отдельная тема) загнали (даже перегнали из других мест) в болото, то для общения с ними приходится идти в это самое болото. Иначе к ним придёт кто-то другой и будет им там проповедовать уже свои "истины".
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|4.60, Аноним (58), 21:59, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Telegram - это не про чат
В ТГ есть чаты девопсов, разработчиков, ди а просто про этот ваш линукс и убунточку.
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|3.63, kusb (?), 22:06, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть какие-то странные спецификации для этого, наверняка. Но не всем нужно такое, некоторым наоборот...
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|2.42, Патриот (??), 20:17, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда ставлю Linux Mint, первым делом запускаю команду
sudo apt purge hexchat webappmanager pix warpinator thingy celluloid
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|3.49, Аноним (4), 20:58, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда ставлю Linux Mint
То что ты его часто переустанавливаешь уже тебя множит на ноль как айтишника.
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|4.64, kusb (?), 22:08, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня ОКР и я часто ставил Linux. Установка со временем казалась "грязной" и т.п.
Чисто ОКР фигня, как на чёрточки наступать и касаться чего-то.
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|2.57, birdie (ok), 21:48, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Капитализация Slack, который является glorified IRC - $17 миллиардов.
А ещё есть Discord и другие.
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|2.71, rvs2016 (ok), 22:27, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А сейчас есть смысл в IRC?
Для фанатов IRC - у них якобы IRC.
Для сомневающихся - вроде и не совсем IRC.
Все довольны! :-)
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|1.3, Аноним (4), 19:02, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пусть лучше унифицируют lock screen и login screen в своём cinnamon. И сделают переключение бесшовным чтобы монитор не блымал по 100500 раз при загрузке рабочего стола.
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|2.6, НяшМяш (ok), 19:04, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вполне возможно login screen (lightdm?) и рабочий стол запускаются на разных tty, вот и блымает.
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|3.8, Аноним (4), 19:06, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> lightdm
Да, но lock screen (в отличии от login screen на lightdm) организован как встроенная фича в cinnamon. Почему бы не заменить lightdm полностью, если уже есть фактически готовый функционал?
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|1.10, Аноним (10), 19:09, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Код проекта написан на языке Python
Это не код, а скрипт. Как шелл скрипт или bat'ник
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|2.13, Аноним (13), 19:16, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Gajim сегодня единственный клиент для жаббера помимо конверсаций.
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|1.12, Аноним (13), 19:15, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А можно без гтк и особенно гтк3+? Желательно с кутэ. А то оно обречено с гтк.
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|2.15, Аноним (15), 19:17, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А можно без гтк и особенно гтк3+? Желательно с кутэ. А то оно обречено с гтк.
Можно, начинай писать
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|3.17, Аноним (13), 19:25, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не пользуюсь иркой уже много лет, а альтернативные клиенты дискорда вне закона. Но неплохо иметь программу, которая необходима для получения вареза. На всякий случай.
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|5.29, Аноним (13), 19:38, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, не путай. Для поиска и получения вареза (особенно свежего, включая сериалы и всё такое) всегда использовалась ирка. На торрентах ничего нет к тому же.
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|6.50, AleksK (ok), 21:01, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как там распространялись сериалы и все такое? Один смотрел и другим пересказывал?
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|7.52, Аноним (13), 21:04, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как там распространялись сериалы и все такое? Один смотрел и другим пересказывал?
Анонимы из интернета рипают скриптами текущие лицензионные трансляции и раздают файлы с ними со своих серверов, спрашиваешь бота что тебя интересует и он даёт тебе ссылку.
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|1.22, Аноним (30), 19:32, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А сервер для их IRCng-протокола кто держать будет? Или оно таки P2P будет?
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|1.39, Аноним (39), 20:07, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> встроить поддержку сервиса pastebin, .. сервис imgur
Да чо уж там, сразу интеграцию с microsoft, google и яндекс-clouds - гулять так гулять!
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|2.45, Аноним (-), 20:39, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да чо уж там, сразу интеграцию с microsoft, google и яндекс-clouds - гулять так гулять!
А почему бы и нет?
Если пользователю нужны эти сервисы, а поборники шв060дки ничего нормального родить не могут...
То почему бы не добавить ценности для пользователей своей аппы?
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|3.47, Аноним (47), 20:56, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Настоящая свобода - это Rust, поэтому больше ничего не нужно. Достаточно одного знания о нём и ты свободен, от зла и от добра, в твоей душе нет больше места для юовна!
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|1.43, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:20, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Например, в Jargonaut планируют встроить поддержку сервиса pastebin, добавить возможность вставки изображений через сервис imgur
Осуждаю завязку на проприетарные сторонние сервисы.
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|3.66, kusb (?), 22:10, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полно их, очень много. Но некоторые из них закрываются со временем, на замену приходят те же (часто на том же движке, потому что свободные)
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|4.73, Аноним (70), 22:30, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне бы такой, который бы не закрывался со временем. (Да, я знаю, что и проприетарщина закрывается, но imgur работает уже 14 лет).
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|1.54, Аноним (54), 21:09, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Например, в Jargonaut планируют встроить поддержку сервиса pastebin, добавить возможность вставки изображений через сервис imgur,
и ещё 100500 никому не нужных в IRC-клиенте свистоперделок, показавшихся прокрастин-авторам очень нужными.
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|1.68, Ivan_83 (ok), 22:22, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Jargonaut предоставляет простой интерфейс для общения пользователей в чате, абстрагированный от IRC. Код проекта написан на языке Python
Короче и не IRC и не адекватное приложение.
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