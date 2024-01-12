Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 21.3, продолжающий развитие ветки на основе пакетной базы Ubuntu 22.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны сборки на базе оболочек MATE 1.26 (2.9 ГБ), Cinnamon 6.0 (2.9 ГБ) и Xfce 4.18 (2.8 ГБ). Linux Mint 21 отнесён к выпускам с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которого будут формироваться до 2027 года. Основные изменения в Linux Mint 21.3: В состав включён новый выпуск десктоп-окружения Cinnamon 6.0, оформление и организация работы в котором продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. Редакция Linux Mint с рабочим столом Xfce продолжает поставляться с Xfce 4.18, а редакция с MATE - с MATE 1.26.

В Cinnamon 6.0 добавлена экспериментальная поддержка работы в окружении на базе протокола Wayland. При запуске в Wayland-окружении работает управление окнами и виртуальными рабочими столами, а также запускается большая часть приложений и компонентов, включая файловый менеджер и панель. Довести работу Cinnamon в окружении Wayland до полной готовности планируется до выпуска Linux Mint 23, который будет сформирован в 2026 году.

Предложен новый тип внешних компонентов (spice) - Действия (Actions). "Действия" представляют собой дополнения к файловому менеджеру Nemo, позволяющие подключить обработчики, вызываемые через контекстное меню. Действия загружаются и устанавливаются по аналогии с другими spice-компонентами, такими как апплеты, десклеты, расширения и темы оформления. Например, в состав пакета mintstick включены действия, позволяющие из контекстного меню, показываемого при нажатии правой кнопки мыши на iso-файле, вызвать обработчики для создания загрузочного носителя или проверки целостности образа.

Возвращена возможность выставления масштаба в 75%.

Для более эффектного смешивания цветов при формировании градиента фона (lightbox) задействован дизеринг (симуляция оттенков путём смешивания имеющихся цветов).

Добавлена возможность изменения размера окна с редактором меню.

Добавлена возможность использования изображений в формате AVIF в качестве обоев рабочего стола.

В апплет управления звуком добавлен параметр для постоянного отображения индикатора отключения микрофона, независимо от активации микрофона (полезно, когда нужно отключить микрофон заранее, до запуска программы работы с ним). Реализована обработка нажатия средней кнопки мыши при удерживании клавиши Shift.

Добавлена настройка для выбора экрана, на котором будут выводиться уведомления.

Добавлен экранный жест для масштабирования рабочего стола.

В контекстное меню добавлена опция для показа детальной информации о приложении.

В сервис для создания скриншотов добавлена возможность определения цвета выбранной точки на экране.

Добавлена настройка для отключения кнопок на стилусе.

Предоставлена возможность редактирования меню приложений через переход в раздел свойств после нажатия правой кнопки мыши.

Добавлена настройка для для отключения показа дополнительной информации при наведении указателя мыши на пиктограмму приложения в сгруппированном списке окон.

Расширены возможности IPTV-проигрывателя Hypnotix, в котором появилась возможность ведения общего списка избранных телеканалов, работающего без привязки к провайдерам (можно держать все интересующие каналы в одном месте, даже если используется подключение к нескольким телевещательным провайдерам). Предоставлена возможность создания собственных TV-каналов, используя в качестве основы URL на произвольное потоковое вещание или видеозапись (например, в качестве канала можно использовать подборки видео с YouTube). Добавлена встроенная возможность загрузки и установки новых версий приложения yt-dlp, используемого для просмотра Youtube (в дистрибутивах обычно поставляются старые версии yt-dlp, что создаёт проблемы в случае появления в Youtube изменений, нарушающих совместимость).

В утилиту Warpinator, предназначенную для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами, добавлена поддержка ручной установки соединения с другим устройством через ввод IP-адреса или сканирование QR-кода.

Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer.

В программу для ведения заметок добавлена поддержка команд, передаваемых чрез DBus и позволяющих управлять заметками из скриптов или через клавиатурные комбинации.

В экран приветствия входа в систему Slick Greeter добавлена настройка для изменения местоположения области ввода логина.

В Bulky, утилиту для переименования группы файлов в пакетном режиме, добавлена поддержка миниатюр и режима drag&drop.

В просмотрщике изображений Pix обеспечен автоматический поворот картинки в зависимости от ориентации видео.

В утилиту для создания резервных копий добавлена панель инструментов и диалог "О программе".

В Xapp XDG Desktop Portal добавлена поддержка вызова инструмента "Пипетка" для определения цвета произвольной точки на экране.

Обновлён инструментарий для формирования iso-образов - live-build. Сокращены различия в сборках на базе Debian (LMDE) и Ubuntu (Linux Mint). Реализована полная поддержка загрузки в режиме SecureBoot и обеспечена совместимость с разными реализациями BIOS и EFI. В режиме EFI задействован загрузчик GRUB, а в режиме BIOS - Isolinux/syslinux.



